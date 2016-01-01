Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1987

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1987

Site Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
Date 20 September 1987
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Golden Girls The Golden Girls
Barry Fanaro, Terry Grossman, Susan Harris, Winifred Hervey, Paul Junger Witt, Mort Natan, Kathy Speer, Tony Thomas, Marsha Posner Williams
Winner
All nominees
Family Ties Family Ties
Ruth Bennett, June Galas, Gary David Goldberg, Carol Himes, Marc Lawrence, Alan Uger
The Cosby Show The Cosby Show
Marcy Carsey, Carmen Finestra, Gary Kott, Caryn Mandabach, John Markus, Tom Werner, Matt Williams
Cheers Cheers
David Angell, Tim Berry, James Burrows, Peter Casey, Glen Charles, Les Charles, David Lee
Night Court Night Court
Jeffrey Melman, Bob Stevens, Reinhold Weege
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Steven Bochco, Terry Louise Fisher, Phillip M. Goldfarb, Scott Goldstein, Gregory Hoblit, Ellen S. Pressman
Winner
All nominees
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Glenn Gordon Keron, Jay Daniel, Roger Director, Artie Mandelberg, Ron Osborn, Jeff Reno, Karen Hall
St. Elsewhere St. Elsewhere
Bruce Paltrow, Tom Fontana, John Masius, Abby Singer, Mark Tinker
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Jonathan Estrin, Georgia Jeffries, P.K. Knelman, Shelley List, Barney Rosenzweig, Ralph S. Singleton
Murder, She Wrote
Murder, She Wrote
Peter S. Fischer, Robert F. O'Neill
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Family Ties For playing "Alex Keaton".
Winner
All nominees
Bronson Pinchot
Perfect Strangers For playing "Balki Bartokomous".
Ted Danson
Ted Danson
Cheers For playing "Sam Malone".
Gary Anderson
Night Court For playing "Harry Stone".
Bob Newhart
Newhart For playing "Dick Loudon".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Moonlighting For playing "David Addison".
Winner
All nominees
Corbin Bernsen
Corbin Bernsen
L.A. Law For playing "Arnie Becker".
Ed Flanders
St. Elsewhere For playing "Donald Westphall".
William Daniels
St. Elsewhere For playing "Mark Craig".
Edvard Vudvord
The Equalizer For playing "Robert McCall".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Rue McClanahan
The Golden Girls For playing "Blanche Devereaux".
Winner
All nominees
Bea Arthur
The Golden Girls For playing "Dorothy Zbornak".
Jane Curtin
Jane Curtin
Kate & Allie For playing "Allie Lowell".
Betty White
Betty White
The Golden Girls For playing "Rose Nylund".
Blair Brown
Blair Brown
The Days and Nights of Molly Dodd For playing "Molly Bickford Dodd".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Sharon Gless
Cagney & Lacey For playing "Chris Cagney".
Winner
All nominees
Susan Dey
L.A. Law For playing "Grace Van Owen".
Tyne Daly
Tyne Daly
Cagney & Lacey For playing "Mary Beth Lacey".
Angela Lansbury
Angela Lansbury
Murder, She Wrote For playing "Jessica Fletcher".
Jill Eikenberry
L.A. Law For playing "Ann Kelsey".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
John Larroquette
John Larroquette
Night Court For playing "Dan Fielding".
Winner
All nominees
George Wendt
Cheers For playing "Norm Peterson".
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Cheers For playing "Woody Boyd".
Tom Poston
Newhart For playing "George Utley".
Peter Scolari
Peter Scolari
Newhart For playing "Michael Harris".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
John Hillerman
Magnum, P.I. For playing "Jonathan Higgins".
Winner
All nominees
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
St. Elsewhere For playing "Victor Ehrlich".
Jimmy Smits
Jimmy Smits
L.A. Law For playing "Victor Sifuentes".
John Karlen
Cagney & Lacey For playing "Harvey Lacey".
