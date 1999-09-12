Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1999

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1999

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 12 September 1999
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Ally McBeal Ally McBeal
David E. Kelley, Jeffrey Kramer, Mike Listo, Jonathan Pontell, Steve Robin, Pamela J. Wisne
All nominees
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Angell, Maggie Blanc, Peter Casey, Rob Greenberg, Janis Hirsch, Joe Keenan, Jay Kogen, David Lee, Christopher Lloyd, David Lloyd, Jeffrey Richman
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Ray Romano, Tucker Cawley, Cindy Chupack, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Phil Rosenthal, Ellen Sandler, Lew Schneider, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Friends 8.2
Friends
Richard Allen, Kevin S. Bright, Wil Calhoun, Adam Chase, Ted Cohen, David Crane, Michael Curtis, Shana Goldberg-Meehan, Alexa Junge, Marta Kauffman, Wendy Knoller, Seth Kurland, Greg Malins, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Barry Jossen, Michael Patrick King, Darren Star
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Ray Romano, Tucker Cawley, Cindy Chupack, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Phil Rosenthal, Ellen Sandler, Lew Schneider, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The Practice
The Practice
David E. Kelley, Robert Breech, Jeffrey Kramer, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Winner
The Practice
The Practice
David E. Kelley, Robert Breech, Jeffrey Kramer, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Michael Crichton, Penny Adams, Neal Baer, Christopher Chulack, Carol Flint, Jonathan Kaplan, Jack Orman, Wendy Spence, John Wells, Lydia Woodward
NYPD Blue
NYPD Blue
Steven Bochco, Paris Barclay, Bill Clark, Steven DePaul, Robert J. Doherty, Leonard Gardner, David Milch, Doug Palau, Meredith Stiehm, Mark Tinker, Nicholas Wootton
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Allen Coulter, Mitchell Burgess, David Chase, Brad Grey, Ilene S. Landress, Frank Renzulli, Robin Green
Law & Order 8.5
Law & Order
René Balcer, William N. Fordes, Billy Fox, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Kathy McCormick, Edwin Sherin, David Shore, Richard Sweren, Dick Wolf, Ed Zuckerman
NYPD Blue
NYPD Blue
Steven Bochco, Paris Barclay, Bill Clark, Steven DePaul, Robert J. Doherty, Leonard Gardner, David Milch, Doug Palau, Meredith Stiehm, Mark Tinker, Nicholas Wootton
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
John Lithgow
John Lithgow
3rd Rock from the Sun For playing: "Dick Solomon".
Winner
All nominees
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Spin City For playing: "Mike Flaherty".
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier For playing: "Frasier Crane".
Paul Reiser
Paul Reiser
Mad About You For playing: "Paul Buchman".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Dennis Franz
NYPD Blue For playing: "Andy Sipowicz".
Winner
All nominees
Sam Waterston
Sam Waterston
Law & Order For playing: "Jack McCoy".
Jimmy Smits
Jimmy Smits
NYPD Blue For playing: "Bobby Simone".
Dylan McDermott
Dylan McDermott
The Practice For playing: "Bobby Donnell".
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos For playing: "Tony Soprano".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Helen Hunt
Helen Hunt
Mad About You For playing: "Jamie Buchman".
Winner
All nominees
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sex and the City For playing: "Carrie Bradshaw".
Jenna Elfman
Jenna Elfman
Dharma & Greg For playing: "Dharma Montgomery".
Calista Flockhart
Calista Flockhart
Ally McBeal For playing: "Ally McBeal".
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos For playing: "Carmela Soprano".
Winner
All nominees
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
The Sopranos For playing: "Jennifer Melfi".
Julianna Margulies
Julianna Margulies
ER For playing: "Carol Hathaway".
Christine Lahti
Chicago Hope For playing: "Kathryn Austin".
Gillian Anderson
Gillian Anderson
The X Files For playing: "Dana Scully".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
David Hyde Pierce
Frasier For playing: "Niles Crane".
Winner
All nominees
Peter MacNicol
Peter MacNicol
Ally McBeal For playing: "John Cage".
John Mahoney
Frasier For playing: "Martin Crane".
David Spade
David Spade
Just Shoot Me! For playing: "Dennis Finch".
Piter Boyl
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Maykl Badaluchcho
The Practice For playing: "Jimmy Berluti".
Winner
All nominees
Steve Harris
Steve Harris
The Practice For playing: "Eugene Young".
Steven Hill
Steven Hill
Law & Order For playing: "Adam Schiff".
Noah Wyle
Noah Wyle
ER For playing: "John Carter".
Benjamin Bratt
Benjamin Bratt
Law & Order For playing: "Rey Curtis".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Kristen Johnston
Kristen Johnston
3rd Rock from the Sun For playing: "Sally Solomon".
Winner
All nominees
Wendie Malick
Wendie Malick
Just Shoot Me! For playing: "Nina Van Horn".
Lucy Liu
Lucy Liu
Ally McBeal For playing: "Ling Woo".
Doris Roberts
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
Friends For playing: "Phoebe Buffay".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Holland Taylor
Holland Taylor
The Practice For playing: "Roberta Kittleson".
Winner
All nominees
Nancy Marchand
Nancy Marchand
The Sopranos For playing: "Livia Soprano".
Camryn Manheim
Camryn Manheim
The Practice For playing: "Ellenor Frutt".
Kim Delaney
NYPD Blue For playing: "Diane Russell".
Lara Flynn Boyle
Lara Flynn Boyle
The Practice For playing: "Helen Gamble".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Anne Bancroft
Deep in My Heart For playing: "Gerry Eileen Cummins".
Winner
All nominees
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Joan of Arc For playing: "Isabelle d'Arc".
Cicely Tyson
A Lesson Before Dying For playing: "Tante Lou".
Bebe Neuwirth
Bebe Neuwirth
Dash and Lilly For playing: "Dorothy Parker".
Dianne Wiest
Dianne Wiest
The Simple Life of Noah Dearborn For playing: "Sarah McClellan".
Olympia Dukakis
Olympia Dukakis
Joan of Arc For playing: "Mother Babette".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Edward Herrmann
The Practice For playing "Atty. Anderson Pearson". For multiple episodes.
Winner
All nominees
Mandy Patinkin
Mandy Patinkin
Chicago Hope For playing "Dr. Jeffrey Geiger". For multiple episodes.
