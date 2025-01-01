Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1956

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1956

Site Pan-Pacific Auditorium
Date 17 March 1956
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Winner
All nominees
Caesar's Hour Caesar's Hour
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
The George Gobel Show The George Gobel Show
Primetime Emmy / Best Action or Adventure Series
The Magical World of Disney Disneyland
Winner
All nominees
Gunsmoke Gunsmoke
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
The Lineup The Lineup
Dragnet Dragnet
Primetime Emmy / Best Actor - Continuing Performance
Fil Silvers
The Phil Silvers Show Some book sources list the show's original program title: "You'll Never Get Rich".
Winner
All nominees
Robert Cummings
The Bob Cummings Show
Robert Young
Father Knows Best
Jackie Gleason
The Honeymooners
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Primetime Emmy / Best Actor - Single Performance
Lloyd Nolan
Ford Star Jubilee For playing "Capt. Queeg". For episode "The Caine Mutiny Court-Martial"
Winner
All nominees
Berri Sallivan
Ford Star Jubilee For playing "Defense Attorney Greenwald". For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
José Ferrer
José Ferrer
Producers' Showcase For playing "Cyrano". For episode "Cyrano de Bergerac".
Everet Sloun
Everet Sloun
Kraft Theatre For playing "President". For episode "Patterns".
Ralph Bellamy
Ralph Bellamy
The United States Steel Hour For playing "Father". For episode "The Fearful Decision".
Primetime Emmy / Best Actor in a Supporting Role
Art Carney
Art Carney
The Honeymooners
Winner
All nominees
Carl Reiner
Carl Reiner
Caesar's Hour For playing various roles.
Siril Richard
Producers' Showcase For episode "Peter Pan".
Ed Begley
Ed Begley
Kraft Theatre For episode "Patterns".
William Frawley
I Love Lucy
Primetime Emmy / Best Actress - Continuing Performance
Lucille Ball
I Love Lucy
Winner
All nominees
Gracie Allen
The George Burns and Gracie Allen Show
Ann Sothern
Private Secretary
Eve Arden
Our Miss Brooks
Jean Hagen
The Danny Thomas Show
Primetime Emmy / Best Actress - Single Performance
Mary Martin
Producers' Showcase For playing "Peter". For episode "Peter Pan".
Winner
All nominees
Julie Harris
The United States Steel Hour For playing "Shevawn". For episode "A Wind from the South".
Jessica Tandy
Jessica Tandy
Producers' Showcase For playing "Wife". For episode "The Fourposter".
Eva Marie Saint
Producers' Showcase For playing "Emily". For episode "Our Town".
Loretta Yang
The Loretta Young Show For playing "Sadie". For episode "Christmas Stopover".
Primetime Emmy / Best Actress in a Supporting Role
Nanette Fabray
Caesar's Hour For playing various roles.
Winner
All nominees
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show For episode "Schultzy's Dream World".
Jean Hagen
The Danny Thomas Show
Audrey Meadows
The Honeymooners
Thelma Ritter
Goodyear Playhouse For episode "The Catered Affair".
Primetime Emmy / Best Art Direction - Film Series
You Are There You Are There
William Ferrari
Winner
All nominees
The Adventures of Robin Hood The Adventures of Robin Hood
Peter Proud
Medic Medic
Ernst Fegté
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Serge Krizman
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Duncan Cramer
Primetime Emmy / Best Art Direction - Live Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Otis Riggs Jr.
Winner
Playwrights '56 Playwrights '56
Otis Riggs Jr.
Winner
Producers' Showcase Producers' Showcase
Otis Riggs Jr.
Winner
Playwrights '56 Playwrights '56
Otis Riggs Jr.
Winner
All nominees
Climax! Climax!
James Dowell Vance
Lux Video Theatre Lux Video Theatre
William Craig Smith
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Carl Kent
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Jan Scott
The Good Fairy The Good Fairy
Jan Scott
Primetime Emmy / Best Audience Participation Series
The $64, 000 Question The $64,000 Question
Winner
All nominees
People Are Funny People Are Funny
What's My Line? What's My Line?
You Bet Your Life You Bet Your Life
I've Got a Secret I've Got a Secret
Primetime Emmy / Best Camerawork - Live Show
Studio One Studio One
T. Miller
Winner
All nominees
Climax! Climax!
