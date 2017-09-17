Menu
All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2017

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 17 September 2017
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Piter Hayk, David Hyman, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Dale Stern, Gabrielle Allan, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Dan Mintz
All nominees
Master of None 8.0
Master of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Michael Schur, Alan Yang, Eric Wareheim, Aziz Ansari
Modern Family 7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Jeffrey Richman, Christy Stratton, Chuck Tatham, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit, Alec Berg, Mike Judge, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Aaron Zelman, Adam Countee, Carrie Kemper
Unbreakable Kimmy Schmidt
Unbreakable Kimmy Schmidt
Tina Fey, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Jeff Richmond, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Meredith Scardino, Sam Means, Eric Gurian
Atlanta 7.4
Atlanta
Paul Simms, Alex Orr, Hiro Murai, Donald Glover, Dianne McGunigle
black-ish
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Jonathan Groff, Laura Gutin, Gail Lerner, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Vijal Patel, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Leila Gerstein, Kira Snyder
Winner
All nominees
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Dzhonatan Gletce, Melissa Bernstein, Gordon Smith
The Crown 8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Philip Martin
This Is Us 8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Glenn Ficarra, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Donald Todd, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
House of Cards 8.3
House of Cards
, David Fincher, Robin Wright, Dana Brunetti, Andrew Davies, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, John Mankiewicz, Daniel Minahan, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Melissa James Gibson, Bill Kennedy, Kenneth Lin
Westworld 8.1
Westworld
Richard J. Lewis, J.J. Abrams, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Lisa Joy, Roberto Patino
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Shawn Levy, Iain Paterson, Matt Duffer, Ross Duffer, Dan Cohen
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Donald Glover
Donald Glover
Atlanta For playing: "Earnest 'Earn' Marks".
Winner
All nominees
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Transparent For playing: "Maura Pfefferman".
Aziz Ansari
Aziz Ansari
Master of None For playing: "Dev Shah".
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish For playing: "Andre 'Dre' Johnson".
William H. Macy
William H. Macy
Shameless For playing: "Frank Gallagher".
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Baskets For playing: "Chip Baskets and Dale Baskets".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us For playing: "Randall Pearson".
Winner
All nominees
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Ray Donovan For playing: "Ray Donovan".
Matthew Rhys
Matthew Rhys
The Americans For playing: "Philip Jennings".
Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia
This Is Us For playing: "Jack Pearson".
House of Cards For playing: "Francis Underwood".
Westworld For playing: "Dr. Robert Ford".
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul For playing: "Jimmy McGill".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep For playing: "Selina Meyer".
Winner
All nominees
Pamela Adlon
Pamela Adlon
Better Things For playing: "Sam Fox".
Allison Janney
Allison Janney
Mom For playing: "Bonnie".
Ellie Kemper
Ellie Kemper
Unbreakable Kimmy Schmidt For playing: "Kimmy Schmidt".
Jane Fonda
Jane Fonda
Grace and Frankie For playing: "Grace".
Lily Tomlin
Lily Tomlin
Grace and Frankie For playing: "Frankie".
Tracee Ellis Ross
Tracee Ellis Ross
black-ish For playing: "Rainbow 'Bow' Johnson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale For playing: "Offred".
Winner
All nominees
Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood
Westworld For playing: "Dolores Abernathy".
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards For playing: "Claire Underwood".
Keri Russell
Keri Russell
The Americans For playing: "Elizabeth Jennings".
Viola Davis
Viola Davis
How to Get Away with Murder For playing: "Annalise Keating".
Claire Foy
Claire Foy
The Crown For playing: "Queen Elizabeth II".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Saturday Night Live For playing: "Donald Trump".
Winner
All nominees
Tony Hale
Tony Hale
Veep For playing: "Gary Walsh".
Tituss Burgess
Tituss Burgess
Unbreakable Kimmy Schmidt For playing: "Titus Andromedon".
Matt Walsh
Matt Walsh
Veep For playing: "Mike McLintock".
