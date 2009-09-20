Jack Burditt, Tina Fey, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Don Scardino, Ron Weiner, Jeff Richmond, Robert Carlock, Matt Hubbard
Winner
30 Rock
Winner
All nominees
Entourage
9.1
How I Met Your Mother
Carter Bays, Pamela Fryman, Chris Harris, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Theresa Mulligan, Jamie Rhonheimer, Chuck Tatham, Craig Thomas, Kourtney Kang
7.3
Flight of the Conchords
Troy Miller, James Bobin, Stu Smiley, Tracey Baird, Bret McKenzie, Jemaine Clement, Anna Dokoza
The Office
Paul Feig, Steve Carell, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Greg Daniels, Ricky Gervais, Howard Klein, Paul Lieberstein, Stephen Merchant, Aaron Shure, Ben Silverman, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Mindy Kaling, Justin Spitzer, Jake Aust, Teri Weinberg, Gene Stupnitsky
8.6
Family Guy
Richard Appel, David A. Goodman, Mark Hentemann, Seth MacFarlane, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Kirker Butler, Steve Callaghan, Alec Sulkin, Wellesley Wild, Mike Henry, Shannon Smith
7.3
Weeds
Roberto Benabib, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Craig Zisk, Matthew Salsberg, Rolin Jones
8.8
How I Met Your Mother
Carter Bays, Pamela Fryman, Chris Harris, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Theresa Mulligan, Jamie Rhonheimer, Chuck Tatham, Craig Thomas, Kourtney Kang
8.6
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Mettyu Ueyner
Winner
All nominees
8.9
Breaking Bad
Vince Gilligan, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
Big Love
Tom Hanks, David Knoller, Bernadette Caulfield, Gary Goetzman, Mark V. Olsen, Will Scheffer, Steve Turner
House M.D.
Bryan Singer, Paul Attanasio, Peter Blake, Leonard Dick, Doris Egan, Liz Friedman, David Hoselton, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Lawrence Kaplow, Hugh Laurie, Gerrit van der Meer, Thomas L. Moran, Deran Sarafian, David Shore, Russel Friend, Garrett Lerner, Eli Attie, David Foster
7.0
Lost
J.J. Abrams, Jack Bender, Patricia Churchill, Carlton Cuse, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Stephen Williams, Paul Zbyszewski, Bryan Burk, Brian K. Vaughan
Damages
Mark A. Baker, Glenn Kessler, Todd A. Kessler, Daniel Zelman, Aaron Zelman
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bill Hader, Bruce Howell, Eric Stough, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Winner
7.9
All nominees
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
6.8
American Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Nahnatchka Khan, Anthony Lioi, Seth MacFarlane, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Mike Barker, Jim Bernstein, Michael Shipley, Matt Weitzman, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Robot Chicken: Star Wars Episode IIRobot Chicken: Star Wars Episode II
Seth Green, Breckin Meyer, Aleksandr Balkli, Corey Campodonico, Keith Crofford, Hugh Davidson, Ollie Green, Mike Lazzo, Dan Milano, Ethan Marak, Kevin Shinick, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, Zeb Wells
9.3
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination ImaginationFoster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Robert Alvarez, Ed Baker, Lauren Faust, Craig McCracken, Brian A. Miller, Rob Renzetti, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Ryan Slater, Vaughn Tada
Winner
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Winner
Nick NewsNick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".
Winner
7.8
Jerry Bruckheimer, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon
Winner
All nominees
7.7
Project Runway
Heidi Klum, Harvey Weinstein, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
Simon Fuller, Patrick Lynn, Ken Warwick, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Toby Gorman, Charles Boyd
Top ChefTop Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Dan Cutforth, Casey Kriley, Jane Lipsitz, Dave Serwatka, Kevin Leffler, Elizabeth Cook, Fred Pichel, Shauna Minoprio, Gaylen Gawlowski, Nan Strait
Dancing with the Stars
Conrad Green, Kim Kilbey, Erin K. O'Brien, Ashley Edens, Joe Sungkur, Rob Wade, Matilda Zoltowski
