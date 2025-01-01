Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1972

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1972

Site Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
Date 14 May 1972
Primetime Emmy / Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Harvey Korman
Winner
All nominees
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Lily Tomlin
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Ruth Buzzi
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Any Area of Creative Technical Crafts
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Michel Deloire, Pierre Goupil, Yves Omer
Winner
All nominees
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Warren Bush, Robert Guenette, Robert Larson, Nicholas Webster, David L. Wolper For episodes: "The Plot to Murder Hitler", "The Last Days of John Dillinger".
U.S.A. U.S.A.
Edie Panda Shown within "Hollywood Television Theater".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film Made for Television, a Single Program of a Series or a Special Program
The Scarecrow The Scarecrow
Jan Scott
Winner
All nominees
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
The Snow Goose The Snow Goose
Stanley Morris Shown within "Hallmark Hall of Fame" (1951)_
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
Look Homeward, Angel Look Homeward, Angel
Ben Edwards
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Musical or Variety Single Program of a Series or a Special Program
Diana! Diana!
E. Jay Krause
Winner
All nominees
The Glen Campbell Goodtime Hour The Glen Campbell Goodtime Hour
Robert Checchi, René Lagler
The Glen Campbell Goodtime Hour The Glen Campbell Goodtime Hour
Robert Checchi, René Lagler
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For episode with Vincent Price and Eydie Gormé.
Flip Flip
Romain Johnston
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For episode with Vincent Price and Eydie Gormé.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals
All nominees
Sesame Street Sesame Street
George Riesenberger For episode on 5 January 1972.
Play It Again, Charlie Brown Play It Again, Charlie Brown
John Scott Trotter
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs
Sesame Street Sesame Street
Jon Stone, David D. Connell
Winner
Sesame Street Sesame Street
Jon Stone, David D. Connell
Winner
All nominees
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Choreography
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Alan Johnson
Winner
All nominees
The Fabulous Fordies The Fabulous Fordies
Tom Hansen
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ernie Flatt For episode with Mel Tormé and Nanette Fabray.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Columbo 8.5
Columbo
Lloyd Ahern Sr. For episode "Blueprint for Murder (#1.7)".
Winner
All nominees
Arnie Arnie
Charles G. Clarke
Hawaii Five-O Hawaii Five-O
Robert L. Morrison
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television
Brian's Song Brian's Song
Joseph F. Biroc
Winner
All nominees
The Snow Goose The Snow Goose
Ray Henman
Duel 7.6
Duel
Jack A. Marta
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Costume Design
Elizabeth R Elizabeth R
Elizabeth Waller For episode "The Lion's Cub".
Winner
All nominees
The Fabulous Fordies The Fabulous Fordies
Ret Turner
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Bob Mackie, Ret Turner For episode with Art Carney.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Drama - Individuals
All nominees
All My Children All My Children
Mel Handelsman
Another World Another World
Gene Martin, Jack Coffey, Selwyn Reed, Louis Gerard
Another World Another World
Gene Martin, Jack Coffey, Selwyn Reed, Louis Gerard
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Drama - Programs
The Doctors The Doctors
Allen Potter
Winner
All nominees
General Hospital General Hospital
James Young
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
All nominees
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Paul Lynde
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Peter Marshall
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs
All nominees
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Dinah Shore, Fred Tatashore
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Dinah Shore, Fred Tatashore
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Columbo 8.5
Columbo
Edward M. Abroms For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Winner
All nominees
Longstreet Longstreet
Joseph Dervin
The Bold Ones: The Lawyers The Bold Ones: The Lawyers
Richard Bracken, Gloryette Clark, J. Terry Williams
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television
Brian's Song Brian's Song
Bud S. Isaacs
Winner
All nominees
The Glass House The Glass House
Gene Fowler Jr.