Louie Anderson
Baskets For playing: "Christine Baskets".
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family For playing: "Phil Dunphy".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
John Lithgow
John Lithgow
The Crown For playing: "Winston Churchill".
Winner
All nominees
Ron Cephas Jones
Ron Cephas Jones
This Is Us For playing: "William H. Hill".
Michael Kelly
Michael Kelly
House of Cards For playing: "Doug Stamper".
Jonathan Banks
Jonathan Banks
Better Call Saul For playing: "Mike Ehrmantraut".
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Westworld For playing: "Bernard Lowe".
David Harbour
David Harbour
Stranger Things For playing: "Jim Hopper".
Mandy Patinkin
Mandy Patinkin
Homeland For playing: "Saul Berenson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing various characters.
Winner
All nominees
Judith Light
Judith Light
Transparent For playing: "Shelly Pfefferman".
Anna Chlumsky
Anna Chlumsky
Veep For playing: "Amy Brookheimer".
Vanessa Bayer
Saturday Night Live For playing various characters.
Leslie Jones
Leslie Jones
Saturday Night Live For playing various characters.
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Transparent For playing: "Raquel Fein".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Ann Dowd
Ann Dowd
The Handmaid's Tale For playing: "Aunt Lydia".
Winner
All nominees
Samira Wiley
Samira Wiley
The Handmaid's Tale For playing: "Moira".
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Westworld For playing: "Maeve Millay".
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Stranger Things For playing: "Eleven".
Chrissy Metz
This Is Us For playing: "Kate Pearson".
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Orange Is the New Black For playing: "Suzanne 'Crazy Eyes' Warren".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Gerald McRaney
Gerald McRaney
This Is Us For playing: "Dr. Nathan Katowski". For episode: "The Big Day".
Winner
All nominees
Denis O'Hare
Denis O'Hare
This Is Us For playing: "Jessie". For episode: "Last Christmas".
Brian Tyree Henry
Brian Tyree Henry
This Is Us For playing: "Ricky". For episode: "Memphis".
Ben Mendelsohn
Ben Mendelsohn
Bloodline For playing: "Danny Rayburn". For episode: "Part 32".
B.D. Wong
B.D. Wong
Mr. Robot For playing: "Whiterose". For episode: "eps2.3_logic-b0mb.hc".
Hank Azaria
Hank Azaria
Ray Donovan For playing: "Ed Cochran". For episode: "Norman Saves The World".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Alexis Bledel
Alexis Bledel
The Handmaid's Tale As Ofglen in Late (2017)
Winner
All nominees
Ann Dowd
Ann Dowd
The Leftovers As Patti Levin in The Most Powerful Man in the World (and His Identical Twin Brother) (2017)
Alison Wright
Alison Wright
The Americans As Martha in The Soviet Division (2017)
Laverne Cox
Laverne Cox
Orange Is the New Black As Sophia Burset in Doctor Psycho (2016)
Cicely Tyson
How to Get Away with Murder As Ophelia Harkness in Go Cry Somewhere Else (2017)
Shannon Purser
Stranger Things As Barb Holland in Chapter Three: Holly, Jolly (2016)
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Dave Chappelle
Dave Chappelle
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dave Chappelle/A Tribe Called Quest".
Winner
All nominees
Riz Ahmed
Riz Ahmed
Girls For playing: "Paul-Louis". For episode: "All I Ever Wanted".
Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Lin-Manuel Miranda/Twenty One Pilots".
Matthew Rhys
Matthew Rhys
Girls For playing: "Chuck Palmer". For episode: "American Bitch".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Veep For playing: "Tom James". For episode: "Blurb".
Tom Hanks
Tom Hanks
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Tom Hanks/Lady Gaga".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Melissa McCarthy/HAIM".
Winner
All nominees
Angela Bassett
Angela Bassett
Master of None For playing: "Catherine". For episode: "Thanksgiving".
Carrie Fisher
Carrie Fisher
Catastrophe Posthumously. For playing: "Mia Norris". For episode: "2.6".
