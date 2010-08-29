Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2010

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2010

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 29 August 2010
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Modern Family 7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Brad Walsh, Jason Winer, Bill Wrubel, Danny Zuker
Winner
Modern Family 7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Brad Walsh, Jason Winer, Bill Wrubel, Danny Zuker
Winner
All nominees
30 Rock
30 Rock
Tina Fey, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Don Scardino, Ron Weiner, Jeff Richmond, Robert Carlock, Matt Hubbard
The Office 8.8
The Office
Steve Carell, Randy Cordray, Greg Daniels, Ricky Gervais, Charlie Grandy, Howard Klein, Paul Lieberstein, Warren Lieberstein, Stephen Merchant, Aaron Shure, Ben Silverman, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Mindy Kaling, Halsted Sullivan, Daniel Chun, Justin Spitzer, Teri Weinberg
Glee 6.8
Glee
Ian Brennan, Dante Di Loreto, Ryan Murphy, Kenneth J. Silverstein, Brad Falchuk, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Rick Cleveland, Bari Halle, Mark Hudis, Caryn Mandabach, John P. Melfi, Linda Wallem, Christine Zander, Richie Jackson, Liz Brixius
The Office 8.8
The Office
Steve Carell, Randy Cordray, Greg Daniels, Ricky Gervais, Charlie Grandy, Howard Klein, Paul Lieberstein, Warren Lieberstein, Stephen Merchant, Aaron Shure, Ben Silverman, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Mindy Kaling, Halsted Sullivan, Daniel Chun, Justin Spitzer, Teri Weinberg
30 Rock
30 Rock
Tina Fey, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Don Scardino, Ron Weiner, Jeff Richmond, Robert Carlock, Matt Hubbard
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Alec Berg, Larry David, Jeff Garlin, Tim Gibbons, David Mandel, Erin O'Malley, Gavin Polone, Jeff Schaffer
Glee 6.8
Glee
Ian Brennan, Dante Di Loreto, Ryan Murphy, Kenneth J. Silverstein, Brad Falchuk, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Rick Cleveland, Bari Halle, Mark Hudis, Caryn Mandabach, John P. Melfi, Linda Wallem, Christine Zander, Richie Jackson, Liz Brixius
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, Dwayne L. Shattuck, Mettyu Ueyner, Blake McCormick
Winner
All nominees
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams, Jack Bender, Carlton Cuse, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Paul Zbyszewski, Bryan Burk, Melinda Hsu
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Michelle MacLaren, Sam Catlin, Thomas Schnauz, Melissa Bernstein, George Mastras
Lost 7.0
Lost
J.J. Abrams, Jack Bender, Carlton Cuse, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Paul Zbyszewski, Bryan Burk, Melinda Hsu
Dexter 8.9
Dexter
Scott Buck, Sara Colleton, Charles H. Eglee, John Goldwyn, Lauren Gussis, Robert Lloyd Lewis, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg, Tim Schlattmann, Wendy West
True Blood 7.8
True Blood
Alan Ball Jr., Brian Buckner, Gregg Fienberg, W. Mark McNair, Raelle Tucker, Nancy Oliver, Alexander Woo
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Ridley Scott, Tony Scott, Ted Humphrey, Brooke Kennedy, Todd Ellis Kessler, Michelle King, Robert King, David W. Zucker
True Blood 7.8
True Blood
Alan Ball Jr., Brian Buckner, Gregg Fienberg, W. Mark McNair, Raelle Tucker, Nancy Oliver, Alexander Woo
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Ridley Scott, Tony Scott, Ted Humphrey, Brooke Kennedy, Todd Ellis Kessler, Michelle King, Robert King, David W. Zucker
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Vince Gilligan, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Michelle MacLaren, Sam Catlin, Thomas Schnauz, Melissa Bernstein, George Mastras
Dexter 8.9
Dexter
Scott Buck, Sara Colleton, Charles H. Eglee, John Goldwyn, Lauren Gussis, Robert Lloyd Lewis, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg, Tim Schlattmann, Wendy West
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory For playing "Sheldon Cooper".
Winner
All nominees
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm For playing "Larry David".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing "Adrian Monk".
Matthew Morrison
Matthew Morrison
Glee For playing "Will Schuester".
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock For playing "Jack Donaghy".
Steve Carell
Steve Carell
The Office For playing "Michael Scott".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Breaking Bad For playing "Walter White".
Winner
All nominees
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men For playing "Don Draper".
Matthew Fox
Matthew Fox
Lost For playing "Jack Shephard".
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Friday Night Lights For playing "Eric Taylor".
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D. For playing "Gregory House".
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter For playing "Dexter Morgan".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Edie Falco
Edie Falco
Nurse Jackie For playing "Jackie Peyton".
Winner
All nominees
Amy Poehler
Amy Poehler
A Parks and Recreation Special For playing "Leslie Knope".
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock For playing "Liz Lemon".
Toni Collette
Toni Collette
United States of Tara For playing "Tara Gregson".
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine For playing "Christine Campbell".
Lea Michele
Lea Michele
Glee For playing "Rachel Berry".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer For playing "Brenda Leigh Johnson".
Winner
All nominees
January Jones
January Jones
Mad Men For playing "Betty Draper'.
Connie Britton
Connie Britton
Friday Night Lights For playing "Tami Taylor".
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Olivia Benson".
Glenn Close
Glenn Close
Damages For playing "Patty Hewes".
Julianna Margulies
Julianna Margulies
The Good Wife For playing "Alicia Florrick".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Eric Stonestreet
Eric Stonestreet
Modern Family For playing "Cameron Tucker".
Winner
All nominees
Chris Colfer
Chris Colfer
Glee For playing "Kurt Hummel".
Jesse Tyler Ferguson
Jesse Tyler Ferguson
Modern Family For playing "Mitchell Pritchett".
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family For playing "Phil Dunphy".
Neil Patrick Harris
Neil Patrick Harris
How I Met Your Mother For playing "Barney Stinson".
