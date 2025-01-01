|Primetime Emmy Awards 2025
|2025
|
|
|
|Primetime Emmy Awards 2024
|2024
|
|
|
|Primetime Emmy Awards 2023
|2023
|15 January 2024
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
|Primetime Emmy Awards 2022
|2022
|12 September 2022
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Kenan Thompson
|Primetime Emmy Awards 2021
|2021
|19 September 2021
|The Event Deck at L.A. Live
|
Cedric the Entertainer
|Primetime Emmy Awards 2020
|2020
|20 September 2020
|Crypto.com Arena
|
Jimmy Kimmel
|Primetime Emmy Awards 2019
|2019
|22 September 2019
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
|Primetime Emmy Awards 2018
|2018
|17 September 2018
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Michael Che, Colin Jost
|Primetime Emmy Awards 2017
|2017
|17 September 2017
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Stephen Colbert
|Primetime Emmy Awards 2016
|2016
|18 September 2016
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Primetime Emmy Awards 2015
|2015
|20 September 2015
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Andy Samberg
|Primetime Emmy Awards 2014
|2014
|25 August 2014
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Seth Meyers
|Primetime Emmy Awards 2013
|2013
|22 September 2013
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Neil Patrick Harris
|Primetime Emmy Awards 2012
|2012
|23 September 2012
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Primetime Emmy Awards 2011
|2011
|18 September 2011
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Jane Lynch
|Primetime Emmy Awards 2010
|2010
|29 August 2010
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Jimmy Fallon
|Primetime Emmy Awards 2009
|2009
|20 September 2009
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Neil Patrick Harris
|Primetime Emmy Awards 2008
|2008
|21 September 2008
|Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
|
Tom Bergeron, Heidi Klum, Howie Mandel, Jeff Probst, Ryan Seacrest
|Primetime Emmy Awards 2007
|2007
|16 September 2007
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Ryan Seacrest
|Primetime Emmy Awards 2006
|2006
|27 August 2006
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Conan O'Brien
|Primetime Emmy Awards 2005
|2005
|18 September 2005
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Ellen DeGeneres
|Primetime Emmy Awards 2004
|2004
|19 September 2004
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Garry Shandling
|Primetime Emmy Awards 2003
|2003
|21 September 2003
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
|Primetime Emmy Awards 2002
|2002
|22 September 2002
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Conan O'Brien
|Primetime Emmy Awards 2001
|2001
|4 November 2001
|Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA
|
Ellen DeGeneres
|Primetime Emmy Awards 2000
|2000
|10 September 2000
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Garry Shandling
|Primetime Emmy Awards 1999
|1999
|12 September 1999
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Jenna Elfman, David Hyde Pierce
|Primetime Emmy Awards 1998
|1998
|13 September 1998
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
|Primetime Emmy Awards 1997
|1997
|14 September 1997
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Bryant Gumbel
|Primetime Emmy Awards 1996
|1996
|8 September 1996
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Michael J. Fox, Paul Reiser, Oprah Winfrey
|Primetime Emmy Awards 1995
|1995
|10 September 1995
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Jason Alexander, Cybill Shepherd
|Primetime Emmy Awards 1994
|1994
|11 September 1994
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Ellen DeGeneres, Patricia Richardson
|Primetime Emmy Awards 1993
|1993
|19 September 1993
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Angela Lansbury
|Primetime Emmy Awards 1992
|1992
|30 August 1992
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Tim Allen, Kirstie Alley, Dennis Miller
|Primetime Emmy Awards 1991
|1991
|25 August 1991
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Dennis Miller, Jamie Lee Curtis, Jerry Seinfeld
|Primetime Emmy Awards 1990
|1990
|16 September 1990
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Candice Bergen, Jay Leno, Jane Pauley
|Primetime Emmy Awards 1989
|1989
|17 September 1989
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
John Larroquette
|Primetime Emmy Awards 1988
|1988
|28 August 1988
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
