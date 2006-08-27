Kiefer Sutherland, Brian Grazer, Jon Cassar, Robert Cochran, Manny Coto, David Fury, Howard Gordon, Evan Katz, Michael Klick, Stephen Kronish, Michael Loceff, Joel Surnow, Brad Turner
Winner
24
Winner
All nominees
8.7
The Sopranos
8.7
The Sopranos
9.2
The West Wing
Alex Graves, Kristin Harms, Michael Hissrich, Christopher Misiano, Peter Noah, Lawrence O'Donnell, John Wells, Andrew Stearn, Eli Attie, Patrick Ward, Deborah T. Cahn
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Lawrence Kaplow, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, David Semel, David Shore, Matt Witten, Russel Friend, Garrett Lerner
9.2
The West Wing
8.2
Grey's Anatomy
Peter Horton, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Kip Koenig, Dzheyms D. Perriott, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Mimi Schmir, Gabrielle G. Stanton, Krista Vernoff, Harry Werksman, Mark Wilding, Joan Rater
8.2
Grey's Anatomy
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Lawrence Kaplow, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, David Semel, David Shore, Matt Witten, Russel Friend, Garrett Lerner
James L. Brooks, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Richard Gasparian, Dana Gould, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Raymond S. Persi, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, David Silverman, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Shannon O'Connor For episode "The Seemingly Neverending Story".
Winner
9.3
The Simpsons
Winner
All nominees
Camp Lazlo!Camp Lazlo!
Phil Cummings, Brian A. Miller, Clay Morrow, Joe Murray, Kent Osborne, Cosmo Segurson, Brian Sheesley, Mark O'Hare, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Mike Roth, Shareena Carlson, Kaz, Steve Little, Maureen Mlynarczyk, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Jong Ho Kim For episode "Hello Dolly/Over Cooked Beans".
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Eric Stough For episode "Trapped In The Closet".
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
Robert Alvarez, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig McCracken, Brian A. Miller, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle For episode "Go Goo Go".
8.6
Family Guy
David A. Goodman, Andi Klein, Seth MacFarlane, Dan Povenmire, Michael Rowe, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Chris Robertson, Alec Sulkin, Wellesley Wild, Shannon Smith For episode "PTV".
Camp Lazlo!Camp Lazlo!
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
8.6
Family Guy
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, David C. Brown, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jennifer Basa
Winner
The Amazing Race
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Tom Bergeron, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
Dancing with the Stars
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Noel A Guerra, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Steve Lichtenstein, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Survivor
Teri Kennedy, Devid Burris, Mark Burnett, David Dryden, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Daniel Munday, Kate Adler, Benjamin Beatie
Survivor
Mark Linden, Tara A. Paul, Joan Rowe, David Scharf, Harry E. Snodgrass, Geoff Raffan, Chris Julian, Carlos Ramirez
Winner
Flight 93Flight 93
Winner
All nominees
5.3
Desperation
Mark Cookson, Bob Costanza, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Stan Jones, Fred Judkins, Mark Kamps, Jason Lezama, Todd Murakami, Brian Thomas Nist, Richard Steele, Richard Taylor, Robert Arturo Ramirez
Sleeper CellSleeper Cell
Jane Boegel, Patrick Hogan, Mark Kamps, Jason Lezama, Todd Murakami, Bob Newlan, Dale W. Perry, Matt Fausak For episode "Youmud Din (#1.10)".
Into the WestInto the West
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, G. Michael Graham, Anton Holden, Kristi Johns, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Burton Weinstein, Jim Schultz, Charlie Kolander For episode "Manifest Destiny".
5.3
Desperation
Into the WestInto the West
Category 7: The End of the WorldCategory 7: The End of the World
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Joy Ealy, Kevin Fisher, Anton Holden, J. Michael Hooser, Joe Melody, Sharon Michaels, Mark Steele, Richard Steele, Tim Terusa, Burton Weinstein, Sean Byrne, Peter DiRado For episode "Night 1".
Sleeper CellSleeper Cell
Category 7: The End of the WorldCategory 7: The End of the World
