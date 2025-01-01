Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1963

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1963

Site Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
Date 26 May 1963
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
The Magical World of Disney Disneyland
Carroll Clark, Marvin Aubrey Davis
Winner
All nominees
Pygmalion Pygmalion
Warren Clymer
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
Jan Scott
Bonanza Bonanza
A. Earl Hedrick, Hal Pereira
The Eleventh Hour The Eleventh Hour
George W. Davis, Merrill Pye
The Defenders The Defenders
Willard Levitas
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
Naked City Naked City
Jack Priestley
Winner
All nominees
Combat! Combat!
Robert B. Hauser
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
George T. Clemens, Robert Pittack
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Composing Original Music
Project Twenty Project Twenty
Robert Russell Bennett For episode "He Is Risen".
Winner
All nominees
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Gian Carlo Menotti For episode "Labyrinth".
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
John Williams
The Dick Powell Theatre The Dick Powell Show
Joseph Mullendore
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camera Work
Invincible Mr. Disraeli Invincible Mr. Disraeli
Winner
All nominees
The Lively Ones The Lively Ones
Here's Edie Here's Edie
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
The Defenders The Defenders
Sidney Katz
Winner
All nominees
Naked City Naked City
Hugh Chaloupka, Harry Coswick, Charles L. Freeman, Jack Gleason, Aaron Nibley
Ben Casey Ben Casey
James Ballas, George Boemler, Al Clark, Michael Pozen, Aaron Stell
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
David E. Roland
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
Richard Belding, Howard Epstein, Tony Martinelli
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in International Reporting
The Tunnel The Tunnel
Piers Anderton
Winner
All nominees
ABC News Close-Up ABC Close-Up!
John H. Secondari, Helen Jean Rogers For episode "The Vatican". Official ATAS records list the title as "Bell & Howell Close-Up!"
Germany: Fathers and Sons Germany: Fathers and Sons
George Vicas
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Documentary Programs
The Tunnel The Tunnel
Reuven Frank
Winner
All nominees
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
Frenk De Felitta, Irving Gitlin For episode "Emergency Ward".
Project Twenty Project Twenty
Richard Hanser, Donald B. Hyatt For episode "He is Risen".
Shakespeare: Soul of an Age Shakespeare: Soul of an Age
Lou Hazam
The River Nile The River Nile
Lou Hazam
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead)
E. G. Marshall
E. G. Marshall
The Defenders
Winner
All nominees
Vic Morrow
Combat!
Dick Van Dyke
Dick Van Dyke
The Dick Van Dyke Show
Ernest Borgnine
McHale's Navy
Pol Burk
Naked City
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead)
Shirley Booth
Hazel
Winner
All nominees
Lucille Ball
The Lucy Show
Irene Ryan
The Beverly Hillbillies
Mary Tyler Moore
The Dick Van Dyke Show
Shirl Conway
The Doctors and the Nurses
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Dzhon Rich
The Dick Van Dyke Show
Winner
All nominees
Dave Geisel
The Garry Moore Show
Frederick De Cordova
The Jack Benny Program
Seymour Berns
The Red Skelton Hour
Richard Whorf
The Beverly Hillbillies
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Stuart Rosenberg
The Defenders For episode "The Madman".
Winner
All nominees
Robert Ellis Miller
Alcoa Premiere For episode "The Voice of Charlie Pont".
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Ben Casey For episode "A Cardinal Act of Mercy".
George Schaefer
Invincible Mr. Disraeli
Fielder Cook
The DuPont Show of the Week For episode "Big Deal in Laredo".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Don Knotts
The Andy Griffith Show
Winner
All nominees
Paul Ford
Teahouse of the August Moon For playing "Wainwright Purdy III".
Robert Redford
Robert Redford
Alcoa Premiere For episode "The Voice of Charlie Pont".
Tim Conway
McHale's Navy
Herd Hetfild
Invincible Mr. Disraeli For playing "Lionel Rothschild".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actress
Glenda Farrell
Ben Casey For episode "A Cardinal Act of Mercy".
Winner
All nominees
Rose Marie
The Dick Van Dyke Show
Davey Davison
The Eleventh Hour For episode "Of Roses and Nightingales and Other Lovely Things".