Michael Tucker
L.A. Law For playing "Stuart Markowitz".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Jackée Harry
227 For playing "Sandra Clark".
Winner
All nominees
Justine Bateman
Family Ties For playing "Mallory Keaton".
Julia Duffy
Newhart For playing "Stephanie Vanderkellen".
Estell Getti
The Golden Girls For playing "Sophia Petrillo".
Rhea Perlman
Rhea Perlman
Cheers For playing "Carla Tortelli".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Bonnie Bartlett
St. Elsewhere For playing "Ellen Craig".
Winner
All nominees
Betty Thomas
Betty Thomas
Hill Street Blues For playing "Lucille Bates".
Susan Ruttan
L.A. Law For playing "Roxanne Melman".
Allyce Beasley
Moonlighting For playing "Agnes DiPesto".
Christina Pickles
St. Elsewhere For playing "Helen Rosenthal".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Cathy Cathy
Bill Melendez, Evert Brown, Cathy Guisewite, Lee Mendelson
Winner
All nominees
Garfield Goes Hollywood Garfield Goes Hollywood
Jim Davis, Phil Roman
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Choreography
Liberty Weekend Liberty Weekend
Michael Peters, Dee Dee Wood For the closing ceremonies.
Winner
All nominees
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Bill Landrum, Jacqui Landrum For episode "Big Man on Mulberry Street".
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Bill Landrum, Jacqui Landrum For episode "Big Man on Mulberry Street".
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Walter Painter
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Costuming for a Miniseries or a Special
Independence Independence
Frances Harrison Hays
Winner
All nominees
The Betty Ford Story The Betty Ford Story
Dodie Shepard
Murder in Three Acts Murder in Three Acts
Mina Mittelman
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Costuming for a Series
Fame Fame
Nanrose Buchman For episode "All Talking, All Singing, All Dancing".
Winner
All nominees
The Charmings The Charmings
Betsey Potter For episode "Modern Romance".
L.A. Law L.A. Law
Shelly Levine, Loree Parral For episode "The Venus Butterfly".
Night Court Night Court
Molly Harris Campbell, Dan Frank For episode "A Day in the Life".
Night Court Night Court
Molly Harris Campbell, Dan Frank For episode "A Day in the Life".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Sydney Guilaroff, Marsha Lewis, Mike Lockey For part II.
Winner
All nominees
A Year in the Life A Year in the Life
Janice D. Brandow For part II ("Springtime & Autumn").
Fresno Fresno
Janice Alexander, Carol A. O'Connell For part IV.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Irene Aparicio, Shirley Crawford, Gus Le Pre, Cathy Engel For part II.
Amerika Amerika
Virginia Kearns For part III.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Hairstyling for a Series
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Kathryn Blondell, Josée Normand For episode "Atomic Shakespeare".
Winner
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Kathryn Blondell, Josée Normand For episode "Atomic Shakespeare".
Winner
All nominees
Dynasty Dynasty
Cherie, Gerald Solomon For episode "The Ball".
Crime Story Crime Story
Bunny Parker For episode "Top of the World".
The Facts of Life The Facts of Life
Phillip Ackerman, JoAnn Stafford-Chaney For episode "'62 Pickup".
Max Headroom Max Headroom
Janice Alexander For episode "Body Banks".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Del Acevedo, Alan Boyle, Eddie Knight
Winner
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Del Acevedo, Alan Boyle, Eddie Knight
Winner
All nominees
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Dennis Eger, Alan Fama, Paul Stanhope Jr. For part I.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Jay Cannistraci, Dennis Eger, Alan Fama For part II.
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Dennis Eger, Alan Fama, Paul Stanhope Jr. For part I.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Jay Cannistraci, Dennis Eger, Alan Fama For part II.
When the Time Comes When the Time Comes
Richard Blair
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore)
Anastasia: The Mystery of Anna 6.7
Anastasia: The Mystery of Anna
Laurence Rosenthal For part I.
Winner
All nominees
Under the Influence Under the Influence
Nan Schwartz
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Billy Goldenberg For part II.
