Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2022

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2022

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 12 September 2022
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Ted Lasso
Ted Lasso
Brendan Hunt, Bill Lawrence, Declan Lowney, Jason Sudeikis, Andrew Warren, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Joe Kelly, Kip Kroeger, Ashley Nicole Black, Liza Katzer, Leann Bowen, Jamie Lee, Jane Becker
Ted Lasso
Ted Lasso
Brendan Hunt, Bill Lawrence, Declan Lowney, Jason Sudeikis, Andrew Warren, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Joe Kelly, Kip Kroeger, Ashley Nicole Black, Liza Katzer, Leann Bowen, Jamie Lee, Jane Becker
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Jamie Babbit, John Hoffman, Kristin Newman, Jane Raab, Kirker Butler, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Matteo Borghese, Rob Turbovsky, Thembi Banks
Barry 7.7
Barry
Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Randall Einhorn, Scott Sites, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Quinta Brunson, Jordan Temple
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Taika Waititi, Sam Johnson, Derek Rappaport, Paul Simms, Yana Gorskaya, Jemaine Clement, Garrett Basch, Kyle Newacheck, Marika Sawyer, Eli Bush, Ingrid Lageder, Stefani Robinson
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sal Carino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino, Matthew Shapiro, Daniel Goldfarb, Kate Fodor, Nick Thomason
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Jamie Babbit, John Hoffman, Kristin Newman, Jane Raab, Kirker Butler, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Matteo Borghese, Rob Turbovsky, Thembi Banks
Hacks
Hacks
Jessica Chaffin, Seth Edelstein, David Miner, Morgan Sackett, Michael Schur, Joe Mande, Ashley Glazier, Aisha Muharrar, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Andrew Law, Jen Statsky, Samantha Riley
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Jennifer Corey, Larry David, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, Laura Streicher
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Randall Einhorn, Scott Sites, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Quinta Brunson, Jordan Temple
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Taika Waititi, Sam Johnson, Derek Rappaport, Paul Simms, Yana Gorskaya, Jemaine Clement, Garrett Basch, Kyle Newacheck, Marika Sawyer, Eli Bush, Ingrid Lageder, Stefani Robinson
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sal Carino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino, Matthew Shapiro, Daniel Goldfarb, Kate Fodor, Nick Thomason
Hacks
Hacks
Jessica Chaffin, Seth Edelstein, David Miner, Morgan Sackett, Michael Schur, Joe Mande, Ashley Glazier, Aisha Muharrar, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Andrew Law, Jen Statsky, Samantha Riley
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Succession 7.0
Succession
Will Ferrell, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
Winner
Succession 7.0
Succession
Will Ferrell, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
All nominees
Yellowjackets
Yellowjackets
Karyn Kusama, Jonathan Lisco, Brad Van Arragon, Jamie Travis, Ashley Lyle, Bart Nickerson, Liz Phang, Sarah L. Thompson, Drew Comins, Ameni Rozsa, Chantelle Wells
Euphoria 6.9
Euphoria
Sam Levinson, Drake, Tmira Yardeni, Kevin Turen, Will Greenfield, Ron Leshem, Adel Nur, Ravi Nandan, Kenneth Yu, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ashley Levinson, Harrison Kreiss
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Lampton Enochs, Shawn Levy, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Matt Duffer, Ross Duffer, Paul Dichter, Rand Geiger, Dan Cohen, Kate Trefry
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Michael Morris, Jenn Carroll, Gordon Smith
Yellowjackets
Yellowjackets
Karyn Kusama, Jonathan Lisco, Brad Van Arragon, Jamie Travis, Ashley Lyle, Bart Nickerson, Liz Phang, Sarah L. Thompson, Drew Comins, Ameni Rozsa, Chantelle Wells
Severance
Severance
Patricia Arquette, , Jill Footlick, Adam Scott, Gerry Robert Byrne, Chris Black, John Cameron, Mark Friedman, Andrew Colville, Kari Drake, Nicholas Weinstock, Amanda Overton, Aoife McArdle, Jackie Cohn, Dan Erickson
Euphoria 6.9
Euphoria
Sam Levinson, Drake, Tmira Yardeni, Kevin Turen, Will Greenfield, Ron Leshem, Adel Nur, Ravi Nandan, Kenneth Yu, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ashley Levinson, Harrison Kreiss
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Hwang Dong-hyeok
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Michael Morris, Jenn Carroll, Gordon Smith
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman, Laura Linney, Paul Kolsby, Patrick Markey, Chris Mundy, John Shiban, Dana Scott, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque, Laura Deeley, Miki Johnson, Martin Zimmerman
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman, Laura Linney, Paul Kolsby, Patrick Markey, Chris Mundy, John Shiban, Dana Scott, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque, Laura Deeley, Miki Johnson, Martin Zimmerman
Severance
Severance
Patricia Arquette, , Jill Footlick, Adam Scott, Gerry Robert Byrne, Chris Black, John Cameron, Mark Friedman, Andrew Colville, Kari Drake, Nicholas Weinstock, Amanda Overton, Aoife McArdle, Jackie Cohn, Dan Erickson
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Lampton Enochs, Shawn Levy, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Matt Duffer, Ross Duffer, Paul Dichter, Rand Geiger, Dan Cohen, Kate Trefry
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Jason Sudeikis
Jason Sudeikis
Ted Lasso For playing: "Ted Lasso".
All nominees
Nicholas Hoult
Nicholas Hoult
The Great For playing: "Peter/Pugachev".
Bill Hader
Bill Hader
Barry For playing: "Barry Berkman/Barry Block".
Donald Glover
Donald Glover
Atlanta For playing: "Earn".
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building For playing: "Oliver Putnam".
Steve Martin
Steve Martin
Only Murders in the Building For playing: "Charles-Haden Savage".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Lee Jeong-jae
Lee Jeong-jae
Squid Game For playing: "Seong Gi-hun".
All nominees
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark For playing: "Marty Byrde".
Jeremy Strong
Jeremy Strong
Succession For playing: "Kendall Roy".
Adam Scott
Adam Scott
Severance For playing: "Mark Scout".
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul For playing: "Jimmy McGill/Saul Goodman".
Brian Cox
Brian Cox
Succession For playing: "Logan Roy".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks For playing: "Deborah Vance".
All nominees
Elle Fanning
Elle Fanning
The Great For playing: "Catherine The Great".
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Issa Rae
Issa Rae
Insecure For playing: "Issa".
