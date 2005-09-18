Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2005

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2005

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 18 September 2005
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
All nominees
Scrubs 8.4
Scrubs
Bill Callahan, Garrett Donovan, Tim Hobert, Bill Lawrence, Tad Quill, Mike Schwartz, Matt Tarses, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Gabrielle Allan, Neil Goldman
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Marc Cherry, Michael Edelstein, Patty Lin, Joey Murphy, Kevin Murphy, John Pardee, George W. Perkins, Larry Shaw, Tom Spezialy, Tracey Stern, Alexandra Cunningham
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams, Jesse Alexander, Jack Bender, Sarah Caplan, Carlton Cuse, Leonard Dick, David Fury, Javier Grillo-Marxuach, Jean Higgins, Damon Lindelof, Bryan Burk
Winner
All nominees
The West Wing 9.2
The West Wing
Carol Flint, Alex Graves, Kristin Harms, Michael Hissrich, Christopher Misiano, Peter Noah, John Wells, John Seikret Young, Andrew Stearn, Eli Attie
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Alan Ball Jr., Scott Buck, Rick Cleveland, Robert Del Valle, Bob Greenblatt, David Janollari, Lori Jo Nemhauser, Alan Poul, Kate Robin, Jill Soloway, Bruce Eric Kaplan
Deadwood 8.5
Deadwood
Ed Bianchi, Gregg Fienberg, David Milch, Elizabeth Sarnoff, Scott Stephens, Jody Worth, Ted Mann
24
24
Kiefer Sutherland, Brian Grazer, Peter M. Lenkov, Jon Cassar, Robert Cochran, Howard Gordon, Tim Yakofano, Evan Katz, Stephen Kronish, Michael Loceff, Joel Surnow
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing: "Adrian Monk".
Winner
All nominees
Eric McCormack
Eric McCormack
Will & Grace For playing: "Will Truman".
Jason Bateman
Jason Bateman
Arrested Development For playing: "Michael Bluth".
Zach Braff
Zach Braff
Scrubs For playing: "John Dorian".
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
James Spader
James Spader
Boston Legal For playing: "Alan Shore".
Winner
All nominees
Ian McShane
Ian McShane
Deadwood For playing: "Al Swearengen".
Hank Azaria
Hank Azaria
Huff For playing: "Craig Huffstodt".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D. For playing: "Gregory House".
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24 For playing: "Jack Bauer".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Felicity Huffman
Felicity Huffman
Desperate Housewives For playing: "Lynette Scavo".
Winner
All nominees
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Teri Hatcher
Teri Hatcher
Desperate Housewives For playing: "Susan Mayer".
Marcia Cross
Marcia Cross
Desperate Housewives For playing: "Bree Van de Kamp".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Medium For playing: "Allison DuBois".
Winner
All nominees
Frances Conroy
Frances Conroy
Six Feet Under For playing: "Ruth Fisher".
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Olivia Benson".
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Alias For playing: "Sydney Bristow".
Glenn Close
Glenn Close
The Shield For playing: "Monica Rawling".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Brad Garrett
Brad Garrett
Everybody Loves Raymond For playing: "Robert Barone".
Winner
All nominees
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace For playing: "Jack McFarland".
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Arrested Development For playing: "George Bluth and Oscar Bluth".
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage For playing: "Ari Gold".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
William Shatner
William Shatner
Boston Legal For playing: "Denny Crane".
Winner
All nominees
Naveen Andrews
Naveen Andrews
Lost For playing: "Sayid Jarrah".
Terry O'Quinn
Terry O'Quinn
Lost For playing: "John Locke".
Oliver Platt
Oliver Platt
Huff For playing: "Russell Tupper".
Alan Alda
Alan Alda
The West Wing For playing: "Arnold Vinick".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
All nominees
Conchata Ferrell
Two and a Half Men For playing: "Berta".
Holland Taylor
Holland Taylor
Two and a Half Men For playing: "Evelyn Harper".
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace For playing: "Karen Walker".
Jessica Walter
Jessica Walter
Arrested Development For playing: "Lucille Bluth".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Blythe Danner
Blythe Danner
Huff For playing: "Izzy Huffstodt".
Winner
All nominees
Tyne Daly
Tyne Daly
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Stockard Channing
Stockard Channing
The West Wing For playing: "Abbey Bartlet".
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy For playing: "Cristina Yang".
CCH Pounder
CCH Pounder
The Shield For playing: "Claudette Wyms".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
All nominees
The Life and Death of Peter Sellers For playing: "Britt Ekland".
Camryn Manheim
Camryn Manheim
Elvis For playing: "Gladys Presley".
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Empire Falls For playing: "Francine Whiting".
Kathy Bates
Kathy Bates
Warm Springs For playing: "Helena Mahoney".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Ray Liotta
Ray Liotta
ER For playing "Charlie Metcalf". For episode "Time of Death".
Winner
All nominees
Martin Landau
Martin Landau
Without a Trace For playing "Frank Malone". For episodes "Malone vs. Malone" and "John Michaels".
Ossie Davis
The L Word For playing "Melvin Porter". Posthumously.
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Amanda Plummer
Amanda Plummer
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Miranda Cole". For episode "Weak".
Winner
All nominees
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Joan of Arcadia For playing "Aunt Olive". For episode "The Cat".
