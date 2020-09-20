Menu
Primetime Emmy Awards 2020

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2020

Site Crypto.com Arena
Date 20 September 2020
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Eugene Levy, Michael Short, Kurt Smeaton, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Dan Levy, David West Read, Kosta Orfanidis, Fred Levy
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Succession 7.0
Succession
Will Ferrell, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Dzhonatan Gletce, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Eugene Levy
Eugene Levy
Schitt's Creek For playing: "Johnny Rose".
Winner
All nominees
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish For playing: "Andre "Dre" Johnson Sr.".
Don Cheadle
Don Cheadle
Black Monday For playing: "Mo Monroe".
Ted Danson
Ted Danson
The Good Place For playing: "Michael".
Michael Douglas
Michael Douglas
The Kominsky Method For playing: "Sandy Kominsky".
Ramy Youssef
Ramy For playing: "Ramy".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Jeremy Strong
Jeremy Strong
Succession For playing: "Kendall Roy".
Winner
All nominees
Brian Cox
Brian Cox
Succession For playing: "Logan Roy".
Billy Porter
Pose For playing: "Pray Tell".
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us For playing: "Randall Pearson".
Steve Carell
Steve Carell
The Morning Show For playing: "Mitch Kessler".
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark For playing: "Martin 'Marty' Byrde".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
Schitt's Creek For playing: "Moira Rose".
Winner
All nominees
Tracee Ellis Ross
Tracee Ellis Ross
black-ish For playing: "Rainbow Johnson".
Issa Rae
Issa Rae
Insecure For playing: "Issa".
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Linda Cardellini
Linda Cardellini
Dead to Me For playing: "Judy Hale".
Christina Applegate
Christina Applegate
Dead to Me For playing: "Jen Harding".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Zendaya
Zendaya
Euphoria For playing: "Rue".
Winner
All nominees
Sandra Oh
Sandra Oh
Killing Eve For playing: "Eve Polastri".
Laura Linney
Laura Linney
Ozark For playing: "Wendy Byrde".
Olivia Colman
Olivia Colman
The Crown For playing: "Queen Elizabeth II".
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
The Morning Show For playing: "Alex Levy".
Jodie Comer
Jodie Comer
Killing Eve For playing: "Villanelle".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Dan Levy
Dan Levy
Schitt's Creek For playing: "David Rose".
Winner
All nominees
Kenan Thompson
Kenan Thompson
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Andre Braugher
Andre Braugher
Brooklyn Nine-Nine For playing: "Captain Raymond Holt".
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Reggie".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Abe Weissman".
William Jackson Harper
William Jackson Harper
The Good Place For playing: "Chidi Anagonye".
Alan Arkin
Alan Arkin
The Kominsky Method For playing: "Norman Newlander".
Mahershala Ali
Mahershala Ali
Ramy For playing: "Sheikh Malik".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show For playing: "Cory Ellison".
Winner
All nominees
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Better Call Saul For playing: "Gus Fring".
Bradley Whitford
Bradley Whitford
The Handmaid's Tale For playing: "Commander Joseph Lawrence".
Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen
Succession For playing: "Tom Wambsgans".
Mark Duplass
Mark Duplass
The Morning Show For playing: "Charles 'Chip' Black".
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Succession For playing: "Roman Roy".
Nicholas Braun
Nicholas Braun
Succession For playing: "Greg Hirsch".
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Westworld For playing: "Bernard".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Annie Murphy
Annie Murphy
Schitt's Creek For playing: "Alexis Rose".
Winner
All nominees
Marin Hinkle
Marin Hinkle
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Rose Weissman".
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Susie Myerson".
D'Arcy Carden
D'Arcy Carden
The Good Place For playing: "Janet".
Cecily Strong
Cecily Strong
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Yvonne Orji
Yvonne Orji
Insecure For playing: "Molly".
Betty Gilpin
Betty Gilpin
GLOW For playing: "Debbie Eagan".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Julia Garner
Julia Garner
Ozark For playing: "Ruth Langmore".
Winner
All nominees
Meryl Streep
Meryl Streep
Big Little Lies For playing: "Mary Louise Wright".
