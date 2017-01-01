Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1983

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1983

Site Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
Date 25 September 1983
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Cheers Cheers
James Burrows, Glen Charles, Les Charles, David Isaacs, Ken Levine
Winner
All nominees
Newhart Newhart
Sheldon Bull, Barry Kemp
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Burt Metcalfe, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox
Buffalo Bill Buffalo Bill
Bernie Brillstein, Carol Gary, Dennis Klein, Tom Patchett, Jay Tarses
Taxi Taxi
James L. Brooks, Stan Daniels, Ken Estin, Richard Sakai, Sam Simon, Ed. Weinberger
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
David Anspaugh, Steven Bochco, Scott Brazil, Gregory Hoblit, Anthony Yerkovich
Winner
All nominees
Fame Fame
William Blinn, Mel Swope
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Steve Brown, Terry Louise Fisher, Richard M. Rosenbloom, Barney Rosenzweig, Harry R. Sherman, April Smith, Joseph Stern
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Donald P. Bellisario, Douglas Green, Chas. Floyd Johnson, Reuben Leder, Joel Rogosin, Rick Weaver
St. Elsewhere St. Elsewhere
Bruce Paltrow, Joshua Brand, John Falsey, John Masius, Mark Tinker
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Judd Hirsch
Judd Hirsch
Taxi For playing "Alex Reiger".
Winner
All nominees
Dabney Coleman
Buffalo Bill For playing "Bill Bittinger".
Alan Alda
Alan Alda
M*A*S*H For playing "Hawkeye Pierce".
Robert Guillaume
Benson For playing "Benson DuBois".
Ted Danson
Ted Danson
Cheers For playing "Sam Malone".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Ed Flanders
St. Elsewhere For playing "Donald Westphall".
Winner
All nominees
Tom Selleck
Tom Selleck
Magnum, P.I. For playing "Thomas Magnum".
William Daniels
St. Elsewhere For playing "Mark Craig".
John Forsythe
Dynasty For playing "Blake Carrington".
Deniel Dzh.Travanti
Hill Street Blues For playing "Frank Furillo".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Shelley Long
Cheers For playing "Diane Chambers".
Winner
All nominees
Swoosie Kurtz
Swoosie Kurtz
Love, Sidney For playing "Laurie Morgan".
Mariette Hartley
Goodnight, Beantown For playing "Jennifer Barnes".
Rita Moreno
Rita Moreno
Nine to Five For playing "Violet Newstead".
Nell Carter
Gimme a Break! For playing "Nellie Harper".
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing "Louise Jefferson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Tyne Daly
Tyne Daly
Cagney & Lacey For playing "Mary Beth Lacey".
Winner
All nominees
Sharon Gless
Cagney & Lacey For playing "Chris Cagney".
Veronica Hamel
Hill Street Blues For playing "Joyce Davenport".
Linda Evans
Dynasty For playing "Krystle Carrington".
Debbie Allen
Fame For playing "Lydia Grant".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
James Coco
St. Elsewhere For playing "Arnie". For episode "Cora and Arnie".
Winner
All nominees
Joe Spano
Hill Street Blues For playing "Henry Goldblume".
Michael Conrad
Hill Street Blues For playing "Phil Esterhaus".
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
St. Elsewhere For playing "Victor Ehrlich".
Bruce Weitz
Hill Street Blues For playing "Mick Belker".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Doris Roberts
St. Elsewhere For playing "Cora". For episode "Cora and Arnie".
Winner
All nominees
Christina Pickles
St. Elsewhere For playing "Helen Rosenthal".
Barbara Bosson
Hill Street Blues For playing "Fay Furillo".
Betty Thomas
Betty Thomas
Hill Street Blues For playing "Lucille Bates".
Madge Sinclair
Trapper John, M.D. For playing "Ernestine Shoop".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Ziggy's Gift Ziggy's Gift
Lena Tabori, Richard Williams, Tom Wilson
Winner
All nominees
Here Comes Garfield Here Comes Garfield
Bill Melendez, Lee Mendelson, Jay Poynor
Is This Goodbye, Charlie Brown? Is This Goodbye, Charlie Brown?