Wanda Sykes
Wanda Sykes
black-ish For playing: "Daphne Lido". For episode: "Lemons".
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Kristen Wiig/The xx".
Becky Ann Baker
Becky Ann Baker
Girls For playing: "Loreen Doring". For episode: "Gummies".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Winner
All nominees
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
Archer 8.7
Archer
Bryan Fordney, Matt Thompson, Adam Reed, Casey Willis, Neal Holman, Eric Sims, Marcus Rosentrater, Chad Hurd, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Dave King, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Elena of Avalor Elena of Avalor
Craig Gerber, Jamie Mitchell For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Adventure Time 8.2
Adventure Time
Ken Bruce, Michel Lyman, Brian A. Miller, Kent Osborne, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Elizabeth Ito, Adam Muto, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Ashly Burch For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Winner
All nominees
Mickey Mouse Mickey Mouse
Paul Rudish, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
Steven Universe
Steven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Marvel's Rocket & Groot
Marvel's Rocket & Groot
Stan Lee, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Chris Wyatt, Kevin Burke, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Arnaud Delord For episode "Space Walk"
Teen Titans Go! 7.4
Teen Titans Go!
Eric Pringle, Luke Cormican, Aaron Horvath, Sam Register, Michael Jelenic, Peter Rida Michail For episode "Orangins"
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing "Peter Griffin", "Stewie Griffin", "Brian Griffin" and "Glenn Quagmire". For episode "The Boys In The Band".
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Nancy Cartwright For playing "Bart Simpson". For episode "Looking For Mr. Goodbart".
BoJack Horseman 8.5
BoJack Horseman
Kristen Schaal For playing "Sarah Lynn". For episode "That's Too Much, Man!".
F Is for Family 7.8
F Is for Family F is for Family
Mo Collins For playing "Ginny". For episode "Pray Away".
American Dad! 6.8
American Dad!
Dee Bradley Baker For playing "Klaus". For episode "Fight and Flight".
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Kevin Kline For playing "Mr. Fischoeder". For episode "The Last Gingerbread House On The Left".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
13th 13th
Common, Robert Glasper, Karriem Riggins For song "Letter to the Free"
Winner
All nominees
Mickey Mouse Mickey Mouse
Paul Rudish, Darrick Bachman, Christopher Willis For song "Jing-A-Ling-A-Ling" from episode "Duck The Halls: A Mickey Mouse Christmas Special"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Kenan Thompson, Eli Brueggemann, Will Stephen, Chance the Rapper For song "Last Christmas" from episode "Host: Casey Affleck"
Unbreakable Kimmy Schmidt
Unbreakable Kimmy Schmidt
Tina Fey, Jeff Richmond, Sam Means For song "Hell No" from episode "Kimmy's Roommate Lemonades!"
Crazy Ex-Girlfriend
Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Rachel Bloom, Jack Dolgen For song "We Tapped That Ass" from episode "When Will Josh And His Friend Leave Me Alone?"
