Primetime Emmy Awards 2007

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2007

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 16 September 2007
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
30 Rock
30 Rock
Adam Bernstein, Brett Baer, Jack Burditt, Tina Fey, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Jeff Richmond, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Winner
30 Rock
30 Rock
Adam Bernstein, Brett Baer, Jack Burditt, Tina Fey, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Jeff Richmond, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Salma Hayek, Oliver Goldstick, James Hayman, Silvio Horta, Sheila Lawrence, Dzheyms D. Perriott, Marco Pennette, Ben Silverman, Gabrielle G. Stanton, Harry Werksman, Alice West, Henry Alonso Myers, Jose Tamez, Teri Weinberg
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Chuck Lorre, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
The Office 8.8
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg
Entourage
Entourage
Mark Wahlberg, Marc Abrams, Michael Benson, Denis Biggs, Brayan Barns, Wayne Carmona, Doug Allyn, Julian Farino, Stephen Levinson, Rob Weiss
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Chuck Lorre, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
The Office 8.8
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Salma Hayek, Oliver Goldstick, James Hayman, Silvio Horta, Sheila Lawrence, Dzheyms D. Perriott, Marco Pennette, Ben Silverman, Gabrielle G. Stanton, Harry Werksman, Alice West, Henry Alonso Myers, Jose Tamez, Teri Weinberg
Entourage
Entourage
Mark Wahlberg, Marc Abrams, Michael Benson, Denis Biggs, Brayan Barns, Wayne Carmona, Doug Allyn, Julian Farino, Stephen Levinson, Rob Weiss
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Henry Bronchtein, Martin Bruestle, David Chase, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Mettyu Ueyner
Winner
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Henry Bronchtein, Martin Bruestle, David Chase, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Mettyu Ueyner
Winner
All nominees
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Bill D'Elia, David E. Kelley, Janet G. Knutsen, Janet Leahy, Mike Listo, Steve Robin
Heroes 6.8
Heroes
Jesse Alexander, Allan Arkush, Adam Armus, Greg Beeman, Natalie Chaidez, Jim Chory, Nora Kay Foster, Bryan Fuller, Michael Green, Dennis Hammer, Tim Kring, Jeph Loeb
House M.D.
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Peter Blake, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Lawrence Kaplow, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, Deniel Sekheym, David Shore, Russel Friend, Garrett Lerner
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Bill D'Elia, David E. Kelley, Janet G. Knutsen, Janet Leahy, Mike Listo, Steve Robin
Heroes 6.8
Heroes
Jesse Alexander, Allan Arkush, Adam Armus, Greg Beeman, Natalie Chaidez, Jim Chory, Nora Kay Foster, Bryan Fuller, Michael Green, Dennis Hammer, Tim Kring, Jeph Loeb
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Peter Horton, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Allan Heinberg, Linda Klein, Kip Koenig, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Krista Vernoff, Mark Wilding, Deborah T. Cahn, Joan Rater
House M.D.
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Peter Blake, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Lawrence Kaplow, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, Deniel Sekheym, David Shore, Russel Friend, Garrett Lerner
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Peter Horton, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Allan Heinberg, Linda Klein, Kip Koenig, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Krista Vernoff, Mark Wilding, Deborah T. Cahn, Joan Rater
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Extras For playing: "Andy Millman". Gervais was not present at the ceremony, so presenters Stephen Colbert and 'Jon Stewart' gave the Emmy to Steve Carell, who gave it to Gervais at the next Emmys.
Winner
All nominees
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock For playing: "Jack Donaghy".
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Two and a Half Men For playing: "Charlie Harper".
Steve Carell
Steve Carell
The Office For playing: "Michael Scott".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing: "Adrian Monk".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
James Spader
James Spader
Boston Legal For playing: "Alan Shore".
Winner
All nominees
Denis Leary
Denis Leary
Rescue Me For playing: "Tommy Gavin".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D. For playing: "Gregory House".
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24 For playing: "Jack Bauer".
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos For playing: "Tony Soprano".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
America Ferrera
America Ferrera
Ugly Betty For playing: "Betty Suarez".
Winner
All nominees
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Felicity Huffman
Felicity Huffman
Desperate Housewives For playing: "Lynette Scavo".
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds For playing: "Nancy Botwin".
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock For playing: "Liz Lemon".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Sally Field
Sally Field
Brothers & Sisters For playing: "Nora Walker".
Winner
All nominees
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Olivia Benson".
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Medium For playing: "Allison DuBois".
Minnie Driver
Minnie Driver
The Riches For playing: "Dahlia Malloy".
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos For playing: "Carmela Soprano".
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage For playing: "Ari Gold".
Winner
All nominees
Neil Patrick Harris
Neil Patrick Harris
How I Met Your Mother For playing: "Barney Stinson".
Kevin Dillon
Kevin Dillon
Entourage For playing: "Johnny Chase".
Rainn Wilson
Rainn Wilson
The Office For playing: "Dwight Schrute".
Jon Cryer
Two and a Half Men For playing: "Alan Harper".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Terry O'Quinn
Terry O'Quinn
Lost For playing: "John Locke".
Winner
All nominees
Michael Emerson
Michael Emerson
Lost For playing: "Ben Linus".
William Shatner
William Shatner
Boston Legal For playing: "Denny Crane".
Masi Oka
Masi Oka
Heroes For playing: "Hiro Nakamura".
Michael Imperioli
Michael Imperioli
The Sopranos For playing: "Christopher Moltisanti".
T.R. Knight
T.R. Knight
Grey's Anatomy For playing: "George OMalley".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Jaime Pressly
Jaime Pressly
My Name Is Earl For playing: "Joy Turner".
Winner
All nominees
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Weeds For playing: "Celia Hodes".
Conchata Ferrell
Two and a Half Men For playing: "Berta".
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Ugly Betty For playing: "Wilhelmina Slater".
Holland Taylor
Holland Taylor
Two and a Half Men For playing: "Evelyn Harper".