Quinta Brunson
Abbott Elementary For playing: "Janine Teagues".
Kaley Cuoco
Kaley Cuoco
The Flight Attendant For playing: "Cassie Bowden".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Zendaya
Zendaya
Euphoria For playing: "Rue".
All nominees
The Morning Show For playing "Bradley Jackson".
Jodie Comer
Jodie Comer
Killing Eve For playing: "Villanelle".
Sandra Oh
Sandra Oh
Killing Eve For playing: "Eve Polastri".
Melanie Lynskey
Melanie Lynskey
Yellowjackets For playing: "Shauna".
Laura Linney
Laura Linney
Ozark For playing: "Wendy Byrde".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Michael Keaton
Michael Keaton
Dopesick For playing: "Dr. Samuel Finnix".
All nominees
Himesh Patel
Himesh Patel
Station Eleven For playing: "Jeevan Chaudhary".
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Scenes from a Marriage For playing: "Jonathan".
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Pam & Tommy For playing: "Tommy Lee'".
Andrew Garfield
Andrew Garfield
Under the Banner of Heaven For playing: "Detective Jeb Pyre".
Colin Firth
Colin Firth
The Staircase For playing: "Michael Peterson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
The Dropout For playing: "Elizabeth Holmes".
All nominees
Margaret Qualley
Margaret Qualley
Maid For playing: "Alex".
Lily James
Lily James
Pam & Tommy For playing: "Pamela Anderson".
Julia Garner
Julia Garner
Inventing Anna For playing: "Anna Delvey".
Toni Collette
Toni Collette
The Staircase For playing: "Kathleen".
American Crime Story For playing: "Linda Tripp".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Brett Goldstein
Brett Goldstein
Ted Lasso For playing: "Roy Kent".
All nominees
Anthony Carrigan
Anthony Carrigan
Barry For playing: "NoHo Hank".
Bowen Yang
Bowen Yang
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Toheeb Jimoh
Ted Lasso For playing: "Sam Obisanya".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Abe Weissman".
Henry Winkler
Henry Winkler
Barry For playing: "Gene Cousineau".
Nick Mohammed
Nick Mohammed
Ted Lasso For playing: "Nathan Shelley".
Tyler James Williams
Tyler James Williams
Abbott Elementary For playing: "Gregory Eddie".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen
Succession For playing: "Tom Wambsgans".
All nominees
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show For playing: "Cory Ellison".
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Succession For playing: "Roman Roy".
John Turturro
John Turturro
Severance For playing: "Irving Bailiff".
Park Hae-soo
Park Hae-soo
Squid Game For playing: "Cho Sang-woo".
Nicholas Braun
Nicholas Braun
Succession For playing: "Greg Hirsch".
Oh Yeong-su
Squid Game For playing: "Oh Il-nam".
Christopher Walken
Christopher Walken
Severance For playing: "Burt Goodman".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Sheryl Lee Ralph
Abbott Elementary For playing: "Barbara Howard".
All nominees
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Sarah Niles
Ted Lasso For playing: "Dr. Sharon Fieldstone".
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel For playing: "Susie Myerson".
Juno Temple
Juno Temple
Ted Lasso For playing: "Keeley Jones".
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Ted Lasso For playing: "Rebecca Welton".
Janelle James
Abbott Elementary For playing: "Ava Coleman".
Hannah Einbinder
Hannah Einbinder
Hacks For playing: "Ava Daniels".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Julia Garner
Julia Garner
Ozark For playing: "Ruth Langmore".
All nominees
Christina Ricci
Christina Ricci
Yellowjackets For playing: "Misty".
J. Smith-Cameron
J. Smith-Cameron
Succession For playing: "Gerri Kellman".
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Severance For playing: "Harmony Cobel".
Sarah Snook
Sarah Snook
Succession For playing: "Shiv Roy".
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Euphoria For playing: "Cassie".
Rhea Seehorn
Rhea Seehorn
Better Call Saul For playing: "Kim Wexler".
Jeong Ho-yeon
Jeong Ho-yeon
Squid Game For playing: "Kang Sae-byeok".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Colman Domingo
Colman Domingo
Euphoria For playing: "Ali". For episode: "Ruminations: Big And Little Bullys".
All nominees
Succession For playing: "Lukas Matsson". For episode: "All The Bells Say".
James Cromwell
James Cromwell
Succession For playing: "Ewan Roy". For episode: "Retired Janitors Of Idaho".
Arian Moayed
Arian Moayed
Succession For playing: "Stewy Hosseini". For episode: "Retired Janitors of Idaho".
Tom Pelphrey
Tom Pelphrey
Ozark For playing: "Ben Davis". For episode: "You're The Boss".
Adrien Brody
Adrien Brody
Succession For playing: "Josh Aaronson". For episode: "Lion In The Meadow".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Lee Yoo-mi
Squid Game For playing: "Ji-yeong". For episode: "Gganbu".
All nominees
Martha Kelly
Euphoria For playing: "Laurie". For episode: "Stand Still Like The Hummingbird ".
Hope Davis
Hope Davis
Succession For playing: "Sandi Furness". For episode: "Retired Janitors Of Idaho".
Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden
The Morning Show For playing: "Maggie Brener". For episode: "Testimony".
Harriet Walter
Harriet Walter
Succession For playing: "Lady Caroline Collingwood". For episode: "Chiantishire".
Sanaa Lathan
Sanaa Lathan
Succession For playing: "Lisa Arthur". For episode: "What It Takes".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nathan Lane
Nathan Lane
Only Murders in the Building For playing: "Teddy Dimas". For episode: "The Boy From 6B".
All nominees
Christopher McDonald
Christopher McDonald
Hacks For playing: "Marty". For episode: "The One, The Only".
Bill Hader
Bill Hader
Curb Your Enthusiasm For playing: "Igor/Gregor/Timor". For episode: "Igor, Gregor, & Timor".
Jerrod Carmichael
Jerrod Carmichael
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Host: Jerrod Carmichael".
Sam Richardson
Sam Richardson
Ted Lasso For playing: "Edwin Akufo". For episode: "Midnight Train To Royston".
James Lance
James Lance
Ted Lasso For playing: "Trent Crimm". For episode: "Inverting the Pyramid of Success".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Hacks For playing: "Weed". For episode: "Trust the Process".
All nominees
Jane Adams
Jane Adams
Hacks For playing: "Nina Daniels". For episode: "The Click".
