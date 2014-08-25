Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2014

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2014

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 25 August 2014
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Modern Family 7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Ben Karlin, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Jeffrey Richman, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Winner
All nominees
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Armando Iannucci, Tony Roche, Will Smith, Simon Blackwell, Roger Drew, Chris Addison, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Peter Chakos, David Goetsch, Eric Kaplan, Chuck Lorre, Steven Molaro, Bill Prady, Kristy Cecil, Maria Ferrari, Jim Reynolds, Steve Holland
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Alec Berg, Mike Judge, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, John Altschuler, Dave Krinsky, Tom Lassally
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Bryan Cranston, Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Michelle MacLaren, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Melissa Bernstein, George Mastras
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory For playing "Sheldon Cooper".
Winner
All nominees
Matt LeBlanc
Matt LeBlanc
Episodes For playing "Matt LeBlanc".
Louis C.K.
Louis C.K.
Louie For playing "Louie".
William H. Macy
William H. Macy
Shameless For playing "Frank Gallagher".
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Derek For playing "Derek".
Don Cheadle
Don Cheadle
House of Lies For playing "Marty Kaan".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Breaking Bad For playing "Walter White".
Winner
All nominees
House of Cards For playing "Francis Underwood".
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men For playing "Don Draper".
Jeff Daniels
Jeff Daniels
The Newsroom For playing "Will McAvoy".
Woody Harrelson
Woody Harrelson
True Detective For playing "Martin Hart".
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
True Detective For playing "Rust Cohle".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep For playing "Vice President Selina Meyer".
Winner
All nominees
Amy Poehler
Amy Poehler
A Parks and Recreation Special For playing "Leslie Knope"
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Mike & Molly For playing "Molly Flynn".
Lena Dunham
Lena Dunham
Girls For playing "Hannah Horvath"
Edie Falco
Edie Falco
Nurse Jackie For playing "Jackie Peyton".
Taylor Schilling
Taylor Schilling
Orange Is the New Black For playing "Piper Chapman".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Julianna Margulies
Julianna Margulies
The Good Wife For playing "Alicia Florrick".
Winner
All nominees
Kerry Washington
Kerry Washington
Scandal For playing "Olivia Pope"
Claire Danes
Claire Danes
Homeland For playing "Carrie Mathison".
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards For playing "Claire Underwood".
Michelle Dockery
Michelle Dockery
Downton Abbey For playing "Lady Mary Crawley"
Lizzy Caplan
Lizzy Caplan
Masters of Sex For playing "Virginia Johnson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family For playing "Phil Dunphy".
Winner
All nominees
Fred Armisen
Fred Armisen
Portlandia For playing "Various Characters".
Andre Braugher
Andre Braugher
Brooklyn Nine-Nine For playing "Captain Ray Holt".
Adam Driver
Adam Driver
Girls For playing "Adam Sackler".
Jesse Tyler Ferguson
Jesse Tyler Ferguson
Modern Family For playing "Mitchell Pritchett".
Tony Hale
Tony Hale
Veep For playing "Gary Walsh".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Aaron Paul
Aaron Paul
Breaking Bad For playing "Jesse Pinkman".
Winner
All nominees
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones For playing "Tyrion Lannister".
Jim Carter
Jim Carter
Downton Abbey For playing "Charles Carson".
Josh Charles
Josh Charles
The Good Wife For playing "Will Gardner".
Jon Voight
Jon Voight
Ray Donovan For playing "Mickey Donovan".
Mandy Patinkin
Mandy Patinkin
Homeland For playing "Saul Berenson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Allison Janney
Allison Janney
Mom For playing "Bonnie".
Winner
All nominees
Mayim Bialik
Mayim Bialik
The Big Bang Theory For playing "Amy Farrah Fowler".
Anna Chlumsky
Anna Chlumsky
Veep For playing "Amy Brookheimer".
Julie Bowen
Julie Bowen
Modern Family For playing "Claire Dunphy".
Orange Is the New Black For playing "Galina 'Red' Reznikov".
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Anna Gunn
Anna Gunn
Breaking Bad For playing "Skyler White".
Winner
All nominees
Christina Hendricks
Christina Hendricks
Mad Men For playing "Joan Harris".
