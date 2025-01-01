Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1950

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1950

Site Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Date 27 January 1950
Primetime Emmy / Best Children's Show
Time for Beany Time for Beany
Winner
All nominees
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
The Adventures of Cyclone Malone The Adventures of Cyclone Malone
Primetime Emmy / Best Commercial
Primetime Emmy / Best Film Made for and Viewed on Television in 1949
The Life of Riley The Life of Riley
Winner
All nominees
Your Show Time Your Show Time
Official ATAS records list title as "Your Showtime".
The Silver Theatre The Silver Theatre
For episode "The Guiding Star".
The Lone Ranger The Lone Ranger
Primetime Emmy / Best Kinescope Show
The Milton Berle Show Texaco Star Theatre Starring Milton Berle
Winner
All nominees
Studio One Studio One
The Fred Waring Show The Fred Waring Show
The Goldbergs The Goldbergs
Primetime Emmy / Best Live Show
The Ed Wynn Show The Ed Wynn Show
Winner
All nominees
Your Witness Your Witness
Stump the Stars Pantomime Quiz
Primetime Emmy / Best Public Service, Cultural or Educational Program
Crusade in Europe Crusade in Europe
Winner
Primetime Emmy / Most Outstanding Kinescope Personality
Milton Berle
Milton Berle
Winner
All nominees
Fran Allison
Arthur Godfrey
Primetime Emmy / Most Outstanding Live Personality
Ed Wynn
Winner
All nominees
Bill Welsh
Mike Stokey
Tom Harmon
Station Award
Station Award - Honorable Mention
