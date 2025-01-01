Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1959

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1959

Site Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA
Date 6 May 1959
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Winner
All nominees
Father Knows Best Father Knows Best
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Primetime Emmy / Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series
Dzhek Benni
The Jack Benny Program
Winner
All nominees
Robert Cummings
The Bob Cummings Show
Fil Silvers
The Phil Silvers Show
Walter Brennan
The Real McCoys
Robert Young
Father Knows Best
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Primetime Emmy / Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series
Raymond Burr
Perry Mason
Winner
All nominees
Efrem Cimbalist ml.
77 Sunset Strip
Richard Boone
Have Gun - Will Travel
James Arness
Gunsmoke
Craig Stevens
Peter Gunn
James Garner
James Garner
Maverick
Primetime Emmy / Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series
Jane Wyatt
Father Knows Best
Winner
All nominees
Gracie Allen
The George Burns and Gracie Allen Show
Ida Lupino
Mr. Adams and Eve
Donna Rid
The Donna Reed Show
Spring Byington
December Bride
Ann Sothern
The Ann Sothern Show
Primetime Emmy / Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series
Loretta Yang
The Loretta Young Show
Winner
All nominees
Jane Wyman
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre
June Lockhart
Lassie
Phyllis Kirk
The Thin Man
Primetime Emmy / Best Art Direction in a Live Television Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Edward Stephenson
Winner
All nominees
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Warren Clymer Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Playhouse 90 Playhouse 90
Walter Scott Herndon For episode "Old Man".
Hans Brinker and the Silver Skates Hans Brinker and the Silver Skates
Jan Scott Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Bob Wade For episode "The Count of Monte Cristo".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Bob Markell For episode "Hamlet".
Primetime Emmy / Best Art Direction in a Television Film
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Claudio Guzmán For episode "Bernadette".
Winner
All nominees
The Texan The Texan
Ralph Berger, Charles F. Pyke For episode "The Dutches of Denver".
The Californians The Californians
Albert M. Pyke For episode "The Man from Paris".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
John T. McCormack For episode "Corporal Hardy".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Frank Paul Sylos For episode "Most Honorable Day".
Primetime Emmy / Best Choreography for Television
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Hermes Pan
Winner
All nominees
Omnibus Omnibus
Gene Kelly For episode "Dancing: A Man's Game".
Primetime Emmy / Best Cinematography for Television
The Alphabet Conspiracy The Alphabet Conspiracy
Ellis W. Carter Shown within "Bell Telephone Special".
Winner
All nominees
Maverick Maverick
Harold E. Stine For episode "Shady Deal at Sunny Acres".
Maverick Maverick
Ralph Woolsey For episode "Diamond in the Rough".
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Mack Stengler For episode "Day of Glory".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Fred Jackman Jr. For episode "Corporal Hardy".
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
William Margulies For episode "Ella West".
Primetime Emmy / Best Direction of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
George Schaefer
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
John Frankenheimer For episode "A Town Has Turned to Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
George Roy Hill For episode "Child of Our Time".
Primetime Emmy / Best Direction of a Single Musical or Variety Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Bud Yorkin
Winner
All nominees
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Clark Jones For episode with Maureen O'Hara and 'Robert Preston'.
Pontiac Star Parade Pontiac Star Parade
Joseph Cates, Gower Champion For episode "Accent on Love".
Pontiac Star Parade Pontiac Star Parade
Joseph Cates, Gower Champion For episode "Accent on Love".
Primetime Emmy / Best Direction of a Single Program of a Comedy Series
Father Knows Best Father Knows Best
Peter Tewksbury For episode "Medal for Margaret".
Winner
All nominees
The Real McCoys The Real McCoys
Hy Averback For episode "Kate's Career".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Seymour Berns For episode with Gary Cooper.
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Sheldon Leonard For episode "Pardon My Accent".
Mr. Adams and Eve Mr. Adams and Eve
Richard Kinon For episode "The Interview".
Primetime Emmy / Best Direction of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Jack Smight For episode "Eddie".
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Alfred Hitchcock For episode "Lamb to the Slaughter".
Peter Gunn Peter Gunn
Blake Edwards For episode "The Kill".
General Electric Theater General Electric Theater
Herschel Daugherty For episode "One is a Wanderer".