Maggie Smith
Maggie Smith
Downton Abbey For playing "Violet, Dowager Countess of Grantham".
Joanne Froggatt
Joanne Froggatt
Downton Abbey For playing "Anna Bates".
Lena Headey
Lena Headey
Game of Thrones For playing "Cersei Lannister".
Christine Baranski
Christine Baranski
The Good Wife For playing "Diane Lockhart".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Kathy Bates
Kathy Bates
American Horror Story For playing "Madame Delphine LaLaurie".
Winner
All nominees
Frances Conroy
Frances Conroy
American Horror Story For playing "Myrtle Snow".
Julia Roberts
Julia Roberts
The Normal Heart For playing "Dr. Emma Brookner".
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Flowers in the Attic For playing "Olivia".
Allison Tolman
Allison Tolman
Fargo For playing "Molly Solverson".
Angela Bassett
Angela Bassett
American Horror Story For playing "Marie Laveau".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Joe Morton
Joe Morton
Scandal For playing "Rowan Pope".
Winner
All nominees
Dylan Baker
Dylan Baker
The Good Wife For playing "Colin Sweeney".
Reg E. Cathey
House of Cards For playing "Freddy".
Robert Mors
Mad Men For playing "Bertram Cooper".
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Downton Abbey For playing "Harold Levinson".
Beau Bridges
Beau Bridges
Masters of Sex For playing "Barton Scully".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Allison Janney
Allison Janney
Masters of Sex For playing "Margaret Scully".
Winner
All nominees
Margo Martindale
Margo Martindale
The Americans For playing "Claudia".
Kate Mara
Kate Mara
House of Cards For playing "Zoe Barnes".
Jane Fonda
Jane Fonda
The Newsroom For playing "Leona Lansing".
Kate Burton
Kate Burton
Scandal For playing "Vice President Sally Langston".
Diana Rigg
Diana Rigg
Game of Thrones For playing "Lady Olenna Tyrell".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Jimmy Fallon
Jimmy Fallon
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Winner
All nominees
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Portlandia For playing "Marty". For Episode: "Celery".
Louis C.K.
Louis C.K.
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Louis C.K./Sam Smith".
Bob Newhart
The Big Bang Theory For playing "Arthur"
Gary Cole
Gary Cole
Veep For playing: "Kent Davison".
Nathan Lane
Nathan Lane
Modern Family For playing "Pepper Saltzman".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Orange Is the New Black For playing "Suzanne 'Crazy Eyes' Warren".
Winner
All nominees
Tina Fey
Tina Fey
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Tina Fey/Arcade Fire".
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Melissa McCarthy/Imagine Dragons".
Laverne Cox
Laverne Cox
Orange Is the New Black For playing "Sophia Burset"
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Orange Is the New Black For playing: "Nicky Nichols".
Joan Cusack
Joan Cusack
Shameless For playing "Sheila Jackson"
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Harry Shearer For playing: "Kent Brockman", "Mr. Burns", "Younger Burns" and "Smithers". For episode: "Four Regrettings and a Funeral".
Winner
All nominees
Dog with a Blog
Dog with a Blog
Stephen Full For playing: "Stan". For episode: "My Parents Posted What?!".
Futurama 9.3
Futurama
Maurice LaMarche For playing: "Calculon" and "Morbo". For episode: "Calculon 2.0".
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing: "Peter Griffin", "Stewie Griffin" and "Glenn Quagmire". For episode: "Into Harmony's Way".
Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise
Seth Green For playing: "Various characters".
Mickey Mouse Mickey Mouse
Chris Diamantopoulos For playing "Mickey Mouse". For episode: "The Adorable Couple".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Lin-Manuel Miranda, Tom Kitt Song: "Bigger!"