John Heard
John Heard
The Sopranos For playing "Detective Vin Makazian". For multiple episodes.
Charles S. Dutton
Charles S. Dutton
Oz For playing "Alvah Case". For episode "The Tip".
Tony Danza
The Practice For playing "Tommy Silva". For multiple episodes.
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Debra Monk
NYPD Blue For playing "Katie Sipowicz". For multiple episodes.
Winner
All nominees
Veronica Cartwright
Veronica Cartwright
The X Files For playing "Cassandra Spender". For episodes "Two Fathers" and "One Son".
Marion Ross
Touched by an Angel For playing "Emma Winowitz". For episode "The Wind Beneath My Wings".
Patty Duke
Touched by an Angel For playing "Nancy". For episode "I Do".
Julia Roberts
Julia Roberts
Law & Order For playing "Katrina Ludlow". For episode "Empire".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Mel Brooks
Mel Brooks
Mad About You For playing "Uncle Phil Buchman". For episode "Uncle Phil Goes Back To High School".
Winner
All nominees
John Ritter
Ally McBeal For playing "George Madison". For episodes "It's My Party" and "Story Of Love".
William Shatner
William Shatner
3rd Rock from the Sun For playing "The Big Giant Head". For episodes "Dick's Big Giant Headache", part I and II.
Charles Nelson Reilly
The Drew Carey Show For playing "Mr. Hathaway". For episode "Drugco".
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Frasier For playing "Woody". For episode "The Show Where Woody Shows Up".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Tracey Ullman
Tracey Ullman
Ally McBeal For playing "Tracy Clark". For multiple episodes.
Winner
All nominees
Christine Baranski
Christine Baranski
Frasier For playing "Dr. Nora Fairchild". For episode "Dr. Nora".
Piper Laurie
Piper Laurie
Frasier For playing "Mrs. Mulhern". For episode "Dr. Nora".
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
3rd Rock from the Sun For playing "Jennifer". For multiple episodes.
Kathy Bates
Kathy Bates
3rd Rock from the Sun For playing "Charlotte Everly". For episode "Alien Hunter".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
The PJs The PJs
Ja'net DuBois For playing "Mrs. Avery".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
NYPD Blue
NYPD Blue
Paris Barclay For episode "Hearts and Souls".
Winner
All nominees
Law & Order 8.5
Law & Order
Edwin Sherin For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Homicide: Life on the Street Homicide: Life on the Street
Edwin Sherin For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
The Sopranos 8.7
The Sopranos
David Chase For the pilot.
Law & Order 8.5
Law & Order
Matthew Penn For episode "Empire".
Law & Order 8.5
Law & Order
Edwin Sherin For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Homicide: Life on the Street Homicide: Life on the Street
Edwin Sherin For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Sports Night Sports Night
Thomas Schlamme For the pilot.
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
James Burrows For the pilot.
Friends 8.2
Friends
Michael Lembeck For episode "The One Where Everyone Finds Out".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Will Mackenzie For episode "Robert's Date".
Ally McBeal Ally McBeal
Arlene Sanford For episode "Those Lips, That Hand".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Cinematography
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Samuel M. Henriques, Bob Perrin
Winner
All nominees
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Richard Chisolm, Cory Taylor, Erich Volkstorf, Skip Gray (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Picture Editing
Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth
Robert B. Weide, Geof Bartz Tied with The Farm: Angola, USA (1998).
Winner
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Mona Davis, Mary Manhardt Tied with Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth (1998).
Winner
All nominees
Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright
Tricia Reidy
Biography Biography
Luke Sacher For episode "The Rat Pack".
Leonard Bernstein: Reaching for the Note Leonard Bernstein: Reaching for the Note
Deborah Peretz
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Editing
Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry
George Leyva, Derek Luff, Rick Norman
Winner
Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry
George Leyva, Derek Luff, Rick Norman
Winner
All nominees
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Margaret Crimmins, Paul Hsu
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Mixing
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Scot Charles, Al Decker, Tara A. Paul, Dennis Towns (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Winner
Biography Biography
Chris Drozdowski For episode "The Rat Pack".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Todd McFarlane's Spawn 8.0
Todd McFarlane's Spawn Spawn
John Leekley, Todd MakFarleyn, Thomas A. Nelson, Chuck Patton, Frank Paur, Brad Rader, Mike Vosburg, Randall White, Jennifer Yuh Nelson, Rebekah Bradford Leekley
Winner
All nominees
Our Friend, Martin Our Friend, Martin
Robert Brousseau, Dawn Comer Jefferson, Andy Heyward, Madison Jones, Robby London, Michael Maliani, Deborah Pratt, Chris Simmons, Janice Sonski, Vincenzo Trippetti, Sib Ventress
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
King of the Hill
King of the Hill
Jonathan Aibel, Richard Appel, Wes Archer, Lolee Aries, Glenn Berger, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Jonathan Collier, Greg Daniels, Jim Dauterive, Alan Freedland, Johnny Hardwick, Norm Hiscock, Cheryl Holliday, Mike Judge, Howard Klein, Paul Lieberstein, Mark McJimsey, David Pritchard, Richard Raynis, Michael Rotenberg, Cyndi Tang, Jon Vitti, Michael Wolf, David Zuckerman For episode "And They Call It Bobby Love".
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Neil Affleck, Lolee Aries, Donick Cary, David X. Cohen, Larry Doyle, Tom Gammill, Dan Greaney, Ron Hauge, Al Jean, Joel Kuwahara, Colin A.B.V. Lewis, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, J. Michael Mendel, George Meyer, David Mirkin, Frank Mula, Carolyn Omine, Bonita Pietila, David Pritchard, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Jace Richdale, Phil Roman, Richard Sakai, Brian Scully, Mike Scully, Matt Selman, Sam Simon, Denise Sirkot, David M. Stern, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf For episode "Viva Ned Flanders".
Futurama 9.3
Futurama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Susie Dietter, Tom Gammill, Jason Grode, Eric Horsted, Alex Johns, Claudia Katz, Ken Keeler, Rich Moore, Lew Morton, Max Pross, Richard Raynis, Mili Smythe, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "A Big Piece of Garbage".
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Craig McCracken, John McIntyre, Amy Keating Rogers, Genndy Tartakovsky, Jason Butler Rote For Bubblevicious/The Bare Facts (1999).
