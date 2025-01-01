Menu
Primetime Emmy Awards 1967

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1967

Site The Century Plaza Hotel
Date 4 June 1967
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Monkees The Monkees
Bob Rafelson, Bert Schneider
Winner
All nominees
Get Smart Get Smart
Arnie Rosen
The Andy Griffith Show The Andy Griffith Show
Bob Ross
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Edward H. Feldman
Bewitched Bewitched
William Froug
Primetime Emmy / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Art Direction
All nominees
Death of a Salesman Death of a Salesman
Tom H. John
Death of a Salesman Death of a Salesman
Earl Carlson
Primetime Emmy / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Costume Design
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Ray Aghayan, Bob Mackie The first Emmy ever awarded for costume design.
Winner
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Ray Aghayan, Bob Mackie The first Emmy ever awarded for costume design.
Winner
Primetime Emmy / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Makeup
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight! Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
Dick Smith
Winner
All nominees
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Claude Thompson
Primetime Emmy / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Mechanical Special Effects
All nominees
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Robert A. Tait
Star Trek
Star Trek
James Rugg
Primetime Emmy / Individual Achievements in Cinematography - Cinematography
All nominees
Bonanza Bonanza
Haskell B. Boggs, William P. Whitley
Bonanza Bonanza
Haskell B. Boggs, William P. Whitley
Primetime Emmy / Individual Achievements in Cinematography - Photographic Special Effects
The Time Tunnel The Time Tunnel
L.B. Abbott
Winner
All nominees
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
L.B. Abbott
Star Trek
Star Trek
Darrell A. Anderson, Linwood G. Dunn, Joseph Freyer Westheimer
Primetime Emmy / Individual Achievements in Electronic Production - Electronic Cameramen
Brigadoon Brigadoon
Gorm Erickson, Nick De Mos, Robert Dunn, Ben Wolf
Winner
Brigadoon Brigadoon
Gorm Erickson, Nick De Mos, Robert Dunn, Ben Wolf
Winner
All nominees
Death of a Salesman Death of a Salesman
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Fred Gough, Robert Dunn
Death of a Salesman Death of a Salesman
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Fred Gough, Robert Dunn
Primetime Emmy / Individual Achievements in Electronic Production - Lighting Directors
Leard Davis
Brigadoon
Winner
All nominees
Leard Davis
Death of a Salesman
Lon Stucky
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
John Freschi
The Andy Williams Show
Primetime Emmy / Individual Achievements in Electronic Production - Sound Recording
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
William Cole
Winner
All nominees
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Fred Bosch For episode "The Cleveland Orchestra: One Man's Triumph".
Brigadoon Brigadoon
Ray Kemper
Primetime Emmy / Individual Achievements in Electronic Production - Technical Directors
A.J. Cunningham
Brigadoon
Winner
All nominees
A.J. Cunningham
Death of a Salesman
O. Tamburri
Damn Yankees!
Karl Messerschmidt
The Dean Martin Show
Joe Strauss
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Primetime Emmy / Individual Achievements in Electronic Production - Video Tape Editing
All nominees
Brigadoon Brigadoon
James E. Brady
Death of a Salesman Death of a Salesman
James E. Brady
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Lewis W. Smith
Primetime Emmy / Individual Achievements in Film and Sound Editing
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Don Hall, Dick Le Grand, Daniel Mandell, John Mills
Winner
Mission: Impossible Mission: Impossible
Paul Krasny, Robert Watts
Winner
Mission: Impossible Mission: Impossible
Paul Krasny, Robert Watts
Winner
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Don Hall, Dick Le Grand, Daniel Mandell, John Mills
Winner
All nominees
Star Trek
Star Trek
Doug Grindstaff
Primetime Emmy / Individual Achievements in Music - Arrangers
All nominees
Lena Lena
Lennie Hayton, Ray Ellis Syndicated.
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Lena Lena
Lennie Hayton, Ray Ellis Syndicated.
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Primetime Emmy / Individual Achievements in Music - Composition
All nominees
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lalo Schifrin
I Spy I Spy
Earle Hagen
Run for Your Life Run for Your Life
Pete Rugolo
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Ticker Freeman, George Wyle
CBS Playhouse CBS Playhouse
Aaron Copland For the theme music.
Primetime Emmy / Individual Achievements in Music - Conductors
All nominees
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk
Gene Kelly
Winner
All nominees
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Bill Melendez, Lee Mendelson
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Bill Melendez, Lee Mendelson
Discovery '70 Discovery
Jules Power
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Don Adams
Get Smart
Winner
All nominees
Brian Keith
Family Affair
Larry Storch
F Troop
Bob Crane
Hogan's Heroes
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Bill Cosby
I Spy
Winner
All nominees
Ben Gazzara
Ben Gazzara
Run for Your Life
Martin Landau
Martin Landau
Mission: Impossible
David Janssen
The Fugitive
Robert Culp
I Spy
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Lucille Ball
The Lucy Show
Winner
All nominees
Marlo Thomas
That Girl
Agnes Moorehead
Agnes Moorehead
Bewitched
Elizabeth Montgomery
Bewitched
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Barbara Bain
Mission: Impossible
Winner
All nominees
Diana Rigg
Diana Rigg
The Avengers
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
The Big Valley
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
James Frawley
James Frawley
The Monkees For episode "Royal Flush".
