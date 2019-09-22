Menu
Primetime Emmy Awards 2019

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2019

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 22 September 2019
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Fleabag 8.4
Fleabag
Garri Bredbir, Jack Williams, Harry Williams, Lydia Hampson, Phoebe Waller-Bridge, Joe Lewis, Sarah Hammond
Winner
All nominees
The Good Place
The Good Place
David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Drew Goddard, Matt Murray, Michael Schur, Megan Amram, Joe Mande, Jen Statsky
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Natasha Lyonne, Dave Becky, Amy Poehler, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Leslye Headland, Lilly Burns, Kate Arend
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Colin Brunton, Eugene Levy, Michael Short, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Dan Levy, David West Read, Rupinder Gill, Fred Levy
Barry 7.7
Barry
Alec Berg, Bill Hader, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, George Raymond Richard Martin, Duncan Muggoch, Christopher Newman, David Nutter, Miguel Sapochnik, Greg Spence, David Benioff, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, D.B. Weiss, Bryan Cogman
Winner
All nominees
Succession 7.0
Succession
Will Ferrell, Jonathan Filley, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Dzhonatan Gletce, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble
Pose
Pose
Lou Eyrich, Erica Kay, Ryan Murphy, Brad Simpson, Brad Falchuk, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Killing Eve 8.2
Killing Eve
Elinor Day, Gina Mingacci, Sandra Oh, Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Andrew Noble, Emerald Fennell, Damon Thomas, Morenike Williams, Phoebe Waller-Bridge, Francesca Gardiner
Bodyguard 8.3
Bodyguard
Eric Coulter, Simon Heath, Jed Mercurio, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, David Manson, Patrick Markey, Chris Mundy, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque
This Is Us 8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Bill Hader
Bill Hader
Barry For playing: "Barry".
Winner
All nominees
Don Cheadle
Don Cheadle
Black Monday For playing: "Maurice "Mo" Monroe".
Michael Douglas
Michael Douglas
The Kominsky Method For playing: "Sandy Kominsky".
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish For playing: "Andre "Dre" Johnson".
Eugene Levy
Eugene Levy
Schitt's Creek For playing: "Johnny Rose".
Ted Danson
Ted Danson
The Good Place For playing: "Michael".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Billy Porter
Pose For playing: "Pray Tell".
Winner
All nominees
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul For playing: "Jimmy McGill".
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark For playing: "Martin 'Marty' Byrde".
Kit Harington
Kit Harington
Game of Thrones For playing: "Jon Snow".
Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia
This Is Us For playing: "Jack Pearson".
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us For playing: "Randall Pearson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Phoebe Waller-Bridge
Phoebe Waller-Bridge
Fleabag For playing: "Fleabag".
Winner
All nominees
Christina Applegate
Christina Applegate
Dead to Me For playing: "Jen".
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
Schitt's Creek For playing: "Moira Rose".
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep For playing: "Selina Meyer".
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Russian Doll For playing: "Nadia".
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Jodie Comer
Jodie Comer
Killing Eve For playing: "Villanelle".
Winner
All nominees
Sandra Oh
Sandra Oh
Killing Eve For playing: "Eve Polastri".
Laura Linney
Laura Linney
Ozark For playing: "Wendy Byrde".
Emilia Clarke
Mandy Moore
Mandy Moore
This Is Us For playing: "Rebecca Pearson".
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards For playing: "Claire Underwood".
Viola Davis
Viola Davis
How to Get Away with Murder For playing: "Annalise Keating".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Abe Weissman".
Winner
All nominees
Henry Winkler
Henry Winkler
Barry For playing: "Gene Cousineau".
Anthony Carrigan
Anthony Carrigan
Barry For playing: "NOHO Hank".
Alan Arkin
Alan Arkin
The Kominsky Method For playing: "Norman Newlander".
Tony Hale
Tony Hale
Veep For playing: "Gary Walsh".
