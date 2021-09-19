Menu
All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2021

Date 19 September 2021
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Ted Lasso
Ted Lasso
Brendan Hunt, Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Tina Pawlik, Joe Kelly, Kip Kroeger, Liza Katzer, Jamie Lee, Jane Becker
Winner
All nominees
black-ish
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Laura Gutin, Eric Horsted, Heidi McGowen, Michael Petok, Tracee Ellis Ross, Helen Sugland, Kenya Barris, Lisa Muse Bryant, Tom Ragazzo, Courtney Lilly, Jamie Nelsen, E. Brian Dobbins, Steven White, Christian Lander, Marquita Robinson, Robb Chavis
Hacks
Hacks
Jessica Chaffin, David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Michael Schur, Joe Mande, Joanna Calo, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Andrew Law, Jen Statsky
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The Crown 8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Benjamin Caron, Stephen Daldry, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Winner
All nominees
This Is Us 8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Elan Mastai, Nick Pavonetti, Casey Johnson, David Windsor, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Julia Brownell, Isaac Aptaker, Kay Oyegun
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss, Margaret Atwood, Matthew Hastings, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Colin Wilson, Dave Filoni, Karen Gilchrist, Carrie Beck, John Bartnicki
Bridgerton
Bridgerton
Betsy Beers, Scott Collins, Sara Fischer, Shonda Rhimes, Sarada McDermott, Janet Lin, Sarah Dollard, Alison Eakle, Chris Van Dusen, Holden Chang, Jonathan Igla, Leila Cohan-Miccio, Julia Quinn
Lovecraft Country
Lovecraft Country
J.J. Abrams, Bill Carraro, Dana Robin, Ben Stephenson, Yann Demange, Jordan Peele, Sonya Winton, Misha Green, Jonathan I. Kidd, Rachel Rusch Rich, Matt King
Pose
Pose
Lou Eyrich, Ryan Murphy, Kip Myers, Brad Simpson, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Todd Nenninger, Nina Jacobson, Jeff Dickerson, Our Lady J, Janet Mock, Tanase Popa, Steven Canals
The Boys 8.5
The Boys
Philip Sgriccia, Hartley Gorenstein, Eric Kripke, Neal H. Moritz, Jason Netter, Seth Rogen, Craig Rosenberg, Michael Saltzman, Pavun Shetty, Rebecca Sonnenshine, Garth Ennis, Darick Robertson, Evan Goldberg, Ken F. Levin, Gabriel Garcia, Michaela Starr, James Weaver
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Jason Sudeikis
Jason Sudeikis
Ted Lasso For playing: "Ted Lasso".
Winner
All nominees
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish For playing: "Andre Johnson".
William H. Macy
William H. Macy
Shameless For playing: "Frank Gallagher".
Kenan Thompson
Kenan Thompson
Kenan For playing: "Kenan Williams".
Michael Douglas
Michael Douglas
The Kominsky Method For playing: "Sandy Kominsky".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Josh O'Connor
Josh O'Connor
The Crown For playing: "Prince Charles".
Winner
All nominees
Regé-Jean Page
Regé-Jean Page
Bridgerton For playing: "Simon Basset".
Matthew Rhys
Matthew Rhys
Perry Mason For playing: "Perry Mason".
Jonathan Majors
Jonathan Majors
Lovecraft Country For playing: "Atticus Freeman".
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us For playing: "Randall Pearson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks For playing: "Deborah Vance".
Winner
All nominees
Kaley Cuoco
Kaley Cuoco
The Flight Attendant For playing: "Cassie Bowden".
Aidy Bryant
Aidy Bryant
Shrill For playing: "Annie Easton".
Allison Janney
Allison Janney
Mom For playing: "Bonnie Plunkett".
Tracee Ellis Ross
Tracee Ellis Ross
black-ish For playing: "Rainbow Johnson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Olivia Colman
Olivia Colman
The Crown For playing: "Queen Elizabeth II".
Winner
All nominees
Jurnee Smollett
Jurnee Smollett
Lovecraft Country For playing: "Letitia Lewis".
Uzo Aduba
Uzo Aduba
In Treatment For playing: "Brooke Taylor".
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale For playing: "June/Offred".