Bill Melendez, Lee Mendelson
The Smurfs Christmas Special The Smurfs Christmas Special
Gerard Baldwin, Joseph Barbera, William Hanna
What Have We Learned, Charlie Brown? What Have We Learned, Charlie Brown?
Bill Melendez, Lee Mendelson
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Choreography
Fame Fame
Debbie Allen For episode "Class Act".
Winner
All nominees
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Walter Painter
The Catherine Wheel The Catherine Wheel
Twyla Tharp
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Lester Wilson
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Hairstyling
Rosie: The Rosemary Clooney Story Rosie: The Rosemary Clooney Story
Edie Panda
Winner
All nominees
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Mark Nelson
Wizards and Warriors Wizards and Warriors
Sharleen Rassi For episode "The Rescue"
Missing Children: A Mother's Story Missing Children: A Mother's Story
Janice D. Brandow
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Makeup
The Thorn Birds
The Thorn Birds
Del Acevedo For part IV.
Winner
All nominees
Fame Fame
Jack Wilson For episode "Not in Kansas Anymore".
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Zoltan Elek, Monty Westmore
V V
Werner Keppler, Leo Lotito Jr.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
All nominees
Drop-Out Father Drop-Out Father
Peter Matz
V V
Joseph Harnell
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Bruce Broughton For part 2.
Rage of Angels Rage of Angels
Billy Goldenberg
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Dallas Dallas
Bruce Broughton For episode "The Ewing Blues".
Winner
All nominees
Fame Fame
William Goldstein For episode "Not in Kansas Anymore".
Father Murphy Father Murphy
David Rose For episode "Sweet Sixteen".
Knots Landing Knots Landing
Jerrold Immel For episode "Loss of Innocence".
The Devlin Connection The Devlin Connection
Nan Schwartz For episode "Ring of Kings, Ring of Thieves".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Direction
Eubie Blake: A Century of Music Eubie Blake: A Century of Music
Dick Hyman Official ATAS database lists title as "Eubie Blake: A Century of Music Kennedy Center Tonight".
Winner
All nominees
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Peter Matz
EPCOT Center: The Opening Celebration EPCOT Center: The Opening Celebration
Chris Boardman, Billy Byers, Ian Fraser
Great Performances Great Performances
Mercer Ellington For episode "Ellington: The Music Lives On".
Perry Como's Christmas in Paris Perry Como's Christmas in Paris
Jon Charles, Nick Perito
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Two of a Kind Two of a Kind
James Di Pasquale, Dory Previn For the song "We'll Win This World".
Winner
All nominees
Happy Endings Happy Endings
William Goldstein, Molly-Ann Leikin For the theme song.
Cheers Cheers
Judy Hart-Angelo, Gary Portnoy For the pilot episode. For the song "Where Everybody Knows Your Name".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Bruce Broughton, Mark Mueller For the song "Quincy's Wedding Song". For episode "Quincy's Wedding", part II.
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
The Thorn Birds
The Thorn Birds
Jerry Adams, Robert MacKichan For part I.
Winner
All nominees
The Winds of War The Winds of War
John V. Cartwright, Francesco Chianese, Jackson De Govia, Hertha Hareiter, Malcolm Middleton, Michael Minor, Thomas L. Roysden For episode "The Winds Rise".
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
Tony Curtis, Carolyn Scott
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Series
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
John W. Corso, Robert George Freer, Frank Grieco Jr. For the pilot.
Winner
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, Paul Sylos, Tom Trimble For episode "Fathers and Sons"
Cheers Cheers
George Gaines, Richard Sylbert For episode "Give Me a Ring Sometime".