Stephen Root
Stephen Root
Barry For playing: "Monroe Fuches".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones For playing: "Tyrion Lannister".
Winner
All nominees
Alfie Allen
Alfie Allen
Game of Thrones For playing: "Theon Greyjoy".
Chris Sullivan
Chris Sullivan
This Is Us For playing: "Toby Damon".
Michael Kelly
Michael Kelly
House of Cards For playing: "Doug Stamper".
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Better Call Saul For playing: "Gus Fring".
Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau
Game of Thrones For playing: "Jamie Lannister".
Jonathan Banks
Jonathan Banks
Better Call Saul For playing: "Mike Ehrmantraut".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Susie Myerson".
Winner
All nominees
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Betty Gilpin
Betty Gilpin
GLOW For playing: "Debbie Eagan".
Sarah Goldberg
Sarah Goldberg
Barry For playing: "Sally Reed".
Olivia Colman
Olivia Colman
Fleabag For playing: "Godmother".
Anna Chlumsky
Anna Chlumsky
Veep For playing: "Amy Brookheimer".
Marin Hinkle
Marin Hinkle
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Rose Weissman".
Sian Clifford
Sian Clifford
Fleabag For playing: "Claire".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Julia Garner
Julia Garner
Ozark For playing: "Ruth Langmore".
Winner
All nominees
Lena Headey
Lena Headey
Game of Thrones For playing: "Cersei Lannister".
Fiona Shaw
Fiona Shaw
Killing Eve For playing: "Carolyn Martens".
Gwendoline Christie
Gwendoline Christie
Game of Thrones For playing: "Brienne of Tarth".
Maisie Williams
Maisie Williams
Game of Thrones For playing: "Arya Stark".
Sophie Turner
Sophie Turner
Game of Thrones For playing: "Sansa Stark".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Bradley Whitford
Bradley Whitford
The Handmaid's Tale For episode "Postpartum" for playing "Commander Joseph Lawrence"
Winner
All nominees
Glynn Turman
Glynn Turman
How to Get Away with Murder For episode "It Was the Worst Day of My Life" for playing "Nate Lahey, Sr."
Michael Angarano
Michael Angarano
This Is Us For episode "Songbird Road: Part One" for playing "Nick Pearson"
Ron Cephas Jones
Ron Cephas Jones
This Is Us For episode "A Philadelphia Story" for playing "William"
Kumail Nanjiani
Kumail Nanjiani
The Twilight Zone For episode "The Comedian" for playing "Samir Wassan"
Michael McKean
Michael McKean
Better Call Saul For episode "Winner" for playing "Chuck McGill"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Cherry Jones
Cherry Jones
The Handmaid's Tale For playing: "Holly". For episode "Holly".
Winner
All nominees
Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
This Is Us For playing: "Carol Clarke". For episode "My Little Island Girl".
Jessica Lange
Jessica Lange
American Horror Story For playing: "Constance Langdon". For episode "Return to Murder House".
Laverne Cox
Laverne Cox
Orange Is the New Black For playing: "Sophia Burset". For episode "Well This Took a Dark Turn".
Cicely Tyson
How to Get Away with Murder For playing: "Ophelia Harkness". For episode "Where Are Your Parents?".
Carice van Houten
Carice van Houten
Game of Thrones For playing: "Melisandre". For episode "The Long Night".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Luke Kirby
Luke Kirby
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Lenny Bruce". For episode: "All Alone".
Winner
All nominees
Rufus Sewell
Rufus Sewell
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Declan Howell". For episode "Look, She Made a Hat".
Peter MacNicol
Peter MacNicol
Veep For playing: "Jeff Kane". For episode "Oslo".
John Mulaney
John Mulaney
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "John Mulaney/Thomas Rhett".
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Matt Damon/Mark Ronson and Miley Cyrus".
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Adam Sandler/Shawn Mendes".
