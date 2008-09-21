Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2008

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2008

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 21 September 2008
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
30 Rock
30 Rock
Jack Burditt, Tina Fey, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Don Scardino, Jeff Richmond, Robert Carlock
Winner
All nominees
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Alec Berg, Larry David, Jeff Garlin, Tim Gibbons, David Mandel, Erin O'Malley, Gavin Polone, Jeff Schaffer
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Chuck Lorre, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
The Office 8.8
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg, Gene Stupnitsky
Entourage
Entourage
Mark Wahlberg, Denis Biggs, Brayan Barns, Wayne Carmona, Doug Allyn, Dusty Kay, Stephen Levinson, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss
The Office 8.8
The Office
Jennifer Celotta, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Ben Silverman, Kent Zbornak, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Michael Schur, Mindy Kaling, Teri Weinberg, Gene Stupnitsky
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Tom Palmer, Mettyu Ueyner
Winner
All nominees
Dexter 8.9
Dexter
Scott Buck, Daniel Cerone, Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg
Damages 8.1
Damages
Mark A. Baker, Glenn Kessler, Todd A. Kessler, Daniel Zelman
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Bill D'Elia, David E. Kelley, Lawrence Broch, Janet G. Knutsen, Mike Listo, Steve Robin
House M.D.
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Peter Blake, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, Deran Sarafian, David Shore, Russel Friend, Garrett Lerner, Eli Attie
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams, Jack Bender, Patricia Churchill, Carlton Cuse, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Stephen Williams, Drew Goddard, Bryan Burk
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock For playing: "Jack Donaghy".
Winner
All nominees
Steve Carell
Steve Carell
The Office For playing: "Michael Scott".
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Two and a Half Men For playing: "Charlie Harper".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing: "Adrian Monk".
Lee Pace
Lee Pace
Pushing Daisies For playing: "Ned".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Breaking Bad For playing: "Walter White".
Winner
All nominees
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter For playing: "Dexter Morgan".
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
In Treatment For playing: "Paul Weston".
James Spader
James Spader
Boston Legal For playing: "Alan Shore".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D. For playing: "Gregory House".
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men For playing: "Don Draper".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock For playing: "Liz Lemon".
Winner
All nominees
Christina Applegate
Christina Applegate
Samantha Who? For playing: "Samantha Newly".
America Ferrera
America Ferrera
Ugly Betty For playing: "Betty Suarez".
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds For playing: "Nancy Botwin".
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Glenn Close
Glenn Close
Damages For playing: "Patty Hewes".
Winner
All nominees
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Sally Field
Sally Field
Brothers & Sisters For playing: "Nora Walker".
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Olivia Benson".
Holly Hunter
Holly Hunter
Saving Grace For playing: "Grace Hanadarko".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage For playing: "Ari Gold".
Winner
All nominees
Neil Patrick Harris
Neil Patrick Harris
How I Met Your Mother For playing: "Barney Stinson".
Kevin Dillon
Kevin Dillon
Entourage For playing: "Johnny Chase".
Rainn Wilson
Rainn Wilson
The Office For playing: "Dwight Schrute".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Zeljko Ivanek
Zeljko Ivanek
Damages For playing: "Ray Fiske".
Winner
All nominees
Michael Emerson
Michael Emerson
Lost For playing: "Ben Linus".
John Slattery
John Slattery
Mad Men For playing: "Roger Sterling, Jr.".
William Shatner
William Shatner
Boston Legal For playing: "Denny Crane".
Ted Danson
Ted Danson
Damages For playing: "Arthur Frobisher".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Samantha Who? For playing: "Regina Newly".
Winner
All nominees
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Pushing Daisies For playing: "Olive Snook".
Amy Poehler
Amy Poehler
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Ugly Betty For playing: "Wilhelmina Slater".
Holland Taylor
Holland Taylor
Two and a Half Men For playing: "Evelyn Harper".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Dianne Wiest
Dianne Wiest
In Treatment For playing: "Gina Toll".
Winner
All nominees
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy For playing: "Cristina Yang".
Rachel Griffiths
Rachel Griffiths
Brothers & Sisters For playing: "Sarah Walker".