Harriet Sansom Harris
Harriet Sansom Harris
Hacks For playing: "Susan". For episode: "Retired".
Harriet Walter
Harriet Walter
Ted Lasso For playing: "Deborah". For episode: "The Signal".
Kaitlin Olson
Kaitlin Olson
Hacks For playing: "DJ". For episode: "There Will Be Blood".
Jane Lynch
Jane Lynch
Only Murders in the Building For playing: "Sazz Pataki". For episode: "Double Time".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Arcane
Arcane
Ash Brannon, Melinda Wunsch Dilger, Jérôme Combe, Barth Maunoury, David Lyerly, Marc Merrill, Brandon Beck, Pascal Charrue, Thomas Vu, Arnaud Delord, Christian Linke, Jane Chung Hoffacker, Alex Yee, Conor Sheehy For "When These Walls Come Tumbling Down (2021)"
Arcane
Arcane
Ash Brannon, Melinda Wunsch Dilger, Jérôme Combe, Barth Maunoury, David Lyerly, Marc Merrill, Brandon Beck, Pascal Charrue, Thomas Vu, Arnaud Delord, Christian Linke, Jane Chung Hoffacker, Alex Yee, Conor Sheehy For "When These Walls Come Tumbling Down (2021)"
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Elisabeth Kiernan Averick, Ryan Koh, Scott Brutz, Christine Nangle For "Pixelated and Afraid (2022)"
Rick and Morty 7.7
Rick and Morty
Wes Archer, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Dave Marshall, J. Michael Mendel, Rob Schrab, Jacob Hair, Dan Harmon, Justin Roiland, James Siciliano, Scott Marder, Anne Lane, Nathan Litz, Jeff Loveness, Steven Levy, Sydney Ryan, Richard Grieve, Walter Newman, Albro Lundy IV, Nick Rutherford For "Mort Dinner Rick Andre (2021)"
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Patrick Gleeson, Karen Hydendahl, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Steven Davis, Simon Chong For "Some Like It Bot Part 1: Eighth Grade Runner (2022)"
What If...?
What If...?
Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Carrie Wassenaar, Bryan Andrews, Brad Winderbaum, A.C. Bradley For "What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? (2021)"
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Patrick Gleeson, Karen Hydendahl, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Steven Davis, Simon Chong For "Some Like It Bot Part 1: Eighth Grade Runner (2022)"
What If...?
What If...?
Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Carrie Wassenaar, Bryan Andrews, Brad Winderbaum, A.C. Bradley For "What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? (2021)"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Elisabeth Kiernan Averick, Ryan Koh, Scott Brutz, Christine Nangle For "Pixelated and Afraid (2022)"
Rick and Morty 7.7
Rick and Morty
Wes Archer, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Dave Marshall, J. Michael Mendel, Rob Schrab, Jacob Hair, Dan Harmon, Justin Roiland, James Siciliano, Scott Marder, Anne Lane, Nathan Litz, Jeff Loveness, Steven Levy, Sydney Ryan, Richard Grieve, Walter Newman, Albro Lundy IV, Nick Rutherford For "Mort Dinner Rick Andre (2021)"
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Jennifer Yuh Nelson, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Sergio Jimenez, Jennifer Miller For "Jibaro (2022)"
Love, Death & Robots
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Jennifer Yuh Nelson, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Sergio Jimenez, Jennifer Miller For "Jibaro (2022)"
All nominees
Star Wars: Visions
Star Wars: Visions
Justin Leach, Jacqui Lopez, Mitsuyasu Sakai, Tetsurô Satomi, James Waugh, Josh Rimes, Takanobu Mizuno, Omi Nagahata, Kanako Shirasaki For "The Duel (2021)"
When Billie Met Lisa When Billie Met Lisa
James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Tom Klein, David Mirkin, Michael Polcino, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, David Silverman, Denise Sirkot, Cyndi Tang, Cesar Mazariegos, Elisabeth Kiernan Averick, Broti Gupta
The Boys Presents: Diabolical
The Boys Presents: Diabolical Diabolical
Meredith Layne, Eric Kripke, Neal H. Moritz, Jason Netter, Chris Prynoski, Seth Rogen, Pavun Shetty, Simon Racioppa, Garth Ennis, Darick Robertson, Ori Marmur, Andy Samberg, Evan Goldberg, Ben Kalina, Giancarlo Volpe, Ken F. Levin, Shannon Prynoski, Steve Ahn, Michaela Starr, James Weaver, Loreli Alanis For "John and Sun-Hee (2022)"
Star Wars: Visions
Star Wars: Visions
Justin Leach, Jacqui Lopez, Mitsuyasu Sakai, Tetsurô Satomi, James Waugh, Josh Rimes, Takanobu Mizuno, Omi Nagahata, Kanako Shirasaki For "The Duel (2021)"
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Christopher Calvi, Keith Crofford, Ollie Green, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Kate Crandall, Kurt Firla, Laura Pepper, Cody Ziglar, Walter Newman, Ellory Smith, Maggie Cannan For "Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U (2021)"
When Billie Met Lisa When Billie Met Lisa
James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Tom Klein, David Mirkin, Michael Polcino, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, David Silverman, Denise Sirkot, Cyndi Tang, Cesar Mazariegos, Elisabeth Kiernan Averick, Broti Gupta
The Boys Presents: Diabolical
The Boys Presents: Diabolical Diabolical
Meredith Layne, Eric Kripke, Neal H. Moritz, Jason Netter, Chris Prynoski, Seth Rogen, Pavun Shetty, Simon Racioppa, Garth Ennis, Darick Robertson, Ori Marmur, Andy Samberg, Evan Goldberg, Ben Kalina, Giancarlo Volpe, Ken F. Levin, Shannon Prynoski, Steve Ahn, Michaela Starr, James Weaver, Loreli Alanis For "John and Sun-Hee (2022)"
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Christopher Calvi, Keith Crofford, Ollie Green, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Kate Crandall, Kurt Firla, Laura Pepper, Cody Ziglar, Walter Newman, Ellory Smith, Maggie Cannan For "Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U (2021)"
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
What If...?
What If...?
Chadwick Boseman Posthumously for playing "Star Lord T'Challa" in episode What If... T'Challa Became a Star-Lord? (2021).
All nominees
Moon Knight
Moon Knight
F. Murray Abraham For playing "Khonshu" in episode The Friendly Type (2022).
Bridgerton
Bridgerton
Julie Andrews For playing "Lady Whistledown" in episode Capital R Rake (2022).
