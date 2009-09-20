Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2009

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2009

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 20 September 2009
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
30 Rock
Winner
Winner
All nominees
Entourage
Entourage
Mark Wahlberg, Denis Biggs, Wayne Carmona, Doug Allyn, Stephen Levinson, Mark Mylod, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss, Ally Musika
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Carter Bays, Pamela Fryman, Chris Harris, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Theresa Mulligan, Jamie Rhonheimer, Chuck Tatham, Craig Thomas, Kourtney Kang
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
Troy Miller, James Bobin, Stu Smiley, Tracey Baird, Bret McKenzie, Jemaine Clement, Anna Dokoza
The Office 8.8
The Office
Paul Feig, Steve Carell, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Aaron Shure, Ben Silverman, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Mindy Kaling, Justin Spitzer, Jake Aust, Teri Weinberg, Gene Stupnitsky
Family Guy 8.6
Family Guy
Richard Appel, David A. Goodman, Mark Hentemann, Seth MacFarlane, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Kirker Butler, Steve Callaghan, Alec Sulkin, Wellesley Wild, Mike Henry, Shannon Smith
Weeds 8.6
Weeds
Roberto Benabib, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Craig Zisk, Matthew Salsberg, Rolin Jones
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Mettyu Ueyner
Winner
All nominees
Dexter 8.9
Dexter
Scott Buck, Sara Colleton, Charles H. Eglee, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg, Tim Schlattmann
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Vince Gilligan, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
Big Love
Big Love
Tom Hanks, David Knoller, Bernadette Caulfield, Gary Goetzman, Mark V. Olsen, Will Scheffer, Steve Turner
House M.D.
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Peter Blake, Leonard Dick, Doris Egan, Liz Friedman, David Hoselton, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Lawrence Kaplow, Hugh Laurie, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, Deran Sarafian, David Shore, Russel Friend, Garrett Lerner, Eli Attie, David Foster
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams, Jack Bender, Patricia Churchill, Carlton Cuse, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Stephen Williams, Paul Zbyszewski, Bryan Burk, Brian K. Vaughan
Damages 8.1
Damages
Mark A. Baker, Glenn Kessler, Todd A. Kessler, Daniel Zelman, Aaron Zelman
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock For playing: "Jack Donaghy".
Winner
All nominees
Jemaine Clement
Jemaine Clement
Flight of the Conchords For playing: "Jemaine".
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory For playing: "Sheldon Cooper".
Steve Carell
Steve Carell
The Office For playing: "Michael Scott".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing: "Adrian Monk".
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Two and a Half Men For playing: "Charlie Harper".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Breaking Bad For playing: "Walter White".
Winner
All nominees
Simon Baker
Simon Baker
The Mentalist For playing: "Patrick Jane".
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men For playing: "Don Draper".
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
In Treatment For playing: "Paul Weston".
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter For playing: "Dexter Morgan".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D. For playing: "Gregory House".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Toni Collette
Toni Collette
United States of Tara For playing: "Tara Gregson".
Winner
All nominees
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds For playing: "Nancy Botwin".
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock For playing: "Liz Lemon".
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Sarah Silverman
Sarah Silverman
The Sarah Silverman Program. For playing: "Sarah Silverman".
Christina Applegate
Christina Applegate
Samantha Who? For playing: "Samantha Newly".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Glenn Close
Glenn Close
Damages For playing: "Patty Hewes".
Winner
All nominees
Sally Field
Sally Field
Brothers & Sisters For playing: "Nora Walker".
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Mad Men For playing: "Peggy Olson".
Holly Hunter
Holly Hunter
Saving Grace For playing: "Grace Hanadarko".
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Olivia Benson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Jon Cryer
Two and a Half Men For playing: "Alan Harper".
Winner
All nominees
Rainn Wilson
Rainn Wilson
The Office For playing: "Dwight Schrute".
