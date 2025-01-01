Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1981

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1981

Site Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, USA
Date 13 September 1981
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Taxi Taxi
James L. Brooks, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ed. Weinberger
All nominees
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Noam Pitlik, Gary Shaw, Tony Sheehan
Soap Soap
Dick Clair, Susan Harris, Paul Junger Witt, Jenna McMahon, Stu Silver, Tony Thomas
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Rod Daniel, Blake Hunter, Steven Kampmann, PJ Torokvei, Hugh Wilson
Soap Soap
Dick Clair, Susan Harris, Paul Junger Witt, Jenna McMahon, Stu Silver, Tony Thomas
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Burt Metcalfe, John Rappaport
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Steven Bochco, Gregory Hoblit, Michael Kozoll
Winner
All nominees
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman, Gene Reynolds
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Lester Wm. Berke, William Cairncross, Sam Egan, David Moessinger
The White Shadow The White Shadow
Bruce Paltrow, John Masius, Mark Tinker
The White Shadow The White Shadow
Bruce Paltrow, John Masius, Mark Tinker
Dallas Dallas
Philip Capice, Leonard Katzman
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Lester Wm. Berke, William Cairncross, Sam Egan, David Moessinger
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Judd Hirsch
Judd Hirsch
Taxi For playing "Alex Reiger".
Winner
All nominees
John Ritter
Three's Company For playing "Jack Tripper".
Richard Mulligan
Soap For playing "Burt Campbell".
Alan Alda
Alan Alda
M*A*S*H For playing "Hawkeye Pierce".
Hal Linden
Barney Miller For playing "Barney Miller".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Deniel Dzh.Travanti
Hill Street Blues For playing "Frank Furillo".
Winner
All nominees
Pernell Roberts
Trapper John, M.D. For playing "Trapper John McIntyre".
Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr.
Palmerstown, U.S.A. For playing "Bessie's Father". For episode "Future City".
Edward Asner
Edward Asner
Lou Grant For playing "Lou Grant".
Larry Hagman
Dallas For playing "J. R. Ewing".
Jim Davis
Dallas For playing "Jock Ewing". Posthumously.
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing "Louise Jefferson".
Winner
All nominees
Katherine Helmond
Soap For playing "Jessica Tate".
Eileen Brennan
Taxi For playing "Mrs. McKenzie". For episode "Thy Boss's Wife".
Cathryn Damon
Soap For playing "Mary Campbell".
Lynn Redgrave
House Calls For playing "Ann Atkinson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Barbara Babcock
Hill Street Blues For playing "Grace Gardner". For episode: "Fecund Hand Rose".
Winner
All nominees
Barbara Bel Geddes
Dallas For playing "Ellie Ewing".
Michael Learned
Nurse For playing "Mary Benjamin".
Stefanie Powers
Hart to Hart For playing "Jennifer Hart".
Veronica Hamel
Hill Street Blues For playing "Joyce Davenport".
Linda Gray
Dallas For playing "Sue Ellen Ewing".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Michael Conrad
Hill Street Blues For playing "Phil Esterhaus".
Winner
All nominees
Charles Haid
Hill Street Blues For playing "Andy Renko".
Mason Adams
Lou Grant For playing "Charlie Hume".
Bruce Weitz
Hill Street Blues For playing "Mick Belker".
Robert Walden
Lou Grant For playing "Joe Rossi".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nancy Marchand
Nancy Marchand
Lou Grant For playing "Margaret Pynchon".
Winner
All nominees
Linda Kelsey
Lou Grant For playing "Billie Newman".
Barbara Bosson
Hill Street Blues For playing "Fay Furillo".
Barbara Barry
Breaking Away For playing "Evelyn Stroller".