Swoosie Kurtz
Swoosie Kurtz
Huff For playing "Madeline Sullivan".
Angela Lansbury
Angela Lansbury
Law & Order: Special Victims Unit, Law & Order: Trial by Jury For playing "Eleanor Duvall". For episodes "Night" and "Day".
Jill Clayburgh
Nip/Tuck For playing "Bobbi Broderick". For episodes "Bobbi Broderick" and "Naomi Gaines".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Bobby Cannavale
Bobby Cannavale
Will & Grace For playing "Vince".
Winner
All nominees
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Will & Grace For playing "Malcolm".
Fred Willard
Fred Willard
Everybody Loves Raymond For playing "Hank".
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Will & Grace For playing "Frank/Scott".
Victor Garber
Victor Garber
Will & Grace For playing "Peter Bovington". For episode "Saving Grace Again".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Kathryn Joosten
Desperate Housewives For playing "Mrs. McClusky". For episodes "Love Is In The Air" and "Live Alone And Like It".
Winner
All nominees
Will & Grace For playing "Marilyn Truman".
Lupe Ontiveros
Desperate Housewives For playing "Juanita Solis".
Georgia Engel
Everybody Loves Raymond For playing "Pat".
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Malcolm in the Middle For playing "Ida". For episodes "Ida Loses A Leg" and "Ida's Dance".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson 8.3
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Keith David juried award: no noms
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams For Pilot: Part 1 (2004) & Pilot: Part 2 (2004)
Winner
All nominees
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Peter Horton For A Hard Day's Night (2005)
The West Wing 9.2
The West Wing
Alex Graves For 2162 Votes (2005)
Rescue Me
Rescue Me
Peter Tolan For Guts (2004)
Deadwood 8.5
Deadwood
Gregg Fienberg For Complications (2005)
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
For Grave Danger (1) (2005)
Huff Huff
Scott Winant For Crazy Nuts & All Fucked Up (2005)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Charles McDougall For the pilot.
Winner
All nominees
Monk 8.4
Monk
Randall Zisk For episode "Mr. Monk Takes His Medicine".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
James Burrows For episode "It's a Dad, Dad, Dad, Dad World".
Entourage
Entourage
David Frankel For the pilot.
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Death in Gaza Death in Gaza
Nancy Abraham, James Miller, Sheila Nevins, Saira Shah Miller's nomination and award were posthumously.
Winner
All nominees
Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq
Bill Couturié, John Hoffman, Sheila Nevins, Jane Bornemeier
American Experience American Experience
Nick Fraser, Mark Samels, Robert Stone For episode "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst (#17.11)". (Shown within American Experience (1987) as "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst".)
With All Deliberate Speed With All Deliberate Speed
Steve Carlis, Peter Gilbert, Steve Rosenbaum, Don Baer
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Jennifer Howell, Eric Stough For episode "Best Friends Forever".
Winner
All nominees
Family Guy 8.6
Family Guy
David A. Goodman, Seth MacFarlane, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Greg Colton, Shannon Smith For episode "North by North Quahog".
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Mark Andrews, Brian A. Miller, Randy Myers, Genndy Tartakovsky, James T. Walker, Bryan Andrews, Hueng-soon Park, Kwang-bae Park For episode "The Four Seasons of Death".
SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants
Stephen Hillenburg, Alan Smart, Vincent Waller, Tom Yasumi, C.H. Greenblatt, Paul Tibbitt, Mike Bell For episodes "Fear of a Krabby Patty"/"Shell of Man".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Dana Gould, Dan Greaney, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, David Silverman, Laurie Biernacki, Robert Ingram, Ralph Sosa For episode "Future Drama".
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Mark Andrews, Brian A. Miller, Randy Myers, Genndy Tartakovsky, James T. Walker, Bryan Andrews, Hueng-soon Park, Kwang-bae Park For episode "The Four Seasons of Death".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Star Wars: Clone Wars 7.8
Star Wars: Clone Wars
Robert Alvarez, Claudia Katz, Brian A. Miller, Randy Myers, Paul Rudish, Genndy Tartakovsky, Scott Vanzo, Jennifer Pelphrey, Yumun Jeong, Geraldine Symon, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Bryan Andrews, Dong Soo Lee, Jong Ho Kim For vol. 2 (chapters 21-25).
Winner
All nominees
Dragons: A Fantasy Made Real The Last Dragon
Justin Hardy, Mike Milne, John Smithson, Ceri Barnes, Rola Bauer, Tim Halkin, Charlie Foley, David McNab, Kevin Tao Mohs, Aidan Woodward, Alice Keens-Soper
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Frank Galline, Sarah Knowles, Thomas Minton, Scott Ritenour
Winner
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Frank Galline, Sarah Knowles, Thomas Minton, Scott Ritenour
Winner
All nominees
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Vincent Joseph Cresciman, Raymond Pumilia
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Norman Garwood, Maggie Gray, Chris Lowe, Lucy Richardson, John Ralph
Empire Falls
Empire Falls
John Kasarda, Maria Nay, Stuart Wurtzel
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
George Lopez George Lopez
Judi Giovanni, John Shaffner For episodes "Leave it to Lopez"/"The Simple Life"/"Trouble in Paradise".
Winner
All nominees
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episodes "Down the Road Apiece"/"Angie"/"Don't Lie to Me".