Candice Bergen
Candice Bergen
Boston Legal For playing: "Shirley Schmidt".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Eileen Atkins
Eileen Atkins
Cranford For playing: "Deborah Jenkyns".
Winner
All nominees
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Pictures of Hollis Woods For playing: "Edna Reilly".
Audra McDonald
Audra McDonald
A Raisin in the Sun For playing: "Ruth Younger".
Laura Dern
Laura Dern
Recount For playing: "Katherine Harris".
Ashley Jensen
Ashley Jensen
Extras For playing: "Maggie Jacobs". For episode: "The Extra Special Series Finale (#2.7)".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Glynn Turman
Glynn Turman
In Treatment For playing "Alex Sr.".
Winner
All nominees
Stanley Tucci
Stanley Tucci
ER For playing "Dr. Kevin Moretti".
Robin Williams
Robin Williams
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Merritt Rook". For episode: "Authority".
Oliver Platt
Oliver Platt
Nip/Tuck For playing "Freddie Prune".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Cynthia Nixon
Cynthia Nixon
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Janis Donovan". For episode: "Alternate".
Winner
All nominees
Grey's Anatomy For playing "Jane Burke".
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Medium For playing "Cynthia Keener".
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Big Love For playing "Nancy Dutton". For episode: "Take Me as I Am".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Tim Conway
30 Rock For playing "Bucky Bright". For episode "Subway Hero".
Winner
All nominees
Will Arnett
Will Arnett
30 Rock For playing "Devin Banks".
Steve Buscemi
Steve Buscemi
30 Rock For playing "Len". For episode "The Collection".
Rip Torn
30 Rock For playing "Don Geiss".
Shelley Berman
Curb Your Enthusiasm For playing "Nat David". For episode "The Rat Dog".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Kathryn Joosten
Desperate Housewives For playing "Karen McCluskey".
Winner
All nominees
Edie Falco
Edie Falco
30 Rock For playing "Celeste 'C.C.' Cunningham".
Sarah Silverman
Sarah Silverman
Monk For playing "Marci Maven". For episode: "Mr. Monk and His Biggest Fan".
Carrie Fisher
Carrie Fisher
30 Rock For playing "Rosemary Howard". For episode: "Rosemary's Baby".
Elaine Stritch
30 Rock For playing "Colleen Donaghy". For episode: "Ludachristmas".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
The War The War
Keith David For episode "A Necessary War".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Tony Barbieri, Sal Iacono, Sarah Silverman, Wayne McClammy, Dan Warner For the song "I'm F***ing Matt Damon".
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Greg O'Connor, Jim Wise, Jordan Peele For the song "Sad Fitty Cent".
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
James Bobin, Bret McKenzie, Jemaine Clement For the song "Inner City Pressure".
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
Bret McKenzie, Jemaine Clement For the song "The Most Beautiful Girl (In the Room)".
Phineas and Ferb
Phineas and Ferb
Danny Jacob, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson, Dan Povenmire, Robert Hughes For the song "I Ain't Got Rhythm". For episode episode "Dude, We're Gettin' the Band Back Together!".
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Pirate Master Pirate Master
Russ Landau For episode #102.
Winner
All nominees
Kid Nation Kid Nation
Mark T. Williams, Jeff Lippencott For episode #101.
Canterbury's Law Canterbury's Law
Tree Adams
Phineas and Ferb
Phineas and Ferb
Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire, Michael Walker, Carl Hill Williams, Michael Hirano Culross
Saving Grace Saving Grace
Erik Schrody For the pilot episode.
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
House M.D.
House M.D.
Greg Yaitanes For House's Head (2008)
Winner
All nominees
Damages 8.1
Damages
Allen Coulter For Pilot (2007)
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Vince Gilligan For Pilot (2008)
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Arlene Sanford For The Mighty Rogues (2008)
Mad Men 8.4
Mad Men
Alan Taylor For Smoke Gets in Your Eyes (2007)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Barry Sonnenfeld For Pie-lette (2007)
Winner
All nominees
Entourage
Entourage
Dan Attias For No Cannes Do (2007)
30 Rock
30 Rock
Michael Engler For Rosemary's Baby (2007)
The Office 8.8
The Office
Paul Feig For Goodbye, Toby (2008)
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
James Bobin For Sally Returns (2007)
The Office 8.8
The Office
Paul Lieberstein For Money (2007)
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki 8.2
White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Steven Okazaki, Robert Richter
Winner
White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki 8.2
White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Steven Okazaki, Robert Richter
Winner
All nominees
Oswald's Ghost Oswald's Ghost
Sharon Grimberg, Mark Samels, Robert Stone
American Experience American Experience
Mark Samels, Mark Zwonitzer, Jamila Wignot For episode "Walt Whitman".