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Maya Rudolph For playing "Connie the Hormone Monstress" in episode A Very Big Mouth Christmas (2021).
Central Park
Central Park
Stanley Tucci For playing "Bitsy" in episode Central Dark (2021).
Archer 8.7
Archer
Jessica Walter Posthumously; for playing "Malory Archer" in episode London Time (2021).
What If...?
What If...?
Jeffrey Wright For playing "The Watcher" in episode What If... Ultron Won? (2021).
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Schmigadoon!
Schmigadoon!
Cinco Paul For "Corn Puddin" in Schmigadoon! (2021)
All nominees
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For "Maybe Monica" in How to Chew Quietly and Influence People (2022)
Euphoria 6.9
Euphoria
Sam Levinson, Zendaya, Labrinth For "I'm Tired" in You Who Cannot See, Think of Those Who Can (2022)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For "Maybe Monica" in How to Chew Quietly and Influence People (2022)
Euphoria 6.9
Euphoria
Zendaya, Labrinth, Muzhda Zemar-McKenzie For "Elliott's Song" in All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name (2022)
This Is Us 8.0
This Is Us
Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla For "The Forever Now" in Day of the Wedding (2022)
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
The White Lotus
The White Lotus
Cristobal Tapia de Veer
All nominees
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Jung Jae-il
Loki
Loki
Natalie Holt
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Siddhartha Khosla
Severance
Severance
Theodore Shapiro
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Lucy and Desi 7.8
Lucy and Desi
David Schwartz
All nominees
The Tinder Swindler 7.2
The Tinder Swindler Tinder Swindler
Jessica Jones
They Call Me Magic
They Call Me Magic
Terence Blanchard For episode: "Earvin".
Return to Space Return to Space
Mychael Danna, Harry Gregson-Williams
Return to Space Return to Space
Mychael Danna, Harry Gregson-Williams
14 Peaks: Nothing Is Impossible 14 Peaks: Nothing Is Impossible
Nainita Desai
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Nora Felder For "Chapter Four: Dear Billy (2022)"
All nominees
Euphoria 6.9
Euphoria
Adam Leber, Jen Malone For "Trying to Get to Heaven Before They Close the Door (2022)"
Ozark 8.7
Ozark
Gabe Hilfer For "The Cousin of Death (2022)"
The White Lotus
The White Lotus
Janet Lopez For "Departures (2021)"
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Robin Urdang For "How Do You Get to Carnegie Hall? (2022)"
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Thomas Golubic For "Black and Blue (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Hwang Dong-hyeok For "Red Light, Green Light"
All nominees
Succession 7.0
Succession
Cathy Yan For "The Disruption (2021)"
Succession 7.0
Succession
Lorene Scafaria For "Too Much Birthday (2021)"
Succession 7.0
Succession
Mark Mylod For "All the Bells Say (2021)"
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman For "A Hard Way to Go (2022)"
Yellowjackets
Yellowjackets
Karyn Kusama For "Pilot (2021)"
Severance
Severance
For "The We We Are (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Ted Lasso
Ted Lasso
M.J. Delaney For "No Weddings and a Funeral (2021)"
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Jamie Babbit For "True Crime (2021)"
Atlanta 7.4
Atlanta
Hiro Murai For "New Jazz (2022)"
Barry 7.7
Barry
Bill Hader For "710N (2022)"
Hacks
Hacks
Lucia Aniello For "There Will Be Blood (2022)"
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Cherien Dabis "The Boy from 6B (2021)"
The Ms. Pat Show The Ms. Pat Show
Mary Lou Belli For "Baby Daddy Groundhog Day (2021)"
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
All nominees
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Patrick Friend, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway, Craig Powell, Nancy Fowkes
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Patrick Friend, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway, Craig Powell, Nancy Fowkes
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Ballard C. Boyd, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Jon Batiste, Ariel Dumas, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Lorne Michaels, Michael Shoemaker, Seth Meyers, Haleigh Safran, Alex Baze, Hillary Selesnick Hunn, Kevin Miller, Jen Sochko, Eric Leiderman, Sal Gentile, Sarah Jenks-Daly, Henry Melcher
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Justin Melkmann, Jill Katz, Ian Berger, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang, Dan Amira, Brittany Radocha, Shawna Shepherd
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Ballard C. Boyd, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Jon Batiste, Ariel Dumas, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Lorne Michaels, Michael Shoemaker, Seth Meyers, Haleigh Safran, Alex Baze, Hillary Selesnick Hunn, Kevin Miller, Jen Sochko, Eric Leiderman, Sal Gentile, Sarah Jenks-Daly, Henry Melcher
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Justin Melkmann, Jill Katz, Ian Berger, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang, Dan Amira, Brittany Radocha, Shawna Shepherd
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
When Claude Got Shot When Claude Got Shot
Steven Cantor, Brad Lichtenstein, Jamie Schutz
When Claude Got Shot When Claude Got Shot
Steven Cantor, Brad Lichtenstein, Jamie Schutz
All nominees
Frederick Douglass: In Five Speeches 7.7
Frederick Douglass: In Five Speeches
Nancy Abraham, Lisa Heller, Dyllan McGee, Henry Louis Gates Jr., Sara Rodriguez, Oluwaseun Babalola
Changing the Game Changing the Game
Clare Tucker, Alex Schmider
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Tim Robinson
I Think You Should Leave with Tim Robinson For playing: "Various Characters".
All nominees
Anthony Anderson
Anacostia For playing: "Sean Williams-Grey".
Ikechukwu Ufomadu
Words with Ike For playing: "Ikechukwu Ufomadu".
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
State of the Union For playing: "Scott".
Billy Barr
Immoral Compass For playing: "Rick".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Patricia Clarkson
Patricia Clarkson
State of the Union For playing: "Ellen".
All nominees
Desi Lydic
Desi Lydic: Foxsplains For playing: "Desi Lydic".
Rhea Seehorn
Rhea Seehorn
Cooper's Bar For playing: "Kris Latimer".
Sydnee Washington
Bridesman For playing: "Judith".