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Allyn Ferguson
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Johnny Mandel
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Knots Landing Knots Landing
Joel Rosenbaum For episode "Cement the Relationship".
Winner
All nominees
The Days and Nights of Molly Dodd The Days and Nights of Molly Dodd
Patrick Williams For episode "Here's Why You Should Never Wear High Heels to the Bank".
Matlock Matlock
Dick DeBenedictis For episode "The Chef".
Dallas Dallas
Angela Morley For episode "A Death in the Family".
Jack and Mike Jack and Mike
Nan Schwartz For episode "Come Together".
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Alf Clausen For episode "Atomic Shakespeare".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Direction
Great Performances Great Performances
Buster Davis, Don Pippin, Eric Stern For episode "Broadway Sings: The Music of Jule Styne".
Winner
All nominees
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Larry Grossman, Elliot Lawrence, Lanny Meyers, Torrie Zito, Jamie Lawrence
The Perry Como Christmas Special The Perry Como Christmas Special
Nick Perito
Liberty Weekend Liberty Weekend
Ralph Burns, Alexander Courage, Chris Boardman, Ian Fraser, Angela Morley, J. Hill For the opening ceremonies.
Liberty Weekend Liberty Weekend
Ralph Burns, Alexander Courage, Chris Boardman, Ian Fraser, Angela Morley, J. Hill For the opening ceremonies.
Carol, Carl, Whoopi and Robin Carol, Carl, Whoopi and Robin
Peter Matz
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Liberty Weekend Liberty Weekend
Larry Grossman, Buz Kohan For the song "Welcome to Liberty". For the opening ceremonies.
Winner
All nominees
Jack and Mike Jack and Mike
Nan Schwartz For the song "This Love's for Real". For episode "Fire and Ice".
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "Sing Me the Song, the Song from the Movie".
Liberty Weekend Liberty Weekend
Earl Brown For the song "Liberty! Remember, Rejoice, Renew". For the closing ceremonies.
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Special
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Harry Cordwell, Malcolm Middleton, Herbert Westbrook For part II.
Winner
All nominees
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Vlastimir Gavrik, Miodrag Miric, Allan Starski, Milorad Kalanj
Lyndon Johnson Lyndon Johnson
Ben Edwards, Mike Patterson
Fresno Fresno
Tommy Goetz, Mary Ann Good, Charles B. Pierce For part I.
There Must Be a Pony There Must Be a Pony
Jerry Adams, James J. Agazzi, Ross Bellah, Audrey A. Blasdel
L.A. Law L.A. Law
Jeffrey L. Goldstein, Richard D. Kent For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Winner
All nominees
Murder, She Wrote
Murder, She Wrote
Leslie Parsons, Peter Samish, Robert Wingo For episode "No Accounting for Murder".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, Tom Trimble For episode "A Love Remembered II".
Moonlighting 6.8
Moonlighting
James J. Agazzi, Bill Harp For episode "Atomic Shakespeare".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Liberty Weekend Liberty Weekend
René Lagler For the closing ceremonies.
Winner
All nominees
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Romain Johnston
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Randy L. Blom, Ray Klausen
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz
Jack Hart, John Shaffner, Joe Stewart
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
The Storyteller The Storyteller
Jim Henson, Mark Shivas For episode "Hans My Hedgehog".
Winner
All nominees
The Magical World of Disney Disneyland
Mark Hufnail, Jim Milio, Phil Savenick, Andrew Solt, Susan F. Walker For episode "Great Moments in Disney Animation". Aired within "The Disney Sunday Movie" January 18, 1987.
Young Harry Houdini Young Harry Houdini
Jim Cruickshank, Susan B. Landau, James Orr
Walking on Air Walking on Air
Ricki Franklin, Phylis Geller, Lee Polk
The Christmas Toy The Christmas Toy
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Special
Christmas Snow Christmas Snow
Philip H. Lathrop
Winner
All nominees
Promise Promise
Gayne Rescher
The Alamo: Thirteen Days to Glory The Alamo: Thirteen Days to Glory
John Elsenbach
There Were Times, Dear There Were Times, Dear
Brianne Murphy
Kojak: The Price of Justice Kojak: The Price of Justice
Victor J. Kemper
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series
Heart of the City Heart of the City
Woody Omens For episode "Cold Steal and Neon (#1.1)". For the pilot.