Jenna Fischer
Jenna Fischer
The Office For playing: "Pam Beesly".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Katherine Heigl
Katherine Heigl
Grey's Anatomy For playing: "Izzie Stevens".
Winner
All nominees
Aida Turturro
Aida Turturro
The Sopranos For playing: "Janice Soprano".
Chandra Wilson
Grey's Anatomy For playing: "Miranda Bailey".
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
The Sopranos For playing: "Jennifer Melfi".
Rachel Griffiths
Rachel Griffiths
Brothers & Sisters For playing: "Sarah Walker".
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy For playing: "Cristina Yang".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
John Goodman
John Goodman
Studio 60 on the Sunset Strip For playing "Judge Robert Bebe". For episode "Nevada Day".
Winner
All nominees
Kristian Klemenson
Boston Legal For playing "Jerry 'Hands' Espenson".
David Morse
David Morse
House M.D. For playing ""Michael Tritter".
Tim Daly
Tim Daly
The Sopranos For playing "J.T. Dolan".
Eli Wallach
Studio 60 on the Sunset Strip For playing "Eli Weintraub". For episode "The Wrap Party".
Forest Whitaker
Forest Whitaker
ER For playing "Curtis Ames".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Leslie Caron
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Lorraine Delmas". For episode "Recall".
Winner
All nominees
Kate Burton
Kate Burton
Grey's Anatomy For playing "Ellis Grey".
Jean Smart
Jean Smart
24 For playing "Martha Logan". For episode "6:00PM - 7:00PM".
Elizabeth Reaser
Elizabeth Reaser
Grey's Anatomy For playing "Rebecca Pope".
Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Agent Dana Lewis". For episode "Informed".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Monk For playing "David Ruskin". For episode "Mr. Monk and the Actor".
Winner
All nominees
Martin Landau
Martin Landau
Entourage For playing "Bob Ryan".
Beau Bridges
Beau Bridges
My Name Is Earl For playing "Carl Hickey".
Ian McKellen
Ian McKellen
Extras For playing himself. For episode "Ian McKellen".
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
My Name Is Earl For playing "Ralph Mariano".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Elaine Stritch
30 Rock For playing "Colleen Donaghy". For episode "Hiatus".
Winner
All nominees
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Desperate Housewives For playing "Carolyn Bigsby".
Dixie Carter
Desperate Housewives For playing "Gloria Hodge".
Salma Hayek
Salma Hayek
Ugly Betty For playing "Sofia Reyes".
Judith Light
Judith Light
Ugly Betty For playing "Claire Meade".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Saturday Night Live
Saturday Night Live
, Jorma Taccone, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Asa Taccone, Katreese Barnes For the song "Dick In A Box". For episode with host Justin Timberlake.
Winner
Saturday Night Live
Saturday Night Live
, Jorma Taccone, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Asa Taccone, Katreese Barnes For the song "Dick In A Box". For episode with host Justin Timberlake.
Winner
All nominees
Scrubs 8.4
Scrubs
Deb Fordham, Robert Lopez, Jeff Marx For the song "Everything Comes Down to Poo". For episode "My Musical".
Mad TV MADtv
Bruce McCoy, Greg O'Connor, Jim Wise For the song "Merry Ex-Mas". For episode #1209
Scrubs 8.4
Scrubs
Deb Fordham, Paul F. Perry For the song "Guy Love". For episode "My Musical".
Scrubs 8.4
Scrubs
Deb Fordham, Robert Lopez, Jeff Marx For the song "Everything Comes Down to Poo". For episode "My Musical".
Family Guy 8.6
Family Guy
Walter Murphy, Danny Smith For the song "My Drunken Irish Dad". For episode "Peter's Two Dads".
Scrubs 8.4
Scrubs
Deb Fordham, Paul F. Perry For the song "Guy Love". For episode "My Musical".
Family Guy 8.6
Family Guy
Walter Murphy, Danny Smith For the song "My Drunken Irish Dad". For episode "Peter's Two Dads".
The Tudors 8.5
The Tudors
Trevor Morris For episode #5.
Winner
All nominees
30 Rock
30 Rock
Jeff Richmond For episode "Hard Ball".
Dexter 8.9
Dexter
Rolfe Kent
On the Lot On the Lot
Mark T. Williams, Jeff Lippencott For episode "102A".
Hustle
Hustle
Simon Rogers For episode "401".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Alan Taylor For Kennedy and Heidi (2007)
Winner
All nominees
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Félix Enríquez Alcalá For Exodus: Part 2 (2006)
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Peter Berg For Pilot (2006)
Studio 60 on the Sunset Strip 7.9
Studio 60 on the Sunset Strip
Thomas Schlamme For Pilot (2006)
Lost 7.0
Lost
Jack Bender For Through the Looking Glass: Part 1 (2007)
Heroes 6.8
Heroes
David Semel For Chapter One 'Genesis' (2006)
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Bill D'Elia For Son of the Defender (2007)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Richard Shepard For Pilot (2006)
Winner
All nominees
Extras 8.7
Extras
Ricky Gervais, Stephen Merchant For Orlando Bloom (2006)
Scrubs 8.4
Scrubs
Will Mackenzie For My Musical (2007)
30 Rock
30 Rock
Scott Ellis For The Break-Up (2006)
Entourage
Entourage
Julian Farino For One Day in the Valley (2006)
The Office 8.8
The Office
Ken Kwapis For Gay Witch Hunt (2006)
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Spike Lee, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Sam Pollard
Winner
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Spike Lee, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Sam Pollard
Winner
A Lion in the House A Lion in the House
Steven Bognar, Dzhuliya Rayhert, Sally Jo Fifer, Lois Vossen
Winner
All nominees
American Experience American Experience
Sharon Grimberg, Stanley Nelson Jr., Mark Samels For episode "Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Kyle McCullough, Eric Stough For Make Love, Not Warcraft (2006)
Winner
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Kyle McCullough, Eric Stough For Make Love, Not Warcraft (2006)
Winner
All nominees
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Keith Crofford, Hugh Davidson, Mike Lazzo, Dan Milano, Erik Weiner, Jordan Allen-Dutton, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo For Lust for Puppets (2006)
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Dana Gould, Al Jean, Mark Kirkland, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For The Haw-Hawed Couple (2006)
SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Stephen Hillenburg, Dani Michaeli, Alan Smart, Tom Yasumi, Paul Tibbitt, Chris Mitchell, Andrew Overtoom, Tom King, Casey Alexander For Bummer Vacation/Wigstruck (2006)
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Dana Gould, Al Jean, Mark Kirkland, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For The Haw-Hawed Couple (2006)
Avatar: The Legend of Aang 9.0
Avatar: The Legend of Aang Avatar: The Last Airbender
Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick, Lauren MacMullan, Aaron Ehasz, Eric Coleman, Bryan Konietzko, Jae-Myung Yoo For City of Walls and Secrets (2006)
SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Stephen Hillenburg, Dani Michaeli, Alan Smart, Tom Yasumi, Paul Tibbitt, Chris Mitchell, Andrew Overtoom, Tom King, Casey Alexander For Bummer Vacation/Wigstruck (2006)
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Keith Crofford, Hugh Davidson, Mike Lazzo, Dan Milano, Erik Weiner, Jordan Allen-Dutton, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo For Lust for Puppets (2006)
Avatar: The Legend of Aang 9.0
Avatar: The Legend of Aang Avatar: The Last Airbender
Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick, Lauren MacMullan, Aaron Ehasz, Eric Coleman, Bryan Konietzko, Jae-Myung Yoo For City of Walls and Secrets (2006)
Where's Lazlo? Where's Lazlo?