Robert De Niro
Robert De Niro
Saturday Night Live For playing: "Robert Mueller". For episode "Sandra Oh/Tame Impala".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Jane Lynch
Jane Lynch
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Sophie Lennon". For episode "Vote for Kennedy, Vote for Kennedy"
Winner
All nominees
Maya Rudolph
Maya Rudolph
The Good Place For playing: "The Judge". For episode "Chidi Sees the Time-Knife".
Fiona Shaw
Fiona Shaw
Fleabag For playing: "Counsellor". For episode "Episode 2".
Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
Fleabag For playing: "Belinda". For episode "Episode 3".
Emma Thompson
Emma Thompson
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Emma Thompson/Jonas Brothers".
Sandra Oh
Sandra Oh
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Sandra Oh/Tame Impala".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Winner
All nominees
BoJack Horseman 8.5
BoJack Horseman
Will Arnett, Noel Bright, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Aaron Paul, Peter Knight, Elijah Aron, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Lisa Hanawalt, Joanna Calo, Raphael Bob-Waksberg, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Ian Hamilton For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
Adventure Time 8.2
Adventure Time
Brian A. Miller, Kent Osborne, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Keith Mack, Adam Muto, Lindsey Pollard, Diana Lafyatis, Somvilay Xayaphone, Cole Sanchez, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Sean Dempsey, Jennifer Flackett, Jamie H. Huang, Mark Levin, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Chris Prynoski, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Nick Kroll, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Andrew Goldberg, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Winner
All nominees
Steven Universe
Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Stephen Hillenburg, Alan Smart, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Adam Paloian For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
Teen Titans Go! 7.4
Teen Titans Go!
Peggy Regan, Amy Wolfram, Eric Pringle, Luke Cormican, Aaron Horvath, Sam Register, James Krenzke, Michael Jelenic, Peter Rida Michail For episode "Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story"
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing "Peter Griffin/Stewie Griffin/Brian Griffin/Glenn Quagmire/Tom Tucker/Seamus" for episode "Con Heiress"
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Hank Azaria For episode "From Russia Without Love" for playing "Moe/Carl/Duffman/Kirk"
When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special
Eric Jacobson For playing "Bert/Grover/Oscar"
Family Guy 8.6
Family Guy
Alex Borstein For episode "Throw It Away" for playing: "Lois Griffin/Tricia Takanawa"
F Is for Family 7.8
F Is for Family F is for Family
Kevin Michael Richardson For episode: "The Stinger" for playing "Rosie"
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Crazy Ex-Girlfriend
Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Rachel Bloom, Jack Dolgen For song "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal". For episode "I Have To Get Out"
Winner
All nominees
The 72nd Annual Tony Awards The 72nd Annual Tony Awards
Josh Groban, Sara Bareilles, Shaina Taub For song "This One's For You"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Leslie Jones, Bryan H. Tucker, Eli Brueggemann For song "The Upper East Side" from episode "James McAvoy/Meek Mill"
Documentary Now! 7.2
Documentary Now!
Seth Meyers, John Mulaney, Eli Bolin For song "Holiday Party (I Did A Little Cocaine Tonight)" from episode "Original Cast Album: Co-op"
Flight of the Conchords: Live in London 8.2
Flight of the Conchords: Live in London
Bret McKenzie, Jemaine Clement For song "Father & Son"
Song of Parkland Song of Parkland
Mark Sonnenblick, Ashley Paseltiner, Molly Reichard For song "Beautiful Things Can Grow"
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Succession 7.0
Succession
Nicholas Britell
Winner
All nominees
Castle Rock 6.6
Castle Rock
Thomas Newman
Crazy Ex-Girlfriend
Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Rachel Bloom, Jack Dolgen
Good Omens 9.2
Good Omens
David Arnold
Our Planet 8.5
Our Planet
Steven Price
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Free Solo 8.1
Free Solo
Marco Beltrami, Brandon Roberts
Winner
All nominees
RBG 7.6
RBG
Miriam Cutler
Hostile Planet
Hostile Planet
Benjamin Wallfisch For episode "Oceans"
Game of Thrones: The Last Watch 7.1
Game of Thrones: The Last Watch
Hannah Peel
Love, Gilda Love, Gilda
Miriam Cutler
Our Planet 8.5
Our Planet
Steven Price For episode "One Planet"
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino, Robin Urdang For episode "We're Going to the Catskills!"
