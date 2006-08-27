Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2006

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2006

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 27 August 2006
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
All nominees
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Ron Howard, Brian Grazer, John Amodeo, Richard Day, Mitchell Hurwitz, Dean Lorey, Tom Saunders, Chuck Tatham, James Vallely, Ron Weiner, David Nevins
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Robert B. Weide, Larry Charles, Larry David, Jeff Garlin, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Gavin Polone
Scrubs 8.4
Scrubs
Bill Callahan, Garrett Donovan, Deb Fordham, Tim Hobert, Bill Lawrence, Tad Quill, Mike Schwartz, Mark Stegemann, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Janae Bakken, Neil Goldman
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing: "Adrian Monk".
Winner
All nominees
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Two and a Half Men For playing: "Charlie Harper".
Steve Carell
Steve Carell
The Office For playing: "Michael Scott".
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm For playing: "Larry David".
Kevin James
Kevin James
The King of Queens For playing: "Doug Heffernan".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24 For playing: "Jack Bauer".
Winner
All nominees
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing For playing: "Josiah Bartlet".
Peter Krause
Peter Krause
Six Feet Under For playing: "Nate Fisher".
Christopher Meloni
Christopher Meloni
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Elliot Stabler".
Denis Leary
Denis Leary
Rescue Me For playing: "Tommy Gavin".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Winner
All nominees
Jane Kaczmarek
Malcolm in the Middle For playing: "Lois".
Stockard Channing
Stockard Channing
Out of Practice For playing: "Lydia Barnes".
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
The Comeback For playing: "Valerie Cherish".
Debra Messing
Debra Messing
Will & Grace For playing: "Grace Adler".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Olivia Benson".
Winner
All nominees
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing For playing: "C. J. Cregg".
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Geena Davis
Geena Davis
Commander in Chief For playing: "Mackenzie Allen".
Frances Conroy
Frances Conroy
Six Feet Under For playing: "Ruth Fisher".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage For playing: "Ari Gold".
Winner
All nominees
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace For playing: "Jack McFarland".
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Malcolm in the Middle For playing: "Hal Wilkerson".
Will Arnett
Will Arnett
Arrested Development For playing: "George Bluth, Jr.".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Alan Alda
Alan Alda
The West Wing For playing: "Arnold Vinick".
Winner
All nominees
Oliver Platt
Oliver Platt
Huff For playing: "Russell Tupper".
Michael Imperioli
Michael Imperioli
The Sopranos For playing: "Christopher Moltisanti".
William Shatner
William Shatner
Boston Legal For playing: "Denny Crane".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace For playing: "Karen Walker".
Winner
All nominees
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Desperate Housewives For playing: "Betty Applewhite".
Cheryl Hines
Cheryl Hines
Curb Your Enthusiasm For playing: "Cheryl David".
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Weeds For playing: "Celia Hodes".
Jaime Pressly
Jaime Pressly
My Name Is Earl For playing: "Joy Turner".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Blythe Danner
Blythe Danner
Huff For playing: "Izzy Huffstodt".
Winner
All nominees
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy For playing: "Cristina Yang".
Candice Bergen
Candice Bergen
Boston Legal For playing: "Shirley Schmidt".
Jean Smart
Jean Smart
24 For playing: "Martha Logan".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Kelly Macdonald
Kelly Macdonald
The Girl in the Café For playing: "Gina".
Winner
All nominees
Alfre Woodard
Alfre Woodard
The Water Is Wide For playing: "Mrs. Brown".
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Mrs. Harris For playing: "Pearl Schwartz".
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Mrs. Harris For playing: "Former Tarnower Steady".
Shirley Jones
Shirley Jones
Hidden Places For playing: "Aunt Batty".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Kristian Klemenson
Boston Legal For playing "Jerry 'Hands' Espenson".
Winner
All nominees
Henry Ian Cusick
Henry Ian Cusick
Lost For playing "Desmond".
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Boston Legal For playing "Daniel Post".
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Grey's Anatomy For playing "Dylan Young". For episodes "It's the End of the World" and "As We Know It".
James Woods
James Woods
ER For playing "Dr. Nate Lennox". For episode "Body & Soul".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Patricia Clarkson
Patricia Clarkson
Six Feet Under For playing "Sarah O'Connor".
Winner
All nominees
Christina Ricci
Christina Ricci
Grey's Anatomy For playing "Hannah Davies". For episodes "It's the End of the World" and "As We Know It"..