The Snow Goose The Snow Goose
Ken Pearce
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for News and Documentary Programming - Regularly Scheduled News Programs and Coverage of Special Events
National Geographic Specials National Geographic Specials
David Saxon "Monkeys, Apes & Man"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Duel 7.6
Duel
Sam Caylor, Dale Johnston, Jack Kirschner, Ronald LaVine, Sid Lubow, Richard Raderman, John Stacy, James Troutman, Jerry Christian
Winner
Duel 7.6
Duel
Sam Caylor, Dale Johnston, Jack Kirschner, Ronald LaVine, Sid Lubow, Richard Raderman, John Stacy, James Troutman, Jerry Christian
Winner
All nominees
Brian's Song Brian's Song
George C. Emick, Wayne Fury, Ralph Hickey, Marvin I. Kosberg, Paul Laune, Monty Pearce, Harold E. Wooley
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Colin C. Mouat
Brian's Song Brian's Song
George C. Emick, Wayne Fury, Ralph Hickey, Marvin I. Kosberg, Paul Laune, Monty Pearce, Harold E. Wooley
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Colin C. Mouat
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
Fireball Forward Fireball Forward
Richard Overton, Theodore Soderberg
Winner
All nominees
Brian's Song Brian's Song
Alfred E. Overton, William J. Montague
Brian's Song Brian's Song
Alfred E. Overton, William J. Montague
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Live or Tape Sound Mixing
All in the Family All in the Family
Norman Dewes For episode "The Elevator Story".
Winner
All nominees
Bing Crosby and His Friends Bing Crosby and His Friends
William Cole
Flip Flip
Dave Williams
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Makeup
Kung Fu Kung Fu
Frank Westmore For episode "Pilot" (#1.0).
Winner
All nominees
Night Gallery Night Gallery
John Chambers, Leonard Engelman, Nick Marcellino For episode "Pickman's Model".
Gideon Gideon
Harry Blake Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Night Gallery Night Gallery
John Chambers, Leonard Engelman, Nick Marcellino For episode "Pickman's Model".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series
The Bold Ones: The Lawyers The Bold Ones: The Lawyers
Pete Rugolo For episode "In Defense of Ellen McKay".
Winner
All nominees
Columbo 8.5
Columbo
Billy Goldenberg For episode "Lady in Waiting (#1.5)".
Love, American Style Love, American Style
Charles Fox
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Special Program
Jane Eyre 6.4
Jane Eyre
John Williams
Winner
All nominees
Brian's Song Brian's Song
Michel Legrand
The Snow Goose The Snow Goose
Carl Davis
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Direction of a Variety, Musical or Dramatic Program
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Elliot Lawrence
Winner
All nominees
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
James E. Dale For episode with Jean Stapleton and Mike Connors.
Chevrolet Presents the Golddiggers Chevrolet Presents the Golddiggers
Van Alexander For episode with Fess Parker.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music, Lyrics and Special Material
The Funny Side The Funny Side
Ray Charles For episode "The Funny Side of Marriage".
Winner
All nominees
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Earl Brown
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Billy Barnes For episode with Liza Minnelli.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Religious Programming - Individuals
And David Wept And David Wept
Alfredo Antonini
Winner
A City of the King A City of the King
Lon Stucky
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Religious Programming - Programs
All nominees
This Is the Life The Fisher Family
Martin J. Neeb Jr., Melvin Hersh, Stan Hersh
Insight Insight
Ellwood Kieser, John Meredyth Lucas
This Is the Life The Fisher Family
Martin J. Neeb Jr., Melvin Hersh, Stan Hersh
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Sports Programming
1971 AFC Championship Game 1971 AFC Championship Game
Gene Martin, William P. Kelley, Cal Shadwell, Frank Manfredi, Buddy Joseph, Billy Barnes, Mario Ciarlo, Ron Charbonneau, Jim Culley, Corey Leible, Jack Bennett
Winner
1971 AFC Championship Game 1971 AFC Championship Game
Gene Martin, William P. Kelley, Cal Shadwell, Frank Manfredi, Buddy Joseph, Billy Barnes, Mario Ciarlo, Ron Charbonneau, Jim Culley, Corey Leible, Jack Bennett
Winner
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Winner
All nominees
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
1971 World Series 1971 World Series
Lou Kusserow
Sapporo 1972: XI Olympic Winter Games Sapporo 1972: XI Olympic Winter Games
Jack Perkins Official ATAS database lists title as "XI Olympic Winter Games".