Russell Calabrese, Phil Cummings, Brian A. Miller, Joe Murray, Swinton O. Scott III, Brian Sheesley, Mark O'Hare, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Winner
Where's Lazlo? Where's Lazlo?
Russell Calabrese, Phil Cummings, Brian A. Miller, Joe Murray, Swinton O. Scott III, Brian Sheesley, Mark O'Hare, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Winner
All nominees
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Robert Alvarez, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig Lewis, Craig McCracken, Brian A. Miller, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Robert Cullen For episode "Good Wilt Hunting".
Secrets of the Deep Ocean Odyssey
Martin Davidson, Gaynelle Evans, Tim Haines, Mike Milne, Ceri Barnes, Nik Sopwith, David Allen, Jamie Smith, Kera Rennert
Hellboy Animated: Sword of Storms 6.4
Hellboy Animated: Sword of Storms
Stephen R. Brown, Russell Calabrese, Stephanie Elliott, Lawrence Gordon, Eddy Houchins, John W. Hyde, Gordon Kent, Lloyd Levin, Mike Mignola, Mike Richardson, Tad Stones, Art Vitello, James T. Walker, Phil Weinstein, Jungja Kim-Wolf, Michael Wolf, Scott Hemming, Matt Wayne, Morris Berger, Scott D. Greenberg, Sidney Clifton
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Robert Alvarez, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig Lewis, Craig McCracken, Brian A. Miller, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Robert Cullen For episode "Good Wilt Hunting".
Secrets of the Deep Ocean Odyssey
Martin Davidson, Gaynelle Evans, Tim Haines, Mike Milne, Ceri Barnes, Nik Sopwith, David Allen, Jamie Smith, Kera Rennert
Hellboy Animated: Sword of Storms 6.4
Hellboy Animated: Sword of Storms
Stephen R. Brown, Russell Calabrese, Stephanie Elliott, Lawrence Gordon, Eddy Houchins, John W. Hyde, Gordon Kent, Lloyd Levin, Mike Mignola, Mike Richardson, Tad Stones, Art Vitello, James T. Walker, Phil Weinstein, Jungja Kim-Wolf, Michael Wolf, Scott Hemming, Matt Wayne, Morris Berger, Scott D. Greenberg, Sidney Clifton
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Grenville Horner, Patrick Rolfe, Clare Andrade
Winner
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Grenville Horner, Patrick Rolfe, Clare Andrade
Winner
All nominees
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Paul Healy, Douglasann Menchions, Ian D. Thomas
Return to Halloweentown 5.4
Return to Halloweentown
Ken Kirchner, Edward L. Rubin
The Starter Wife The Starter Wife
Brian Edmonds, Tracey Gallacher, Rolland Pike
The Starter Wife The Starter Wife
Brian Edmonds, Tracey Gallacher, Rolland Pike
Broken Trail Broken Trail
Paul Healy, Bill Ives, Ken Rempel
Broken Trail Broken Trail
Paul Healy, Bill Ives, Ken Rempel
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "Aldrin Justice, Something Borrowed, Something Blue".
Winner
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "Aldrin Justice, Something Borrowed, Something Blue".
Winner
All nominees
The Class
The Class
Peter M. Gurski, Glenda Rovello For the pilot.
Rome 8.8
Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Anthony Pratt, Carlo Serafin For episode "Heroes of the Republic, Philippi, Deus Impeditio Esuritori Nullus".
Winner
Rome 8.8
Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Anthony Pratt, Carlo Serafin For episode "Heroes of the Republic, Philippi, Deus Impeditio Esuritori Nullus".
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "The Box And The Bunny".
The Tudors 8.5
The Tudors
Tom Conroy, Alan Gilmore, Eliza Solesbury For episode #101.
Shark Shark
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Teacher's Pet".
Heroes 6.8
Heroes
Crista Schneider, Curtis A. Schnell, Daniel J. Vivanco For episode "Genesis".
Deadwood 8.5
Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, David Potts For episode "Tell Your God To Ready For Blood, True Colors, Amateur Night".
Deadwood 8.5
Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, David Potts For episode "Tell Your God To Ready For Blood, True Colors, Amateur Night".
Shark Shark
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Teacher's Pet".
Heroes 6.8
Heroes
Crista Schneider, Curtis A. Schnell, Daniel J. Vivanco For episode "Genesis".
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "The Box And The Bunny".