Oswald's Ghost Oswald's Ghost
Sharon Grimberg, Mark Samels, Robert Stone
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Mark Kirkland, Rob LaZebnik, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Chuck Sheetz, Patty Shinagawa, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Jess Espanola For episode "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".
Winner
All nominees
King of the Hill
King of the Hill
Philippe Angeles, Wes Archer, Joseph A. Boucher, Malisa Caroselli, Paul Corrigan, Greg Daniels, Jim Dauterive, Stephanie Elliott, Mike Judge, Tony Kluck, Mark McJimsey, Christy Stratton, Garland Testa, Brad Walsh, John Altschuler, Dave Krinsky, Murray Miller, Judah Miller, Tony Gama-Lobo, Rebecca May, Jill Jacobs For episode "Death Picks Cotton".
Creature Comforts America Creature Comforts
Miles Bullough, Kit Boss, Richard Starzak, Peter Lord, Kenny Micka, Nick Park, David Sproxton, Merlin Crossingham, Jacqueline White, Ellen Goldsmith-Vein, Dave Osmand, Gareth Owen, Peter McHugh For episode "Don't Choke To Death, Please".
Robot Chicken: Star Wars Robot Chicken: Star Wars
Seth Green, Breckin Meyer, Aleksandr Balkli, Mark Caballero, Corey Campodonico, Keith Crofford, Mike Lazzo, Erik Weiner, Jordan Allen-Dutton, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Charles Horn
SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants
Steven Banks, Charlie Bean, Stephen Hillenburg, Dani Michaeli, Chris Reccardi, Alan Smart, Aaron Springer, Tom Yasumi, Paul Tibbitt For episode "Inmates of Summer / Two Faces of Squidward".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Pam Brady, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Kyle McCullough, Eric Stough, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Imaginationland".
Winner
All nominees
Justice League: The New Frontier Justice League: The New Frontier
Stan Berkowitz, Darwyn Cooke, Michael Goguen, Bryus V Timm, James T. Walker, Sander Schwartz, Dave Bullock
Family Guy 8.6
Family Guy
Alex Borstein, David A. Goodman, Mark Hentemann, Andi Klein, Seth MacFarlane, Dominic Polcino, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Steve Callaghan, Alec Sulkin, Wellesley Wild, Mike Henry, Shannon Smith, Joseph Lee For episode "Blue Harvest".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Joe Celli, Roy Christopher
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, James Yarnell, Nicole Elespuru For episode "Episode # 1315".
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
2007 MTV Video Music Awards 2007 MTV Video Music Awards
Joe Celli, Scott Storey, James Connelly
Hell's Kitchen 7.6
Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For episode "Episode # 401".
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
John Adams 8.8
John Adams
David Crank, Gemma Jackson, Kathy Lucas, Christina Moore, Sarah Whittle
Winner
All nominees
Cranford
Cranford
Trisha Edwards, Donal Woods
Recount 7.4
Recount
Patti Podesta, Anuradha Mehta, Christopher Tandon
Tin Man 6.5
Tin Man
Paolo G. Venturi, Michael Joy, Mark Lane
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
All nominees
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Merlin Dervisevic, Dan Hermansen, Jerry Wanek
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "The Yips, No Tomorrow, Miracles".
Winner
All nominees
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episode "Between A Rock And A Hard Place, The New Adventures Of Old Christine, House".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Bob Shaw, Rena DeAngelo, Henry Dunn For episode "Smoke Gets In Your Eyes" (pilot).
Winner
All nominees
Dexter 8.9
Dexter
Anthony Cowley, Linda Spheeris For episode "That Night, A Forest Grew".
Heroes 6.8
Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Matthew C. Jacobs For episode "Out Of Time".