Winner
All nominees
Highway to Heaven Highway to Heaven
Ted Voigtlander For episode "Basinger's New York".
L.A. Law L.A. Law
Robert Seaman For episode "Sidney, the Dead-Nosed Reindeer".
Crime Story Crime Story
James A. Contner For episode "Top of The World".
Amazing Stories Amazing Stories
John McPherson For episode "Go to the Head of the Class".
Primetime Emmy / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Syuzan Fremke, Peter Gelb, Vladimir Horowitz
Winner
All nominees
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Rhoda Grauer, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "In Memory of...A Ballet by Jerome Robbins".
Liberty Weekend Liberty Weekend
David Griffiths, David L. Wolper For the international concert.
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Don Mischer, David J. Goldberg, Jan Cornell
Great Performances at the Met Great Performances at the Met
Samuel Paul, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland For episode "An Evening with Joan Sutherland and Luciano Pavarotti".
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Don Mischer, David J. Goldberg, Jan Cornell
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Rhoda Grauer, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "In Memory of...A Ballet by Jerome Robbins".
Great Performances at the Met Great Performances at the Met
Samuel Paul, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland For episode "An Evening with Joan Sutherland and Luciano Pavarotti".
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Special
Anastasia: The Mystery of Anna 6.7
Anastasia: The Mystery of Anna
Jane Robinson For part I.
Winner
All nominees
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Donald Brooks, Nolan Miller, Sue Yelland For part I.
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Theoni V. Aldredge For part I.
Fresno Fresno
Bob Mackie For part I.
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Donald Brooks, Nolan Miller, Sue Yelland For part I.
Casanova Casanova
Yvonne Blake
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Series
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Robert Turturice For episode "Atomic Shakespeare".
Winner
All nominees
Mama's Family Mama's Family
Bob Mackie, Ret Turner For episode "The Love Letter".
Murder, She Wrote
Murder, She Wrote
Al Lehman For episode "Magnum on Ice".
My Sister Sam My Sister Sam
Bill Hargate For episode "Jingle Bell Rock Bottom".
Designing Women Designing Women
Cliff Chally For episode "Oh Suzannah".
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Ray Aghayan, Ret Turner
Winner
All nominees
Solid Gold Solid Gold
Rickie A. Hansen For episode "Countdown '86". For part I with Marilyn McCoo, Solid Gold Dancers, Kenny Loggins and Gloria Loring.
Liberty Weekend Liberty Weekend
Pete Menefee For the closing ceremonies.
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Alvin Colt, Ron Talsky
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Comedy Series
The Golden Girls The Golden Girls
Terry Hughes For episode "Isn't It Romantic".
Winner
All nominees
The Cosby Show The Cosby Show
Jay Sandrich For episode "I Know That You Know".
Designing Women Designing Women
Jack Shea For episode "The Beauty Contest".
Family Ties Family Ties
Will Mackenzie For episode "'A,' My Name is Alex".
Cheers Cheers
James Burrows For episode "Chambers vs. Malone".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Gregory Hoblit For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Winner
All nominees
L.A. Law L.A. Law
Donald Petrie For episode "The Venus Butterfly".
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Will Mackenzie For episode "Atomic Shakespeare".
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Sharron Miller For episode "Turn, Turn, Turn", part II.
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Allan Arkush For episode "I Am Curious... Maddie".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Promise Promise
Glenn Jordan
Winner
All nominees
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Jack Gold
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Peter Werner
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Paul Bogart For part I.
Unnatural Causes Unnatural Causes
Lemont Dzhonson
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Don Mischer
Winner
All nominees
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Hal Gurnee For episode "5th Anniversary Special".