Sarah Snook
Sarah Snook
Succession For playing: "Shiv Roy".
Laura Dern
Laura Dern
Big Little Lies For playing: "Renata Klein".
Fiona Shaw
Fiona Shaw
Killing Eve For playing: "Carolyn Martens".
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Westworld For playing: "Maeve".
Samira Wiley
Samira Wiley
The Handmaid's Tale For playing: "Moira".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Ron Cephas Jones
Ron Cephas Jones
This Is Us For playing: "William Hill". For episode: "After the Fire".
Winner
All nominees
Andrew Scott
Andrew Scott
Black Mirror For episode "Smithereens" for playing "Chris Gillhaney"
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
The Mandalorian As Moff Gideon in Chapter 8: Redemption (2019)
Martin Short
Martin Short
The Morning Show For playing: "Dick Lundy". For episode: "Chaos Is the New Cocaine".
Jason Bateman
Jason Bateman
The Outsider For playing: "Terry Maitland". For episode: "Fish in a Barrel".
James Cromwell
James Cromwell
Succession For playing: "Ewan Roy". For episode: "Dundee".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Cherry Jones
Cherry Jones
Succession For playing: "Nan Pierce". For episode: "Tern Haven".
Winner
All nominees
Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
This Is Us For playing: "Carol Clarke". For episode: "Flip a Coin".
Alexis Bledel
Alexis Bledel
The Handmaid's Tale For playing: "Emily". For episode: "God Bless the Child".
Laverne Cox
Laverne Cox
Orange Is the New Black For playing: "Sophia Burset". For episode: "God Bless America".
Harriet Walter
Harriet Walter
Succession For playing: "Lady Caroline Collingwood". For episode: "Return".
Cicely Tyson
How to Get Away with Murder For playing: "Ophelia Harkness". For episode: "Stay".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Saturday Night Live For playing "Host" in episode "Eddie Murphy/Lizzo (2019)".
Winner
All nominees
Luke Kirby
Luke Kirby
The Marvelous Mrs. Maisel For playing "Lenny Bruce" in episode "It's Comedy or Cabbage (2019)".
Dev Patel
Dev Patel
Modern Love For playing: "Joshu" in episode "When Cupid Is a Prying Journalist (2019)".
Saturday Night Live For playing "Dr. Anthony Fauci" in episode "SNL At Home: Brad Pitt/Miley Cyrus (2020)".
Adam Driver
Adam Driver
Saturday Night Live For playing "Host" in episode "Adam Driver/Halsey (2020)".
Fred Willard
Fred Willard
Modern Family For playing "Frank Dunphy" in episode "Legacy (2020)". Posthumous nomination.
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Saturday Night Live For playing: "Senator Kamala Harris". For episode: "Eddie Murphy/Lizzo".
Winner
All nominees
Maya Rudolph
Maya Rudolph
The Good Place For playing: "The Judge". For episode: "You've Changed, Man".
Wanda Sykes
Wanda Sykes
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Moms Mabley". For episode: "A Jewish Girl Walks Into the Apollo...".
Angela Bassett
Angela Bassett
A Black Lady Sketch Show For playing: "Mo". For episode: "Angela Bassett Is the Baddest Bitch".
Phoebe Waller-Bridge
Phoebe Waller-Bridge
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Phoebe Waller-Bridge/Taylor Swift".
Bette Midler
Bette Midler
The Politician For playing: "Hadassah Gold". For episode: "Vienna".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Rick and Morty 7.7
Rick and Morty
Wes Archer, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Mike Lazzo, Mike McMahan, J. Michael Mendel, Rick Mischel, Nicholas Rutherford, Rob Schrab, Jacob Hair, Dan Harmon, Justin Roiland, James Siciliano, Scott Marder, Nathan Litz, Jeff Loveness, Sydney Ryan, Richard Grieve, Michael Waldron, Albro Lundy IV For episode The Vat of Acid Episode (2020)
Winner
All nominees
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Jennifer Flackett, Juli Murphy, Edgar Larrazábal, Mark Levin, Anthony Lioi, Chris Prynoski, Viktor Kuinaz, David Bastian, Mike L. Mayfield, Bob Suarez, Ben Kalina, Nick Kroll, Maureen Mlynarczyk, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Andrew Goldberg, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode Disclosure the Movie: The Musical! (2019). Maureen Mlynarczyk's nomination was posthumous.