Winner
All nominees
Key and Peele 7.1
Key and Peele Key & Peele
Rebecca Drysdale, Joshua Funk Song: "Les Mis", Episode: "Les Mis (2013)"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Kate McKinnon, Sarah Schneider, Eli Brueggemann, Aidy Bryant, Chris Kelly Song: "Home for the Holiday (Twin Bed)", Episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake (2013)"
Sofia the First
Sofia the First
Craig Gerber, John Kavanaugh Song: "Merroway Cove", Episode: "The Floating Palace (2013)"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Kate McKinnon, Sarah Schneider, Eli Brueggemann, Aidy Bryant, Chris Kelly Song: "Home for the Holiday (Twin Bed)", Episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake (2013)"
A Christmas Carol: The Concert A Christmas Carol: The Concert
Bob Christianson, Alisa Hauser Song: "No Trouble"
Sons of Anarchy 7.2
Sons of Anarchy
Kurt Sutter, Bob Thiele Jr., Noah Gundersen Song: "Day Is Gone", Episode: "A Mother's Work (2013)"
Sofia the First
Sofia the First
Craig Gerber, John Kavanaugh Song: "Merroway Cove", Episode: "The Floating Palace (2013)"
A Christmas Carol: The Concert A Christmas Carol: The Concert
Bob Christianson, Alisa Hauser Song: "No Trouble"
Sons of Anarchy 7.2
Sons of Anarchy
Kurt Sutter, Bob Thiele Jr., Noah Gundersen Song: "Day Is Gone", Episode: "A Mother's Work (2013)"
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.0
Cosmos: A Spacetime Odyssey Cosmos
Alan Silvestri
Winner
All nominees
Black Sails 8.5
Black Sails
Bear McCreary
Sleepy Hollow 7.5
Sleepy Hollow
Brian Tyler, Robert Lydecker
Sleepy Hollow 7.5
Sleepy Hollow
Brian Tyler, Robert Lydecker
The Spoils of Babylon The Spoils of Babylon
John Nau, Matt Piedmont, Harper Steele, Andrew Feltenstein
Magic City 7.9
Magic City
Daniele Luppi
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
True Detective 8.2
True Detective
Cary Joji Fukunaga For Who Goes There (2014)
Winner
All nominees
House of Cards 8.3
House of Cards
Carl Franklin For Chapter 14 (2014)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Neil Marshall For The Watchers on the Wall (2014)
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Tim Van Patten For Farewell Daddy Blues (2013)
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Vince Gilligan For Felina (2013)
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
David Evans For Episode #4.1 (2013)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Modern Family 7.7
Modern Family
Gail Mancuso For Las Vegas (2014)
Winner
All nominees
Episodes
Episodes
Iain B. MacDonald For Episode Nine (2014)
Glee 6.8
Glee
Paris Barclay For 100 (2014)
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Jodie Foster For Lesbian Request Denied (2013)
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Mike Judge For Minimum Viable Product (2014)
Louie 8.1
Louie
Louis C.K. For Elevator: Part 6 (2014)
Primetime Emmy / Creative Achievement in Interactive Media
Skywire Live with Nik Wallenda Skywire Live with Nik Wallenda
Brian Dean, Guhan Selvaretnam Multiplatform Storytelling
Winner
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Life According to Sam Life According to Sam
Nancy Abraham, Sean Fine, Sheila Nevins, Andrea Nix
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
The Oscars The Oscars
Joe Celli, Gloria Lamb, Derek McLane
Winner
All nominees
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
George Tsypin, Rob Bissinger For the opening ceremony
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
House of Lies 8.1
House of Lies
Timothy Stepeck, Ray Yamagata, Chikako Suzuki For episodes: "Wreckage", "Middlegame" and "Zhang".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Paul Ghirardani, Deborah Riley, Rob Cameron For episodes: "The Laws of God and Men" and "The Mountain and the Viper".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Bill Groom, Adam Scher, Carol Silverman For episode: "Erlkönig", "The Old Ship Of Zion" and "Farewell Daddy Blues".
Winner
All nominees
Masters of Sex 7.9
Masters of Sex
Ellen Christiansen, Andrew Jackness, Kevin Rupnik For episode: "Pilot".
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Ellen Brill, Andrew Murdock, Mark Worthington
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Jennifer Euston
Winner
All nominees
Modern Family 7.7
Modern Family
Jeff Greenberg
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
Veep 6.7
Veep
Allison Jones, Pat Moran, Meredith Tucker
Louie 8.1
Louie
Gayle Keller
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
True Detective 8.2
True Detective
Alexa L. Fogel, Meagan Lewis, Christine Kromer
Winner
All nominees
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Sharon Bialy, Sherry Thomas, Kiira Arai
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Nina Gold, Robert Sterne
House of Cards 8.3
House of Cards
Laray Mayfield, Julie Schubert
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Mark Saks
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Fargo 9.1
Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Winner
All nominees
Sherlock 9.0
Sherlock
Julia Duff, Kate Rhodes James For episode: "His Last Vow".
