Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1958

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1958

Site Cocoanut Grove, Los Angeles, California, USA
Date 15 April 1958
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Winner
All nominees
Caesar's Hour Caesar's Hour
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Father Knows Best Father Knows Best
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Primetime Emmy / Actor - Best Single Performance - Lead or Support
Peter Ustinov
Peter Ustinov
Omnibus For episode "The Life of Samuel Johnson".
Winner
All nominees
Mikki Runi
Playhouse 90 For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Lee J. Cobb
Lee J. Cobb
Studio One For episode "No Deadly Medicine".
Ed Wynn
On Borrowed Time For playing "Gramps Northrup".
David Wayne
Suspicion For episode "Heartbeat".
Primetime Emmy / Actress - Best Single Performance - Lead or Support
Polly Bergen
Playhouse 90 For episode "The Helen Morgan Story".
Winner
All nominees
Helen Hayes
The Alcoa Hour For episode "Mrs. Gilling and the Skyscraper".
Piper Laurie
Piper Laurie
Studio One For episode "The Deaf Heart".
Julie Andrews
Julie Andrews
Cinderella
Teresa Wright
Playhouse 90 For playing "Annie Sullivan". For episode "The Miracle Worker".
Primetime Emmy / Best Art Direction
Twelfth Night Twelfth Night
Rouben Ter-Arutunian
Winner
All nominees
The George Gobel Show The George Gobel Show
Robert Kelly
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
Climax! Climax!
Beulah Frankel
Wagon Train Wagon Train
Howard E. Johnson
Primetime Emmy / Best Cinematography for Television
Hemo the Magnificent Hemo the Magnificent
Harold E. Wellman Shown within "Bell Telephone Science Series".
Winner
All nominees
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
George E. Diskant For episode "Voices in the Fog".
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Robert De Grasse
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
William Margulies For episode "The Outlaw".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "Miss Ashley's Demon".
Primetime Emmy / Best Comedy Writing
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, A.J. Russell, Terry Ryan, Phil Sharp, Tony Webster, Sydney Zelinka
Winner
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, A.J. Russell, Terry Ryan, Phil Sharp, Tony Webster, Sydney Zelinka
Winner
All nominees
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Caesar's Hour Caesar's Hour
Mel Brooks, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Caesar's Hour Caesar's Hour
Mel Brooks, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Father Knows Best Father Knows Best
Paul West, Roswell Rogers
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Ernie Kovacs For episode "No Dialogue Show".
Primetime Emmy / Best Continuing Performance (Female) in a Series by a Comedienne, Singer, Hostess, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Herself
Dinah Shore
The Dinah Shore Chevy Show
Winner
All nominees
Loretta Yang
The Loretta Young Show
Lucille Ball
I Love Lucy
Gracie Allen
The George Burns and Gracie Allen Show
Dody Goodman
The Tonight Show Starring Jack Paar
Primetime Emmy / Best Continuing Performance (Male) in a Series by a Comedian, Singer, Host, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Himself
Dzhek Benni
The Jack Benny Program
Winner
All nominees
Steve Allen
The Steve Allen Plymouth Show
Perry Como
Perry Como's Kraft Music Hall
Jack Paar
The Tonight Show Starring Jack Paar
Sid Caesar
Caesar's Hour
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series
Robert Young
Father Knows Best
Winner
All nominees
James Arness
Gunsmoke
Robert Cummings
The Bob Cummings Show
Fil Silvers
The Phil Silvers Show
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Primetime Emmy / Best Continuing Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series
Jane Wyatt
Father Knows Best
Winner
All nominees
Ida Lupino
Mr. Adams and Eve
Spring Byington
December Bride
Eve Arden
The Eve Arden Show
Jan Clayton
Lassie
Primetime Emmy / Best Continuing Supporting Performance by an Actor in a Dramatic or Comedy Series
Carl Reiner
Carl Reiner
Caesar's Hour
Winner
All nominees
William Frawley
I Love Lucy
Dennis Weaver
Gunsmoke
Louis Nye
The Steve Allen Plymouth Show
Paul Ford
The Phil Silvers Show
Primetime Emmy / Best Continuing Supporting Performance by an Actress in a Dramatic or Comedy Series
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Winner
All nominees
Vivian Vance
I Love Lucy
Verna Felton
December Bride
Pat Carroll
Caesar's Hour
Marion Lorne
Sally
Primetime Emmy / Best Coverage of an Unscheduled Newsworthy Event
World News Roundup World News Roundup
For coverage of the Rikers Island, New York plane crash. Program airdate: February 3, 1957.
Winner
Primetime Emmy / Best Direction - Half Hour or Less
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Robert Stevens For episode "The Glass Eye".