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley For episode Thanksgiving of Horror (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Forky Asks a Question Forky Asks a Question
Mark Nielsen, Bob Peterson For episode What is Love? (2019)
Winner
All nominees
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Breckin Meyer, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Deirdre Devlin, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Jamie Loftus For episode Robot Chicken's Santa's Dead (Spoiler Alert) Holiday Murder Thing Special (2019)
Steven Universe
Steven Universe
Brian A. Miller, Tramm Wigzell, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Kate Tsang, Kat Morris, Sarah Gencarelli, Rebecca Sugar, Hilary Florido, Alonso Ramirez Ramos, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Lamar Abrams, Taneka Stotts For episode Fragments (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Maya Rudolph For playing: "Connie the Hormone Monstress". For episode: "How To Have An Orgasm (2019)".
Winner
All nominees
Crank Yankers Crank Yankers
Wanda Sykes For playing: "Gladys". For episode: "Bobby Brown, Wanda Sykes & Kathy Griffin (2019)".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Hank Azaria For playing: "Professor Frink/Moe/Chief Wiggum/Carl/Cletus/Kirk and Sea Captain". For episode: "Frinkcoin (2020)".
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Taika Waititi As IG-11 in Chapter 8: Redemption (2019)
Central Park
Central Park
Leslie Odom Jr. For playing: "Owen". For episode: "Episode One (2020)".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Nancy Cartwright For playing: "Bart Simpson/Nelson/Ralph and Todd". For episode: "Better Off Ned (2020)".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Euphoria 6.9
Euphoria
Labrinth For the song "All For Us" from And Salt the Earth Behind You (2019)
Winner
All nominees
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
David Dabbon, Jill Twiss, Joanna Rothkopf, Seena Vali For the song "Eat Sh!t, Bob" from SLAPP Suits (2019)
Hollywood 7.1
Hollywood
Nathan Barr
Winner
All nominees
Why We Hate Why We Hate
Laura Karpman
Defending Jacob 7.7
Defending Jacob
Ólafur Arnalds
Unorthodox 7.3
Unorthodox
Antonio Gambale
Wu-Tang: An American Saga
Wu-Tang: An American Saga
RZA
Carnival Row 8.2
Carnival Row
Nathan Barr
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Why We Hate Why We Hate
Laura Karpman Episode: "Tools & Tactics (2019)"
Winner
All nominees
Home
Home
Amanda Delores Patricia Jones Episode: "Maine: Soot House (2020)"
Becoming Becoming
Kamasi Washington
Tiger King 6.1
Tiger King Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Mark Mothersbaugh, John Enroth, Albert Fox Episode: "Not Your Average Joe (2020)"
McMillion$
McMillion$
Pinar Toprak, Alex Kovacs Episode: "Episode 1 (2020)"
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino, Robin Urdang For It's Comedy or Cabbage (2019)
Winner
All nominees
Watchmen
Watchmen
Liza Richardson For This Extraordinary Being (2019)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Nora Felder For Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard (2019)
Killing Eve 8.2
Killing Eve
David Holmes, Catherine Grieves For Meetings Have Biscuits (2020)
Insecure 8.6
Insecure
Kier Lehman For Lowkey Movin' On (2020)
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Thomas Golubic For The Guy for This (2020)
Euphoria 6.9
Euphoria
Adam Leber, Jen Malone For And Salt the Earth Behind You (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Succession 7.0
Succession
Andrij Parekh For episode "Hunting"
Winner
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Benjamin Semanoff For episode "Su Casa Es Mi Casa"
Homeland 8.3
Homeland
Lesli Linka Glatter For episode "Prisoners of War"
Succession 7.0
Succession
Mark Mylod For episode "This Is Not for Tears"
The Crown 8.7
The Crown
Jessica Hobbs For episode "Cri de Coeur"
The Crown 8.7
The Crown
Benjamin Caron For episode "Aberfan"
The Morning Show
The Morning Show
Mimi Leder For episode "The Interview"
Ozark 8.7
Ozark
Alik Sakharov For episode "Fire Pink"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Dan Levy, Andrew Cividino For episode "Happy Ending"