Winner
All nominees
Fosse/Verdon
Fosse/Verdon
Steven Gizicki For episode "Life is a Cabaret"
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Thomas Golubic For episode "Something Stupid"
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Brienne Rose For episode "Nothing in this World is Easy"
Quincy 7.6
Quincy
Jasper Leak
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman For Reparations (2018)
Winner
All nominees
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
David Benioff, D.B. Weiss For The Iron Throne (2019)
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Daina Reid For Holly (2018)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
David Nutter For The Last of the Starks (2019)
Succession 7.0
Succession
Adam McKay For Celebration (2018)
Killing Eve 8.2
Killing Eve
Lisa Brühlmann For Desperate Times (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Fleabag 8.4
Fleabag
Garri Bredbir For Episode #2.1 (2019)
Winner
All nominees
Barry 7.7
Barry
Alec Berg For The Audition (2019)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino For We're Going to the Catskills! (2018)
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mark Cendrowski For The Stockholm Syndrome (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban
Winner
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
The Sentence The Sentence
Sam Bisbee, Rudy Valdez, Theodora Dunlap, Jackie Kelman Bisbee Tied with RBG (2018).
Winner
RBG 7.6
RBG
Betsy West, Courtney Sexton, Julie Cohen, Amy Entelis Tied with The Sentence (2018).
Winner
All nominees
Three Identical Strangers 7.6
Three Identical Strangers
Becky Read, Grace Hughes-Hallett
Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes 7.1
Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes
Alex Gibney, Molly Thompson, Alexis Bloom, Will Cohen
Hale County This Morning, This Evening 6.4
Hale County This Morning, This Evening
Joslyn Barnes, Su Kim, Lois Vossen, RaMell Ross
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Chris O'Dowd
Chris O'Dowd
State of the Union For playing "Tom"
Winner
All nominees
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
ctrl alt delete For playing: "Dr. Rosenblatt".
Jimmy Fallon
Jimmy Fallon
Beto Breaks the Internet For playing: "Beto O'Rourke"
Ryan O'Connell
Ryan O'Connell
Special For playing: "Ryan Hayes"
Patton Oswalt
Patton Oswalt
An Emmy for Megan For playing: "Patton".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Rosamund Pike
Rosamund Pike
State of the Union For playing "Louise"
Winner
All nominees
Ilana Glazer
Ilana Glazer
Hack Into Broad City For playing: "Ilana Wexler".
Punam Patel
Punam Patel
Special For playing: "Kim Laghari".
Jessica Hecht
Jessica Hecht
Special For playing: "Mom".
