Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1964

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1964

Site Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA
Date 25 May 1964
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
The Fantasticks The Fantasticks
Warren Clymer
Winner
All nominees
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Edward Stephenson
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Gary Smith, Robert Kelly
The Outer Limits The Outer Limits
Jack Poplin
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
The Kremlin The Kremlin
J. Baxter Peters
Winner
All nominees
Kraft Suspense Theatre Kraft Suspense Theatre
Bud Thackery
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Bradford Kress
East Side/West Side East Side/West Side
Jack Priestley
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Composing Original Music for Television
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Elmer Bernstein
Winner
All nominees
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
George Kleinsinger
East Side/West Side East Side/West Side
Kenyon Hopkins
The Kremlin The Kremlin
Georges Auric
Saga of Western Man Saga of Western Man
Ulpio Minucci, Rayburn Wright, Joe Moon
Saga of Western Man Saga of Western Man
Ulpio Minucci, Rayburn Wright, Joe Moon
Elizabeth Taylor in London Elizabeth Taylor in London
John Barry
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Photography
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Winner
All nominees
The Lively Ones The Lively Ones
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
William T. Cartwright
Winner
All nominees
Arrest and Trial Arrest and Trial
Danny B. Landres, Milton Shifman, Richard G. Wray
Saga of Western Man Saga of Western Man
Nils Rasmussen, Walter Essenfeld, James Algie, Robert Sandbo, Edward Lempa, Alexander Hamilton, John Roberts, Samuel Cohen, Hans Dudelheim, Walter Moran, Edward Shea
Arrest and Trial Arrest and Trial
Danny B. Landres, Milton Shifman, Richard G. Wray
The Kremlin The Kremlin
Aram Boyajian
Saga of Western Man Saga of Western Man
Nils Rasmussen, Walter Essenfeld, James Algie, Robert Sandbo, Edward Lempa, Alexander Hamilton, John Roberts, Samuel Cohen, Hans Dudelheim, Walter Moran, Edward Shea
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Constantine S. Gochis
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Documentary Programs
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Mel Stuart, Theodore H. White, David L. Wolper
Winner
All nominees
Saga of Western Man Saga of Western Man
John H. Secondari, Helen Jean Rogers
The Kremlin The Kremlin
Norman Borisoff, Aram Boyajian, George Vicas
Saga of Western Man Saga of Western Man
John H. Secondari, Helen Jean Rogers
The Twentieth Century The Twentieth Century
Isaac Kleinerman
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
William Jersey For episode "Manhattan Battleground".
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Lou Hazam
The Kremlin The Kremlin
Norman Borisoff, Aram Boyajian, George Vicas
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead)
Dick Van Dyke
Dick Van Dyke
The Dick Van Dyke Show
Winner
All nominees
Dean Jagger
Mr. Novak
George C. Scott
George C. Scott
East Side/West Side
Richard Boone
The Richard Boone Show
David Janssen
The Fugitive
Primetime Emmy / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead)
Mary Tyler Moore
The Dick Van Dyke Show
Winner
All nominees
Shirley Booth
Hazel
Irene Ryan
The Beverly Hillbillies
Patty Duke
The Patty Duke Show
Inger Stevens
The Farmer's Daughter
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Jerry Paris
The Dick Van Dyke Show
Winner
All nominees
Paul Nickell
The Farmer's Daughter
William D. Russell
The Farmer's Daughter
Don Taylor
The Farmer's Daughter
Paul Nickell
The Farmer's Daughter
William D. Russell
The Farmer's Daughter
Don Taylor
The Farmer's Daughter
Richard Whorf
The Beverly Hillbillies
Sidney Lanfield
McHale's Navy
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Tom Gries
East Side/West Side For episode "Who Do You Kill?".
Winner
All nominees
Stuart Rosenberg
The Defenders For episode "Blacklist".
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For episode "Something About Lee Wiley".
Paul Bogart
The Defenders For episode "Moment of Truth".
George Schaefer
The Patriots
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Robert Scheerer
The Danny Kaye Show
Winner
All nominees
Roger Englander
New York Philharmonic Young People's Concerts For episode: A Tribute to Teachers (#7.1).
Clark Jones
The Bell Telephone Hour For various programs.
Sid Smith
The Bell Telephone Hour For various programs.
Bob Henry
The Andy Williams Show
Marshall Jamison
That Was the Week That Was
Clark Jones
The Bell Telephone Hour For various programs.
Sid Smith
The Bell Telephone Hour For various programs.
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Albert Paulsen
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For episode "One Day in the Life of Ivan Denisovich".
Winner
All nominees
Conlan Carter
Combat! For episode "The Hostages".
Sorrel Buk
Dr. Kildare For episode "What's God to Julius?".