Two and a Half Men
Two and a Half Men
John Shaffner, Ann Shea For episodes "It Was 'Mame' Mom"/"A Low, Guttural Tongue Flapping Noise".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "The Birds and the Bees".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Deadwood 8.5
Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, James J. Murakami, David Potts For episodes "Requiem for a Gleet"/"Complications"/"Childish Things".
Winner
All nominees
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "Suspicious Minds".
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Grinding the Corn"/"Bomb Shelter"/"Untitled".
Cold Case
Cold Case
Sandy Getzler, Corey Kaplan, Timothy Stepeck For episode "Factory Girls".
Carnivàle
Carnivàle
Dan Bishop, Joyce Anne Gilstrap, Roger L. King, David Morong For episodes "Old Cherry Blossom Road"/Damascus, NE"/"Outside New Canaan".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program or Special
The 47th Annual Grammy Awards The 47th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Tamlyn Wright, Scott Welborn
Winner
All nominees
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson, Greg Richman
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episode #419.
First Invasion: The War of 1812 First Invasion: The War of 1812
H. David Wright
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1006.
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Tracy Lilienfield
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Allison Jones
Entourage
Entourage
Sheila Jaffe, Meredith Tucker, Georgianne Walken
Scrubs 8.4
Scrubs
Brett Benner, Debby Romano
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Lost 7.0
Lost
April Webster, Alyssa Weisberg, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
Winner
All nominees
Deadwood 8.5
Deadwood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
24
24
Peggy Kennedy, Debi Manwiller
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
House M.D.
House M.D.
Amy Lippens
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Eric Dawson, Carol Kritzer, Robert J. Ulrich
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
John Papsidera
Winner
All nominees
Elvis Elvis
Beth Blanks, Steve Brooksbank, Mary Jo Slater
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Shay Griffin, Lynn Kressel
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Nina Gold
Empire Falls
Empire Falls
Avy Kaufman
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Classical Baby Classical Baby
Dolores Morris, Sheila Nevins, Emi Shatc, Beth Levison, Sabina Barach, Gina B. Legnani, Elisabeth K. Wolfe, Elissa W. Patterson
Winner
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Never Again? From the Holocaust to the Sudan".
Winner
All nominees
Zoey 101 Zoey 101
Jan Korbelin, Dan Schneider, Bill O'Dowd
Pride Pride
Simon Curtis, Delia Fine, Christopher Hall, Laura Mackie, Emilio Nunez, John Downer
That's So Raven That's So Raven
David Brookwell, Michael Carrington, Patty Gary Cox, Sean McNamara, Dennis Rinsler, Dava Savel, Suzie V. Freeman, Marc Warren, Sarah Jane Cunningham
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
Smucker's Stars on Ice Smucker's Stars on Ice
Christopher Dean
Winner
All nominees
A Christmas Carol: The Musical A Christmas Carol
Dan Siretta
Mad TV MADtv
Monie Adamson For episode #1023.
36th NAACP Image Awards 36th NAACP Image Awards
Richmond Talauega, Anthony Talauega, Jeffrey Page
Reefer Madness: The Movie Musical 7.1
Reefer Madness: The Movie Musical
Mary Ann Kellogg
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Death in Gaza Death in Gaza
James Miller Posthumously.
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Michael Applebaum, Derek Carver, Kent Harvey, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, David Parkinson, Jeff Watt, Paul Moss, Leighton De Barros, John Tattersall, Michael Yelseth, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Lance Milbrand, Jeffery Taylor, Paulo Castillo, Russell Fill, Bennie Cronje, David Chapiro, Matthias Hoffmann, Justine Evans For episode "This Has Never Happened Before".
Living with Wolves Living with Wolves
Jim Dutcher
The Amazing Race
The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Lucas Mertes, Tom Cunningham, Scott Walker, Scott Shelley, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong, Mark Walker For episode "We're Moving Up the Food Chain".
The Amazing Race
The Contender The Contender
Scott Acosta, Scott Duncan, Michael Koepke, Rob Landry, Michael Murray, Alan Pierce, Therese Sherman, Raphael Smadja, Matt Valentine, Jeff Watt, Rodney Chauvin, John Tattersall, Vince Monteleone, Martin Palafox, Kevin Garrison, Tyne M. Whitmore, Jeremy Schneider, Paulo Castillo, Russell Fill, Mande Whitaker, John Armstrong, Chris S. Smith For episode "The Final Four".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Peter Levy
Winner
All nominees
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Bill Roe
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Robbie Greenberg
The 4400 7.7
The 4400
Thomas Burstyn For part I.
The Five People You Meet in Heaven The Five People You Meet in Heaven
Kramer Morgenthau
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Tony Askins For episode "Friends With Benefits".
Winner
All nominees
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Back Off, Mary Poppins".
Hope & Faith Hope & Faith
Richard Quinlan For episode "Carmen Get it".
Reba Reba
Bryan Hays For episode "Flowers For Van".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Mike Berlin For episode "Pat's Secret".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Deadwood 8.5
Deadwood
James Glennon For episode "Complications".
Winner
All nominees
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Lowell Peterson For episode "Untitled".
24
24
Rodney Charters For episode "5:00 AM - 6:00 AM".
Carnivàle
Carnivàle
Jim Denault For episode "The Road to Damascus".