Jon Cryer
Two and a Half Men For playing "Alan Harper".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Aaron Paul
Aaron Paul
Breaking Bad For playing "Jesse Pinkman".
Winner
All nominees
Michael Emerson
Michael Emerson
Lost For playing "Ben Linus".
Martin Short
Martin Short
Damages For playing "Leonard Winstone".
John Slattery
John Slattery
Mad Men For playing "Roger Sterling, Jr.".
Andre Braugher
Andre Braugher
Men of a Certain Age For playing "Owen Thoreau, Jr.".
Terry O'Quinn
Terry O'Quinn
Lost For playing "John Locke and The Man in Black".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Jane Lynch
Jane Lynch
Glee For playing "Sue Sylvester".
Winner
All nominees
Julie Bowen
Julie Bowen
Modern Family For playing "Claire Dunphy".
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Jane Krakowski
Jane Krakowski
30 Rock For playing "Jenna Maroney".
Sofia Vergara
Sofia Vergara
Modern Family For playing "Gloria Delgado-Pritchett".
Holland Taylor
Holland Taylor
Two and a Half Men For playing "Evelyn Harper".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Archie Panjabi
Archie Panjabi
The Good Wife For playing "Kalinda Sharma".
Winner
All nominees
Christina Hendricks
Christina Hendricks
Mad Men For playing "Joan Harris".
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Mad Men For playing "Peggy Olson".
Rose Byrne
Rose Byrne
Damages For playing "Ellen Parsons".
Sharon Gless
Burn Notice For playing "Madeline Westen".
Christine Baranski
Christine Baranski
The Good Wife For playing "Diane Lockhart".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
John Lithgow
John Lithgow
Dexter For playing "Arthur Mitchell". For episode "Road Kill".
Winner
All nominees
Dylan Baker
Dylan Baker
The Good Wife For playing "Colin Sweeney". For episode "Bad".
Ted Danson
Ted Danson
Damages For episode "The Next One's Gonna Go In Your Throat". For playing "Arthur Frobisher".
Gregory Itzin
24 For playing "President Charles Logan". For episode "1:00 p.m.-2:00 p.m".
Alan Cumming
Alan Cumming
The Good Wife For playing "Eli Gold". For episode "Fleas".
Beau Bridges
Beau Bridges
The Closer For episode "Make Over". For playing "Detective George Andrews".
Robert Mors
Mad Men For playing "Bertram Cooper". For episode "Shut the Door. Have a Seat".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Ann-Margret
Ann-Margret
Law & Order: Special Victims Unit For episode "Bedtime". For playing "Rita Wills".
Winner
All nominees
Elizabeth Mitchell
Elizabeth Mitchell
Lost For playing "Juliet Burke". For episode "The End".
Sissy Spacek
Sissy Spacek
Big Love For playing "Marilyn Densham". For episode "End of Days".
Shirley Jones
Shirley Jones
The Cleaner For episode "Does Everybody Have A Drink?". For playing "Lola Zellman".
Mary Kay Place
Mary Kay Place
Big Love For playing "Adaleen Grant". For episode "The Mighty and Strong".
Lily Tomlin
Lily Tomlin
Damages For playing "Marilyn Tobin". For episode "Your Secrets Are Safe".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Neil Patrick Harris
Neil Patrick Harris
Glee For episode "Dream On". For playing "Bryan Ryan".
Winner
All nominees
Mike O'Malley
Mike O'Malley
Glee For playing "Burt Hummel". For episode "Wheels".
Fred Willard
Fred Willard
Modern Family For playing "Frank Dunphy". For episode "Travels with Scout".
Jon Hamm
Jon Hamm
30 Rock For playing "Dr. Drew Baird". For episode "Emanuelle Goes to Dinosaur Land".
Eli Wallach
Nurse Jackie For episode "Chicken Soup". For playing "Bernard Zimberg".
Will Arnett
Will Arnett
30 Rock For playing "Devin Banks". For episode " Into the Crevasse".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Betty White
Betty White
Saturday Night Live For episode with host Betty White.
Winner
All nominees
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Glee For playing "April Rhodes". For episode "The Rhodes Not Taken".
Elaine Stritch
30 Rock For episode "The Moms". For playing "Colleen Donaghy".
Tina Fey
Tina Fey
Saturday Night Live For episode with host Tina Fey.
Jane Lynch
Jane Lynch
Two and a Half Men For episode "818-JKLPUZO". For playing "Dr. Linda Freeman".
Kathryn Joosten
Desperate Housewives For playing "Karen McCluskey". For episode "The Chase".
Christine Baranski
Christine Baranski
The Big Bang Theory For episode "The Maternal Congruence". For playing "Beverly Hofstadter".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Prep & Landing Prep & Landing
John Lasseter, Kris Williams, Dorothy McKim, Stevie Wermers, Kevin Deters
Winner
Prep & Landing Prep & Landing
John Lasseter, Kris Williams, Dorothy McKim, Stevie Wermers, Kevin Deters
Winner
All nominees
Alien Earths Alien Earths
Steven Reich, Howard B. Swartz, Dana Berry, Dave Jerrard, Jason Hearne, Ray Villard
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Davy Lauterbach, Matt Warburton, Stephanie Gillis, Oscar Cervantes For episode "Once Upon A Time In Springfield".
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Ryan Quincy, Erica Rivinoja, Jenny Yu For episode "200/201".
The Ricky Gervais Show The Ricky Gervais Show
Margaret M. Dean, Ricky Gervais, Bob Higgins, Craig Kellman, Stephen Merchant, Lisa Ullmann, Michelle Papandrew, Karl Pilkington, Nick Bertonazzi Jr., Glyn Hughes For episode "Knob At Night".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Davy Lauterbach, Matt Warburton, Stephanie Gillis, Oscar Cervantes For episode "Once Upon A Time In Springfield".
