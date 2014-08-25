Paul Corrigan, Ben Karlin, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Jeffrey Richman, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Winner
7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Ben Karlin, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Jeffrey Richman, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Winner
All nominees
8.6
Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Gary Lennon, Neri Kyle Tannenbaum, Michael Trim, Lisa Vinnecour, Sara Hess
8.1
Louie
Dave Becky, Blair Breard, Louis C.K., Vernon Chatman, Adam Escott, Pamela Adlon, Stiven Rayt
8.1
Louie
Dave Becky, Blair Breard, Louis C.K., Vernon Chatman, Adam Escott, Pamela Adlon, Stiven Rayt
6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Armando Iannucci, Tony Roche, Will Smith, Simon Blackwell, Roger Drew, Chris Addison, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
8.3
The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Peter Chakos, David Goetsch, Eric Kaplan, Chuck Lorre, Steven Molaro, Bill Prady, Kristy Cecil, Maria Ferrari, Jim Reynolds, Steve Holland
6.8
Silicon Valley
Alec Berg, Mike Judge, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, John Altschuler, Dave Krinsky, Tom Lassally
8.6
Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Gary Lennon, Neri Kyle Tannenbaum, Michael Trim, Lisa Vinnecour, Sara Hess
6.8
Silicon Valley
Alec Berg, Mike Judge, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, John Altschuler, Dave Krinsky, Tom Lassally
8.3
The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Peter Chakos, David Goetsch, Eric Kaplan, Chuck Lorre, Steven Molaro, Bill Prady, Kristy Cecil, Maria Ferrari, Jim Reynolds, Steve Holland
6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Armando Iannucci, Tony Roche, Will Smith, Simon Blackwell, Roger Drew, Chris Addison, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Winner
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Winner
All nominees
9.3
Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Josh Weinstein, Claudia Katz, Ken Keeler, Michael Rowe, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, David D. Au For episode: "Meanwhile".
7.6
Teenage Mutant Ninja Turtles
Piter Hatings, MacGregor Middleton, John Shirley, Michael Chang, Ciro Nieli, Alan Wan, Brandon Auman, Ant Ward For episode: "The Manhattan Project".
8.7
Archer
Bryan Fordney, Matt Thompson, Adam Reed, Casey Willis, Neal Holman, Eric Sims For episode: "Archer Vice: The Rules of Extraction".
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Black Friday".
9.3
Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Josh Weinstein, Claudia Katz, Ken Keeler, Michael Rowe, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, David D. Au For episode: "Meanwhile".
8.7
Archer
Bryan Fordney, Matt Thompson, Adam Reed, Casey Willis, Neal Holman, Eric Sims For episode: "Archer Vice: The Rules of Extraction".
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Black Friday".