Betty Thomas
Betty Thomas
Hill Street Blues For playing "Lucille Bates".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Life Is a Circus, Charlie Brown Life Is a Circus, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Winner
All nominees
Bugs Bunny: All American Hero Bugs Bunny: All American Hero
Friz Freleng, Hal Geer
It's Magic, Charlie Brown It's Magic, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Gnomes Gnomes
Thomas W. Moore, Jack Zander, Anne E. Upson
Faeries Faeries
Jean Moore Edwards, Fred Hellmich, Lee Mishkin, Thomas W. Moore, Norton Virgien, Anne E. Upson
Gnomes Gnomes
Thomas W. Moore, Jack Zander, Anne E. Upson
Faeries Faeries
Jean Moore Edwards, Fred Hellmich, Lee Mishkin, Thomas W. Moore, Norton Virgien, Anne E. Upson
It's Magic, Charlie Brown It's Magic, Charlie Brown
Bill Melendez, Lee Mendelson
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Choreography
Celebration Lynda Carter's Celebration
Walter Painter
Winner
All nominees
The Tim Conway Show The Tim Conway Show
Don Crichton For episode #219 on 31 January 1981.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Michael Smuin For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Sixty Years of Seduction Sixty Years of Seduction
Lester Wilson
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Tony Charmoli
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for a Series
Taxi Taxi
M. Pam Blumenthal, Jack Michon For episode "Elaine's Strange Triangle".
Winner
All nominees
Hill Street Blues Hill Street Blues
Clay Bartels For episode "Jungle Madness".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Ray Daniels, A. David Marshall For premiere episode "Hill Street Station".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Tom Stevens For episode "Rites of Spring".
Dynasty Dynasty
Dick Darling For episode 3: "The Dinner Party".
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Death Takes The Holiday".
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "Ewing-Gate".
The White Shadow The White Shadow
Tony de Zarraga For episode "A Day in the Life".
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Christopher Nelson For the pilot episode.
Palmerstown, U.S.A. Palmerstown, U.S.A.
Bernard Balmuth For episode "Crossroads".
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Death Takes The Holiday".
Lou Grant Lou Grant
James Galloway For episode "Strike".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Hill Street Blues Hill Street Blues
Bob Cornett, Denise Horta, Eileen Horta, Sam Horta For premiere episode "Hill Street Station".
Winner
All nominees
Shōgun
Shōgun
Alan L. Nineberg, William M. Andrews, Leonard Corso, Denis Dutton, Jack A. Finlay, Robert Gutknecht, Sean Hanley, Pierre Jalbert, Jack Keath, Lee Osborne, Stanley Paul, Tally Paulos For episode #3.
The Women's Room The Women's Room
Al Cavigga, Tom Cornwell, Linda Dove, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Michael Hilkene, Jerry Jacobson, Fred Judkins, John Kline, Corinne Sessarego, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Shōgun
Evita Peron Evita Peron
Tom Cornwell, Peter Harrison, William L. Manger, Bill Thiederman, Christopher T. Welch, Bill Wistrom, Russ Tinsley For part I.
A Whale for the Killing A Whale for the Killing
Tom Cornwell, Jerelyn J. Harding, Dimitry Gortinsky, Michael Hilkene, John Kline, William L. Manger, Robert Pearson, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Hairstyling
Madame X Madame X
Shirley Padgett
Winner
All nominees
The Jayne Mansfield Story 5.9
The Jayne Mansfield Story
Silvia Abascal, Janis Clark
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
Janice D. Brandow
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Larry Germain For episodes "To See The Light", parts I & II.
Lou Grant Lou Grant
Jean Austin For episode "Stroke".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Lighting Direction
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Ralph Holmes For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Winner
All nominees
Sixty Years of Seduction Sixty Years of Seduction
Greg Brunton
The 35th Annual Tony Awards The 35th Annual Tony Awards
Carl Vitelli
A Bayou Legend A Bayou Legend
George Riesenberger
The Osmond Family Christmas Special The Osmond Family Christmas Special
Leard Davis
Command Performance: The Stars Salute the President Command Performance: The Stars Salute the President
Fred McKinnon
Diana Diana
Allen Branton, Greg Brunton
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Makeup
Peter and Paul Peter and Paul
Albert Jeyte, Jim Kail
Winner
All nominees
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Allan Snyder
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Scott H. Eddo, Stanley Smith
Masada Masada
Del Acevedo, Albert Jeyte For episode IV.
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
John Inzerella
The Jayne Mansfield Story 5.9
The Jayne Mansfield Story
Alan Friedman, Lona Jeffers
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Scott H. Eddo, Stanley Smith
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Masada Masada
Jerry Goldsmith For episode II.