The PJs The PJs
Ron Howard, Eddie Murphy, Brian Grazer, Donald R. Beck, David Bleiman Ichioka, Les Firestein, David Flebotte, Bill Freiberger, Mark Gustafson, Al Jean, Tony Krantz, J. Michael Mendel, Michael Price, Mike Reiss, Mary Sandell, Steve Tompkins, Tom Turpin, Will Vinton, Larry Wilmore For episode "He's Gotta Have It".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
The Rat Pack The Rat Pack
Kathleen M. McKernin, Linda Spheeris, Hilda Stark
Winner
All nominees
Horatio Hornblower: The Fire Ship Hornblower: The Examination for Lieutenant
Mike Joyce, Jan Chaney, Christian Huband, Andrew Mollo
Cleopatra Cleopatra
Frank Walsh, Judy Farr, Martin Hitchcock For part I.
Joan of Arc
Joan of Arc
Shannon Grover, Michael Joy, Martin Martinec For episode "Night 1".
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Karen Brookes, Roger Hall, Rosalind Shingleton, Alan Tomkins
Cleopatra Cleopatra
Frank Walsh, Judy Farr, Martin Hitchcock For part I.
Winchell Winchell
Cindy Coburn, Marcia Hinds, Bo Johnson
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Series
Buddy Faro Buddy Faro
Thomas A. Walsh, Kim Hix, Leslie McCarthy-Frankenheimer For the pilot.
Winner
All nominees
Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine
Randall McIlvain, Laura Richarz, Herman F. Zimmerman For episode "Prodigal Daughter".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Diann Duthie, Jessica Lanier, Edward Pisoni For the pilot.
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Sandy Getzler, Corey Kaplan, Lauren E. Polizzi, Timothy Stepeck For episode "One Son".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Diann Duthie, Jessica Lanier, Edward Pisoni For the pilot.
Ally McBeal Ally McBeal
Diane O'Connell, Peter Politanoff For episode "Making Spirits Bright".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson
Winner
All nominees
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Chez Cherry, Evette Knight, Suzuki Ingerslev For episode "Scandal".
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Toby Corbett, Evette Knight, Suzuki Ingerslev For episode "Obsession".
Three Tenors '98 World Cup Paris The 3 Tenors, Paris 1998
René Lagler
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Winchell Winchell
Juel Bestrop
Winner
All nominees
The Rat Pack The Rat Pack
Nancy Foy
Pirates of Silicon Valley 7.1
Pirates of Silicon Valley
Lisa Freiberger
Joan of Arc
Joan of Arc
Deirdre Bowen, Susan Glicksman, Fern Orenstein
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Shay Griffin, Robi Reed
The Temptations The Temptations
Jaki Brown, Canice Kennedy, Robyn M. Mitchell
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Winner
All nominees
The Practice
The Practice
Janet Gilmore, Megan McConnell
Law & Order 8.5
Law & Order
Suzanne Ryan
Ally McBeal Ally McBeal
Jeanie Bacharach, Sharon Jetton
Oz
Oz
Alexa L. Fogel
Ally McBeal Ally McBeal
Jeanie Bacharach, Sharon Jetton
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
The Teen Files The Teen Files
Allison Grodner, Michael Rabb, Arnold Shapiro For episode "The Truth About Drinking".
Winner
All nominees
Kids Are Punny Kids Are Punny
Rosie O'Donnell, Diane Kolyer, Sheila Nevins, Carole Rosen, Emi Shatc
A Winnie the Pooh Thanksgiving A Winnie the Pooh Thanksgiving
Rugrats
Rugrats
Eryk Casemiro, Gábor Csupó, Paul Demeyer, Cella Nichols Duffy, Arlene Klasky, Margot Pipkin
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Anne-Marie Cunniffe For the special edition: "The Clinton Crisis".
Rugrats
Rugrats
Eryk Casemiro, Gábor Csupó, Paul Demeyer, Cella Nichols Duffy, Arlene Klasky, Margot Pipkin
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
Goodwill Games Opening Celebration Goodwill Games Opening Celebration
Marguerite Pomerhn Derricks
Winner
Great Performances Great Performances
Judith Jamison For episode "Dance in America: A Hymn for Alvin Ailey".
Winner
All nominees
Universoul Circus The UniverSoul Circus
Jean-Claude Belmat For episode "Straps".
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Debbie Allen
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Tina Landon, Michael Andrews, Teresa Espinosa, Robert Vinson
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Joseph Malone For episode "Drugs".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Winchell Winchell
Robbie Greenberg
Winner
All nominees
Dash and Lilly Dash and Lilly
Bruce Surtees
Dr. Quinn Medicine Woman: The Movie Dr. Quinn, Medicine Woman: The Movie
Roland 'Ozzie' Smith
Lansky Lansky
John A. Alonzo
The '60s The '60s
Michael D. O'Shea For episode "Night 2".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series
Felicity Felicity
Robert Primes For episode "Todd Mulcahy", part 2.
Winner
All nominees
Chicago Hope Chicago Hope
James R. Bagdonas For episode "Home Is Where The Heartache Is".
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Bill Roe For episode "The Unnatural".
The Practice
The Practice
Dennis Smith For episode "Happily Ever After".
JAG JAG
Hugo Cortina For episode "Gypsy Eyes".
Primetime Emmy / Outstanding Classical Music-Dance Program
Itzhak Perlman: Fiddling for the Future Itzhak Perlman: Fiddling for the Future
Itzhak Perlman, Walter Scheuer, Margaret Smilow, Jac Venza, Allan Miller
Winner
Itzhak Perlman: Fiddling for the Future Itzhak Perlman: Fiddling for the Future
Itzhak Perlman, Walter Scheuer, Margaret Smilow, Jac Venza, Allan Miller
Winner
All nominees
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Ellington at 100 - New York Philharmonic And Jazz At Lincoln Center".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "New York City Ballet: Tchaikovsky's 'Swan Lake'".
Great Performances Great Performances
André Previn, Kirk Browning, Judy Flannery, David Horn, Lotfi Mansouri, Jac Venza, John Walker, Nigel Boon, Kate Gaitley, Barbara Bellini Witkowski, Jane Seymour For episode "A Streetcar Named Desire: From the San Francisco Opera".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Ellington at 100 - New York Philharmonic And Jazz At Lincoln Center".
Great Performances Great Performances
Orlando Bagwell, Jac Venza For episode "Dance in America: A Hymn for Alvin Ailey".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "New York City Ballet: Tchaikovsky's 'Swan Lake'".
