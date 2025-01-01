Menu
Primetime Emmy Awards 1968
All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1968
Site
Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
Date
19 May 1968
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Get Smart
Get Smart
Burt Nodella
Winner
All nominees
Bewitched
Bewitched
William Asher
Hogan's Heroes
Hogan's Heroes
Edward H. Feldman
The Lucy Show
The Lucy Show
Tommy Thompson
5.0
Family Affair
Семейное дело
Edmund L. Hartmann
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Kismet
Kismet
George Gaines, Jan Scott
Tied with The Fred Astaire Show (1968)
Winner
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
James Trittipo
Tied with Kismet (1967)
Winner
All nominees
Elizabeth the Queen
Elizabeth the Queen
Warren Clymer
Aired within Hallmark Hall of Fame (1951)
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Bill Ross
For episode "Echo of Yesterday".
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner
For episode November 12, 1967.
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner
For episode November 12, 1967.
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals
All nominees
Mister Rogers' Neighborhood
Mister Rogers' Neighborhood
Fred Rogers
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs
All nominees
Mister Rogers' Neighborhood
Mister Rogers' Neighborhood
Fred Rogers
You're in Love, Charlie Brown
You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
He's Your Dog, Charlie Brown
He's Your Dog, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
You're in Love, Charlie Brown
You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
He's Your Dog, Charlie Brown
He's Your Dog, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography
It Takes a Thief
It Takes a Thief
Ralph Woolsey
For episode "A Thief is a Thief is a Thief".
Winner
All nominees
The Time Tunnel
The Time Tunnel
Winton C. Hoch
For episode "Raiders in Outer Space" (#1.29).
Hogan's Heroes
Hogan's Heroes
Gordon Avil
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Individuals
All nominees
NBC Experiment in Television
NBC Experiment in Television
Allan Grant
For episode "What Color is the Wind?".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Programs
All nominees
NBC Experiment in Television
NBC Experiment in Television
Allan Grant
For episode "What Color is the Wind?".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
All nominees
Dark Shadows
Dark Shadows
Joan Bennett
Insight
Insight
Celeste Holm
For playing "Mrs. Bern". For episode "Fat Hands and a Diamond Ring".
Days of Our Lives
Days of Our Lives
Macdonald Carey
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs
Today
Today
Al Morgan
Winner
All nominees
Camera Three
Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
Camera Three
Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
The Mike Douglas Show
The Mike Douglas Show
Roger Ailes
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf
For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Winner
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf
For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games
10th Winter Olympic Games
Chuck Howard
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Heino Ripp
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing
The Bell Telephone Hour
The Bell Telephone Hour
Peter C. Johnson
For episode "The Sounds and Sights of Chicago".
Winner
All nominees
8.0
Star Trek
Donald R. Rode
For episode "The Doomsday Machine".
NBC Experiment in Television
NBC Experiment in Television
Peter V. Punzi
For episode "Four Days in Omaha".
Mission: Impossible
Mission: Impossible
David Wages
For episode "The Photographer".
The Bob Hope Christmas Special
The Bob Hope Christmas Special
Richard K. Brockway, Donn Cambern, John C. Fuller
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Robert Watts
For episode "The Traitor".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Musical Composition
I Spy
I Spy
Earle Hagen
For episode "Laya".
Winner
All nominees
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Bernard Green
For episode "My Father and My Mother".
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Lalo Schifrin
For episode "The Seal".
Run for Your Life
Run for Your Life
Pete Rugolo
For episode "Cry Hard, Cry Fast".
Gunsmoke
Gunsmoke
Morton Stevens
For episode "Major Glory".
The High Chaparral
The High Chaparral
Harry Sukman
For episode "The Champion of the Western World".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Sports Programming - Individuals
ABC's Wide World of Sports
ABC's Wide World of Sports
Jim McKay
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games
10th Winter Olympic Games
Dick Button
ABC's College Football
ABC's College Football
Chris Schenkel
Official ATAS database lists title as "NCAA Football".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Sports Programming - Programs
ABC's Wide World of Sports
ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games
10th Winter Olympic Games
Roone Arledge
The Flying Fisherman
The Flying Fisherman
N.W. Russo
Syndicated.
The American Sportsman
The American Sportsman
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Don Adams
Get Smart
For playing: "Maxwell Smart".
Winner
All nominees
Brian Keith
Family Affair
For playing: "Bill Davis".
Dick York
Bewitched
For playing: "Darrin Stephens".