Swoosie Kurtz
Swoosie Kurtz
Huff For playing "Madeleine Sullivan".
Joanna Cassidy
Six Feet Under For playing "Margaret Chenowith".
Kate Burton
Kate Burton
Grey's Anatomy For playing "Ellis Grey".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Leslie Jordan
Leslie Jordan
Will & Grace For playing "Beverly Leslie".
Winner
All nominees
Martin Sheen
Martin Sheen
Two and a Half Men For playing "Harvery". For episode "Sleep Tight, Puddin' Pop".
Extras For playing himself. For episode "Ben Stiller".
Patrick Stewart
Patrick Stewart
Extras For playing himself. For episode "Patrick Stewart".
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Will & Grace For playing "Malcolm".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Malcolm in the Middle For playing "Grandma Ida". For episodes "Bride of Ida" and "Graduation".
Winner
All nominees
Blythe Danner
Blythe Danner
Will & Grace For playing "Marilyn Truman".
Kate Winslet
Kate Winslet
Extras For playing herself. For episode "Kate Winslet".
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Monk For playing "Cora Little". For episode "Mr. Monk Bumps His Head".
Shirley Knight
Shirley Knight
Desperate Housewives For playing "Phyllis Van De Kamp". For episodes "Next","You Could Drive a Person Crazy" and "You'll Never Get Away from Me".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Mad TV MADtv
Greg O'Connor, Jim Wise For the song "A Wonderfully Normal Day". For episode Episode 1111.
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Masters of Horror 7.3
Masters of Horror
Edward Shearmur
Winner
All nominees
Rome 8.8
Rome
Jeff Beal
Over There Over There
Chris Gerolmo
Prison Break 8.4
Prison Break
Ramin Djawadi
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
24
24
Jon Cassar For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
David Nutter For episode "Join The Club".
Big Love
Big Love
Rodrigo García For the pilot episode.
The West Wing 9.2
The West Wing
Mimi Leder For episode "Election Day".
Lost 7.0
Lost
Jack Bender For episode "Live Together, Die Alone".
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Alan Ball Jr. For episode "Everyone's Waiting".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Tim Van Patten For episode "Members Only".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Marc Buckland For the pilot episode.
Winner
All nominees
The Comeback
The Comeback
Michael Patrick King For episode "Valerie Does Another Classic Leno".
Entourage
Entourage
Dan Attias For episode "Oh, Mandy".
Entourage
Entourage
Julian Farino For episode "Sundance Kids".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Robert B. Weide For episode "The Christ Nail".
Weeds 8.6
Weeds
Craig Zisk For episode "Good S*** Lollipop".
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Baghdad ER Baghdad ER
Jon Alpert, Joseph Feury, Sheila Nevins, Matthew O'Neill Tied with American Experience (1987), episode: "Two Days in October".
Winner
American Experience American Experience
Nick Fraser, Sharon Grimberg, Robert Kenner, Mark Samels For episode: "Two Days in October". Tied with Baghdad ER (2006).
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: New Delivery Platforms
Primetime Emmy / Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: Television
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Richard Gasparian, Dana Gould, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Raymond S. Persi, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, David Silverman, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Shannon O'Connor For episode "The Seemingly Neverending Story".
Winner
All nominees
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Eric Stough For episode "Trapped In The Closet".
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Robert Alvarez, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig McCracken, Brian A. Miller, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle For episode "Go Goo Go".
Family Guy 8.6
Family Guy
David A. Goodman, Andi Klein, Seth MacFarlane, Dan Povenmire, Michael Rowe, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Chris Robertson, Alec Sulkin, Wellesley Wild, Shannon Smith For episode "PTV".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Before the Dinosaurs Before the Dinosaurs
Gaynelle Evans, Tim Haines, Adam Kemp, Chloe Leland, Mike Milne, Michael Olmert, William Sargent, Greg Smith, Fiona Walkinshaw
Winner
All nominees
My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime Escape from Cluster Prime
Robert Alvarez, Brandon Kruse, Scott D. Peterson, Chris Reccardi, Rob Renzetti, Chris Savino, Fred Seibert, Alex Kirwan, Heather Martinez, Bryan Andrews
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Elizabeth I
Elizabeth I
Leon McCarthy, Eve Stewart, Sarah Whittle
Winner
All nominees
Into the West Into the West
The Girl in the Café The Girl in the Café
Candida Otton, Andrea Coathupe
Desperation 5.3
Desperation
Jason Weil, Marcia Calosio, Phil Dagort
Bleak House 8.4
Bleak House
Bill Crutcher, Simon Elliott
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Steve Olson, Richard C. Walker For the pilot episode.