Alien Earths Alien Earths
Steven Reich, Howard B. Swartz, Dana Berry, Dave Jerrard, Jason Hearne, Ray Villard
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Ryan Quincy, Erica Rivinoja, Jenny Yu For episode "200/201".
The Ricky Gervais Show The Ricky Gervais Show
Margaret M. Dean, Ricky Gervais, Bob Higgins, Craig Kellman, Stephen Merchant, Lisa Ullmann, Michelle Papandrew, Karl Pilkington, Nick Bertonazzi Jr., Glyn Hughes For episode "Knob At Night".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Anne Hathaway For playing "Princess Penelope". For episode "Once Upon a Time in Springfield".
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Hank Azaria For playing "Apu" and "Moe Syzlak". For episode "Moe Letter Blues".
Archer 8.7
Archer
H. Jon Benjamin For playing "Sterling Archer". For episode "Mole Hunt".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Dan Castellaneta For playing "Grampa Simpson" and "Homer Simpson". For episode "Thursdays With Abie".
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green For playing "Cobra Commander, Movie Narrator" and "Robot Chicken Nerd". For episode "Cannot Be Erased, So Sorry".
Prep & Landing Prep & Landing
Dave Foley For playing "Wayne".
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Monk 8.4
Monk
Randy Newman For the song "When I'm Gone". For episode "Mr. Monk And The End Part II".
Winner
All nominees
Treme
Treme
Steve Earle For the song "This City". For episode "I'll Fly Away".
Rescue Me
Rescue Me
Brad Hatfield, Peter Tolan For the song "How Lovely To Be A Vegetable". For episode "Disease".
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Carter Bays, Craig Thomas For the song "Nothing Suits Me Like A Suit". For episode "Girls Vs. Suits".
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane, Walter Murphy For the song "Down's Syndrome Girl". For episode "Extra Large Medium".
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane, Walter Murphy For the song "Down's Syndrome Girl". For episode "Extra Large Medium".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Jorma Taccone, Andy Samberg, Akiva Schaffer For the song "Shy Ronnie". For episode with host Blake Lively.
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Lisa Coleman, Wendy Melvoin
Winner
All nominees
Legend of the Seeker 8.0
Legend of the Seeker
Joseph LoDuca
Warehouse 13
Warehouse 13
Edward Rogers
Human Target 8.5
Human Target
Bear McCreary
Justified 7.1
Justified
T.O.N.E-z, Rench
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Dexter 8.9
Dexter
Steve Shill For The Getaway (2009)
Winner
All nominees
Mad Men 8.4
Mad Men
Lesli Linka Glatter For Guy Walks Into an Advertising Agency (2009)
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michelle MacLaren For One Minute (2010)
Lost 7.0
Lost
Jack Bender For The End: Part 1 (2010)
Treme
Treme
Agnieszka Holland For Do You Know What It Means (2010)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Glee 6.8
Glee
Ryan Murphy For Pilot (2009)
Winner
All nominees
Glee 6.8
Glee
Paris Barclay For Wheels (2009)
Modern Family 7.7
Modern Family
Jason Winer For Pilot (2009)
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Allen Coulter For Pilot (2009)
30 Rock
30 Rock
Don Scardino For I Do Do (2010)
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
P.O.V. P.O.V.
Ellen Kuras, Flora Fernandez-Marengo, Cara Mertes, Simon Kilmurry For episode "The Betrayal (Nerakhoon)".
Winner
P.O.V. P.O.V.
Ellen Kuras, Flora Fernandez-Marengo, Cara Mertes, Simon Kilmurry For episode "The Betrayal (Nerakhoon)".
Winner
All nominees
American Experience American Experience
Susan Bellows, Barak Goodman, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode "My Lai".
Brick City Brick City
Forest Whitaker, Mark Benjamin, Mark Levin, Mala Chapple
Patti Smith: Dream of Life 7.0
Patti Smith: Dream of Life Patti Smith: Dream of life
Margaret Smilow, Steven Sebring, Simon Kilmurry
Patti Smith: Dream of Life 7.0
Patti Smith: Dream of Life Patti Smith: Dream of life
Margaret Smilow, Steven Sebring, Simon Kilmurry
Pressure Cooker Pressure Cooker
Jeff Skoll, Jennifer Grausman, Diane Weyermann
Sergio Sergio
Nancy Abraham, John Battsek, Julie Goldman, Sheila Nevins, Greg Barker
American Experience American Experience
Susan Bellows, Barak Goodman, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode "My Lai".
Pressure Cooker Pressure Cooker
Jeff Skoll, Jennifer Grausman, Diane Weyermann
Sergio Sergio
Nancy Abraham, John Battsek, Julie Goldman, Sheila Nevins, Greg Barker
Brick City Brick City
Forest Whitaker, Mark Benjamin, Mark Levin, Mala Chapple
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Joe Celli, David Rockwell
Winner
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Joe Celli, David Rockwell
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episodes with host James Franco, host Jon Hamm and host Betty White.
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Christopher Goumas, John Shaffner, Joe Stewart For episode #1.1.
The 63rd Annual Tony Awards The 63rd Annual Tony Awards
Steve Bass, Seth Easter
The 63rd Annual Tony Awards The 63rd Annual Tony Awards
Steve Bass, Seth Easter
Super Bowl XLIV Halftime Show Super Bowl XLIV Halftime Show
Bruce Rodgers, Sean Dougall, Mai Sakai
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Gregg Rainwater, James Yarnell, Dave Edwards For episode "Idol Gives Back".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Gregg Rainwater, James Yarnell, Dave Edwards For episode "Idol Gives Back".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episodes with host James Franco, host Jon Hamm and host Betty White.
Super Bowl XLIV Halftime Show Super Bowl XLIV Halftime Show
Bruce Rodgers, Sean Dougall, Mai Sakai
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Christopher Goumas, John Shaffner, Joe Stewart For episode #1.1.
