Sundance Film Festival

Sundance Film Festival

Site USA
Year
Nominations
Sundance Film Festival 2025
Seeds
Grand Jury Prize / Documentary
Atropia
Grand Jury Prize / Dramatic
Cutting Through Rocks
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
Sabar Bonda
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
2000 Meters to Andriivka
Directing Award / World Cinema, Documentary
The Things You Kill
Directing Award / World Cinema, Dramatic
James Mangold
James Mangold
/ Trailblazer Award
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
/ NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Two Women
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Writing
The Eating of an Orange
Short Film Special Jury Award / Animation Directing
Coexistence, My Ass!
World Cinema Documentary Special Jury Award / Freedom of Expression
Mr. Nobody Against Putin
World Cinema Documentary Special Jury Award
Selena y Los Dinos
U.S. Documentary Special Jury Award / Archival Storytelling
Life After
U.S. Documentary Special Jury Award
East of Wall
Audience Award / NEXT
André Is an Idiot
Audience Award / U.S. Documentary
Twinless
Audience Award / U.S. Dramatic
Prime Minister
Audience Award / World Cinema - Documentary
DJ Ahmet
Audience Award / World Cinema - Dramatic
The Perfect Neighbor
Directing Award / U.S. Documentary
Ricky
Directing Award / U.S. Dramatic
Sorry, Baby
Waldo Salt Screenwriting Award / U.S. Dramatic
Sally
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Visionary Award
The Flowers Stand Silently, Witnessing
Short Film Grand Jury Prize / Best Short Film
Como si la tierra se las hubiera tragado
Short Film Jury Award / Animation
Grandma Nai Who Played Favorites
Short Film Jury Award / International Fiction
We Were the Scenery
Short Film Jury Award / Non-Fiction
Trokas Duras
Short Film Jury Award / U.S. Fiction
DJ Ahmet
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Creative Vision
Tiger
Short Film Special Jury Award / Directing
Joe Pirro
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
Zodiac Killer Project
NEXT Innovator Award
Twinless
U.S. Dramatic Special Jury Award / Acting
Plainclothes
U.S. Dramatic Special Jury Award / Ensemble
Come See Me in the Good Light
Festival Favorite Award
Sean Wang
Vanguard Award
Emily Kassie
Vanguard Award
Julian Brave NoiseCat
Vanguard Award
André Is an Idiot
Jonathan Oppenheim Editing Award / U.S. Documentary

