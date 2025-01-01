Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1962

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1962

Site Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
Date 22 May 1962
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Gary Smith
Winner
All nominees
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
Philip Barber
The Power and the Glory The Power and the Glory
Nathaniel Burr Smidt
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Charles Lisanby
Theatre '62 Theatre '62
Jan Scott
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
Naked City Naked City
Jack Priestley
Winner
All nominees
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
George T. Clemens
Bonanza Bonanza
Haskell B. Boggs, Walter Castle
Vincent Van Gogh: A Self-Portrait Vincent Van Gogh: A Self-Portrait
Guy Blanchard
Wagon Train Wagon Train
Walter Strenge
Ben Casey Ben Casey
Ted Voigtlander
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Ernie Kovacs Awarded posthumously.
Winner
All nominees
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Lou Onofrio
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Heino Ripp
Arsenic & Old Lace Arsenic & Old Lace
O. Tamburri
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
Naked City Naked City
Hugh Chaloupka, Charles L. Freeman, Aaron Nibley
Winner
Naked City Naked City
Hugh Chaloupka, Charles L. Freeman, Aaron Nibley
Winner
All nominees
Bus Stop Bus Stop
Richard L. Van Enger
The Twentieth Century The Twentieth Century
Lora Hays, Aram Boyajian, Lawrence Silk, Leo Zochling, Harold Silver, Bernard Friend, Walter Katz, Robert Collinson
Wagon Train Wagon Train
Marston Fay, Gene Palmer
U.S. #1: American Profile U.S. #1: American Profile
Constantine S. Gochis
The Twentieth Century The Twentieth Century
Lora Hays, Aram Boyajian, Lawrence Silk, Leo Zochling, Harold Silver, Bernard Friend, Walter Katz, Robert Collinson
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Original Music Composed for Television
Winston Churchill: The Valiant Years Winston Churchill: The Valiant Years
Richard Rodgers
Winner
All nominees
Vincent Van Gogh: A Self-Portrait Vincent Van Gogh: A Self-Portrait
Jacques Belasco
The Dick Powell Theatre The Dick Powell Show
Leith Stevens For episode "The Price of Tomatoes".
Project Twenty Project Twenty
Robert Russell Bennett
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
John Williams
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead)
E. G. Marshall
E. G. Marshall
The Defenders
Winner
All nominees
Vince Edwards
Ben Casey
George Maharis
Route 66
Dzhekki Kuper
Hennesey
Pol Burk
Naked City
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead)
Shirley Booth
Hazel
Winner
All nominees
Mary Stuart
Search for Tomorrow
Donna Rid
The Donna Reed Show
Cara Williams
Pete and Gladys
Gertrude Berg
The Gertrude Berg Show
Primetime Emmy / Outstanding Daytime Program
Purex Summer Specials Purex Summer Specials
Winner
All nominees
Calendar Calendar
The Verdict Is Yours The Verdict Is Yours
Today Today
The Linkletter Show House Party
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Nat Hiken
Car 54, Where Are You?
Winner
All nominees
Dzhon Rich
The Dick Van Dyke Show
Seymour Berns
The Red Skelton Hour
Bud Yorkin
Henry Fonda and the Family
Dave Geisel
The Garry Moore Show
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Franklin Dzh. Shaffner
The Defenders For various episodes.
Winner
All nominees
Jack Smight
Westinghouse Presents: Come Again to Carthage
Arthur Hiller
Naked City For various episodes.
Alex Segal
Alcoa Premiere For episode "People Need People".
Buzz Kulik
Dr. Kildare For episode "Shining Image".
Primetime Emmy / Outstanding Engineering or Technical Achievement
Albert W. Malang
For the ABC Video Expander or VTX. Developed slow motion tape.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Don Knotts
The Andy Griffith Show
Winner
All nominees
Sam Jaffe
Ben Casey
George C. Scott
George C. Scott
Ben Casey For episode "I Remember a Lemon Tree".
Barry Jones
Victoria Regina For playing "The Dean".
Horace McMahon
Naked City
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actress
Pamela Brown
Victoria Regina For playing "Duchess of Kent".
Winner
All nominees
Mary Wickes
The Gertrude Berg Show
Joan Hackett
Ben Casey For episode "A Certain Time, A Certain Darkness".
Jeanne Cooper
Ben Casey For episode "But Linda Only Smiled".
Colleen Dewhurst
Focus
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Carol Burnett
Winner
All nominees
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Judy Garland
Here's Edie Here's Edie
Edie Adams For special/pilot episode 9 April 1962.