Kevin Dillon
Kevin Dillon
Entourage For playing: "Johnny Chase".
Tracy Morgan
Tracy Morgan
30 Rock For playing: "Tracy Jordan".
Jack McBrayer
Jack McBrayer
30 Rock For playing: "Kenneth Parcell".
Neil Patrick Harris
Neil Patrick Harris
How I Met Your Mother For playing: "Barney Stinson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Michael Emerson
Michael Emerson
Lost For playing: "Ben Linus".
Winner
All nominees
William Shatner
William Shatner
Boston Legal For playing: "Denny Crane".
John Slattery
John Slattery
Mad Men For playing: "Roger Sterling, Jr.".
Aaron Paul
Aaron Paul
Breaking Bad For playing: "Jesse Pinkman".
Kristian Klemenson
Boston Legal For playing: "Jerry Espenson".
William Hurt
William Hurt
Damages For playing: "Daniel Purcell".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Pushing Daisies For playing: "Olive Snook".
Winner
All nominees
Jane Krakowski
Jane Krakowski
30 Rock For playing: "Jenna Maroney ".
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Ugly Betty For playing: "Wilhelmina Slater".
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Amy Poehler
Amy Poehler
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Weeds For playing: "Celia Hodes".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Cherry Jones
Cherry Jones
24 For playing: "Allison Taylor".
Winner
All nominees
Chandra Wilson
Grey's Anatomy For playing: "Miranda Bailey".
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy For playing: "Cristina Yang".
Rose Byrne
Rose Byrne
Damages For playing: "Ellen Parsons".
Dianne Wiest
Dianne Wiest
In Treatment For playing: "Gina Toll".
Hope Davis
Hope Davis
In Treatment For playing: "Mia Nesky".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Rescue Me For playing "Dwight". For episode "Sheila".
Winner
All nominees
Edward Asner
Edward Asner
CSI: NY For playing "Abraham Klein". For episode "Yahrzeit".
Jimmy Smits
Jimmy Smits
Dexter For playing "Miguel Prado". For episode "Go Your Own Way".
Ernest Borgnine
ER For playing "Paul Manning". For episode "And In The End".
Ted Danson
Ted Danson
Damages For playing "Arthur Frobisher". For episode "They Had to Tweeze That Out of My Kidney".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Bernadette Stabler". For episode "Swing".
Winner
All nominees
Sharon Lawrence
Sharon Lawrence
Grey's Anatomy For playing "Robbie Stevens". For episode "No Good At Saying Sorry (One More Chance)".
CCH Pounder
CCH Pounder
The No. 1 Ladies' Detective Agency For playing "Mrs. Curtin". For episode "The Boy With The African Heart".
Carol Burnett
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Bridget 'Birdie' Sulloway". For episode "Ballerina".
Brenda Blethyn
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Linnie Malcolm/Caroline Cantwell". For episode "Persona".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Saturday Night Live For playing "Various Characters". For episode with host Justin Timberlake.
Winner
All nominees
Steve Martin
Steve Martin
30 Rock For playing "Gavin Volure". For episode "Gavin Volure".
Alan Alda
Alan Alda
30 Rock For playing "Milton Greene". For episode "Mamma Mia".
Beau Bridges
Beau Bridges
Desperate Housewives For playing "Eli Scruggs". For episode "The Best Thing That Ever Could Have Happened".
Jon Hamm
Jon Hamm
30 Rock For playing "Dr. Drew Baird". For episode "The Bubble".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Tina Fey
Tina Fey
Saturday Night Live For playing "Governor Sarah Palin (Spoof)". For episode "Presidential Bash 2008".
Winner
All nominees
Gena Rowlands
Gena Rowlands
Monk For playing "Marge". For episode "Mr. Monk And The Lady Next Door".
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
30 Rock For playing "Claire". For episode "The One With The Cast Of 'Night Court'".
Betty White
Betty White
My Name Is Earl For playing "Crazy Witch Lady". For episode "Witch Lady".