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "I Love L. Gay".
Stacked
Stacked
Mark Johnson, Bernard Vyzga For episode "iPOD".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Rome 8.8
Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Domenico Sica For episode "Caesarion, Triumph, Kalends Of February".
Winner
All nominees
House M.D.
House M.D.
Danielle Berman, Derek R. Hill For episode "Autopsy, Distractions, Skin Deep".
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Holding My Hand", "Singing For Our Lives" and "Everyone's Waiting".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "There's Something About A War".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Ellen Brill, Liz Kay For episode "Ben White".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program, or Special
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1115.
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
James Yarnell, Patrick Doherty For episode #206.
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episode #519.
Rome Rome
Vincent Kralyevich
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Dava Waite
Winner
All nominees
The Comeback
The Comeback
Meg Liberman, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Entourage
Entourage
Sheila Jaffe, Meredith Tucker, Georgianne Walken
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Weeds 8.6
Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Winner
All nominees
Lost 7.0
Lost
April Webster, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
House M.D.
House M.D.
Stephanie Laffin, Amy Lippens
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Ken Miller, Nikki Valko
Big Love
Big Love
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Elizabeth I
Elizabeth I
Doreen Jones
Winner
All nominees
High School Musical 6.7
High School Musical
Natalie Hart, Jason La Padura
The Girl in the Café The Girl in the Café
Fiona Weir
Mrs. Harris Mrs. Harris
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Into the West Into the West
Meg Liberman, Jo Edna Boldin, Candice Elzinga, Rhonda Fisekci, Rene Haynes, Cami Patton
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
High School Musical 6.7
High School Musical
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain Tied with I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me (2005).
Winner
I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me
Ellen Goosenberg Kent, Dolores Morris, Sheila Nevins Tied with High School Musical (2006).
Winner
All nominees
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Christine Bachas, Wally Berger, Linda Ellerbee, Holden Kepecs, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Josh Veselka, Kara Pothier For "Do Something! Caring for the Kids of Katrina".
Classical Baby 2 Classical Baby 2
Dolores Morris, Sheila Nevins, Emi Shatc, Beth Levison, Sabina Barach
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Christine Bachas, Wally Berger, Linda Ellerbee, Holden Kepecs, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Josh Veselka, Kara Pothier For "Do Something! Caring for the Kids of Katrina".
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
High School Musical 6.7
High School Musical
Kenny Ortega, Charles Klapow, Bonnie Story
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Nick Kosovich, Cheryl Burke For episode #204 (Dance: Paso Doble).
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Driton 'Tony' Dovolani For episode #208 (Dance: Jive).
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Fred Tallaksen For episode "Bomb Shelter".
The Suite Life of Zack and Cody
The Suite Life of Zack and Cody
Travis Payne For episode "Commercial Breaks".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Multi-Camera Productions
The Amazing Race
The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Tom Cunningham, Scott Shelley, Sylvestre Campe For episode "Here Comes The Bedouin!".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Derek Carver, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, Leighton De Barros, Kevin Garrison For episode "Big Trek, Big Trouble, Big Surprise".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Marc Carter, Zac McFarlane, Scott Simper, Bryan Miller, Doug Stanley, Patrick Cummings For episode "The Clock's Ticking".
Project Runway 7.7
Project Runway
Tony Sacco For episode "Clothes Off Your Back".
The Apprentice The Apprentice
Alan Pierce, Jeff Watt, Jim Harrington, Rodney Chauvin, Tom Magill, Vince Monteleone For episode #509.
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Single-Camera Productions
Baghdad ER Baghdad ER
Jon Alpert, Matthew O'Neill
Winner
All nominees
Children of Beslan Children of Beslan
Dirk Nel
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Maryse Alberti, Sandra Chandler, Beth Wichterich
I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me
Buddy Squires
Rome Rome
Jeremiah Crowell
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Bleak House 8.4
Bleak House
Kieran McGuigan For episode: "1".
Winner
All nominees
Into the West Into the West
William Wages For episode "Dreams And Schemes".