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
The Pacific
The Pacific
Scott Bird, Richard Hobbs, Dominic Hyman, Jim Millett, Anthony Pratt, Rolland Pike, Lisa Thompson
Winner
The Pacific
The Pacific
Scott Bird, Richard Hobbs, Dominic Hyman, Jim Millett, Anthony Pratt, Rolland Pike, Lisa Thompson
Winner
All nominees
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Stephen Altman, Helen Britten, John Bucklin
Cranford
Cranford
Trisha Edwards, Mark Kebby, Donal Woods
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Rena DeAngelo, Mark Ricker, Amy Fritz
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Rena DeAngelo, Mark Ricker, Amy Fritz
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Stephen Altman, Helen Britten, John Bucklin
Cranford
Cranford
Trisha Edwards, Mark Kebby, Donal Woods
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Richard Hoover, Gabriella Villarreal, Meghan C. Rogers
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
All nominees
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "Subway, Somehow", "Revenge Makeover", "Sweet Charity".
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "Subway, Somehow", "Revenge Makeover", "Sweet Charity".
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Gothowitz Deviation", "The Adhesive Duck Deficiency".
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Duel Citizenship", "Of Course", "Hooked".
Rules of Engagement
Rules of Engagement
Jerie Kelter, Bernard Vyzga For episodes "3rd Wheel", "Ghost Story", "Atlantic City".
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Gothowitz Deviation", "The Adhesive Duck Deficiency".
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Duel Citizenship", "Of Course", "Hooked".
Rules of Engagement
Rules of Engagement
Jerie Kelter, Bernard Vyzga For episodes "3rd Wheel", "Ghost Story", "Atlantic City".
Hell's Kitchen 7.6
Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For Episode #615.
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
The Tudors 8.5
The Tudors
Tom Conroy, Colman Corish, Crispian Sallis For episode: "#407".
Winner
All nominees
Heroes 6.8
Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Brave New World".
True Blood 7.8
True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Never Let Me Go", "I Will Rise Up", "Frenzy".
Lost 7.0
Lost
Zack Grobler, Matthew C. Jacobs, Carol Bayne Kelley For episode "Ab Aeterno".
Heroes 6.8
Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Brave New World".
Modern Family 7.7
Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episodes "Moon Landing", "Fears".
True Blood 7.8
True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Never Let Me Go", "I Will Rise Up", "Frenzy".
Modern Family 7.7
Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episodes "Moon Landing", "Fears".
Glee 6.8
Glee
Mark Hutman, Barbara Munch, Christopher Brown For the pilot episode (director's cut).
Lost 7.0
Lost
Zack Grobler, Matthew C. Jacobs, Carol Bayne Kelley For episode "Ab Aeterno".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Modern Family 7.7
Modern Family
Jeff Greenberg
Winner
All nominees
Glee 6.8
Glee
Eric Dawson, Jim Carnahan, Robert J. Ulrich
30 Rock
30 Rock
Jennifer McNamara
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
United States of Tara
United States of Tara
Cami Patton, Jennifer Lare
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Winner
All nominees
Big Love
Big Love
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Lisa Soltau
Dexter 8.9
Dexter
Shawn Dawson
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Mark Saks
True Blood 7.8
True Blood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
The Pacific
The Pacific
Meg Liberman, Suzanne Smith, Jennifer Euston, Christine King, Cami Patton
Winner
The Pacific
The Pacific
Meg Liberman, Suzanne Smith, Jennifer Euston, Christine King, Cami Patton
Winner
All nominees
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Richard Hicks, David Rubin, Beth Sepko
Emma
Emma
Gemma Hancock, Sam Stevenson
Emma
Emma
Gemma Hancock, Sam Stevenson
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Ellen Chenoweth
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Richard Hicks, David Rubin, Beth Sepko
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Richard Hicks, Angelique Midthunder, David Rubin
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Richard Hicks, Angelique Midthunder, David Rubin
Primetime Emmy / Outstanding Children's Nonfiction Program
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "The Face Of Courage: Kids Living With Cancer".
Winner
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "The Face Of Courage: Kids Living With Cancer".
Winner
All nominees
When Families Grieve When Families Grieve
David Letterman, Rob Burnett, Kevin Clash, Christina Delfico, Nancy Stern Winters, Andrew Ames, Lisa Lax
When Families Grieve When Families Grieve
David Letterman, Rob Burnett, Kevin Clash, Christina Delfico, Nancy Stern Winters, Andrew Ames, Lisa Lax
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Wizards of Waverly Place: The Movie 6.2
Wizards of Waverly Place: The Movie
Kevin Lafferty, Peter Murrieta
Winner
All nominees
Wizards of Waverly Place 8.3
Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Peter Murrieta, Perry M. Rein
iCarly 7.0
iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
iCarly 7.0
iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Wizards of Waverly Place 8.3
Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Peter Murrieta, Perry M. Rein
Jonas 7.3
Jonas
Michael Curtis, Greg Hampson, Ivan Menchell, Roger S.H. Schulman
Hannah Montana
Hannah Montana
Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Andrew Green, Richard G. King
Jonas 7.3
Jonas
Michael Curtis, Greg Hampson, Ivan Menchell, Roger S.H. Schulman
Hannah Montana
Hannah Montana
Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Andrew Green, Richard G. King
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mia Michaels For the routines "Gravity", "Addiction" and "Koop Island Blues & One".
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough For the routines "Futuristic Paso Doble", "Living on Video", "Quickstep" and "Anything Goes".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough, Chelsie Hightower For the routine "Paso Doble" and "Malaquena".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Adam Shankman For the routines "Opening Number", "No One Wants to Do it Alone" and "Score Suite".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Derek Hough, Chelsie Hightower For the routine "Paso Doble" and "Malaquena".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Stacey Tookey For routine "Fear".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Life Life
For episode "Challenges Of Life".
Winner
All nominees
Deadliest Catch
Deadliest Catch
For episode "No Second Chances".
The National Parks: America's Best Idea The National Parks: America's Best Idea
Buddy Squires For episode "The Scripture Of Nature".
America: The Story of the US America: The Story of Us
Dirk Nel For episode "Division".