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
James Burrows For episode "We Love Lucy"
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino For episode "Marvelous Radio"
The Great 6.9
The Great
Matt Shakman For episode "The Great"
Modern Family 7.7
Modern Family
Gail Mancuso For episode "Finale Part 2"
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Amy Sherman-Palladino For episode "It's Comedy or Cabbage"
Ramy 3.8
Ramy
Ramy Youssef For episode "Miakhalifa.mov"
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Laura L. Griffin, Marian Wang
Winner
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
The Cave 7.5
The Cave
Pernille Rose Grønkjær, Eva Mulvad, Sigrid Dyekjær, Ryan Harrington, Matt Renner, Carolyn Bernstein, Kirstine Barfod
Winner
All nominees
Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements 7.4
Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements
Nancy Abraham, Sara Bernstein, Lisa Heller, Sheila Nevins, Iren Teylor Brodski, Tahria Sheather
Chasing the Moon Chasing the Moon
Susan Bellows, Mark Samels, Robert Stone, Keith Haviland, Ray Rothrock, Daniel Aegerter
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
#Freerayshawn For playing: "Lt. Steven Poincy".
Winner
All nominees
Stephan James
#Freerayshawn For playing: "Rayshawn".
Christoph Waltz
Christoph Waltz
Most Dangerous Game For playing: "Miles Sellers".
Corey Hawkins
Corey Hawkins
Survive For playing: "Paul".
Mamoudou Athie
Mamoudou Athie
Oh Jerome, No For playing: "Jerome".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Jasmine Cephas Jones
Jasmine Cephas Jones
#Freerayshawn For playing: "Tyisha".
Winner
All nominees
Rain Valdez
Razor Tongue For playing: "Belle Jonas".
Kaitlin Olson
Kaitlin Olson
Flipped For playing: "Cricket Melfi".
Kerri Kenney
Reno 911! For playing: "Deputy Trudy Wiegel".
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Dummy For playing: "Cody".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Jon Comerford, Lisa Parasyn
Winner
All nominees
Insecure 8.6
Insecure
Victoria Thomas, Matthew Maisto
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Succession 7.0
Succession
Avy Kaufman
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Watchmen
Watchmen
Meagan Lewis, Victoria Thomas
Winner
All nominees
Normal People 7.5
Normal People
Louise Kiely
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest 7.1
We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest
Diane Kolyer, Emi Shatc, Mahershala Ali, Julie Anderson, Amatus Karim Ali, Mimi Valdes
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Zoey's Extraordinary Playlist 8.2
Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore Routines: "All I Do Is Win", "I've Got the Music in Me", "Crazy"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Al Blackstone Routines: "I'll Be Seeing You," "Mambo Italiano," "The Girl From Ipanema"
Winner
All nominees
The Oscars The Oscars
Jemel McWilliams For routine "Come Alive (Opening Sequence)"
World of Dance World of Dance
Jefferson Benjumea, Adrianita Avila Routines: "Dos Jueyes," "El Ray Timbal"
Savage X Fenty Show Savage X Fenty Show
Parris Goebel For routines "Statues," "Benches," and "Window"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Enough Is Enough," "Sign Of The Times"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Watchmen
Watchmen
Gregory Middleton For This Extraordinary Being (2019)
Winner
All nominees
Defending Jacob 7.7
Defending Jacob
Jonathan Freeman For After (2020)
Watchmen
Watchmen
Xavier Grobet For Little Fear of Lightning (2019)
Devs 6.6
Devs
Rob Hardy For Episode #1.7 (2020)
The Plot Against America
The Plot Against America
Martin Ahlgren For Part 1 (2020)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
The Ranch
The Ranch
Donald A. Morgan Episode: "It Ain't My Fault (2020)"
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Gary Baum For episode "Accidentally on Porpoise"
Bob Hearts Abishola
Bob Hearts Abishola
Patti Lee Episode: "Ice Cream for Breakfast (2019)"
Family Reunion
Family Reunion
John Simmons Episode: "Remember Black Elvis? (2019)"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