Four Minutes Four Minutes
James Chressanthis
Sleeper Cell Sleeper Cell
Robert Primes For episode "Al-Faitha (#1.1)".
Mrs. Harris Mrs. Harris
Steven Poster
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode "The Limo".
Winner
All nominees
According to Jim 5.9
According to Jim
George Mooradian For episode "Mr. Right".
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Carpet Burns And A Bite Mark".
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Gregg Heschong For episode "Open Water".
Reba Reba
Bryan Hays For episode "The Goodbye Guy".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Michael Slovis For episode "Gum Drops".
Winner
All nominees
24
24
Rodney Charters For episode "9:00 PM - 10:00 PM".
Everybody Hates Chris 8.4
Everybody Hates Chris
Mark Doering-Powell For episode "Everybody Hates Funerals".
Lost 7.0
Lost
Michael Bonvillain For episode "Man Of Science, Man Of Faith".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Phil Abraham For episode "The Ride".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Elizabeth I
Elizabeth I
Samantha Horn, Mike O'Neill For part 2.
Winner
All nominees
Bleak House 8.4
Bleak House
Andrea Galer, Charlotte Morris
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elaine Ramires, Julie Weiss
Once Upon a Mattress Once Upon a Mattress
Dawn Climie, Christopher Hargadon, Bob Mackie
Into the West Into the West
Michael T. Boyd, Joe McCloskey For episode "Hell On Wheels".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Rome 8.8
Rome
April Ferry, Augusto Grassi For episode "Triumph".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Elizabeth Feldbauer, Juliet Polcsa, Joseph La Corte For episode "Mr. And Mrs. John Sacrimoni Request...".
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Glenne Campbell, Cali Newcomen, Glenna Owen For episode "Lay Down Your Burdens", part 2.
Everybody Hates Chris 8.4
Everybody Hates Chris
Darryle Johnson, Sharlene Williams For episode "Everybody Hates The Pilot".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Next".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Benise: Nights of Fire Benise: Nights of Fire
Erin Lareau
Winner
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Dana Campbell, Randall Christensen For episode #208A.
Winner
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode #1109.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Baghdad ER Baghdad ER
Jon Alpert, Matthew O'Neill
Winner
All nominees
American Masters American Masters
Sam Pollard For episode "John Ford/John Wayne: The Filmmaker and the Legend".
No Direction Home: Bob Dylan 8.2
No Direction Home: Bob Dylan
Martin Scorsese (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Shari Cookson
Children of Beslan Children of Beslan
Leslie Woodhead, Ewa Ewart
Children of Beslan Children of Beslan
Leslie Woodhead, Ewa Ewart
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Elizabeth I
Elizabeth I
Tom Hooper
Winner
All nominees
Bleak House 8.4
Bleak House
Justin Chadwick
The Girl in the Café The Girl in the Café
David Yates
High School Musical 6.7
High School Musical
Kenny Ortega
Flight 93 Flight 93
Peter Markle
Mrs. Harris Mrs. Harris
Phyllis Nagy
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Winner
All nominees
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #10140.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #110.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Beth McCarthy-Miller For episode with host Steve Martin.
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Finale".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Elizabeth I
Elizabeth I
Fae Hammond, Sue Westwood For part 2.
Winner
All nominees
Into the West Into the West
Mary Lampert, Jennifer Santiago For episode "Casualties Of War".
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elle Elliott, Bunny Parker, Susan Schuler-Page
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elle Elliott, Bunny Parker, Susan Schuler-Page
Into the West Into the West
Iloe Flewelling For episode "Manifest Destiny".
Into the West Into the West
Mary Lampert, Jennifer Santiago For episode "Casualties Of War".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Series
Rome 8.8
Rome
Stefano Ceccarelli, Ferdinando Merolla, Aldo Signoretti, Gaetano Panico For episode "Stealing From Saturn".
Winner
All nominees
Alias 8.4
Alias
Katherine Rees, Michael Reitz, Yesim 'Shimmy' Osman For episode "There's Only One Sydney Bristow".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, Nicole DeFrancesco, James Dunham For episode "Remember".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Luke O'Connor, Tim Burke For episode "The Finale".
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Daphne Lawson, Randy Sayer, Karl Wesson, Miia Kovero For episode "Everyone's Waiting".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Sarah de Gaudemar For episode "Easter Chicken".
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Shannon Tindle For episode "Go Goo Go".