Emma Corrin
Emma Corrin
The Crown For playing: "Princess Diana".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Halston For playing: "Halston".
Winner
All nominees
Hugh Grant
Hugh Grant
The Undoing For playing: "Jonathan Fraser".
Leslie Odom Jr.
Leslie Odom Jr.
Hamilton For playing: "Aaron Burr".
Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Hamilton For playing: "Alexander Hamilton".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Kate Winslet
Kate Winslet
Mare of Easttown For playing: "Mare Sheehan".
Winner
All nominees
Michaela Coel
Michaela Coel
I May Destroy You For playing: "Arabella".
Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen
WandaVision For playing: "Wanda Maximoff".
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Genius For playing: "Aretha Franklin".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Brett Goldstein
Brett Goldstein
Ted Lasso For playing: "Roy Kent".
Winner
All nominees
Paul Reiser
Paul Reiser
The Kominsky Method For playing: "Marcus Vaughan".
Bowen Yang
Bowen Yang
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Jeremy Swift
Jeremy Swift
Ted Lasso For playing: "Higgins".
Nick Mohammed
Nick Mohammed
Ted Lasso For playing: "Nathan Shelley".
Brendan Hunt
Brendan Hunt
Ted Lasso For playing: "Coach Beard".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Tobias Menzies
Tobias Menzies
The Crown For playing: "Prince Philip, Duke of Edinburgh".
Winner
All nominees
O-T Fagbenle
O-T Fagbenle
The Handmaid's Tale For playing: "Luke".
Chris Sullivan
Chris Sullivan
This Is Us For playing: "Toby Damon".
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
The Mandalorian For playing: "Moff Gideon".
Bradley Whitford
Bradley Whitford
The Handmaid's Tale For playing: "Commander Joseph Lawrence".
John Lithgow
John Lithgow
Perry Mason For playing: "E.B. Jonathan".
Max Minghella
Max Minghella
The Handmaid's Tale For playing: "Commander Nick Blaine".
Michael Kenneth Williams
Michael Kenneth Williams
Lovecraft Country For playing: "Montrose Freeman".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Ted Lasso For playing: "Rebecca Welton".
Winner
All nominees
Hannah Einbinder
Hannah Einbinder
Hacks For playing: "Ava Daniels".
Juno Temple
Juno Temple
Ted Lasso For playing: "Keeley Jones".
Aidy Bryant
Aidy Bryant
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Rosie Perez
Rosie Perez
The Flight Attendant For playing: "Megan Briscoe".
Cecily Strong
Cecily Strong
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Gillian Anderson
Gillian Anderson
The Crown For playing: "Margaret Thatcher".
Winner
All nominees
Ann Dowd
Ann Dowd
The Handmaid's Tale For playing: "Aunt Lydia".
Aunjanue Ellis
Aunjanue Ellis
Lovecraft Country For playing: "Hippolyta Freeman".
Emerald Fennell
Emerald Fennell
The Crown For playing: "Camilla Parker Bowles".
Madeline Brewer
Madeline Brewer
The Handmaid's Tale For playing: "Janine".
Samira Wiley
Samira Wiley
The Handmaid's Tale For playing: "Moira".
Yvonne Strahovski
Yvonne Strahovski
The Handmaid's Tale For playing: "Serena Joy Waterford".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Courtney B. Vance
Courtney B. Vance
Lovecraft Country As George Freeman in Whitey's on the Moon (2020)
Winner
All nominees
Timothy Olyphant
Timothy Olyphant
The Mandalorian As Cobb Vanth in Chapter 9: The Marshal (2020)
Don Cheadle
Don Cheadle
The Falcon and the Winter Soldier As Colonel James Rhodes / War Machine in New World Order (2021)
Carl Weathers
Carl Weathers
The Mandalorian As Greef Karga in Chapter 12: The Siege (2020)
Charles Dance
Charles Dance
The Crown As Lord Mountbatten in Gold Stick (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Claire Foy
Claire Foy
The Crown As Queen Elizabeth II in 48:1 (2020)
Winner
All nominees
Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
This Is Us As Carol "Mama C" Clarke in I've Got This (2021)
Mckenna Grace
Mckenna Grace
The Handmaid's Tale As Esther Keyes in Pigs (2021)
Alexis Bledel
Alexis Bledel
The Handmaid's Tale As Emily in Testimony (2021)
Sophie Okonedo
Sophie Okonedo
Ratched As Charlotte Wells in The Dance (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Dave Chappelle
Dave Chappelle
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dave Chappelle/Foo Fighters".
