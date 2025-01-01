Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1957

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1957

Site NBC Studios
Date 16 March 1957
Primetime Emmy / Best Art Direction - Half Hour or Less
Your Hit Parade Your Hit Parade
Paul Barnes
Winner
All nominees
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Franklin Swig
Adventure Adventure
Grover Cole
Frontiers of Faith Frontiers of Faith
Warren Clymer
General Electric Theater General Electric Theater
John J. Lloyd, John Robert Lloyd, John Meehan, Martin Obzina, George Patrick
General Electric Theater General Electric Theater
John J. Lloyd, John Robert Lloyd, John Meehan, Martin Obzina, George Patrick
Primetime Emmy / Best Art Direction - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Albert Heschong For episode "Requiem for a Heavyweight".
Winner
All nominees
The Kaiser Aluminum Hour The Kaiser Aluminum Hour
Jan Scott
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
Omnibus Omnibus
Henry May
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Duane McKinney
Primetime Emmy / Best Cinematography for Television
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "The Pearl".
Winner
All nominees
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
Lloyd Ahern Sr. For episode "Stranger in the Night".
General Electric Theater General Electric Theater
Robert Pittack For episode "The Glorious Gift of Molly Malloy".
General Electric Theater General Electric Theater
John L. Russell For episode "The Night Goes On".
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
George E. Diskant For episode "Tunnel of Fear".
Primetime Emmy / Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, Leonard Stern, Tony Webster
Winner
All nominees
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Louis M. Heyward, Ernie Kovacs, Mike Marmer, Rex Lardner
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster
Caesar's Hour Caesar's Hour
Mel Brooks, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by a Comedian in a Series
Caesar's Hour Caesar's Hour
Sid Caesar
Winner
All nominees
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Ernie Kovacs
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Robert Cummings
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Dzhek Benni
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Fil Silvers
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by a Comedienne in a Series
Caesar's Hour Caesar's Hour
Nanette Fabray
Winner
All nominees
Private Secretary Private Secretary
Ann Sothern
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Edie Adams
Lucille Ball
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
Gracie Allen
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by an Actor in a Dramatic Series
Robert Young
Father Knows Best
Winner
All nominees
James Arness
Gunsmoke
Hugh O'Brian
The Life and Legend of Wyatt Earp
David Niven
Four Star Playhouse
Four Star Playhouse
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by an Actress in a Dramatic Series
Loretta Yang
The Loretta Young Show
Winner
All nominees
Ida Lupino
Four Star Playhouse
Jan Clayton
Lassie
Mama
Jane Wyman
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre
Primetime Emmy / Best Coverage of a Newsworthy Event
Years of Crisis Years of Crisis
For episode: Calendar Year 1956
Winner
Primetime Emmy / Best Direction - Half Hour or Less
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Sheldon Leonard For episode "Danny's Comeback".
Winner
All nominees
General Electric Theater General Electric Theater
Herschel Daugherty For episode "The Road that Led Afar".
Tales of the 77th Bengal Lancers Tales of the 77th Bengal Lancers
George Archainbaud For episode "The Traitor".
Camera Three Camera Three
Clay Yurdin For episode "As I Lay Dying".
You Are There You Are There
William D. Russell For episode "First Moscow Purge Trial".
Primetime Emmy / Best Direction - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Ralph Nelson For episode "Requiem for a Heavyweight".
Winner
All nominees
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Kirk Browning For episode "La Boheme".
Playhouse 90 Playhouse 90
John Frankenheimer For episode "Forbidden Area".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
George Roy Hill For episode "A Night to Remember".
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Bob Banner For episode on 5 October with Sinatra.
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
Lewis Allen For episode "Child of the Regiment".
Primetime Emmy / Best Editing of a Film for Television
Our Mr. Sun Our Mr. Sun
Frank P. Keller Shown within "AT&T Science Series".
Winner
All nominees
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Daniel A. Nathan For episode "Between Jobs".
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Samuel E. Beetley For episode "Tunnel of Fear".
Cheyenne Cheyenne
Robert Watts For episode "The Bounty Killers".
Father Knows Best Father Knows Best
Richard Fantl For episode "Betty's Birthday".
Primetime Emmy / Best Female Personality - Continuing Performance
Dinah Shore
Winner
All nominees
Gisele MacKenzie
Rosemary Clooney
Syndicated.
Arlin Frensis
Faye Emerson
Primetime Emmy / Best Live Camera Work
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
For episode "A Night to Remember (#9.31)".