Liberty Weekend Liberty Weekend
Dwight Hemion For the opening ceremonies.
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Ted Bessell, Stuart Margolin For episodes "Meg and Tina in August", "Pre-School" and "Golf".
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Walter C. Miller
Primetime Emmy / Outstanding Drama/Comedy Special
Promise Promise
James Garner, Peter K. Duchow, Richard Friedenberg, Glenn Jordan
Winner
All nominees
Pack of Lies Pack of Lies
Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr.
Unnatural Causes Unnatural Causes
Blue André, Stephen Doran, Martin M. Goldstein, Robert M. Myman
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Howard P. Alston, Dennis E. Doty, Martin Starger
Unnatural Causes Unnatural Causes
Blue André, Stephen Doran, Martin M. Goldstein, Robert M. Myman
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
John Brice, Sandra Saxon Brice, Louis Rudolph
Primetime Emmy / Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Multi-Camera Production
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Kris Trexler
Winner
All nominees
The Pointer Sisters: Up All Nite The Pointer Sisters: Up All Nite
Mark West, Mark Fernan
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Vic Lowrey
Primetime Emmy / Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Steven Cohen
Winner
All nominees
Unnatural Causes Unnatural Causes
Paul LaMastra
Fresno Fresno
Andrew Chulack For part IV.
I'll Take Manhattan I'll Take Manhattan
Michael Brown For part I.
Murder Ordained Murder Ordained
Michael Eliot For part II.
Primetime Emmy / Outstanding Editing for a Series - Multi-Camera Production
Night Court Night Court
Jerry Davis For episode "Her Honor", part I.
Winner
All nominees
The Cosby Show The Cosby Show
Henry Chan For episode "I Know That You Know".
Family Ties Family Ties
Gary Anderson, Jon Bellis For episode "Band on the Run".
Cheers Cheers
Andy Ackerman For episode "Cheers: The Motion Picture".
The Golden Girls The Golden Girls
Harold McKenzie For episode "Twas the Nightmare Before Christma".
Primetime Emmy / Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Roger Bondelli, Neil Mandelberg For episode "Atomic Shakespeare".
Winner
All nominees
L.A. Law L.A. Law
Ray Daniels, Joe Ann Fogle For episode "Pilot (#1.0)". for the pilot.
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Jeanene Ambler For episode "Turn, Turn, Turn", part 1.
St. Elsewhere St. Elsewhere
John Heath For episode "Afterlife".
L.A. Law L.A. Law
Bonnie Koehler For episode "The Venus Butterfly".
Primetime Emmy / Outstanding Graphic and Title Design
The Bronx Zoo The Bronx Zoo
Wayne Fitzgerald, David Oliver Pfeil Tied with Sandy Dvore for Carol, Carl, Whoopi and Robin (1987).
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Guest Performer in a Comedy Series
Cheers Cheers
John Cleese For playing "Dr. Simon Finch-Royce". For episode "Simon Says".
Winner
All nominees
The Cavanaughs The Cavanaughs
Art Carney For playing "James 'Weasel' Cavanaugh". For episode "He Ain't Heavy".
The Golden Girls The Golden Girls
Herb Edelman For playing "Stan". For episode "The Stan Who Came To Diner".
The Golden Girls The Golden Girls
Nancy Walker For playing "Angela". For episode "Long Day's Journey Into Marinara".
The Golden Girls The Golden Girls
Lois Nettleton For playing "Jean". For episode "Isn't It Romantic".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Performer in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Alfre Woodard For episode "Pilot (#1.0)". For playing "Adrain Moore". For the series' pilot.
Winner
All nominees
St. Elsewhere St. Elsewhere
Steve Allen For playing "Lech Osoranski". For episode "Visiting Daze".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Jayne Meadows For playing "Holga Oseransky". For episode "Visiting Daze".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Edward Herrmann For playing "Father Joseph McCabe". For episode "Where There's Hope, There's Crosby".