The Cave 7.5
The Cave
Mohammad Eyad, Muhammed Khamir Al Shami, Ammar Suleiman
Winner
The Cave 7.5
The Cave
Mohammad Eyad, Muhammed Khamir Al Shami, Ammar Suleiman
Winner
All nominees
American Factory 7.4
American Factory
Erick Stoll, Aubrey Keith
American Factory 7.4
American Factory
Erick Stoll, Aubrey Keith
Apollo 11 8.1
Apollo 11
Buzz Aldrin, Michael Collins
Apollo 11 8.1
Apollo 11
Buzz Aldrin, Michael Collins
Becoming Becoming
Nadia Hallgren
Serengeti Serengeti
Michael W. Richards, Warren Samuels, Richard Jones, Matthew Goodman For episode "Rebirth"
Sea of Shadows Sea of Shadows
Richard Ladkani
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Dwayne Fowler, Danny Day Episode: "The New World (2020)"
Winner
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Dwayne Fowler, Danny Day Episode: "The New World (2020)"
Winner
All nominees
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider, Gregory Montes, David McCoul
Cheer Cheer
Erynn Patrick, Melissa Langer Episode: "Hit Zero (2020)"
Survivor
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Ryan O'Donnell, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Nick van der Westhuizen, Erik Sarmiento, James Boon, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nixon George, Nico Nyoni, Rick Higgs, Paulo Velozo, Granger Scholtz
Cheer Cheer
Erynn Patrick, Melissa Langer Episode: "Hit Zero (2020)"
Queer Eye: We're in Japan! Queer Eye: We're in Japan!
Garrette Warner Rose Episode: "Japanese Holiday (2019)"
Survivor
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Ryan O'Donnell, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Nick van der Westhuizen, Erik Sarmiento, James Boon, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nixon George, Nico Nyoni, Rick Higgs, Paulo Velozo, Granger Scholtz
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Greig Fraser, Barry Baz Idoine For Chapter 7: The Reckoning (2019)
Winner
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
Greig Fraser, Barry Baz Idoine For Chapter 7: The Reckoning (2019)
Winner
All nominees
Homecoming
Homecoming
Jas Shelton For Giant (2020)
Insecure 8.6
Insecure
Ava Berkofsky For Lowkey Lost (2020)
Insecure 8.6
Insecure
Kira Kelly For Lowkey Happy (2020)
The End of the F***ing World 7.9
The End of the F***ing World
Benedict Spence For Episode #2.2 (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen Episode: "It's Comedy or Cabbage (2019)"
Winner
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Ben Kutchins Episode: "Civil Union (2020)"
Mindhunter 7.7
Mindhunter MINDHUNTER
Erik Messerschmidt For "Episode 6"
Ozark 8.7
Ozark
Armando Salas Episode: "Boss Fight (2020)"
The Crown 8.7
The Crown
Adriano Goldman Episode: "Aberfan (2019)"
Westworld 8.1
Westworld
Paul Cameron Episode: "Parce Domine (2020)"
Tales from the Loop 6.7
Tales from the Loop
Jeff Cronenweth Episode: "Loop (2020)"
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Apple Airpods: Bounce Apple Airpods: Bounce
Primetime Emmy / Outstanding Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jacqueline Wilson, Adam Bronstein, Jen Passovoy
Winner
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jacqueline Wilson, Adam Bronstein, Jen Passovoy
Winner
All nominees
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Gaylen Gawlowski, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Cat Silliman, Anika Guldstrand
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Scott Patch, Tara Siener, Steve Lichtenstein, Ellie Carbajal, Wade Sheeler, Patrick Schmedeman, Thi Nguyen, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Brian M. Fowler, Rich Brusa, Eric Vier, Nora Cromwell
The Voice 8.5
The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Stijn Bakkers, Amanda Silva Borden
The Voice 8.5
The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Stijn Bakkers, Amanda Silva Borden
The Masked Singer The Masked Singer
Nick Cannon, Deena Katz, Jeff Kmiotek, Patrizia Di Maria, Izzie Pick Ibarra, John Lindsay, Chris Wagner, Ashley Sylvester, Rosie Seitchik, Tiana Brown Gandelman, Zoe Ritchken, Lexi Shoemaker, Lindsay Tuggle, Michael Riccio, Peter Hebri, Craig Plestis, Kristin Campbell-Taylor, Brian Updyke, Erin Brady