Winner
All nominees
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
Peter Matz
Masada Masada
Morton Stevens For episode IV.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Paul Chihara For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Homeward Bound Homeward Bound
Fred Karlin
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Bruce Broughton For episode "The Satyr".
Winner
All nominees
Lou Grant Lou Grant
Patrick Williams For episode "Stroke".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
David Rose For episode "The Lost Ones", part I.
Hill Street Blues Hill Street Blues
Mike Post For premiere episode "Hill Street Station".
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
Billy Goldenberg For episode "Chapter 1".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music Direction
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Chris Boardman, Billy Byers, Bob Florence, Ian Fraser
Winner
All nominees
Omnibus Omnibus
Alf Clausen, Jack Elliott, William Goldstein For episode on 28 December 1980.
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Nick Perito
The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari
Sid Feller, Norman Henry Mamey, George Wyle
Stand by Your Man Stand by Your Man
Earle Hagen, Carl Brandt, Deane Hagen
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "This Is My Night".
Winner
All nominees
The Way They Were The Way They Were
Larry Grossman, Sheldon Harnick For the song "In the Beginning".
Homeward Bound Homeward Bound
Fred Karlin, David Pomeranz For the song "Home".
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Ray Charles For the song "The City of Tradition".
All Commercials... A Steve Martin Special All Commercials... A Steve Martin Special
Earl Brown For the song "Truman Capote Jeans".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind
Doug Nelson, Jerry Clemans, Don Worsham
Winner
All nominees
Kent State Kent State
Donald F. Johnson, Phillip Seretti
San Francisco Symphony Inaugural Gala San Francisco Symphony Inaugural Gala
Tom Ancell
Spring in San Francisco Spring in San Francisco
Jerry Clemans, Ed Greene, Phillip Seretti
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Jerry Clemans, Don Worsham, Matthew Hyde For episode with The Gatlin Brothers on 14 February 1981.
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins
Heino Ripp, Gene Martin, Peter Basil, Al Camoin, Tom De Zendorf, Vince Di Pietro
Winner
All nominees
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
George Loomis, Michael Stramisky, O. Tamburri, George Ciliberto, Barry Frisher, Jodi Greenberg, Tom Sabol For episode "Charles Manson Interview" on 12 June 1981.
The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari
Don Barker, Roy Holm, Jerry Weiss, Jim Herring, Bruce Bottone
The People vs. Jean Harris The People vs. Jean Harris
George Falardeau, Roy Holm, Reed Howard, O. Tamburri
Kenny Rogers' America Kenny Rogers: Working America
Rick Caswell, Rocky Danielson, Robert Eberlein, John B. Field, Hank Geving, Dean Hall, Larry Heider, Bob Highton, Dave Hilmer, David Levisohn, Dan Preston, Larry Travis, Wayne Womack
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
East of Eden East of Eden
Dave L. Love, Dennis W. Peeples, Ray Storey For episode 3.
Winner
All nominees
Playing for Time Playing for Time
Robert Gundlach, Gary Jones
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Bill Harp, Sydney Z. Litwack, Jan Scott
Masada Masada
Edward M. Parker, George Renne, Kuli Sander, Jack Senter, Joseph J. Stone For episode IV.
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Series
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
John M. Dwyer, Robert George Freer, Howard E. Johnson For episode "Chapter 11".
Winner
All nominees
Good Time Harry Good Time Harry
Thomas Azzari, James Ira Colburn For episode "Wally Smith".
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "Blue Chip Murders".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, John E. Chilberg II, Franklin Swig, Paul Sylos For premiere episode (#1): "Oil".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Joseph A. Armetta, Jeffrey L. Goldstein For premiere episode "Hill Street Station".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or a Music Program
The 53rd Annual Academy Awards 53rd Annual Academy Awards
Roy Christopher
Winner
All nominees
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
John Shrum For episode with Charles Nelson Reilly on 31 December 1980.
The Muppet Show The Muppet Show
Malcolm Stone For episode with Brooke Shields (5.6).
Diana Diana
Dwight Jackson, Charles Lisanby
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Romain Johnston, Jim Wagner For episode with Charley Pride on 6 December 1980.