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Barbara Cassel, John Myhre, Tomas Voth Tied with J. Michael Riva, Greg Richman and Tamlyn Wright for The 79th Annual Academy Awards (2007).
Winner
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Greg Richman, J. Michael Riva, Tamlyn Wright Tied with John Myhre, Tomas Voth and Barbara Cassel for Tony Bennett: An American Classic (2006).
Winner
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Greg Richman, J. Michael Riva, Tamlyn Wright Tied with John Myhre, Tomas Voth and Barbara Cassel for Tony Bennett: An American Classic (2006).
Winner
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Barbara Cassel, John Myhre, Tomas Voth Tied with J. Michael Riva, Greg Richman and Tamlyn Wright for The 79th Annual Academy Awards (2007).
Winner
All nominees
Hell's Kitchen 7.6
Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Dawn Sinko For episode #210.
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Katha Seidman, C. Kent Lanigan
Engineering an Empire Engineering an Empire
Preeya Jensen For episode "Egypt".
Cirque du Soleil: Corteo Cirque du Soleil: Corteo
Jean Rabasse
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1209.
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Katha Seidman, C. Kent Lanigan
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Winner
All nominees
Entourage
Entourage
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Weeds 8.6
Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Weeds 8.6
Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
30 Rock
30 Rock
Jennifer McNamara
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Winner
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Winner
All nominees
The Tudors 8.5
The Tudors
Steve Brooksbank, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Brothers & Sisters
Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Studio 60 on the Sunset Strip 7.9
Studio 60 on the Sunset Strip
Meg Liberman, Francine Maisler, Cami Patton, Elizabeth Barnes
The Tudors 8.5
The Tudors
Steve Brooksbank, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Brothers & Sisters
Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Studio 60 on the Sunset Strip 7.9
Studio 60 on the Sunset Strip
Meg Liberman, Francine Maisler, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Broken Trail Broken Trail
Heike Brandstatter, Barbara Fiorentino, Jackie Lind, Coreen Mayrs, Wendy Weidman, Rebecca Mangieri
Winner
Broken Trail Broken Trail
Heike Brandstatter, Barbara Fiorentino, Jackie Lind, Coreen Mayrs, Wendy Weidman, Rebecca Mangieri
Winner
All nominees
The Starter Wife The Starter Wife
Steve Brooksbank, Tom McSweeney, Mary Jo Slater
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Candice Elzinga, Bonnie Finnegan, Rhonda Fisekci, Lonnie Hamerman, Gary M. Zuckerbrod
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Candice Elzinga, Bonnie Finnegan, Rhonda Fisekci, Lonnie Hamerman, Gary M. Zuckerbrod
The Starter Wife The Starter Wife
Steve Brooksbank, Tom McSweeney, Mary Jo Slater
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Candice Elzinga, Rhonda Fisekci, Rene Haynes
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Di Carling
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Meg Liberman, Robin D. Cook, Suzanne Smith, Cami Patton, Nicole Hilliard-Forde
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Kara Pothier For episode "Private Worlds: Kids and Autism".
Winner
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Kara Pothier For episode "Private Worlds: Kids and Autism".
Winner
All nominees
The Suite Life of Zack and Cody
The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Pamela Eells, Jim Geoghan, Danny Kallis
That's So Raven That's So Raven
Michael Carrington, Patty Gary Cox, Michael Feldman, Dennis Rinsler, Marc Warren
Hannah Montana
Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
When Parents Are Deployed When Parents Are Deployed
Christina Delfico, Joseph Pipher
The Suite Life of Zack and Cody
The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Pamela Eells, Jim Geoghan, Danny Kallis
That's So Raven That's So Raven
Michael Carrington, Patty Gary Cox, Michael Feldman, Dennis Rinsler, Marc Warren
Hannah Montana
Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
When Parents Are Deployed When Parents Are Deployed
Christina Delfico, Joseph Pipher
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
John DeLuca, Rob Marshal
Winner
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Wade Robson For episode "Ramalama (Bang Bang)".
Winner
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mia Michaels For episode "Calling You".
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Louis van Amstel For episode #303A.
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Wade Fairley, Michael Kelem, Simon King, Doug Allan, Martyn Colbeck, Paul Stewart For episode "Pole To Pole".
Winner
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Wade Fairley, Michael Kelem, Simon King, Doug Allan, Martyn Colbeck, Paul Stewart For episode "Pole To Pole".
Winner
All nominees
Meerkat Manor Meerkat Manor
Robin Smith, John Brown For episode "Family Affair".
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "God's Close-Up".
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Cliff Charles
Meerkat Manor Meerkat Manor
Robin Smith, John Brown For episode "Family Affair".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Zac McFarlane, Cameron Glendenning, Eric Lange, Doug Stanley, Donald Bland, Todd Stanley For episode "The Unforgiving Sea".
The Amazing Race
The Amazing Race
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Winner
The Amazing Race
The Amazing Race
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Winner
All nominees
Project Runway 7.7
Project Runway
Tony Sacco For episode "Iconic Statement".
Top Chef Top Chef
Craig Spirko, Gus Dominguez For episode #209.
Intervention Intervention
Meri Pritchett, James Markham Hall Jr., Chris Baron For episode "Sylvia".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
David Franco
Winner
All nominees
Broken Trail Broken Trail
Lloyd Ahern II For part 1.
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Joel Ransom For episode "Part 2".
The Valley of Light The Valley of Light
Eric van Haren Noman
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Mike Eley For part 1.
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Release The Dogs".
Winner
All nominees
According to Jim 5.9
According to Jim
George Mooradian For episode "Hoosier Daddy".
Rules of Engagement
Rules of Engagement
Wayne Kennan For episode "Jeff's Wooby".
Rome 8.8
Rome
Alik Sakharov For episode "Passover".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Phil Abraham For episode "Soprano Home Movies".
Studio 60 on the Sunset Strip 7.9
Studio 60 on the Sunset Strip
Thomas Del Ruth For the pilot.