The Masked Singer The Masked Singer
Nick Cannon, Deena Katz, Jeff Kmiotek, Patrizia Di Maria, Izzie Pick Ibarra, John Lindsay, Chris Wagner, Ashley Sylvester, Rosie Seitchik, Tiana Brown Gandelman, Zoe Ritchken, Lexi Shoemaker, Lindsay Tuggle, Michael Riccio, Peter Hebri, Craig Plestis, Kristin Campbell-Taylor, Brian Updyke, Erin Brady
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Gaylen Gawlowski, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Cat Silliman, Anika Guldstrand
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Debra Hanson, Darci Cheyne For episode "Happy Ending"
Winner
All nominees
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Tank"
Euphoria 6.9
Euphoria
Danielle Baker, Heidi Bivens, Katina Danabassis For episode "The Next Episode"
black-ish
black-ish
Michelle Cole, Juliann Smith DeVito For episode "Hair Day"
Unorthodox 7.3
Unorthodox
Barbara Schramm, Justine Seymour, Simone Kreska For episode "Part 2"
The Politician 6.1
The Politician
Lou Eyrich, Nora Phillips Pedersen, Claire Parkinson, Lily Parkinson For episode "Pilot"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling
black-ish
black-ish
Robert C. Mathews III, Araxi Lindsey, Enoch Williams For Hair Day (2020)
Winner
The Politician
Chris Clark, Natalie Driscoll, Havana Prats For Pilot (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Ryan Randall, Curtis Foreman Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Winner
All nominees
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Robert Ramos, Regina Rodriguez, Jerilynn Stephens, Amber Nicholle Maher, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek, Danilo Dixon Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
The Oscars The Oscars
Barbara Cantu, Yvonne Depatis-Kupka, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes, Luke O'Connor, Iraina Crenshaw, Paula Ashby
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Amber Nicholle Maher Episode: "First Elimination (2019)"
A Celebration of the Music from Coco A Celebration of the Music from Coco
Yvonne Depatis-Kupka, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Yiotis Panayiotou, Megg Massey, Amber Nicholle Maher
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Amber Nicholle Maher Episode: "First Elimination (2019)"
A Celebration of the Music from Coco A Celebration of the Music from Coco
Yvonne Depatis-Kupka, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Yiotis Panayiotou, Megg Massey, Amber Nicholle Maher
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Robert Ramos, Regina Rodriguez, Jerilynn Stephens, Amber Nicholle Maher, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek, Danilo Dixon Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
The Oscars The Oscars
Barbara Cantu, Yvonne Depatis-Kupka, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes, Luke O'Connor, Iraina Crenshaw, Paula Ashby
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Euphoria 6.9
Euphoria
Kirsten Coleman, Tara Lang, Doniella Davy For episode "And Salt The Earth Behind You"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
David Petruschin, Jen Fregozo, Nicole Faulkner, Natasha Marcelina Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
The Masked Singer The Masked Singer
Grainne O'Sullivan, Gabrielle Letamendi, Marina Toybina, Candice Rainwater Episode: "The Season Kick off Mask Off: Group A (2020)"
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Dale Richards, Ashley Dudek, Karena Sanchez Episode: "Eddie Murphy/Lizzo (2019)"
Primetime Emmy / Outstanding Derivative Interactive Program
Doctor Who: The Runaway Doctor Who: The Runaway
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
American Factory 7.4
American Factory
Steven Bognar, Dzhuliya Rayhert
Winner
All nominees
The Last Dance 7.0
The Last Dance
Jason Hehir For "Episode 7"
The Cave 7.5
The Cave
Feras Fayyad
Tiger King 6.1
Tiger King Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Rebecca Chaiklin, Eric Goode For episode "Cult of Personality"
Apollo 11 8.1
Apollo 11
Todd Douglas Miller
Becoming Becoming
Nadia Hallgren
Tiger King 6.1