Carnivàle
Carnivàle
Jeffrey Jur For episode "Lincoln Highway".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
The Lost Prince The Lost Prince
Odile Dicks-Mireaux, Colin May For episode one.
Winner
All nominees
The Conquest of America The Conquest of America
Jeannine Wiest, Phil Wayne For episode "The Southwest".
Elvis Elvis
Eduardo Castro, Helen Monaghan For part 1.
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Charlotte Sewell, Jill Taylor
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Hope Hanafin, Keith G. Lewis
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Deadwood 8.5
Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Boy the Earth Talks to".
Winner
All nominees
Carnivàle
Carnivàle
Chrisi Karvonides-Dushenko, Robin Roberts For episode "The Road to Damascus".
Carnivàle
Carnivàle
Chrisi Karvonides-Dushenko, Robin Roberts For episode "The Road to Damascus".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Suspicious Minds".
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Jill M. Ohanneson, Bridget Ostersehlte For episode "Grinding the Corn".
Alias 8.4
Alias
Laura Goldsmith, Leslie Herman, Christine Orth For episode "Tuesday".
Alias 8.4
Alias
Laura Goldsmith, Leslie Herman, Christine Orth For episode "Tuesday".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode #1017.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Death in Gaza Death in Gaza
James Miller Posthumously.
Winner
All nominees
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Patrick Higgins For episode "The Dore Family".
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson 8.3
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Ken Burns
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Finale".
The Apprentice The Apprentice
Glenn Weiss For episode "Season 2 Finale".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Stephen Hopkins
Winner
All nominees
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Dzhordzh S. Volf
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Dzhozef Sardzhent
Empire Falls
Empire Falls
Fred Schepisi
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Bucky Gunts For the opening ceremony.
Winner
All nominees
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #2269.
Da Ali G Show
Da Ali G Show
James Bobin For episode "Rekognize".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #9010.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Enzo Angileri, Veronica McAleer, Ashley Johnson
Winner
All nominees
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Fay Kelly, Charles Gregory Ross
Their Eyes Were Watching God Their Eyes Were Watching God
Alan D'Angerio, Barbara Lorenz
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Vanessa Davis, Taylor Knight
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Audrey Futterman-Stern
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Series
Deadwood 8.5
Deadwood
Terry Baliel, Carol Pershing, Kimberley Spiteri For episode "Boy the Earth Talks to".
Winner
All nominees
American Dreams American Dreams
Norma Lee, Cathrine A. Marcotte, Mary Ann Valdes, Paulette Pennington For episode "Starting Over".
Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise
Laura Connolly, Roma Goddard, Michael Moore For episode "In a Mirror, Darkly".
Carnivàle
Carnivàle
Norma Lee, Violet Ortiz, Nanci Cascio For episode "Outside New Canaan".
Mad TV MADtv
Anthea Grutsis, Matthew Kasten, Desmond Miller, Raissa Patton For episode #1017.
Alias 8.4
Alias
Michael Reitz For episode "Nocturne".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Classical Baby Classical Baby
Barbara Wierzchowska For segment "Bear Hugs".
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Ed Baker For episode "World Wide Wabbit".
Winner
Star Wars: Clone Wars 7.8
Star Wars: Clone Wars
Justin K. Thompson For vol. 2 (chapters 21-25).
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Craig McCracken For episode "House of Bloos".
Winner
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Bryan Andrews For episode "The Four Seasons of Death".
Winner
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Frederick J. Gardner III For episode "West In Pieces".
Winner
The Fairly OddParents
The Fairly OddParents
Gordon Hammond For episode "Shelf Life".
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Mike Moon For episode "House of Bloos".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
The 58th Annual Tony Awards The 58th Annual Tony Awards
Winner
All nominees
Whoopi: Back to Broadway - The 20th Anniversary Whoopi: Back to Broadway - The 20th Anniversary
Whoopi Goldberg
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Jay Leno
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Tracey Ullman
The Daily Show The Daily Show
Jon Stewart
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
The Life and Death of Peter Sellers For playing "Peter Sellers".
Winner
All nominees
William H. Macy
William H. Macy
The Wool Cap For playing "Gigot".
Ed Harris
Ed Harris
Empire Falls For playing "Miles Roby".
Jonathan Rhys Meyers
Jonathan Rhys Meyers
Elvis For playing "Elvis Presley".
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Warm Springs For playing "Franklin Delano Roosevelt".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
S. Epatha Merkerson
S. Epatha Merkerson
Lackawanna Blues For playing: "Rachel Nanny Crosby".
Winner
All nominees
Their Eyes Were Watching God For playing: "Janie Crawford".
Debra Winger
Debra Winger
Dawn Anna For playing: "Dawn Anna".
Cynthia Nixon
Cynthia Nixon
Warm Springs For playing: "Eleanor Roosevelt".
Blythe Danner
Blythe Danner
Back When We Were Grownups For playing: "Rebecca".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Ted Wells, Theodore Tsevas, Eleftheria Deko For the opening ceremony.
Winner
All nominees
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode #2269.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Great Performances Great Performances
Stan Crocker For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "Finale", part 2.
