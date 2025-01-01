Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1952

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1952

Site Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA
Date 18 February 1952
Primetime Emmy / Best Actor
Sid Caesar
Winner
All nominees
Vaughn Taylor
Charlton Heston
Robert Montgomery
Walter Hampden
Thomas Mitchell
Primetime Emmy / Best Actress
Imogene Coca
Winner
All nominees
Helen Hayes
Maria Riva
Mary Sinclair
Margaret Sullivan
Primetime Emmy / Best Comedian or Comedienne
Red Skelton
Winner
All nominees
Jimmy Durante
Imogene Coca
Lucille Ball
Dzherri Lyuis
Dean Martin
Herb Shriner
Sid Caesar
Primetime Emmy / Best Comedy Show
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Winner
All nominees
You Bet Your Life You Bet Your Life
I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
The Herb Shriner Show The Herb Shriner Show
I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
Primetime Emmy / Best Dramatic Show
Studio One Studio One
Winner
All nominees
Celanese Theatre Celanese Theatre
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Pulitzer Prize Playhouse Pulitzer Prize Playhouse
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Robert Montgomery Presents Robert Montgomery Presents
Primetime Emmy / Best Variety Show
Your Show of Shows Your Show of Shows
Winner
All nominees
The Fred Waring Show The Fred Waring Show
All Star Revue Four Star Revue
The Colgate Comedy Hour The Colgate Comedy Hour
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Special Achievement Award
Estes Kefauver
For outstanding public service on television.
Winner
Year
Nominations