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Jonathan Kimmel, Gary Greenberg For song "The Ballad of Claus Jorstad (Devil Stool)" from episode "Jessica Chastain/Willie Nelson/Hunter Hayes"
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Kyle Dixon, Michael Stein
Winner
All nominees
The Good Fight 7.9
The Good Fight
David Buckley
Genius 7.2
Genius
Hans Zimmer, Lorne Balfe
Feud 7.6
Feud
Mac Quayle
Westworld 8.1
Westworld
Ramin Djawadi
Victoria 6.9
Victoria
Martin Phipps
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Susan Jacobs For episode "You Get What You Need"
Winner
All nominees
Master of None 8.0
Master of None
Kerri Drootin, Zach Cowie For episode "Amarsi Un Po"
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Nora Felder For episode "Chapter Two: The Weirdo On Maple Street"
Girls 7.7
Girls
Manish Raval, Tom Wolfe, Jonathan Leahy For episode "Goodbye Tour"
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Thomas Golubic For episode "Sunk Costs"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Reed Morano For Offred (2017)
Winner
All nominees
The Crown 8.7
The Crown
Stephen Daldry For Hyde Park Corner (2016)
Westworld 8.1
Westworld
Jonathan Nolan For The Bicameral Mind (2016)
Homeland 8.3
Homeland
Lesli Linka Glatter For America First (2017)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Matt Duffer, Ross Duffer For Chapter One: The Vanishing of Will Byers (2016)
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan For Witness (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Atlanta 7.4
Atlanta
Donald Glover For B.A.N. (2016)
Winner
All nominees
Veep 6.7
Veep
Dale Stern For Justice (2017)
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit For Intellectual Property (2017)
Veep 6.7
Veep
David Mandel For Groundbreaking (2017)
Veep 6.7
Veep
Morgan Sackett For Blurb (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell
Winner
All nominees
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Bill Maher, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
James Corden, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Amy Ozols, Michael Kaplan, Ben Winston
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Liz Levin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Chris Licht, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
LA 92 LA 92
Jonathan Chinn, Simon Chinn, T.J. Martin, Matt Renner, Tim Pastore, Daniel Lindsay
Winner
All nominees
O.J.: Made in America
O.J.: Made in America
Ezra Edelman, Caroline Waterlow, Libby Geist, Connor Schell, Nina Krstic, Tamara Rosenberg
Oklahoma City Oklahoma City
Susan Bellows, Barak Goodman, Mark Samels, Emily Singer Chapman
The White Helmets The White Helmets
Joanna Natasegara, Orlando von Einsiedel
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds 7.9
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Fisher Stevens, Nancy Abraham, Sheila Nevins, Brett Ratner, Alexis Bloom
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Kim Estes
Dicks For playing: "Sgt. Amanda Smith".
Winner
All nominees
Ben Schwartz
Ben Schwartz
The Earliest Show For playing: "Josh Bath".
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Con Man For playing: "Wray Nerely".
Ty Burrell
Ty Burrell
Boondoggle For playing: "Ty".
John Michael Higgins
Tween Fest For playing: "Todd Crawford".
Jason Ritter
Jason Ritter
Tales of Titans For playing: "Greg".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Jane Lynch
Jane Lynch
Dropping the Soap For playing: "Olivia Vanderstein".
Winner
All nominees
Mindy Sterling
Secs & Execs For playing: "Shirla".
Kelsey Scott
Fear the Walking Dead: Passage For playing: "Sierra".
Lauren Lapkus
Lauren Lapkus
The Earliest Show For playing: "Samantha Newman".
Mindy Sterling
Con Man For playing: "Bobbie".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Veep 6.7
Veep
Dorian Frankel, Sibby Kirchgessner
Winner
All nominees
Transparent 8.4
Transparent
Eyde Belasco
Atlanta 7.4
Atlanta
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera, Leslie Woo
Master of None 8.0
Master of None
Teresa Razzauti, Cody Beke
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Winner
All nominees
This Is Us 8.0
This Is Us
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Westworld 8.1
Westworld
John Papsidera
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
The Crown 8.7
The Crown
Nina Gold, Robert Sterne
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
David Rubin
Winner
All nominees
Feud 7.6
Feud
Eric Dawson, Robert J. Ulrich
The Night Of 8.6
The Night Of
Avy Kaufman, Sabrina Hyman
Fargo 9.1
Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
The Wizard of Lies 6.7
The Wizard of Lies
Ellen Chenoweth
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Lynne Spiegel Spillman
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
The Voice 8.5
The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Project Runway 7.7