Abbi Jacobson
Abbi Jacobson
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Fleabag 8.4
Fleabag
Olivia Scott-Webb
Winner
All nominees
Veep 6.7
Veep
Dorian Frankel, Sibby Kirchgessner
Barry 7.7
Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Christine Kromer
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Cindy Tolan
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Winner
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Killing Eve 8.2
Killing Eve
Gilly Poole, Syuzann Smit
Succession 7.0
Succession
Douglas Aibel, Francine Maisler, Henry Russell Bergstein
Pose
Pose
Alexa L. Fogel
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
When They See Us
When They See Us
Aisha Coley, Billy Hopkins, Ashley Ingram
Winner
All nominees
Fosse/Verdon
Fosse/Verdon
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Chernobyl 7.3
Chernobyl
Nina Gold, Robert Sterne
Sharp Objects 6.8
Sharp Objects
David Rubin
Escape at Dannemora 7.7
Escape at Dannemora
Rachel Tenner
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Gretchen Palek, Ally Capriotti Grant, Quinn Fegan, Pamela Vallarelli
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Winner
All nominees
Song of Parkland Song of Parkland
Nancy Abraham, Lisa Heller, Emi Shatc, Sara Rodriguez
A Series of Unfortunate Events 7.0
A Series of Unfortunate Events
Neil Patrick Harris, Barry Sonnenfeld, Rose Lam, Daniel Handler, Rand Geiger, Joe Tracz
Star Wars: Resistance
Star Wars: Resistance
Dave Filoni, Brandon Auman, Justin Ridge, Shuzo John Shiota, Athena Yvette Portillo, Jack Liang
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Crazy Ex-Girlfriend
Crazy Ex-Girlfriend
Ketrin Barns For routines "Don't Be a Lawyer," "Antidepressants Are So Not a Big Deal"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
World of Dance World of Dance
Tessandra Chavez Routines: "Don't Wanna Think," "Fix You," "Piece By Piece"
Winner
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Luther Brown Routines: "Bump," "Juice," "Yummy"
World of Dance World of Dance
Karen Forcano, Ricardo Vega Routines: "Caminare," "La Malanga," "Pegate"
World of Dance World of Dance
Suresh Mukund For the routines "Malhari", "Yeh Raat", "O Fortuna + Aadevadanna Eedevadanna"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Glass Heart Concerto," "It Takes a Lot to Know a Man"
World of Dance World of Dance
Melvin Timtim Routines: "DNA," "Drop It Like It's Hot," "Headband"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Chernobyl 7.3
Chernobyl
Jakob Ihre For episode "Please Remain Calm"
Winner
All nominees
Deadwood 7.0
Deadwood
David Klein
True Detective 8.2
True Detective
Germain McMicking For episode "The Great War and Modern Memory"
When They See Us
When They See Us
Bradford Young For episode "Part One"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
The Ranch
The Ranch
Donald A. Morgan For epsisode "Reckless"
Winner
All nominees
Rel Rel
George Mooradian For episode "Halloween"
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Gary Baum For episode "Family, Trip"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Free Solo 8.1
Free Solo
Clair Popkin, Jimmy Chin, Mikey Schaefer
Winner
All nominees
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Bhutan"
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Bhutan"
Our Planet 8.5
Our Planet
Jamie McPherson, Roger Horrocks For episode "One Planet"
Our Planet 8.5
Our Planet
Matthew Aeberhard, Alastair MacEwen For episode "Jungles"
Our Planet 8.5
Our Planet
Gavin Thurston, Doug Anderson For episode "Coastal Seas"
Our Planet 8.5
Our Planet
Matthew Aeberhard, Alastair MacEwen For episode "Jungles"
Our Planet 8.5
Our Planet
Gavin Thurston, Doug Anderson For episode "Coastal Seas"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Winner
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Winner
All nominees
Survivor
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Queer Eye Queer Eye
Garrette Warner Rose For episode "God Bless Gay"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Survivor
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Chris Teague For Ariadne (2019)
Winner
All nominees
Insecure 8.6
Insecure
Ava Berkofsky For High-Like (2018)
Homecoming
Homecoming
Tod Campbell For Optics (2018)
Ballers 7.3
Ballers
Anthony Hardwick For Rough Ride (2018)
Fleabag 8.4
Fleabag
Tony Miller For Episode #2.1 (2019)
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
D.J. Stipsen For Manhattan Night Club (2019)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For Simone (2018)