Mad Men 8.4
Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown For episode "Shoot".
Heroes 6.8
Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Matthew C. Jacobs For episode "Out Of Time".
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "How Betty Got Her Grieve Back".
Mad Men 8.4
Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown For episode "Shoot".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
William J. Durrell Jr., Halina Siwolop, Michael Wylie For episode "Pie-Lette".
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "How Betty Got Her Grieve Back".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
30 Rock
30 Rock
Jennifer McNamara
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Jeff Greenberg, Mark Scott
Californication 8.0
Californication
Felicia Fasano, Patricia McCorkle
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Meg Liberman, Cami Patton, Jennifer Lare
Californication 8.0
Californication
Felicia Fasano, Patricia McCorkle
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Meg Liberman, Cami Patton, Jennifer Lare
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Damages 8.1
Damages
Avy Kaufman, Julie Tucker, Ross Meyerson
Winner
All nominees
Brothers & Sisters
Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Brothers & Sisters
Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Mad Men 8.4
Mad Men
Carrie Audino, Beth Bowling, Kim Miscia, Laura Schiff
The Tudors 8.5
The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Mad Men 8.4
Mad Men
Carrie Audino, Beth Bowling, Kim Miscia, Laura Schiff
The Tudors 8.5
The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
John Adams 8.8
John Adams
Nina Gold, Kathleen Chopin, Tracy Kilpatrick
Winner
All nominees
Recount 7.4
Recount
Kathleen Chopin, Richard Hicks, David Rubin, Lori Wyman
The Company The Company
Denise Chamian, Zsolt Csutak, Priscilla John, Diane Kerbel, Scout Masterson
The Bronx Is Burning The Bronx Is Burning
Billy Hopkins, Paul Schnee
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show
Dolores Morris, Sheila Nevins, Emi Shatc, Beth Aala Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991).
Winner
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Josh Veselka For episode "The Untouchable Kids of India". Tied with Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show (2008).
Winner
All nominees
The Suite Life of Zack and Cody
The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Pamela Eells, Jim Geoghan, Danny Kallis
Hannah Montana
Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
High School Musical 2 6.3
High School Musical 2
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Wade Robson For the routine "Hummingbird and Flower" set to "The Chairman's Waltz" (episode #3.10).
Winner
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Shane Sparks For the routine "Transformers" set to "Fuego" (episode #3.16).
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mandy Moore For the routine "Table" set to "Sweet Dreams (Are Made of These)" (episode #3.18).
High School Musical 2 6.3
High School Musical 2
Kenny Ortega, Charles Klapow, Bonnie Story For the routines: "What Time Is It?", "Fabulous", "Work This Out", "I Don't Dance", "You Are the Music In Me", "For One".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Julianne Hough For the mambo routine set to "Para Los Rumberos" (episode #504).
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Deadliest Catch
Deadliest Catch
To the cinematography team. For episode "No Mercy".
Winner
All nominees
Meerkat Manor Meerkat Manor
John Waters, Ted Giffords, Ralph Bower For episode "Journey's End".
Autism: The Musical 7.8
Autism: The Musical Autism: the musical
Trishia Rigan
Ice Road Truckers Ice Road Truckers
To the cinematography team. For episode "Ready To Roll".
Meerkat Manor Meerkat Manor
John Waters, Ted Giffords, Ralph Bower For episode "Journey's End".
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "Escape".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Carrier Carrier
Axel Baumann, Ulli Bonnekamp, Mark Brice, Wolfgang Held, Robert Hanna For episode "Rites Of Passage".
Winner
All nominees
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Per Larsson, Lucas Mertes, Tom Cunningham, Sylvestre Campe For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
Project Runway 7.7
Project Runway
Derth Adams, David Vlasits, Malkuth Frahm, John Armstrong, Marcus Bleecker For episode "En Garde!".
Survivor
Survivor
To the cinematography team. For episode "Just Don't Eat The Apple".
Top Chef Top Chef
Paul Starkman For episode "Finale (Part 1)".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Californication 8.0
Californication
Peter Levy For the pilot episode.
Winner
All nominees
30 Rock
30 Rock
Vanja Cernjul For episode "Rosemary's Baby".
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Michael Goi For episode "Stole a Motorcycle".