The Normal Heart 7.7
The Normal Heart
Amanda Mackey, Cathy Sandrich Gelfond
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Eric Dawson, Meagan Lewis, Robert J. Ulrich
Treme
Treme
Alexa L. Fogel, Meagan Lewis
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
One Last Hug: Three Days at Grief Camp One Last Hug: Three Days at Grief Camp
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Paul Freedman, Greg DeHart
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Tabitha Dumo, Napoleon Dumo For the routines "Gold Rush," "Puttin' On the Ritz" and "Run the World (Girls)."
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough For the routines "Ameksa," "Human" and "Too Darn Hot."
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Christopher Scott For the routines "Trigger", "Sand" and "The Gravel Road"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mandy Moore For the routines "Edge of Glory," "Feelin' Good" and "I Can't Make You Love Me."
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Travis Wall For the routines "Hanging By a Thread," "Medicine" and "Wicked Game."
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
The Square Al midan
Jehane Noujaim, Muhammad Hamdy, Cressida Trew, Ahmed Hassan
Winner
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Cinematography team. For episode "Careful What You Wish For".
Winner
All nominees
Alaska: The Last Frontier Alaska: The Last Frontier
Brian Mandle, Kenneth Neil Moore, Leif Johnson, Scott Gardner, John Whittier For episode: "Of Moose and Men".
Project Runway 7.7
Project Runway
Gus Dominguez For episode: "Tie the Knot".
The Amazing Race
The Amazing Race
Cinematography Team. For episode: "Part Like the Red Sea".
The Voice 8.5
The Voice
Jeffrey Wilkins, Graham Steele, Adam Tash, Dom Zanghi, Alex Van Wagner, Steve Lopez, Edgar Martin, Mark Alvarado For: "Episode 601".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Sherlock 9.0
Sherlock
Neville Kidd For episode: "His Last Vow".
Winner
All nominees
Fleming
Fleming Fleming: The Man Who Would Be Bond
Ed Wild For: "Episode 1".
The Normal Heart 7.7
The Normal Heart
Daniel Moder
Killing Kennedy Killing Kennedy
Stephen St. John
Fargo 9.1
Fargo
Dana Gonzales For episode: "Buridan's Ass".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode: "Daisy".
Winner
All nominees
The Exes 7.4
The Exes
George Mooradian For episode: "When Haskell Met Sammy".
Last Man Standing 7.9
Last Man Standing
Donald A. Morgan For episode: "Eve's Boyfriend".
2 Broke Girl$ 8.2
2 Broke Girl$ 2 Broke Girls
Chris La Fountaine For episode: "And the Near Death Experience".
Mike & Molly 7.7
Mike & Molly
Gary Baum For episode: "Weekend at Peggy's".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
True Detective 8.2
True Detective
Adam Arkapaw For episode: "Who Goes There".
Winner
All nominees
House of Cards 8.3
House of Cards
Igor Martinovic For episode: "Chapter 18".
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michael Slovis For episode: "Granite State".
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Jonathan Freeman For episode: "Two Swords".
Homeland 8.3
Homeland
David Klein For episode: "The Star".
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Anette Haellmigk For episode: "The Lion and the Rose".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Lou Eyrich, Ken van Duyne, Elizabeth Macey For episode: "Bitchcraft".
Winner
All nominees
Sherlock 9.0
Sherlock
Sarah Arthur, Ceri Walford For episode: "His Last Vow".
The White Queen 8.0
The White Queen
Nic Ede, Elizabeth Healy, Raissa Hans For episode: "The Price of Power".
House of Versace 6.2
House of Versace
Claire Nadon, Nicole Magny
The Normal Heart 7.7
The Normal Heart
Gail A. Fitzgibbons, Daniel Orlandi, Hartsell Taylor, Maria Tortu
Sherlock 9.0
Sherlock
Sarah Arthur, Ceri Walford For episode: "His Last Vow".