Winner
My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime Escape from Cluster Prime
Bryan Arnett
Winner
The Grim Adventures of Billy & Mandy The Grim Adventures of Billy & Mandy
Michael Diederich
Winner
The Life and Times of Juniper Lee The Life and Times of Juniper Lee
Frederick J. Gardner III For episode "Adventures in Babysitting".
Winner
Classical Baby 2 Classical Baby 2
Jarek Szyszko For the hippo dance.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Manilow: Music and Passion Manilow: Music and Passion
Barry Manilow
Winner
All nominees
The Late Late Show with Craig Ferguson The Late Late Show with Craig Ferguson
Craig Ferguson
The Colbert Report The Colbert Report
Stephen Colbert
The 59th Annual Tony Awards The 59th Annual Tony Awards
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
David Letterman
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Andre Braugher
Andre Braugher
Thief For playing: "Nick Atwater".
Winner
All nominees
Charles Dance
Charles Dance
Bleak House For playing: "Mr. Tulkinghorn".
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Human Trafficking For playing: "Bill Meehan".
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Mrs. Harris For playing: "Herman Tarnower".
Jon Voight
Jon Voight
Faith: Pope John Paul II For playing: "Pope John Paul II".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Helen Mirren
Helen Mirren
Elizabeth I For playing: "Queen Elizabeth I".
Winner
All nominees
Gillian Anderson
Gillian Anderson
Bleak House For playing: "Lady Dedlock".
Kathy Bates
Kathy Bates
Ambulance Girl For playing: "Jane Stern".
Judy Davis
Judy Davis
A Little Thing Called Murder For playing: "Sante Kimes".
Annette Bening
Annette Bening
Mrs. Harris For playing: "Jean Harris".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
2005 American Music Awards 2005 American Music Awards
Harry Sangmeister, Olin Younger
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Eli McKinney For episode "American Classics Songbook With Rod Stewart".
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "Finale".
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Fred Bock For episode #2226.
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
The Girl in the Café The Girl in the Café
Paul Abbott, Hilary Bevan Jones, Richard Curtis
Winner
All nominees
Flight 93 Flight 93
Clara George, David Gerber
The Flight That Fought Back The Flight That Fought Back
Phil Craig, Philip Marlow, Christina Bavetta
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elizabeth Karlsen, Pamela Koffler, Christine Vachon, Chrisann Verges, John Wells
Yesterday 7.6
Yesterday
Sudhir Pragjee, Anant Singh, Sanjeev Singh, Helena Spring
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Jon Teschner, Kristijan Petrovic, Renato Grgic, Alen Petkovic
Winner
All nominees
The Triangle 7.8
The Triangle
Robert Cribbett, Garson Yu, Yolanda Santosa, Nate Homan
Big Love
Big Love
Kirk Baxter, Maurice Marable, Angus Wall, Reece Ewing
Ghost Whisperer 7.8
Ghost Whisperer
Anthony Vitagliano, Paul Matthaeus, Shangyu Yin, Erin Sarofsky
Weeds 8.6
Weeds
Thomas Cobb, Robert Bradley
Rome 8.8
Rome
Kirk Balden, Angus Wall, Brad Waskewich, Andrew Hall
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Bleak House 8.4
Bleak House
Daniel Phillips
Winner
All nominees
The Ten Commandments The Ten Commandments
Khalid Alami, Michele Baylis, Angie Mudge, Jennifer Harty
Mrs. Harris Mrs. Harris
Michele Baylis, Julie Hewett, Tina Roesler Kerwin, Elisa Marsh
Into the West Into the West
Tarra D. Day For episode "Ghost Dance".
Into the West Into the West
Gail Kennedy For episode "Wheel To The Stars".
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Black. White. Black. White.
Will Huff, Brian Sipe, Keith VanderLaan For episode "Hour One".
Winner
All nominees
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Michele Tyminski Schoenbach, Debbie Zoller For episode "Quentin Costa".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Michele Tyminski Schoenbach, Debbie Zoller For episode "Quentin Costa".
CSI: NY
CSI: NY
John Goodwin, James MacKinnon, Rela Martine, Perri Sorel For episode "Wasted".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Patricia Bunch, Greg Cannom, Karen Kawahara, Farah Bunch For episode "Finale".
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Owner Of A Lonely Heart".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, David Williams, Heather Mages For episode #1109.