Scrubs 8.4
Scrubs
John Inwood For episode "My Princess".
According to Jim 5.9
According to Jim
George Mooradian For episode "The Chaperone".
In Treatment 7.8
In Treatment
Fred Murphy For episode "Sophie - Week Six".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
John Adams 8.8
John Adams
Tak Fujimoto For episode "Independence".
Winner
All nominees
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Jon Joffin For part 1.
The Company The Company
Ben Nott For part 1.
Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
Sean Bobbitt For part 1.
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
Mauricio Rubinstein
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Phil Abraham For episode "Smoke Gets In Your Eyes" (pilot).
Winner
All nominees
Rescue Me
Rescue Me
Tom Houghton For episode "Babyface".
Lost 7.0
Lost
John S. Bartley For episode "The Constant".
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
John Toll For the pilot.
Dexter 8.9
Dexter
Romeo Tirone For episode "The British Invasion".
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Stephen McNutt For episode: "Razor".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
John Adams 8.8
John Adams
Amy Andrews, Clare Spragge, Donna Zakowska For episode "Reunion".
Winner
All nominees
Cranford
Cranford
Jenny Beavan, Mark Ferguson For part one.
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
Joseph G. Aulisi, Autumn Saville
Comanche Moon Comanche Moon
Betsey Potter, Van Broughton Ramsey For part 2.
Tin Man 6.5
Tin Man
Sandra J. Blackie, Angus Strathie For episode "Night 1".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave, Gabriel O'Brien For episode #202.
Winner
All nominees
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "In Buddy's Eyes".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Mary E. Vogt, Stephanie Fox-Kramer For episode "Pie-Lette".
Mad Men 8.4
Mad Men
John Dunn, Lisa Padovani For episode "Smoke Gets In Your Eyes (Pilot)".
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Eduardo Castro, Michael R. Chapman For episode "Bananas For Betty".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Frank TV Frank TV
Shanna Knecht, Elizabeth Tagg For episode "Ballpark Frank".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
This American Life This American Life
Adam Beckman, Christopher Wilcha For episode "Escape".
Winner
All nominees
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
The War The War
Ken Burns, Lynn Novick For episode "Pride of Our Nation".
Autism: The Musical 7.8
Autism: The Musical Autism: the musical
Trishia Rigan
Project Runway 7.7
Project Runway
Tony Sacco For episode "En Garde!".
The War The War
Ken Burns, Lynn Novick For episode "Pride of Our Nation".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Recount 7.4
Recount
Jay Roach
Winner
All nominees
The Company The Company
Mikael Salomon
Extras 8.7
Extras
Ricky Gervais, Stephen Merchant For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
Bob Balaban
John Adams 8.8
John Adams
Tom Hooper
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode with host Tina Fey.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #13050.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #4051.
Great Performances Great Performances
Lonny Price For episode "Company".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Cranford
Cranford
Alison Elliott
Winner
All nominees
John Adams 8.8
John Adams
Jan Archibald, Loulia Sheppard
Tin Man 6.5
Tin Man
Anji Bemben, Linda Jones
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
AnneMichelle Radcliffe, Bettie O. Rogers, Jodi Mancuso For episode with host Tina Fey.
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Maria Valdivia, Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode 510A.
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "City Of Great Racks".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Barbara Cantu, Lucia Mace, Gloria Pasqua Casny, Anthony Wilson For episode "Shoot".
Winner
All nominees
State of the Union State of the Union
Martin Samuel For episode "Episode #104".
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Norma Lee, Mary Ann Valdes, Kim Messina, Lynda Kyle Walker For episode "A Nice Day For A Posh Wedding".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Daniel Curet, Yuko T. Koach For episode "Smell of Success".
Dirty Sexy Money
Dirty Sexy Money
Polly Lucke, Kay Majerus, Anna Maria Orzano, Dennis Parker For episode "The Bridge".
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham, Maria Fernandez DiSarro For episode "In Buddy's Eyes".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Daniel Curet, Yuko T. Koach For episode "Smell of Success".
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Survivor
Survivor
Jeff Probst
Winner
All nominees
Deal or No Deal Deal or No Deal
Howie Mandel
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Ryan Seacrest
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Creature Comforts America Creature Comforts
Teresa Drilling for episode "Self Image, Winging It, Art".