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Perry Como
Yves Montand on Broadway Yves Montand on Broadway
Yves Montand
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Children's Programming
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
Winner
All nominees
The Magical World of Disney Disneyland
The Shari Lewis Show The Shari Lewis Show
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
1, 2, 3 Go 1, 2, 3 Go
Update Update
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
The Defenders The Defenders
Winner
All nominees
Naked City Naked City
Victoria Regina Victoria Regina
The Dick Powell Theatre The Dick Powell Show
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
For episode "People Need People".
Ben Casey Ben Casey
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Educational and Public Affairs Programming
David Brinkley's Journal David Brinkley's Journal
Winner
All nominees
ABC News Close-Up ABC Close-Up!
Howard K. Smith Howard K. Smith
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
NBC White Paper NBC White Paper
CBS Reports CBS Reports
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
The Bob Newhart Show The Bob Newhart Show
Winner
All nominees
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Car 54, Where Are You? Car 54, Where Are You?
The Andy Griffith Show The Andy Griffith Show
Hazel Hazel
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Winner
All nominees
Eyewitness to History Eyewitness
Official ATAS records list title as "Eyewitness (with Walter Cronkite)"".
Eichmann Trial Eichmann Trial
Syndicated.
The CBS Evening News CBS Television News
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievements in the Fields of Variety and Music - Music
Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Japan Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Japan
Winner
All nominees
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Directions Directions
For episode "The Thief and the Hangman".
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievements in the Fields of Variety and Music - Variety
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Winner
All nominees
Here's Edie Here's Edie
For special/pilot episode 9 April 1962.
The Magical World of Disney Disneyland
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Peter Falk
Peter Falk
The Dick Powell Theatre For episode "The Price of Tomatoes".
Winner
All nominees
Lee Marvin
Lee Marvin
Alcoa Premiere For episode "People Need People".
Milton Berle
Milton Berle
The Dick Powell Theatre For episode "Doyle Against the House".
James Donald
Victoria Regina For playing "Prince Albert".
Mikki Runi
The Dick Powell Theatre For episode "Somebody's Waiting".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Julie Harris
Victoria Regina For playing "Queen Victoria".
Winner
All nominees
Suzanne Pleshette
Dr. Kildare For episode "Shining Image".
Ethel Waters
Route 66 For episode "Goodnight, Sweet Blues".
Geraldine Brooks
Bus Stop For episode "Call Back Yesterday".
Inger Stevens
The Dick Powell Theatre For episode "The Price of Tomatoes".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Carl Reiner
Winner
All nominees
Car 54, Where Are You? Car 54, Where Are You?
Nat Hiken, Terry Ryan, Tony Webster
The Bob Newhart Show The Bob Newhart Show
Ernest Chambers, Dean Hargrove, Don Hinkley, Robert Kaufman, Roland Kibbee, Norm Liebmann, Bob Newhart, Milt Rosen, Charles Sherman, Howard Snyder, Larry Siegel
Chun King Chow Mein Hour Chun King Chow Mein Hour
Stan Freberg
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
David O'Brien, Arthur Phillips, Martin Ragaway, Al Schwartz, Sherwood Schwartz, Ed Simmons, Red Skelton
Car 54, Where Are You? Car 54, Where Are You?
Nat Hiken, Terry Ryan, Tony Webster
The Bob Newhart Show The Bob Newhart Show
Ernest Chambers, Dean Hargrove, Don Hinkley, Robert Kaufman, Roland Kibbee, Norm Liebmann, Bob Newhart, Milt Rosen, Charles Sherman, Howard Snyder, Larry Siegel
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
The Defenders The Defenders
Reginald Rose For various episodes.
Winner
All nominees
Ben Casey Ben Casey
Jack Laird For episode "I Remember A Lemon Tree".
Alcoa Premiere Alcoa Premiere
Henry F. Greenberg For episode "People Need People".
The Dick Powell Theatre The Dick Powell Show
Richard Alan Simmons For episode "The Price of Tomatoes".
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
Rod Serling For various episodes.
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field
Vincent Van Gogh: A Self-Portrait Vincent Van Gogh: A Self-Portrait
Lou Hazam
Winner
All nominees
ABC News Close-Up ABC Close-Up!
Arthur Holch For episode "Walk In My Shoes".
Purex Summer Specials Purex Summer Specials
George Lefferts
CBS Reports CBS Reports
Jay McMullen For episode "Biography of a Bookie Joint".
NBC White Paper NBC White Paper
Al Wasserman, Arthur Zegart For episode "Battle of Newburgh".
Primetime Emmy / The Program of the Year
Victoria Regina Victoria Regina
George Schaefer
Winner
All nominees
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
CBS Reports CBS Reports
For episode "Biography of a Bookie Joint".
ABC News Close-Up ABC Close-Up!
For episode "Walk In My Shoes".
Vincent Van Gogh: A Self-Portrait Vincent Van Gogh: A Self-Portrait
Trustees Award
A Tour of the White House A Tour of the White House
Jacqueline Kennedy
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more