Great Performances Great Performances
André Previn, Kirk Browning, Judy Flannery, David Horn, Lotfi Mansouri, Jac Venza, John Walker, Nigel Boon, Kate Gaitley, Barbara Bellini Witkowski, Jane Seymour For episode "A Streetcar Named Desire: From the San Francisco Opera".
Great Performances Great Performances
Orlando Bagwell, Jac Venza For episode "Dance in America: A Hymn for Alvin Ailey".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Charles Knode
Winner
All nominees
Horatio Hornblower: The Wrong War Hornblower: The Frogs and the Lobsters
John Mollo
Dash and Lilly Dash and Lilly
Nic Ede
Cleopatra Cleopatra
Enrico Sabbatini For part I.
Joan of Arc
Joan of Arc
John Hay For part II.
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Series
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Melina Root For episode "That Disco Episode".
Winner
All nominees
Law & Order 8.5
Law & Order
Jennifer von Mayrhauser For episodes "Refuge", parts 1 & 2.
Friends 8.2
Friends
Debra McGuire For episode "The One With All The Thanksgivings".
The Magnificent Seven The Magnificent Seven
Dan Moore For episode "Vendetta".
Ally McBeal Ally McBeal
Rachael M. Stanley For episode "Making Spirits Bright".
Remember WENN Remember WENN
Marie Abma For episode "The Follies of WENN".
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
The Snowden, Raggedy Ann and Andy Holiday Show The Snowden, Raggedy Ann and Andy Holiday Show
Jef Billings
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook For episode #402.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Tom Broecker For episode with host Vince Vaughn.
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Jane Ruhm For episode "America".
Primetime Emmy / Outstanding Costuming for a Series
JAG JAG
L. Paul Dafelmair For episode "Gypsy Eyes".
Winner
All nominees
The Nanny The Nanny
Shawn Holly Cookson, Terry Gordon For episode "Oh Say, Can You Ski?".
The Practice
The Practice
Shelly Levine, Loree Parral For episode "Of Human Bondage".
The Nanny The Nanny
Shawn Holly Cookson, Terry Gordon For episode "Oh Say, Can You Ski?".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
The Temptations The Temptations
Allan Arkush
Winner
All nominees
Dash and Lilly Dash and Lilly
Kathy Bates
The Baby Dance The Baby Dance
Jane Anderson
Joan of Arc
Joan of Arc
Christian Duguay
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Dzhozef Sardzhent
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety or Music Program
The 52nd Annual Tony Awards The 52nd Annual Tony Awards
Paul Miller
Winner
All nominees
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Ellen Brown For episode #1613.
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Louis J. Horvitz
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Walter C. Miller
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Beth McCarthy-Miller For episode with host Jennifer Love Hewitt.
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Houdini Houdini
Judy Crown
Winner
All nominees
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Tim Jones, Marlene D. Williams
Cleopatra Cleopatra
Desiree Corridoni, Maria Teresa Corridoni, Barry Richardson
Joan of Arc
Joan of Arc
Jan Archibald, Benjamin Robin
The Rat Pack The Rat Pack
Audrey Futterman-Stern, Gail Rowell-Ryan, Kelvin R. Trahan
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Series
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Audrey Futterman-Stern For episode "Hair".
Winner
All nominees
Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine
Laura Connolly, Rebecca De Morrio, Frank Fontaine, Virginia Grobeson, Angela Gurule, Tim Jones, Norma Lee, Gloria Pasqua Casny, Gloria Ponce, Linda Leiter Sharp, Brian A. Tunstall, Susan Zietlow-Maust, Lauran Upshaw For episode "Badda-Bing Badda-Bang".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Cindy Costello, Deborah Ann Piper, Gabriella Pollino, Valerie Scott For episode "Prom Night".
Mad TV MADtv
Matthew Kasten For episode #402.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bobby H. Grayson For episode with host Gwyneth Paltrow.
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Joanna Quinn For episode "Wife of Bath's Tale".
Winner
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Ashley Potter For episode "Nun's Priest's Tale".
Winner
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Les Mills For episode "Wife of Bath's Tale".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Winchell For playing: "Walter Winchell".
Winner
All nominees
Jack Lemmon
Jack Lemmon
Inherit the Wind For playing: "Henry Drummond".
Sam Shepard
Sam Shepard
Dash and Lilly For playing: "Dashiell Hammett".
Don Cheadle
Don Cheadle
A Lesson Before Dying For playing: "Grant Wiggins".
Ian Holm
Ian Holm
Performance For playing: "King Lear". For episode: "King Lear".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Helen Mirren
Helen Mirren
The Passion of Ayn Rand For playing: "Ayn Rand".
Winner
All nominees
Stockard Channing
Stockard Channing
The Baby Dance For playing: "Rachel Luckman".
Judy Davis
Judy Davis
Dash and Lilly For playing: "Lillian Hellman".
Leelee Sobieski
Leelee Sobieski
Joan of Arc For playing: "Joan of Arc".
Ann-Margret
Ann-Margret
Life of the Party: The Pamela Harriman Story For playing: "Pamela Harriman".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Comedy Series
Home Improvement Home Improvement
Donald A. Morgan For episode "Mark's Big Break".
Winner
All nominees
Mr. Show with Bob and David Mr. Show with Bob and David
Simon Miles For episode "Like Chickens...Delicious Chickens".