Winner
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Benjamin Balistreri For episode "Mondo Coco".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Mr. Warmth: The Don Rickles Project Mr. Warmth: The Don Rickles Project
Don Rickles
Winner
All nominees
The Colbert Report The Colbert Report
Stephen Colbert
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Tina Fey
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
David Letterman
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Jon Stewart
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Paul Giamatti
Paul Giamatti
John Adams For playing: "John Adams".
Winner
All nominees
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Bernard and Doris For playing: "Bernard Lafferty".
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Extras For playing: "Andy Millman". For episode: "The Extra Special Series Finale (#2.7)".
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Recount For playing: "James Baker".
Kevin Spacey For playing: "Ronald Klain".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Laura Linney
Laura Linney
John Adams For playing: "Abigail Adams".
Winner
All nominees
Judi Dench
Judi Dench
Cranford For playing: "Matty Jenkyns".
Catherine Keener
Catherine Keener
An American Crime For playing: "Gertrude Baniszewski".
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Bernard and Doris For playing: "Doris Duke".
Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
A Raisin in the Sun For playing: "Lena Younger".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Winner
All nominees
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode "Episode 2843".
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles For episode "Episode 510A".
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Fred Bock For episode "Episode 2518".
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Recount 7.4
Recount
Sydney Pollack, Jay Roach, Len Amato, Michael Hausman, Paula Weinstein
Winner
All nominees
Extras 8.7
Extras
Ricky Gervais, Charlie Hanson, Stephen Merchant, Jon Plowman For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Sean Combs, Susan Batson, John M. Eckert, Neil Meron, Craig Zadan, David Binder, Carl Rumbaugh
The Memory Keeper's Daughter The Memory Keeper's Daughter
Howard Braunstein, Michael Jaffe, Michael Mahoney
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
, Bob Balaban, Dana Brunetti, Jonathan Cavendish, Adam Kassen, Mark Kassen, Mark Olsen
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Mad Men 8.4
Mad Men
Cara McKenney, Mark Gardner, Steve Fuller
Winner
All nominees
New Amsterdam
New Amsterdam
Johanna Marciano, Wendy Brovetto, Bryan Keeling
The Company The Company
Matt Mulder, Igor Choromanski, Cody Cobb, Ryan Gagnier, Noah Conopask
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
Synderela Peng, Garson Yu, Etsuko Uji, Edwin Baker
Chuck 9.0
Chuck
Karin Fong, Dana Yee, Jonathan Gershon
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Tin Man 6.5
Tin Man
Rebecca Lee, Lisa Love
Winner
All nominees
Comanche Moon Comanche Moon
Tarra D. Day, Karen McDonald, Jessie Brown
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Lise Kuhr, Connie Parker, Jill Bailey
Comanche Moon Comanche Moon
Tarra D. Day, Karen McDonald, Jessie Brown
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Lise Kuhr, Connie Parker, Jill Bailey
John Adams 8.8
John Adams
John R. Bayless, Trefor Proud
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #503.
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Ned Neidhardt, Chris Burgoyne, Heather Mages For episode #1308 (With Kathy Griffin).
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Janice Berridge, Peggy Nichols, Gabriel Solana, Shelley Woodhouse For episode "City Of Great Racks".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #311.
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Sally Sutton For episode #102.
Winner
All nominees
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
David DeLeon, Brad Look, Todd McIntosh For episode "Dummy".
Mad Men 8.4
Mad Men
Suzanne Diaz, Ron Pipes, Debbie Zoller For episode "The Hobo Code".
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Shauna Giesbrecht, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Crash Into Me - Parts 1 & 2".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Dead Doll".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
John Adams 8.8
John Adams
Tom Hanks, David Coatsworth, Frank Doelger, Kirk Ellis, Gary Goetzman, Steve Shareshian
Winner
All nominees
Tin Man 6.5
Tin Man
Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Steven Long Mitchell, Matthew O'Connor, Michael O'Connor, Craig W. Van Sickle
Cranford
Cranford
Sue Birtwistle, Rebecca Eaton, Kate Harwood
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Ridley Scott, Tony Scott, Mikael Salomon, Clara George, Tom Thayer, David W. Zucker
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
The Company The Company
Jeff Beal For night 1.