Casablanca Casablanca
E. Preston Ames, Bill Harp For episode "Jenny".
Seven Brides for Seven Brothers Seven Brides for Seven Brothers
Hub Braden, Donald J. Remacle For episode "The Rescue".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Michael Corenblith, Ray Klausen
Winner
All nominees
Solid Gold Solid Gold
René Lagler, Larry Wiemer For the Christmas Special '82.
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Bob Keene
George Burns and Other Sex Symbols George Burns and Other Sex Symbols
René Lagler
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Romain Johnston
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Big Bird in China Big Bird in China
Jon Stone, Kuo Bao-Xiang, Xu Ja-Cha, David Liu
Winner
All nominees
Skeezer Skeezer
Lee Levinson, Bill McCutchen
The Snow Queen: A Skating Ballet The Snow Queen: A Skating Ballet
Bernice Olenick, Greg Harney
Grandpa, Will You Run with Me? Grandpa, Will You Run with Me?
Ken Ehrlich
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
The Winds of War The Winds of War
Charles Correll, Stevan Larner For episode "Into the Maelstrom".
Winner
All nominees
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Al Francis For part III.
Witness for the Prosecution Witness for the Prosecution
Arthur Ibbetson
Murder Me, Murder You Murder Me, Murder You
Gayne Rescher Official ATAS records lists title as "Mickey Spillane's Mike Hammer".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series
Casablanca Casablanca
Joseph F. Biroc For episode "The Masterbuilder's Woman".
Winner
All nominees
Fantasy Island Fantasy Island
Emmett Bergholz For episode "The Curse of the Moreaus/My Man Friday"
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Harry L. Wolf For episode "The Wild Boy", part I.
Primetime Emmy / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
La bohème La bohème
Luciano Pavarotti, Clemente D'Alessio, Margaret Anne Everitt
Winner
All nominees
Wagner's Ring: The Bayreuth Centennial Production Wagner's Ring: The Bayreuth Centennial Production
David Griffiths, Horant H. Hohlfeld, Dietrich von Watzdorf, Peter Windgassen
Price/Horne Met Gala Concert Price/Horne Met Gala Concert
Michael Bronson, Marilyn Horne, James Levine, Leontyne Price, Clemente D'Alessio Official ATAS database lists title as " In Concert at the Met: Price, Horne, Levine".
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Limited Series or a Special
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
Phyllis Dalton
Winner
All nominees
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
Julie Weiss
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Ray Aghayan
Happy Birthday, Bob! Happy Birthday, Bob!
Warden Neil
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Series
Wizards and Warriors Wizards and Warriors
Theadora Van Runkle For episode "Dungeon of Death".
Winner
All nominees
Mama's Family Mama's Family
Bob Mackie, Ret Turner For episode "Wedding", part II.
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Jean-Pierre Dorléac For episode "Nakajima Kill".
Filthy Rich Filthy Rich
Warden Neil For episode "Town and Gown".
Dynasty Dynasty
Nolan Miller For episode "La Mirage".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Comedy Series
Cheers Cheers
James Burrows For episode "Showdown", part 2.
Winner
All nominees
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Burt Metcalfe For episode "The Joker Is Wild".
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Alan Alda For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Buffalo Bill Buffalo Bill
Jim Drake For episode "Woody Quits".
The Love Boat The Love Boat
Bob Sweeney For episode "The Dog Show".
Buffalo Bill Buffalo Bill
Tom Patchett For the pilot episode.
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Jeff Bleckner For episode "Life in the Minors".
Winner
All nominees
The Mississippi The Mississippi
Leo Penn For episode "Old Hatreds Die Hard".
Fame Fame
Marc Daniels For episode "And The Winner Is".
Fame Fame
Robert Scheerer For episode "Feelings".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
John Erman
Winner
All nominees
Special Bulletin Special Bulletin
Edward Zwick
The Winds of War The Winds of War
Dan Curtis For episode "Into The Maelstrom".
Smiley's People Smiley's People
Simon Langton For part VI.
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Dwight Hemion
Winner
All nominees
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Marty Pasetta
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Kirk Browning For episode "Zubin Mehta Conducts Beethoven's Ninth with the New York Philharmonic".