Rude Awakening Rude Awakening
Alan Keath Walker For episode "Don't Do The Strippers".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries, Movie or a Special
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Ford, Andy O'Reilly
Winner
All nominees
Opening the Lost Tombs: Live from Egypt Opening the Lost Tombs: Live from Egypt
Greg Brunton
The 78th Annual Miss America Pageant The 78th Annual Miss America Pageant
Jeff Engel, Victor Fable
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Jerry Watson
Three Tenors '98 World Cup Paris The 3 Tenors, Paris 1998
Olin Younger
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Ted Demme, Robert Benedetti, Ellen M. Krass, Joel Stillerman
Winner
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Ted Demme, Robert Benedetti, Ellen M. Krass, Joel Stillerman
Winner
All nominees
Dash and Lilly Dash and Lilly
Delia Fine, Jerry Ludwig, Stan Margulies, Craig McNeil, Antony Root
The Rat Pack The Rat Pack
Fred C. Caruso, Neal H. Moritz
The Rat Pack The Rat Pack
Fred C. Caruso, Neal H. Moritz
The Baby Dance The Baby Dance
Jodie Foster, Vicky Herman, Tony Allard, Robert A. Halmi, Meg LeFauve, Matthew O'Connor
Pirates of Silicon Valley 7.1
Pirates of Silicon Valley
Steven Haft, Nick Lombardo, Leanne Moore
Dash and Lilly Dash and Lilly
Delia Fine, Jerry Ludwig, Stan Margulies, Craig McNeil, Antony Root
The Baby Dance The Baby Dance
Jodie Foster, Vicky Herman, Tony Allard, Robert A. Halmi, Meg LeFauve, Matthew O'Connor
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Dilbert Dilbert
Yarrow Cheney, Carrie Cheney
Winner
All nominees
Private Screenings Private Screenings
Jin Lim, Shannon Davis-Forsyth
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Chris Allies
Private Screenings Private Screenings
Jin Lim, Shannon Davis-Forsyth
First Wave 8.3
First Wave
Halbo van der Klaauw
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Theme Music
Trinity Trinity
Martin Davich
Winner
All nominees
V.I.P. V.I.P.
Frankie Blue
Profiler Profiler
Danny Lux
The PJs The PJs
Quincy Jones III, George Clinton
Viva Variety Viva Variety
Robert Ben Garant, Glen Roven
Viva Variety Viva Variety
Robert Ben Garant, Glen Roven
The PJs The PJs
Quincy Jones III, George Clinton
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Duncan Jarman, James Kell, Sandra Shepherd, Anne Spiers
Winner
All nominees
Joan of Arc
Joan of Arc
Tomoko Hidaka, Melissa Purino
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Susan A. Cabral, Joe Hailey
Joan of Arc
Joan of Arc
Tomoko Hidaka, Melissa Purino
Houdini Houdini
Deborah La Mia Denaver, John E. Jackson, Matthew W. Mungle
The Rat Pack The Rat Pack
Kevin Haney, Judy Lovell, Kandace Westmore, Marvin G. Westmore
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Susan A. Cabral, Joe Hailey
Houdini Houdini
Deborah La Mia Denaver, John E. Jackson, Matthew W. Mungle
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Jane Aull, Laverne Munroe, Fionagh Cush, Greg Funk, Jake Garber, Kevin Haney, Steve LaPorte, Cheri Montesanto, Craig Reardon, Mark Shostrom, Perri Sorel, Rick Stratton, Julie Socash, Jeanne Van Phue, John Vulich, Kevin Westmore, John Wheaton For episode "Two Fathers/One Son", parts I and II.
Winner
All nominees
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Kathleen Berkeley, Ron Berkeley, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman For episode "America".
Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine
Michael F. Blake, Belinda Bryant, Ellis Burman Jr., Mark Bussan, Camille Calvet, Suzanne Diaz, Earl Ellis, Kevin Haney, Tina Hoffman, Karen Iverson, Dean Jones, Toby Lamm, Brad Look, Mary Kay Morse, Joe Podnar, David Quashnick, James Rohland, Sandi Rowden, Judith Silverman, Craig Smith, R. Stephen Weber, Karen Westerfield, June Westmore, Michael Westmore, Scott Wheeler, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Dogs of War".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Vincent J. Guastini, Andrea Miller, Louie Zakarian For episode with host Brendan Fraser.
Buffy the Vampire Slayer 8.0
Buffy the Vampire Slayer
Robin Beauchesne, Ed French, Jamie Kelman, Erwin H. Kupitz, John Maldonado, Todd McIntosh, Brigette A. Myre, Douglas Noe, Craig Reardon, Blake Shepard, John Vulich, John Wheaton For episode "The Zeppo".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Winner
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Winner
All nominees
Great Expectations Great Expectations
Rebecca Eaton, David Snodin, Michael Wearing
The Temptations The Temptations
Jay Benson, Suzanne Coston, Suzanne De Passe, David V. Picker
The '60s The '60s
Jim Chory, Lynda Obst
Joan of Arc
Joan of Arc
Peter Bray, Andrew Deane, Graham Flashner, Brenda Friend, Ed Gernon, Peter Alan Sussman
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Michael Polito, Joseph Wiedenmayer, Mark Muheim, Barbara Ballow, Randy Magalski
Winner
All nominees
Disney's Young Musicians' Symphony Orchestra Disney's Young Musicians' Symphony Orchestra
Bruce Motyer
Céline Dion: These Are Special Times Céline Dion: These Are Special Times
Booey Kober
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Michael Goldsmith, Tom Catusi, Keith Debetham, Mark Spada For the fifth anniversary special.
The Kennedy Center Presents: A Tribute to Muddy Waters: King of the Blues The Kennedy Center Presents: A Tribute to Muddy Waters: King of the Blues
Sean Fullan
The World's Greatest Magic 5 The World's Greatest Magic 5
Ray Miller
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Sports Night Sports Night
Janet Ashikaga For episode "Small Town".
Winner
All nominees
Frasier 8.3
Frasier
Ron Volk For episode "Shutout in Seattle".
3rd Rock from the Sun 8.4
3rd Rock from the Sun
Vince Humphrey For episode "Dick and Taxes".
Just Shoot Me! Just Shoot Me!
Paul Anderson For episode "Two Girls For Every Boy".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Movie (Dramatic Underscore)
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Richard Hartley
Winner
All nominees
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Carl Johnson
David and Lisa David and Lisa
Marco Beltrami
Mutiny Mutiny
Lee Holdridge
Rear Window Rear Window
David Shire
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Invasion America Invasion America
Carl Johnson For episode "Final Mission".
Winner
All nominees
Xena: Warrior Princess 7.9
Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "Devi".
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Mark Snow For episode "S.R. 819".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror IX".
Fantasy Island Fantasy Island
John Ottman For the pilot.
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
The Rat Pack The Rat Pack
Mark Adler
Winner
All nominees
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Steve Tyrell
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Rex Salas
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Bill Conti
The Temptations The Temptations
Daniel Allan Carlin For part I.
Primetime Emmy / Outstanding Music and Lyrics
AFI's 100 Years... 100 Movies: America's Greatest Movies AFI's 100 Years... 100 Movies: America's Greatest Movies
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "A Ticket To Dream".
Winner
All nominees
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Michael Silversher, Patty Silversher For the song "Places In The Heart".