General Electric Theater General Electric Theater
James Neilson For episode "Kid at the Stick".
Primetime Emmy / Best Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Winner
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Winner
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Winner
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
General Electric Theater General Electric Theater
Naked City Naked City
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Peter Gunn Peter Gunn
Primetime Emmy / Best Dramatic Series - One Hour or Longer
Playhouse 90 Playhouse 90
Winner
All nominees
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Primetime Emmy / Best Editing of a Film for Television
Project Twenty Project Twenty
Silvio D'Alisera For episode "Meet Mr. Lincoln".
Winner
All nominees
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Robert Crawford For episode "Grandpa Clobbers the Air Force".
Maverick Maverick
Robert Sparr For episode "Rope of Cards".
Bat Masterson Bat Masterson
Richard L. Van Enger For episode "Two Graves for Swan Valley".
Maverick Maverick
Robert Watts For episode "Saga of Waco Williams".
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Danny B. Landres For episode "Long Distance".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Richard Fantl For episode "Eddie".
Primetime Emmy / Best Live Camerawork
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Old Man".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "A Town Has Turned to Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Child of Our Time".
Primetime Emmy / Best Musical Contribution to a Television Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
David Rose
Winner
All nominees
Peter Gunn Peter Gunn
Henry Mancini For the theme.
The Lux Show The Lux Show
Frank De Vol
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
Paul Weston
Johnny Belinda Johnny Belinda
Bernard Green
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Eddy Lawrence Manson For episode "Harvey".
Primetime Emmy / Best Musical or Variety Series
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Winner
All nominees
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Primetime Emmy / Best News Commentator or Analyst
Edward R. Murrow
Winner
All nominees
John Daly
Chet Huntley
Primetime Emmy / Best News Reporting Series
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Winner
All nominees
The CBS Evening News CBS Television News
World News Tonight ABC Evening News
Official ATAS records lists title as "John Daly and the News".
Primetime Emmy / Best Panel, Quiz or Audience Participation Series
What's My Line? What's My Line?
Winner
All nominees
Keep Talking Keep Talking
You Bet Your Life You Bet Your Life
I've Got a Secret I've Got a Secret
The Price Is Right The Price Is Right
This Is Your Life This Is Your Life
Primetime Emmy / Best Performance by an Actor (Continuing Character) in a Musical or Variety Series
Perry Como
Perry Como's Kraft Music Hall
Winner
All nominees
Jack Paar
The Tonight Show Starring Jack Paar
Steve Allen
The Steve Allen Plymouth Show
Primetime Emmy / Best Performance by an Actress (Continuing Character) in a Musical or Variety Series
Dinah Shore
The Dinah Shore Chevy Show
Winner
All nominees
Patti Page
The Patti Page Oldsmobile Show
Primetime Emmy / Best Public Service Program or Series
Omnibus Omnibus
Winner
All nominees
Meet the Press Meet the Press
Small World Small World
The Twentieth Century The Twentieth Century
Bold Journey Bold Journey
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
Primetime Emmy / Best Single Performance by an Actor
Fred Astaire
Fred Astaire
An Evening with Fred Astaire
Winner
All nominees
Rod Steiger
Playhouse 90 For playing "Harvey Denton". For episode "A Town Has Turned to Dust".
Paul Mooney
Playhouse 90 For playing "Sam Arlen". For episode "Last Clear Chance".
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Little Moon of Alban For playing "Kenneth Boyd".
Mikki Runi
Alcoa Theatre For playing "Eddie". For episode "Eddie".
Robert Crawford Jr.
Playhouse 90 For playing "Tanguy". For episode "Child of Our Time".
Primetime Emmy / Best Single Performance by an Actress
Julie Harris
Little Moon of Alban For playing "Bridgid Mary".
Winner
All nominees
Geraldine Page
Geraldine Page
Playhouse 90 For playing "The Young Woman". For episode "The Old Man".
Judith Anderson
The DuPont Show of the Month For playing "Marquesa de Montemayor". For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Maureen Stapleton
Maureen Stapleton
All the King's Men For playing "Sadie Burke". (Shown within Kraft Television Theatre (1947)).
Helen Hayes
The United States Steel Hour For playing "Mother Seraphim". For episode "One Red Rose for Christmas".