Elaine Stritch
30 Rock For playing "Colleen Donaghy". For episode "Christmas Special".
Christine Baranski
Christine Baranski
The Big Bang Theory For playing "Beverly Hofstadter". For episode "The Maternal Capacitance".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Dan Castellaneta For playing "Homer Simpson". For episode "Father Knows Worst".
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Harry Shearer For playing "Kent Brockman/Lenny/Mr. Burns/Smithers". For episode "The Burns And The Bees".
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing "Peter Griffin". For episode "I Dream of Jesus".
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Seth Green For playing "Anakin Skywalker/Bob Goldstein/Imperial Officer/Ponda Baba/Robot Chicken Nerd".
American Masters American Masters
Ron Rifkin For the narration. For episode "Jerome Robbins: Something To Dance About".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Hank Azaria For playing "Moe Syzlak". For episode "Eeny Teeny Maya, Moe".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
John Kimbrough, William Ross, Rob Schrab, Dan Harmon, Ben Schwartz For the "Hugh Jackman Opening Number".
Winner
All nominees
ESPY Awards ESPY Awards
, Steve Higgins, Dave Drabik, Rachel Hamilton, Alex Baze, Jonathan Drubner, Katreese Barnes For the song "I Love Sports".
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
James Bobin, Bret McKenzie, Jemaine Clement For the song "Carol Brown". For episode "Unnatural Love".
ESPY Awards ESPY Awards
, Steve Higgins, Dave Drabik, Rachel Hamilton, Alex Baze, Jonathan Drubner, Katreese Barnes For the song "I Love Sports".
A Muppets Christmas: Letters to Santa A Muppets Christmas: Letters to Santa
Paul Williams For the song "I Wish I Could Be Santa Claus".
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
David Javerbaum, Adam Schlesinger For the song "Much Worse Things".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
, Jorma Taccone, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Asa Taccone, Drew Campbell For the song "Motherlover". For episode with host Justin Timberlake.
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
James Bobin, Bret McKenzie, Jemaine Clement For the song "Carol Brown". For episode "Unnatural Love".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
, Jorma Taccone, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Asa Taccone, Drew Campbell For the song "Motherlover". For episode with host Justin Timberlake.
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Great Performances Great Performances
John Williams
Winner
All nominees
Sons of Anarchy 7.2
Sons of Anarchy
Curtis Stigers, Kurt Sutter, Dave Kushner, Bob Thiele Jr. Episode: "Pilot (2008)"
Storymakers Storymakers
Bill Sherman
Sons of Anarchy 7.2
Sons of Anarchy
Curtis Stigers, Kurt Sutter, Dave Kushner, Bob Thiele Jr. Episode: "Pilot (2008)"
United States of Tara
United States of Tara
Tim DeLaughter
The Mole The Mole
David Michael Frank
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
ER 8.3
ER
Rod Holcomb For And in the End... (2009)
Winner
All nominees
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Bill D'Elia For Made in China (2008) & Last Call (2008)
Damages 8.1
Damages
Todd A. Kessler For Trust Me (2009)
Mad Men 8.4
Mad Men
Phil Abraham For The Jet Set (2008)
Battlestar Galactica 8.2
Battlestar Galactica
Michael Rymer For Daybreak: Part 2 (2009)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
The Office 8.8
The Office
Jeffrey Blitz For Stress Relief (2009)
Winner
All nominees
30 Rock
30 Rock
Todd Holland For Generalissimo (2009)
Flight of the Conchords 7.3
Flight of the Conchords
James Bobin For The Tough Brets (2009)
30 Rock
30 Rock
Beth McCarthy-Miller For Reunion (2008)
30 Rock
30 Rock
Millicent Shelton For Apollo, Apollo (2009)
Entourage
Entourage
Julian Farino For Tree Trippers (2008)
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
The Alzheimer's Project 7.8
The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Shari Cookson, Nick Doob, John Hoffman, Sheila Nevins For episode: "The Memory Loss Tapes".
