Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1961

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1961

Site Moulin Rogue Nightclub, Hollywood, California, USA
Date 16 May 1961
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Checkmate Checkmate
John J. Lloyd
Winner
All nominees
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Gary Smith
Twenty-Four Hours in a Woman's Life Twenty-Four Hours in a Woman's Life
Jac Venza
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
George T. Clemens For various episodes.
Winner
All nominees
Outlaws Outlaws
William Margulies
Wagon Train Wagon Train
Walter Strenge For episode "Sam Elder Story".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
For episode "Sounds of America".
Winner
All nominees
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Playhouse 90 Playhouse 90
Wrangler Wrangler
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
Naked City Naked City
Harry Coswick, Aaron Nibley, Milton Shifman For various episodes.
Winner
Naked City Naked City
Harry Coswick, Aaron Nibley, Milton Shifman For various episodes.
Winner
All nominees
Perry Mason Perry Mason
Richard Cahoon, John Faure
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Incident in a Small Jail".
Perry Mason Perry Mason
Richard Cahoon, John Faure
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Children's Programming
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
For Aaron Copland Birthday Party (1961).
Winner
All nominees
Shirley Temple's Storybook Shirley Temple's Storybook
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
The Huckleberry Hound Show The Huckleberry Hound Show
The Shari Lewis Show The Shari Lewis Show
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Music for Television
Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Berlin Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Berlin
Leonard Bernstein Official ATAS records list title as "Leonard Bernstein and the New York Philharmonic".
Winner
All nominees
Thriller Thriller
Jerry Goldsmith, Pete Rugolo
The Donald O'Connor Show The Donald O'Connor Show
André Previn
Thriller Thriller
Jerry Goldsmith, Pete Rugolo
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Sheldon Leonard
The Danny Thomas Show
Winner
All nominees
Dick McDonough
The Bob Hope Show
Jack Shea
The Bob Hope Show
Peter Tewksbury
My Three Sons
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
George Schaefer
Macbeth
Winner
All nominees
Ralph Nelson
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Man in the Funny Suit".
Sidney Lumet
Sidney Lumet
Sunday Showcase For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead)
Raymond Burr
Perry Mason
Winner
All nominees
Robert Stack
The Untouchables
Dzhekki Kuper
Hennesey
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead)
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
The Barbara Stanwyck Show
Winner
All nominees
Donna Rid
The Donna Reed Show
Loretta Yang
The Loretta Young Show
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Series
Don Knotts
The Andy Griffith Show
Winner
All nominees
Abby Dalton
Hennesey
Barbara Hale
Perry Mason
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Single Program
Roddy McDowall
Sunday Showcase For episode "Our American Heritage: Not Without Honor".
Winner
All nominees
Charles Bronson
General Electric Theater For episode "Memory in White".
Peter Falk
Peter Falk
The Law and Mr. Jones For episode "Cold Turkey".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Astaire Time Astaire Time
Fred Astaire
Winner
All nominees
Belafonte, New York 19 Belafonte, New York 19
Herri Belafonte
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Dinah Shore
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
Macbeth Macbeth
Winner
All nominees
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
The Untouchables The Untouchables
Sunday Showcase Sunday Showcase
For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
Naked City Naked City
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Winner
All nominees
The Andy Griffith Show The Andy Griffith Show
The Bob Hope Show The Bob Hope Show
The Flintstones 6.3
The Flintstones
Candid Camera Candid Camera
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Winner
All nominees
The CBS Evening News CBS Television News
Eyewitness to History Eyewitness
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Public Service
The Twentieth Century The Twentieth Century
Winner
All nominees
Winston Churchill: The Valiant Years Winston Churchill: The Valiant Years
NBC White Paper NBC White Paper
For episode "The U-2 Affair".
CBS Reports CBS Reports
Project Twenty Project Twenty
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
Astaire Time Astaire Time
Winner
All nominees
An Hour with Danny Kaye An Hour with Danny Kaye
Belafonte, New York 19 Belafonte, New York 19
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Maurice Evans
Macbeth For playing "Macbeth".
Winner
All nominees
Cliff Robertson
The United States Steel Hour For episode "The Two Worlds of Charlie Gordon".
Ed Wynn
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Man in the Funny Suit".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Judith Anderson
Macbeth For playing "Lady Macbeth".
Winner
All nominees
Elizabeth Montgomery
The Untouchables For episode "The Rusty Heller Story".
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Twenty-Four Hours in a Woman's Life
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Dave O'Brien, Martin Ragaway, Al Schwartz, Sherwood Schwartz, Red Skelton
Winner
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Dave O'Brien, Martin Ragaway, Al Schwartz, Sherwood Schwartz, Red Skelton
Winner
All nominees
Hennesey Hennesey
Richard Baer For various episodes.
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Jack Elinson, Charles Stewart
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
Rod Serling For various episodes.
Winner
All nominees
Sunday Showcase Sunday Showcase
Reginald Rose For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Dale Wasserman For episode "The Lincoln Murder Case".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field
Winston Churchill: The Valiant Years Winston Churchill: The Valiant Years
Victor Wolfson
Winner
All nominees
NBC White Paper NBC White Paper
Arthur Barron, Al Wasserman For episode "The U-2 Affair".
CBS Reports CBS Reports
Fred W. Friendly, Edward R. Murrow, David Lowe For episode "Harvest of Shame".
CBS Reports CBS Reports
Fred W. Friendly, Edward R. Murrow, David Lowe For episode "Harvest of Shame".
Primetime Emmy / The Program of the Year
Macbeth Macbeth
Phil C. Samuel, George Schaefer
Winner
Macbeth Macbeth
Phil C. Samuel, George Schaefer
Winner
All nominees
An Hour with Danny Kaye An Hour with Danny Kaye
Sunday Showcase Sunday Showcase
For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
Astaire Time Astaire Time
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more