Winner
All nominees
Mitch Albom's for One More Day Mitch Albom's For One More Day
Lennie Niehaus
Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
Martin Phipps
Masters of Science Fiction 8.1
Masters of Science Fiction
Laura Karpman For episode "Jerry Was a Man".
Bernard and Doris 6.5
Bernard and Doris
Alex Wurman
John Adams 8.8
John Adams
Rob Lane For episode "Independence".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Jim Dooley For episode "Pigeon".
Winner
All nominees
House M.D.
House M.D.
Jon Ehrlich, Jason Derlatka For episode "Guardian Angels".
Lost 7.0
Lost
Michael Giacchino For episode "The Constant".
Little People, Big World
Little People, Big World
Joey Newman For episode "Roloff Road Trip: Grand Canyon".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror XVIII".
Family Guy 8.6
Family Guy
Ron Jones For episode "Lois Kills Stewie".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Movies Rock Movies Rock
Steve Jordan, Mark Watters
Winner
All nominees
Barry Manilow: Songs from the Seventies Barry Manilow: Songs from the Seventies
Ron Walters Jr.
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Rickey Minor
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Bill Conti
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
Jim Brown, Michael Cohl, Susan Lacy, Julie Sacks, Prudence Glass, William Eigen Tied with This American Life (2007).
Winner
This American Life This American Life
To the producing team.Tied with American Masters (1985).
Winner
All nominees
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Dzheyms Lipton, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Biography Biography
Peter Tarshis, Gregory Hall, Barbara Hall
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Ethan Prochnik, Thom Beers, Jeff Conroy, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
Autism: The Musical 7.8
Autism: The Musical Autism: the musical
Nancy Abraham, Sasha Alpert, Janet Grillo, Jonathan Murray, Trishia Rigan, Perrin Chiles, Kristen Stills
Winner
All nominees
Alive Day Memories: Home from Iraq Alive Day Memories: Home from Iraq
James Gandolfini, Jon Alpert, Sara Bernstein, Ellen Goosenberg Kent, Sheila Nevins, Matthew O'Neill, Alexandra E. Ryan
The Pixar Story The Pixar Story
Leslie Iwerks
Pioneers of Television Pioneers of Television
Mike Trinklein, Steve Boettcher For episode "Late Night: Johnny, Jack, Steve, and Merv".
AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Autism: The Musical 7.8
Autism: The Musical Autism: the musical
Kim Roberts
Winner
All nominees
The War The War
Tricia Reidy For episode "Pride Of Our Nation".
This American Life This American Life
Joe Beshenkovsky For episode "Escape".
AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition
Debra Light, Marlise Malkames, Barry A. O'Brien
The War The War
Paul Barnes For episode "FUBAR".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Rob Butler, Kelly Coskran For episode "No Mercy".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Top Chef Top Chef
Marc Clark, Katherine Griffin, Steve Lichtenstein, Susan K. Hoover, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Vikash Patel For episode "First Impressions".
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Brian Barefoot, Bob Mathews, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto For episode "He's A Ball Of Goo!".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella, Steve Mellon For episode "The Hughes Family".
Project Runway 7.7
Project Runway
Laronda Morris, Andy Robertson, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Jamie Nelsen, Joe Mastromonaco, Brianna Dellinger For episode "En Garde!".
The Amazing Race
The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Jennifer Nelson For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Stuart Bass For episode "Pie-Lette".
Winner
All nominees
The Office 8.8
The Office
Dean Holland, David Rogers For episode "Goodbye, Toby".
30 Rock
30 Rock
Ken Eluto For episode "Cooter".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "The Bat Mitzvah".
Weeds 8.6
Weeds
William Turro For episode "A Pool And His Money".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Justin Timberlake FutureSex/LoveShow Justin Timberlake FutureSex/LoveShow
Chad Callner, Michael Schultz, Jim Kelly
Winner
All nominees
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Al Pacino A Tribute to Al Pacino
Michael Polito, Pi Ware, Narumi Inatsugu, Mark Stepp, Tim Perniciaro
Movies Rock Movies Rock
Mark Stepp, Chester Contaoi, William Morris
Great Performances Great Performances
Gary Bradley, Laura Young For episode "We Love Ella! A Tribute to the First Lady of Song".