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Don Mischer
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Emile Ardolino For episode "Stravinsky and Balanchine: A Genius Has a Birthday!".
Primetime Emmy / Outstanding Drama Special
Special Bulletin Special Bulletin
Edward Zwick, Marshall Herskovitz, Don Ohlmeyer
Winner
All nominees
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Paula Levenback, Wendy Riche
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
David Conroy, Mark Shelmerdine
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
Justine Héroux, David Nicksay, Scott Rudin, Edgar J. Scherick
M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers
Douglas Benton, Michael Braverman, David Moessinger
Primetime Emmy / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Winner
All nominees
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Fred A. Chulack, Bud Friedgen For part I.
The Winds of War The Winds of War
John F. Burnett, Bernard Gribble, Earle Herdan, Gary L. Smith, Jack Tucker, Peter Zinner For episode "Into the Maelstrom".
The Scarlet and the Black The Scarlet and the Black
Benjamin A. Weissman
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Fred A. Chulack, Bud Friedgen For part I.
Primetime Emmy / Outstanding Film Editing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Ray Daniels For episode "Phantom of the Hill".
Winner
All nominees
Cheers Cheers
Andrew Chulack For episode "Endless Slumper".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Jeanene Ambler For episode "Quincy's Wedding", part II.
Matt Houston Matt Houston
Bob Bring For episode "The Showgirl Murders".
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "Ewing's Inferno".
Dynasty Dynasty
Bob Blake For episode "La Mirage".
Primetime Emmy / Outstanding Film Sound Editing for a Limited Series or a Special
The Executioner's Song The Executioner's Song
David D. Caldwell, Paul B. Clay, Paul Laune, Anthony Magro, Charles McCann, Richard Raderman, Karen Rasch, Jeffrey L. Sandler, William Shenberg, Dan Thomas, James Troutman, Asher Yates
Winner
All nominees
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Tom Cornwell, David R. Elliott, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley For part 1.
The Winds of War The Winds of War
Carl Mahakian, Richard Adams, Denis Dutton, James Fritch, Robert Gutknecht, Ian MacGregor-Scott, Lee Osborne, Bernard F. Pincus, Edward L. Sandlin, Keith Stafford For episode "Into the Maelstrom".
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Michael Hilkene, Joseph A. Mayer, Jill Taggart, Rusty Tinsley, Ben Wong, Bill Jackson, Russ Tinsley
Uncommon Valor Uncommon Valor
Cathey Burrow, Greg Dillon, John Kline, William L. Manger, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Primetime Emmy / Outstanding Film Sound Editing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Eileen Horta, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Stan the Man".
Winner
All nominees
St. Elsewhere St. Elsewhere
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Jerelyn J. Harding, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Working".
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Barney Cabral, John Detra, Sam Gemette, Donlee Jorgensen, William Shenberg, Eric Shrader, John Stacy, Paul Wittenberg, Sam F. Shaw, Bob Weatherford, Mark Roberts For episode "Honor Thy Brother".
Knight Rider
Knight Rider
Barney Cabral, John Detra, Dennis Diltz, Sam Gemette, Robert Gravenor, Phil Haberman, Jerry Jacobson, Walt Jenevein, Marvin I. Kosberg, Billy Mauch, Anthony Palk, Edward L. Sandlin, William Shenberg, Bruce Stambler, Kyle Wright, Sam F. Shaw, Andrew Torres For the pilot episode.
Primetime Emmy / Outstanding Film Sound Mixing for a Limited Series or a Special
The Scarlet and the Black The Scarlet and the Black
Gordon L. Day, John W. Mitchell, Stan Wetzel, Howard Wilmarth
Winner
All nominees
The Winds of War The Winds of War
Robert W. Glass Jr., Robin Gregory, William L. McCaughey, Mel Metcalfe For episode "Into the Maelstrom".