Winner
All nominees
Dan Levy
Dan Levy
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dan Levy/Phoebe Bridgers".
Daniel Kaluuya
Daniel Kaluuya
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Daniel Kaluuya/St. Vincent".
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Saturday Night Live For playing: "Donald Trump". For episode: "Dave Chappelle/Foo Fighters".
Morgan Freeman
Morgan Freeman
The Kominsky Method For playing: "Morgan Freeman". For episode: "Chapter 20. The Round Toes, of the High Shoes".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Maya Rudolph/Jack Harlow".
Winner
All nominees
Issa Rae
Issa Rae
A Black Lady Sketch Show For playing: "Jess". For episode: "My Booty Look Juicy, Don't It?".
Bernadette Peters
Zoey's Extraordinary Playlist For playing: "Deb". For episode: "Zoey's Extraordinary Girls' Night".
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Kristen Wiig/Dua Lipa".
Jane Adams
Jane Adams
Hacks For playing: "Nina Daniels". For episode: "I Think She Will".
Yvette Nicole Brown
Yvette Nicole Brown
A Black Lady Sketch Show For playing: "Judge Harper". For episode: "But the Tilapias Are Fine Though, Right?".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Primal
Primal
Keith Crofford, Mike Lazzo, Brian A. Miller, Genndy Tartakovsky, Jennifer Pelphrey, David Krentz, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Bryan Andrews, Ulysse Malassagne, Julien Chheng, Oussama Bouacheria For episode "Plague of Madness"
Winner
All nominees
South Park 7.9
South Park
For episode "The Pandemic Special"
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
For episode "Worms of In-Rear-Ment"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
For episode "The Dad-Feelings Limited"
Big Mouth 7.8
Big Mouth
For episode "The New Me"
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Andrew Ruhemann, Jennifer Yuh Nelson, Cara Speller, Tim Miller, Victoria L. Howard, Robert Valley, Philip Gelatt, Jennifer Miller For episode: "Ice".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Maya Rudolph For playing: "Connie The Hormone Monstress". For episode: "A Very Special 9/11 Episode".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
WandaVision
WandaVision
Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez For song "Agatha All Along" from episode Breaking the Fourth Wall (2021)
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
The Flight Attendant
The Flight Attendant
Blake Neely
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
David Attenborough: A Life on Our Planet David Attenborough: A Life on Our Planet
Steven Price
Winner
All nominees
American Masters American Masters
Kathryn Bostic For episode "Amy Tan: Unintended Memoir".
Allen v. Farrow
Allen v. Farrow
Michael Abels For episode "Episode 4".
Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre
Branford Marsalis
The Social Dilemma 7.6
The Social Dilemma
Mark A. Crawford
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
I May Destroy You
I May Destroy You
Matt Biffa, Ciara Elwis For Ego Death (2020)
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The Crown 8.7
The Crown
Jessica Hobbs For episode "War"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Hacks
Hacks
Lucia Aniello For episode "There Is No Line"
Winner
All nominees
Ted Lasso
Ted Lasso
Declan Lowney For episode "Make Rebecca Great Again"
Ted Lasso
Ted Lasso
M.J. Delaney For episode "The Hope That Kills You"
Mom 7.1
Mom
James Widdoes For episode "Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak"
B Positive
B Positive
James Burrows For episode "Pilot"
Ted Lasso
Ted Lasso
Zach Braff For episode "Biscuits"
The Flight Attendant
The Flight Attendant
Susanna Fogel For episode "In Case Of Emergency"
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Winner
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Winner
All nominees
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang, Dan Amira, Shawna Shepherd
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Bryan Dinello, Ballard C. Boyd, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang, Dan Amira, Shawna Shepherd
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, David Irwin, Jimmy Kimmel, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway
Conan Conan
Conan O'Brien, J.P. Buck, Tracy King, Frank Smiley, Mike Sweeney, Matt O'Brien, David J. Bernstein, Jeff Ross
Conan Conan
Conan O'Brien, J.P. Buck, Tracy King, Frank Smiley, Mike Sweeney, Matt O'Brien, David J. Bernstein, Jeff Ross
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, David Irwin, Jimmy Kimmel, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
76 Days 76 Days
Jean Tsien, Hao Wu
Winner
All nominees
Welcome to Chechnya Welcome to Chechnya
David France, Alice Henty, Askold Kurov, Joy A. Tomchin, Igor Myakotin
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Katy Chevigny, Kirsten Johnson, Marilyn Ness
Welcome to Chechnya Welcome to Chechnya
David France, Alice Henty, Askold Kurov, Joy A. Tomchin, Igor Myakotin
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
J.B. Smoove
J.B. Smoove
Mapleworth Murders For playing: "Chief Billy Bills".
