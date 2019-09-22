Garri Bredbir, Jack Williams, Harry Williams, Lydia Hampson, Phoebe Waller-Bridge, Joe Lewis, Sarah Hammond
Winner
8.4
Fleabag
Garri Bredbir, Jack Williams, Harry Williams, Lydia Hampson, Phoebe Waller-Bridge, Joe Lewis, Sarah Hammond
Winner
All nominees
The Good Place
David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Drew Goddard, Matt Murray, Michael Schur, Megan Amram, Joe Mande, Jen Statsky
6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Piter Hayk, David Hyman, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Gabrielle Allan, Doug Smith, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Dan Mintz
8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino
7.3
Russian Doll
Natasha Lyonne, Dave Becky, Amy Poehler, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Leslye Headland, Lilly Burns, Kate Arend
7.7
Schitt's Creek
Colin Brunton, Eugene Levy, Michael Short, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Dan Levy, David West Read, Rupinder Gill, Fred Levy
7.7
Barry
Alec Berg, Bill Hader, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Piter Hayk, David Hyman, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Gabrielle Allan, Doug Smith, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Dan Mintz
8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino
The Good Place
David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Drew Goddard, Matt Murray, Michael Schur, Megan Amram, Joe Mande, Jen Statsky
7.3
Russian Doll
Natasha Lyonne, Dave Becky, Amy Poehler, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Leslye Headland, Lilly Burns, Kate Arend
7.7
Schitt's Creek
Colin Brunton, Eugene Levy, Michael Short, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Dan Levy, David West Read, Rupinder Gill, Fred Levy
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, George Raymond Richard Martin, Duncan Muggoch, Christopher Newman, David Nutter, Miguel Sapochnik, Greg Spence, David Benioff, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, D.B. Weiss, Bryan Cogman
Winner
8.6
Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, George Raymond Richard Martin, Duncan Muggoch, Christopher Newman, David Nutter, Miguel Sapochnik, Greg Spence, David Benioff, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, D.B. Weiss, Bryan Cogman
Winner
All nominees
7.0
Succession
Will Ferrell, Jonathan Filley, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Dzhonatan Gletce, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble
Pose
Lou Eyrich, Erica Kay, Ryan Murphy, Brad Simpson, Brad Falchuk, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Eric Coulter, Simon Heath, Jed Mercurio, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
8.7
Ozark
Jason Bateman, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, David Manson, Patrick Markey, Chris Mundy, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque
8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.3
Bodyguard
Eric Coulter, Simon Heath, Jed Mercurio, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
8.7
Ozark
Jason Bateman, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, David Manson, Patrick Markey, Chris Mundy, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque
Pose
Lou Eyrich, Erica Kay, Ryan Murphy, Brad Simpson, Brad Falchuk, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
7.0
Succession
Will Ferrell, Jonathan Filley, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Dzhonatan Gletce, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble
8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
8.0
This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Winner
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Winner
All nominees
8.5
BoJack Horseman
Will Arnett, Noel Bright, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Aaron Paul, Peter Knight, Elijah Aron, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Lisa Hanawalt, Joanna Calo, Raphael Bob-Waksberg, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Ian Hamilton For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
8.2
Adventure Time
Brian A. Miller, Kent Osborne, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Keith Mack, Adam Muto, Lindsey Pollard, Diana Lafyatis, Somvilay Xayaphone, Cole Sanchez, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
7.8
Big Mouth
Sean Dempsey, Jennifer Flackett, Jamie H. Huang, Mark Levin, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Chris Prynoski, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Nick Kroll, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Andrew Goldberg, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
8.5
BoJack Horseman
Will Arnett, Noel Bright, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Aaron Paul, Peter Knight, Elijah Aron, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Lisa Hanawalt, Joanna Calo, Raphael Bob-Waksberg, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
8.2
Adventure Time
Brian A. Miller, Kent Osborne, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Keith Mack, Adam Muto, Lindsey Pollard, Diana Lafyatis, Somvilay Xayaphone, Cole Sanchez, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
7.8
Big Mouth
Sean Dempsey, Jennifer Flackett, Jamie H. Huang, Mark Levin, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Chris Prynoski, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Nick Kroll, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Andrew Goldberg, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Ian Hamilton For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
David Fincher, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Winner
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Winner
All nominees
Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
7.6
Robot Chicken
Seth Green, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Stephen Hillenburg, Alan Smart, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Adam Paloian For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Stephen Hillenburg, Alan Smart, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Adam Paloian For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
7.4
Teen Titans Go!
Peggy Regan, Amy Wolfram, Eric Pringle, Luke Cormican, Aaron Horvath, Sam Register, James Krenzke, Michael Jelenic, Peter Rida Michail For episode "Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story"
Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
7.6
Robot Chicken
Seth Green, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban
Winner
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban
Winner
All nominees
The Daily ShowThe Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
The Daily ShowThe Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Allana Harkin, Kim Burdges, Pat King, Melinda Taub
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Allana Harkin, Kim Burdges, Pat King, Melinda Taub
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
The Late Late Show with James CordenThe Late Late Show with James Corden
James Corden, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Ben Winston
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Winner
Life Below ZeroLife Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Winner
All nominees
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Queer EyeQueer Eye
Garrette Warner Rose For episode "God Bless Gay"
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.