Celebration Lynda Carter's Celebration
Ray Klausen, Walter L. Goodwin
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Donahue and Kids Donahue and Kids
Don Mischer, Jan Cornell, Walter Bartlett
Winner
All nominees
Paddington Bear Paddington
Graham Clutterbuck, Renate Cole, Pepper Weiss
The Magical World of Disney Disneyland
Bob King, William Robert Yates, Phil May, William Reid For episode "The Art of Disney Animation".
The Legend of Sleepy Hollow The Legend of Sleepy Hollow
James L. Conway, Charles E. Sellier Jr.
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Jim Henson, David Lazer
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Little Lord Fauntleroy Little Lord Fauntleroy
Arthur Ibbetson
Winner
All nominees
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Ted Voigtlander
Bitter Harvest Bitter Harvest
Gayne Rescher
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Terry K. Meade
Shōgun
Shōgun
Andrew Laszlo For episode #4.
East of Eden East of Eden
Frank Stanley For episode 2.
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
William Cronjager For premiere episode "Hill Street Station".
Winner
All nominees
Breaking Away Breaking Away
Brianne Murphy For episode "La Strada".
Nero Wolfe Nero Wolfe
Charles W. Short For episode "Death and the Dolls".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episodes "Sylvia", Parts I & II.
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Ben Colman For episode "Hawk".
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
Gerald Finnerman For episode "Chapter I".
Primetime Emmy / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins
Alvin Cooperman, Judith de Paul
Winner
All nominees
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Pinchas Zukerman For episode "Isaac Stern's 60th Birthday Celebration".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Emile Ardolino, Judy Kinberg, Rudolf Nureyev, Jac Venza For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Emile Ardolino, Judy Kinberg, Rudolf Nureyev, Jac Venza For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Marilyn Horne, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
Great Performances Great Performances
John Goberman, Beverly Sills For episode "A Lincoln Center Special: Beverly! Her Farewell Performance".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Pinchas Zukerman For episode "Isaac Stern's 60th Birthday Celebration".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Marilyn Horne, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Series
Shōgun
Shōgun
Shin Nishida For episode #5.
Winner
All nominees
Beulah Land Beulah Land
Grady Hunt For episode 3.
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Al Lehman For episode "The Dorian Secret".
Masada Masada
Vittorio Nino Novarese For episode IV.
Primetime Emmy / Outstanding Costume Design for a Special
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Willa Kim For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Winner
All nominees
The Jayne Mansfield Story 5.9
The Jayne Mansfield Story
Warden Neil
Peter and Paul Peter and Paul
Vittorio Nino Novarese
Evita Peron Evita Peron
Travilla
A Tale of Two Cities A Tale of Two Cities
Olga Lehmann
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Comedy Series
Taxi Taxi
James Burrows For episode "Elaine's Strange Triangle".
Winner
All nominees
Barney Miller Barney Miller
Noam Pitlik For episode "Liquidation".
Happy Days Happy Days
Jerry Paris For episode "Hello Mrs. Arcola".
Archie Bunker's Place Archie Bunker's Place
Linda Day For episode "Tough Love".
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Burt Metcalfe For episode "No Laughing Matter".
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Rod Daniel For "Venus Flytrap Explains The Atom".
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Alan Alda For episode "The Life You Save".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Robert Butler For premiere episode "Hill Street Station".
Winner
All nominees
Lou Grant Lou Grant
Gene Reynolds For episode "Strike".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Cory Allen For episode "Jungle Madness".
American Dream American Dream
Mel Damski For episode "American Dream". Pilot episode of the series American Dream (1981).
Lou Grant Lou Grant
Burt Brinckerhoff For episode "Pack".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Georg Stanford Brown For episode "Up In Arms".
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Kent State Kent State
James Goldstone
Winner
All nominees
Bitter Harvest Bitter Harvest
Roger Young
The Shadow Box The Shadow Box
Paul Newman
Masada Masada
Boris Sagal For episode IV. Posthumously.
Shōgun
Shōgun
Jerry London For episode #5.