You Lucky Dog You Lucky Dog
David Michael Frank, Todd Smallwood For the song "Togetherness".
Sin City Spectacular Sin City Spectacular
Colman deKay, Penn Jillette, Gary Stockdale, Teller For the song "Freedom Dot Com". For episode #118.
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Michael Silversher, Patty Silversher For the song "Places In The Heart".
Home Improvement Home Improvement
Dan Foliart For the song "We've Got It All". For episode "The Long And Winding Road".
Sin City Spectacular Sin City Spectacular
Colman deKay, Penn Jillette, Gary Stockdale, Teller For the song "Freedom Dot Com". For episode #118.
Primetime Emmy / Outstanding Non-Fiction Series
American Experience American Experience
Margaret Drain, Austin Hoyt, Mark Samels
Winner
American Masters American Masters
Tamar Hacker, Susan Lacy
Winner
American Experience American Experience
Margaret Drain, Austin Hoyt, Mark Samels
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Dzheyms Lipton, Vienna Steiner, Jeff Wurtz, John Servidio, Eileen Lanci
The Awful Truth The Awful Truth
Ellin Baumel, Kathleen Glynn, Dave Hamilton, Tia Lessin, Henriette Mantel, Nick McKinney, Michael Moore, Francis Gasparini, Jay Martel, Annie Cohen
Biography Biography
Michael Cascio, CarolAnne Dolan, Peter Jones
Primetime Emmy / Outstanding Non-Fiction Special
Thug Life in D.C. Thug Life in D.C.
Nancy Abraham, Mark Levin, Sheila Nevins, Daphne Pinkerson
Winner
All nominees
Little Dieter Needs to Fly Little Dieter Needs to Fly
Werner Herzog, Nancy Abraham, Sheila Nevins, Andre Singer, Lucki Stipetic
Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth
Robert B. Weide, Sheila Nevins, Anthony Radziwill
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Michael Cascio, Liz Garbus, Gayle Gilman, Jonathan Stack
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Nicolas Noxon, Barry Nye, Steven Reich (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Dying to Tell the Story Dying to Tell the Story
Jacoba Atlas, Kathy Eldon, Kyra Thompson, Victoria Waldock
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Michael Cascio, Liz Garbus, Gayle Gilman, Jonathan Stack
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Music Program
John Leguizamo: Freak John Leguizamo: Freak
John Leguizamo
Winner
All nominees
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
Dennis Miller
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Tracey Ullman
George Carlin: You Are All Diseased George Carlin: You Are All Diseased
George Carlin
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Chris Rock
Primetime Emmy / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Keith Palmer
Winner
All nominees
Pirates of Silicon Valley 7.1
Pirates of Silicon Valley
Richard Halsey
The Rat Pack The Rat Pack
Eric A. Sears
The Temptations The Temptations
John Duffy, Neil Mandelberg For part II.
Dash and Lilly Dash and Lilly
Cindy Mollo
Joan of Arc
Joan of Arc
Ralph Brunjes For part II.
Primetime Emmy / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Joanna Cappuccilli Lovetti For the pilot.
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Kevin Casey For episode "The Storm", part I.
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Heather MacDougall For episode "S.R. 819".
Ally McBeal Ally McBeal
Philip Carr Neel For episode "Angels and Blimps".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Storm of the Century 8.4
Storm of the Century
Peter Austin, Benjamin Beardwood, Joe Earle, Andrew Ellerd, Dennis Gray, Barbara Issak, Kenneth L. Johnson, Bradley C. Katona, Gary L. Krause, Paul Longstaffe, David Melhase, Patricia Nedd, Brian Thomas Nist, Eric A. Norris, Ralph Osborn, Nancy Parker, Richard Taylor, Sherry Whitfield For part II.
Winner
All nominees
Houdini Houdini
Skip Adams, William H. Angarola, Zane D. Bruce, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess, Jeanette Surga
A Soldier's Sweetheart A Soldier's Sweetheart
William H. Angarola, Ron Finn, Robert Guastini, Rick Hinson, Jason Lezama, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Christopher Moriana, Cindy Rabideau, Katie Rowe, Raymond E. Spiess III, Ray Spiess
NetForce NetForce
Billy B. Bell, William C. Carruth, Marc Caruso, Tim Chilton, Rick Crampton, Mike Dickeson, David C. Eichhorn, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley For part I.
Houdini Houdini
Skip Adams, William H. Angarola, Zane D. Bruce, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess, Jeanette Surga
Purgatory Purgatory
Suzanne Angel, Billy B. Bell, William C. Carruth, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Anton Holden, Michael Lyle, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Allan K. Rosen, Jill Schachne, Mark Steele, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas
NetForce NetForce
Billy B. Bell, William C. Carruth, Marc Caruso, Tim Chilton, Rick Crampton, Mike Dickeson, David C. Eichhorn, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley For part I.
Purgatory Purgatory
Suzanne Angel, Billy B. Bell, William C. Carruth, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Anton Holden, Michael Lyle, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Allan K. Rosen, Jill Schachne, Mark Steele, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
ER 8.3
ER
James Bailey, Rick Camara, Casey J. Crabtree, Thomas A. Harris, Bruce M. Honda, Rick Hromadka, Walter Newman, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Darren Wright For episode "The Storm", part II.
Winner
All nominees
The Pretender 7.4
The Pretender
Christopher Briles, Dominique Decaudain, Thomas DeGorter, Andrew Ellerd, Mark Kamps, Bradley C. Katona, Gary L. Krause, David Melhase, Patricia Nedd, Warren Smith, James A. Williams, Tiffany S. Griffith For episode "At The Hour Of Our Death".
Buffy the Vampire Slayer 8.0
Buffy the Vampire Slayer
William H. Angarola, Fernand Bos, Zane D. Bruce, Mark Cleary, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess For episode "Lover's Walk".
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Maciek Malish, Stuart Calderon, Jeff Charbonneau, Thierry J. Couturier, Gabrielle Gilbert Reeves, Mike Goodman, H. Jay Levine, Gary Marullo, George Nemzer, Cecilia Perna, Christopher B. Reeves, Michael Salvetta For episode "Triangle".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
William H. Angarola, Benjamin Beardwood, Zane D. Bruce, Mark Cleary, Kathryn Dayak, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess, Bruce Swanson For episode "I Dream Of Jeannie Cusamano".