Whale Wars Whale Wars
For episode "The Stuff Of Nightmares".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Survivor
Survivor
For episode "Slay Everyone, Trust No One".
Winner
All nominees
Top Chef Masters Top Chef Masters
Gus Dominguez For episode "Masters Get Schooled".
Top Chef Top Chef
Tim Spellman For episode "Vivre Las Vegas".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Carston Bell For episode "High Rise Window Washer".
Man vs. Wild 8.6
Man vs. Wild
Simon Reay For episode "Big Sky Country".
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Tom Cunningham, Sylvestre Campe, Richard Forman For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Tom Cunningham, Sylvestre Campe, Richard Forman For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Carston Bell For episode "High Rise Window Washer".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Weeds 8.6
Weeds
Michael Trim For episode "A Modest Proposal".
Winner
All nominees
Gary Unmarried Gary Unmarried
Gary Baum For episode "Gary Shoots Fish In A Barrel".
30 Rock
30 Rock
Matthew Clark For episode "Season 4".
Hung 7.0
Hung
Uta Briesewitz For the pilot episode.
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Crude And Uncalled For".
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Vanja Cernjul For episode "Apple Bong".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Cranford
Cranford
Ben Smithard For part 2.
Winner
All nominees
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Eigil Bryld
The Pacific
The Pacific
Remi Adefarasin For part 5.
The Prisoner 7.1
The Prisoner
Florian Hoffmeister For episode "Checkmate".
The Pacific
The Pacific
Stephen F. Windon For part 9.
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a One Hour Series
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Christian Sebaldt For episode "Family Affair".
Winner
All nominees
The Tudors 8.5
The Tudors
Ousama Rawi For episode #410.
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michael Slovis For episode "No Mas".
Flashforward 7.7
Flashforward FlashForward
Kramer Morgenthau For episode "No More Good Days".
Mad Men 8.4
Mad Men
Chris Manley For episode "Shut The Door. Have A Seat.".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Cranford
Cranford
Jenny Beavan, Alison Beard For part 2.
Winner
Cranford
Cranford
Jenny Beavan, Alison Beard For part 2.
Winner
All nominees
The Pacific
The Pacific
Ken Crouch, Penny Rose For part 3.
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Rita Ryack, Maria Tortu
The Pacific
The Pacific
Ken Crouch, Penny Rose For part 3.
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Rita Ryack, Maria Tortu
Emma
Emma
Rosalind Ebbutt, Amanda Keable For part 2.
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Michael Dennison, Fran Vega-Buck
Emma
Emma
Rosalind Ebbutt, Amanda Keable For part 2.
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode #408.
Winner
The Tudors 8.5
The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode #408.
Winner
All nominees
30 Rock
30 Rock
Joanna Brett, Tom Broecker, Remy Pearce For episode "I Do Do".
Glee 6.8
Glee
Marisa Aboitiz, Lou Eyrich For episode "The Power Of Madonna".
30 Rock
30 Rock
Joanna Brett, Tom Broecker, Remy Pearce For episode "I Do Do".
Mad Men 8.4
Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Souvenir".
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Daniele Hollywood, Daniel Lawson, Jennifer Rogien For episode "Crash".
The Good Wife 8.5
The Good Wife
Daniele Hollywood, Daniel Lawson, Jennifer Rogien For episode "Crash".
Mad Men 8.4
Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Souvenir".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Rodney Munoz For episode 09-1266.
Winner
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Grainne O'Sullivan, Soyon An For episode "Top 12 Perform".
Winner
Titan Maximum Titan Maximum
Jeanette Moffat For episode "Went to Party, Got Crabs".
Winner
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Grainne O'Sullivan, Soyon An For episode "Top 12 Perform".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Fiction
Star Wars Uncut Star Wars Uncut
Casey Pugh, Jamie Wilkinson, Chad Pugh, Annelise Pruitt Star Wars Uncut: Director's Cut
Winner
All nominees
Dexter 8.9
Dexter
Showtime.com: Dexter Interactive.
Glee 6.8
Glee
Fox.com: Glee Hyperpromo and Superfan.
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Late Night with Jimmy Fallon Late Night with Jimmy Fallon
Jimmy Fallon, Gavin Purcell, Robert L. Angelo, Sara Schaefer LateNightWithJimmyFallon.com: The Jimmy Fallon Digital Experience.
Winner
Late Night with Jimmy Fallon Late Night with Jimmy Fallon
Jimmy Fallon, Gavin Purcell, Robert L. Angelo, Sara Schaefer LateNightWithJimmyFallon.com: The Jimmy Fallon Digital Experience.
Winner
All nominees
The Biggest Loser The Biggest Loser
NBC.com: The Biggest Loser Digital Experience.
Top Chef Top Chef
Bravotv.com: Top Chef: Las Vegas.
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
American Experience American Experience
Barak Goodman For episode "My Lai".
Winner
All nominees
Terror in Mumbai Terror in Mumbai
Dan Reed
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Bill Dzhons, Bendzhamin Timlett For episode "Lust For Glory".
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Alicia Sams, Amy Rice
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Mick Jackson
Winner
All nominees
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Bob Balaban
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Barry Levinson
The Pacific
The Pacific
Tim Van Patten For part nine.
The Pacific
The Pacific
David Nutter, Jeremy Podeswa For part eight.
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode with host Betty White.
Winner
All nominees
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Allan Kartun For episode "#146".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #15054.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "#5076 (in Iraq)".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #3289.
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Bucky Gunts For the opening ceremony.
Winner
All nominees
The 63rd Annual Tony Awards The 63rd Annual Tony Awards
Glenn Weiss
The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert
Joel Gallen
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Louis J. Horvitz
In Performance at the White House: A Celebration of Music from the Civil Rights Movement In Performance at the White House: A Celebration of Music from the Civil Rights Movement
Ron de Moraes
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Emma
Emma
Anne Oldham
Winner
All nominees
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Enid Arias, Geordie Sheffer
Cranford
Cranford
Karen Hartley
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Colleen Callaghan, Cydney Cornell, Joseph Whitmeyer
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Geordie Sheffer, Charles Yusko
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Colleen Callaghan, Cydney Cornell, Joseph Whitmeyer
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Enid Arias, Geordie Sheffer
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Maria Valdivia, Kim Messina, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #902A.