Winner
All nominees
Section 60: Arlington National Cemetery Section 60: Arlington National Cemetery
Jon Alpert, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Matthew O'Neill
Section 60: Arlington National Cemetery Section 60: Arlington National Cemetery
Jon Alpert, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Matthew O'Neill
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
American Dad! 6.8
American Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Nahnatchka Khan, Anthony Lioi, Seth MacFarlane, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Mike Barker, Jim Bernstein, Michael Shipley, Matt Weitzman, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Seth Green, Breckin Meyer, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Keith Crofford, Hugh Davidson, Ollie Green, Mike Lazzo, Dan Milano, Ethan Marak, Kevin Shinick, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, Zeb Wells
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Robert Alvarez, Ed Baker, Lauren Faust, Craig McCracken, Brian A. Miller, Rob Renzetti, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Ryan Slater, Vaughn Tada
Winner
All nominees
Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai: Resurrection
Samuel L. Jackson, Joshua Hale Fialkov, Takashi Okazaki, Yasuyuki Muto, Eric Garcia, Fuminori Kizaki, Eric S. Calderon, Leo Chu, Shin'ichirô Ishikawa, Arthur Smith, Kenichi Hayashi, Yûji Hori
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
2008 MTV Video Music Awards 2008 MTV Video Music Awards
Scott Storey, Keith Raywood, Star Theodos Kahn, James Connelly Tied with Andy Walmsley and James Yarnell for American Idol: The Search for a Superstar (2002), episodes 821 and 822.
Winner
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episodes 821 and 822. Tied with Keith Raywood, Scott Storey, Star Theodos Kahn and James Connelly for 2008 MTV Video Music Awards (2008).
Winner
All nominees
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
Ellen Waggett, Kelly Hanson, Jo Winiarski
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Joe Celli, Dave Edwards, David Rockwell
The 51st Annual Grammy Awards The 51st Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Little Dorrit
Little Dorrit
Paul Ghirardani, James Merifield Tied with Kalina Ivanov, Brandt Gordon and Norma Jean Sanders for Grey Gardens (2009).
Winner
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Brandt Gordon, Kalina Ivanov, Norma Jean Sanders Tied with James Merifield, Paul Ghirardani and Deborah Wilson for Little Dorrit (2008).
Winner
All nominees
Generation Kill
Generation Kill
Rob Harris, Mickey Lennon, Emilia Roux
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Luciana Arrighi, Paul Ghirardani, Ian Whittaker
Taking Chance 7.4
Taking Chance
James Donahue, Dan Leigh, Ron von Blomberg
Generation Kill
Generation Kill
Rob Harris, Mickey Lennon, Emilia Roux
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Shelter Island" and "Not A Father's Day".
Winner
All nominees
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Hofstadter Isotope", "The Vegas Renormalization" and "The Lizard-Spock Expansion".
Hell's Kitchen 7.6
Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For episode #515.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with hosts Anne Hathaway and Hugh Laurie.
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "What Happens In Vegas Is Disgusting In Vegas", "Guess Who's Not Coming To Dinner" and "He Ain't Heavy".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Halina Siwolop, Michael Wylie, Kenneth J. Creber For episode "Dim Sum Lose Some".
Winner
All nominees
Mad Men 8.4
Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown Episode: "The Jet Set (2008).
True Blood 7.8
True Blood
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Burning House Of Love", "Cold Ground" and "Sparks Fly Out".
The Tudors 8.5
The Tudors
Tom Conroy, Colman Corish, Crispian Sallis For episodes 302 and 303.
Heroes 6.8
Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Cold Snap".