1972 Rose Bowl 1972 Rose Bowl
Lou Kusserow, Scotty Connal
1972 Rose Bowl 1972 Rose Bowl
Lou Kusserow, Scotty Connal
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Heino Ripp, Gene Martin, Al Camoin, Don Mulvaney, Frank Gaeta
Winner
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Heino Ripp, Gene Martin, Al Camoin, Don Mulvaney, Frank Gaeta
Winner
All nominees
Flip Flip
Ray Figelski, Rick Lombardo, Jon Olson, Louis Fusari, Wayne Osterhout
Flip Flip
Ray Figelski, Rick Lombardo, Jon Olson, Louis Fusari, Wayne Osterhout
Gideon Gideon
Bob Keys, O. Tamburri, Jon Olson, Don Mulvaney Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Gideon Gideon
Bob Keys, O. Tamburri, Jon Olson, Don Mulvaney Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Video Tape Editing
Great Performances Great Performances
Patrick McKenna For episode "Hogans Goat". Originally aired as an NET "Special of the Week" special.
Winner
All nominees
The ABC Comedy Hour The ABC Comedy Hour
Mike Wenig For episode "The Twentieth Century Folies ".
Great Performances Great Performances
Frank Herold For episode "Paradise Lost". Originally aired on _"NET Playhouse" (1966)_.
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Kerrol O’Konnor
All in the Family For playing: "Archie Bunker".
Winner
All nominees
Tony Randall
The Odd Couple For playing: "Felix Unger".
Redd Foxx
Sanford and Son For playing: "Fred Sanford".
Jack Klugman
Jack Klugman
The Odd Couple For playing: "Oscar Madison".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Peter Falk
Peter Falk
Columbo For playing: "Columbo".
Winner
All nominees
Mike Connors
Mannix For playing: "Joe Mannix".
Keith Michell
The Six Wives of Henry VIII For playing: "Henry VIII".
Robert Young
Marcus Welby, M.D. For playing: "Dr. Marcus Welby".
Raymond Burr
Ironside For playing: "Robert T. Ironside".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Jean Stapleton
All in the Family For playing: "Edith Bunker".
Winner
All nominees
Sandy Duncan
Funny Face For playing: "Sandy Stockton".
Mary Tyler Moore
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Mary Richards".
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Glenda Jackson
Glenda Jackson
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I".
Winner
All nominees
Susan Saint James
McMillan & Wife For playing: "Peggy Maxwell".
Peggy Lipton
Peggy Lipton
Mod Squad For playing: "Julie Barnes".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Dzhon Rich
All in the Family For Sammy's Visit (1972)
Winner
All nominees
Jay Sandrich
The Mary Tyler Moore Show For Thoroughly Unmilitant Mary (1971)
Peter Baldwin
The Mary Tyler Moore Show For Where There's Smoke, There's Rhoda (1972)
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy, Variety or Music
Martin Charnin
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Winner
Walter C. Miller
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Winner
All nominees
Roger Englander
New York Philharmonic Young People's Concerts For Liszt and the Devil (1972)
Dave Powers
Julie and Carol at Lincoln Center
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program
Tom Gries
The Glass House
Winner
All nominees
Buzz Kulik
Brian's Song
Patrick Garland
The Snow Goose
Fielder Cook
The Homecoming: A Christmas Story
Paul Bogart
Look Homeward, Angel
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Alexander Singer
The Bold Ones: The Lawyers For episode "The Invasion of Kevin Ireland".
Winner
All nominees
Daniel Petrie
The Man and the City For episode "Hands of Love".
Edward M. Abroms
Columbo For episode "Short Fuse (#1.6)".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Art Fisher
The Sonny and Cher Comedy Hour For episode with 'Tony Randall'.
Winner
All nominees
Tim Kiley
Flip For episode on 16 December 1971 (with Petula Clark and Redd Foxx).
Dave Powers
The Carol Burnett Show For episode with Carol Channing and Steve Lawrence.
Primetime Emmy / Outstanding New Series
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Winner
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Winner
All nominees
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Chris Bearde, Allan Blye
Sanford and Son Sanford and Son
Bud Yorkin, Aaron Ruben
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Chris Bearde, Allan Blye
Columbo 8.5
Columbo
Everett Chambers, Richard Levinson, William Link (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Edward Asner
Edward Asner
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Lou Grant".