Primetime Emmy / Outstanding Directing in a Variety, Music or Comedy Program
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Don Mischer
Winner
All nominees
The 53rd Annual Academy Awards 53rd Annual Academy Awards
Marty Pasetta
Musical Comedy Tonight II Musical Comedy Tonight II
Tony Charmoli
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Bob Henry For episode with Dolly Parton and John Schneider on 18 November 1980.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Emile Ardolino For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Dwight Hemion
Primetime Emmy / Outstanding Drama Special
Playing for Time Playing for Time
John E. Quill, Linda Yellen
Winner
All nominees
Fallen Angel Fallen Angel
Audrey A. Blasdel, Allen S. Epstein, Jim Green, Lew Hunter
Evita Peron Evita Peron
David R. Ames, Fred Baum, Marvin J. Chomsky, Selma Jaffe, Lawrence Kuppin, Harry Evans Sloan
The Women's Room The Women's Room
Anna Cottle, Kip Gowans, Glenn Jordan, Philip Mandelker
The Shadow Box The Shadow Box
Jill Marti, Susan Kendall Newman
Primetime Emmy / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Murder in Texas Murder in Texas
John A. Martinelli
Winner
All nominees
The Best Little Girl in the World The Best Little Girl in the World
Michael S. McLean, Barbara Dies
Shōgun
Shōgun
Benjamin A. Weissman, Bill Luciano, Donald R. Rode, Jerry Young For episode #5.
Bitter Harvest Bitter Harvest
Thomas Fries
Masada Masada
John Bloom, Edwin F. England, Peter Kirby For episode IV.
A Whale for the Killing A Whale for the Killing
Robert Florio, Michael Eliot
Primetime Emmy / Outstanding Film Sound Mixing
Evita Peron Evita Peron
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Bill Teague, Howard S. Wollman For part I.
Winner
All nominees
The Killing of Randy Webster The Killing of Randy Webster
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Richard Raguse, Howard S. Wollman
Nero Wolfe Nero Wolfe
Gary C. Bourgeois, Dominick Gaffey, Lee Minkler, Terry Porter For episode "Gambit".
A Rumor of War A Rumor of War
Manuel Topete, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Harry Alphin
Hart to Hart Hart to Hart
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Blake Wilcox, Howard S. Wollman For episode "'Tis the Season to be Murdered".
Word of Honor Word of Honor
Robert L. Harman, John MacLeod, William L. McCaughey, Terry Porter
Baby Comes Home Baby Comes Home
Alan Bernard, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Howard S. Wollman
Dial 'M' for Murder Dial 'M' for Murder
Stan Gordon, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Lee Minkler
A Rumor of War A Rumor of War
Manuel Topete, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Harry Alphin
Nero Wolfe Nero Wolfe
Gary C. Bourgeois, Dominick Gaffey, Lee Minkler, Terry Porter For episode "Gambit".
A Time for Miracles A Time for Miracles
Joel Fein, George Porter, Bill Teague, Howard S. Wollman
Primetime Emmy / Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Shōgun
Shōgun
Phill Norman For episode #1.
Winner
All nominees
Freebie and the Bean Freebie and the Bean
Gene Kraft For episode "Health Nuts".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
All nominees
Faeries Faeries
Alan Aldridge, Christopher Gore, Lee Mishkin
The Flintstones' New Neighbors The Flintstones' New Neighbors
Hoyt Curtin
Peter Aries
Faeries Faeries
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Children's Programming
All nominees
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Sherry Ammott, Calista Hendrickson
Donahue and Kids Donahue and Kids
Don Mischer
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Paul Williams For the song "When The River Meets the Sea".
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Tom Wright
Girl on the Edge of Town Girl on the Edge of Town
Patty Duke
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Cosmos Cosmos
Stephen H. Burum, Jim Dow, Larry Heider, Cleve Landsberg, Bob Buckner, Joe Matza, John Gale, Mike Johnson, Carey Melcher, George C. Reilly, Robert C. King, Joe Wolcott For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Winner
Winner
Cosmos Cosmos
All nominees
Fridays Fridays
Dick Wilson For episode #8 on 14 November 1980.
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Mark Schubin For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
The Bionic Breakthrough The Bionic Breakthrough
John L. Marlow
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Cosmos Cosmos
Kent Gibson, Gerald Zelinger For episode "Blues for a Red Planet".
Winner
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, David Dockendorf, John L. Mack, Dick Rector For episode "Gorilla".
Winner
National Geographic Specials National Geographic Specials
All nominees
National Geographic Specials National Geographic Specials
David Dockendorf, David Hughes, Hoppy Mehterian, George Porter For episode "Etosha: Place of Dry Water".
