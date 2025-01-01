Menu
Venice Film Festival 2024
The Room Next Door
The Room Next Door
Golden Lion / Best Film
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
Peter Weir
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
Peter Weir
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
/ Liberatum Pioneer Award
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
/ Liberatum Pioneer Award
Alpha.
Label Europa Cinemas / Label Europa Cinemas Award
Alma del desierto
Queer Lion / Queer Lion Award
Paul Kircher
Paul Kircher
/ Best Young Actor
Don't Cry, Butterfly
Verona Film Club Award / Verona Film Club Award for Most Innovative Film
No Sleep Till
Grand Prize Venice International Critics' Week / Special Mention
Manas
/ Giornate degli Autori Director's Award
Taxi Monamour
/ Giornate degli Autori Audience Award
Paul and Paulette Take a Bath
/ Critics' Week Audience Award
Quiet Life
Interfilm Award / Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Vermiglio
Vermiglio
La Pellicola d'Oro Award / Best Chief Electrician
Campo di battaglia
Campo di battaglia
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Designer
Nightmara: Episode 3
Fanheart3 Award / XR Special Mention
The Eggregores' Theory
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Centro Nazionale del Cortometraggio Award
The New Year That Never Came
The New Year That Never Came
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
The New Year That Never Came
The New Year That Never Came
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
Anywhere Anytime
/ International Film Critics Week
Sicilian Letters
Sicilian Letters
La Pellicola d'Oro Award / Best Prop Maker
Sicilian Letters
Sicilian Letters
/ Rotella Award
Sicilian Letters
Sicilian Letters
/ Rotella Award
Sugar Island
/ Edipo Re Award - Special Mention
My Everything
/ Premio Speciale Film Impresa Award
Brady Corbet
Brady Corbet
Silver Lion / Best Director
Vermiglio
Vermiglio
Silver Lion / Grand Jury Prize
Vincent Lindon
Vincent Lindon
Volpi Cup / Best Actor
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Volpi Cup / Best Actress
I'm Still Here
I'm Still Here
Golden Osella / Best Screenplay
I'm Still Here
I'm Still Here
Golden Osella / Best Screenplay
Familiar Touch
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Alma del desierto
Queer Lion
The New Year That Never Came
The New Year That Never Came
Venice Horizons Award / Best Film
Vittoria
FEDIC Award / Best Film
The Brutalist
The Brutalist
FIPRESCI Prize / Competition
The New Year That Never Came
The New Year That Never Came
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
Mistress Dispeller
Mistress Dispeller
Netpac Award
Romana Maggiora Vergano
Romana Maggiora Vergano
Pasinetti Award / Best Actress
Romana Maggiora Vergano
Romana Maggiora Vergano
Pasinetti Award / Best Actress
Sicilian Letters
Sicilian Letters
Pasinetti Award / Best Film
Sicilian Letters
Sicilian Letters
Pasinetti Award / Best Film
Familia
Familia
Pasinetti Award - Special Mention
Familia
Familia
Pasinetti Award - Special Mention
I'm Still Here
I'm Still Here
SIGNIS Award
Familia
Familia
FEDIC Award - Special Mention
Francesco Gheghi
Francesco Gheghi
Venice Horizons Award / Best Actor
Kathleen Chalfant
Venice Horizons Award / Best Actress
Sarah Friedland
Venice Horizons Award / Best Director
Happy Holidays
Venice Horizons Award / Best Screenplay
Who Loves the Sun
Venice Horizons Award / Best Short Film
One of Those Days When Hemme Dies
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Don't Cry, Butterfly
Critics' Week Award / Best Film
April
Special Jury Prize
The Room Next Door
The Room Next Door
Brian Award
Vermiglio
Vermiglio
Green Drop Award
I'm Still Here
I'm Still Here
Green Drop Award
Chain Reactions
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Ecce bombo
Ecce bombo
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Ecce bombo
Ecce bombo
Venezia Classici Award / Best Restored Film
The Quiet Son
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Familia
Familia
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
The Brutalist
The Brutalist
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Vittoria
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
The Fisherman
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Sicilian Letters
Sicilian Letters
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Joker: Madness for Two
Joker: Madness for Two
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
The Time It Takes
Soundtrack Stars Award / Special Mention
My Everything
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Vermiglio
Vermiglio
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Martina Scrinzi
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Tecla Insolia
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
King Ivory
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
El Jockey
El Jockey
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Homegrown
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
La storia del Frank e della Nina
Lanterna Magica Award
Sicilian Letters
Sicilian Letters
Lizzani Award
Sicilian Letters
Sicilian Letters
Lizzani Award
Beetlejuice Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Wolfs
Wolfs
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Uncanny Alley: A New Day
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Uncanny Alley: A New Day
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Peacock
Peacock
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Anywhere Anytime
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Sugar Island
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Familia
Familia
RB Casting Award
Don't Cry, Butterfly
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
The Witness
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Francesco Manzato
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Things That My Best Friend Lost
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
At Least I Will Be 8 294 400 Pixel
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Alpha.
Giornate degli Autori Award
Manas
Giornate degli Autori Award
Taxi Monamour
Giornate degli Autori Award
Claude Lelouch
Claude Lelouch
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Claude Lelouch
Claude Lelouch
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Impulse: Playing with Reality
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Oto's Planet
Venice Immersive / Special Jury Prize
The Brutalist
The Brutalist
Premio CinemaSarà Award
To Kill a Mongolian Horse
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
Anne-Sophie Bailly
Authors under 40 Award / Best Director
Elizabeth Lo
Authors under 40 Award / Best Director
Ito Meikyu
Venice Immersive Grand Prize
El Jockey
El Jockey
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Sugar Island
Ca' Foscari Young Jury Award
The Brutalist
The Brutalist
UNIMED Prize for Cultural Diversity
The Quiet Son
ImpACT Award
Paul and Paulette Take a Bath
Cinema & Arts Award
Riefenstahl
Cinema & Arts Award

