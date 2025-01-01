Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1968

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1968

Site Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
Date 19 May 1968
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Get Smart Get Smart
Burt Nodella
Winner
All nominees
Bewitched Bewitched
William Asher
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Edward H. Feldman
The Lucy Show The Lucy Show
Tommy Thompson
Family Affair 5.0
Family Affair Семейное дело
Edmund L. Hartmann
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Kismet Kismet
George Gaines, Jan Scott Tied with The Fred Astaire Show (1968)
Winner
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
James Trittipo Tied with Kismet (1967)
Winner
All nominees
Elizabeth the Queen Elizabeth the Queen
Warren Clymer Aired within Hallmark Hall of Fame (1951)
Mission: Impossible Mission: Impossible
Bill Ross For episode "Echo of Yesterday".
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner For episode November 12, 1967.
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner For episode November 12, 1967.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals
All nominees
Mister Rogers' Neighborhood Mister Rogers' Neighborhood
Fred Rogers
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs
All nominees
Mister Rogers' Neighborhood Mister Rogers' Neighborhood
Fred Rogers
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
He's Your Dog, Charlie Brown He's Your Dog, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
He's Your Dog, Charlie Brown He's Your Dog, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography
It Takes a Thief It Takes a Thief
Ralph Woolsey For episode "A Thief is a Thief is a Thief".
Winner
All nominees
The Time Tunnel The Time Tunnel
Winton C. Hoch For episode "Raiders in Outer Space" (#1.29).
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Gordon Avil
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Individuals
All nominees
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Allan Grant For episode "What Color is the Wind?".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Programs
All nominees
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Allan Grant For episode "What Color is the Wind?".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
All nominees
Dark Shadows Dark Shadows
Joan Bennett
Insight Insight
Celeste Holm For playing "Mrs. Bern". For episode "Fat Hands and a Diamond Ring".
Days of Our Lives Days of Our Lives
Macdonald Carey
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs
Today Today
Al Morgan
Winner
All nominees
Camera Three Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
Camera Three Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Roger Ailes
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Winner
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Chuck Howard
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Heino Ripp
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Peter C. Johnson For episode "The Sounds and Sights of Chicago".
Winner
All nominees
Star Trek 8.0
Star Trek
Donald R. Rode For episode "The Doomsday Machine".
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Peter V. Punzi For episode "Four Days in Omaha".
Mission: Impossible Mission: Impossible
David Wages For episode "The Photographer".
The Bob Hope Christmas Special The Bob Hope Christmas Special
Richard K. Brockway, Donn Cambern, John C. Fuller
Mission: Impossible Mission: Impossible
Robert Watts For episode "The Traitor".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Musical Composition
I Spy I Spy
Earle Hagen For episode "Laya".
Winner
All nominees
CBS Playhouse CBS Playhouse
Bernard Green For episode "My Father and My Mother".
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lalo Schifrin For episode "The Seal".
Run for Your Life Run for Your Life
Pete Rugolo For episode "Cry Hard, Cry Fast".
Gunsmoke Gunsmoke
Morton Stevens For episode "Major Glory".
The High Chaparral The High Chaparral
Harry Sukman For episode "The Champion of the Western World".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Sports Programming - Individuals
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Jim McKay
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Dick Button
ABC's College Football ABC's College Football
Chris Schenkel Official ATAS database lists title as "NCAA Football".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Sports Programming - Programs
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Winner
All nominees
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Roone Arledge
The Flying Fisherman The Flying Fisherman
N.W. Russo Syndicated.
The American Sportsman The American Sportsman
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Don Adams
Get Smart For playing: "Maxwell Smart".
Winner
All nominees
Brian Keith
Family Affair For playing: "Bill Davis".
Dick York
Bewitched For playing: "Darrin Stephens".
Sebastian Cabot
Family Affair For playing: "Giles French".
Richard Benjamin
Richard Benjamin
He & She For playing: "Dick Hollister".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Bill Cosby
I Spy For playing: "Alexander Scott".
Winner
All nominees
Ben Gazzara
Ben Gazzara
Run for Your Life For playing: "Paul Bryan".