Winner
All nominees
William Asher
Bewitched
Maury Thompson
The Lucy Show
William D. Russell
Family Affair
Earl Bellamy
I Spy For episode "One Of Our Bombs Is Missing".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Alex Segal
Death of a Salesman
Winner
All nominees
Paul Bogart
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
George Schaefer
Anastasia
Paul Bogart
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Fielder Cook
Brigadoon
Winner
All nominees
Bob Henry
The Andy Williams Show
Greg Garrison
The Dean Martin Show
Dwight Hemion
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Bill Hobin
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Program
Death of a Salesman Death of a Salesman
Daniel Melnick, David Susskind
Winner
Death of a Salesman Death of a Salesman
Daniel Melnick, David Susskind
Winner
All nominees
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Marc Merson For episode "The Love Song of Barney Kempinski".
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Frank Perry For episode "A Christmas Memory".
CBS Playhouse CBS Playhouse
Fred Coe For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight! Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
David Susskind
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Series
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph Gantman, Bruce Geller
Winner
All nominees
Run for Your Life Run for Your Life
Jo Swerling Jr.
Star Trek
Star Trek
Gene L. Coon, Gene Roddenberry
Star Trek
Star Trek
Gene L. Coon, Gene Roddenberry
I Spy I Spy
Morton S. Fine, David Friedkin
The Avengers The Avengers
Julian Wintle
Primetime Emmy / Outstanding Musical Program
Brigadoon Brigadoon
Fielder Cook
Winner
All nominees
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Gerald Green For episode "Toscanini: The Maestro Revisited".
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Dwight Hemion
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Don Knotts
The Andy Griffith Show For episode "Barney Comes to Mayberry".
Winner
All nominees
Verner Klemperer
Hogan's Heroes
Gale Gordon
The Lucy Show
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Eli Wallach
Poppies Are Also Flowers
Winner
All nominees
Leonard Nimoy
Leonard Nimoy
Star Trek
Leo G. Carroll
The Man from U.N.C.L.E.
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Frances Bavier
The Andy Griffith Show
Winner
All nominees
Nancy Kulp
The Beverly Hillbillies
Marion Lorne
Bewitched
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Agnes Moorehead
Agnes Moorehead
The Wild Wild West For episode "Night of the Vicious Valentine".
Winner
All nominees
Tina Chen
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Ruth Warrick
Ruth Warrick
Peyton Place
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Peter Ustinov
Peter Ustinov
Barefoot in Athens For playing "Socrates".
Winner
All nominees
Ivan Dixon
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Lee J. Cobb
Lee J. Cobb
Death of a Salesman
Alan Arkin
Alan Arkin
ABC Stage 67 For episode "The Love Song of Barney Kempinski".
Hal Holbrook
Hal Holbrook
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Geraldine Page
Geraldine Page
ABC Stage 67 For episode "Truman Capote's A Christmas Memory".
Winner
All nominees
Shirley Booth
CBS Playhouse: The Glass Menagerie (Shown within CBS Playhouse (1967)).
Julie Harris
Anastasia For playing "Anastasia".
Mildred Dunnock
Death of a Salesman
Lynn Fontanne
Anastasia For playing "Grand Duchess Marie".
Primetime Emmy / Outstanding Variety Series
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Bob Finkel, Edward Stephenson
Winner
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Bob Finkel, Edward Stephenson
Winner
All nominees
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
William O. Harbach, Nick Vanoff
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Art Stark
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Greg Garrison
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
William O. Harbach, Nick Vanoff
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Ronald Wayne
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ernest Chambers, Saul Ilson
Primetime Emmy / Outstanding Variety Special
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Jack Arnold
Winner
All nominees
Dick Van Dyke Special Dick Van Dyke Special
Jack Donoghue, Byron Paul
Dick Van Dyke Special Dick Van Dyke Special
Jack Donoghue, Byron Paul
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Phil Stein For episode "A Time for Laughter".
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
Bob Hope For the Christmas Special (18 January 1967).
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
Get Smart Get Smart
Buck Henry, Leonard Stern For Ship of Spies: Part 1 (1966) & Ship of Spies: Part 2 (1966).
Winner
Get Smart Get Smart
Buck Henry, Leonard Stern For Ship of Spies: Part 1 (1966) & Ship of Spies: Part 2 (1966).
Winner
All nominees
I Dream of Jeannie I Dream of Jeannie
Sidney Sheldon For The Lady in the Bottle (1965)
Family Affair
Family Affair Семейное дело
Edmund L. Hartmann For Buffy (1966)
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
Mission: Impossible Mission: Impossible
Bruce Geller
Winner
All nominees
I Spy I Spy
Robert Culp
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ronald Ribman For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Variety
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Mel Brooks, Carl Reiner, Sam Denoff, Bill Persky, Mel Tolkin
Winner
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Mel Brooks, Carl Reiner, Sam Denoff, Bill Persky, Mel Tolkin
Winner
All nominees
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Marvin Marx, Rod Parker, Walter Stone
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Harry Crane, Rich Eustis, Paul Keyes, Al Rogers, Lee Hale
Primetime Emmy / Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Individuals
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Mike Douglas
Winner
All nominees
You Don't Say You Don't Say
Tom Kennedy
The Match Game The Match Game
Gene Rayburn
Primetime Emmy / Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Programs
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Don Meier
Winner
All nominees
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Larry Rosen
The General Electric College Bowl The General Electric College Bowl
John Cleary
Primetime Emmy / Special Classifications of Individual Achievements
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Truman Capote, Eleanor Perry For episode "A Christmas Memory".
Winner
Death of a Salesman Death of a Salesman
Arthur Miller
Winner
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Art Carney
Winner
All nominees
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Burr Tillstrom For episode on 28 March 1966.
Brigadoon Brigadoon
Peter Gennaro
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Sheldon Keller, Glenn Wheaton
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Bill Melendez
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Charles M. Schulz
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Charles M. Schulz
Year
Nominations