Piper Laurie
Piper Laurie
Playhouse 90 For playing "Kirsten Clay". For episode "Days of Wine and Roses".
Primetime Emmy / Best Special Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Winner
All nominees
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "Hamlet".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Hasty Heart".
Johnny Belinda Johnny Belinda
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Primetime Emmy / Best Special Musical or Variety Program - One Hour or Longer
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Winner
All nominees
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
Primetime Emmy / Best Special News Program
All nominees
Chet Huntley Reporting Outlook
For episode "The Story of Atlas 10B".
Years of Crisis Years of Crisis
For episode: Calendar Year 1958 (December 28, 1958).
Primetime Emmy / Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Comedy Series
Tom Poston
The Steve Allen Plymouth Show
Winner
All nominees
Richard Crenna
The Real McCoys
Harry Morgan
December Bride
Billy Gray
Father Knows Best
Maurice Gosfield
The Phil Silvers Show
Paul Ford
The Phil Silvers Show
Primetime Emmy / Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Dramatic Series
Dennis Weaver
Gunsmoke
Winner
All nominees
William Hopper
Perry Mason
Johnny Crawford
The Rifleman
Hershel Bernardi
Peter Gunn
Primetime Emmy / Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Comedy Series
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Winner
All nominees
Kathleen Nolan
The Real McCoys
Rosemary DeCamp
The Bob Cummings Show
Elinor Donahue
Elinor Donahue
Father Knows Best
ZaSu Pitts
The Gale Storm Show: Oh! Susanna
Verna Felton
December Bride
Primetime Emmy / Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Dramatic Series
Barbara Hale
Perry Mason
Winner
All nominees
Lola Albright
Peter Gunn
Hope Emerson
Peter Gunn
Amanda Blake
Gunsmoke
Primetime Emmy / Best Western Series
Maverick Maverick
Winner
All nominees
Gunsmoke Gunsmoke
The Rifleman The Rifleman
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
Wagon Train Wagon Train
Primetime Emmy / Best Writing of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
James Costigan
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
Rod Serling For episode "A Town Has Turned To Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
Horton Foote For episode "The Old Man". Horton Foote would again adapt this Faulkner short story in 1997, winning an Emmy on his second try.
Playhouse 90 Playhouse 90
J.P. Miller For episode "Days Of Wine And Roses".
Playhouse 90 Playhouse 90
Irving Gaynor Neiman For episode "Child of Our Time".
Primetime Emmy / Best Writing of a Single Musical or Variety Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Bud Yorkin, Herbert Baker
Winner
All nominees
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
A.J. Russell
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Stan Burns, Bill Dana, Hal Goodman, Don Hinkley, Herbert Sargent, Leonard Stern, Larry Klein For episode with Peter Ustinov, 'Louis Armstrong' and Van Cliburn.
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster For episode with Pier Angeli, 'Andy Griffith' and 'Helen O'Connell'.
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster For episode with Pier Angeli, 'Andy Griffith' and 'Helen O'Connell'.
The Sid Caesar Show The Sid Caesar Show
Woody Allen, Larry Gelbart
The Sid Caesar Show The Sid Caesar Show
Woody Allen, Larry Gelbart
Primetime Emmy / Best Writing of a Single Program of a Comedy Series
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin For episode with Ernie Kovacs.
Winner
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin For episode with Ernie Kovacs.
Winner
All nominees
The Real McCoys The Real McCoys
Bill Manhoff For episode "Once There Was a Traveling Salesman".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Paul Henning, Dick Wesson For episode "Grandpa Clobbers the Air Force".
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Coleman Jacoby, Arnie Rosen For episode "Bilko's Vampire".
Father Knows Best Father Knows Best
Roswell Rogers For episode "Medal for Margaret".
Primetime Emmy / Best Writing of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Alfred Brenner, Ken Hughes For episode "Eddie".
Winner
All nominees
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Christopher Knopf For episode "The Loudmouth".
General Electric Theater General Electric Theater
Samuel A. Taylor For episode "One is a Wanderer".
Peter Gunn Peter Gunn
Blake Edwards For episode "The Kill".
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Roald Dahl For episode "Lamb to the Slaughter".
Primetime Emmy / Most Outstanding Single Program of the Year
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Winner
All nominees
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Child of Our Time".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Old Man".