Jacinte Blankenship
Intersection For playing: "Jenaya".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Wendy O'Brien
All nominees
Hacks
Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Ted Lasso
Ted Lasso
Theo Park
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Barry 7.7
Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Hacks
Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Barry 7.7
Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Succession 7.0
Succession
Avy Kaufman, Francine Maisler
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Ozark 8.7
Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Severance
Severance
Rachel Tenner, Bess Fifer
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Euphoria 6.9
Euphoria
Mary Vernieu, Jennifer Venditti, Jessica Kelly, Bret Howe
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Severance
Severance
Rachel Tenner, Bess Fifer
Yellowjackets
Yellowjackets
Corinne Clark, Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Jennifer Page
Yellowjackets
Yellowjackets
Corinne Clark, Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Jennifer Page
Euphoria 6.9
Euphoria
Mary Vernieu, Jennifer Venditti, Jessica Kelly, Bret Howe
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
The White Lotus
The White Lotus
Meredith Tucker, Katie Doyle
All nominees
The Dropout
The Dropout
Jeanie Bacharach, Alison Goodman, Mark I. Rutman
Inventing Anna
Inventing Anna
Linda Lowy, Simone Bär, Juliette Ménager, Henry Russell Bergstein, Jamie Castro, Allison Estrin, Alexandra Montag
Dopesick
Dopesick
Erica Arvold, Avy Kaufman
Pam & Tommy
Pam & Tommy
Mary Vernieu, Lindsay Graham
Inventing Anna
Inventing Anna
Linda Lowy, Simone Bär, Juliette Ménager, Henry Russell Bergstein, Jamie Castro, Allison Estrin, Alexandra Montag
The Dropout
The Dropout
Jeanie Bacharach, Alison Goodman, Mark I. Rutman
Dopesick
Dopesick
Erica Arvold, Avy Kaufman
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Love on the Spectrum U.S.
Love on the Spectrum U.S.
Kat Elmore, Jeffrey Marx, Laura Ritchie
All nominees
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Lynne Spiegel Spillman, Jazzy Collins, Blair Kim
Queer Eye Queer Eye
Jessica Jorgensen, Danielle Gervais, Quinn Fegan, Natalie Pino, Pamela Vallarelli
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr., Samantha Hanks
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Lynne Spiegel Spillman, Jazzy Collins, Blair Kim
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr., Samantha Hanks
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Euphoria 6.9
Euphoria
Ryan Heffington
All nominees
Schmigadoon!
Schmigadoon!
Christopher Gattelli
Zoey's Extraordinary Christmas 7.2
Zoey's Extraordinary Christmas
Mandy Moore, Jillian Meyers
Zoey's Extraordinary Christmas 7.2
Zoey's Extraordinary Christmas
Mandy Moore, Jillian Meyers
The Porter
The Porter
Christian Vincent
Goliath 7.0
Goliath
Fred Tallaksen
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Savage x Fenty Show Vol. 3 Savage x Fenty Show Vol. 3
Parris Goebel
All nominees
Annie Live! Annie Live!
Sergio Trujillo
Step Into... The Movies Step Into... The Movies
Derek Hough, Tessandra Chavez
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Daniella Karagach
The Oscars The Oscars
Fatima Robinson
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Dopesick
Dopesick
Checco Varese For "Breakthrough Pain (2021)"
All nominees
1883
1883
Ben Richardson For "1883 (2021)"
1883
1883
Christina Voros For "Lightning Yellow Hair (2022)"
Moon Knight
Moon Knight
Gregory Middleton For "Asylum (2022)"
Station Eleven
Station Eleven
Christian Sprenger For "Wheel of Fire (2021)"
Gaslit
Gaslit
Larkin Seiple For "Will (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
How I Met Your Father
How I Met Your Father
Gary Baum For "Pilot (2022)"
All nominees
The Conners
The Conners
Donald A. Morgan For "The Wedding of Dan and Louise (2021)"
B Positive
B Positive
Steven V. Silver For "Dagobah, a Room and a Chimney Sweep (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
100 Foot Wave
100 Foot Wave
Mike Prickett, Laurent Pujol For episode Dancing With God (2021).
All nominees
Our Great National Parks
Our Great National Parks
Christiaan Munoz Salas, Ignacio Walker For episode Chilean Patagonia (2022).
Our Great National Parks
Our Great National Parks
Christiaan Munoz Salas, Ignacio Walker For episode Chilean Patagonia (2022).
McCartney 3,2,1
McCartney 3,2,1
Stuart Winecoff For episode These Things Bring You Together (2021).
We Feed People We Feed People
Kris Kaczor
The Andy Warhol Diaries
The Andy Warhol Diaries
Wolfgang Held For episode Collab: Andy & Basquiat (2022).
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Andrew Muggleton For episode Venice (2022).
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode: "Fire in the Sky".
Life Below Zero Life Below Zero
Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode: "Fire in the Sky".
All nominees
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Dave Arnold, Sam Henderson, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Todd Stanley, Antonio Baca, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Charlie Beck, Carson Doyle For "Series Body of Work"
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Michael Jacob Kerber For episode: "HBCYou Band".