Nancy Malone
Naked City
Keyt Rid
Invincible Mr. Disraeli For playing "Queen Victoria".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Julie and Carol at Carnegie Hall Julie and Carol at Carnegie Hall
Carol Burnett
Winner
All nominees
Here's Edie Here's Edie
Edie Adams
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Andy Williams
The Danny Kaye Show with Lucille Ball The Danny Kaye Show with Lucille Ball
Danny Kaye
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Children's Programming
The Magical World of Disney Disneyland
Winner
All nominees
Discovery '70 Discovery
Mr. Wizard Watch Mr. Wizard
The Shari Lewis Show The Shari Lewis Show
Update Update
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
The Defenders The Defenders
Winner
All nominees
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
Naked City Naked City
The Eleventh Hour The Eleventh Hour
The Dick Powell Theatre The Dick Powell Show
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Carl Reiner
Winner
All nominees
The Danny Kaye Show with Lucille Ball The Danny Kaye Show with Lucille Ball
Jess Oppenheimer
McHale's Navy McHale's Navy
The Beverly Hillbillies The Beverly Hillbillies
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Music
Julie and Carol at Carnegie Hall Julie and Carol at Carnegie Hall
Winner
All nominees
Judy and Her Guests, Phil Silvers and Robert Goulet Judy and Her Guests, Phil Silvers and Robert Goulet
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
The Lively Ones The Lively Ones
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News
David Brinkley's Journal David Brinkley's Journal
Winner
All nominees
The CBS Evening News CBS Evening News with Walter Cronkite
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News Commentary or Public Affairs
David Brinkley's Journal David Brinkley's Journal
Winner
All nominees
Howard K. Smith Howard K. Smith
ABC News Close-Up ABC Close-Up!
The Twentieth Century The Twentieth Century
CBS Reports CBS Reports
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Panel, Quiz or Audience Participation
The General Electric College Bowl The General Electric College Bowl
Winner
All nominees
Password Password
To Tell the Truth To Tell the Truth
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Winner
All nominees
Here's Edie Here's Edie
An Evening with Carol Burnett An Evening with Carol Burnett
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Trevor Howard
Invincible Mr. Disraeli For playing "Benjamin Disraeli".
Winner
All nominees
Bradford Dillman
Alcoa Premiere For playing "Charlie Pont". For episode "The Voice of Charlie Pont".
Dzhozef Shildkraut
Sam Benedict For playing "Rabbi Gottlieb". For episode "Hear the Mellow Wedding Bells".
Uolter Mettau
The DuPont Show of the Week For playing "Meredith". For episode "Big Deal in Laredo".
Don Gordon
The Defenders For playing "Joey Tassili". For episode "The Madman".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Kim Stanley
Ben Casey For episode "A Cardinal Act of Mercy".
Winner
All nominees
Diahann Carroll
Diahann Carroll
Naked City For playing "Ruby Jay". For episode "A Horse Has A Big Head, Let Him Worry".
Sylvia Sidney
The Defenders For playing "Adela". For episode "The Madman".
Eleanor Parker
The Eleventh Hour For playing "Connie Folsom". For episode "Why Am I Grown So Cold?".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Carl Reiner
Winner
All nominees
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Car 54, Where Are You? Car 54, Where Are You?
Nat Hiken
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Mort Greene, Bruce Howard, Rick Mittleman, Dave O'Brien, Arthur Phillips, Martin Ragaway, Larry Rhine, Ed Simmons, Red Skelton, Hugh Wedlock Jr.
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
The Defenders The Defenders
Reginald Rose, Robert Thom For episode "The Madman".
Winner
All nominees
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
Sidney Carroll For episode "Big Deal in Laredo".
Invincible Mr. Disraeli Invincible Mr. Disraeli
Jennifer Hall Lee
Ben Casey Ben Casey
Norman Katkov For episode "A Cardinal Act of Mercy".
Primetime Emmy / The Program of the Year
The Tunnel The Tunnel
Winner
All nominees
The Danny Kaye Show with Lucille Ball The Danny Kaye Show with Lucille Ball
Jess Oppenheimer
The Defenders The Defenders
For episode "The Madman".
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
For episode "The Voice of Charlie Pont". The ATAS official records lists the title as "Premiere, Presented by Fred Astaire".