Deadwood 8.5
Deadwood
Joseph E. Gallagher For episode "Catbird Seat".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Michael Slovis For episode "Built To Kill, Part 1".
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Andrea Galer, Sally Crees For part 1.
Winner
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Andrea Galer, Sally Crees For part 1.
Winner
All nominees
Longford 7.5
Longford
James Keast, Sarah Moore
Broken Trail Broken Trail
Wendy Partridge, Kathleen Morley For part 2.
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Jill Blackie, Mario Davignon, Micheline Rouillard
The Starter Wife The Starter Wife
Marion Boyce, Debra McGuire, Vanessa Loh For part 1.
Broken Trail Broken Trail
Wendy Partridge, Kathleen Morley For part 2.
Longford 7.5
Longford
James Keast, Sarah Moore
The Starter Wife The Starter Wife
Marion Boyce, Debra McGuire, Vanessa Loh For part 1.
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Jess O'Leary, Ger Scully For episode #103.
Winner
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Jess O'Leary, Ger Scully For episode #103.
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Eduardo Castro, Michael R. Chapman For episode "I'm Coming Out".
Deadwood 8.5
Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Amateur Night".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Getting Married Today".
Rome 8.8
Rome
April Ferry, Augusto Grassi, Uliva Pizzetti For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Rome 8.8
Rome
April Ferry, Augusto Grassi, Uliva Pizzetti For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Colleen Atwood, Kendall Errair
Winner
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Colleen Atwood, Kendall Errair
Winner
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Spike Lee
Winner
All nominees
Thin Thin
Lauren Greenfield
Ghosts of Abu Ghraib 7.6
Ghosts of Abu Ghraib
Rory Kennedy
This American Life This American Life
Christopher Wilcha For episode "God's Close-Up".
Star Wars: The Legacy Revealed Star Wars: The Legacy Revealed
Kevin Burns
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Philip Martin
Winner
All nominees
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Yves Simoneau
Broken Trail Broken Trail
Walter Hill For part 1 & part 2.
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Susanna White
Tsunami: The Aftermath
Tsunami: The Aftermath
Bharat Nalluri For part 1 & part 2.
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Rob Marshal
Winner
All nominees
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "Show #2161".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode "Show #12061".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "The Final Two".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode with host Alec Baldwin.
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Fay De Bremaeker, Anne Oldham
Winner
All nominees
Broken Trail Broken Trail
Penny Thompson
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Iloe Flewelling, Heather L. Ingram, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Cynthia P. Romo, Anthony Wilson
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Iloe Flewelling, Heather L. Ingram, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale
Rome 8.8
Rome
Claudia Catini, Stefano Ceccarelli, Aldo Signoretti, Michele Vigliotta For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Winner
All nominees
Deadwood 8.5
Deadwood
Peter Tothpal, Carol Pershing, De'Ann Power For episode "A Constant Throb".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Maria Fernandez, Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham For episode "It Takes Two".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #303.
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Norma Lee, Mary Ann Valdes, Lynda Kyle Walker For episode "I'm Coming Out".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Maria Fernandez, Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham For episode "It Takes Two".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #303.
Deadwood 8.5
Deadwood
Peter Tothpal, Carol Pershing, De'Ann Power For episode "A Constant Throb".
Family Guy 8.6
Family Guy
Steve Fonti For episode "No Chris Left Behind".
Winner
Billy & Mandy's Big Boogey Adventure Billy & Mandy's Big Boogey Adventure
Phil Rynda
Winner
My Gym Partner's a Monkey My Gym Partner's a Monkey
Narina Sokolova For episode "Big Field Trip".
Winner
Camp Lazlo! Camp Lazlo!
Sue Mondt For episode "Squirrel Secrets".
Winner
Me, Eloise Me, Eloise
James McDermott For episode "Me, Eloise".
Winner
Moral Orel
Moral Orel
Sihanouk Mariona For episode "The Lord's Prayer".
Winner
Avatar: The Legend of Aang 9.0
Avatar: The Legend of Aang Avatar: The Last Airbender
Sangjin Kim For episode "Lake Laogai".
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Dave Dunnet For episode "Good Wilt Hunting".
Winner
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Thomas R. Smith For episode "Lust For Puppets".
Winner
Class of 3000 Class of 3000
David Colman For episode "Eddie's Money".
Winner
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Tony Bennett
Winner
All nominees
The Daily Show The Daily Show
Jon Stewart
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
David Letterman
The Colbert Report The Colbert Report
Stephen Colbert
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Ellen DeGeneres
Robert Duvall
Robert Duvall
Broken Trail For playing: "Prentice Ritter".
Winner
All nominees
William H. Macy
William H. Macy
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King For playing: "Clyde Umney and Sam Landry".
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Longford For playing: "Lord Longford".
Matthew Perry
Matthew Perry
The Ron Clark Story For playing: "Ron Clark".
Tom Selleck
Tom Selleck
Jesse Stone: Sea Change For playing: "Jesse Stone".
Helen Mirren
Helen Mirren
Prime Suspect 7: The Final Act For playing: "Jane Tennison".
Winner
All nominees
Debra Messing
Debra Messing
The Starter Wife For playing: "Molly Kagan".
Gena Rowlands
Gena Rowlands
What If God Were the Sun? For playing: "Melissa Eisenbloom".
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
The Robber Bride For playing: "Zenia Arden".
Queen Latifah
Queen Latifah
Life Support For playing: "Ana".
The 49th Annual Grammy Awards The 49th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Winner
The 49th Annual Grammy Awards The 49th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "The Finale".
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles For episode #308.
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Ronnie Skopac, Fred Bock, Eugene Meienhofer For episode #2408.
