Will Ferrell, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Adam McKay, Kevin J. Messick, Mark Mylod, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Jesse Armstrong, Frank Rich, Dara Schnapper, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
Winner
7.0
Succession
Winner
All nominees
Yellowjackets
Karyn Kusama, Jonathan Lisco, Brad Van Arragon, Jamie Travis, Ashley Lyle, Bart Nickerson, Liz Phang, Sarah L. Thompson, Drew Comins, Ameni Rozsa, Chantelle Wells
6.9
Euphoria
Sam Levinson, Drake, Tmira Yardeni, Kevin Turen, Will Greenfield, Ron Leshem, Adel Nur, Ravi Nandan, Kenneth Yu, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ashley Levinson, Harrison Kreiss
7.3
Stranger Things
Lampton Enochs, Shawn Levy, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Matt Duffer, Ross Duffer, Paul Dichter, Rand Geiger, Dan Cohen, Kate Trefry
8.9
Better Call Saul
Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Bob Odenkirk, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Thomas Schnauz, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Michael Morris, Jenn Carroll, Gordon Smith
Severance
Patricia Arquette, , Jill Footlick, Adam Scott, Gerry Robert Byrne, Chris Black, John Cameron, Mark Friedman, Andrew Colville, Kari Drake, Nicholas Weinstock, Amanda Overton, Aoife McArdle, Jackie Cohn, Dan Erickson
6.9
8.4
Squid GameOjing-eo geim
Hwang Dong-hyeok
8.9
8.7
Ozark
Jason Bateman, Laura Linney, Paul Kolsby, Patrick Markey, Chris Mundy, John Shiban, Dana Scott, Mark Williams, Erin Mitchell, Bill Dubuque, Laura Deeley, Miki Johnson, Martin Zimmerman
8.7
7.3
Ash Brannon, Melinda Wunsch Dilger, Jérôme Combe, Barth Maunoury, David Lyerly, Marc Merrill, Brandon Beck, Pascal Charrue, Thomas Vu, Arnaud Delord, Christian Linke, Jane Chung Hoffacker, Alex Yee, Conor Sheehy For "When These Walls Come Tumbling Down (2021)"
Winner
Arcane
Ash Brannon, Melinda Wunsch Dilger, Jérôme Combe, Barth Maunoury, David Lyerly, Marc Merrill, Brandon Beck, Pascal Charrue, Thomas Vu, Arnaud Delord, Christian Linke, Jane Chung Hoffacker, Alex Yee, Conor Sheehy For "When These Walls Come Tumbling Down (2021)"
Winner
All nominees
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Elisabeth Kiernan Averick, Ryan Koh, Scott Brutz, Christine Nangle For "Pixelated and Afraid (2022)"
7.7
Rick and Morty
Wes Archer, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Dave Marshall, J. Michael Mendel, Rob Schrab, Jacob Hair, Dan Harmon, Justin Roiland, James Siciliano, Scott Marder, Anne Lane, Nathan Litz, Jeff Loveness, Steven Levy, Sydney Ryan, Richard Grieve, Walter Newman, Albro Lundy IV, Nick Rutherford For "Mort Dinner Rick Andre (2021)"
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Patrick Gleeson, Karen Hydendahl, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Steven Davis, Simon Chong For "Some Like It Bot Part 1: Eighth Grade Runner (2022)"
What If...?
Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Carrie Wassenaar, Bryan Andrews, Brad Winderbaum, A.C. Bradley For "What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? (2021)"
6.5
9.3
7.7
David Fincher, Joshua Donen, Jennifer Yuh Nelson, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Sergio Jimenez, Jennifer Miller For "Jibaro (2022)"
Winner
Love, Death & Robots
David Fincher, Joshua Donen, Jennifer Yuh Nelson, Tim Miller, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Sergio Jimenez, Jennifer Miller For "Jibaro (2022)"
Winner
All nominees
Star Wars: Visions
Justin Leach, Jacqui Lopez, Mitsuyasu Sakai, Tetsurô Satomi, James Waugh, Josh Rimes, Takanobu Mizuno, Omi Nagahata, Kanako Shirasaki For "The Duel (2021)"
When Billie Met LisaWhen Billie Met Lisa
James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Tom Klein, David Mirkin, Michael Polcino, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, David Silverman, Denise Sirkot, Cyndi Tang, Cesar Mazariegos, Elisabeth Kiernan Averick, Broti Gupta
The Boys Presents: DiabolicalDiabolical
Meredith Layne, Eric Kripke, Neal H. Moritz, Jason Netter, Chris Prynoski, Seth Rogen, Pavun Shetty, Simon Racioppa, Garth Ennis, Darick Robertson, Ori Marmur, Andy Samberg, Evan Goldberg, Ben Kalina, Giancarlo Volpe, Ken F. Levin, Shannon Prynoski, Steve Ahn, Michaela Starr, James Weaver, Loreli Alanis For "John and Sun-Hee (2022)"
7.6
Robot Chicken
Seth Green, Christopher Calvi, Keith Crofford, Ollie Green, Tom Sheppard, Michael Poisson, Eric Towner, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Kate Crandall, Kurt Firla, Laura Pepper, Cody Ziglar, Walter Newman, Ellory Smith, Maggie Cannan For "Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U (2021)"
7.6
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Winner
Last Week Tonight with John Oliver
Winner
All nominees
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Patrick Friend, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway, Craig Powell, Nancy Fowkes
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Ballard C. Boyd, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Jon Batiste, Ariel Dumas, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Late Night with Seth MeyersLate Night with Seth Meyers
Lorne Michaels, Michael Shoemaker, Seth Meyers, Haleigh Safran, Alex Baze, Hillary Selesnick Hunn, Kevin Miller, Jen Sochko, Eric Leiderman, Sal Gentile, Sarah Jenks-Daly, Henry Melcher
The Daily ShowThe Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Justin Melkmann, Jill Katz, Ian Berger, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang, Dan Amira, Brittany Radocha, Shawna Shepherd
Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode: "Fire in the Sky".
Winner
Life Below ZeroLife Below Zero
Winner
All nominees
Deadliest Catch
Dave Arnold, Sam Henderson, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Todd Stanley, Antonio Baca, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Charlie Beck, Carson Doyle For "Series Body of Work"
Lizzo's Watch Out for the Big GrrrlsLizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Michael Jacob Kerber For episode: "HBCYou Band".
Survivor
Scott Duncan, David J. Frederick, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Glenn Evans, Kevin Garrison, Peter Wery, Toby Hogan, Ryan Hermosura, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Josh Bartel, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Holly Thompson For "Series Body of Work"
RuPaul's Drag Race
Jason Cooley, Pauline Edwards, Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jeremiah Smith, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider For "Series Body of Work"
The Amazing Race
David D'Angelo, Petr Cikhart, Kevin R. Johnson, Josh Gitersonke, Marc Bennett, Joshua J. Argue, Danny Long, Kathryn Barrows, Chris Ellison, Adam Haisinger, Denise Borders, Jeff Philips For "Series Body of Work"
Lizzo's Watch Out for the Big GrrrlsLizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Farnaz Farjam, Julie Pizzi, Glenda N. Cox, Kimberly Goodman, Marco Franzitta, Myiea Coy, Kevin Beisler, Chelsea Bray, Alana Balden, Lizzo, Brittany Matthews, Makiah Green
Winner
Winner
All nominees
Top ChefTop Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Gaylen Gawlowski, Thi Nguyen, Diana E. Gonzales, Jessica Guerra, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Maureen Biegas, Jo Sharon, Joon Hee Lim, Nora Cromwell, Jillian Mireles
8.5
The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Meredith Ambrose, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry
The Amazing Race
Jerry Bruckheimer, Darren Bunkley, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Michael A. Miller, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Krista Bean Fukunaga, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Sarah Stallard
RuPaul's Drag Race
Fenton Bailey, Randy Barbato, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, RuPaul, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Sara Kordy, John Polly, Michael Seligman, Jeremy McGovern, Jen Passovoy
Nailed It!Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Jessica Guerra, Nicole Byer, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand
8.5
