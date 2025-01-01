Bob Cornett, Denise Horta, Eileen Horta, Sam Horta For premiere episode "Hill Street Station".
Winner
Winner
All nominees
Shōgun
Alan L. Nineberg, William M. Andrews, Leonard Corso, Denis Dutton, Jack A. Finlay, Robert Gutknecht, Sean Hanley, Pierre Jalbert, Jack Keath, Lee Osborne, Stanley Paul, Tally Paulos For episode #3.
The Women's RoomThe Women's Room
Al Cavigga, Tom Cornwell, Linda Dove, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Michael Hilkene, Jerry Jacobson, Fred Judkins, John Kline, Corinne Sessarego, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Evita PeronEvita Peron
Tom Cornwell, Peter Harrison, William L. Manger, Bill Thiederman, Christopher T. Welch, Bill Wistrom, Russ Tinsley For part I.
A Whale for the KillingA Whale for the Killing
Tom Cornwell, Jerelyn J. Harding, Dimitry Gortinsky, Michael Hilkene, John Kline, William L. Manger, Robert Pearson, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Stephen H. Burum, Jim Dow, Larry Heider, Cleve Landsberg, Bob Buckner, Joe Matza, John Gale, Mike Johnson, Carey Melcher, George C. Reilly, Robert C. King, Joe Wolcott For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Winner
CosmosCosmos
John Allison, Jon Lomberg, Rick Sternbach, Don Davis, Anne Norcia, Ernie Norcia, Adolf Schaller For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Winner
All nominees
FridaysFridays
Dick Wilson For episode #8 on 14 November 1980.
Live from Lincoln CenterLive from Lincoln Center
Mark Schubin For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
Jerry Juhl, Chris Langham, David Odell For episode with Carol Burnett (5.15).
Winner
All nominees
Lily: Sold OutLily: Sold Out
Nancy Audley, Ann Elder, Irene Mecchi, Elaine Pope, Ziggy Steinberg, Rocco Urbisci, Jane Wagner, Rod Warren
Musical Comedy Tonight IIMusical Comedy Tonight II
Sylvia Fine
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred AstaireA Tribute to Fred Astaire
Joseph McBride, George Stevens Jr.
The Tonight Show Starring Johnny CarsonThe Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Greg Fields, Hal Goodman, Pat McCormick, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Gary Murphy, Bob Dolan Smith, Larry Klein, Raymond Siller For episode "18th Anniversary Show" on 29 September 1980.