Robert Culp
I Spy For playing: "Kelly Robinson".
Martin Landau
Martin Landau
Mission: Impossible For playing: "Rollin Hand".
Raymond Burr
Ironside For playing: "Robert T. Ironside".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Lucille Ball
The Lucy Show For playing: "Lucy Carmichael".
Winner
All nominees
Elizabeth Montgomery
Bewitched For playing: "Samantha Stephens".
Barbara Feldon
Get Smart For playing: "Agent 99".
Marlo Thomas
That Girl For playing: "Ann Marie".
Paula Prentiss
He & She For playing: "Paula Hollister".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Barbara Bain
Mission: Impossible For playing: "Cinnamon Carter".
Winner
All nominees
Diana Rigg
Diana Rigg
The Avengers For playing: "Emma Peel".
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
The Big Valley For playing: "Victoria Barkley".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Bruce Bilson
Get Smart For episode "Maxwell Smart, Private Eye".
Winner
All nominees
Danny Arnold
That Girl For episode "That Girl".
James Frawley
James Frawley
The Monkees For episode "The Devil And Peter Tork".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Paul Bogart
CBS Playhouse For episode "Dear Friends".
Winner
All nominees
Lee H. Katzin
Mission: Impossible For episode "The Killing".
Alex Segal
The Crucible
George Schaefer
CBS Playhouse For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Music or Variety
Jack Haley Jr.
Movin' with Nancy
Winner
All nominees
Dwight Hemion
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Bill Foster
Rowan & Martin's Laugh-In For episode "Pilot (#1.0)".
Gordon Wiles
Rowan & Martin's Laugh-In
Greg Garrison
The Dean Martin Show
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Program
Elizabeth the Queen Elizabeth the Queen
George Schaefer
Winner
All nominees
CBS Playhouse CBS Playhouse
George Schaefer For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Uncle Vanya Uncle Vanya
Laurence Olivier Shown within _"NET Playhouse" (1966)_
CBS Playhouse CBS Playhouse
Herbert Brodkin For episode "Dear Friends".
Luther Luther
Michael Style, Trevor Wallace Aired as a "Xerox Special".
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dan Curtis
Primetime Emmy / Outstanding Dramatic Series
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph Gantman
Winner
All nominees
The Avengers The Avengers
Brian Clemens, Albert Fennell
NET Playhouse NET Playhouse
Curtis W. Davis
Star Trek 8.0
Star Trek
Gene Roddenberry
I Spy I Spy
Morton S. Fine, David Friedkin
Run for Your Life Run for Your Life
Roy Huggins
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Electronic Production
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Arthur Schneider For pilot episode (September 9, 1967).
Winner
All nominees
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Bill Klages
Carousel Carousel
Lon Stucky
I Spy I Spy
Robert H. Guhl For episode "Home to Judgement".
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
William Cole
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Herbert Weiss For episode January 13, 1968.
Carousel Carousel
Jerry Smith
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Nick Giordano For episode January 13, 1968.
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Music (Other Than Composer)
All nominees
NBC Children's Theatre NBC Children's Theatre
Arthur Fiedler
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Arthur Malvin
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Mitchell Ayres
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Neal Hefti
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Lee Hale For episode on 21 December 1967.
The Legend of Robin Hood The Legend of Robin Hood
Sammy Cahn
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in the Visual Arts
All nominees
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dick Smith
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Bertram Gordon
Lost in Space Lost in Space
Daniel C. Striepeke For episode "The Space Destructors".
Primetime Emmy / Outstanding Musical or Variety Program
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
George Schlatter For the special (9 September 1967).
Winner
All nominees
The Bob Hope Christmas Special The Bob Hope Christmas Special
Bob Hope
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Robert Scheerer
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Fred Astaire, Gil Rodin
Lincoln Center/Stage 5 Lincoln Center/Stage 5
Jac Venza Syndicated.