L.A. Law L.A. Law
Jeanne Cooper For episode "Fry Me to the Moon".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Albert Meysles, David Maysles
Winner
Great Performances Great Performances
Kirk Browning For episode "Goya with Placido Domingo".
Winner
All nominees
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Emile Ardolino For episode "In Memory of... A Ballet by Jerome Robbins".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Leonard Bernstein
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Writing
All nominees
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Sara Lukinson
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Directing
All nominees
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Richard Schickel
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Performing
All nominees
American Playhouse American Playhouse
Lee Remick For Eleanor: In Her Own Words (1987).
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing
The Story of English The Story of English
Robert MacNeil, Robert McCrum For episode "A Muse of Fire".
Winner
All nominees
American Masters American Masters
John Jeremy For episode "Billie Holiday: The Long Night of Lady Day".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Carol, Carl, Whoopi and Robin Carol, Carl, Whoopi and Robin
Robin Williams
Winner
All nominees
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Julie Kavner
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Jon Lovitz
The 29th Annual Grammy Awards The 29th Annual Grammy Awards
Billy Crystal
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Angela Lansbury
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
Winner
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Winner
Smithsonian World Smithsonian World
David Grubin, Adrian Malone Tied with Unknown Chaplin (1983).
Winner
All nominees
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Phyllis McGrady, Barbara Walters
Siskel & Ebert Siskel & Ebert & the Movies
Roger Ebert, Andrea Gronvall, Gene Siskel, Donna La Pietra
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Barry Berk, Gary Grossman, Bob Flick
Primetime Emmy / Outstanding Informational Special
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Judy Kinberg, Jac Venza For episode "Agnes, the Indomitable DeMille".
Winner
All nominees
Scared Straight! 10 Years Later Scared Straight! 10 Years Later
Anthony Cassara, Arnold Shapiro, Greg Nathanson
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Jack Haley Jr., Liza Minnelli, David Niven Jr., Richard Schickel
American Masters American Masters
Angus Trowbridge, Alan Yentob For episode "Billie Holiday: The Long Night of Lady Day".
Great Performances Great Performances
David Heeley, Joan Kramer, George Paris, Jac Venza For episode "James Stewart: A Wonderful Life". (Screened within _"Great Performances" (1972)_.)
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
James Woods
James Woods
Promise For playing "D.J.".
Winner
All nominees
Randy Quaid
LBJ: The Early Years For playing "Lyndon Johnson"
Alan Arkin
Alan Arkin
Escape from Sobibor For playing "Leon Feldhendler".
James Garner
James Garner
Promise For playing "Bob Beuhler".
Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr.
A Gathering of Old Men For playing "Mathu".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Gena Rowlands
Gena Rowlands
The Betty Ford Story For playing "Betty Ford".
Winner
All nominees
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Pack of Lies For playing "Barbara Jackson".
Lee Remick
Lee Remick
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Frances Schreuder".
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Unnatural Causes For playing "Maude DeVictor".
Ann-Margret
Ann-Margret
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Ann Arden Grenville".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Miniseries or a Special
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Greg Brunton
Winner
All nominees
Liberty Weekend Liberty Weekend
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Jeff Engel, Marc Palius
The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz
Robert A. Dickinson
Liberty Weekend Liberty Weekend
Robert A. Dickinson, Olin Younger For the closing ceremonies.
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Alan Adelman
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Series
Growing Pains Growing Pains
George Spiro Dibie For episode "My Brother, Myself".
Winner
All nominees
Keep on Cruisin' Keep on Cruisin'
Jeff Engel For episode "Mark C. Bloome".
Married with Children 8.4
Married with Children Married... with Children
Mark Buxbaum For episode "But I Didn't Shoot the Deputy".
Who's the Boss? Who's the Boss?
Mark J. Levin For episode "The Proposal".
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series
Amazing Stories Amazing Stories
Fred C. Blau Jr., Mark Bussan, Chuck House, Michael Westmore For episode "Without Diana".
Winner
All nominees
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman For episode "The Makeover".