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Celia D. Costas, Mark Gordon, Chrisann Verges
Winner
All nominees
The Wool Cap The Wool Cap
William H. Macy, Elaine Frontain Bryant, Irene Litinsky, David A. Rosemont, Stiven Skacher, Frances Croke Page
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
, Vincent Cirrincione, Nellie Nugiel, Ruben Santiago-Hudson, Shelby Stone
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Simon Bosanquet, Freddy De Mann, George Faber, Charles Pattinson, David M. Thompson
The Office 6.6
The Office
Anil Gupta, Jon Plowman, Ash Atalla For episode "Christmas Special: Part 1 (#3.1)".
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Simon Bosanquet, Freddy De Mann, George Faber, Charles Pattinson, David M. Thompson
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Huff Huff
Andre Stringer, Jose Gomez, Christopher Markos, Tracy Chandler
Winner
All nominees
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Paul Donnellon, David Z. Obadiah, Andrew White, John Sunter
House M.D.
House M.D.
Dave Molloy, Dan Brown, Matt Mulder, Jake Sargeant
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Garson Yu, Yolanda Santosa
The Grid The Grid
Paul Matthaeus, Danny Yount, Shawn Fedorchuck, Dan Brown
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Theme Music
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Danny Elfman
Winner
All nominees
Huff Huff
W.G. Snuffy Walden
Justice League
Justice League Justice League Unlimited
Michael McCuistion
Stargate: Atlantis 9.2
Stargate: Atlantis Stargate Atlantis
Joel Goldsmith
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
James L. Venable
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Frankenstein Frankenstein
Beatrix Dollingerova
Winner
All nominees
Revelations Revelations
Richard Snell, Julie Socash, Kandace Westmore For part I.
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Donna M. Premick, Carla White
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Denise Pugh-Ruiz, Edna Sheen, Karen Westerfield
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Denise Pugh-Ruiz, Edna Sheen, Karen Westerfield
Reefer Madness: The Movie Musical 7.1
Reefer Madness: The Movie Musical
Victoria Down, Joann Fowler
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Deadwood 8.5
Deadwood
Adam Brandy, Deborah McNulty, John Rizzo, Ron Snyder For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Winner
Deadwood 8.5
Deadwood
Adam Brandy, Deborah McNulty, John Rizzo, Ron Snyder For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1004.
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1004.
Carnivàle
Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont, Heather Plott For episode "Alamogordo, N.M.".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Julia McNamara".
Carnivàle
Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont, Heather Plott For episode "Alamogordo, N.M.".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Melanie Levitt, Matthew W. Mungle, Pam Phillips, Perri Sorel For episode "Ch-Changes".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
The Lost Prince The Lost Prince
Joanna Beresford, John Chapman, Rebecca Eaton, Peter Fincham, David M. Thompson
Winner
All nominees
The 4400 7.7
The 4400
Ira Steven Behr, Brent-Karl Clackson, René Echevarria, Scott Peters, Yves Simoneau, Maira Suro
Elvis Elvis
Judy Cairo, Kimberly Calhoun Boling, Howard Braunstein, Bob Greenblatt, Michael Jaffe, David Janollari, Ilene Kahn Power, Malcolm Petal, Thomas Becker, Jörg Westerkamp
The 4400 7.7
The 4400
Ira Steven Behr, Brent-Karl Clackson, René Echevarria, Scott Peters, Yves Simoneau, Maira Suro
Empire Falls
Empire Falls
Paul Newman, Marc Platt, Fred Schepisi, Scott Steindorff, William Teitler
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Scrubs 8.4
Scrubs
John Michel For episode "My Life in Four Cameras".
Winner
All nominees
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Joe Bella For episode "It Was Mame, Mom".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Chakos For episode "The Newlydreads".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "The Faux Pas".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Michael Karlich For episode "Angie".
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Bob La Masney, Charlie McDaniel, Kathy Oldham, Bruce Peters For episode "Can You Eat Human Flesh With Wooden Teeth?".
Winner
All nominees
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "Boys' Therapy".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Damski, Kathy Oldham, Craig Porter For episodes "Friends With Benefits"/"Kiss and Tell".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Charlie McDaniel, Craig Porter, Vince Rohr For episode "Angie".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Damski, Kathy Oldham, Craig Porter For episodes "Friends With Benefits"/"Kiss and Tell".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "Boys' Therapy".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Charlie McDaniel, Craig Porter, Vince Rohr For episode "Angie".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Bruce Broughton
Winner
All nominees
Pride Pride
George Fenton
Salem's Lot Salem's Lot
Lisa Gerrard, Christopher Gordon
Miracle Run Miracle Run
Joseph Conlan
Revelations Revelations
Joseph Vitarelli For part I.
SOMETIMES IN APRIL 7.8
SOMETIMES IN APRIL
Bruno Coulais
Salem's Lot Salem's Lot
Lisa Gerrard, Christopher Gordon
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Lost 7.0
Lost
Michael Giacchino For the pilot episode.
Winner
All nominees
Carnivàle
Carnivàle
Jeff Beal For episode "Lincoln Highway".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror XV".
24
24
Sean Callery For episode "2:00 AM - 3:00 AM".
House M.D.
House M.D.
Christopher Hoag For the pilot.
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
A Christmas Carol: The Musical A Christmas Carol
Michael Kosarin
Winner
All nominees
Genius: A Night for Ray Charles Genius: A Night for Ray Charles
Rickey Minor
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Matthias Gohl For episode "Oh, What a Beautiful Morning".