Winner
All nominees
John Travolta
John Travolta
Die Hart For playing: "Ron Wilcox".
Brendan Scannell
Bonding For playing: "Pete Devon".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Keke Palmer
Keke Palmer
Turnt Up with the Taylors For playing: "Barbie/Gammy Tay/Lil Thad/Miranda/Rick".
Winner
All nominees
Paula Pell
Paula Pell
Mapleworth Murders For playing: "Mrs. Abigail Mapleworth".
Nathalie Emmanuel
Nathalie Emmanuel
Die Hart For playing: "Jordan King".
Kerri Kenney
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Ted Lasso
Ted Lasso
Theo Park
Winner
All nominees
Hacks
Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
The Queen's Gambit
The Queen's Gambit
Tina Gerussi, Ellen Lewis, Anna-Lena Slater, Olivia Scott-Webb, Kate Sprance, Tatjana Moutchnik, Stephanie Maile
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Winner
All nominees
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr.
Shark Tank Shark Tank
Mindy Zemrak, Jen Rosen, Erica Brooks
The Voice 8.5
The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Ally Capriotti Grant, MaryAnne Nicoletti, Natalie Pino, Pamela Vallarelli
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Christmas on the Square 5.3
Christmas on the Square Dolly Parton's Christmas on the Square
Debbie Allen For routines "Christmas Is The Time", "Dance Studio", "High School Dance" & "Christmas On The Square Finale"
Winner
All nominees
Genius 7.2
Genius
Dondraico Johnson For routines "Jump", "Satisfaction" & "See Saw"
Zoey's Extraordinary Playlist 8.2
Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore, Luther Brown For routines: "Black Man In A White World" & "Tightrope"
Lucifer 7.4
Lucifer
Brooke Lipton For routines "Another One Bites The Dust", "Hell" & "Bad To The Bone"
Zoey's Extraordinary Playlist 8.2
Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore For routines "Hello Dolly", "Starships" & "Let's Get Loud"
Zoey's Extraordinary Playlist 8.2
Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore, Luther Brown For routines: "Black Man In A White World" & "Tightrope"
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough For routines "Paso Doble - Uccen" & "Tap Dance - Let's Fall In Love For The Night"
Winner
All nominees
The Disney Holiday Singalong The Disney Holiday Singalong
Derek Hough For routine "Jingle Bells"
Christmas in Rockefeller Center Christmas in Rockefeller Center 2020
Sergio Trujillo For routine "Rudolph The Red-Nosed Reindeer" / "Christmas (Baby, Please Come Home)"
Savage X Fenty Show Vol. 2 Savage X Fenty Show Vol. 2
Parris Goebel For routine "Garden Scene"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Artem Chigvintsev For routines "Argentine Tango - Toxic" & "Freestyle - Sparkling Diamonds"
World of Dance World of Dance
Marie Haince Lebel For routines "Come Thru", "Superbad, Superslick" & "Bohemian Rhapsody"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
The Queen's Gambit
The Queen's Gambit
Steven Meizler For End Game (2020)
Winner
All nominees
The Underground Railroad
The Underground Railroad
James Laxton For Chapter 9: Indiana Winter (2021)
Mare of Easttown
Mare of Easttown
Ben Richardson For Illusions (2021)
Fargo 9.1
Fargo
Dana Gonzales For East/West (2020)
Small Axe
Small Axe
Shabier Kirchner For Mangrove (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Country Comfort