Primetime Emmy / Outstanding Musical or Variety Series
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
George Schlatter
Winner
All nominees
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Mel Stuart, Mike Jackson
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Mel Stuart, Mike Jackson
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Greg Garrison
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ernest Chambers, Saul Ilson
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Joe Hamilton
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Verner Klemperer
Hogan's Heroes For playing: "Wilhelm Klink".
Winner
All nominees
Jack Cassidy
He & She For playing: "Oscar North".
Gale Gordon
The Lucy Show For playing: "Theodore Mooney".
William Demarest
My Three Sons For playing: "Charley O'Casey".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Milbern Stoun
Gunsmoke For playing: "Doc". For episode: "Baker's Dozen".
Winner
All nominees
Lawrence Dobkin
CBS Playhouse For playing: "Dr. Gettlinger". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Leonard Nimoy
Leonard Nimoy
Star Trek For playing: "Spock".
Joseph Campanella
Mannix For playing: "Lew Wickersham".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Marion Lorne
Bewitched For playing: "Aunt Clara". Awarded posthumously. Lorne died ten days before the ceremony. Elizabeth Montgomery accepted the award.
Winner
All nominees
Marge Redmond
The Flying Nun For playing: "Sister Jacqueline".
Agnes Moorehead
Agnes Moorehead
Bewitched For playing: "Endora".
Nita Talbot
Hogan's Heroes For playing: "Marya". For episode: "The Hostage".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Barbara Anderson
Ironside For playing: "Eve Whitfield".
Winner
All nominees
Linda Cristal
The High Chaparral For playing: "Victoria Cannon".
Tessie O'Shea
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde For playing: "Tessie O'Toole".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Melvyn Douglas
Melvyn Douglas
CBS Playhouse For playing: "Peter Schermann". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Winner
All nominees
George C. Scott
George C. Scott
The Crucible For playing: "John Proctor".
Van Heflin
A Case of Libel For playing: "Robert Sloane".
Raymond Burr
Ironside For playing: "Robert T. Ironside". TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Eli Wallach
CBS Playhouse For playing: "Douglas Lambert". For episode: "Dear Friends".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Maureen Stapleton
Maureen Stapleton
Among the Paths to Eden For playing: "Mary O'Meaghan".
Winner
All nominees
Colleen Dewhurst
The Crucible For playing: "Elizabeth Proctor".
Anne Jackson
CBS Playhouse For playing: "Vivian Spears" For episode: "Dear Friends".
Judith Anderson
Elizabeth the Queen For playing "Queen Elizabeth I".
Geneviève Bujold
Saint Joan For playing "Joan of Arc".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
He & She He & She
Allan Burns, Chris Hayward For The Coming-Out Party (1967)
Winner
He & She He & She
Allan Burns, Chris Hayward For The Coming-Out Party (1967)
Winner
All nominees
The Lucy Show The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
That Girl That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen For The Mailman Cometh (1967)
He & She He & She
Leonard Stern, Arne Sultan For The Old Man & the She (1967)
The Lucy Show The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
That Girl That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen For The Mailman Cometh (1967)
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
CBS Playhouse CBS Playhouse
Loring Mandel For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night (#1.2)".
Winner
All nominees
Mission: Impossible Mission: Impossible
Allan Balter, William Read Woodfield For episode "The Seal".
CBS Playhouse CBS Playhouse
Reginald Rose For episode "Dear Friends".
Ironside Ironside
Don Mankiewicz TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Music or Variety
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Winner
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Winner
All nominees
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Sam Bobrick, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer For episode on 15 October 1967.
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Sam Bobrick, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer For episode on 15 October 1967.
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Larry Hovis, Paul Keyes, Jim Mulligan, David Panich, George Schlatter, Digby Wolfe For episode "Pilot (#1.0)".
Primetime Emmy / Special Classification of Individual Achievements
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Art Carney For his performances on the show. Tied with Pat Paulsen
Winner
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Pat Paulsen Tied with Art Carney
Winner
All nominees
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph G. Sorokin For episode "The Survivors".
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Charles M. Schulz
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Bill Melendez
Star Trek 8.0
Star Trek
For episode "Metamorphosis".
Movin' with Nancy Movin' with Nancy
Devid Uinters
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more