Max Headroom Max Headroom
Katalin Elek, Zoltan Elek For episode "Security Systems".
MacGyver MacGyver
Rolf John Keppler, Robert Norin, Michael Westmore For episode "Friends".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, Stephen Cragg, John Falsey
Winner
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, Stephen Cragg, John Falsey
Winner
All nominees
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
John Erman, Preston Fischer, Susan G. Pollock
Anastasia: The Mystery of Anna 6.7
Anastasia: The Mystery of Anna
Marvin J. Chomsky, Graham Cottle, Kenneth Kaufman, Michael Lepiner
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
William Beaudine Jr., William Hanley, Chuck McLain
Anastasia: The Mystery of Anna 6.7
Anastasia: The Mystery of Anna
Marvin J. Chomsky, Graham Cottle, Kenneth Kaufman, Michael Lepiner
Out on a Limb Out on a Limb
Colin Higgins, Stan Margulies
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
William Beaudine Jr., William Hanley, Chuck McLain
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries or a Special
Unnatural Causes Unnatural Causes
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Doug Gray, Vince Gutierrez, Barbara Issak, Jon Johnson, Mace Matiosian, Anthony Mazzei, Matt Sawelson, Edward F. Suski, James Wolvington, Michael J. Mitchell
Winner
All nominees
Fresno Fresno
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Steve Dutkovich, Ken Gladden, Doug Gray, John Haeny, Jon Johnson, Anthony Mazzei, Steve Pederson, Matt Sawelson, Brad Sherman, Edward F. Suski, Bill Thiederman, Bill Wistrom, James Wolvington, Jay Jones For part VI.
Out on a Limb Out on a Limb
Dino Dimuro, David R. Elliott, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Michael C. Gutierrez, Joe Melody, John Mick, Stewart Nelsen, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley, Bill Voigtlander For part II.
Little Spies Little Spies
Cliff Bell Jr., Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Kathy Durning, Robert Gutknecht, William Hooper, William Jacobs, Larry Mann, Steve Olson, Kendrick Sweet, Bill Young, Gary Winter
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
Max Headroom Max Headroom
Dick Bernstein, Clark Conrad, Richard Corwin, Doug Grindstaff, Brad Sherman, Richard Taylor, James Wolvington For episode "Blipverts".
Winner
All nominees
Stingray Stingray
Ray Alba, Allan Bromberg, Angelo Bruzzese, John M. Colwell, Michael Dittrick, Joe Divitale, John Kline, Larry Mann, Jim Siracusa For episode "Gemini".
The A-Team 7.6
The A-Team
Cliff Bell Jr., Roxanne Jones, Thomas McMullen, Dick Wahrman, Jack Woods, Gene Craig, John Kaufman For episode "Firing Line".
L.A. Law L.A. Law
Petra Bach, Sam Black, Donald W. Ernst, John R. Harris, Russ Hill, Andrea Horta, Eileen Horta, Sam Horta, Ron Horwitz, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek, Warner E. Leighton, Terence Thomas, Margaret Webb For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Hunter Hunter
Cliff Bell Jr., John Caper Jr., Sam Gemette, Dave Kulczycki, Ed Osborne, John Post, Edward L. Sandlin, Gary Vaughan For episode "The Castro Connection".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Cheers Cheers
Michael Ballin, Robert Douglass, Doug Gray, Thomas J. Huth For episode "The Proposal".
Winner
All nominees
The Cosby Show The Cosby Show
Rich Jacob, Allen Patapoff, Craig Porter For episode "I Know That You Know".
The Golden Girls The Golden Girls
Edward L. Moskowitz, John S. Orr, Allen Patapoff, Craig Porter For episode "A Piece of Cake".
Fame Fame
Murray McFadden, Don Sharpless, Michael Stone, Fred Tator For episode "The Lounge Singer Who Knew Too Much".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special
Unnatural Causes Unnatural Causes
Joseph D. Citarella, Charles Grenzbach, David Lee, Ray West
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Max Headroom Max Headroom
Gary Alexander, Joe Kenworthy, Tim Philben, Bill Thiederman For episode "Blipverts" (pilot).