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
Elizabeth I
Elizabeth I
George Faber, Suzan Harrison, Charles Pattinson, Barney Reisz, Nigel Williams
Winner
All nominees
Into the West Into the West
Steven Spielberg, Kirk Ellis, William Mastrosimone, Larry Rapaport, David A. Rosemont, Justin Falvey, Darryl Frank
Sleeper Cell Sleeper Cell
Ann Kindberg, Ethan Reiff, Cyrus Voris, Janet Tamaro
Into the West Into the West
Steven Spielberg, Kirk Ellis, William Mastrosimone, Larry Rapaport, David A. Rosemont, Justin Falvey, Darryl Frank
Sleeper Cell Sleeper Cell
Ann Kindberg, Ethan Reiff, Cyrus Voris, Janet Tamaro
Bleak House 8.4
Bleak House
Rebecca Eaton, Nigel Stafford-Clark
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Joe Bella For episode "That Special Tug".
Winner
All nominees
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Tom Catusi, Mark Spada, Steve Hostomsky, Andrew Evangelista, Mona Lu For episode #2519.
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Katherine Babiak, Mark Jankeloff, Liz Gross, Victor C. Fabilli For episode #2198.
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Michael Karlich For episode "We Will Rock You".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Chakos For episode "The Finale".
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
The West Wing 9.2
The West Wing
Ed Greene, Andy Strauber For episode "The Debate".
Winner
All nominees
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Bob La Masney, Charlie McDaniel, Kathy Oldham, Bruce Peters For episode "The Unfortunate Little Schnauzer".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Into the West Into the West
Geoff Zanelli
Winner
All nominees
Sleeper Cell Sleeper Cell
Paul Haslinger For episode "Al-Faitha (#1.1)".
The Dive from Clausen's Pier The Dive from Clausen's Pier
Bruce Broughton
The Water Is Wide The Water Is Wide
Jeff Beal
Human Trafficking
Human Trafficking
Normand Corbeil For part 1.
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
24
24
Sean Callery For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Winner
All nominees
Masters of Horror 7.3
Masters of Horror
Richard Band For episode "Dreams In The Witch House".
Stargate: Atlantis 9.2
Stargate: Atlantis Stargate Atlantis
Joel Goldsmith For episode "Grace Under Pressure".
Rome 8.8
Rome
Jeff Beal For episode "Triumph".
Supernatural 8.6
Supernatural
Christopher Lennertz For episode "Pilot".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Great Performances Great Performances
Paul Gemignani For episode "South Pacific In Concert From Carnegie Hall".
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence, Rob Mathes
Great Performances Great Performances
David Foster For episode "Andrea Bocelli: Amore Under the Desert Sky (#34.2)".
The 59th Annual Tony Awards The 59th Annual Tony Awards
Elliot Lawrence
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Bill Conti
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
Ten Days That Unexpectedly Changed America Ten Days That Unexpectedly Changed America
Joe Berlinger, Susan Werbe, Sidney Beaumont, Greg Schultz
Winner
All nominees
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Nathanial Havholm, Ethan Prochnik, Larry Law, Thom Beers, Patrick Costello, Johnny Petillo, Jeff Conroy, Chris Nee, Tracy Green, Brian Lovett, Doug Stanley, David McKillop, Todd Stanley
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, Gary Simson, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin
American Masters American Masters
Martin Scorsese, Susan Lacy, Julie Sacks, Nigel Sinclair, Anthony Wall, Prudence Glass, Jeff Rosen
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
Rome Rome
Dolores Gavin, Vincent Kralyevich, Kristy Sabat, Bill Hunt, Christopher Cassel
Winner
All nominees
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Rosie O'Donnell, Shari Cookson, John Hoffman, Sheila Nevins, Kelli O'Donnell
Stardust: The Bette Davis Story Stardust: The Bette Davis Story
Tom Brown, George Feltenstein, Peter Jones, Roger Mayer, Melissa Roller, Brian Tessier
National Geographic: Inside 9/11 National Geographic: Inside 9/11
Michael Cascio, Jonathan Towers, Lance Hori, Colette Beaudry, Rachel Milton, Bernard Dudek, Alex Flaster, Nicole Rittenmeyer
How William Shatner Changed the World How William Shatner Changed the World
Susan Werbe, Alan Handel, Malcolm Clark
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Large Team Entries - Primarily Multi-Camera Productions)
The Amazing Race
The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Tim Atzinger, Conroy Browne, Frederick Hawthorne, Ivan Ladizinsky, Evan Mediuch For episode "Salvation And Desertion".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Barnaby Levy, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Cliff Dorsey For episode "Audition City: Greensboro".