John Forsythe
|Primetime Emmy Awards 1987
|1987
|20 September 1987
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Bruce Willis
|Primetime Emmy Awards 1986
|1986
|21 September 1986
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
David Letterman, Shelley Long
|Primetime Emmy Awards 1985
|1985
|22 September 1985
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
John Forsythe
|Primetime Emmy Awards 1984
|1984
|23 September 1984
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Tom Selleck
|Primetime Emmy Awards 1983
|1983
|25 September 1983
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Eddie Murphy, Joan Rivers
|Primetime Emmy Awards 1982
|1982
|19 September 1982
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
John Forsythe, Marlo Thomas
|Primetime Emmy Awards 1981
|1981
|13 September 1981
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Ed Asner, Shirley MacLaine
|Primetime Emmy Awards 1980
|1980
|7 September 1980
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Steve Allen, Dick Clark
|Primetime Emmy Awards 1979
|1979
|9 September 1979
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Cheryl Ladd, Henry Winkler
|Primetime Emmy Awards 1978
|1978
|17 September 1978
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Alan Alda
|Primetime Emmy Awards 1977
|1977
|11 September 1977
|Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
|
Robert Blake, Angie Dickinson
|Primetime Emmy Awards 1976
|1976
|17 May 1976
|Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA
|
John Denver, Mary Tyler Moore
|Primetime Emmy Awards 1975
|1975
|19 May 1975
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
|Primetime Emmy Awards 1974
|1974
|28 May 1974
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1973
|1973
|20 May 1973
|Shubert Theatre, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1972
|1972
|14 May 1972
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1971
|1971
|9 May 1971
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Johnny Carson
|Primetime Emmy Awards 1970
|1970
|7 June 1970
|The Century Plaza Hotel
|
David Frost, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1969
|1969
|8 June 1969
|Santa Monica Civic Auditorium
|
Bill Cosby, Merv Griffin
|Primetime Emmy Awards 1968
|1968
|19 May 1968
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Frank Sinatra, Dick Van Dyke
|Primetime Emmy Awards 1967
|1967
|4 June 1967
|The Century Plaza Hotel
|
Joey Bishop, Hugh Downs
|Primetime Emmy Awards 1966
|1966
|22 May 1966
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Bill Cosby, Danny Kaye
|Primetime Emmy Awards 1965
|1965
|12 September 1965
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Sammy Davis Jr., Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1964
|1964
|25 May 1964
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Joey Bishop, E.G. Marshall
|Primetime Emmy Awards 1963
|1963
|26 May 1963
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Annette Funicello, Don Knotts
|Primetime Emmy Awards 1962
|1962
|22 May 1962
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Bob Newhart
|Primetime Emmy Awards 1961
|1961
|16 May 1961
|Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA
|
Joey Bishop, Dick Powell
|Primetime Emmy Awards 1960
|1960
|20 June 1960
|NBC Studios
|
Fred Astaire
|Primetime Emmy Awards 1959
|1959
|6 May 1959
|Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA
|
Raymond Burr
|Primetime Emmy Awards 1958
|1958
|15 April 1958
|Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA
|
Phil Silvers, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1957
|1957
|16 March 1957
|NBC Studios
|
Desi Arnaz
|Primetime Emmy Awards 1956
|1956
|17 March 1956
|Pan-Pacific Auditorium
|
Art Linkletter, Danny Thomas
|Primetime Emmy Awards 1955
|1955
|7 March 1955
|Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA
|
Steve Allen, Dave Garroway
|Primetime Emmy Awards 1954
|1954
|11 February 1954
|Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
|
Ed Sullivan
|Primetime Emmy Awards 1953
|1953
|5 February 1953
|Hotel Statler
|
Art Linkletter
|Primetime Emmy Awards 1952
|1952
|18 February 1952
|Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA
|
Lucille Ball, Desi Arnaz
|Primetime Emmy Awards 1951
|1951
|23 January 1951
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Earl Warren
|Primetime Emmy Awards 1950
|1950
|27 January 1950
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Bill Welsh
|Primetime Emmy Awards 1949
|1949
|25 January 1949
|Hollywood Athletic Club, Hollywood, California, USA
|
Walter O'Keefe