Carl Lee
The Doctors and the Nurses For episode "Express Shop from Lenox Avenue".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actress
Ruth White
Little Moon of Alban For playing "Shelagh Mangan".
Winner
All nominees
Rose Marie
The Dick Van Dyke Show
Anjanette Comer
Arrest and Trial For episode "Journey Into Darkness".
Martine Bartlett
Arrest and Trial For episode "Journey Into Darkness".
Claudia McNeil
The Doctors and the Nurses For episode "Express Shop from Lenox Avenue".
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Danny Kaye
Winner
All nominees
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Andy Williams
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Judy Garland
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Barbra Streisand For episode on 6 October 1963.
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Burr Tillstrom For various episodes.
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Children's Programming
Discovery '70 Discovery
Winner
All nominees
Exploring Exploring
NBC Children's Theatre NBC Children's Theatre
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Science All-Stars Science All-Stars
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Carl Reiner
Winner
All nominees
McHale's Navy McHale's Navy
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
The Bill Dana Show The Bill Dana Show
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
The Defenders The Defenders
Winner
All nominees
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
The Richard Boone Show The Richard Boone Show
East Side/West Side East Side/West Side
Mr. Novak Mr. Novak
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Music
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Winner
All nominees
The Lively Ones The Lively Ones
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News Commentary or Public Affairs
NBC White Paper NBC White Paper
For part I: The Bay of Pigs and part II: The Missile Crisis.
Winner
All nominees
The American Revolution of '63 The American Revolution of '63
Chronicle Chronicle
CBS Reports CBS Reports
Town Meeting of the World Town Meeting of the World
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News Reports
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Winner
All nominees
World News Tonight ABC Evening News
Official ATAS records lists title as "Ron Cochran with The News".
The CBS Evening News CBS Evening News with Walter Cronkite
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Winner
All nominees
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Jack Klugman
Jack Klugman
The Defenders For playing "Joe Larch". For episode "Blacklist".
Winner
All nominees
Roddy McDowall
Arrest and Trial For playing "Paul LeDoux". For espisode "Journey into Darkness".
Rod Steiger
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For playing "Mike Kirsch". For episode "A Slow Fade to Black".
James Earl Jones
James Earl Jones
East Side/West Side For playing "Joe". For episode "Who Do You Kill?".
Harold J. Stone
The Doctors and the Nurses For playing "Elihu Kaminsky". For episode "Nurse is a Feminine Noun".
Jason Robards
Jason Robards
Abe Lincoln in Illinois For playing "'Abraham Lincoln".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Shelley Winters
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For playing "Jenny Dworak". For episode "Two Is The Number".
Winner
All nominees
Diana Sands
East Side/West Side For playing "Ruth". For episode "Who Do You Kill?".
Ruby Dee
The Doctors and the Nurses For playing "Jenny Bishop". For episode "Express Stop from Lennox Avenue".
Jeanette Nolan
The Richard Boone Show For playing "Jessie McCoony". For episode "Vote No on 11!".
Bethel Leslie
The Richard Boone Show For playing "Ellen Dudley". For episode "Statement of Fact".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Carl Reiner, Sam Denoff, Bill Persky
Winner
All nominees
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
Jerry Davis, Steve Gethers, Lee Loeb, John McGreevey
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
Jerry Davis, Steve Gethers, Lee Loeb, John McGreevey
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Gerald Gardner, Thomas Meehan, David Panich, Saul Turteltaub, Tony Webster, Robert Emmett
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Gerald Gardner, Thomas Meehan, David Panich, Saul Turteltaub, Tony Webster, Robert Emmett
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Paul Mazursky, Herbert Baker, Gary Belkin, Ernest Chambers, Larry Gelbart, Saul Ilson, Sheldon Keller, Mel Tolkin, Larry Tucker
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
Rod Serling For episode "It's Mental Work".
Winner
All nominees
The Alfred Hitchcock Hour The Alfred Hitchcock Hour
James Bridges For The Jar (1964)
The Patriots The Patriots
Robert Hartung
The Richard Boone Show The Richard Boone Show
Walter Newman For episode "The Hooligan".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama - Original
The Defenders The Defenders
Ernest Kinoy For episode "Blacklist".
Winner
All nominees
East Side/West Side East Side/West Side
Arnold Perl For episode: "Who Do You Kill?".
Breaking Point Breaking Point
Allan Sloane For episode "And James Was A Very Small Snail".
Dr. Kildare Dr. Kildare
Adrian Spies For episode "What's God to Julius?".
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
David Rayfiel For episode "Something About Lee Wiley".
Primetime Emmy / The Program of the Year
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Winner
All nominees
The American Revolution of '63 The American Revolution of '63
Town Meeting of the World Town Meeting of the World
The Defenders The Defenders
For episode "Blacklist".
The Kremlin The Kremlin