Winner
All nominees
Rob Reiner
Rob Reiner
All in the Family For playing: "Michael Stivic".
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Ted Baxter".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Jack Warden
Jack Warden
Brian's Song For playing: "George Halas".
Winner
All nominees
Greg Morris
Mission: Impossible For playing: "Barney Collier".
James Brolin
James Brolin
Marcus Welby, M.D. For playing: "Steven Kiley".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy
Sally Struthers
Sally Struthers
All in the Family For playing: "Gloria Stivic". Tied with Valerie Harper for Mary Tyler Moore (1970).
Winner
Valerie Harper
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Rhoda Morgenstern". Tied with Sally Struthers for All in the Family (1971).
Winner
All nominees
Cloris Leachman
Cloris Leachman
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Phyllis Lindstrom".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Drama
Jenny Agutter
Jenny Agutter
The Snow Goose For playing: "Fritha".
Winner
All nominees
Gail Fisher
Mannix For playing: "Peggy Fair".
Elena Verdugo
Marcus Welby, M.D. For playing: "Consuelo Lopez".
Primetime Emmy / Outstanding Series - Comedy
All in the Family All in the Family
Norman Lear
Winner
All nominees
Sanford and Son Sanford and Son
Bud Yorkin, Aaron Ruben
The Odd Couple The Odd Couple
Garry Marshall, Jerry Belson, Jerry Davis
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
James L. Brooks, Allan Burns, David Davis
The Odd Couple The Odd Couple
Garry Marshall, Jerry Belson, Jerry Davis
Primetime Emmy / Outstanding Series - Drama
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Winner
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Winner
All nominees
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers
Marcus Welby, M.D. Marcus Welby, M.D.
David J. O'Connell, David Victor
Mannix Mannix
Bruce Geller, Ivan Goff, Ben Roberts
Columbo 8.5
Columbo
Everett Chambers, Richard Levinson, William Link (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Keith Michell
The Six Wives of Henry VIII For playing: "Henry VIII". For episode: "Catherine Howard".
Winner
All nominees
George C. Scott
George C. Scott
Jane Eyre For playing: "Edward Rochester".
Billy Dee Williams
Billy Dee Williams
Brian's Song For playing: "Gale Sayers".
James Caan
James Caan
Brian's Song For playing: "Brian Piccolo".
Richard Harris
Richard Harris
The Snow Goose For playing: "Philip Rhayadar".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Glenda Jackson
Glenda Jackson
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I". For episode: "The Shadow In The Sun".
Winner
All nominees
Helen Hayes
Do Not Fold, Spindle or Mutilate For playing: "Sophie Tate Curtis".
Glenda Jackson
Glenda Jackson
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I". For episode: "The Lion's Cub".
Susannah York
Jane Eyre For playing: "Jane Eyre".
Patricia Neal
The Homecoming: A Christmas Story For playing: "Olivia Walton".
Primetime Emmy / Outstanding Single Program - Drama or Comedy
Brian's Song Brian's Song
Paul Junger Witt
Winner
All nominees
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers For Jane Seymour (1970)
The Snow Goose The Snow Goose
Frank O'Connor
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson For The Lion's Cub (1971)
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson For The Lion's Cub (1971)
All in the Family All in the Family
Norman Lear For Sammy's Visit (1972)
Primetime Emmy / Outstanding Single Program - Variety or Musical - Classical Music
Bernstein on Beethoven: A Celebration in Vienna Beethoven's Birthday: A Celebration in Vienna with Leonard Bernstein
Leonard Bernstein, Humphrey Burton, James Krayer
Winner
All nominees
Heifetz Heifetz
Jascha Heifetz, Paul Louis, Lester Shurr
The Peking Ballet: First Spectacular from China The Peking Ballet: First Spectacular from China
Lucy Jarvis
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Peter Herman Adler, Peter Griffiths
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Peter Herman Adler, Peter Griffiths
Primetime Emmy / Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Jack Lemmon, Joseph Cates, Martin Charnin
Winner
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Jack Lemmon, Joseph Cates, Martin Charnin
Winner
All nominees
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Julie Andrews, Carol Burnett, Joe Hamilton
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Cher, Chris Bearde, Allan Blye, Sonny Bono For episode on 31 January 1972.