Project Runway 7.7
Project Runway
Noel A Guerra, Laronda Morris, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Joe Mastromonaco, Drew Brown For episode "Clothes Off Your Back".
Survivor
Project Runway 7.7
Project Runway
Noel A Guerra, Laronda Morris, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Joe Mastromonaco, Drew Brown For episode "Clothes Off Your Back".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions)
Rome Rome
Jennifer Honn
Winner
All nominees
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Steven Uhlenberg For episode "Prostitution".
AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
Baghdad ER Baghdad ER
Patrick McMahon, Carrie Goldman
AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
American Masters American Masters
Steven Wechsler For episode "John Ford/John Wayne: The Filmmaker and the Legend".
Baghdad ER Baghdad ER
Patrick McMahon, Carrie Goldman
No Direction Home: Bob Dylan 8.2
No Direction Home: Bob Dylan
David Tedeschi (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Anny Lowery Meza, Michael Polito, Catherine Shields, John Zimmer
Winner
All nominees
A Concert for Hurricane Relief A Concert for Hurricane Relief
Paul Musilli, Barry Spitzer, Rico Bolognino, Sean Sohl
Bill Maher: I'm Swiss Bill Maher: I'm Swiss
Sara Aderhold, El Armstrong
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Troy Miller, June Beallor, Jon Bloom, Michael Polito, Chuck Workman, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Girish Bhargava For episode "Swan Lake With American Ballet Theatre".
Turin 2006: XX Olympic Winter Games Turin 2006: XX Olympic Winter Games
Rachel Pillar, Howard Tate, Patrice Freymond, Don Vermeulen Jr., Jim O'Farrell For the opening ceremony.
A Concert for Hurricane Relief A Concert for Hurricane Relief
Paul Musilli, Barry Spitzer, Rico Bolognino, Sean Sohl
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Clinton Wayne, John E. Jackson, Matthew W. Mungle, Michelle Vittone For episode "Everyone's Waiting".
Winner
All nominees
Into the West Into the West
Gail Kennedy, Matthew W. Mungle For episode "Wheel To The Stars".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Cherry Peck".
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Yesterday".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Wade Daily, Douglas Noe, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1117.
Primetime Emmy / Outstanding Reality Program
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Courtney MacGregor, Denise Cramsey, Tom Forman, Matt Fisher, Charisse Simonian
Winner
All nominees
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Mark L. Walberg, Marsha Bemko
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Cesar Millan, Colette Beaudry
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Penn Jillette, Star Price, Tim Rogan, Teller, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Michael Goudeau
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Matthew Lahey, Marcia Mulé, Bryan Scott, Rachel Smith
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Matthew Lahey, Marcia Mulé, Bryan Scott, Rachel Smith
Primetime Emmy / Outstanding Reality-Competition Program
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, David C. Brown, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jennifer Basa
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Noel A Guerra, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Steve Lichtenstein, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Survivor
Survivor
Teri Kennedy, Devid Burris, Mark Burnett, David Dryden, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Daniel Munday, Kate Adler, Benjamin Beatie
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Lance Luckey For episode "Joy's Wedding".
Winner
All nominees
The Office 8.8
The Office
David Rogers For episode "Christmas Party".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Nancy Morrison For episode "That's Good, That's Bad".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "The Ski Lift".
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Stuart Bass For episode "The Ocean Walker".
Weeds 8.6
Weeds
David Helfand For episode "Good S*** Lollipop".
The Office 8.8
The Office
Dean Holland For episode "Booze Cruise".
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
24
24
David Latham For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Winner
All nominees
Lost 7.0
Lost
Sarah Boyd For episode "One Of Them".
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Philip Carr Neel For episode "Race Ipsa".
24
24
Scott Powell For episode "9:00 AM - 10:00 AM".
Lost 7.0
Lost
Stephen Semel, Sue Blainey, Sarah Boyd For episode "Live Together, Die Alone" (Parts 1 & 2).
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Elizabeth I
Elizabeth I
Beverley Mills For part 1.
Winner
All nominees
Elizabeth I
Elizabeth I
Melanie Oliver For part 2.