Winner
All nominees
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "That's Why They Call It Ballroom".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Christal Schanes, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode host Betty White.
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Jennifer Guerrero-Mazursky, Grace Hernandez For episode "Dopplegangers".
How I Met Your Mother 9.1
How I Met Your Mother
Jennifer Guerrero-Mazursky, Grace Hernandez For episode "Dopplegangers".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Mad Men 8.4
Mad Men
Lucia Mace, Peggy Semtob, Anthony Wilson, Mary Guerrero For episode "Souvenir".
Winner
Mad Men 8.4
Mad Men
Lucia Mace, Peggy Semtob, Anthony Wilson, Mary Guerrero For episode "Souvenir".
Winner
All nominees
Glee 6.8
Glee
Stacey K. Black, Gina Bonacquisti, Mary Gail Stultz, Roxanne N. Sutphen For episode: "The Power Of Madonna".
State of the Union State of the Union
Colleen LaBaff, Martin Samuel For episode #301.
Glee 6.8
Glee
Gina Bonacquisti, Ann Marie Luddy, Lynda Kyle Walker, Michael Ward For episode "Hairography".
State of the Union State of the Union
Colleen LaBaff, Martin Samuel For episode #301.
Castle 7.9
Castle
Toni-Ann Walker, Lillie S. Frierson, Yuko T. Koach For episode "Vampire Weekend".
The Tudors 8.5
The Tudors
Dee Corcoran For episode #407.
Glee 6.8
Glee
Stacey K. Black, Gina Bonacquisti, Mary Gail Stultz, Roxanne N. Sutphen For episode: "The Power Of Madonna".
Glee 6.8
Glee
Gina Bonacquisti, Ann Marie Luddy, Lynda Kyle Walker, Michael Ward For episode "Hairography".
Castle 7.9
Castle
Toni-Ann Walker, Lillie S. Frierson, Yuko T. Koach For episode "Vampire Weekend".
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Survivor
Survivor
Jeff Probst
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tom Bergeron
The Amazing Race
The Amazing Race
Phil Keoghan
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Ryan Seacrest
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum
Primetime Emmy / Outstanding Individual in Animation
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Charles Ragins For episode "Postcards from the Wedge".
Winner
The Ricky Gervais Show The Ricky Gervais Show
Andy Bialk For episode "Charity".
Winner
Prep & Landing Prep & Landing
Mac George
Winner
Prep & Landing Prep & Landing
Andrew Edward Harkness
Winner
Family Guy 8.6
Family Guy
Greg Colton For episode "Road to the Multiverse".
Winner
Generator Rex Generator Rex
Nora Murphy For episode "The Day That Changed Everything".
Winner
Generator Rex Generator Rex
Chu-Hui Song For episode "The Day That Changed Everything".
Winner
Prep & Landing Prep & Landing
Joe Mateo
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Al Pacino
Al Pacino
You Don't Know Jack For playing: "Jack Kevorkian".
Winner
All nominees
Dennis Quaid
Dennis Quaid
The Special Relationship For playing: "Bill Clinton".
Ian McKellen
Ian McKellen
The Prisoner For playing "Number Two and Curtis".
Jeff Bridges
Jeff Bridges
A Dog Year For playing "Jon Katz".
Michael Sheen
Michael Sheen
The Special Relationship For playing "Tony Blair".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Claire Danes
Claire Danes
Temple Grandin For playing: "Temple Grandin".
Winner
All nominees
Judi Dench
Judi Dench
Cranford For playing "Matty Jenkyns".
Hope Davis
Hope Davis
The Special Relationship For playing: "Hillary Clinton".
Joan Allen
Joan Allen
Georgia O'Keeffe For playing: "Georgia O'Keeffe".
Maggie Smith
Maggie Smith
Capturing Mary For playing "Mary Gilbert".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Robert A. Dickinson, Ted Wells, Travis Hagenbuch For the opening ceremony.
Winner
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Robert A. Dickinson, Ted Wells, Travis Hagenbuch For the opening ceremony.
Winner
All nominees
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode host Betty White.
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles For episode 909A.
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Anthony Edwards, Gil Bellows, Dante Di Loreto, Scott Ferguson, Paul Lister, Alison Owen, Emily Gerson Saines
Winner
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Anthony Edwards, Gil Bellows, Dante Di Loreto, Scott Ferguson, Paul Lister, Alison Owen, Emily Gerson Saines
Winner
All nominees
The Special Relationship 6.7
The Special Relationship
Kathleen Kennedy, Frank Doelger, Andy Harries, Christine Langan, Frank Marshall, Peter Morgan, Tracey Scoffield, Ann Wingate
Endgame 6.2
Endgame
David Aukin, Hal Vogel
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Barry Levinson, Lydia Dean Pilcher, Scott Ferguson, Tom Fontana, Glenn Rigberg, Steve Lee Jones
The Special Relationship 6.7
The Special Relationship
Kathleen Kennedy, Frank Doelger, Andy Harries, Christine Langan, Frank Marshall, Peter Morgan, Tracey Scoffield, Ann Wingate
Moonshot Moonshot
Richard Dale, Tim Goodchild, Juliette Howell, Michael Robins
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Joan Allen, Tony Mark, Joshua D. Maurer, Alixandre Witlin
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Barry Levinson, Lydia Dean Pilcher, Scott Ferguson, Tom Fontana, Glenn Rigberg, Steve Lee Jones
Moonshot Moonshot
Richard Dale, Tim Goodchild, Juliette Howell, Michael Robins
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Joan Allen, Tony Mark, Joshua D. Maurer, Alixandre Witlin
Endgame 6.2
Endgame
David Aukin, Hal Vogel
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Bored to Death 7.9
Bored to Death
Dean Haspiel, Anthony Luigi Santoro, Marci Ichimura, Thomas Barham
Winner
Bored to Death 7.9
Bored to Death
Dean Haspiel, Anthony Luigi Santoro, Marci Ichimura, Thomas Barham
Winner
All nominees
Human Target 8.5
Human Target
Karin Fong, Cara McKenney, Jeremy Cox
The Pacific
The Pacific
Peter Frankfurt, Ahmet Ahmet, Lauren Hartstone, Steve Fuller
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Michael Riley, Bob Swensen
Human Target 8.5
Human Target
Karin Fong, Cara McKenney, Jeremy Cox
The Pacific
The Pacific
Peter Frankfurt, Ahmet Ahmet, Lauren Hartstone, Steve Fuller
Nurse Jackie
Nurse Jackie
Cara McKenney, Mark Gardner, Steve Fuller, Corey Weisz
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
The Pacific
The Pacific
Toni Ffrench, Chiara Tripodi
Winner
The Pacific
The Pacific
Toni Ffrench, Chiara Tripodi
Winner
All nominees
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Tarra D. Day, Kelly Jefferson, Dorothy J. Pearl, Sheila Trujillo
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
John Caglione Jr., Dorothy J. Pearl
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Tarra D. Day, Meredith Johns
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Tarra D. Day, Meredith Johns
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Marie Del Prete, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Marie Del Prete, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Josh Turi, Louie Zakarian, Amy Tagliamonti For episode host Betty White.