The Executioner's Song The Executioner's Song
Robert W. Glass Jr., David J. Hudson, Steve Marlowe, Ray West
The Winds of War The Winds of War
Alan Bernard, Robert W. Glass Jr., William L. McCaughey, Mel Metcalfe For episode "Defiance".
The Winds of War The Winds of War
Robert W. Glass Jr., Robin Gregory, William L. McCaughey, Allen L. Stone For episode "Cataclysm".
Primetime Emmy / Outstanding Film Sound Mixing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
John Asman, Bill Marky, Bill Nicholson, Ken S. Polk For episode "Trial By Fury".
Winner
All nominees
The A-Team 7.6
The A-Team
Jim Cook, Robert L. Harman, 'Fast' Eddie Mahler, John Norman For the pilot episode.
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Michael C. Casper, John K. Kean, Stanley H. Polinsky, B. Tennyson Sebastian II For the pilot episode.
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
John Asman, Maury Harris, Bill Nicholson, Ken S. Polk For episode "Recreational Use".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
All nominees
My Smurfy Valentine My Smurfy Valentine
Gerard Baldwin, Yvan Delporte, Len Janson, Chuck Menville, Peyo
My Smurfy Valentine My Smurfy Valentine
Gerard Baldwin
Here Comes Garfield Here Comes Garfield
Phil Roman
My Smurfy Valentine My Smurfy Valentine
Gerard Baldwin, Yvan Delporte, Len Janson, Chuck Menville, Peyo
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Costumers
The Winds of War The Winds of War
John Napolitano, Paul Vachon, Thomas Welsh, Johannes Nikerk For episode "The Storm Breaks".
Winner
All nominees
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Rita Bennett, Albert H. Frankel For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Fame Fame
Marilyn Matthews For episode "Not in Kansas Anymore".
Missing Children: A Mother's Story Missing Children: A Mother's Story
Ellis Cohen, Mina Mittelman
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Graphic Design and Title Sequences
Cheers Cheers
Bruce Bryant, James Castle For episode "Showdown", part 1.
Winner
All nominees
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
R.O. Blechman, Andy Ewan, Seymour Chwast For part I.
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Pam Bloch, John Ridgway, Harry Marks
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
The Living Code The Living Code
Charles A. Bangert, Alfred R. Kelman Tied with Louis H. Gorfain (writer) and Robert E. Fuisz (writer) for The Living Code (1983).
Winner
The Living Code The Living Code
Robert E. Fuisz, Louis H. Gorfain Tied with Alfred R. Kelman (director) and Charles A. Bangert (director) for The Living Code (1983).
Winner
All nominees
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Frank Langella
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Chandler Cowles
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Steve Edwards
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
The Winds of War The Winds of War
Jackson De Govia, Leslie Huntley, Pete Kleinow, Michael Minor, Gene Warren Jr. For episode "Defiance".
Winner
All nominees
SCTV Network SCTV Network 90
Bill Goddard, Gary L. Smith For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week Show".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Leontyne Price For episode "Leontyne Price, Zubin Mehta and the New York Philharmonic".
Winner
All nominees
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Luciano Pavarotti For episode "Luciano Pavarotti and the New York Philharmonic".
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Michael Jackson
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Richard Pryor
Texaco Star Theater: Opening Night Texaco Star Theater: Opening Night
Carol Burnett
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Beth Polson, Barbara Walters
Winner
All nominees
Real People Real People
George Schlatter, Bob Wynn
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Vin Di Bona, Jim Bellows, George Merlis, Bruce Cook
Primetime Emmy / Outstanding Informational Special
The Living Code The Living Code
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Franklin Getchell, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Nancy Smith
Winner
All nominees
Mario Lanza: The American Caruso Mario Lanza: The American Caruso
Stiven Hodorov, JoAnn Young, John Musilli
King Penguin: Stranded Beyond the Falklands King Penguin: Stranded Beyond the Falklands
Colin Willock, Aubrey Buxton
The Making of Gandhi: Mr. Attenborough and Mr. Gandhi The Making of Gandhi: Mr. Attenborough and Mr. Gandhi
Jenny Barraclough Official ATAS databse list program as syndicated. The program aired in 1983 on several PBS stations.
