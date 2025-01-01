Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards

Primetime Emmy Awards

Site USA
Year
Nominations
Primetime Emmy Awards 2023
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Succession
Succession
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Quinta Brunson
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Sarah Snook
Sarah Snook
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Steven Yeun
Steven Yeun
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Ali Wong
Ali Wong
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Ayo Edebiri
Ayo Edebiri
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nick Offerman
Nick Offerman
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Storm Reid
Storm Reid
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Sam Richardson
Sam Richardson
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Judith Light
Judith Light
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
The Simpsons
The Simpsons
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Big Mouth
Big Mouth
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Ted Lasso
Ted Lasso
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Wednesday
Wednesday
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
STILL: A Michael J. Fox Movie
STILL: A Michael J. Fox Movie
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
The White Lotus
The White Lotus
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
Succession
Succession
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
The Territory
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Tim Robinson
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Jasmine Guy
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
The White Lotus
The White Lotus
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
The Traitors
The Traitors
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Blindspotting
Blindspotting
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Black Bird
Black Bird
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
100 Foot Wave
100 Foot Wave
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Atlanta
Atlanta
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
The Marvelous Mrs. Maisel
The Marvelous Mrs. Maisel
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Apple: The Greatest
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Wednesday
Wednesday
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes for a Series
The White Lotus
The White Lotus
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling
Wednesday
Wednesday
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
We're Here
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
STILL: A Michael J. Fox Movie
STILL: A Michael J. Fox Movie
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
The 1619 Project
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
STILL: A Michael J. Fox Movie
STILL: A Michael J. Fox Movie
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
For All Mankind
For All Mankind
Primetime Emmy / Outstanding Emerging Media Program
House of the Dragon
House of the Dragon
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Jeopardy!
Primetime Emmy / Outstanding Game Show
We're Here
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Keke Palmer
Keke Palmer
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Game Show
RuPaul
RuPaul
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Lyle Gamm
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Shauna Minoprio
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Robin O'Sullivan
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Amy Entelis
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nadya Mahdi
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Fiona Cleary
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Francesco Ficarra
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Jon Adler
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Katie Isaacson
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
More Than I Want to Remember
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Star Wars: Visions
Star Wars: Visions
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Entergalactic
Entergalactic
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
The Simpsons
The Simpsons
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Limited or Anthology Series
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Ms. Marvel
Ms. Marvel
Primetime Emmy / Outstanding Motion Design
Weird: The Al Yankovic Story
Weird: The Al Yankovic Story
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
The White Lotus
The White Lotus
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Working: What We Do All Day
Working: What We Do All Day
Primetime Emmy / Outstanding Narrator
Daisy Jones & The Six
Daisy Jones & The Six
Primetime Emmy / Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
The Great
The Great
Primetime Emmy / Outstanding Period Costumes for a Series
Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Primetime Emmy / Outstanding Period and/or Character Hairstyling
The Marvelous Mrs. Maisel
The Marvelous Mrs. Maisel
Primetime Emmy / Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
A Black Lady Sketch Show
A Black Lady Sketch Show
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Variety Programming
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Night Court
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
STILL: A Michael J. Fox Movie
STILL: A Michael J. Fox Movie
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Wednesday
Wednesday
Primetime Emmy / Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Cabinet of Curiosities
Cabinet of Curiosities
Primetime Emmy / Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Primetime Emmy / Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Primetime Emmy / Outstanding Production Design for a Variety Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Primetime Emmy / Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Primetime Emmy / Outstanding Reality Competition Program
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Primetime Emmy / Outstanding Scripted Variety Series
I Think You Should Leave with Tim Robinson
I Think You Should Leave with Tim Robinson
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Succession: Controlling the Narrative
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Prey
Prey
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Moonage Daydream
Moonage Daydream
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Daisy Jones & The Six
Daisy Jones & The Six
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Moonage Daydream
Moonage Daydream
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
The Last of Us
The Last of Us
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Five Days at Memorial
Five Days at Memorial
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Queer Eye
Primetime Emmy / Outstanding Structured Reality Program
Barry
Barry
Primetime Emmy / Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
The Boys
The Boys
Primetime Emmy / Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
The Mandalorian
The Mandalorian
Primetime Emmy / Outstanding Stunt Performance
Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Niecy Nash
Niecy Nash
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
The Daily Show
Primetime Emmy / Outstanding Talk Series
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Special
Weird: The Al Yankovic Story
Weird: The Al Yankovic Story
Primetime Emmy / Outstanding Television Movie
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Primetime Emmy / Outstanding Unstructured Reality Program
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Primetime Emmy / Outstanding Variety Special (Live)
Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love
Primetime Emmy / Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
The Bear
The Bear
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Comedy Series
Succession
Succession
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Drama Series
Beef
Beef
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
The U.S. and the Holocaust
The U.S. and the Holocaust
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Variety Series
John Mulaney: Baby J
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Variety Special