Great Performances Great Performances
Gary Bradley For episode "Company".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing of Clip Packages for Talk, Performance, Award or a Reality-Competition Program
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Oren Castro For episode #733 (David Cook Goes Home).
Winner
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
James Crowe For "5th Year Anniversary Show (I'm F***ing Matt Damon)".
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
David Timoner For episode "Episode 610 (Head To Head Package)".
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Chuck Workman For episode "(Oscar Show Tribute Sequence)".
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Jason Bielski For "After The Academy Awards (I'm F***ing Ben Affleck)".
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
John Adams 8.8
John Adams
John R. Bayless, Matthew W. Mungle, Trefor Proud, Chris Burgoyne
Winner
All nominees
Mad Men 8.4
Mad Men
Jake Garber, Joel Harlow, Brian Penikas, Debbie Zoller For episode "Nixon Vs. Kennedy".
Mad Men 8.4
Mad Men
Jake Garber, Joel Harlow, Brian Penikas, Debbie Zoller For episode "Nixon Vs. Kennedy".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
David DeLeon, Todd McIntosh, Sara De Pue For episode "Smell of Success".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
David DeLeon, Todd McIntosh, Sara De Pue For episode "Smell of Success".
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Sally Sutton For episode #104.
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Forever Young".
Primetime Emmy / Outstanding Reality Program
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Kathy Griffin, Frances Berwick, Amy Introcaso, Lisa Tucker, Amy Kohn, Chris Carlson, Marcia Mulé, Bryan Scott, Cori Abraham
Winner
All nominees
Intervention Intervention
Gary R. Benz, Dan Partland, Karen Pinto, Michael Branton, Sam Mettler, Rob Sharenow, Bryn Freedman, Jeff Grogan, Colleen Conway
Dirty Jobs Dirty Jobs
Heath Banks, Edward Barbini, David M. Barsky, Craig Piligian, Edward Rohwedder, Leigh Purinton, Mike Rowe, Mary Donahue, Kenitra Ford
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Sam Farrell, Marsha Bemko
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Brady Connell, Dan Morando, Jeanne Petrone-Arzubiaga, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Matt Fisher, Max Swedlow
Primetime Emmy / Outstanding Reality-Competition Program
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Mark A. Vertullo, Matthew R. Schmidt, Amy Chacon
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Nigel Lythgoe, Ken Warwick, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Michael Rucker, Steve Lichtenstein, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Conrad Green, Kim Kilbey, Erin K. O'Brien, Ashley Edens, Natalee Watts, Joe Sungkur, Rob Wade, Michael Brooks, Victoria Guinto, Matilda Zoltowski
Top Chef Top Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Dave Serwatka, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Nan Strait, Andrew Wallace
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Lynne Willingham For the pilot episode.
Winner
All nominees
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Julius Ramsay For episode "He That Believeth in Me"
Lost 7.0
Lost
Stephen Semel, Robert Florio, Mark Goldman, Henk Van Eeghen For episode "There's No Place Like Home" (parts 2 and 3).
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Philip Carr Neel For episode "The Mighty Rogues".
Heroes 6.8
Heroes
Scott Boyd For episode "Powerless".
Terminator: The Sarah Connor Chronicles
Terminator: The Sarah Connor Chronicles
Paul Karasick For the pilot.
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Recount 7.4
Recount
Alan Baumgarten
Winner
All nominees
The Andromeda Strain 7.0
The Andromeda Strain
Scott Vickrey For part 1.
Tin Man 6.5
Tin Man
Allan Lee For part 1.
John Adams 8.8
John Adams
Melanie Oliver For episode "Independence".
Extras 8.7
Extras
Graham Barker, Richard Halladey For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
The War The War
Erik Ewers, Mariusz Glabinski, Marlena Grzaslewicz, Jacob Ribicoff, Ira Spiegel, Magdaline Volaitis, Ryan Gifford For episode "When Things Get Tough".
Winner
All nominees
After Days 7.3
After Days Life After People
Ryan Young, Stephen Parise, Jack Crosby, Corey Morgan, Noz Furuya, Coby Taitano, Dave Philips