Project Runway
Sasha Alpert, Jennifer DeMartino, Alissa Haight Carlton
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Once Upon a Sesame Street Christmas Once Upon a Sesame Street Christmas
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Winner
All nominees
School of Rock
School of Rock
Richard Linklater, Jim Armogida, Steve Armogida, Jay Kogen, Scott Rudin, Steve Skrovan, Suzie V. Freeman, Sarah Jane Cunningham, Harry Hannigan, Chris Arrington, Eli Bush
Girl Meets World 8.0
Girl Meets World
Mark Blutman, Michael Jacobs, Jeff Menell, Matthew Nelson, Frank Pace
Macy's Thanksgiving Day Parade 90th Celebration Macy's Thanksgiving Day Parade 90th Celebration
Bill Bracken, Brad Lachman, Matt Lachman
Star Wars: Rebels
Star Wars: Rebels Star Wars Rebels
Henry Gilroy, Simon Kinberg, Dave Filoni, Kiri Hart, Carrie Beck, Athena Yvette Portillo
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "The Mirror" & "Send In The Clowns" & "She Used To Be Mine"
Winner
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Mandy Moore Routines: "On Top Of The World" & "Carol Of The Bells"
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough Routine: "Kairos"
The Real O'Neals 7.3
The Real O'Neals
Fred Tallaksen Routines: "Born This Way" & "West Side Story" & "Boyfriend"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mandy Moore Routines: "Unsteady" & "This Is Not The End"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
The Night Of 8.6
The Night Of
Frederick Elmes Episode: "Ordinary Death"
Winner
All nominees
Fargo 9.1
Fargo
Dana Gonzales Episode: "The Law Of Vacant Places"
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Yves Bélanger Episode: "You Get What You Need"
Black Mirror 8.3
Black Mirror
Seamus McGarvey For Nosedive (2016).
The Young Pope 7.8
The Young Pope
Luca Bigazzi Episode: "Episode 1"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
The Ranch
The Ranch
Donald A. Morgan For episode "Easy Come, Easy Go"
Winner
All nominees
K.C. Undercover 7.5
K.C. Undercover
Joseph Calloway For episode "The Legend Of Bad, Bad Cleo Brown"
Superior Donuts Superior Donuts
Gary Baum Foe episode "Crime Time"
2 Broke Girl$ 8.2
2 Broke Girl$ 2 Broke Girls
Chris La Fountaine For episdoe "And The Planes, Fingers And Automobiles"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Planet Earth II 9.7
Planet Earth II
Jonathan Jones, Tom Fitz, Mark MacEwen, Pete McCowen, Warwick Sloss, Paul Stewart, Max Hug Williams, Richard Wollocombe, John Shier, Mateo Willis, Derek Frankowski For episode "Islands"
Winner
All nominees
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Rome"
13th 13th
Kira Kelly, Hans Charles
Planet Earth II 9.7
Planet Earth II
Gordon Buchanan, Michael Kelem, Gavin Thurston, Kevin Flay, John Aitchison, Mark MacEwen, Sandesh Kadur, Mark Smith, Mateo Willis, Rob Whitworth For episode "Cities"
Chef's Table Chef's Table
Will Basanta For episode "Virgilio Martinez"
O.J.: Made in America
O.J.: Made in America
Nick Higgins For episode "Part 4"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Born This Way Born This Way
Bruce Ready For "Rough Waters".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode "Loaded"
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Veep 6.7
Veep
David J. Miller For Qatar (2017)
Winner
All nominees
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Tim Suhrstedt For Success Failure (2017)
Ballers 7.3
Ballers
Rodney Taylor For Game Day (2016)
Transparent 8.4
Transparent
Jim Frohna For If I Were a Bell (2016)
Divorce 6.9
Divorce
Reed Morano For Pilot (2016)
Mozart in the Jungle
Mozart in the Jungle
Tobias Datum For Now I Will Sing (2016)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For Offred (2017)
Winner
All nominees
Westworld 8.1
Westworld
Paul Cameron For The Original (2016)
The Crown 8.7
The Crown
Adriano Goldman For Smoke and Mirrors (2016)
Mr. Robot 7.3
Mr. Robot
Tod Campbell For eps2.0_unm4sk-pt1.tc (2016) & eps2.0_unm4sk-pt2.tc (2016)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Tim Ives For Chapter Eight: The Upside Down (2016)
Sense8 7.5
Sense8
John Toll For Obligate Mutualisms (2017)
The Man in the High Castle 6.9
The Man in the High Castle
James Hawkinson For Fallout (2016)
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Patricia McLaughlin, Alix Friedberg, Risa Garcia For episode "You Get What You Need"
Winner
All nominees
House of Cards 8.3
House of Cards
Steffany Bernstein Pratt, Johanna Argan, Jessica Wenger, Kemal Harris For episode "Chapter 61"
Transparent 8.4
Transparent
Leslie Herman, Marie Schley, Hannah Schneider For episode "To Sardines and Back"
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Art Show"
Empire 6.8
Empire
Mary C. Lane, Paolo Nieddu, Jennifer Salim With assistant costume designer Jennifer Salim for episode "Light In Darkness"
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Perry Meek, Zaldy For episode "Oh. My. Gaga!"
