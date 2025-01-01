Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1951

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1951

Site Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Date 23 January 1951
Primetime Emmy / Best Actor
Alan Yang
Alan Yang
Winner
All nominees
José Ferrer
José Ferrer
Stan Freberg
As the voice of Cecil the Sea Sick Serpent.
Charlie Ruggles
Sid Caesar
Primetime Emmy / Best Actress
Gertrude Berg
Winner
All nominees
Imogene Coca
Betty White
Betty White
Judith Anderson
Helen Hayes
Primetime Emmy / Best Children's Show
Time for Beany Time for Beany
Winner
All nominees
The Cisco Kid The Cisco Kid
The Lone Ranger The Lone Ranger
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Primetime Emmy / Best Dramatic Show
Pulitzer Prize Playhouse Pulitzer Prize Playhouse
Winner
All nominees
Mama Mama
Fireside Theatre Fireside Theatre
Studio One Studio One
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Primetime Emmy / Best Educational Show
All nominees
Kieran's Kaleidoscope Kieran's Kaleidoscope
Zoo Parade Zoo Parade
Primetime Emmy / Best Game and Audience Participation Show
The All New Truth or Consequences Truth or Consequences
Winner
All nominees
You Bet Your Life You Bet Your Life
College of Musical Knowledge Kay Kyser's Kollege of Musical Knowledge
Life with Linkletter Life with Linkletter
Stump the Stars Pantomime Quiz
Primetime Emmy / Best Variety Show
The Alan Young Show The Alan Young Show
Winner
All nominees
All Star Revue Four Star Revue
The Milton Berle Show Texaco Star Theatre Starring Milton Berle
The Ken Murray Show The Ken Murray Show
Your Show of Shows Your Show of Shows
Primetime Emmy / Most Outstanding Personality
Groucho Marx
Winner
All nominees
Sid Caesar
Faye Emerson
Richard Lane
Alan Yang
Alan Yang