Winner
All nominees
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Zoë White For Holly (2018)
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For The Word (2018)
Ray Donovan 8.6
Ray Donovan
Robert McLachlan For Staten Island: Part 1 (2018)
Hanna 7.6
Hanna
Dana Gonzales For Forest (2019)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Jonathan Freeman For The Iron Throne (2019)
The Man in the High Castle 6.9
The Man in the High Castle
Gonzalo Amat For Jahr Null (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Melissa Stanton, Jennifer Rogien, Charlotte Svenson For episode "Superiority Complex"
Winner
All nominees
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Wedding"
Schitt's Creek 7.7
Schitt's Creek
Debra Hanson, Darci Cheyne For episode "The Dress"
Sharp Objects 6.8
Sharp Objects
Shawn Barry, Alix Friedberg For episode "Closer"
Escape at Dannemora 7.7
Escape at Dannemora
Barbara Hause, David C. Robinson, Ann Bryant For episode "Part 6"
black-ish
black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson For episode "Purple Rain"
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Wedding"
black-ish
black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson For episode "Purple Rain"
Escape at Dannemora 7.7
Escape at Dannemora
Barbara Hause, David C. Robinson, Ann Bryant For episode "Part 6"
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Art Conn, Zaldy For episode "Trump: The Rusical"
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Polina Roytman, Candice Rainwater For episode "The Premiere"
The Masked Singer The Masked Singer
Grainne O'Sullivan, Marina Toybina For episode "Finale"
Homecoming: A Film by Beyoncé Homecoming: A Film by Beyoncé
Timmy White, Olivier Rousteing, Marni Senofonte
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Ashley Dudek, Karena Sanchez For episode with host Sandra Oh
Homecoming: A Film by Beyoncé Homecoming: A Film by Beyoncé
Timmy White, Olivier Rousteing, Marni Senofonte
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Ashley Dudek, Karena Sanchez For episode with host Sandra Oh
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Polina Roytman, Candice Rainwater For episode "The Premiere"
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Free Solo 360 Free Solo 360
Evan Hayes, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
All nominees
Conan Conan
Conan O'Brien, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross for Without Borders: "Japan" and "Australia"
The Oscars The Oscars
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Meghan de Boer, Jeanne Cheung, Kimberly Weisberg For the digital experience
The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019
James Corden, Rob Crabbe, Ryan McKee, Ben Winston, Adam Abramson
Conan Conan
Conan O'Brien, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross for Without Borders: "Japan" and "Australia"
The Oscars The Oscars
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Meghan de Boer, Jeanne Cheung, Kimberly Weisberg For the digital experience
The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019
James Corden, Rob Crabbe, Ryan McKee, Ben Winston, Adam Abramson
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Free Solo 8.1
Free Solo
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
All nominees
RBG 7.6
RBG
Betsy West, Julie Cohen
Watch trailer
Fyre: The Greatest Party That Never Happened 7.2
Fyre: The Greatest Party That Never Happened Fyre
Chris Smith
Three Identical Strangers 7.6
Three Identical Strangers
Tim Wardle
Leaving Neverland 7.0
Leaving Neverland
Dan Reed
Watch trailer
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Chernobyl 7.3
Chernobyl
Yohan Renk
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Hisham Abed For episode "Black Girl Magic"
Winner
All nominees
American Ninja Warrior American Ninja Warrior
Patrick McManus For episode "Minneapolis City Qualifiers"
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Who Wants a Rolex?"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode "Whatcha Unpackin?"
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode "1002"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode "Adam Sandler/Shawn Mendes"
Winner
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode "Live Midterm Election Show"
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino For episode "Psychics"
Who Is America? 6.9
Who Is America?
Sacha Noam Baron Cohen, Dan Mazer, Nathan Fielder, Daniel Gray Longino For "Episode 102"
Documentary Now! 7.2
Documentary Now!