The White Queen 8.0
The White Queen
Nic Ede, Elizabeth Healy, Raissa Hans For episode: "The Price of Power".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Sheena Wichary, Nina Ayres For episode: "The Lion and the Rose".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Grainne O'Sullivan, Marina Toybina For episode: "1008".
Winner
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Live from Space Live from Space
Char Serwa, Matthew Zymet, Alison Walsh With Katy Anadale and Jon Eick
Winner
HitRECord on TV HitRECord on TV
Lois Curren, Joseph Gordon-Levitt, Brian Graden, Jared Geller, Gaurav Misra
Winner
HitRECord on TV HitRECord on TV
Lois Curren, Joseph Gordon-Levitt, Brian Graden, Jared Geller, Gaurav Misra
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
The Square Al midan
Jehane Noujaim
Winner
All nominees
Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.0
Cosmos: A Spacetime Odyssey Cosmos
Brannon Braga For episode: "Standing Up in the Milky Way".
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Part Like the Red Sea"
Project Runway 7.7
Project Runway
Craig Spirko For episode: "Sky's the Limit".
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode: "501".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Fargo 9.1
Fargo
Colin Bucksey For episode "Buridan's Ass"
Winner
All nominees
Sherlock 9.0
Sherlock
Nick Hurran For episode "His Last Vow"
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Alfonso Gomez-Rejon For episode "Bitchcraft"
Fargo 9.1
Fargo
Adam Bernstein For episode "The Crocodile's Dilemma"
Muhammad Ali's Greatest Fight 6.7
Muhammad Ali's Greatest Fight
Stephen Frears
The Normal Heart 7.7
The Normal Heart
Ryan Murphy
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Winner
All nominees
Portlandia 7.1
Portlandia
Jonathan Krisel For episode "Getting Away"
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For "Episode 9135"
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For "Episode 18153"
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Dave Diomedi For episode Will Smith/U2 (2014)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Winner
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Winner
All nominees
The Sound of Music Live! The Sound of Music Live!
Rob Ashford, Beth McCarthy-Miller
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Gregg Gelfand
The 36th Annual Kennedy Center Honors The 36th Annual Kennedy Center Honors
Louis J. Horvitz
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Gregg Gelfand
The Oscars The Oscars
Hamish Hamilton
Six by Sondheim Six by Sondheim
Dzheyms Lepin
The 36th Annual Kennedy Center Honors The 36th Annual Kennedy Center Honors
Louis J. Horvitz
Six by Sondheim Six by Sondheim
Dzheyms Lepin
The Oscars The Oscars
Hamish Hamilton
The Sound of Music Live! The Sound of Music Live!
Rob Ashford, Beth McCarthy-Miller
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Years of Living Dangerously
Years of Living Dangerously
James Cameron, , Jerry Weintraub, David Gelber, Jacob Kornbluth, Jennifer Latham, Adam Bolt, Joel Bach, Solly Granatstein, Daniel Abbasi Tied with American Masters (1985).
Winner
American Masters American Masters
Dori Berinstein, Susan Lacy, Julie Sacks, Junko Tsunashima Tied with Years of Living Dangerously (2014).
Winner
All nominees
Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.0
Cosmos: A Spacetime Odyssey Cosmos
Brannon Braga, Mitchell Cannold, Jason Clark, Ann Druyan, Livia Hanich, Seth MacFarlane, Neil deGrasse Tyson, Steven Holtzman
The World Wars The World Wars
Elaine Frontain Bryant, Shirley Escott, Stephen David, David C. White, Tim W. Kelly, Paul Cabana, Russell McCarroll
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
American Experience American Experience
Susan Bellows, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode: "JFK".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Yolanda Mercadel, Monte Haught, Michelle Ceglia, Daina Daigle
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Anna Kendrick/Pharrell Williams".
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Sean Smith, Mary Guerrero For episode: "1805".
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Corey Hill, Jerilynn Stephens, Cheryl Marks, Shawn Finch, Samantha Wen For: "Episode 419B".
The Oscars The Oscars
Cynthia P. Romo, Anthony Wilson, Natasha Allegro
Key and Peele 7.1
Key and Peele Key & Peele
Amanda Mofield, Raissa Patton For episode: "Substitute Teacher #3".
