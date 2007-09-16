Adam Bernstein, Brett Baer, Jack Burditt, Tina Fey, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Jeff Richmond, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Winner
30 Rock
All nominees
7.9
Ugly Betty
Salma Hayek, Oliver Goldstick, James Hayman, Silvio Horta, Sheila Lawrence, Dzheyms D. Perriott, Marco Pennette, Ben Silverman, Gabrielle G. Stanton, Harry Werksman, Alice West, Henry Alonso Myers, Jose Tamez, Teri Weinberg
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg
7.9
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Kyle McCullough, Eric Stough For Make Love, Not Warcraft (2006)
Winner
7.9
All nominees
7.6
Robot Chicken
Seth Green, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Keith Crofford, Hugh Davidson, Mike Lazzo, Dan Milano, Erik Weiner, Jordan Allen-Dutton, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo For Lust for Puppets (2006)
9.3
9.0
Avatar: The Legend of AangAvatar: The Last Airbender
Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick, Lauren MacMullan, Aaron Ehasz, Eric Coleman, Bryan Konietzko, Jae-Myung Yoo For City of Walls and Secrets (2006)
Russell Calabrese, Phil Cummings, Brian A. Miller, Joe Murray, Swinton O. Scott III, Brian Sheesley, Mark O'Hare, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Winner
Where's Lazlo?Where's Lazlo?
All nominees
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
Robert Alvarez, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig Lewis, Craig McCracken, Brian A. Miller, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Robert Cullen For episode "Good Wilt Hunting".
Secrets of the DeepOcean Odyssey
Martin Davidson, Gaynelle Evans, Tim Haines, Mike Milne, Ceri Barnes, Nik Sopwith, David Allen, Jamie Smith, Kera Rennert
6.4
Hellboy Animated: Sword of Storms
Stephen R. Brown, Russell Calabrese, Stephanie Elliott, Lawrence Gordon, Eddy Houchins, John W. Hyde, Gordon Kent, Lloyd Levin, Mike Mignola, Mike Richardson, Tad Stones, Art Vitello, James T. Walker, Phil Weinstein, Jungja Kim-Wolf, Michael Wolf, Scott Hemming, Matt Wayne, Morris Berger, Scott D. Greenberg, Sidney Clifton
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Winner
The Amazing Race
All nominees
7.7
Project Runway
Tony Sacco For episode "Iconic Statement".
Top ChefTop Chef
Craig Spirko, Gus Dominguez For episode #209.
InterventionIntervention
Meri Pritchett, James Markham Hall Jr., Chris Baron For episode "Sylvia".
Dirty JobsDirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Alastair Fothergill, Maureen Lemire, Mark Linfield
Winner
9.4
Planet Earth
All nominees
Deadliest Catch
Zac McFarlane, Ethan Prochnik, Kyle Wheeler, Thom Beers, Kelly Coskran, Jeff Conroy, Cameron Glendenning, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Doug Stanley, Matt Renner, Christian Skovly, Tim Pastore, Todd Stanley
Inside the Actors StudioInside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
BiographyBiography
Kevin Burns, Steven C. Smith, David Silver, Rick Hull, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin, Dave Hoffman, Andy Berg
Kathy Griffin: My Life on the D-ListKathy Griffin: My Life on the D-List
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Winner
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Winner
The Amazing Race
All nominees
7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Top ChefTop Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Padma Lakshmi, Jane Lipsitz, Dave Serwatka, Steve Lichtenstein, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Gail Simmons, Tom Colicchio
Dancing with the Stars
Tom Bergeron, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd, Richard Curtis
Paul Berolzheimer, Dean Beville, Steffan Falesitch, David Lee Fein, Stephen Hunter Flick, Mike Flicker, Avram D. Gold, Eric Hertsguaard, Hilda Hodges, Denise Horta, Adam Johnston, Patricio A. Libenson, Jeff Sawyer, Kenneth Young
Winner
7.1
Bury My Heart at Wounded Knee
All nominees
The Path to 9/11The Path to 9/11
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, G. Michael Graham, Anton Holden, J. Michael Hooser, Daniel J. Johnson, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele For part 1.
6.3
The Librarian: Return to King Solomon's Mines
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Kristi Johns, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Burton Weinstein, Jason Ruder
Julie Ankerson, Steve Browell, Paul Conway, Tony Currie, John Fewell, Peter Gates, Stephen Griffiths, Ben Norrington, Simon Price, Julian Slater, John Warhurst For part 1.