Sebastian Cabot
Family Affair
For playing: "Giles French".
Richard Benjamin
He & She
For playing: "Dick Hollister".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Bill Cosby
I Spy
For playing: "Alexander Scott".
Winner
All nominees
Ben Gazzara
Run for Your Life
For playing: "Paul Bryan".
Robert Culp
I Spy
For playing: "Kelly Robinson".
Martin Landau
Mission: Impossible
For playing: "Rollin Hand".
Raymond Burr
Ironside
For playing: "Robert T. Ironside".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Lucille Ball
The Lucy Show
For playing: "Lucy Carmichael".
Winner
All nominees
Elizabeth Montgomery
Bewitched
For playing: "Samantha Stephens".
Barbara Feldon
Get Smart
For playing: "Agent 99".
Marlo Thomas
That Girl
For playing: "Ann Marie".
Paula Prentiss
He & She
For playing: "Paula Hollister".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Barbara Bain
Mission: Impossible
For playing: "Cinnamon Carter".
Winner
All nominees
Diana Rigg
The Avengers
For playing: "Emma Peel".
Barbara Stanwyck
The Big Valley
For playing: "Victoria Barkley".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Bruce Bilson
Get Smart
For episode "Maxwell Smart, Private Eye".
Winner
All nominees
Danny Arnold
That Girl
For episode "That Girl".
James Frawley
The Monkees
For episode "The Devil And Peter Tork".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Paul Bogart
CBS Playhouse
For episode "Dear Friends".
Winner
All nominees
Lee H. Katzin
Mission: Impossible
For episode "The Killing".
Alex Segal
The Crucible
George Schaefer
CBS Playhouse
For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Music or Variety
Jack Haley Jr.
Movin' with Nancy
Winner
All nominees
Dwight Hemion
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Bill Foster
Rowan & Martin's Laugh-In
For episode "Pilot (#1.0)".
Gordon Wiles
Rowan & Martin's Laugh-In
Greg Garrison
The Dean Martin Show
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Program
Elizabeth the Queen
Elizabeth the Queen
George Schaefer
Winner
All nominees
CBS Playhouse
CBS Playhouse
George Schaefer
For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Uncle Vanya
Uncle Vanya
Laurence Olivier
Shown within _"NET Playhouse" (1966)_
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Herbert Brodkin
For episode "Dear Friends".
Luther
Luther
Michael Style, Trevor Wallace
Aired as a "Xerox Special".
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dan Curtis
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Series
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Joseph Gantman
Winner
All nominees
The Avengers
The Avengers
Brian Clemens, Albert Fennell
NET Playhouse
NET Playhouse
Curtis W. Davis
8.0
Star Trek
Gene Roddenberry
I Spy
I Spy
Morton S. Fine, David Friedkin
Run for Your Life
Run for Your Life
Roy Huggins
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Electronic Production
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
Arthur Schneider
For pilot episode (September 9, 1967).
Winner
All nominees
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Bill Klages
Carousel
Carousel
Lon Stucky
I Spy
I Spy
Robert H. Guhl
For episode "Home to Judgement".
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
William Cole
The Hollywood Palace
The Hollywood Palace
Herbert Weiss
For episode January 13, 1968.
Carousel
Carousel
Jerry Smith
The Hollywood Palace
The Hollywood Palace
Nick Giordano
For episode January 13, 1968.
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Music (Other Than Composer)
All nominees
NBC Children's Theatre
NBC Children's Theatre
Arthur Fiedler
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Arthur Malvin
The Hollywood Palace
The Hollywood Palace
Mitchell Ayres
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
Neal Hefti
The Dean Martin Show
The Dean Martin Show
Lee Hale
For episode on 21 December 1967.
The Legend of Robin Hood
The Legend of Robin Hood
Sammy Cahn
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in the Visual Arts
All nominees
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dick Smith
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Bertram Gordon
Lost in Space
Lost in Space
Daniel C. Striepeke
For episode "The Space Destructors".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Musical or Variety Program
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
George Schlatter
For the special (9 September 1967).
Winner
All nominees
The Bob Hope Christmas Special
The Bob Hope Christmas Special
Bob Hope
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Robert Scheerer
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
The Fred Astaire Show
The Fred Astaire Show
Fred Astaire, Gil Rodin
Lincoln Center/Stage 5
Lincoln Center/Stage 5
Jac Venza
Syndicated.