Tiger King Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Rebecca Chaiklin, Eric Goode For episode "Cult of Personality"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Unorthodox 7.3
Unorthodox
Maria Schrader
Winner
All nominees
Watchmen
Watchmen
Steph Green For episode "Little Fear of Lightning"
Watchmen
Watchmen
Stephen Williams For episode "This Extraordinary Being"
Little Fires Everywhere 7.5
Little Fires Everywhere
Lynn Shelton For episode "Little Fires Everywhere"
Normal People 7.5
Normal People
Lenny Abrahamson For episode "1.5"
Watchmen
Watchmen
Nikol Kassel For episode "It's Summer and We're Running Out of Ice"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
Cheer Cheer
Greg Whiteley Episode: "Daytona (2020)"
Winner
All nominees
Top Chef Top Chef
Ariel Boles Episode: "The Jonathan Gold Standard (2020)"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Lego Masters Lego Masters
Rich Kim Episode: "Mega City Block (2020)"
Queer Eye Queer Eye
Hisham Abed Episode: "Disabled but Not Really (2019)"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode "Eddie Murphy/Lizzo"
Winner
All nominees
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino, Christopher Werner For "Episode 629"
Tiffany Haddish Presents: They Ready Tiffany Haddish Presents: They Ready
Linda Mendoza For episode "Flame Monroe"
The Daily Show The Daily Show
David Paul Meyer For episode "Dr. Fauci Answers Trevor's Questions About Coronavirus"
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino, Christopher Werner For "Episode 629"
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episodes "Live Show," "Chris Christie," and "Nathaniel Rateliff"
A Black Lady Sketch Show
A Black Lady Sketch Show
Dime Davis For episode "Born at Night, but Not Last Night"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
Dave Chappelle: Sticks & Stones Dave Chappelle: Sticks & Stones
Stan Lathan
Winner
All nominees
Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times' Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times'
Andy Fisher, Pamela Fryman
The 73rd Annual Tony Awards The 73rd Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez & Shakira The Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez & Shakira
Hamish Hamilton
The 62nd Annual Grammy Awards The 62nd Grammy Awards
Louis J. Horvitz
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
The Last Dance 7.0
The Last Dance
Curtis Polk, Michael Tollin, Gregg Winik, Connor Schell, Jason Hehir, Estee Portnoy, Andy Thompson
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
The Apollo 6.6
The Apollo
Dan Cogan, Lisa Cortes, Julie Goldman, Jeanne Elfant Festa, Roger Ross Williams, Cassidy Hartmann, Nicholas Ferrall
Winner
All nominees
Laurel Canyon Laurel Canyon
Alex Gibney, Frank Marshall, Richard Perello, Jeffrey Pollack, Ryan Suffern, Stacey Offman, Erin Edeiken
Beastie Boys Story Beastie Boys Story
Mike D, Spike Jonze, Ad-Rock, John Silva, Dechen Wangdu, Jason Baum, Amanda Adelson
The Great Hack The Great Hack
Judy Korin, Mike Lerner, Pedro Kos, Geralyn White Dreyfous, Lyn Davis Lear, Nina Sing Fialkow, Karim Amer
Becoming Becoming
Katy Chevigny, Marilyn Ness, Lauren Cioffi, Priya Swaminathan, Tonia Davis
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Watchmen
Watchmen
Sharen Davis, Valerie Zielonka For It's Summer and We're Running Out of Ice (2019)
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
RuPaul
Winner
All nominees
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Tom Colicchio
Shark Tank Shark Tank
Mark Cuban, Daymond John, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Lori Greiner
Queer Eye Queer Eye
Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Tan France, Bobby Berk
Making It Making It
Nick Offerman, Amy Poehler
Nailed It! Nailed It!
Nicole Byer
Queer Eye Queer Eye
Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Tan France, Bobby Berk
Shark Tank Shark Tank
Mark Cuban, Daymond John, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Lori Greiner
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Leah Remini
Leah Remini
All nominees
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
The World According to Jeff Goldblum