Survivor
Survivor
Scott Duncan, David J. Frederick, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Glenn Evans, Kevin Garrison, Peter Wery, Toby Hogan, Ryan Hermosura, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Josh Bartel, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Holly Thompson For "Series Body of Work"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Jason Cooley, Pauline Edwards, Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jeremiah Smith, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider For "Series Body of Work"
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Dave Arnold, Sam Henderson, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Todd Stanley, Antonio Baca, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Charlie Beck, Carson Doyle For "Series Body of Work"
The Amazing Race
The Amazing Race
David D'Angelo, Petr Cikhart, Kevin R. Johnson, Josh Gitersonke, Marc Bennett, Joshua J. Argue, Danny Long, Kathryn Barrows, Chris Ellison, Adam Haisinger, Denise Borders, Jeff Philips For "Series Body of Work"
The Amazing Race
The Amazing Race
David D'Angelo, Petr Cikhart, Kevin R. Johnson, Josh Gitersonke, Marc Bennett, Joshua J. Argue, Danny Long, Kathryn Barrows, Chris Ellison, Adam Haisinger, Denise Borders, Jeff Philips For "Series Body of Work"
Survivor
Survivor
Scott Duncan, David J. Frederick, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Glenn Evans, Kevin Garrison, Peter Wery, Toby Hogan, Ryan Hermosura, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Josh Bartel, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Holly Thompson For "Series Body of Work"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Atlanta 7.4
Atlanta
Christian Sprenger For "Three Slaps (2022)"
All nominees
Barry 7.7
Barry
Carl Herse For "starting now (2022)"
Grown-ish 6.0
Grown-ish grown-ish
Mark Doering-Powell For "Put Your Hands Where My Eyes Could See (2021)"
Insecure 8.6
Insecure
Ava Berkofsky For "Reunited, Okay?! (2021)"
Russian Doll 7.3
Russian Doll
Ula Pontikos For "Nowhen (2022)"
Hacks
Hacks
Adam Bricker For "The Click (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Euphoria 6.9
Euphoria
Marcell Rév For "The Theater and Its Double (2022)"
All nominees
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Hyung-deok Lee For "Jjollyeodo pyeonmeokgi (2021)"
Loki
Loki
Autumn Durald Arkapaw For "Lamentis (2021)"
Ozark 8.7
Ozark
Eric Koretz For "A Hard Way to Go (2022)"
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Todd Banhazl For "Pieces of a Man (2022)"
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For "How Do You Get to Carnegie Hall? (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Sandy Hook Promise: Teenage Dream Sandy Hook Promise: Teenage Dream
All nominees
Facebook: Skate Nation Ghana Facebook: Skate Nation Ghana
Chevy Silverado: Walter the Cat Chevy Silverado: Walter the Cat
Change the Ref: The Lost Class Change the Ref: The Lost Class
Apple iPhone 13 Pro: Detectives Apple iPhone 13 Pro: Detectives
Apple TV+: Everyone but Jon Hamm Apple TV+: Everyone but Jon Hamm
Primetime Emmy / Outstanding Competition Program
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Farnaz Farjam, Julie Pizzi, Glenda N. Cox, Kimberly Goodman, Marco Franzitta, Myiea Coy, Kevin Beisler, Chelsea Bray, Alana Balden, Lizzo, Brittany Matthews, Makiah Green
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Farnaz Farjam, Julie Pizzi, Glenda N. Cox, Kimberly Goodman, Marco Franzitta, Myiea Coy, Kevin Beisler, Chelsea Bray, Alana Balden, Lizzo, Brittany Matthews, Makiah Green
All nominees
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Gaylen Gawlowski, Thi Nguyen, Diana E. Gonzales, Jessica Guerra, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Maureen Biegas, Jo Sharon, Joon Hee Lim, Nora Cromwell, Jillian Mireles
The Voice 8.5
The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Meredith Ambrose, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Darren Bunkley, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Michael A. Miller, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Krista Bean Fukunaga, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Sarah Stallard
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Sara Kordy, John Polly, Michael Seligman, Jeremy McGovern, Jen Passovoy
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Jessica Guerra, Nicole Byer, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Gaylen Gawlowski, Thi Nguyen, Diana E. Gonzales, Jessica Guerra, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Maureen Biegas, Jo Sharon, Joon Hee Lim, Nora Cromwell, Jillian Mireles
The Voice 8.5
The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Meredith Ambrose, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Sara Kordy, John Polly, Michael Seligman, Jeremy McGovern, Jen Passovoy
The Amazing Race
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Darren Bunkley, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Michael A. Miller, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Krista Bean Fukunaga, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Sarah Stallard
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Jessica Guerra, Nicole Byer, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes
Hacks
Hacks
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager For "The Captain's Wife"
Hacks
Hacks
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager For "The Captain's Wife"
All nominees
The White Lotus
The White Lotus
Eileen Sieff Stroup, Brian Sprouse, Alex Bovaird For "Arrivals"
black-ish
black-ish
Suzanne Bantit-Haines, Michelle Cole, Stanley Hudson For "That's What Friends Are For"
Pam & Tommy
Pam & Tommy
Danielle Baker, Kameron Lennox, Petra Larsen For "Destroyer of Worlds"
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Amy R. Burt, Amanda Bujak, Dana Covarrubias For "Who Is Tim Kono?"
black-ish
black-ish
Suzanne Bantit-Haines, Michelle Cole, Stanley Hudson For "That's What Friends Are For"
Euphoria 6.9
Euphoria
Devon Patterson, Heidi Bivens, Angelina Vitto For "Trying to Get to Heaven Before They Close the Door"
Euphoria 6.9
Euphoria
Devon Patterson, Heidi Bivens, Angelina Vitto For "Trying to Get to Heaven Before They Close the Door"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Nancy Tong, Suzy Mazzarese-Allison, Leigh Ann Cho-Pitchon, Natalie Driscoll, Michelle Ceglia, Lauren Kress For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Nancy Tong, Suzy Mazzarese-Allison, Leigh Ann Cho-Pitchon, Natalie Driscoll, Michelle Ceglia, Lauren Kress For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
All nominees
black-ish
black-ish
Stacey Morris, Shirlena Allen, Debra Y. Brown, Nena Ross, Lionel Brown, Dominique Evans For "That's What Friends Are For (2022)"
black-ish
black-ish
Stacey Morris, Shirlena Allen, Debra Y. Brown, Nena Ross, Lionel Brown, Dominique Evans For "That's What Friends Are For (2022)"
American Horror Stories
American Horror Stories
Roma Goddard, Valerie Jackson, Lauren N. Poole, Allie Keck For "Game Over (2021)"
Hacks
Hacks
Jennifer Bell For "The Captain's Wife (2022)"
Euphoria 6.9
Euphoria
Kimberly Kimble, Patricia Vecchio, Kendra Garvey, Teresita Mariscal For "The Theater and Its Double (2022)"
Ted Lasso
Ted Lasso
Nicola Springall, Nicky Austin For "No Weddings and a Funeral (2021)"
Ted Lasso
Ted Lasso
Nicola Springall, Nicky Austin For "No Weddings and a Funeral (2021)"
Euphoria 6.9
Euphoria
Kimberly Kimble, Patricia Vecchio, Kendra Garvey, Teresita Mariscal For "The Theater and Its Double (2022)"
American Horror Stories
American Horror Stories
Roma Goddard, Valerie Jackson, Lauren N. Poole, Allie Keck For "Game Over (2021)"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Euphoria 6.9
Euphoria
Tara Lang, Doniella Davy, Alexandra French For "The Theater and Its Double (2022)"
Euphoria 6.9
Euphoria
Tara Lang, Doniella Davy, Alexandra French For "The Theater and Its Double (2022)"
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Susan Reilly LeHane, Kimberly Amacker, Tracy Ewell For "A Hard Way to Go (2022)"
Ozark 8.7
Ozark
Susan Reilly LeHane, Kimberly Amacker, Tracy Ewell For "A Hard Way to Go (2022)"
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Robin Beauchesne, Angela Moos, Karrieann Heisner Sillay, Kerrin Jackson, Erin LeBre For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
Angelyne
Angelyne
Ann Pala, Ron Pipes, David Williams, Erin LeBre, Mara Rouse For "The Tease (2022)"
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Eryn Krueger Mekash, Michael Mekash, Kim Ayers, Ana Gabriela Quinonez For "Gaslight (2021)"
American Horror Stories
American Horror Stories
Tyson Fountaine, Ron Pipes, Lufeng Qu, Heather Cummings, Gage Munster, Liz Mendoza, Liz Briseno, Michael Johnston For "Rubber (Wo)man: Part One (2021)" & "Rubber (Wo)man: Part Two (2021)"
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Robin Beauchesne, Angela Moos, Karrieann Heisner Sillay, Kerrin Jackson, Erin LeBre For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
We're Here We're Here
Patryq Howell, Marco Morante, Diego Montoya, Josh Schwartz, Casey Caldwell For episode: "Evansville, Indiana".