Bones 8.0
Bones
Michael L. Mayer, Greg Richman, Kimberly Wannop For episode "The Hero In The Hold".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
30 Rock
30 Rock
Jennifer McNamara
Winner
All nominees
The Office 8.8
The Office
Allison Jones
Californication 8.0
Californication
Felicia Fasano
Weeds 8.6
Weeds
Dava Waite
United States of Tara
United States of Tara
Allison Jones, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
True Blood 7.8
True Blood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Winner
All nominees
Damages 8.1
Damages
Julie Tucker, Ross Meyerson
Mad Men 8.4
Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Little Dorrit
Little Dorrit
Rachel Freck
Winner
All nominees
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Robin D. Cook, Ellen Parks
House of Saddam
House of Saddam
Elaine Grainger
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Kate Rhodes James
Primetime Emmy / Outstanding Children's Nonfiction Program
The Alzheimer's Project 7.8
The Alzheimer's Project
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Winner
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Wizards of Waverly Place 8.3
Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Matt Goldman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Ben Montanio, Peter Murrieta
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Tyce Diorio For "Adam and Eve/Silence".
Winner
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Rob Ashford For "Musicals Are Back".
Winner
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mia Michaels For "Mercy".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Dmitry Chaplin For "A Los Amigos".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Julianne Hough, Derek Hough For "Jive/Great Balls of Fire".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Tabitha Dumo, Napoleon Dumo For "Bleeding Love".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Julianne Hough, Derek Hough For "Jive/Great Balls of Fire".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Laos".
Winner
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Laos".
Winner
All nominees
Whale Wars Whale Wars
Robert G. Case For episode "Nothing's Ideal".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
For episode "Stay Focused Or Die".
Expedition Africa Expedition Africa
For episode 101.
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "John Smith".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Out of the Wild: The Alaska Experiment Out of the Wild: The Alaska Experiment
Michael Applebaum, Derek Carver, Eric Freeburg, John Armstrong, Marc Bennett For episode "What Did I Sign Up For?".
Winner
All nominees
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Sylvestre Campe For episode "Don't Let A Cheese Hit Me".
Top Chef Top Chef
Tim Spellman For episode "The Last Supper".
Survivor
Survivor
For episode "The Camp Is Cursed".
Intervention Intervention
Bryan Donnell For episode "Chad".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Californication 8.0
Californication
Michael Weaver For episode "In Utero".
Winner
All nominees
Weeds 8.6
Weeds
Michael Trim For episode "No Man Is Pudding".
Everybody Hates Chris 8.4
Everybody Hates Chris
Mark Doering-Powell For episode "Everybody Hates Back Talk".
30 Rock
30 Rock
Matthew Clark For episode "Apollo, Apollo".
According to Jim 5.9
According to Jim
George Mooradian For episode "Heaven Opposed To Hell".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Little Dorrit
Little Dorrit
Lukas Strebel For part 1.
Winner
All nominees
Generation Kill
Generation Kill
Ivan Strasburg For episode "Combat Jack".
Gifted Hands: The Ben Carson Story Gifted Hands: The Ben Carson Story
John B. Aronson
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Michel Amathieu
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Mike Eley
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a One Hour Series
The Tudors 8.5
The Tudors
Ousama Rawi For episode 303.
Winner
All nominees
Life on Mars 7.4
Life on Mars
Kramer Morgenthau For episode "Out Here In The Fields".
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michael Slovis For episode "ABQ".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
James L. Carter For episode "For Warrick".
Mad Men 8.4
Mad Men
Chris Manley For episode "The New Girl".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Little Dorrit
Little Dorrit
Barbara Kidd, Marion Weise For part 3.
Winner
Little Dorrit
Little Dorrit
Barbara Kidd, Marion Weise For part 3.
Winner
All nominees
The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 6.4
The Librarian: The Curse of the Judas Chalice
Kim Martínez, Jennifer Kamrath
House of Saddam
House of Saddam
Alexandra Caulfield, Lupt Utama For part 1.
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Catherine Marie Thomas, Mickey Carleton
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Consolata Boyle, Marion Weise
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Robert Blackman, Carol Kunz For episode "Bzzzzzzzzz!".