The Oscars The Oscars
Cynthia P. Romo, Anthony Wilson, Natasha Allegro
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Corey Hill, Jerilynn Stephens, Cheryl Marks, Shawn Finch, Samantha Wen For: "Episode 419B".
Key and Peele 7.1
Key and Peele Key & Peele
Amanda Mofield, Raissa Patton For episode: "Substitute Teacher #3".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Sean Smith, Mary Guerrero For episode: "1805".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
Magi Vaughan, Adam James Phillips For episode: "4.8".
Winner
All nominees
The Originals 7.8
The Originals
Colleen LaBaff, Kimberley Spiteri For episode: "Dance Back from the Grave".
Mad Men 8.4
Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "The Runaways".
Mad Men 8.4
Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "The Runaways".
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Francesca Paris, Lisa DelleChiaie, Therese Ducey For episode: "William Wilson".
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Gary Machin, Nicola Mount, Rosalia Culora For episode: "The Lion and the Rose"
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Jane Lynch
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Charles Ragins For episode: "Treehouse of Horror XXIV".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Anthony Bourdain, Tom Vitale, Nick Brigden, Jared Andrukanis, Michael Steed, Sandra Zweig Tied with Vice (2013).
Winner
Vice Vice
Bill Maher, Jonah Kaplan, Bradley J. Levin, Shane Smith, Eddy Moretti, Jedd Thomas Tied with Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013).
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Interactive Program
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
for "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Digital Experience"
Winner
All nominees
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Maykl MakMillian, Paul Beddoe-Stephens, Michael McMorrow With Sabrina Caluori and Jim Marsh for "Premiere - Facebook Live and Instagram"
@midnight @midnight
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Maykl MakMillian, Paul Beddoe-Stephens, Michael McMorrow With Sabrina Caluori and Jim Marsh for "Premiere - Facebook Live and Instagram"
The Voice 8.5
The Voice
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Sherlock For playing "Sherlock Holmes". For episode "His Last Vow".
Winner
All nominees
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Dancing on the Edge For playing "Louis Lester".
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Fargo For playing "Lorne Malvo".
Martin Freeman
Martin Freeman
Fargo For playing "Lester Nygaard".
Idris Elba
Idris Elba
Luther For playing "John Luther".
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
The Normal Heart For playing "Ned Weeks".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Jessica Lange
Jessica Lange
American Horror Story For playing "Fiona Goode".
Winner
All nominees
Minnie Driver
Minnie Driver
Return to Zero For playing "Maggie Royal".
Cicely Tyson
The Trip to Bountiful For playing "Carrie Watts".
Burton and Taylor For playing "Elizabeth Taylor".
Kristen Wiig
Kristen Wiig
The Spoils of Babylon For playing "Cynthia Morehouse".
American Horror Story For playing "Cordelia Goode Foxx".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode: "1711A".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
Alex Gurdon, Peter Canning, Ross Williams, Michael Owen For episode: "Opening Ceremony".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
True Detective 8.2
True Detective
Jennifer Sofio, Patrick Clair, Raoul Marks
Winner
All nominees
Black Sails 8.5
Black Sails
Karin Fong, Michelle Dougherty, Brian Butcher, Alan Williams, Kris Kuksi
Masters of Sex 7.9
Masters of Sex
Gabriel Britz, Jon Forsman, Leanne Dare, Yi-Jen Liu
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Garson Yu, Mehmet Kizilay
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
The Normal Heart 7.7
The Normal Heart
LuAnn Claps, Eryn Krueger Mekash, Carla White, Michael Mekash, Sherri Berman Laurence, Nicky Pattison Illum
Winner
All nominees
Anna Nicole 5.3
Anna Nicole
David DeLeon, Todd McIntosh, Amber Crowe
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Melanie Demetri, Sarah Egan, Daniela Zivkovic For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
True Detective 8.2
True Detective
Wendy Bell, Felicity Bowring, Linda Dowds, Ann Pala, Kim Perrodin For episode: "The Secret Fate of All Life".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
Fargo 9.1
Fargo
John Cameron, Michael Frislev, Geyer Kosinski, Warren Littlefield, Chad Oakes, Kim Todd, Noah Hawley
Winner