Winner
All nominees
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Sheldon Leonard ("Danny Thomas Show").
Your Hit Parade Your Hit Parade
Bill Hobin
The Patrice Munsel Show The Patrice Munsel Show
Clark Jones
Father Knows Best Father Knows Best
Peter Tewksbury
Primetime Emmy / Best Direction - One Hour or More
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Bob Banner
Winner
All nominees
The Green Pastures The Green Pastures
George Schaefer
Playhouse 90 Playhouse 90
Arthur Penn For episode "Miracle Worker".
Playhouse 90 Playhouse 90
George Roy Hill For episode "Helen Morgan Story".
Playhouse 90 Playhouse 90
John Frankenheimer For episode "The Comedian" (#1.20).
Primetime Emmy / Best Dramatic Anthology Series
Playhouse 90 Playhouse 90
Winner
All nominees
Hallmark Hall of Fame Hallmark Hall of Fame
Climax! Climax!
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Studio One Studio One
Primetime Emmy / Best Dramatic Series with Continuing Characters
Gunsmoke Gunsmoke
Winner
All nominees
Lassie Lassie
Wagon Train Wagon Train
Perry Mason Perry Mason
Maverick Maverick
Primetime Emmy / Best Editing of a Film for Television
Gunsmoke Gunsmoke
Michael Pozen For episode "How To Kill a Woman".
Winner
All nominees
General Electric Theater General Electric Theater
Michael R. McAdam For episode "The Trail to Christmas".
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Samuel E. Beetley For episode "The Tinhorn".
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Danny B. Landres For episode "The Lonely Wizard".
Maverick Maverick
Robert Sparr For episode "The Quick and the Dead".
Primetime Emmy / Best Live Camera Work
Playhouse 90 Playhouse 90
Winner
All nominees
General Motors 50th Anniversary Show General Motors 50th Anniversary Show
Annie Get Your Gun Annie Get Your Gun
Cinderella Cinderella
Wide Wide World Wide Wide World
Primetime Emmy / Best Musical Contribution for Television
Omnibus Omnibus
Leonard Bernstein Conducting and analyzing music of Johann Sebastian Bach.
Winner
All nominees
The Frank Sinatra Show The Frank Sinatra Show
Nelson Riddle
Project Twenty Project Twenty
Robert Russell Bennett For episode "The Innocent Years".
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Mitchell Ayres
Cinderella Cinderella
Richard Rodgers
Primetime Emmy / Best Musical, Variety, Audience Participation or Quiz Series
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Winner
All nominees
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Primetime Emmy / Best New Program Series of the Year
The Seven Lively Arts The Seven Lively Arts
Winner
All nominees
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Maverick Maverick
Wagon Train Wagon Train
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
Primetime Emmy / Best News Commentary
See It Now See It Now
Edward R. Murrow
Winner
All nominees
World News Roundup World News Roundup
Eric Sevareid
Primetime Emmy / Best Public Service Program or Series
Omnibus Omnibus
Winner
All nominees
See It Now See It Now
Wide Wide World Wide Wide World
Hemo the Magnificent Hemo the Magnificent
The two titles listed aired within the eligibility dates for the 1958 Emmy Awards ceremony. Official ATAS records list the title of the nominee as "Bell Telephone Science Series".
The Strange Case of the Cosmic Rays The Strange Case of the Cosmic Rays
The two titles listed aired within the eligibility dates for the 1958 Emmy Awards ceremony. Official ATAS records list the title of the nominee as "Bell Telephone Science Series".
Person to Person Person to Person
Primetime Emmy / Best Single Program of the Year
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Helen Morgan Story".
The Green Pastures The Green Pastures
General Motors 50th Anniversary Show General Motors 50th Anniversary Show
Jess Oppenheimer
The Edsel Show The Edsel Show
Primetime Emmy / Best Teleplay Writing - Half Hour or Less
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Paul Monash For episode "The Lonely Wizard".
Winner
All nominees
Gunsmoke Gunsmoke
John Meston For episode "Born to Hang".
Father Knows Best Father Knows Best
Roswell Rogers For episode "Margaret Hires a Gardener".
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Joe Connelly, Bob Mosher For episode "Beaver Gets Spelled".
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Joe Connelly, Bob Mosher For episode "Beaver Gets Spelled".
Frontiers of Faith Frontiers of Faith
Morton Wishengrad For episode "A Chassidic Tale".
Primetime Emmy / Best Teleplay Writing - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Rod Serling For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
William Gibson For episode "Miracle Worker".
Omnibus Omnibus
James Lee For episode "Life of Samuel Johnson".
Studio One Studio One
Arthur Hailey For episode "No Deadly Medicine".
The Green Pastures The Green Pastures
Marc Connelly