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode "Emily Blunt/Bruno Mars"
Portlandia 7.1
Portlandia
Amanda Needham, Jaymes Neon, Jordan Hamilton For episode "Carrie Dates a Hunk"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Karina Torrico, Polina Roytman For episode "Halloween Night"
Hairspray Live! Hairspray Live!
Carolyn Dessert, Mary E. Vogt
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
All nominees
Planet of the Couches Planet of the Couches
James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, David Silverman
Stranger Things VR Stranger Things: The VR Experience
George Bloom, Craig Weiss, Jim Berndt
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
The Oscars: All Access The Oscars: All Access
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Shelby Sundling, Christine Stillings, Meghan de Boer
Winner
All nominees
Stand for Rights Stand for Rights
Philip W. Hack, Jerry Kupfer, Evan Jonigkeit, Eric Gurian
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
O.J.: Made in America
O.J.: Made in America
Ezra Edelman For "Part 3"
Winner
All nominees
Planet Earth II 9.7
Planet Earth II
Fredi Devas For episode: "Cities"
Planet Earth II 9.7
Planet Earth II
Elizabeth White For episode "Islands"
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds 7.9
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Fisher Stevens, Alexis Bloom
13th 13th
Ava DuVernay
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds 7.9
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Fisher Stevens, Alexis Bloom
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Jean-Marc Vallée
Winner
All nominees
The Night Of 8.6
The Night Of
Stiven Zeyllyan For The Beach (2016)
Fargo 9.1
Fargo
Noah Hawley For The Law of Vacant Places (2017)
Genius 7.2
Genius
Ron Howard For Einstein: Chapter One (2017)
Feud 7.6
Feud
Ryan Murphy For And the Winner Is... (The Oscars of 1963) (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode: "Jimmy Fallon/Harry Styles".
Winner
All nominees
Drunk History 6.1
Drunk History
Derek Waters, Jeremy Konner For episode: "Hamilton".
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode: "Episode 0179".
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino For episode: "Multi-Level Marketing".
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For episode: "The (RED) Show".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Winner
All nominees
Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come
Jerry Foley
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Paul Pennolino For episode: "Not the White House Correspondents' Dinner".
Stephen Colbert's Live Election Night Democracy's Series Finale: Who's Going to Clean Up This Sh*t? Stephen Colbert's Live Election Night Democracy's Series Finale: Who's Going to Clean Up This Sh*t?