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Lee R. Bobker, Helen Kristt Radin, Chandler Cowles
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
The Executioner's Song For playing "Gary Gilmore".
Winner
All nominees
Robert Blake
Blood Feud For playing "Jimmy Hoffa".
Roger Rees
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby For playing "Nicholas Nickleby".
Alec Guinness
Smiley's People For playing "George Smiley".
Richard Chamberlain
Richard Chamberlain
The Thorn Birds For playing "Ralph de Bricassart".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
The Thorn Birds For playing "Mary Carson". For part 1.
Winner
All nominees
Rosanna Arquette
Rosanna Arquette
The Executioner's Song For playing "Nicole Baker".
Mariette Hartley
M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers For playing "Candy Lightner".
Ann-Margret
Ann-Margret
Who Will Love My Children? For playing "Lucile Fray".
Angela Lansbury
Angela Lansbury
Little Gloria... Happy at Last For playing "Gertrude Vanderbilt Whitney".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Limited Series or a Special
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
John Rook, Ken Wilcox, Bob Pohle
Winner
All nominees
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
John Freschi
Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets
George Riesenberger
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Frank Olivas For the Christmas Special '82.
Special Bulletin Special Bulletin
Carl Gibson
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Series
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Frank Olivas For episode with guests Dolly Parton and Laura.
Winner
All nominees
Benson Benson
Alan Keath Walker, John C. Zak For episode "Death in a Funny Position".
Rock 'n' Roll Tonite Rock 'n' Roll Tonite
Kieran Healy, Mikel Neiers For episode with guests Molly Hatchett and Quiet Riot.
Primetime Emmy / Outstanding Limited Series
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Colin Callender
Winner
All nominees
To Serve Them All My Days To Serve Them All My Days
Ken Riddington
The Winds of War The Winds of War
Dan Curtis
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
All nominees
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
William Hartman, David M. Ice, Godfrey Marks, Edward Rossi, Richard Sperber, Don Isaacs For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Taxi For playing "Jim Ignatowski".
Winner
All nominees
Harry Morgan
M*A*S*H For playing "Sherman Potter".
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Nicholas Colasanto
Nicholas Colasanto
Cheers For playing "Coach Ernie Pantusso".
Danny DeVito
Danny DeVito
Taxi For playing "Louie De Palma".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Richard Kayli
The Thorn Birds For playing "Paddy Cleary".
Winner
All nominees
David Threlfall
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby For playing "Smike".
Ralph Bellamy
Ralph Bellamy
The Winds of War For playing "Franklin Delano Roosevelt".
Christopher Plummer
Christopher Plummer
The Thorn Birds For playing "Archbishop Vittorio Contini-Verchese".
Bryan Brown
Bryan Brown
The Thorn Birds For playing "Luke O'Neill".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series
Carol Kane
Taxi For playing "Simka Dahblitz".
Winner
All nominees
Eileen Brennan
Private Benjamin For playing "Doreen Lewis".
Marla Gibbs
Marla Gibbs
The Jeffersons For playing "Florence Johnston".
Loretta Swit
M*A*S*H For playing "Margaret Houlihan".
Rhea Perlman
Rhea Perlman
Cheers For playing "Carla Tortelli".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Gene Simmons
The Thorn Birds For playing "Fee Cleary".
Winner
All nominees
Piper Laurie
Piper Laurie
The Thorn Birds For playing "Anne Mueller".
Polly Bergen
The Winds of War For playing "Rhoda Henry".
Bette Davis
Bette Davis
Little Gloria... Happy at Last For playing "Alice Gwynnne Vanderbilt".
Judith Anderson
Medea For playing "Nurse".