Country Comfort
George Mooradian For episode "Crazy"
Winner
All nominees
Call Me Kat
Call Me Kat
Patti Lee For episode "Plus One"
Last Man Standing 7.9
Last Man Standing
Donald A. Morgan For episode "Time Flies"
The Conners
The Conners
Donald A. Morgan For episode "A Stomach Ache, A Heart Break And A Grave Mistake"
The Upshaws
The Upshaws
Donald A. Morgan For episode "Big Plans"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
David Attenborough: A Life on Our Planet David Attenborough: A Life on Our Planet
Gavin Thurston
Winner
All nominees
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson, J.P. Wakayama
The Social Dilemma 7.6
The Social Dilemma
John Behrens, Jonathan Pope
City So Real City So Real
Steve James, Jackson James For episode "Blood Sport"
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson, J.P. Wakayama
Rebuilding Paradise 7.5
Rebuilding Paradise
Lincoln Else
Secrets of the Whales Secrets of the Whales
Andy Mitchell, Brian Armstrong, Hayes Baxley For episode "Ocean Giants"
The Social Dilemma 7.6
The Social Dilemma
John Behrens, Jonathan Pope
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Jeffrey Alexander, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Tom Day, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Josh Fisch, Brian Bitterfeld, Danny Day
Winner
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Matthew Jensen For Chapter 15: The Believer (2020)
Winner
All nominees
Servant 6.8
Servant
Marshall Adams For 2:00 (2021)
Hacks
Hacks
Adam Bricker For Primm (2021)
Made for Love
Made for Love
Nathaniel Goodman For User One (2021)
Grown-ish 6.0
Grown-ish grown-ish
Mark Doering-Powell For Know Yourself (2021)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
The Crown 8.7
The Crown
Adriano Goldman For Fairytale (2020)
Winner
All nominees
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Barry Baz Idoine For Chapter 13: The Jedi (2020)
Perry Mason 7.8
Perry Mason
David Franco For Chapter Two (2020)
Lovecraft Country
Lovecraft Country
Tat Radcliffe For Sundown (2020)
The Umbrella Academy 6.9
The Umbrella Academy
Neville Kidd For Right Back Where We Started (2020)
Bridgerton
Bridgerton
Jeffrey Jur For Art of the Swoon (2020)
Euphoria 6.9
Euphoria
Marcell Rév For Trouble Don't Last Always (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Zoe Jackson, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jen Passovoy
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes
Pose
Pose
Linda Giammarese, Analucia McGorty, Michelle Roy For episode "Series Finale"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling
Pose
Pose
Lisa Thomas, Rob Harmon, Tene Wilder, Gregory Bazemore, Barry Lee Moe, Tim Harvey For Series Finale (Part I) (2021) & Series Finale (Part II) (2021)
Winner
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Gina Ferrucci, Cara Hannah For episode: "Maya Rudolph/Jack Harlow".
Winner
Pose
Pose
Sherri Berman Laurence, Jennifer Suarez, Nicky Pattison Illum, Charles Zambrano, Shaun Thomas Gibson, Jessica Padilla For Series Finale (Part I) (2021) & Series Finale (Part II) (2021)
Winner
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Young Bek, Amy Tagliamonti, Christopher Milone, Jason Milani, Kim Weber, Joanna Pisani For episode "Elon Musk/Miley Cyrus".
