Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Eileen Horta, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Stan the Man".
Winner
Hill Street BluesHill Street Blues
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Eileen Horta, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Stan the Man".
Winner
All nominees
St. ElsewhereSt. Elsewhere
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Jerelyn J. Harding, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Working".
Tales of the Gold MonkeyTales of the Gold Monkey
Barney Cabral, John Detra, Sam Gemette, Donlee Jorgensen, William Shenberg, Eric Shrader, John Stacy, Paul Wittenberg, Sam F. Shaw, Bob Weatherford, Mark Roberts For episode "Honor Thy Brother".
Knight Rider
Barney Cabral, John Detra, Dennis Diltz, Sam Gemette, Robert Gravenor, Phil Haberman, Jerry Jacobson, Walt Jenevein, Marvin I. Kosberg, Billy Mauch, Anthony Palk, Edward L. Sandlin, William Shenberg, Bruce Stambler, Kyle Wright, Sam F. Shaw, Andrew Torres For the pilot episode.
St. ElsewhereSt. Elsewhere
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Jerelyn J. Harding, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Working".
Tales of the Gold MonkeyTales of the Gold Monkey
Barney Cabral, John Detra, Sam Gemette, Donlee Jorgensen, William Shenberg, Eric Shrader, John Stacy, Paul Wittenberg, Sam F. Shaw, Bob Weatherford, Mark Roberts For episode "Honor Thy Brother".
Knight Rider
Barney Cabral, John Detra, Dennis Diltz, Sam Gemette, Robert Gravenor, Phil Haberman, Jerry Jacobson, Walt Jenevein, Marvin I. Kosberg, Billy Mauch, Anthony Palk, Edward L. Sandlin, William Shenberg, Bruce Stambler, Kyle Wright, Sam F. Shaw, Andrew Torres For the pilot episode.
John Candy, Martin Short, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Winner
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Winner
All nominees
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Dave Thomas, Mary Charlotte Wilcox For episode "Towering Inferno".
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Catherine O'Hara, Martin Short, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode "The Christmas Show".
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode with Joe Walsh.
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Dave Thomas, Mary Charlotte Wilcox For episode with Robin Williams, America.
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Catherine O'Hara, Martin Short, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode "The Christmas Show".
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Dave Thomas, Mary Charlotte Wilcox For episode "Towering Inferno".
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode with Joe Walsh.
SCTV NetworkSCTV Network 90
John Candy, Martin Short, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Bob Dolman, Joe Flaherty, Pol Flaerti, Eugene Levy, Andrea Martin, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Dave Thomas, Mary Charlotte Wilcox For episode with Robin Williams, America.