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Maciek Malish, Stuart Calderon, Jeff Charbonneau, Thierry J. Couturier, Gabrielle Gilbert Reeves, Mike Goodman, H. Jay Levine, Gary Marullo, George Nemzer, Cecilia Perna, Christopher B. Reeves, Michael Salvetta For episode "Triangle".
Buffy the Vampire Slayer 8.0
Buffy the Vampire Slayer
William H. Angarola, Fernand Bos, Zane D. Bruce, Mark Cleary, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess For episode "Lover's Walk".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ally McBeal Ally McBeal
Peter Kelsey, Paul Lewis, Nello Torri For episode "Love's Illusions".
Winner
All nominees
3rd Rock from the Sun 8.4
3rd Rock from the Sun
Todd Grace, Jesse Peck, Craig Porter For episode "Dick's Big Giant Headache".
Frasier 8.3
Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Three Valentines".
Home Improvement Home Improvement
John Bickelhaupt, Klaus Landsberg, Charlie McDaniel, Kathy Oldham For episode "Love's Labor Lost", part I.
Friends 8.2
Friends
John Bickelhaupt, Dana Mark McClure, Charlie McDaniel, Kathy Oldham For episode "The One With All The Thanksgivings".
Frasier 8.3
Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Three Valentines".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
ER 8.3
ER
Dave Concors, Marc A. Gilmartin, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "The Storm", part II.
Winner
All nominees
The Practice
The Practice
Harry Andronis, Kurt Kassulke, Clark King, David John West For episode "Happily Ever After".
Law & Order 8.5
Law & Order
Thomas Meloeny, Bill Nicholson, David Platt For episode "Empire".
NYPD Blue
NYPD Blue
J. Stanley Johnston, Joe Kenworthy, Elmo Ponsdomenech For episode "Raging Bulls".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Ron Evans, Todd Orr, Mathew Price, Adam Sawelson For episode "A Hit Is A Hit".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
The Rat Pack The Rat Pack
Felipe Borrero, Michael C. Casper, Daniel J. Leahy
Winner
All nominees
Joan of Arc
Joan of Arc
Urmas Rosin, Lou Solakofski, Orest Sushko For part I.
Pirates of Silicon Valley 7.1
Pirates of Silicon Valley
Stephen Halbert, Phillip Seretti
The Temptations The Temptations
Russell Williams II, Rick Hart, Richard D. Rogers, Rick Alexander For part I.
The '60s The '60s
Gary Coppola, Kenn Fuller, Craig M. Otte For part I.
The '60s The '60s
Gary Coppola, Kenn Fuller, Craig M. Otte For part I.
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Gary Alexander, Rick Ash, Shirley Libby
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Randy Ezratty, Ed Greene, John Harris, Bob La Masney, Don Worsham
Winner
All nominees
Céline Dion: These Are Special Times Céline Dion: These Are Special Times
Daniel Baron, Bob La Masney, Paul Sandweiss, Denis Savage
An All-Star Tribute to Johnny Cash An All-Star Tribute to Johnny Cash
Thom Cadley, Susan Pelino
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Patrick Baltzell, Robert Douglass, Ed Greene
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Avtar Bains, William Bartlett, Nicholas Bennett, Oliver Bersey, David Booth, Murray Butler, Richard Conway, Jamie Courtier, Ben Cronin, Bob Hollow, Andy Lomas, Martin Parsons, George Roper, Pedro Sabrosa, Angus Wilson, Alex Parkinson
Winner
All nominees
Max Q Max Q
Brian Battles, Trevor Cawood, Gary Gutierrez, Winston Helgason, Richard Matsushita, Dale Mayeda, Charles Meredith, Brian Moylan, Stephen Pepper, Gary Poole, Kay Cloud, Halbo van der Klaauw, David Nix, Andy Freeman
Storm of the Century 8.4
Storm of the Century
David Stump, Chris Bond, Steve Bowen, Lucy Hofert, Danny Mudgett, Robert Scifo, Boyd Shermis For part I.
Cleopatra Cleopatra
Garth Inns, Laurent Cordier, Matt Johnson, Hayden Jones, John Lockwood, Dominic Tuohy, Dag Ivarsoy, Paul Lambert, Andrew Merlino, Ray Rankine For part I.
Storm of the Century 8.4
Storm of the Century
David Stump, Chris Bond, Steve Bowen, Lucy Hofert, Danny Mudgett, Robert Scifo, Boyd Shermis For part I.
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Series
Star Trek: Voyager
Star Trek: Voyager
Elizabeth Castro, Arthur J. Codron, Dan Curry, Don Greenberg, Paul Hill, Adam 'Mojo' Lebowitz, Ronald B. Moore, Mitch Suskin, John Teska, Rob Bonchune, Gregory Rainoff For episode "Dark Frontier".
Winner
All nominees
Star Trek: Voyager
Star Trek: Voyager
Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, Paul Hill, Ronald B. Moore, Gregory Rainoff For episode "Thirty Days".
Total Recall 2070 Total Recall 2070
Barb Benoit, Jon Campfens, John D.B. Cox, Van LaPointe, Joel Skeete, David Alexander, Rick Gajdecki, Sasha Jarh, Linda Tremblay, Ray Caesar For episode "Machine Dreams".
Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine
Adam Howard, David Lombardi, Arthur J. Codron, Dan Curry, Judy Elkins, Don Greenberg, Paul Hill, Sherry Hitch, Gary Hutzel, Gary Monak, David Stipes, Adam Buckner, Kevin Bouchez, Davy Nethercutt, Steve Fong, Paul Maples, Rob Bonchune, Gregory Rainoff, Larry Younger For episode "What You Leave Behind".
Star Trek: Voyager
Star Trek: Voyager
John Allardice, Eric Chauvin, Arthur J. Codron, Dan Curry, Don Greenberg, Sherry Hitch, Mitch Suskin, John Teska, Ron Thornton, Rob Bonchune, Gregory Rainoff For episode "Timeless".
Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine
Adam Howard, David Lombardi, Arthur J. Codron, Dan Curry, Judy Elkins, Don Greenberg, Paul Hill, Sherry Hitch, Gary Hutzel, Gary Monak, David Stipes, Adam Buckner, Kevin Bouchez, Davy Nethercutt, Steve Fong, Paul Maples, Rob Bonchune, Gregory Rainoff, Larry Younger For episode "What You Leave Behind".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Peter O'Brien
Joan of Arc For playing: "Bishop Pierre Cauchon".