Winner
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Ken Diaz, Vikki McCarter, Peggy Nichols For episode "The Electric Can Opener Fluctuation".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Lori Benson, Barbara Fonte, Bruce Grayson, Melanie Mills
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #901A.
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Lori Benson, Barbara Fonte, Bruce Grayson, Melanie Mills
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #901A.
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Ken Diaz, Vikki McCarter, Peggy Nichols For episode "The Electric Can Opener Fluctuation".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Suicide Is Painless".
Winner
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Suicide Is Painless".
Winner
All nominees
Mad Men 8.4
Mad Men
Bonita DeHaven, Maggie Fung, Ron Pipes, Kate Shorter, Angie Wells, Lana Horochowski For episode "Souvenir".
Castle 7.9
Castle
Rebecca Alling, Steven E. Anderson, David DeLeon, Debbie Zoller, Sara Vaughn, Debra Schrey For episode "Vampire Weekend".
Glee 6.8
Glee
Kelcey Fry, Jennifer Greenberg, Zoe Hay, Eryn Krueger Mekash, Kelley Mitchell, Robin L. Neal For episode "The Power of Madonna".
Castle 7.9
Castle
Rebecca Alling, Steven E. Anderson, David DeLeon, Debbie Zoller, Sara Vaughn, Debra Schrey For episode "Vampire Weekend".
Glee 6.8
Glee
Kelcey Fry, Jennifer Greenberg, Zoe Hay, Eryn Krueger Mekash, Kelley Mitchell, Robin L. Neal For episode "The Power of Madonna".
Glee 6.8
Glee
Trent Cotner, Jennifer Greenberg, Eryn Krueger Mekash, Kelley Mitchell, Michael Mekash For episode "Theatricality".
Mad Men 8.4
Mad Men
Bonita DeHaven, Maggie Fung, Ron Pipes, Kate Shorter, Angie Wells, Lana Horochowski For episode "Souvenir".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
The Pacific
The Pacific
Tom Hanks, Steven Spielberg, Graham Yost, Gary Goetzman, Todd London, Cherylanne Martin, Bruce C. McKenna, Steve Shareshian, Tony To, Tim Van Patten, Eugene Kelly
Winner
The Pacific
The Pacific
Tom Hanks, Steven Spielberg, Graham Yost, Gary Goetzman, Todd London, Cherylanne Martin, Bruce C. McKenna, Steve Shareshian, Tony To, Tim Van Patten, Eugene Kelly
Winner
All nominees
Cranford
Cranford
Sue Birtwistle, Kate Harwood
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Temple Grandin 8.5
Temple Grandin
Alex Wurman
Winner
All nominees
The Pacific
The Pacific
Hans Zimmer, Blake Neely, Geoff Zanelli For part ten.
You Don't Know Jack 7.6
You Don't Know Jack
Marcelo Zarvos
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Jeff Beal
When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story
Lawrence Shragge
Independent Lens Independent Lens
Todd Boekelheide For episode "Blessed is the Match".
The Pacific
The Pacific
Hans Zimmer, Blake Neely, Geoff Zanelli For part ten.
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
24
24
Sean Callery For episode "3:00 PM - 4:00 PM".
Winner
All nominees
Psych 8.0
Psych
Adam Cohen, John Robert Wood For episode "Mr. Yin Presents".
Flashforward 7.7
Flashforward FlashForward
Ramin Djawadi For episode "No More Good Days".
Batman: The Brave and the Bold
Batman: The Brave and the Bold
Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis, James Tucker, Michael Jelenic For episode "Mayhem Of The Music Meister".
Batman: The Brave and the Bold
Batman: The Brave and the Bold
Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis, James Tucker, Michael Jelenic For episode "Mayhem Of The Music Meister".
Lost 7.0
Lost
Michael Giacchino For episode "The End".
Psych 8.0
Psych
Adam Cohen, John Robert Wood For episode "Mr. Yin Presents".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Dave Pierce For the opening ceremony.
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
Celtic Woman: Songs from the Heart Celtic Woman: Songs from the Heart
David Downes
Great Performances Great Performances
David Foster For episode "Andrea Bocelli & David Foster: My Christmas".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Marc Shaiman
In Performance at the White House: Fiesta Latina In Performance at the White House: Fiesta Latina
Sheila E.