Primetime Emmy / Outstanding Tape Sound Mixing for Limited Series
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Ron Estes, Ed Greene, Carroll Pratt
Winner
All nominees
The Eddie Rabbit Special The Eddie Rabbit Special
Bruce Burns, Jerry Clemans, Don Worsham, Russell Terrana
Primetime Emmy / Outstanding Tape Sound Mixing for a Series
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Ken Hahn, Frank Kulaga For episode "The Magic Flute".
Winner
All nominees
Alice Alice
Jerry Clemans, Don Helvey For episode "The Secret of Mel's Diner".
Solid Gold Solid Gold
Jerry Clemans, Craig Porter, Dick Sarter, Paul Dobbe For episode with guest Barry Manilow.
Benson Benson
Ross Davis, Rich Jacob, Allen Patapoff For episode "Death in a Funny Position".
Star of the Family Star of the Family
Chris Haire, Rich Jacob, Dick Wilson, Matthew Hyde For episode #1.
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Limited Series or a Special
Special Bulletin Special Bulletin
Hank Geving
Winner
All nominees
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Greg Cook, Gene Crowe, Thomas Geren, Larry Heider, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Kenneth Patterson, Ron Sheldon
The Member of the Wedding The Member of the Wedding
Les Atkinson, George Falardeau, Thomas Geren, Roy Holm, Karl Messerschmidt, Michael Stramisky
Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets
John B. Field, David Levisohn
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Jan Kasoff, Heino Ripp, John Pinto, Maury Verschoore, Al Camoin For episode with guests Sid Caesar and 'Joe Cocker'.
Winner
All nominees
It Takes Two It Takes Two
D.J. Diomedes, Art LaCombe, Carol Wetovich, Blair White, Gerry Bucci For episode "An Affair to Remember".
Benson Benson
Donna Quante, John Rago, Iris Rosenthal, Herm Falk, Bill Pope For episode "The Honeymooners".
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Suzanne Coston, Suzanne De Passe, Buz Kohan, Don Mischer
Winner
All nominees
SCTV Network SCTV Network 90
Andrew Alexander, Nancy Geller, Doug Holtby, Don Novello, Jack E. Rhodes, Len Stuart, Patrick Whitley
The 37th Annual Tony Awards The 37th Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
George Stevens Jr., Nick Vanoff
Primetime Emmy / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
Special Bulletin Special Bulletin
Arden Rynew
Winner
All nominees
Big Bird in China Big Bird in China
Ken Gutstein
David Frost Presents: The Fourth International Guinness Book of World Records David Frost Presents: The Fourth International Guinness Book of World Records
Ken Denisoff
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Danny White
Primetime Emmy / Outstanding Video Tape Editing for a Series
The Jeffersons The Jeffersons
Larry Harris For episode "Change of a Dollar".
Winner
All nominees
Real People Real People
Diane Block, Michael Kelly, Bruce Motyer, Bill Paulsen, Tee Bosustow, Cary Gries, Cynthia Vaughn, Nicholas Stein, Doug Loviska, Joe Walsh For episode 5.02.
Alice Alice
Tucker Wiard For episode "Vera, the Torch".
Newhart Newhart
Andy Ackerman For episode "Grandma, What a Big Mouth You Have".
Archie Bunker's Place Archie Bunker's Place
Marco Zappia For episode "Three Women".
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Comedy Series
Cheers Cheers
Glen Charles, Les Charles For Give Me a Ring Sometime (1982).
Winner
All nominees
Buffalo Bill Buffalo Bill
Tom Patchett, Jay Tarses For Pilot (1983).
Cheers Cheers
David Isaacs, Ken Levine For The Boys in the Bar (1983).
Taxi Taxi
Ken Estin For Jim's Inheritance (1982).
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
David Milch For episode "Trial By Fury".
Winner
All nominees
Hill Street Blues Hill Street Blues
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Special Bulletin Special Bulletin
Edward Zwick, Marshall Herskovitz
Winner
All nominees
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
William Hanley
The Executioner's Song The Executioner's Song
Norman Mailer
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
David Edgar For part IV.
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Michael Bortman
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
SCTV Network SCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Winner
