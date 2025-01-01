Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1953

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1953

Site Hotel Statler
Date 5 February 1953
Primetime Emmy / Best Actor
Thomas Mitchell
Thomas Mitchell
Winner
All nominees
Dzhek Uebb
John Newland
Vaughn Taylor
Charlton Heston
John Forsythe
Primetime Emmy / Best Actress
Helen Hayes
Winner
All nominees
Peggy Wood
Peggy Wood
Sarah Churchill
Maria Riva
June Lockhart
Primetime Emmy / Best Audience Participation, Quiz or Panel Program
What's My Line? What's My Line?
Winner
All nominees
Two for the Money Two for the Money
You Bet Your Life You Bet Your Life
Down You Go Down You Go
This Is Your Life This Is Your Life
Primetime Emmy / Best Children's Program
Time for Beany Time for Beany
Winner
All nominees
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Big Top Big Top
Zoo Parade Zoo Parade
The Howdy Doody Show Puppet Playhouse
Super Circus Super Circus
The Gabby Hayes Show The Gabby Hayes Show
Primetime Emmy / Best Comedian
Jimmy Durante
Winner
All nominees
Wally Cox
Herb Shriner
Jackie Gleason
Sid Caesar
Primetime Emmy / Best Comedienne
Lucille Ball
Winner
All nominees
Martha Ray
Eve Arden
Imogene Coca
Joan Davis
Primetime Emmy / Best Dramatic Program
Robert Montgomery Presents Robert Montgomery Presents
Winner
All nominees
Studio One Studio One
Celanese Theatre Celanese Theatre
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Primetime Emmy / Best Mystery, Action or Adventure Program
Dragnet Dragnet
Winner
All nominees
The Big Story The Big Story
Martin Kane Martin Kane, Private Eye
Racket Squad Racket Squad
Foreign Intrigue Foreign Intrigue
Primetime Emmy / Best Public Affairs Program
See It Now See It Now
Winner
All nominees
Victory at Sea Victory at Sea
Life Is Worth Living Life Is Worth Living
Meet the Press Meet the Press
Camel News Caravan Camel News Caravan
Primetime Emmy / Best Situation Comedy
I Love Lucy
I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
Winner
All nominees
Mister Peepers Mister Peepers
Our Miss Brooks Our Miss Brooks
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
The Amos 'n Andy Show The Amos 'n Andy Show
The Adventures of Ozzie and Harriet The Adventures of Ozzie and Harriet
Primetime Emmy / Best Variety Program
Your Show of Shows Your Show of Shows
Winner
All nominees
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Arthur Godfrey and His Friends Arthur Godfrey and His Friends
The Colgate Comedy Hour The Colgate Comedy Hour
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Primetime Emmy / Most Outstanding Personality
Fulton J. Sheen
Winner
All nominees
Donald O'Connor
Jimmy Durante
Lucille Ball
Adlai Stevenson
Edward R. Murrow
Arthur Godfrey