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
The National Parks: America's Best Idea The National Parks: America's Best Idea
Ken Burns, Dayton Duncan
Winner
The National Parks: America's Best Idea The National Parks: America's Best Idea
Ken Burns, Dayton Duncan
Winner
All nominees
American Masters American Masters
John Beug, Peter Jankowski, Susan Lacy, Julie Sacks, Dick Wolf, Jeff Jampol, Prudence Glass
American Experience American Experience
Susan Bellows, Ric Burns, Robin Espinola, Sharon Grimberg, Mark Samels, Mary Recine, Bonnie Lafave
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Bill Dzhons, Andrew Winter, Bendzhamin Timlett, Christine Lubrano, Harold Gronenthal, George Lentz Jr.
Life Life
Maykl Ganton, Susan Winslow, Paul Spillenger, Martha Holmes, Catherine McCarthy
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Ethan Prochnik, Thom Beers, Jeff Conroy, Eric Lange, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Ethan Prochnik, Thom Beers, Jeff Conroy, Eric Lange, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Bill Dzhons, Andrew Winter, Bendzhamin Timlett, Christine Lubrano, Harold Gronenthal, George Lentz Jr.
Life Life
Maykl Ganton, Susan Winslow, Paul Spillenger, Martha Holmes, Catherine McCarthy
American Experience American Experience
Susan Bellows, Ric Burns, Robin Espinola, Sharon Grimberg, Mark Samels, Mary Recine, Bonnie Lafave
American Masters American Masters
John Beug, Peter Jankowski, Susan Lacy, Julie Sacks, Dick Wolf, Jeff Jampol, Prudence Glass
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
Teddy: In His Own Words Teddy: In His Own Words
Jacqueline Glover, Peter W. Kunhardt, Sheila Nevins, Dyllan McGee
Winner
Teddy: In His Own Words Teddy: In His Own Words
Jacqueline Glover, Peter W. Kunhardt, Sheila Nevins, Dyllan McGee
Winner
All nominees
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
, Stuart Blumberg, Bill Migliore, Alicia Sams, Amy Rice
The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! On Ice! The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! On Ice!
Morgan Spurlock, Jeremy Chilnick
Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again
Ken Aymong, Declan Baldwin, Kenneth Bowser
Believe: The Eddie Izzard Story Believe: The Eddie Izzard Story
Sarah Townsend, James Goddard, Max Burgos, John Gore
Believe: The Eddie Izzard Story Believe: The Eddie Izzard Story
Sarah Townsend, James Goddard, Max Burgos, John Gore
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
, Stuart Blumberg, Bill Migliore, Alicia Sams, Amy Rice
Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again
Ken Aymong, Declan Baldwin, Kenneth Bowser
Johnny Mercer: The Dream's on Me Johnny Mercer: The Dream's on Me
Clint Eastwood, Bruce Ricker
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Geeta Gandbhir, Sam Pollard, Arielle Amsalem
Winner
All nominees
Life Life
Martin Elsbury, Sharon Gillooly For episode "Challenges Of Life".
Whale Wars Whale Wars
Eric Myerson, Andrew Schrader, Joseph McCasland For episode "The Stuff Of Nightmares".
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Kelly Coskran, Josh Earl For episode "No Second Chances".
America: The Story of the US America: The Story of Us
Matt Lowe For episode "Division".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Intervention Intervention
Erik Christensen For episode "Robby".
Winner
All nominees
The Amazing Race
The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Rich Remis, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Top Chef Top Chef
Katherine Griffin, Kevin Kearney, Laronda Morris, Adrienne Salisbury, Steve Lichtenstein, Jamie Nelsen, Matt Reynolds For episode "Vivre Las Vegas".
The Amazing Race
The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Rich Remis, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Top Chef Top Chef
Katherine Griffin, Kevin Kearney, Laronda Morris, Adrienne Salisbury, Steve Lichtenstein, Jamie Nelsen, Matt Reynolds For episode "Vivre Las Vegas".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Arek Hope, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Steve Mellon, Karin Hoving For episode "Extreme Makeover: The Muppet Edition".
Survivor
Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Eric Gardner, Michael Greer, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto For episode "Tonight, We Make Our Move".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Arek Hope, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Steve Mellon, Karin Hoving For episode "Extreme Makeover: The Muppet Edition".
Survivor
Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Eric Gardner, Michael Greer, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto For episode "Tonight, We Make Our Move".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Modern Family 7.7
Modern Family
Ryan Case For the pilot episode.
Winner
All nominees
Modern Family 7.7
Modern Family
Jonathan Schwartz For episode "Family Portrait".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "The Bare Midriff".
30 Rock
30 Rock
Ken Eluto For episode "Dealbreakers Talk Show #0001".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Jon Corn, Rodzher Naygard. For episode "The Table Read".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Jon Corn, Rodzher Naygard. For episode "The Table Read".
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert
Bill DeRonde, Michael Polito, Mark Stepp, John Zimmer
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Michael Polito
Robin Williams: Weapons of Self Destruction Robin Williams: Weapons of Self Destruction
Michael Schultz
Kathy Griffin: Balls of Steel Kathy Griffin: Balls of Steel
David W. Foster
Primetime Emmy / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
The Pacific
The Pacific
Chad Atkinson, Jason Baird, Gregory Nicotero, Ben Rittenhouse, Jac Charlton, Steve Katz, Sean Genders, Robert Charlton
Winner
The Pacific
The Pacific
Chad Atkinson, Jason Baird, Gregory Nicotero, Ben Rittenhouse, Jac Charlton, Steve Katz, Sean Genders, Robert Charlton
Winner
All nominees
True Blood 7.8
True Blood
Todd Masters, Brigette A. Myre, Dan Rebert, Ned Neidhardt, Danielle Noe, Sam Polin For episode "Scratches".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Thomas Floutz, Stephanie A. Fowler, Bart Mixon, Michele Tyminski Schoenbach, Vincent Van Dyke For episode "Enigma".
True Blood 7.8
True Blood
Todd Masters, Brigette A. Myre, Dan Rebert, Ned Neidhardt, Danielle Noe, Sam Polin For episode "Scratches".