Winner
All nominees
Joe Mantegna
Joe Mantegna
The Rat Pack For playing: "Dean Martin".
Peter Fonda
Peter Fonda
The Passion of Ayn Rand For playing: "Frank O'Connor".
Beau Bridges
Beau Bridges
Inherit the Wind For playing: "E.K. Hornbeck".
Don Cheadle
Don Cheadle
The Rat Pack For playing: "Sammy Davis Jr.".
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
William Gardhouse, Larry Heider, Rob Palmer, Brian Reason, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Kevin Fraser, Hugo Morelli For episode #1613.
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Barry Frisher, Brian Phraner, Richard B. Fox, Michael Ruiz For episode with host Ben Stiller.
Home Improvement Home Improvement
Gary Allen, Larry Gaudette, Bob Kaufman, Marvin Shearer, Craig Shideler, Bettina Levesque, Jeff Barnes For episode "The Long And Winding Road", part III.
Politically Incorrect Politically Incorrect
Rick Labgold, Edward Nelson, Michael J. Schwartz, Donna Stock, Jimmy A Velarde, Terry Clark, Paul Johnson, Thomas Luth
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Special
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Matthew Allwork, Theodore Ashton, Rocky Danielson, Barrie Dodd, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Ian Hembury, Jay Kulick, Kenneth Patterson, Bill Philbin, Phil Piotrowsky, David Plakos, James Ramsay, Matty Randazzo, Chuck Reilly, Ron Tufnell, Keith Winikoff
Winner
All nominees
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Bob DelRusso, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Hank Geving, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Lyn Noland, Wayne Orr, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Ron Sheldon, Ron Smith, Chris Tafuri, Allan Wells, Mark Whitman, Keith Winikoff
1998 MTV Video Music Awards 1998 MTV Video Music Awards
Dave Eastwood, Thomas Geren, Hank Geving, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, John Meiklejohn, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Mark Whitman, Keith Winikoff
Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time' Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'
Rob Balton, Dave Eastwood, Thomas Geren, Bob Highton, Charlie Huntley, Ernie Jew, Jay Kulick, Lyn Noland, Kenneth Patterson, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Ron Washburn, Keith Winikoff
Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time' Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'
Rob Balton, Dave Eastwood, Thomas Geren, Bob Highton, Charlie Huntley, Ernie Jew, Jay Kulick, Lyn Noland, Kenneth Patterson, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Ron Washburn, Keith Winikoff
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope
Winner
All nominees
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
David Feldman, Eddie Feldmann, Colleen Grillo, Leah Krinsky, Dennis Miller, Kevin C. Slattery
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Tracey Ullman, Jerry Belson, Dick Clement, Stephanie Laing, Jenji Kohan, Ian La Frenais, George McGrath, Allan McKeown, Gail Parent
Politically Incorrect Politically Incorrect
Bill Maher, Bernie Brillstein, Scott Carter, Nancy Geller, Brad Grey, Marc Gurvitz, Kevin Hamburger, Douglas M. Wilson, Joy Dolce
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Jay Leno, Larry Goitia, Debbie Vickers, Patti M. Grant
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Special
The 52nd Annual Tony Awards The 52nd Annual Tony Awards
Rosie O'Donnell, Walter C. Miller, Roy A. Somlyo
Winner
All nominees
George Carlin: You Are All Diseased George Carlin: You Are All Diseased
George Carlin, Jerry Hamza, Kimber Rickabaugh, Rocco Urbisci
Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time' Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'
Jerry Seinfeld, Marty Callner, Jeff Thorsen
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Gilbert Cates
John Leguizamo: Freak John Leguizamo: Freak
John Leguizamo, Denis Biggs, David Bar Katz, Robert Morton, Krysia Plonka
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Comedy Series
Frasier 8.3
Frasier
Jay Kogen For Merry Christmas, Mrs. Moskowitz (1998)
Winner
All nominees
Ally McBeal Ally McBeal
David E. Kelley For Sideshow (1999)
Friends 8.2
Friends
Alexa Junge For The One Where Everybody Finds Out (1999)
Just Shoot Me! Just Shoot Me!
Steven Levitan For Slow Donnie (1999)
Sports Night Sports Night
Aaron Sorkin For The Apology (1998)
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Drama Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
David Chase, James Manos Jr. For episode "College".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Mitchell Burgess, Robin Green For episode "Isabella".
NYPD Blue
NYPD Blue
Steven Bochco, Bill Clark, David Milch, Nicholas Wootton For episode "Hearts And Souls".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Frank Renzulli For episode "Nobody Knows Anything".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
David Chase For the pilot.
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Ann Peacock
Winner
All nominees
The Baby Dance The Baby Dance
Jane Anderson
Pirates of Silicon Valley 7.1
Pirates of Silicon Valley
Martin Berk
The Rat Pack The Rat Pack
Kario Salem
Dash and Lilly Dash and Lilly
Jerry Ludwig
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Variety or Music Program
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Chris Rock, Tom Agna, Louis C.K., Vernon Chatman, Lance Crouther, Ali LeRoi, Steve O'Donnell, Frenk Sebastiano, Chuck Sklar, Jeff Stilson, Wanda Sykes, Mike Upchurch, Gregory Greenberg
Winner
All nominees
Mr. Show with Bob and David Mr. Show with Bob and David
Scott Aukerman, Jerry Collins, David Cross, Jay Johnston, Bill Odenkirk, Bob Odenkirk, BJ Porter, Brian Posehn, Dino Stamatopoulos
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
José Arroyo, David Feldman, Eddie Feldmann, Leah Krinsky, Dennis Miller, David Weiss, Jim Hanna
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Conan O'Brien, Chris Albers, Tommy Blacha, Janine Ditullio, Jon Glaser, Michael Gordon, Jonathan Groff, Brian Kiley, Brian McCann, Endi Rihter, Brian Stack, Mike Sweeney, Ellie Barancik
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
David Letterman, Gabe Abelson, Michael Barrie, Carter Bays, Jon Beckerman, Rob Burnett, Chris Harris, David Javerbaum, Jim Mulholland, Gerard Mulligan, Rodney Rothman, Tom Ruprecht, Eric Stangel, Justin Stangel, Craig Thomas, Joe Toplyn, Steve Young, Jeff Boggs
Governor's Award
Year
Nominations