Great Performances Great Performances
Rachel Portman For episode "The Little Prince". (Shown within _"Great Performances" (1972)_.)
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Primetime Emmy / Outstanding Music and Lyrics
Reefer Madness: The Movie Musical 7.1
Reefer Madness: The Movie Musical
Kevin Murphy, Dan Studney For the song: "Mary Jane/Mary Lane".
Winner
All nominees
The Muppets' Wizard of Oz The Muppets' Wizard of Oz
Debra Frank, Michael Giacchino, Steve L. Hayes, Adam Cohen, Jeannie Lurie For the song: "I'm With You".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen, Carolyn Omine For the song "Always My Dad". For episode "A Star is Torn"
Terror at Home: Domestic Violence in America Terror at Home: Domestic Violence in America
Michael Bolton For the song: "The Tears of the Angels".
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Eric Kaplan, Charles Sydnor For the song "The Marriage Bed". For episode "Dewey's Opera".
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Eric Kaplan, Charles Sydnor For the song "The Marriage Bed". For episode "Dewey's Opera".
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Julie Andrews, Jeffrey Dupre, David Horn, Michael Kantor, Sally Rosenthal, Jac Venza, Bill O'Donnell
Winner
All nominees
Dinner for Five Dinner for Five
Peter Billingsley, Chris Donovan, Jon Favreau, Alison Palmer Bourke, Lisa Tauger, Evan Shapiro
Biography Biography
Craig Haffner, Jeff Hasler, Donna E. Lusitana, Dierdre O'Hearn, Darryl Rehr, Rhys Thomas
Cold Case Files Cold Case Files
Laura Fleury, Bill Kurtis, Michael Harvey, Tania Lindsay, Mary Frances O'Connor, Mike West
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Alice Siess, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson 8.3
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Paul Barnes, Ken Burns, David Schaye
Winner
All nominees
Cary Grant: A Class Apart Cary Grant: A Class Apart
Tom Brown, George Feltenstein, Roger Mayer, Melissa Roller, Robert Trachtenberg
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Alice Siess, Christian Barcellos For 10th anniversary special.
Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live
Ken Aymong, Kenneth Bowser, Rachel Talbot
Beyond the Da Vinci Code Beyond the Da Vinci Code
Gary Grossman, Robb Weller, Thomas Quinn, Steve Lange, Rob Blumenstein, Margaret Kim
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
The Amazing Race
The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Tracy Bacenas, Brian Barefoot, Mitchell Danton, Rich Fox, Jerry U. Frizell, Eric Gardner, Michael Greer, David Handman, Frederick Hawthorne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "This Has Never Happened Before".
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Pamela Malouf, Jonathon Braun, Lane Baker, Peregrine Beckman, Buzz Chatman, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, M. Edward Salier, Claire Scanlon, Plowden Schumacher, Chris Simpson, Michael T. Smith, Janet Swanson, Dean Permé, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Steven J. Escobar, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "Lights! Camera! Transaction!".
The Contender The Contender
H.A. Arnarson, Conroy Browne, Nicholas J. Don Vito, Sean Foley, Andrew Frank, J.D. Sievertson, Hudson Smith, Steven Uhlenberg, Eric Van Wagenen, Rich Remis, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto, Julius Ramsay, Willie Castro For episode "The Hangman's Noose".
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Pamela Malouf, Jonathon Braun, Lane Baker, Peregrine Beckman, Buzz Chatman, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, M. Edward Salier, Claire Scanlon, Plowden Schumacher, Chris Simpson, Michael T. Smith, Janet Swanson, Dean Permé, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Steven J. Escobar, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "Lights! Camera! Transaction!".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Great Performances Great Performances
Gary Bradley For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
Winner
All nominees
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Patrice Freymond, Phillip Chalmers, Jim O'Farrell, Jim Bell For the opening ceremony.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Martin Apelbaum, June Beallor, Carsten Becker, Jon Bloom, Kimberly Cooper, Kyle Cooper, Beth Dewey, Josh Laurence, Barnaby Levy, David Martell, David E. Miller, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Ryan Polito, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Chuck Workman, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Michael J. Shapiro, John Francis, Karen Erickson Moore, Paul C. Nesmith, John Zimmer, Gus Comegys, John Sterneman, Brian Derby, Tony Cacciarelli, Tim Carras, Maura Corey, Carol A. Streit, Scott Kirby, Shawn Fedorchuck
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Tammis Chandler
Dave Chappelle: For What It's Worth Dave Chappelle: For What It's Worth
Jeff U'ren
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Davy Jones, Wesley Wofford
Winner
All nominees
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse For episode "Christian Troy".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1013.
Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise
Suzanne Diaz, Earl Ellis, Garrett Immel, Brad Look, Michael Westmore, Jeff Lewis For episode "United".
Carnivàle
Carnivàle
Joel Harlow, Rob Hinderstein, Kenny Myers For episode "Damascus, NE".