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Julie Andrews, Carol Burnett, Joe Hamilton
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Cher, Chris Bearde, Allan Blye, Sonny Bono For episode on 31 January 1972.
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Flip Wilson For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Flip Wilson For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
Primetime Emmy / Outstanding Variety Series - Musical
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Carol Burnett, Joe Hamilton, Arnie Rosen
Winner
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Carol Burnett, Joe Hamilton, Arnie Rosen
Winner
All nominees
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Flip Wilson
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Flip Wilson
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Dean Martin, Greg Garrison
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Cher, Chris Bearde, Allan Blye, Sonny Bono
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Cher, Chris Bearde, Allan Blye, Sonny Bono
Primetime Emmy / Outstanding Variety Series - Talk
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Dick Cavett, John Gilroy
Winner
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Dick Cavett, John Gilroy
Winner
All nominees
The David Frost Show The David Frost Show
David Frost, Peter Baker
The David Frost Show The David Frost Show
David Frost, Peter Baker
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
All in the Family All in the Family
Burt Styler For Edith's Problem (1972)
Winner
All nominees
All in the Family All in the Family
Phil Mishkin, Alan J. Levitt For Mike's Problem (1971)
All in the Family All in the Family
Phil Mishkin, Alan J. Levitt For Mike's Problem (1971)
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Burt Styler For The Saga of Cousin Oscar (1971)
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Anne Howard Bailey
Winner
All nominees
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Bob Ellison, Marty Farrell, Ken Welch, Mitzie Welch
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Martin Charnin
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Bob Ellison, Marty Farrell, Ken Welch, Mitzie Welch
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
Columbo 8.5
Columbo
Richard Levinson, William Link For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Winner
Columbo 8.5
Columbo
Richard Levinson, William Link For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Winner
All nominees
Columbo 8.5
Columbo
Jackson Gillis For episode "Suitable for Framing (#1.4)".
Columbo 8.5
Columbo
Steven Bochco For episode "Murder by the Book (#1.1)".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation
Brian's Song Brian's Song
William Blinn
Winner
All nominees
The Glass House The Glass House
Tracy Keenan Wynn
The Homecoming: A Christmas Story The Homecoming: A Christmas Story
Earl Hamner Jr.
The Snow Goose The Snow Goose
Paul Gallico
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama - Original Teleplay
To All My Friends on Shore To All My Friends on Shore
Allan Sloane
Winner
All nominees
Thief Thief
John D.F. Black
Goodbye, Raggedy Ann Goodbye, Raggedy Ann
Jack Sher
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Art Baer, Roger Beatty, Stan Burns, Stan Hart, Don Hinkley, Ben Joelson, Heywood Kling, Mike Marmer, Arnie Rosen, Larry Siegel For episode with 'Tim Conway' and Ray Charles.
Winner
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Art Baer, Roger Beatty, Stan Burns, Stan Hart, Don Hinkley, Ben Joelson, Heywood Kling, Mike Marmer, Arnie Rosen, Larry Siegel For episode with 'Tim Conway' and Ray Charles.
Winner
All nominees
Flip Flip
Herbert Baker, Hal Goodman, Sidney Green, Richard Hills, Bob Schiller, Bob Weiskopf, Flip Wilson, Larry Klein For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Steve Martin, Bob Arnott, Chris Bearde, Allan Blye, George Burditt, Bob Einstein, Phil Hahn, Coslough Johnson, Paul Wayne For episode with Carroll O'Connor.
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Steve Martin, Bob Arnott, Chris Bearde, Allan Blye, George Burditt, Bob Einstein, Phil Hahn, Coslough Johnson, Paul Wayne For episode with Carroll O'Connor.
Primetime Emmy / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Docu-Drama
The Search for the Nile The Search for the Nile
Christopher Ralling
Winner
All nominees
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Warren Bush, Robert Guenette, Robert Larson For episode "The Plot to Murder Hitler".
Primetime Emmy / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - General Programming
All nominees
The Magical World of Disney Disneyland
Ron Miller
The French Chef The French Chef
Julia Child, Ruth Lockwood
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Don Meier
Primetime Emmy / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals
All nominees
The Search for the Nile The Search for the Nile
Michael Hastings, Derek Marlowe
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more