We're Here We're Here
Patryq Howell, Marco Morante, Diego Montoya, Josh Schwartz, Casey Caldwell For episode: "Evansville, Indiana".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
The Beatles: Get Back
The Beatles: Get Back
Peter Jackson For episode: "Part 3: Days 17-22".
All nominees
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Ian Denyer For episode: "Venice".
George Carlin's American Dream
George Carlin's American Dream
Judd Apatow, Michael Bonfiglio
The Andy Warhol Diaries
The Andy Warhol Diaries
Andrew Rossi For episode: "Shadows: Andy & Jed".
Lucy and Desi 7.8
Lucy and Desi
Amy Poehler
Watch trailer
We Need to Talk About Cosby
We Need to Talk About Cosby
W. Kamau Bell For episode: "Part 1".
George Carlin's American Dream
George Carlin's American Dream
Judd Apatow, Michael Bonfiglio
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
The White Lotus
The White Lotus
Mike White
All nominees
Dopesick
Dopesick
Danny Strong For "The People vs. Purdue Pharma"
Maid
Maid MAID
John Wells For "Sky Blue"
Station Eleven
Station Eleven
Hiro Murai For "Wheel of Fire"
The Dropout
The Dropout
Michael Showalter For "Green Juice"
The Dropout
The Dropout
Francesca Gregorini For "Iron Sisters"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Nneka Onuorah For episode: "Naked".
All nominees
Cheer Cheer
Greg Whiteley For episode: "Daytona Pt. 2: If the Judges Disagree".
Queer Eye Queer Eye
Aaron Krummel For episode: "Angel Gets Her Wings".
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For episode: "Freedmen's Town".
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode: "Moulin Ru: The Rusical".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
A Black Lady Sketch Show
A Black Lady Sketch Show
Bridget Stokes For "Save My Edges, I'm A Donor!"
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King, Liz Patrick For "Host: Billie Eilish"
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Alexander J. Vietmeier For "Episode 1252"
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "Artistic Musical Performance By Chance The Rapper; Monologue: Ukraine & Russian War, January 6 Committee Evidence On Trump & Donald Jr.; Guest Beanie Feldstein"
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino, Christopher Werner For "Union Busting"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
Adele: One Night Only Adele: One Night Only
Paul Dugdale
All nominees
Dave Chappelle: The Closer Dave Chappelle: The Closer
Stan Lathan
The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show
Hamish Hamilton
Jerrod Carmichael: Rothaniel Jerrod Carmichael: Rothaniel
Bo Burnham
Norm Macdonald: Nothing Special Norm Macdonald: Nothing Special
Norm Macdonald, Jeff Tomsic
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
The Beatles: Get Back
The Beatles: Get Back
Peter Jackson, Paul McCartney, Yoko Ono, Ringo Starr, Clare Olssen, Olivia Harrison, Jonathan Clyde
The Beatles: Get Back
The Beatles: Get Back
Peter Jackson, Paul McCartney, Yoko Ono, Ringo Starr, Clare Olssen, Olivia Harrison, Jonathan Clyde
All nominees
We Need to Talk About Cosby
We Need to Talk About Cosby
Andrew Fried, Katie A. King, Jordan Wynn, Dane Lillegard, Erik Adolphson, Vinnie Malhotra, Sarina Roma, W. Kamau Bell, Geraldine L. Porras
The Andy Warhol Diaries
The Andy Warhol Diaries
Josh Braun, Stanley F. Buchthal, Ryan Murphy, Andrew Rossi, Alexis Martin Woodall, Dan Braun, Stacey Reiss, Maya E. Rudolph
Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Gee Roberson, Mike Beck, Chike Ozah, Coodie, Connor Schell, Leah Natasha Thomas, Rebecca Teitel, Alexa Conway, Marjorie Clarke, Ian Orefice, Kevin Thomson, Free Maiden
100 Foot Wave
100 Foot Wave
Nancy Abraham, Lisa Heller, Chris Smith, Bentley Weiner, Ryan Heller, Joe Lewis, Maria Zuckerman
Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Gee Roberson, Mike Beck, Chike Ozah, Coodie, Connor Schell, Leah Natasha Thomas, Rebecca Teitel, Alexa Conway, Marjorie Clarke, Ian Orefice, Kevin Thomson, Free Maiden
The Andy Warhol Diaries
The Andy Warhol Diaries
Josh Braun, Stanley F. Buchthal, Ryan Murphy, Andrew Rossi, Alexis Martin Woodall, Dan Braun, Stacey Reiss, Maya E. Rudolph
We Need to Talk About Cosby
We Need to Talk About Cosby
Andrew Fried, Katie A. King, Jordan Wynn, Dane Lillegard, Erik Adolphson, Vinnie Malhotra, Sarina Roma, W. Kamau Bell, Geraldine L. Porras
100 Foot Wave
100 Foot Wave
Nancy Abraham, Lisa Heller, Chris Smith, Bentley Weiner, Ryan Heller, Joe Lewis, Maria Zuckerman
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
George Carlin's American Dream
George Carlin's American Dream
Judd Apatow, Michael Bonfiglio, Kelly Carlin, Wayne Federman, Joe Beshenkovsky, Teddy Leifer, Amanda Glaze
George Carlin's American Dream
George Carlin's American Dream
Judd Apatow, Michael Bonfiglio, Kelly Carlin, Wayne Federman, Joe Beshenkovsky, Teddy Leifer, Amanda Glaze
All nominees
We Feed People We Feed People
Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Walter Matteson, Carolyn Bernstein, Meredith Kaulfers
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Timothy Moran, Samantha Stark, Liz Day For episode: "Controlling Britney Spears".