Primetime Emmy / Outstanding Reality Program
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Tom Forman
Winner
All nominees
Project Greenlight
Project Greenlight
Ben Affleck, , Harvey Weinstein, Sean Bailey, Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Chris Moore, Kevin Morra, Bob Osher, Barbara Schneeweiss, Dave Serwatka, Bob Weinstein, Eli Holzman, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Marc Joubert, Larry Tanz, Gaylen Gawlowski
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Project Greenlight
Ben Affleck, , Harvey Weinstein, Sean Bailey, Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Chris Moore, Kevin Morra, Bob Osher, Barbara Schneeweiss, Dave Serwatka, Bob Weinstein, Eli Holzman, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Marc Joubert, Larry Tanz, Gaylen Gawlowski
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Penn Jillette, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Teller, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Renee Y. Henson, June Molgaard, Aaron Yampolski, Joshua E. Kessler, Randall Kirk, Peter Adam Golden, Michael Goudeau, Tammie Smalls
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Marsha Bemko, Lara Spencer, Robert Marshall
Primetime Emmy / Outstanding Reality-Competition Program
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Allison Coleman, Nancy Gunn, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Scott Owens, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Glenn Stickley, Elise Doganieri, David C. Brown, Jarratt Carson, Curtis Colden, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Al Edgington, Michael Noval, Julian Grimmond, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Richard Hall, Jennifer Basa, Rebekah Fry
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Teri Kennedy, Maria Baltazzi, Devid Burris, Mark Burnett, Viki Cacciatore, David Dryden, Eden Gaha, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Holly Wofford, Daniel Munday, Kate Adler
The Apprentice The Apprentice
Matthew Bartley, Jay Bienstock, James Bruce, Mark Burnett, James Canniffe, Kevin Harris, Bill Pruitt, Conrad Riggs, Donald Tramp, Luciana Brafman, Rob LaPlante, Seth Cohen, Katherine Walker
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, James Breen, Simon Fuller, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Eli Holzman, Sebastian Doggart, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber
The Apprentice The Apprentice
Matthew Bartley, Jay Bienstock, James Bruce, Mark Burnett, James Canniffe, Kevin Harris, Bill Pruitt, Conrad Riggs, Donald Tramp, Luciana Brafman, Rob LaPlante, Seth Cohen, Katherine Walker
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Michael Berenbaum For the pilot.
Winner
All nominees
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Steven Sprung For episode "Let 'Em Eat Cake".
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Richard Candib For episode "Good Grief".
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Robert Bramwell For episode "Mother Boy XXX".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Jonathan Posell For episode "Pretty Little Picture".
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Lost 7.0
Lost
Mary Jo Markey For the pilot (parts 1 & 2).
Winner
All nominees
24
24
Chris G. Willingham For episode "7:00 PM - 8:00 PM".
Deadwood 8.5
Deadwood
Stephen Mark For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
24
24
David Latham For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
24
24
Scott Powell For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
John Smith
Winner
All nominees
Back When We Were Grownups Back When We Were Grownups
Tina Hirsch
The Wool Cap The Wool Cap
Paul Dixon
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Scott Boyd
Empire Falls
Empire Falls
Kate Williams For part II.
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Warm Springs 7.3
Warm Springs
Rick Ash, Mary H. Ellis, Adam Jenkins
Winner
All nominees
The Wool Cap The Wool Cap
Robert L. Harman, Claude La Haye, Terry O'Bright
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Mark Linden, Tara A. Paul, Richard Schexnayder, Harry E. Snodgrass, Liam Lockhart
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Rick Ash, Adam Jenkins, Susumu Tokunow
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Rick Ash, Adam Jenkins, Simon Kaye
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
24
24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Winner
All nominees
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "Down the Drain".
The West Wing 9.2
The West Wing
Patrick Hanson, Dan Hiland, Gary D. Rogers For episode "2162 Votes".
Deadwood 8.5
Deadwood
William Freesh, Geoffrey Patterson, R. Russell Smith For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Lost 7.0
Lost
Frank Morrone, Michael C. Moore, Scott Weber For episode "Outlaws".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Pompeii: The Last Day Pompeii: The Last Day
Simon Farmer
Winner
All nominees
Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy
Troy Bogert, David Comtois, Scott B. Morgan, Molly Shock
The Amazing Race
The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson 8.3
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Erik Ewers, Sean Huff, Jacob Ribicoff For episode one.
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Branka Mrkic, Deborah Wallach For episode "Syncopated City".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Felicity Cottrell, Zack Davis, Richard Ford, Tim Hands, Laura Lovejoy, Anna MacKenzie, James Mather, Geoffrey G. Rubay, Ruth Sullivan, Victoria Brazier
Winner
All nominees
The Grid The Grid
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Jill Schachne, Mark Steele, Tom Trafalski, Charlie Kolander For part IV".
Hercules Hercules
Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Allan K. Rosen, Jill Schachne
Warm Springs 7.3
Warm Springs
James Bailey, David Beadle, John Benson, Jane Boegel, Mark Cookson, Russell DeWolf, Juanita Diana Feeney, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Eileen Horta, Ed Kalnins, Jason Lezama, Stuart Martin, Todd Murakami, Brian Thomas Nist, Richard Taylor, Robert Arturo Ramirez
3: The Dale Earnhardt Story 3: The Dale Earnhardt Story
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Chris McGeary, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Kathryn Madsen, Charlie Kolander
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
24
24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher For episode "12:00 PM - 1:00 PM".
Winner
All nominees
Smallville 8.4
Smallville
Stuart Calderon, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Eric Erickson, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Marc Meyer, David Werntz For episode "Commencement".