Winner
All nominees
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode 307.
The No. 1 Ladies' Detective Agency
The No. 1 Ladies' Detective Agency
Jo Katsaras, Zureta Schulz For the pilot.
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Patricia Field, Molly Rogers For episode "In The Stars".
Mad Men 8.4
Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode: "Meditations in an Emergency".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Soyon An For episode #415/416A.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Fiction
Dharma Wants You/The Dharma Initiative Dharma Wants You/The Dharma Initiative
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Marina Zenovich
Winner
All nominees
Project Runway 7.7
Project Runway
Paul Starkman For episode "Finale (Part 1)".
This American Life This American Life
Adam Beckman, Christopher Wilcha For episode "John Smith".
Top Chef Top Chef
Steve Hryniewicz For episode "The Last Supper".
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Don't Let A Cheese Hit Me".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Little Dorrit
Little Dorrit
Dearbhla Walsh For part 1.
Winner
All nominees
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Thaddeus O'Sullivan
Taking Chance 7.4
Taking Chance
Ross Katz
Wallander
Wallander
Philip Martin For episode "One Step Behind (#1.3)".
Generation Kill
Generation Kill
Susanna White For episode "Bomb In The Garden".
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Michael Sucsy
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Show 833 (The Final Three)".
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode with host Justin Timberlake.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode "13107".
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Hal Grant For episode "705".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode 2932.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "4159".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special
Beijing 2008: Games of the XXIX Olympiad Beijing 2008: Games of the XXIX Olympiad
Bucky Gunts For episode "Opening Ceremony".
Winner
All nominees
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Roger Goodman
Super Bowl XLIII Super Bowl XLIII
Don Mischer For Bruce Springsteen and the E Street Band Super Bowl Halftime Show.
The Neighborhood Ball: An Inauguration Celebration The Neighborhood Ball: An Inauguration Celebration
Glenn Weiss
You're Welcome America: A Final Night With George W. Bush You're Welcome America: A Final Night with George W. Bush
Marty Callner
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Jenny Arbour, Nancy E. Warren
Winner
All nominees
Gifted Hands: The Ben Carson Story Gifted Hands: The Ben Carson Story
Deena Adair, Julia L. Walker, Clifton Chippewa
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Stefano Ceccarelli, Kerin Parfitt
Little Dorrit
Little Dorrit
Karen Hartley
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Stefano Ceccarelli, Kerin Parfitt
House of Saddam
House of Saddam
Marella Shearer, Juliette Tomes
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Maria Valdivia, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode 709.
Winner
All nominees
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "I Think You Offended Don".
Mad TV MADtv
Matthew Kasten, Desmond Miller, Wendy Southard, Desiree Dizard For episode 1412.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Jodi Mancuso, Inga Thrasher For episode with host Josh Brolin.
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "I Think You Offended Don".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Michele Payne, Marilyn Phillips, Gloria Ponce, Katherine Rees For episode "The Gold Violin".
Winner
All nominees
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham, Maria Fernandez DiSarro For episode "The Best Thing That Ever Could Have Happened".
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Daniel Curet, Elizabeth Rabe, Gloria Conrad, Yuko T. Koach For episode "Dim Sum Lose Some".
The Tudors 8.5
The Tudors
Dee Corcoran For episode 307.
State of the Union State of the Union
Martin Samuel For episode 202.
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Survivor
Survivor
Jeff Probst
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum
The Amazing Race
The Amazing Race
Phil Keoghan
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Tom Colicchio
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Ryan Seacrest
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Underfist: Halloween Bash Underfist: Halloween Bash
Andy Suriano
Winner
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Savelen Forrest
Winner
Moral Orel
Moral Orel
Elizabeth Harvatine For episode "Sacrifice".
Winner
Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai: Resurrection
Shigemi Ikeda
Winner
Chowder Chowder
Joe Binggeli For episode "Shnitzel & The Lead Farfel".