Alexander Buono, Rhys Thomas For epsiode "Waiting for the Artist"
Drunk History 6.1
Drunk History
Derek Waters For episode "Are You Afraid of the Drunk?"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
Springsteen on Broadway Springsteen on Broadway
Thom Zimny
Winner
All nominees
Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons' Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons'
James Burrows, Andy Fisher
Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool
Ben Winston
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Homecoming: A Film by Beyoncé Homecoming: A Film by Beyoncé
Beyonce Knowles, Ed Burke
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Our Planet 8.5
Our Planet
Alastair Fothergill, Keith Scholey, Sophie Lanfear
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Leaving Neverland 7.0
Leaving Neverland
Nancy Abraham, Lisa Heller, Dan Reed
Winner
All nominees
The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley 7.1
The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
Nancy Abraham, Sara Bernstein, Graydon Carter, Alex Gibney, Stacey Offman, Jessie Deeter, Erin Edeiken
Minding the Gap 8.1
Minding the Gap
Steve James, Gordon Quinn, Sally Jo Fifer, Justine Nagan, Bing Liu, Chris White, Diane Moy Quon
Love, Gilda Love, Gilda
Lisa D'Apolito, James Tumminia, Alan Zweibel, Courtney Sexton, Bronwyn Berry, Meryl Goldsmith, Amy Entelis
Fyre: The Greatest Party That Never Happened 7.2
Fyre: The Greatest Party That Never Happened Fyre
Chris Smith, Danny Gabai, Gabrielle Bluestone, Mick Purzycki
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Michele Clapton, Kate O'Farrell, Emma O'Loughlin For episode "The Bells"
Winner
All nominees
A Series of Unfortunate Events 7.0
A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Courtney McKenzie, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For episode "Penultimate Peril: Part 2"
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For episode "The Word"
Good Omens 9.2
Good Omens
Claire Anderson, Beth Lewis, Bobbie Edwards For episode "Hard Times"
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Fosse/Verdon
Fosse/Verdon
Christine Cantrell, Christopher Fulton, Christen Edwards, Nicole Bridgeford, Stanley Tines, Charlene Belmond
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Hector Pocasangre For episode: "Trump: The Rusical".
Winner
All nominees
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Stacey Morris, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Amber Nicholle Maher, Darbie Wieczorek For Episode "Live Top 13 Performances" NBC
World of Dance World of Dance
Melanie Verkins, Dean Banowetz, Yuko T. Koach, John Mccormick, Meagan Herrera, Cory Rotenberg For episode 306
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Rhonda O'Neal, Brittany Spaulding For episode "Halloween Night"
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Jerry DeCarlo, Peggy Schierholz, Christine Cantrell, Jon Jordan, Sabana Majeed For episode "We're Going To The Catskills!"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
RuPaul
Winner
All nominees
Making It Making It
Nick Offerman, Amy Poehler
Tidying Up with Marie Kondo
Tidying Up with Marie Kondo
Marie Kondo
Ellen's Game of Games Ellen's Game of Games
Ellen DeGeneres
The World's Best The World's Best
James Corden
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
David Pate For episode "The Witness"
Winner
Age of Sail Age of Sail
Jasmin Lai
Winner
Age of Sail Age of Sail
Celine Desrumaux
Winner
Age of Sail Age of Sail
Bruno Mangyoku
Winner
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
Owen Sullivan For episode "Sucker of Souls"
Winner
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
Jun-Ho Kim For episode "Good Hunting"
Winner
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
Alberto Mielgo For episode "The Witness"
Winner
Carmen Sandiego 6.7
Carmen Sandiego
Elaine Lee For episode "The Chasing Paper Caper".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Anthony Bourdain, Jared Andrukanis, Michael Steed, Sandra Zweig, Jonathan Cianfrani Bourdain's nomination was posthumous.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Innovation in Interactive Media
Artificial Artificial
Bonnie Buckner, Bernie Su, Ken Kalopsis, Evan Mandery, Michael Y. Chow Twitch
Winner
Wolves in the Walls Wolves in the Walls
Pete Billington, Edward Saatchi, Jessica Shamash
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Interactive Program
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Opus Moreschi, Chris Licht, Matt Simpson, Ariel Dumas
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
James Corden, Rob Crabbe, Ben Winston, Adam Abramson, Tyler White
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
The Daily Show The Daily Show
Trevor Noah
Conan Conan
Conan O'Brien, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross, Steve Beslow