Lost 7.0
Lost
Maciek Malish, Troy Allen, Patrick Cabral, Thomas DeGorter, Gabrielle Gilbert Reeves, Marc Glassman, Trevor Jolly, Paul Menichini, Cynthia Merrill, Christopher B. Reeves, Roland N. Thai, Stephen M. Davis For the pilot (part 2).
CSI: Miami 8.0
CSI: Miami
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Ann Hadsell, Bradley C. Katona, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Skye Lewin For episode "Lost Son".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Christine H. Luethje, Mace Matiosian, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "Down the Drain".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Ed Campbell For episode "Oh, What a Beautiful Mornin'".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Jonathan Andrews, Christina Chin, Terrance Dwyer, Steve Guercio, Jeremy Ireland, Terry Meehan, Mike Ormsby, Rob MacKay, Michael St. Hilaire, Dan Foster, Chris Kelly, Tony Jensen, Drew Levinson, Scott Hanlon, Colette Stewart, Molefi J. Chabane For episode "Love is in the Air, Rats are Everywhere".
The Amazing Race
The Amazing Race
Heron Alencar, Peter Jones, Jim Ursulak, Troy Smith, Dean Gaveau, Barry Weissman, Kristopher Bagley, William Minchin, Tyler Bender, Brian Johnson, Gustavo Gama Rodrigues, Gary Azzinaro, Stephen Crawley For episode "We're Moving Up the Food Chain".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Brian Riordan For episodes #401/#402.
America's Deadliest Season: Alaskan Crab Fishing America's Deadliest Season: Alaskan Crab Fishing
Bob Bronow
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special or Animation
Genius: A Night for Ray Charles Genius: A Night for Ray Charles
Bob La Masney, Paul Sandweiss, Evan Adelman, Randy Faustino
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Klaus Landsberg, Brian Riordan For episode "Finale".
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Patrick Baltzell, Bruce Buehlman, Jim Corbett, Robert Douglass, Ed Greene
Great Performances Great Performances
Ed Cherney, Mick Guzauski, Susan Pelino, Elliot Scheiner, Neil Dorfsman For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
The 47th Annual Grammy Awards The 47th Annual Grammy Awards
Ed Greene, John Harris, Bob La Masney, Klaus Landsberg, Ron Reaves, Paul Sandweiss, Mikael Stewart, Jay Vicari, Don Worsham
Great Performances Great Performances
Ed Cherney, Mick Guzauski, Susan Pelino, Elliot Scheiner, Neil Dorfsman For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
Primetime Emmy / Outstanding Special Class Program
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Passion".
Winner
All nominees
Great Performances Great Performances
David Horn, Ellen M. Krass, Iris Merlis, Morton Swinsky, Jac Venza, John Walker, Marin Alsop, Jay Good For episode "Leonard Bernstein's 'Candide' in Concert".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Jazz at Lincoln Center: Grand Opening of Frederick P. Rose Hall - One Family of Jazz".
The Body in the Library The Body in the Library
Michele Buck, Rebecca Eaton, Matthew Read, Damien Timmer, Phil Clymer
Agatha Christie's Marple: The Murder at the Vicarage 7.4
Agatha Christie's Marple: The Murder at the Vicarage The Murder at the Vicarage
Michele Buck, Rebecca Eaton, Matthew Read, Damien Timmer, Phil Clymer
A Murder Is Announced A Murder Is Announced
Michele Buck, Rebecca Eaton, Matthew Read, Damien Timmer, Phil Clymer
Marple: What Mrs. McGillicuddy Saw 4.50 from Paddington
Michele Buck, Rebecca Eaton, Matthew Read, Damien Timmer, Phil Clymer
Great Performances Great Performances
David Horn, Ellen M. Krass, Iris Merlis, Morton Swinsky, Jac Venza, John Walker, Marin Alsop, Jay Good For episode "Leonard Bernstein's 'Candide' in Concert".
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Barrie Hemsley, Camille Cellucci, Neil Culley, Andy Fowler, Robin Huffer, Mark Intravartolo, Andrew MacLeod, Joe Pavlo, Paul Tuersley
Winner
All nominees
Dragons: A Fantasy Made Real The Last Dragon
Daren Horley, Alec Knox, Sirio Quintavalle, Sarah Tosh von Fersen, Neil Glasbey, Christian Manz, Catherine Mullan, Dan Lavender, Laurent Benhamo
Farscape: The Peacekeeper Wars Farscape: The Peacekeeper Wars
David Booth, Benita Carey, Lynne Cartwright, Jeremy Howdin, Robert Nicol, Mike Seymour, Steve Anderson, Brett Margules, Dominic Bean For episode "Night Two".
Earthsea 5.9
Earthsea
Jean Lapointe, Sam Nicholson, Earl Paraszczynec, Lisa Sepp-Wilson, Lee Wilson, Eric Grenaudier, Åsa Svedberg, Sébastien Bergeron, Jared Jones
Supervolcano Supervolcano
Grahame Andrew, Rob Harvey, Tim Zaccheo, Mark Richardson, Max Wright, John-Paul Harney, Abbie Tucker-Williams
Earthsea 5.9
Earthsea
Jean Lapointe, Sam Nicholson, Earl Paraszczynec, Lisa Sepp-Wilson, Lee Wilson, Eric Grenaudier, Åsa Svedberg, Sébastien Bergeron, Jared Jones