A.J. Cunningham
The Linkletter Show House Party
Leslie Vaught
Lux Video Theatre Lux Video Theatre
Joe Strauss
Primetime Emmy / Best Children's Series
Lassie Lassie
Winner
All nominees
Ding Dong School Ding Dong School
The Mickey Mouse Club The Mickey Mouse Club
The Pinky Lee Show The Pinky Lee Show
The Howdy Doody Show Puppet Playhouse
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Primetime Emmy / Best Choreographer
Your Hit Parade Your Hit Parade
Tony Charmoli For episode "Show Biz".
Winner
All nominees
Max Liebman Spectaculars Max Liebman Spectaculars
Rod Alexander
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
June Taylor
Shower of Stars Shower of Stars
James Starbuck "Max Liebman Spectaculars" (NBC): episode not listed. "Shower of Stars" (CBS) for episode: Ethel Merman's Show Stoppers.
Max Liebman Spectaculars Max Liebman Spectaculars
James Starbuck "Max Liebman Spectaculars" (NBC): episode not listed. "Shower of Stars" (CBS) for episode: Ethel Merman's Show Stoppers.
Producers' Showcase Producers' Showcase
Jerome Robbins For episode "Peter Pan".
Primetime Emmy / Best Cinematography for Television
Medic Medic
William A. Sickner For episode "Black Friday".
Winner
All nominees
Dragnet Dragnet
Edward Colman
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
George E. Diskant For episode "The Collar".
Private Secretary Private Secretary
Robert Pittack
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "I Remember the Rani".
Primetime Emmy / Best Comedian
Fil Silvers
Winner
All nominees
Sid Caesar
George Gobel
Art Carney
Art Carney
Dzhek Benni
Primetime Emmy / Best Comedienne
Nanette Fabray
Winner
All nominees
Eve Arden
Ann Sothern
Gracie Allen
Lucille Ball
Primetime Emmy / Best Comedy Writing
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Arnold M. Auerbach, Barry E. Blitzer, Vin Bogert, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Harvey Orkin, Arnie Rosen, Terry Ryan, Tony Webster For episode "You'll Never Get Rich".
Winner
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Arnold M. Auerbach, Barry E. Blitzer, Vin Bogert, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Harvey Orkin, Arnie Rosen, Terry Ryan, Tony Webster For episode "You'll Never Get Rich".
Winner
All nominees
The George Gobel Show The George Gobel Show
Everett Greenbaum, Hal Kanter, Harry Winkler
I Love Lucy
I Love Lucy
Bob Carroll Jr., Madelyn Davis, Jess Oppenheimer, Bob Schiller, Bob Weiskopf For episode "L.A. At Last".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
I Love Lucy
I Love Lucy
Bob Carroll Jr., Madelyn Davis, Jess Oppenheimer, Bob Schiller, Bob Weiskopf For episode "L.A. At Last".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
The George Gobel Show The George Gobel Show
Everett Greenbaum, Hal Kanter, Harry Winkler
Caesar's Hour Caesar's Hour
Mel Brooks, Selma Diamond, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Mel Tolkin
Primetime Emmy / Best Commercial Campaign
Primetime Emmy / Best Contributing to Daytime Programming
Matinee Theatre Matinee Theater
Winner
All nominees
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Home Home
Arlin Frensis
Today Today
The Bob Crosby Show The Bob Crosby Show
Primetime Emmy / Best Director - Film Series
Nat Hiken
The Phil Silvers Show Some book sources list the show's original program title: "You'll Never Get Rich".
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock Presents For episode "The Case of Mr. Pelham".
Rod Amateau
The Bob Cummings Show For episode "Return of the Wolf".
Bernard Girard
You Are There For episode "Grant & Lee at Appomatox".
Sheldon Leonard
The Danny Thomas Show
Dzhek Uebb
Dragnet
Primetime Emmy / Best Director - Live Series
Franklin Dzh. Shaffner
Ford Star Jubilee For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Winner
All nominees
Delbert Mann
Producers' Showcase For episode "Our Town".
John Frankenheimer
Climax! For episode "Portrait in Celluloid".
Clark Jones
Producers' Showcase For episode "Peter Pan".
Alex Segal
The United States Steel Hour For episode "No Time for Sergeants".
Primetime Emmy / Best Documentary Program
Omnibus Omnibus
Winner
All nominees
Wide Wide World Wide Wide World
Meet the Press Meet the Press
Person to Person Person to Person
See It Now See It Now
Primetime Emmy / Best Dramatic Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Winner
All nominees
Climax! Climax!
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Studio One Studio One
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Primetime Emmy / Best Editing of a Television Film
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Breakdown".
