Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events

Primetime Emmy Awards Awards Events

Title Year Date Site Host
Primetime Emmy Awards 2025 2025  
Primetime Emmy Awards 2024 2024  
Primetime Emmy Awards 2023 2023 15 January 2024 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA  
Primetime Emmy Awards 2022 2022 12 September 2022 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Kenan Thompson
Primetime Emmy Awards 2021 2021 19 September 2021 The Event Deck at L.A. Live Cedric the Entertainer
Primetime Emmy Awards 2020 2020 20 September 2020 Crypto.com Arena Jimmy Kimmel
Primetime Emmy Awards 2019 2019 22 September 2019 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA  
Primetime Emmy Awards 2018 2018 17 September 2018 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Michael Che, Colin Jost
Primetime Emmy Awards 2017 2017 17 September 2017 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Stephen Colbert
Primetime Emmy Awards 2016 2016 18 September 2016 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Jimmy Kimmel
Primetime Emmy Awards 2015 2015 20 September 2015 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Andy Samberg
Primetime Emmy Awards 2014 2014 25 August 2014 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Seth Meyers
Primetime Emmy Awards 2013 2013 22 September 2013 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Neil Patrick Harris
Primetime Emmy Awards 2012 2012 23 September 2012 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Jimmy Kimmel
Primetime Emmy Awards 2011 2011 18 September 2011 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Jane Lynch
Primetime Emmy Awards 2010 2010 29 August 2010 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Jimmy Fallon
Primetime Emmy Awards 2009 2009 20 September 2009 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Neil Patrick Harris
Primetime Emmy Awards 2008 2008 21 September 2008 Peacock Theater, Los Angeles, California, USA Tom Bergeron, Heidi Klum, Howie Mandel, Jeff Probst, Ryan Seacrest
Primetime Emmy Awards 2007 2007 16 September 2007 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Ryan Seacrest
Primetime Emmy Awards 2006 2006 27 August 2006 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Conan O'Brien
Primetime Emmy Awards 2005 2005 18 September 2005 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Ellen DeGeneres
Primetime Emmy Awards 2004 2004 19 September 2004 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Garry Shandling
Primetime Emmy Awards 2003 2003 21 September 2003 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA  
Primetime Emmy Awards 2002 2002 22 September 2002 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Conan O'Brien
Primetime Emmy Awards 2001 2001 4 November 2001 Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA Ellen DeGeneres
Primetime Emmy Awards 2000 2000 10 September 2000 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Garry Shandling
Primetime Emmy Awards 1999 1999 12 September 1999 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Jenna Elfman, David Hyde Pierce
Primetime Emmy Awards 1998 1998 13 September 1998 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA  
Primetime Emmy Awards 1997 1997 14 September 1997 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Bryant Gumbel
Primetime Emmy Awards 1996 1996 8 September 1996 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Michael J. Fox, Paul Reiser, Oprah Winfrey
Primetime Emmy Awards 1995 1995 10 September 1995 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Jason Alexander, Cybill Shepherd
Primetime Emmy Awards 1994 1994 11 September 1994 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Ellen DeGeneres, Patricia Richardson
Primetime Emmy Awards 1993 1993 19 September 1993 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Angela Lansbury
Primetime Emmy Awards 1992 1992 30 August 1992 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Tim Allen, Kirstie Alley, Dennis Miller
Primetime Emmy Awards 1991 1991 25 August 1991 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Dennis Miller, Jamie Lee Curtis, Jerry Seinfeld
Primetime Emmy Awards 1990 1990 16 September 1990 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Candice Bergen, Jay Leno, Jane Pauley
Primetime Emmy Awards 1989 1989 17 September 1989 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA John Larroquette
Primetime Emmy Awards 1988 1988 28 August 1988 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA John Forsythe
Primetime Emmy Awards 1987 1987 20 September 1987 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Bruce Willis
Primetime Emmy Awards 1986 1986 21 September 1986 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA David Letterman, Shelley Long
Primetime Emmy Awards 1985 1985 22 September 1985 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA John Forsythe
Primetime Emmy Awards 1984 1984 23 September 1984 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Tom Selleck
Primetime Emmy Awards 1983 1983 25 September 1983 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Eddie Murphy, Joan Rivers
Primetime Emmy Awards 1982 1982 19 September 1982 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA John Forsythe, Marlo Thomas
Primetime Emmy Awards 1981 1981 13 September 1981 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Ed Asner, Shirley MacLaine
Primetime Emmy Awards 1980 1980 7 September 1980 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Steve Allen, Dick Clark
Primetime Emmy Awards 1979 1979 9 September 1979 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Cheryl Ladd, Henry Winkler
Primetime Emmy Awards 1978 1978 17 September 1978 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Alan Alda
Primetime Emmy Awards 1977 1977 11 September 1977 Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA Robert Blake, Angie Dickinson
Primetime Emmy Awards 1976 1976 17 May 1976 Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA John Denver, Mary Tyler Moore
Primetime Emmy Awards 1975 1975 19 May 1975 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA  
Primetime Emmy Awards 1974 1974 28 May 1974 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1973 1973 20 May 1973 Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1972 1972 14 May 1972 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1971 1971 9 May 1971 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Johnny Carson
Primetime Emmy Awards 1970 1970 7 June 1970 The Century Plaza Hotel David Frost, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1969 1969 8 June 1969 Santa Monica Civic Auditorium Bill Cosby, Merv Griffin
Primetime Emmy Awards 1968 1968 19 May 1968 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Frank Sinatra, Dick Van Dyke
Primetime Emmy Awards 1967 1967 4 June 1967 The Century Plaza Hotel Joey Bishop, Hugh Downs
Primetime Emmy Awards 1966 1966 22 May 1966 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Bill Cosby, Danny Kaye
Primetime Emmy Awards 1965 1965 12 September 1965 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Sammy Davis Jr., Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1964 1964 25 May 1964 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Joey Bishop, E.G. Marshall
Primetime Emmy Awards 1963 1963 26 May 1963 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Annette Funicello, Don Knotts
Primetime Emmy Awards 1962 1962 22 May 1962 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Bob Newhart
Primetime Emmy Awards 1961 1961 16 May 1961 Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA Joey Bishop, Dick Powell
Primetime Emmy Awards 1960 1960 20 June 1960 NBC Studios Fred Astaire
Primetime Emmy Awards 1959 1959 6 May 1959 Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA Raymond Burr
Primetime Emmy Awards 1958 1958 15 April 1958 Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA Phil Silvers, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1957 1957 16 March 1957 NBC Studios Desi Arnaz
Primetime Emmy Awards 1956 1956 17 March 1956 Pan-Pacific Auditorium Art Linkletter, Danny Thomas
Primetime Emmy Awards 1955 1955 7 March 1955 Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA Steve Allen, Dave Garroway
Primetime Emmy Awards 1954 1954 11 February 1954 Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA Ed Sullivan
Primetime Emmy Awards 1953 1953 5 February 1953 Hotel Statler Art Linkletter
Primetime Emmy Awards 1952 1952 18 February 1952 Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA Lucille Ball, Desi Arnaz
Primetime Emmy Awards 1951 1951 23 January 1951 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA Earl Warren
Primetime Emmy Awards 1950 1950 27 January 1950 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA Bill Welsh
Primetime Emmy Awards 1949 1949 25 January 1949 Hollywood Athletic Club, Hollywood, California, USA Walter O'Keefe
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more