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Musical or Variety Series
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
George Schlatter
Winner
All nominees
The Bell Telephone Hour
The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Mel Stuart, Mike Jackson
The Bell Telephone Hour
The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Mel Stuart, Mike Jackson
The Dean Martin Show
The Dean Martin Show
Greg Garrison
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Ernest Chambers, Saul Ilson
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Joe Hamilton
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Verner Klemperer
Hogan's Heroes
For playing: "Wilhelm Klink".
Winner
All nominees
Jack Cassidy
He & She
For playing: "Oscar North".
Gale Gordon
The Lucy Show
For playing: "Theodore Mooney".
William Demarest
My Three Sons
For playing: "Charley O'Casey".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Milbern Stoun
Gunsmoke
For playing: "Doc". For episode: "Baker's Dozen".
Winner
All nominees
Lawrence Dobkin
CBS Playhouse
For playing: "Dr. Gettlinger". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Leonard Nimoy
Star Trek
For playing: "Spock".
Joseph Campanella
Mannix
For playing: "Lew Wickersham".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Marion Lorne
Bewitched
For playing: "Aunt Clara". Awarded posthumously. Lorne died ten days before the ceremony. Elizabeth Montgomery accepted the award.
Winner
All nominees
Marge Redmond
The Flying Nun
For playing: "Sister Jacqueline".
Agnes Moorehead
Bewitched
For playing: "Endora".
Nita Talbot
Hogan's Heroes
For playing: "Marya". For episode: "The Hostage".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Barbara Anderson
Ironside
For playing: "Eve Whitfield".
Winner
All nominees
Linda Cristal
The High Chaparral
For playing: "Victoria Cannon".
Tessie O'Shea
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
For playing: "Tessie O'Toole".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Melvyn Douglas
CBS Playhouse
For playing: "Peter Schermann". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Winner
All nominees
George C. Scott
The Crucible
For playing: "John Proctor".
Van Heflin
A Case of Libel
For playing: "Robert Sloane".
Raymond Burr
Ironside
For playing: "Robert T. Ironside". TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Eli Wallach
CBS Playhouse
For playing: "Douglas Lambert". For episode: "Dear Friends".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Maureen Stapleton
Among the Paths to Eden
For playing: "Mary O'Meaghan".
Winner
All nominees
Colleen Dewhurst
The Crucible
For playing: "Elizabeth Proctor".
Anne Jackson
CBS Playhouse
For playing: "Vivian Spears" For episode: "Dear Friends".
Judith Anderson
Elizabeth the Queen
For playing "Queen Elizabeth I".
Geneviève Bujold
Saint Joan
For playing "Joan of Arc".
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
He & She
He & She
Allan Burns, Chris Hayward
For The Coming-Out Party (1967)
Winner
He & She
He & She
Allan Burns, Chris Hayward
For The Coming-Out Party (1967)
Winner
All nominees
The Lucy Show
The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer
For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
That Girl
That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen
For The Mailman Cometh (1967)
He & She
He & She
Leonard Stern, Arne Sultan
For The Old Man & the She (1967)
The Lucy Show
The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer
For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
That Girl
That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen
For The Mailman Cometh (1967)
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Loring Mandel
For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night (#1.2)".
Winner
All nominees
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Allan Balter, William Read Woodfield
For episode "The Seal".
CBS Playhouse
CBS Playhouse
Reginald Rose
For episode "Dear Friends".
Ironside
Ironside
Don Mankiewicz
TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Show all nominees
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Music or Variety
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Winner
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Winner
All nominees
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Sam Bobrick, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer
For episode on 15 October 1967.
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Sam Bobrick, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer
For episode on 15 October 1967.
Rowan & Martin's Laugh-In
Laugh-In
Larry Hovis, Paul Keyes, Jim Mulligan, David Panich, George Schlatter, Digby Wolfe
For episode "Pilot (#1.0)".
Show all nominees
Primetime Emmy / Special Classification of Individual Achievements
The Jackie Gleason Show
The Jackie Gleason Show
Art Carney
For his performances on the show. Tied with Pat Paulsen
Winner
The Smothers Brothers Comedy Hour
The Smothers Brothers Comedy Hour
Pat Paulsen
Tied with Art Carney
Winner
All nominees
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Joseph G. Sorokin
For episode "The Survivors".
You're in Love, Charlie Brown
You're in Love, Charlie Brown
Charles M. Schulz
You're in Love, Charlie Brown
You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez
8.0
Star Trek
For episode "Metamorphosis".
Movin' with Nancy
Movin' with Nancy
Devid Uinters
Show all nominees
