Julia Louis-Dreyfus, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Piter Hayk, David Hyman, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Dale Stern, Gabrielle Allan, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Dan Mintz
Winner
6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Piter Hayk, David Hyman, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Dale Stern, Gabrielle Allan, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Dan Mintz
Winner
All nominees
8.0
Master of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Michael Schur, Alan Yang, Eric Wareheim, Aziz Ansari
7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Jeffrey Richman, Christy Stratton, Chuck Tatham, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Jeffrey Richman, Christy Stratton, Chuck Tatham, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit, Alec Berg, Mike Judge, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Aaron Zelman, Adam Countee, Carrie Kemper
Unbreakable Kimmy Schmidt
Tina Fey, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Jeff Richmond, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Meredith Scardino, Sam Means, Eric Gurian
8.0
Master of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Michael Schur, Alan Yang, Eric Wareheim, Aziz Ansari
7.4
Atlanta
Paul Simms, Alex Orr, Hiro Murai, Donald Glover, Dianne McGunigle
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Jonathan Groff, Laura Gutin, Gail Lerner, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Vijal Patel, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit, Alec Berg, Mike Judge, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Aaron Zelman, Adam Countee, Carrie Kemper
Unbreakable Kimmy Schmidt
Tina Fey, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Jeff Richmond, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Meredith Scardino, Sam Means, Eric Gurian
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Jonathan Groff, Laura Gutin, Gail Lerner, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Vijal Patel, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
Elisabeth Moss, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Leila Gerstein, Kira Snyder
Winner
8.0
The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Leila Gerstein, Kira Snyder
Winner
All nominees
8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Dzhonatan Gletce, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Philip Martin
8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Dzhonatan Gletce, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Glenn Ficarra, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Donald Todd, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
8.3
House of Cards
, David Fincher, Robin Wright, Dana Brunetti, Andrew Davies, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, John Mankiewicz, Daniel Minahan, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Melissa James Gibson, Bill Kennedy, Kenneth Lin
8.1
Westworld
Richard J. Lewis, J.J. Abrams, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Lisa Joy, Roberto Patino
7.3
Stranger Things
Shawn Levy, Iain Paterson, Matt Duffer, Ross Duffer, Dan Cohen
8.3
House of Cards
, David Fincher, Robin Wright, Dana Brunetti, Andrew Davies, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, John Mankiewicz, Daniel Minahan, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Melissa James Gibson, Bill Kennedy, Kenneth Lin
8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Glenn Ficarra, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Donald Todd, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Philip Martin
8.1
Westworld
Richard J. Lewis, J.J. Abrams, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Lisa Joy, Roberto Patino
7.3
Stranger Things
Shawn Levy, Iain Paterson, Matt Duffer, Ross Duffer, Dan Cohen
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Winner
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Winner
All nominees
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
8.7
Archer
Bryan Fordney, Matt Thompson, Adam Reed, Casey Willis, Neal Holman, Eric Sims, Marcus Rosentrater, Chad Hurd, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Dave King, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Elena of AvalorElena of Avalor
Craig Gerber, Jamie Mitchell For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
8.7
Archer
Bryan Fordney, Matt Thompson, Adam Reed, Casey Willis, Neal Holman, Eric Sims, Marcus Rosentrater, Chad Hurd, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
Elena of AvalorElena of Avalor
Craig Gerber, Jamie Mitchell For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Dave King, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Ken Bruce, Michel Lyman, Brian A. Miller, Kent Osborne, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Elizabeth Ito, Adam Muto, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Ashly Burch For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Winner
8.2
Adventure Time
Ken Bruce, Michel Lyman, Brian A. Miller, Kent Osborne, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Elizabeth Ito, Adam Muto, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Ashly Burch For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Winner
All nominees
Mickey MouseMickey Mouse
Paul Rudish, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
Steven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Steven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Marvel's Rocket & Groot
Stan Lee, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Chris Wyatt, Kevin Burke, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Arnaud Delord For episode "Space Walk"
7.4
Teen Titans Go!
Eric Pringle, Luke Cormican, Aaron Horvath, Sam Register, Michael Jelenic, Peter Rida Michail For episode "Orangins"
Marvel's Rocket & Groot
Stan Lee, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Chris Wyatt, Kevin Burke, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Arnaud Delord For episode "Space Walk"
Mickey MouseMickey Mouse
Paul Rudish, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill MaherReal Time with Bill Maher
Bill Maher, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
The Late Late Show with James CordenThe Late Late Show with James Corden
James Corden, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Amy Ozols, Michael Kaplan, Ben Winston
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill MaherReal Time with Bill Maher
Bill Maher, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Liz Levin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Chris Licht, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Life Below ZeroLife Below Zero
Terence Pratt, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode "Loaded"
Deadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Deadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"
Nicole Kidman, , David E. Kelley, Gregg Fienberg, Barbara A. Hall, Bruna Papandrea, Per Saari, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross
Winner
7.2
Big Little Lies
Nicole Kidman, , David E. Kelley, Gregg Fienberg, Barbara A. Hall, Bruna Papandrea, Per Saari, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross
Winner
All nominees
7.6
Feud
Susan Sarandon, Jessica Lange, Jaffe Cohen, Dede Gardner, Tim Minear, Ryan Murphy, Chip Vucelich, John J. Gray, Alexis Martin Woodall, Renee Tab, Michael Zam
8.6
The Night Of
Stiven Zeyllyan, Scott Ferguson, Richard Price, Jane Tranter, Garrett Basch
9.1
Fargo
Ethan Coen, Joel Coen, Steve Blackman, John Cameron, Leslie Cowan, Robert De Laurentiis, Michael Frislev, Regis Kimble, Warren Littlefield, Ben Nedivi, Chad Oakes, Kim Todd, Matt Wolpert, Noah Hawley, Monica Beletsky
7.6
Feud
Susan Sarandon, Jessica Lange, Jaffe Cohen, Dede Gardner, Tim Minear, Ryan Murphy, Chip Vucelich, John J. Gray, Alexis Martin Woodall, Renee Tab, Michael Zam
7.2
Genius
Ron Howard, Brian Grazer, Kenneth Biller, Gigi Pritzker, Sam Sokolow, Robert M. Williams Jr., Rachel Shane, Francie Calfo, Noah Pink