Winner
The Marvelous Misadventures of Flapjack 7.6
The Marvelous Misadventures of Flapjack
Chris Roszak For episode "Sea Legs".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Into the Storm For playing: "Winston Churchill".
Winner
All nominees
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24: Redemption For playing: "Jack Bauer".
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Taking Chance For playing: "Michael Strobl".
Kevin Kline
Kevin Kline
Great Performances For playing: "Cyrano de Bergerac". For episode: "Cyrano de Bergerac".
Ian McKellen
Ian McKellen
Great Performances For playing: "King Lear". For episode: "King Lear (#37.11)".
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Wallander For playing: "Kurt Wallander". For episode: "One Step Behind".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Jessica Lange
Jessica Lange
Grey Gardens For playing: "Edith Bouvier Beale".
Winner
All nominees
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Coco Chanel For playing: "Coco Chanel".
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Grey Gardens For playing: "Edith Little Edie Bouvier Beale".
Chandra Wilson
Accidental Friendship For playing: "Yvonne Caldwell".
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Prayers for Bobby For playing: "Mary Griffith".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Josh Hutchings For episode "Finale".
Winner
All nominees
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Matt Ford, Christian Hibbard For episode 09-1182.
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode 3074.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode with host Hugh Laurie.
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles For episode 702A.
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Matt Ford, Christian Hibbard For episode 09-1182.
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode 3074.
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
David Coatsworth, Rachael Horovitz, Lucy Barzun Donnelly, Michael Sucsy
Winner
All nominees
Prayers for Bobby 8.1
Prayers for Bobby
Stenli M. Bruks, Damian Ganczewski, David Permut, Daniel Sladek, Chris Taaffe
Coco Chanel Coco Chanel
Luca Bernabei, Christian Duguay, Carrie Stein
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Ridley Scott, Frank Doelger, Julie Payne, Tracey Scoffield, David M. Thompson, Ann Wingate
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
United States of Tara
United States of Tara
Brett Baer, Dave Finkel, Anthony Scott, Jamie Caliri, Morgan Hay, Alex Juhasz
Winner
All nominees
Taking Chance 7.4
Taking Chance
Michael Riley, Bob Swensen, Dan Meehan
Lie to Me 8.0
Lie to Me
Thomas Cobb, Robert Bradley
Lie to Me 8.0
Lie to Me
Thomas Cobb, Robert Bradley
True Blood 7.8
True Blood
Morgan Henry, Matt Mulder, Ryan Gagnier, Rama Allen
Storymakers Storymakers
Ahmet Ahmet, Grant Lau, Maggie Meade, James Spindler, Jiffy Iuen
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
The Courageous Heart of Irena Sendler The Courageous Heart of Irena Sendler
Trefor Proud
Winner
All nominees
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Vivian Baker, Linda Dowds, Susan Hayward
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, David Williams, Heather Mages, Alexei Dmitriew For episode 1405.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Pushing Daisies 8.5
Pushing Daisies
Steven E. Anderson, David DeLeon, Todd McIntosh For episode "Dim Sum Lose Some".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
Little Dorrit
Little Dorrit
Rebecca Eaton, Anne Pivcevic, Lisa Osborne
Winner
All nominees
Generation Kill
Generation Kill
Ed Burns, Andrea Calderwood, George Faber, Nina K. Noble, David Simon
Generation Kill
Generation Kill
Ed Burns, Andrea Calderwood, George Faber, Nina K. Noble, David Simon
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Into the Storm 7.1
Into the Storm
Howard Goodall
Winner
All nominees
Loving Leah Loving Leah
Jeff Beal
Little Dorrit
Little Dorrit
John Lunn For part 5.
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Rachel Portman
Taking Chance 7.4
Taking Chance
Marcelo Zarvos
24: Redemption 24: Redemption
Sean Callery
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Legend of the Seeker 8.0
Legend of the Seeker
Joseph LoDuca For episode "Prophecy".