Winner
All nominees
Wide Wide World Wide Wide World
For episode "An American Sunday".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Requiem for a Heavyweight".
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "Jack and the Beanstalk".
Primetime Emmy / Best Male Personality - Continuing Performance
Perry Como
Winner
All nominees
Leonard Bernstein
Tennessee Ernie Ford
Steve Allen
Fulton J. Sheen
Primetime Emmy / Best Musical Contribution for Television
Omnibus Omnibus
Leonard Bernstein For composing and conducting.
Winner
All nominees
The Magical World of Disney Disneyland
Oliver Wallace For composing of score.
The Rosemary Clooney Show The Rosemary Clooney Show
Nelson Riddle For arrangement of musical score.
Medic Medic
Sidney Fine For orchestration of Victor Young's music.
The Tennessee Ernie Ford Show The Tennessee Ernie Ford Show
Walter Schumann For vocal arrangements.
Primetime Emmy / Best New Program Series
Playhouse 90 Playhouse 90
Winner
All nominees
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Air Power Air Power
Primetime Emmy / Best News Commentator
Edward R. Murrow
Winner
All nominees
Chet Huntley
John Daly
Douglas Edwards
Walter Cronkite
Primetime Emmy / Best Public Service Series
See It Now See It Now
Winner
All nominees
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Wide Wide World Wide Wide World
Meet the Press Meet the Press
You Are There You Are There
Primetime Emmy / Best Series - Half Hour or Less
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Winner
All nominees
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Father Knows Best Father Knows Best
Person to Person Person to Person
Primetime Emmy / Best Series - One Hour or More
Caesar's Hour Caesar's Hour
Winner
All nominees
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Climax! Climax!
Omnibus Omnibus
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Primetime Emmy / Best Single Performance by an Actor
Playhouse 90 For episode "Requiem for a Heavyweight".
Winner
All nominees
Red Skelton
Playhouse 90 For episode "The Big Slide".
Sel Mineo
Studio One For episode "Dino".
Lloyd Bridges
The Alcoa Hour For episode "Tragedy in a Temporary Town".
Producers' Showcase For episode "Dodsworth".
Primetime Emmy / Best Single Performance by an Actress
Producers' Showcase For episode "Dodsworth".
Winner
All nominees
Gracie Fields
The United States Steel Hour For episode "The Old Lady Shows Her Medals".
Edna Best
Ford Star Jubilee For episode "This Happy Breed (#1.9)".
Evelyn Rudie
Playhouse 90 For episode "Eloise".
Nancy Kelly
Studio One For episode "The Pilot".
Primetime Emmy / Best Single Program of the Year
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Requiem for a Heavyweight".
Winner
All nominees
Omnibus Omnibus
For episode "Leonard Bernstein".
Victor Borge: Comedy in Music Victor Borge: Comedy in Music
Official ATAS records list title as "The Victor Borge Show".
See It Now See It Now
For episode "Secret Life of Danny Kaye".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
For episode "A Night to Remember"
Primetime Emmy / Best Supporting Performance by an Actor
Caesar's Hour
Winner
All nominees
The Jackie Gleason Show
Paul Ford
The Phil Silvers Show
Ed Wynn
Playhouse 90 For episode "Requiem For A Heavyweight".
William Frawley
I Love Lucy
Primetime Emmy / Best Supporting Performance by an Actress
Pat Carroll
Caesar's Hour For playing various roles.
Winner
All nominees
Vivian Vance
I Love Lucy
Mildred Natwick
Blithe Spirit (Shown within Ford Star Jubilee (1955).)
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Audrey Meadows
The Jackie Gleason Show
Primetime Emmy / Best Teleplay Writing - Half Hour or Less
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
James P. Cavanagh For episode "Fog Closing In".
Winner
All nominees
The Life and Legend of Wyatt Earp The Life and Legend of Wyatt Earp
Daniel B. Ullman For episode "The Buntline".
Telephone Time Telephone Time
John Nesbitt For episode "Man with the Beard".
Frontier Frontier
Morton S. Fine, David Friedkin For episode "Patrol".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Richard Morris For episode "The Pearl".
Primetime Emmy / Best Teleplay Writing - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Rod Serling For episode "Requiem for a Heavyweight".
Winner
All nominees
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Louis S. Peterson For episode "Joey".
Playhouse 90 Playhouse 90
Elick Moll For episode "Sizeman and Son".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
George Roy Hill, John Whedon For episode "A Night to Remember".
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Reginald Rose For episode "Tragedy in a Temporary Town".