Lucy and Desi 7.8
Lucy and Desi
Mark Monroe, Amy Poehler, Nigel Sinclair, Michael Rosenberg, Jeanne Elfant Festa, Justin Wilkes
Watch trailer
The Tinder Swindler 7.2
The Tinder Swindler Tinder Swindler
Jeff Gaspin, Lourdes Diaz, Stuart Ford, Sam Starbuck, Bart Leyton, Eric Levy, Bernadette Higgins
Watch trailer
We Feed People We Feed People
Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Walter Matteson, Carolyn Bernstein, Meredith Kaulfers
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Timothy Moran, Samantha Stark, Liz Day For episode: "Controlling Britney Spears".
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Laura Montgomery, Barbara Cardoso, Judy Laukkanen For "The Wellness Center (2021)"
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Laura Montgomery, Barbara Cardoso, Judy Laukkanen For "The Wellness Center (2021)"
All nominees
The Witcher 8.4
The Witcher
Lucinda Wright, Rebecca Jempson For "Family (2021)"
Star Trek: Picard 8.3
Star Trek: Picard
Christine Bieselin Clark, Mitchell Ray Kenney, Allison Agler For "Penance (2022)"
Moon Knight
Moon Knight
Martin Mandeville, Richard Davies, Meghan Kasperlik, Wilberth Gonzalez For "Gods and Monsters (2022)"
Loki
Loki
Carol Beadle, Christine Wada, Tamsin Costello, Nora Pederson For "Glorious Purpose (2021)"
The Witcher 8.4
The Witcher
Lucinda Wright, Rebecca Jempson For "Family (2021)"
Star Trek: Picard 8.3
Star Trek: Picard
Christine Bieselin Clark, Mitchell Ray Kenney, Allison Agler For "Penance (2022)"
The Book of Boba Fett
The Book of Boba Fett
Shawna Trpcic, Julie-Marie Robar, Areayl Cooper For "Chapter 1: Stranger in a Strange Land (2021)"
Loki
Loki
Carol Beadle, Christine Wada, Tamsin Costello, Nora Pederson For "Glorious Purpose (2021)"
Moon Knight
Moon Knight
Martin Mandeville, Richard Davies, Meghan Kasperlik, Wilberth Gonzalez For "Gods and Monsters (2022)"
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Annie Live! Annie Live!
Leah Loukas, Mia Neal
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
RuPaul
RuPaul
RuPaul's Drag Race
All nominees
Nick Offerman
Nick Offerman
Making It
Amy Poehler
Amy Poehler
Making It
Padma Lakshmi
Top Chef
Nicole Byer
Nicole Byer
Nailed It!
Mark Cuban
Shark Tank
Daymond John
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Karamo Brown
Queer Eye
Antoni Porowski
Queer Eye
Jonathan Van Ness
Jonathan Van Ness
Queer Eye
Tan France
Queer Eye
Bobby Berk
Queer Eye
Mark Cuban
Shark Tank
Daymond John
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Karamo Brown
Queer Eye
Antoni Porowski
Queer Eye
Jonathan Van Ness
Jonathan Van Ness
Queer Eye
Tan France
Queer Eye
Bobby Berk
Queer Eye
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Stanley Tucci: Searching for Italy
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Adam Hawkins
Stanley Tucci: Searching for Italy
Eve Kay
Stanley Tucci: Searching for Italy
Tom Barry
Stanley Tucci: Searching for Italy
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Stanley Tucci: Searching for Italy
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Adam Hawkins
Stanley Tucci: Searching for Italy
Eve Kay
Stanley Tucci: Searching for Italy
Tom Barry
Stanley Tucci: Searching for Italy
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
All nominees
Jon Stewart
The Problem with Jon Stewart
Chris McShane
The Problem with Jon Stewart
Richard Plepler
The Problem with Jon Stewart
James Dixon
The Problem with Jon Stewart
Lorrie Baranek
The Problem with Jon Stewart
Brinda Adhikari
The Problem with Jon Stewart
Caity Gray
The Problem with Jon Stewart
Beverly Chase
Vice
Rob Booth
Vice
Subrata De
Vice
Lama Al-Arian
Vice
Amanda Pisetzner
Vice
Paula Salhany
Vice
Craig Thomson
Vice
Simone Perez
Vice
Hind Hassan
Vice
Paola Ramos
Vice
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
The World According to Jeff Goldblum
Keith Addis
The World According to Jeff Goldblum
Sara Brailsford
The World According to Jeff Goldblum
Jane Root
The World According to Jeff Goldblum
John Hodgson
The World According to Jeff Goldblum
Matt Renner
The World According to Jeff Goldblum
Chris Kugelman
The World According to Jeff Goldblum
Beverly Chase
Vice
Rob Booth
Vice
Subrata De
Vice
Lama Al-Arian
Vice
Amanda Pisetzner
Vice
Paula Salhany
Vice
Craig Thomson
Vice
Simone Perez
Vice
Hind Hassan
Vice
Paola Ramos
Vice
Jon Stewart
The Problem with Jon Stewart
Chris McShane
The Problem with Jon Stewart
Richard Plepler
The Problem with Jon Stewart
James Dixon
The Problem with Jon Stewart
Lorrie Baranek
The Problem with Jon Stewart
Brinda Adhikari
The Problem with Jon Stewart
Caity Gray
The Problem with Jon Stewart
Justin Wilkes
My Next Guest Needs No Introduction
Tony Hernandez
My Next Guest Needs No Introduction
Brooke Posch
My Next Guest Needs No Introduction
John Skidmore
My Next Guest Needs No Introduction
Mary Barclay
My Next Guest Needs No Introduction
Tom Keaney
My Next Guest Needs No Introduction
Michael Steed
My Next Guest Needs No Introduction
Lilly Burns
My Next Guest Needs No Introduction
Justin Wilkes
My Next Guest Needs No Introduction
Tony Hernandez
My Next Guest Needs No Introduction
Brooke Posch
My Next Guest Needs No Introduction
John Skidmore
My Next Guest Needs No Introduction
Mary Barclay
My Next Guest Needs No Introduction
Tom Keaney
My Next Guest Needs No Introduction
Michael Steed
My Next Guest Needs No Introduction
Lilly Burns
My Next Guest Needs No Introduction