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Clara George, Yves Simoneau, Tom Thayer, Dick Wolf
Winner
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Clara George, Yves Simoneau, Tom Thayer, Dick Wolf
Winner
All nominees
Longford 7.5
Longford
Helen Flint, Andy Harries, Peter Morgan
Why I Wore Lipstick to My Mastectomy Why I Wore Lipstick to My Mastectomy
Terry Gould, Jack Grossbart, Linda L. Kent, Peter Werner
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Richard Dale, Tim Goodchild, Bill Howard, Denys Blakeway
Longford 7.5
Longford
Helen Flint, Andy Harries, Peter Morgan
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Richard Dale, Tim Goodchild, Bill Howard, Denys Blakeway
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Jody Brockway, Howard Burkons, Brenda Friend, Adam Gilad, Craig McNeil, Frances Croke Page, Sunta Izzicupo
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Jody Brockway, Howard Burkons, Brenda Friend, Adam Gilad, Craig McNeil, Frances Croke Page, Sunta Izzicupo
Dexter 8.9
Dexter
Eric S. Anderson, Josh Bodnar, Lindsay Daniels, Colin Davis
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Garson Yu, Yolanda Santosa
Standoff Standoff
Michael Riley, Bradley Simmons, Bob Swensen, Dan Meehan
Hustle
Hustle
Joe Berger, Pascal Wyse
Standoff Standoff
Michael Riley, Bradley Simmons, Bob Swensen, Dan Meehan
The Lost Room 8.2
The Lost Room
Patrick Loungway, Thomas Cobb, Robert Bradley
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Dave Molloy, Colin Day, Matt Mulder, Lindsay Daniels
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Gail Kennedy, Joanne Preece, Rochelle Pomerleau
Winner
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Gail Kennedy, Joanne Preece, Rochelle Pomerleau
Winner
All nominees
The Starter Wife The Starter Wife
Deborah Lanser, Vivien Mepham
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King 8.0
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King Nightmares & Dreamscapes
Kate Birch, Angela Conte
Broken Trail Broken Trail
Debbie Vandelaar, Tania El Zahr
Broken Trail Broken Trail
Debbie Vandelaar, Tania El Zahr
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Jason Allen, Ronell Oliveri
Deadwood 8.5
Deadwood
John Rizzo, James R. Scribner, Ron Snyder For episode "I Am Not The Fine Man You Take Me For".
Winner
Deadwood 8.5
Deadwood
John Rizzo, James R. Scribner, Ron Snyder For episode "I Am Not The Fine Man You Take Me For".
Winner
All nominees
Rome 8.8
Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #303.
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1210.
Rome 8.8
Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1210.
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Fannysmackin'".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #303.
Broken Trail Broken Trail
Robert Duvall, Walter Hill, Stenli M. Bruks, Rob Carliner, Damian Ganczewski, Chad Oakes
Winner
Broken Trail Broken Trail
Robert Duvall, Walter Hill, Stenli M. Bruks, Rob Carliner, Damian Ganczewski, Chad Oakes
Winner
All nominees
The Starter Wife The Starter Wife
Jon Avnet, Stephanie Davis, Jeffrey M. Hayes, Howard Klein, Gigi Levangie, Josann McGibbon, Marsha Oglesby, Sara Parriott
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Rebecca Eaton, Andy Harries
The Starter Wife The Starter Wife
Jon Avnet, Stephanie Davis, Jeffrey M. Hayes, Howard Klein, Gigi Levangie, Josann McGibbon, Marsha Oglesby, Sara Parriott
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Rebecca Eaton, Andy Harries
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Joe Bella For episode "Release The Dogs".
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Jeff Roe, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Patrick Franks, Gus Comegys, John M. Cox, Tim Perniciaro For episode "Idol Gives Back".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Jeff Roe, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Patrick Franks, Gus Comegys, John M. Cox, Tim Perniciaro For episode "Idol Gives Back".
The Daily Show The Daily Show
Daric Schlesselman, Einar Westerlund, Mark Paone, Graham Knox Frazier, Robert York, Tonya Dreher For episode #12043.
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Pamela Malouf, Ned Kerwin, David Timoner, Hans van Riet For episode #304.
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "Robin Sparkles".
The Daily Show The Daily Show
Daric Schlesselman, Einar Westerlund, Mark Paone, Graham Knox Frazier, Robert York, Tonya Dreher For episode #12043.
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Pamela Malouf, Ned Kerwin, David Timoner, Hans van Riet For episode #304.
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King 8.0
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King Nightmares & Dreamscapes
Jeff Beal For episode "Battleground".
Winner
All nominees
Broken Trail Broken Trail
David Mansfield, Van Dyke Parks
Longford 7.5
Longford
Rob Lane
The Librarian: Return to King Solomon's Mines 6.3
The Librarian: Return to King Solomon's Mines
Joseph LoDuca
Watch trailer
The Path to 9/11 The Path to 9/11
John Cameron
Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters
Todd Boekelheide
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
George S. Clinton
Planet Earth 9.4
Planet Earth
George Fenton For episode "Pole To Pole".
Winner
All nominees
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
John M. Keane For episode "Law Of Gravity".
24
24
Sean Callery For episode "6:00 P.M. - 7:00 P.M.".
Ghost Whisperer 7.8
Ghost Whisperer
Mark Snow For episode "Love Never Dies".
Rome 8.8
Rome
Jeff Beal For episode "Philippi".
Kidnapped Kidnapped
W.G. Snuffy Walden For the pilot.
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
William Ross
Winner
All nominees
Scrubs 8.4
Scrubs
Jan Stevens For episode "My Musical".
The 60th Annual Tony Awards The 60th Annual Tony Awards
Elliot Lawrence
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Harold Wheeler For episode #310.