Jim Hoskinson
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Planet Earth II 9.7
Planet Earth II
Maykl Ganton, Tom Hugh-Jones, Elizabeth White
Winner
All nominees
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Junko Tsunashima, Brent Miller, Suzanne Hillinger
The Keepers The Keepers
Josh Braun, Brandon Carroll, Matthew I. Goldberg, Ryan White, Jessica Hargrave
30 for 30 30 for 30
Judd Apatow, Michael Bonfiglio, Libby Geist, Connor Schell, John Dahl, Dave O'Connor, Jenna Anthony
Chef's Table Chef's Table
David Gelb, Matt Weaver, Andrew Fried, Dane Lillegard, Brian McGinn
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
13th 13th
Howard Barish, Angus Wall, Ava DuVernay, Jason Sterman, Spencer Averick
Winner
All nominees
Vice Vice
Beverly Chase, Jonah Kaplan, David Schankula, Shane Smith, Tim Clancy, Josh Tyrangiel, Jana Kozlowski, Alex Chitty * A House Divided
Amanda Knox Amanda Knox
Mette Heide, Rod Blackhurst, Stephen Robert Morse, Brian McGinn
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years 7.8
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
Ron Howard, Brian Grazer, Marc Ambrose, Guy East, Nigel Sinclair, Michael Rosenberg, Jeff Jones, Jonathan Clyde, Scott Pascucci, Nicholas Ferrall
L.A. Burning: The Riots 25 Years Later L.A. Burning: The Riots 25 Years Later
John Singleton, Elaine Frontain Bryant, Brad Abramson, Kevin Lopez, Mark Ford, Shelly Tatro, Nora Donaghy, Tara Long, One9, Erik Parker
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Feud 7.6
Feud
Ralph M. Abalos, Wendy Southard, Helena Cepeda, Chris Clark
Winner
All nominees
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Frances Mathias, Lona Vigi, Jocelyn Mulhern, Nickole Jones, Michelle Ceglia
Genius 7.2
Genius
Fae Hammond, Adéla Robová, Alex Rouse, Natasha Lees For episode "Einstein: Chapter One"
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Valerie Jackson, Jose Zamora, Michelle Ceglia
Fargo 9.1
Fargo
Judy Durbacz, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale, Eva Baulackey
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Hairspray Live! Hairspray Live!
Terry Baliel, Jill Crosby, Joy Zapata, Miia Kovero, Roxane Griffin, Lawrence Davis
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Christen Edwards, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode "Dwayne Johnson/Katy Perry"
The Voice 8.5
The Voice
Stacey Morris, Anna Maria Orzano, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek For episode "Live Playoffs, Night 1"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Renee J. Vaca, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode "A Night At The Movies"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Hector Pocasangre For episode "Oh. My. Gaga!"
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Westworld 8.1
Westworld
Donna J. Anderson, Joy Zapata, Bruce J. Samia, Pavy Olivarez For episode "Contrapasso"
Winner
All nominees
The Crown 8.7
The Crown
Ivana Primorac, Amy Riley For episode "Hyde Park Corner"
Penny Dreadful
Penny Dreadful
Orla Carrol, Joe Whelan, Sevlene Roddy, Luca Vannella, Alexis Continente For episode "Ebb Tide"
Vikings 8.2
Vikings
Dee Corcoran, Ida Eriksson, Catherine Argue, Jennie Readman, Zuelika Delaney With hairstylist Ida Erickson for episode "Revenge."
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Evelyn Roach, Sarah Hindsgaul For episode "Chapter Two: The Weirdo On Maple Street"
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
RuPaul
Winner
All nominees
Match Game Match Game
Alec Baldwin
Martha & Snoop's Potluck Party Challenge Martha & Snoop's Potluck Dinner Party
Snoop Dogg, Martha Stewart
MasterChef Junior
MasterChef Junior
Gordon Ramsay
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Tim Gunn
United Shades of America United Shades of America
W. Kamau Bell
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Scott Wills For episode "XCIII"
Winner
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Lou Romano For episode "XCV"
Winner
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Bryan Andrews For episode "XCIII"
Winner
Wander Over Yonder 8.9
Wander Over Yonder
Justin Nichols For episode: "The End Of The Galaxy".