Winner
All nominees
Mariah Carey's Magical Christmas Special Mariah Carey's Magical Christmas Special
Bruce Grayson, Deborah Humphries, James MacKinnon, Angela Moos, Julie Socash, Kristofer Buckle
Legendary Legendary
Tyson Fountaine, Valente Frazier, Silvia Leczel, Sean Conklin, Marcel Banks, Glen Alen Gutierrez, Tonia Green For episode Pop Tart (2021)
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Black Is King Black Is King
Zerina Akers, Timothy White
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson
Winner
All nominees
Tina 7.9
Tina
T.J. Martin, Daniel Lindsay
The Social Dilemma 7.6
The Social Dilemma
Jeff Orlowski
The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart 8.1
The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
Frank Marshall
Tina 7.9
Tina
T.J. Martin, Daniel Lindsay
Boys State 7.6
Boys State
Jesse Moss, Amanda McBaine
Allen v. Farrow
Allen v. Farrow
Kirby Dick, Amy Ziering
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
The Queen's Gambit
The Queen's Gambit
Scott Frank
Winner
The Queen's Gambit
The Queen's Gambit
Scott Frank
Winner
All nominees
Mare of Easttown
Mare of Easttown
Craig Zobel
WandaVision
WandaVision
Matt Shakman
I May Destroy You
I May Destroy You
Sam Miller For Eyes Eyes Eyes Eyes (2020)
I May Destroy You
I May Destroy You
Sam Miller, Michaela Coel For Ego Death (2020)
Mare of Easttown
Mare of Easttown
Craig Zobel
I May Destroy You
I May Destroy You
Sam Miller, Michaela Coel For Ego Death (2020)
Hamilton Hamilton
Thomas Kail
The Underground Railroad
The Underground Railroad
Barry Jenkins
I May Destroy You
I May Destroy You
Sam Miller For Eyes Eyes Eyes Eyes (2020)
The Underground Railroad
The Underground Railroad
Barry Jenkins
Hamilton Hamilton
Thomas Kail
WandaVision
WandaVision
Matt Shakman
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode Gettin' Lucky (2021)
Winner
All nominees
Queer Eye Queer Eye
Mark Perez For episode Preaching Out Loud (2020)
The Voice 8.5
The Voice
Alan Carter For episode The Blind Auditions Season Premiere (2021)
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For episode Pan African Portland (2021)
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode Give Me a Beard Bump (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode Dave Chappelle/Foo Fighters (2020)
Winner
All nominees
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Alexander J. Vietmeier For episode 1085a
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Christopher Werner For episode Trump & Election Results (2020)
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Paul Casey For episode 1835
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode Amy Klobuchar/Adam Kinzinger (2021)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
Bo Burnham: Inside Bo Burnham: Inside
Bo Burnham
Winner
All nominees
American Utopia 8.2
American Utopia
Spike Lee
Dave Chappelle: 8:46 8:46
Steven Bognar, Dave Chappelle, Dzhuliya Rayhert
Friends Reunion Special 8.5
Friends Reunion Special
Ben Winston
A West Wing Special to Benefit When We All Vote A West Wing Special to Benefit When We All Vote
Thomas Schlamme
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Secrets of the Whales Secrets of the Whales
James Cameron, Pamela Caragol, Brian Skerry, Kevin Krug, Shannon Malone-Debenedictis, Maria Wilhelm, Samuel LeGrys
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Boys State 7.6
Boys State
Davis Guggenheim, Jesse Moss, Nicole Stott, Amanda McBaine, Jonathan Silberberg, Shannon Dill, Laurene Powell-Jobs
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
WandaVision
WandaVision
Virginia Burton, Mayes C. Rubeo, Joseph Feltus, Daniel Selon For Filmed Before a Live Studio Audience (2021)
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
RuPaul
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Adam Hawkins
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Eve Kay
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Molly Harrington
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
Winner
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Stanley Tucci: Searching for Italy
All nominees
Beverly Chase
Vice
Greg Wright
Vice
Rob Booth
Vice
Subrata De
Vice
Amanda Pisetzner
Vice
Paula Salhany
Vice
Craig Thomson
Vice
Oprah Winfrey
Oprah Winfrey
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Brian Piotrowicz
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Tara Montgomery
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Terry Wood
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Brad Pavone
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Lindsay Flader
Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special
Morgan Fallon
United Shades of America
Lydia Tenaglia
United Shades of America
Dwayne Kennedy
United Shades of America
Jane Jo
United Shades of America
Sandra Zweig
United Shades of America
W. Kamau Bell
United Shades of America
Raza Naqvi
United Shades of America
Helen M. Cho
My Next Guest Needs No Introduction
Mary Barclay
My Next Guest Needs No Introduction
Alexandra Lowry
My Next Guest Needs No Introduction
Tom Keaney
My Next Guest Needs No Introduction
Michael Steed
My Next Guest Needs No Introduction
Chris Cechin-De La Rosa
My Next Guest Needs No Introduction