Winner
All nominees
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Samuel E. Beetley For episode "The Collar".
Navy Log Navy Log
Jason H. Bernie For episode "Operation Three-In-One".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Stanley Frazen, Guy Scarpitta For episode "Miss Coffee Break".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Stanley Frazen, Guy Scarpitta For episode "Miss Coffee Break".
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Daniel A. Nathan For episode "Little Guy".
Primetime Emmy / Best Female Singer
Dinah Shore
Winner
All nominees
Rosemary Clooney
Peggi Li
Gisele MacKenzie
Judy Garland
Judy Garland
Primetime Emmy / Best MC or Program Host - Male or Female
Perry Como
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Dave Garroway
John Daly
Alistair Cooke
Primetime Emmy / Best Male Singer
Perry Como
Winner
All nominees
Eddie Fisher
Herri Belafonte
Gordon MacRae
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Primetime Emmy / Best Music Series
Your Hit Parade Your Hit Parade
Winner
All nominees
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Coke Time Coke Time
The Voice of Firestone The Voice of Firestone
Primetime Emmy / Best Musical Contribution
Producers' Showcase Producers' Showcase
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "Love and Marriage". For episode "Our Town".
Winner
All nominees
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Noël Coward, Mary Martin For the song "Camarata". For episode "Together with Music".
Producers' Showcase Producers' Showcase
Nelson Riddle For episode "Our Town".
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Noël Coward, Mary Martin For the song "Camarata". For episode "Together with Music".
Producers' Showcase Producers' Showcase
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the score. For episode "Our Town".
Wide Wide World Wide Wide World
David Broekman For the series' scoring.
Primetime Emmy / Best News Commentator or Reporter
Edward R. Murrow
Winner
All nominees
John Cameron Swayze
Clete Roberts
John Daly
Douglas Edwards
Primetime Emmy / Best Original Teleplay Writing
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Rod Serling For episode "Patterns".
Winner
All nominees
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Paddy Chayefsky For episode "The Catered Affair".
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Cyril Hume, Richard Maibaum For episode "The Fearful Decision" broadcast 10 May 1955.
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
David Davidson For episode "Thunder Over Washington".
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
David Davidson For episode "Thunder Over Washington".
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Robert Alan Aurthur For episode "A Man Is Ten Feet Tall".
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Cyril Hume, Richard Maibaum For episode "The Fearful Decision" broadcast 10 May 1955.
Primetime Emmy / Best Producer - Film Series
The Magical World of Disney Disneyland
Walt Disney
Winner
All nominees
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Nat Hiken For episode "You'll Never Get Rich".
Medic Medic
Frank La Tourette
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Paul Henning
You Are There You Are There
James Fonda
Primetime Emmy / Best Producer - Live Series
Producers' Showcase Producers' Showcase
Fred Coe
Winner
All nominees
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Wide Wide World Wide Wide World
Barry Wood
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Herbert Brodkin
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Herbert Brodkin
The George Gobel Show The George Gobel Show
Hal Kanter
Climax! Climax!
Martin Manulis
Primetime Emmy / Best Single Program of the Year
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "Peter Pan".
Winner
All nominees
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
For episode "No Time for Sergeants".
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "The Sleeping Beauty".
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
For episode "Peter Pan Meets Rusty Williams".
Wide Wide World Wide Wide World
For episode "The American West".
The Magical World of Disney Disneyland
For episode "Davy Crockett and River Pirates".
Primetime Emmy / Best Specialty Act - Single or Group
Marcel Marceau
Winner
All nominees
Victor Borge
Semmi Devis ml.
Herri Belafonte
Donald O'Connor
Primetime Emmy / Best Television Adaptation
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Paul Gregory, Franklin Dzh. Shaffner For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Winner
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
Paul Gregory, Franklin Dzh. Shaffner For episode "The Caine Mutiny Court-Martial".
Winner
All nominees
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
David Dortort For episode "The Ox-Bow Incident".
Producers' Showcase Producers' Showcase
David Shaw For episode "Our Town".
Climax! Climax!
Rod Serling For episode "The Champion".
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
John Monks Jr. For episode "Miracle on 34th Street".
Primetime Emmy / Best Variety Series
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Winner
All nominees
Shower of Stars Shower of Stars
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Ford Star Jubilee Ford Star Jubilee
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Primetime Emmy / Governors Award
Dwight D. Eisenhower
For his use and encouragement of television.
Winner