Winner
L.A. Law L.A. Law
Dan Dillon, John Norman, David Schneiderman, Theodore Soderberg For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Pilot Pilot
Dean Okrand, Alan Bernard, Randy McDonald, Bill Nicholson For the pilot.
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Roger Cortes, Ron Estes, Carroll Pratt For the show with guests Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt and George Hamilton.
Winner
All nominees
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Lee Dichter, Lawrence Loewinger (Shown within _"Great Performances" (1972)_.)
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Eric Levinson
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Bud Graham, Ed Greene
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Dabney Coleman
Sworn to Silence For playing "Martin Costigan".
Winner
All nominees
Laurence Olivier
Laurence Olivier
Lost Empires For playing "Harry Burrard". For episode: "1.1".
John Glover
John Glover
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Richard Behrens".
Stephen Collins
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Billy Grenville Jr.".
Eli Wallach
Something in Common For playing "Norman Voss".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Piper Laurie
Piper Laurie
Promise For playing "Annie Gilbert".
Winner
All nominees
Christine Lahti
Amerika For playing "Althea Milford".
Claudette Colbert
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Alice Grenville".
Elizabet Uilson
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Berenice Bradshaw".
Olivia de Havilland
Anastasia: The Mystery of Anna For playing "Dowager Empress Maria".
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction/Electronic Camera/Video Control for a Miniseries or a Special
Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion
Les Atkinson, Roy Holm, Dana Ross Martin, Karl Messerschmidt, Jerry Smith, J.C. O'Neill
Winner
All nominees
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
The 14th Annual American Music Awards The American Music Awards
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
Liberty Weekend Liberty Weekend
David N. Banks, D.J. Diomedes, Sal Folino, Thomas Geren, Larry Heider, Dave Hilmer, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Jim Ralston, Jim Scurti, Ron Sheldon, Ralph Alcocer, John Monteleon, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Larry Stenman For the closing ceremonies.
Family Ties Family Ties
Paul Basta, Eric Clay, Tom Dasbach, Richard Price, John Repczynski, Parker Roe For episode "'A,' My Name is Alex".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Don Mischer, David J. Goldberg
Winner
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
David Letterman, Dzhek Rollins, Barry Sand
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Comedy Series
Family Ties Family Ties
Gary David Goldberg, Alan Uger For A, My Name Is Alex (1987)
Winner
All nominees
The Days and Nights of Molly Dodd The Days and Nights of Molly Dodd
Jay Tarses For Here's Why Cosmetics Should Come in Unbreakable Bottles (1987)
The Golden Girls The Golden Girls
Jeffrey Duteil For Isn't It Romantic? (1986)
Cheers Cheers
Janet Leahy For Abnormal Psychology (1986)
Newhart Newhart
David Mirkin For Co-Hostess Twinkie (1986)
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Steven Bochco, Terry Louise Fisher For episode "The Venus Butterfly".
Winner
All nominees
Moonlighting 6.8
Moonlighting
Ron Osborn, Jeff Reno For episode "Atomic Shakespeare".
L.A. Law L.A. Law
William M. Finkelstein For episode "Sidney, the Dead-Nosed Reindeer".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Tom Fontana, John Masius, John Tinker For episode "Afterlife".
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Georgia Jeffries For episode "Turn, Turn, Turn", part 1.
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Miniseries or a Special
Promise Promise
Ken Blackwell, Tennyson Flowers, Richard Friedenberg
Winner
Pack of Lies Pack of Lies
Hugh Whitemore
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
David Letterman, Randy Cohen, Kevin Curran, Chris Elliott, Fred Graver, Jeff Martin, Gerard Mulligan, Steve O'Donnell, Adam Resnick, Joe Toplyn, Matt Wickline, Larry Jacobson, Sandy Frank For episode "Fifth Anniversary Special".
Winner
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Jeffrey Lane