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Alastair Fothergill, Maureen Lemire, Mark Linfield
Winner
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Alastair Fothergill, Maureen Lemire, Mark Linfield
Winner
All nominees
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Zac McFarlane, Ethan Prochnik, Kyle Wheeler, Thom Beers, Kelly Coskran, Jeff Conroy, Cameron Glendenning, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Doug Stanley, Matt Renner, Christian Skovly, Tim Pastore, Todd Stanley
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, David Silver, Rick Hull, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin, Dave Hoffman, Andy Berg
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Zac McFarlane, Ethan Prochnik, Kyle Wheeler, Thom Beers, Kelly Coskran, Jeff Conroy, Cameron Glendenning, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Doug Stanley, Matt Renner, Christian Skovly, Tim Pastore, Todd Stanley
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, David Silver, Rick Hull, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin, Dave Hoffman, Andy Berg
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
American Masters American Masters
Peter Brant, Ric Burns, Susan Lacy, Donald Rosenfeld, Julie Sacks, Diane von Furstenberg, Prudence Glass, Larry Gagosian, Daniel Wolf
Ghosts of Abu Ghraib 7.6
Ghosts of Abu Ghraib
Nancy Abraham, Liz Garbus, Rory Kennedy, Sheila Nevins, Jack Youngelson, Diana Barrett
Winner
Ghosts of Abu Ghraib 7.6
Ghosts of Abu Ghraib
Nancy Abraham, Liz Garbus, Rory Kennedy, Sheila Nevins, Jack Youngelson, Diana Barrett
Winner
All nominees
Star Wars: The Legacy Revealed Star Wars: The Legacy Revealed
Kevin Burns, David Comtois, Beth Dietrich, Scott Hartford, Steven C. Smith, Tom Warner, Kim Sheerin, Jim Ward
Blood Diamonds Blood Diamonds
June Molgaard, Bill Brummel, Margaret Kim
Brando Brando
Tom Brown, Leslie Greif, Joanne Rubino, Melissa Roller, Mimi Freedman
Brando Brando
Tom Brown, Leslie Greif, Joanne Rubino, Melissa Roller, Mimi Freedman
Blood Diamonds Blood Diamonds
June Molgaard, Bill Brummel, Margaret Kim
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Geeta Gandbhir, Nancy Novack, Sam Pollard
Winner
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Geeta Gandbhir, Nancy Novack, Sam Pollard
Winner
All nominees
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Kelly Coskran, Ed Greene For episode "The Unforgiving Sea".
Ghosts of Abu Ghraib 7.6
Ghosts of Abu Ghraib
Sari Gilman
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Andy Netley For episode "Mountains".
Meerkat Manor Meerkat Manor
Renoir Tuahene For episode "Family Affair".
The Amazing Race
The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Winner
The Amazing Race
The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Winner
All nominees
Project Runway 7.7
Project Runway
Andy Robertson, Jillian Moul, Steve Lichtenstein, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Clark Andrew Vogeler, Drew Brown For episode "Iconic Statement".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Ben Daughtrey, Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella For episode "The Thomas Family".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Gus Comegys, Cliff Dorsey, Tim Perniciaro For episode "Memphis Auditions".
Survivor
Survivor
Tim Atzinger, Brian Barefoot, Eric Gardner, Frederick Hawthorne, Bob Mathews, Evan Mediuch, Chad Bertalotto For episode "An Evil Thought".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Gus Comegys, Cliff Dorsey, Tim Perniciaro For episode "Memphis Auditions".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Ben Daughtrey, Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella For episode "The Thomas Family".
Cirque du Soleil: Corteo Cirque du Soleil: Corteo
Sylvain Lebel
Winner
All nominees
Lewis Black: Red, White and Screwed Lewis Black: Red, White and Screwed
Jeff U'ren
Great Performances Great Performances
Gary Bradley, Laura Young For episode "Tribute to James Taylor".
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Kyle Cooper, Michael Polito, Jeff Roe, Steve Sidwell, Neil Travis, Chuck Workman, Douglass M. Stewart Jr.
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Kyle Cooper, Michael Polito, Jeff Roe, Steve Sidwell, Neil Travis, Chuck Workman, Douglass M. Stewart Jr.
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Wyatt Smith
House M.D.
House M.D.
Dalia Dokter, Ed French, Jamie Kelman For episode "Que Sera Sera".
Winner
House M.D.
House M.D.
Dalia Dokter, Ed French, Jamie Kelman For episode "Que Sera Sera".
Winner
All nominees
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Bill Corso, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse, Christopher Allen Nelson, Christien Tinsley For episode "Conor McNamara".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler, Heather Mages For episode #1203.
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "My Favorite Mistake".
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "My Favorite Mistake".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Living Legend".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Bill Corso, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse, Christopher Allen Nelson, Christien Tinsley For episode "Conor McNamara".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler, Heather Mages For episode #1203.
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Winner
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Winner
All nominees
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Penn Jillette, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Teller, Steven Uhlenberg, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Joshua E. Kessler, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Andrew Lipson, Dan Morando, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Kathryn Vaughan, Diane Korman, J.P. Gilbert, Denise Cramsey, Patrick Higgins, Matt Fisher, Rob Day, Max Swedlow, Jenifer Faison
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Char Serwa, Cesar Millan
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Penn Jillette, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Teller, Steven Uhlenberg, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Joshua E. Kessler, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Char Serwa, Cesar Millan
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Andrew Lipson, Dan Morando, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Kathryn Vaughan, Diane Korman, J.P. Gilbert, Denise Cramsey, Patrick Higgins, Matt Fisher, Rob Day, Max Swedlow, Jenifer Faison
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Sam Farrell, Mark L. Walberg, Marsha Bemko
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Winner
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Winner
All nominees
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Top Chef Top Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Padma Lakshmi, Jane Lipsitz, Dave Serwatka, Steve Lichtenstein, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Gail Simmons, Tom Colicchio
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd, Richard Curtis
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd, Richard Curtis
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Top Chef Top Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Padma Lakshmi, Jane Lipsitz, Dave Serwatka, Steve Lichtenstein, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Gail Simmons, Tom Colicchio
The Office 8.8
The Office
Dean Holland, David Rogers For episode "The Job".
Winner
The Office 8.8
The Office
Dean Holland, David Rogers For episode "The Job".
Winner
All nominees
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
William Marrinson For episode "The Trial".
Weeds 8.6
Weeds
David Helfand For episode "Mrs. Botwin's Neighborhood".
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Lance Luckey For episode "Guess Who's Coming Out Of Joy".
Weeds 8.6
Weeds
William Turro For episode "Crush Girl Love Panic".