Winner
Samurai Jack 8.4
Samurai Jack
Craig Kellman For episode: "XCII".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series or Special
Leah Remini: Scientology and the Aftermath Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Leah Remini, Eli Holzman, Aaron Saidman, Alex Weresow, Devon Graham, Rachelle Mendez, Erin Gamble, Jeana Dill
Winner
All nominees
Vice Vice
Bill Maher, Beverly Chase, Jonah Kaplan, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Anthony Bourdain, Tom Vitale, Sandra Zweig, Jeff Allen
StarTalk StarTalk
Michael J. Miller, Neil deGrasse Tyson, Brian Lovett, Drew Pulley, Helen Matsos
Vice Vice
Bill Maher, Beverly Chase, Jonah Kaplan, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
Primetime Emmy / Outstanding Innovation in Interactive Programming
Pearl Pearl
Karen Dufilho, David Eisenmann, Patrick Osborne
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Interactive Program
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Winner
All nominees
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
James Corden, Rob Crabbe, Ben Winston, Adam Abramson
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Jimmy Fallon, Marina Cockenberg, Felicia Daniels
Saturday Night Live
Saturday Night Live
For "Saturday Night Live Multiplatform Experience"
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper, Brittany Van Horne
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Riz Ahmed
Riz Ahmed
The Night Of For playing: "Nasir 'Naz' Khan".
Winner
All nominees
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
Genius For playing: "Albert Einstein".
Sherlock For playing: "Sherlock Holmes". For episode: "The Lying Detective".
Robert De Niro
Robert De Niro
The Wizard of Lies For playing: "Bernie Madoff".
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Fargo For playing: "Emmit Stussy and Ray Stussy".
John Turturro
John Turturro
The Night Of For playing: "John Stone".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Big Little Lies For playing: "Celeste Wright".
Winner
All nominees
Carrie Coon
Carrie Coon
Fargo For playing: "Gloria Bungle".
Jessica Lange
Jessica Lange
Feud For playing: "Joan Crawford".
Big Little Lies For playing: "Madeline Martha Mackenzie".
Felicity Huffman
Felicity Huffman
American Crime For playing: "Jeanette Hesby".
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Feud For playing: "Bette Davis".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode "Cirque Du Soleil Night"
Winner
All nominees
America's Got Talent
America's Got Talent
Andrew Webberley, Noah Mitz, Ryan Tanker, Michael Berger, Matt Benson For episode #1120
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode "Jimmy Fallon/Harry Styles"
The Voice 8.5
The Voice
Sam Barker, Oscar Dominguez, Ron Wirsgalla, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode "Live Finale (Part 2)"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer For episode "Finale"
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Super Bowl LI Halftime Show Starring Lady Gaga Super Bowl LI Halftime Show Starring Lady Gaga
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
Winner
All nominees
The Oscars The Oscars
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Patrick Boozer, Travis Hagenbuch, Michael Berger
The 70th Annual Tony Awards The 70th Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ted Wells, Ed McCarthy, Noah Mitz
Hairspray Live! Hairspray Live!
Allen Branton, Darren Langer, Kevin Lawson, Felix Peralta, Kirk J. Miller
The 59th Annual Grammy Awards The 59th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker
Primetime Emmy / Outstanding Limited Series
Big Little Lies 7.2
Big Little Lies
Nicole Kidman, , David E. Kelley, Gregg Fienberg, Barbara A. Hall, Bruna Papandrea, Per Saari, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross
Winner
All nominees
Feud 7.6
Feud
Susan Sarandon, Jessica Lange, Jaffe Cohen, Dede Gardner, Tim Minear, Ryan Murphy, Chip Vucelich, John J. Gray, Alexis Martin Woodall, Renee Tab, Michael Zam
The Night Of 8.6
The Night Of
Stiven Zeyllyan, Scott Ferguson, Richard Price, Jane Tranter, Garrett Basch
Fargo 9.1
Fargo
Ethan Coen, Joel Coen, Steve Blackman, John Cameron, Leslie Cowan, Robert De Laurentiis, Michael Frislev, Regis Kimble, Warren Littlefield, Ben Nedivi, Chad Oakes, Kim Todd, Matt Wolpert, Noah Hawley, Monica Beletsky
Genius 7.2
Genius
Ron Howard, Brian Grazer, Kenneth Biller, Gigi Pritzker, Sam Sokolow, Robert M. Williams Jr., Rachel Shane, Francie Calfo, Noah Pink