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, Kenneth Love, Hoppy Mehterian, Howard S. Wollman For episode "Living Treasures of Japan".
National Geographic Specials National Geographic Specials
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, George Porter, Terry Porter, Chuck White For episode "National Parks: Playground or Paradise".
Cosmos Cosmos
Roy Stewart For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
National Geographic Specials National Geographic Specials
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, Kenneth Love, Hoppy Mehterian, Howard S. Wollman For episode "Living Treasures of Japan".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement - Special Class
Rhapsody and Song: A Tribute to George Gershwin Rhapsody and Song: A Tribute to George Gershwin
Sarah Vaughan
Winner
All nominees
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Bill Blackburn, Rita Bennett
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Zubin Mehta, Nick Perito, Michael Tilson Thomas, Alan Barker
East of Eden East of Eden
Robert Magahay, Judy Truchan For episode 1.
Crazy Times Crazy Times
Harry Curtis, Adrianne Levesque
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series
Meeting of Minds Meeting of Minds
Loring d'Usseau
Winner
All nominees
Real People Real People
John Barbour, George Schlatter, Bob Wynn
Profile: Lillian Hellman Profile: Lillian Hellman
David Dowe
Cosmos Cosmos
Gregory Andorfer, Geoffrey Haines-Stiles, David Kennard, Adrian Malone
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Don Mischer, Joann Goldberg
Primetime Emmy / Outstanding Informational Special
The Bionic Breakthrough The Bionic Breakthrough
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Nancy Smith
Winner
All nominees
Starring Katharine Hepburn Starring Katharine Hepburn
David Heeley, George Page
The Sexes II The Sexes II
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
National Geographic Specials National Geographic Specials
Barbara Jampel, Dennis B. Kane, Thomas Skinner For episode "Gorilla".
Making 'M*A*S*H' Making 'M*A*S*H'
Michael Hirsh
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
The Bunker For playing "Adolf Hitler".
Winner
All nominees
Richard Chamberlain
Richard Chamberlain
Shōgun For playing: "John Blackthorne and Anjin-san".
Peter Strauss
Masada For playing: "Eleazar Ben Yair".
Peter O'Brien
Masada For playing: "Cornelius Flavius Silva".
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Shōgun For playing: "Lord Yoshi Toranaga".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
Playing for Time For playing "Fania Fenelon".
Winner
All nominees
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Crisis at Central High For playing "Elizabeth Huckaby".
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
The People vs. Jean Harris For playing "Jean Harris".
Yôko Shimada
Shōgun For playing: "Lady Toda Buntaro".
Catherine Hicks
Marilyn: The Untold Story For playing "Marilyn Monroe".
Primetime Emmy / Outstanding Limited Series
Shōgun
Shōgun
Eric Bercovici, James Clavell
Winner
All nominees
Masada Masada
George Eckstein
East of Eden East of Eden
Mace Neufeld, Barney Rosenzweig, Ken Wales
Rumpole of the Bailey Rumpole of the Bailey
Jacqueline Davis, Joan Wilson Shown within Mystery! (1980).
Tinker Tailor Soldier Spy Tinker Tailor Soldier Spy
Samuel Paul, Jonathan Powell, Jac Venza Shown within _"Great Performances" (1971) _.
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Danny DeVito
Danny DeVito
Taxi For playing "Louie De Palma".
Winner
All nominees
Steve Landesberg
Barney Miller For playing "Arthur P. Deitrich".
Howard Hesseman
Howard Hesseman
WKRP in Cincinnati For playing "Johnny Fever".
Harry Morgan
M*A*S*H For playing "Sherman Potter".
David Ogden Stiers
David Ogden Stiers
M*A*S*H For playing "Charles Emerson Winchester III".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
David Warner
David Warner
Masada For playing: "Pomponius Falco".
Winner
All nominees
Anthony Quayle
Masada For playing: "Rubrius Gallus".
Endi Griffit
Murder in Texas For playing: "Ash Robinson".
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Shōgun For playing: "Vasco Rodrigues".
Yuki Meguro
Shōgun For playing: "Omi".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Eileen Brennan
Private Benjamin For playing "Doreen Lewis".