Winner
All nominees
24
24
Sean Callery For episode "7:00AM - 8:00AM".
Castle 7.9
Castle
Robert Duncan For episode "Flowers From Your Grave".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen For episode "Gone Maggie Gone".
The No. 1 Ladies' Detective Agency
The No. 1 Ladies' Detective Agency
Gabriel Yared For the pilot.
Ghost Whisperer 7.8
Ghost Whisperer
Mark Snow For episode "Leap Of Faith".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Streisand: Live in Concert Streisand: Live in Concert
William Ross
Winner
All nominees
The 51st Annual Grammy Awards The 51st Annual Grammy Awards
Rickey Minor
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Harold Wheeler For episode 710A.
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
Judy Kinberg, Susan Lacy, Julie Sacks, Prudence Glass
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
102 Minutes That Changed America 102 Minutes That Changed America
Susan Werbe, Jon Siskel, Nicole Rittenmeyer, Greg Jacobs
Winner
All nominees
Farrah's Story Farrah's Story
Farra Fosett, Alana Stewart, Craig J. Nevius, Alexandra Gleysteen
The Alzheimer's Project 7.8
The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Syuzan Fremke, John Hoffman, Sheila Nevins For episode "Momentum in Science", parts 1 and 2.
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Steven Soderbergh, Jeffrey Kusama-Hinte, Lila Yacoub, Marina Zenovich, Randy Wooten
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Steven Soderbergh, Jeffrey Kusama-Hinte, Lila Yacoub, Marina Zenovich, Randy Wooten
Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optimist Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optimist
Michael J. Fox, Rudy Bednar, Nelle Fortenberry, Ann Reynolds, Mary Hanan
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
This American Life This American Life
Joe Beshenkovsky For episode "John Smith".
Winner
All nominees
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Joe Bini
102 Minutes That Changed America 102 Minutes That Changed America
Seth Skundrick
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Jesse S. Fisher For episode "Laos".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Kelly Coskran, Josh Earl For episode "Stay Focused Or Die".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Project Runway 7.7
Project Runway
Steve Lichtenstein, Spiro Lampros, Maris Berzins, Mary DeChambres, Richie Edelson, Jamie Nelsen, Matthew Moul For episode "Finale", part 1.
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
30 Rock
30 Rock
Ken Eluto For episode "Apollo, Apollo".
Winner
All nominees
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "The Naked Man".
The Office 8.8
The Office
Dean Holland, David Rogers For episode "Stress Relief".
The Office 8.8
The Office
Claire Scanlon For episode "Dream Team".
The Office 8.8
The Office
Stuart Bass For episode "Two Weeks".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Chris Rock: Kill the Messenger - London, New York, Johannesburg Chris Rock: Kill the Messenger - London, New York, Johannesburg
Michael Schultz
Winner
All nominees
Ricky Gervais: Out of England - The Stand-Up Special Ricky Gervais: Out of England - The Stand-Up Special
Booey Kober
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
Jason Baker
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Michael Polito
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Warren Beatty A Tribute to Warren Beatty
Michael Polito, Pi Ware, Oren Castro
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Warren Beatty A Tribute to Warren Beatty
Michael Polito, Pi Ware, Oren Castro
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Grey Gardens 7.2
Grey Gardens
Vivian Baker, Bill Corso, Linda Dowds, Sean Sansom
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Reality - Competition Program
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Reality Program
Intervention Intervention
Gary R. Benz, Dan Partland, Michael Branton, Kurt Schemper, Sarah Skibitzke, Sam Mettler, Rob Sharenow, Trisha Kirk, Jeff Grogan, Colleen Conway
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Picture Editing
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Kyle Cooper, Hal Honigsberg
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
David Timoner For episode 710A.
The Daily Show The Daily Show
Einar Westerlund For episode 13109.
The Daily Show The Daily Show
Graham Knox Frazier For episode 13098.
Primetime Emmy / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Se