Dexter 8.9
Dexter
Elena Maganini For episode "Dexter".
Winner
All nominees
Lost 7.0
Lost
Stephen Semel, Mark Goldman, Christopher Nelson, Henk Van Eeghen For episode "Through The Looking Glass".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
William B. Stich For episode "Soprano Home Movies".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lynne M. Whitlock For episode "The Second Coming".
Heroes 6.8
Heroes
Donn Aron, Louise Innes, Michael S. Murphy For episode "Genesis".
Lost 7.0
Lost
Stephen Semel, Mark Goldman, Christopher Nelson, Henk Van Eeghen For episode "Through The Looking Glass".
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Michael Brown, Michael D. Ornstein Tied with Geoffrey Rowland, Eric A. Sears, Bryan Horne, David Handman and Mitchell Danton for The Path to 9/11 (2006).
Winner
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Michael Brown, Michael D. Ornstein Tied with Geoffrey Rowland, Eric A. Sears, Bryan Horne, David Handman and Mitchell Danton for The Path to 9/11 (2006).
Winner
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Mitchell Danton, David Handman, Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland, Eric A. Sears For night 2. Tied with Michael D. Ornstein and Michael Brown for Bury My Heart at Wounded Knee (2007).
Winner
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Mitchell Danton, David Handman, Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland, Eric A. Sears For night 2. Tied with Michael D. Ornstein and Michael Brown for Bury My Heart at Wounded Knee (2007).
Winner
All nominees
The Starter Wife The Starter Wife
Robert Florio For part 3.
Life Support 6.7
Life Support
Mary Jo Markey
Broken Trail Broken Trail
Freeman A. Davies, Phil Norden For part 2.
Broken Trail Broken Trail
Freeman A. Davies, Phil Norden For part 2.
Jane Eyre 8.6
Jane Eyre
Jason Krasucki For part 1.
Planet Earth 9.4
Planet Earth
Kate Hopkins For episode "Pole To Pole".
Winner
All nominees
Ghosts of Abu Ghraib 7.6
Ghosts of Abu Ghraib
Margaret Crimmins, Greg Smith
American Masters American Masters
Pamela Scott Arnold, Richard Fairbanks For episode "Atlantic Records: The House That Ahmet Built".
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Marko A. Costanzo, Marvin R. Morris, Fred Rosenberg, Allan Zaleski
The Amazing Race
The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Rick Livingstone For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
The Amazing Race
The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Rick Livingstone For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
American Masters American Masters
Pamela Scott Arnold, Richard Fairbanks For episode "Atlantic Records: The House That Ahmet Built".
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Marko A. Costanzo, Marvin R. Morris, Fred Rosenberg, Allan Zaleski
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Paul Berolzheimer, Dean Beville, Steffan Falesitch, David Lee Fein, Stephen Hunter Flick, Mike Flicker, Avram D. Gold, Eric Hertsguaard, Hilda Hodges, Denise Horta, Adam Johnston, Patricio A. Libenson, Jeff Sawyer, Kenneth Young
Winner
Bury My Heart at Wounded Knee 7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
Paul Berolzheimer, Dean Beville, Steffan Falesitch, David Lee Fein, Stephen Hunter Flick, Mike Flicker, Avram D. Gold, Eric Hertsguaard, Hilda Hodges, Denise Horta, Adam Johnston, Patricio A. Libenson, Jeff Sawyer, Kenneth Young
Winner
All nominees
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, G. Michael Graham, Anton Holden, J. Michael Hooser, Daniel J. Johnson, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele For part 1.
The Librarian: Return to King Solomon's Mines 6.3
The Librarian: Return to King Solomon's Mines
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Kristi Johns, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Burton Weinstein, Jason Ruder
Watch trailer
Tsunami: The Aftermath
Tsunami: The Aftermath
Julie Ankerson, Steve Browell, Paul Conway, Tony Currie, John Fewell, Peter Gates, Stephen Griffiths, Ben Norrington, Simon Price, Julian Slater, John Warhurst For part 1.
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, G. Michael Graham, Anton Holden, J. Michael Hooser, Daniel J. Johnson, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele For part 1.
The Librarian: Return to King Solomon's Mines 6.3
The Librarian: Return to King Solomon's Mines
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Kristi Johns, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Burton Weinstein, Jason Ruder
Watch trailer
Tsunami: The Aftermath
Tsunami: The Aftermath
Julie Ankerson, Steve Browell, Paul Conway, Tony Currie, John Fewell, Peter Gates, Stephen Griffiths, Ben Norrington, Simon Price, Julian Slater, John Warhurst For part 1.
Broken Trail Broken Trail
Richard Calistan, Steve Copley, Rob Hegedus, Kevin Howard, Jason MacNeill, Carl Sealove, John Sievert, Virginia Storey, Clive Turner For part 2
Broken Trail Broken Trail
Richard Calistan, Steve Copley, Rob Hegedus, Kevin Howard, Jason MacNeill, Carl Sealove, John Sievert, Virginia Storey, Clive Turner For part 2
24
24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Vic Radulich, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher, Rick Polanco For episode "10:00 PM - 11:00 PM".
Winner
24
24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Vic Radulich, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher, Rick Polanco For episode "10:00 PM - 11:00 PM".
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Karyn Foster, Adam Johnston, Walter Newman, Bob Redpath, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Kenneth Young For episode "Bloodline".
Lost 7.0
Lost
Maciek Malish, Thomas DeGorter, Paula Fairfield, Jay Keiser, Cynthia Merrill, Carla Murray, Doug Reed, Joseph Schultz, Geordy Sincavage, Alex Levy For episode "A Tale Of Two Cities".
Smallville 8.4
Smallville
Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Paul J. Diller, Eric Erickson, Jeremy J. Gordon, Eric Hertsguaard, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Marc Meyer For episode "Zod".
CSI: Miami 8.0
CSI: Miami
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Bradley C. Katona, Tim Kimmel, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Skye Lewin For episode "No Man's Land".