Winner
All nominees
Loni Anderson
WKRP in Cincinnati For playing "Jennifer Marlowe".
Anne Meara
Anne Meara
Archie Bunker's Place For playing "Veronica Rooney".
Loretta Swit
M*A*S*H For playing "Margaret Houlihan".
Marla Gibbs
Marla Gibbs
The Jeffersons For playing "Florence Johnston".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Jane Alexander
Playing for Time For playing: "Alma Rose".
Winner
All nominees
Shirley Knight
Shirley Knight
Playing for Time For playing: "Frau Lagerfuhrerin Maria Mandel".
Colleen Dewhurst
The Women's Room For playing: "Val".
Patty Duke
The Women's Room For playing: "Lily".
Piper Laurie
Piper Laurie
The Bunker For playing "Magda Goebbels".
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Lily Tomlin, Rocco Urbisci, Jane Wagner
Winner
All nominees
The Benny Hill Show The Benny Hill Show
Benny Hill, Keith Beckett, Dennis Kirkland, John Robins, Mark Stuart
The Muppet Show The Muppet Show
Frank Oz, Jim Henson, Deyv Golc, Louise Gold, Richard Hunt, David Lazer, Brian Meehl, Kathryn Mullen, Dzherri Nelson, Karen Prell, Steve Whitmire
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
George Stevens Jr.
Primetime Emmy / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Marco Zappia, Branda S. Miller
Winner
All nominees
Diana Diana
Terry Greene, Ron Menzies
The Tom and Dick Smothers Brothers Special I The Tom and Dick Smothers Brothers Special I
Raymond M. Bush
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
Andy Schubert
John Schneider: Back Home John Schneider: Back Home
Pam Marshall
Primetime Emmy / Outstanding Video Tape Editing for a Series
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Andy Ackerman For "Bah Humbug".
Winner
All nominees
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Ken Denisoff, Tom Faigh For episode with Ray Stevens on 13 December 1980.
The Muppet Show The Muppet Show
John Hawkins For episode with Brooke Shields (5.6).
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Andy Zall For episode with Dolly Parton and John Schneider on 18 November 1980.
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Comedy Series
Taxi Taxi
Michael Leeson For Tony's Sister and Jim (1980)
Winner
All nominees
Taxi Taxi
Glen Charles, Les Charles For Going Home (1980)
M*A*S*H 8.6
M*A*S*H
Mike Farrell, Dennis Koenig, Burt Metcalfe, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox For Death Takes a Holiday (1980)
Taxi Taxi
David Lloyd For Elaine's Strange Triangle (1980)
Taxi Taxi
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Stephen J. Cannell For The Greatest American Hero (1981)
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Steven Bochco, Michael Kozoll For premiere episode "Hill Street Station".
Winner
All nominees
American Dream American Dream
Ronald M. Cohen, Barbara Corday, Ken Hecht For episode "American Dream". Pilot episode of the series American Dream (1981).
Hill Street Blues Hill Street Blues
Lou Grant Lou Grant
April Smith For episode "Strike".
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman For episode "Rape".
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Playing for Time Playing for Time
Arthur Miller
Winner
All nominees
The Shadow Box The Shadow Box
Michael Cristofer
Bitter Harvest Bitter Harvest
Richard Friedenberg
Masada Masada
Joel Oliansky For episode IV.
Shōgun
Shōgun
Eric Bercovici For episode #5.
Primetime Emmy / Outstanding Writing in a Variety, Music or Comedy Program
The Muppet Show The Muppet Show
Jerry Juhl, Chris Langham, David Odell For episode with Carol Burnett (5.15).
Winner
All nominees
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Nancy Audley, Ann Elder, Irene Mecchi, Elaine Pope, Ziggy Steinberg, Rocco Urbisci, Jane Wagner, Rod Warren
Musical Comedy Tonight II Musical Comedy Tonight II
Sylvia Fine
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
Joseph McBride, George Stevens Jr.
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Greg Fields, Hal Goodman, Pat McCormick, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Gary Murphy, Bob Dolan Smith, Larry Klein, Raymond Siller For episode "18th Anniversary Show" on 29 September 1980.
Governor's Award
Special Award / Outstanding Achievement in Engineering Development
Year
Nominations