The Ten Commandments The Ten Commandments
Mark Conte, Victor Du Bois, Klaus Hundsbichler, Ingrid Koller
The Girl in the Café The Girl in the Café
Mark Day
Flight 93 Flight 93
Scott Boyd
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Into the West Into the West
George Tarrant, Richard D. Rogers, Rick Alexander For episode "Dreams And Schemes".
Winner
All nominees
Into the West Into the West
Bayard Carey, Richard D. Rogers, Rick Alexander For episode "Hell On Wheels".
Elizabeth I
Elizabeth I
Ken Campbell, Paul Hamblin For part 1.
The Ten Commandments The Ten Commandments
Alistair Crocker, Terry O'Bright, Keith Rogers For part II.
Sleeper Cell Sleeper Cell
Joe Earle, Roger Pietschmann, Elmo Ponsdomenech For episode "Youmud Din (#1.10)".
Flight 93 Flight 93
Mark Linden, Tara A. Paul, Harry E. Snodgrass, Liam Lockhart
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Boston Legal 8.4
Boston Legal
William Butler, Craig Hunter, Peter Kelsey, Clark King For episode "Finding Nimmo".
Winner
All nominees
24
24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Lost 7.0
Lost
Frank Morrone, Sean Rush, Scott Weber, David Yaffe For episode "Live Together, Die Alone" (part 2).
24
House M.D.
House M.D.
Russell C. Fager, Gerry Lentz, Richard Weingart For episode "Euphoria", part 1.
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "A Bullet Runs Through It".
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Rick Bal, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "Scattered".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Baghdad ER Baghdad ER
Lila Yomtoob
Winner
All nominees
No Direction Home: Bob Dylan 8.2
No Direction Home: Bob Dylan
Jennifer L. Dunnington, Annette Kudrak, Fred Rosenberg, Philip Stockton, Allan Zaleski (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
American Experience American Experience
Jeff K. Brunello, Daniel Colman, Jack Levy, Doug Madick, Kim Roberts, Vince Balunas For episode "Two Days in October (#18.1)".
The Amazing Race
The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Rick Livingstone, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
Survivor
Survivor
Glen Frazier, Ryan Owens, Monique Reymond, Mark Jasper, Vince Tennant, Rick Livingstone, Michael Brake, Matt Slivinski For episode "Big Trek, Big Trouble, Big Surprise".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Flight 93 Flight 93
Mark Linden, Tara A. Paul, Joan Rowe, David Scharf, Harry E. Snodgrass, Geoff Raffan, Chris Julian, Carlos Ramirez
Winner
All nominees
Desperation 5.3
Desperation
Mark Cookson, Bob Costanza, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Stan Jones, Fred Judkins, Mark Kamps, Jason Lezama, Todd Murakami, Brian Thomas Nist, Richard Steele, Richard Taylor, Robert Arturo Ramirez
Sleeper Cell Sleeper Cell
Jane Boegel, Patrick Hogan, Mark Kamps, Jason Lezama, Todd Murakami, Bob Newlan, Dale W. Perry, Matt Fausak For episode "Youmud Din (#1.10)".
Into the West Into the West
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, G. Michael Graham, Anton Holden, Kristi Johns, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Burton Weinstein, Jim Schultz, Charlie Kolander For episode "Manifest Destiny".
Category 7: The End of the World Category 7: The End of the World
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Joy Ealy, Kevin Fisher, Anton Holden, J. Michael Hooser, Joe Melody, Sharon Michaels, Mark Steele, Richard Steele, Tim Terusa, Burton Weinstein, Sean Byrne, Peter DiRado For episode "Night 1".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
Smallville 8.4
Smallville
Stuart Calderon, Timothy A. Cleveland, David M. Cowan, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Jason Oliver For episode "Arrival".
Winner
All nominees
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Mark Allen, Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Mace Matiosian, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke, Troy Hardy For episode "A Bullet Runs Through It", part 1.
24
24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher, Rick Polanco For episode "9:00 PM - 10:00 PM".
Supernatural 8.6
Supernatural
Timothy A. Cleveland, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, David Lee Fein, Karyn Foster, Michael E. Lawshe, David Lynch, Chris McGeary, Marc Meyer, Jody Thomas For episode "Pilot".
ER 8.3
ER
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Bruce M. Honda, Rick Hromadka, Walter Newman, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Two Ships".
