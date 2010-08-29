Paul Corrigan, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Brad Walsh, Jason Winer, Bill Wrubel, Danny Zuker
Winner
7.7
Modern Family
Paul Corrigan, Steven Levitan, Christopher Lloyd, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Brad Walsh, Jason Winer, Bill Wrubel, Danny Zuker
Winner
30 Rock
Tina Fey, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Don Scardino, Ron Weiner, Jeff Richmond, Robert Carlock, Matt Hubbard
8.8
The Office
Steve Carell, Randy Cordray, Greg Daniels, Ricky Gervais, Charlie Grandy, Howard Klein, Paul Lieberstein, Warren Lieberstein, Stephen Merchant, Aaron Shure, Ben Silverman, Lee Eisenberg, B.J. Novak, Mindy Kaling, Halsted Sullivan, Daniel Chun, Justin Spitzer, Teri Weinberg
6.8
Glee
Ian Brennan, Dante Di Loreto, Ryan Murphy, Kenneth J. Silverstein, Brad Falchuk, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Nurse Jackie
Rick Cleveland, Bari Halle, Mark Hudis, Caryn Mandabach, John P. Melfi, Linda Wallem, Christine Zander, Richie Jackson, Liz Brixius
8.8
John Lasseter, Kris Williams, Dorothy McKim, Stevie Wermers, Kevin Deters
Winner
Prep & LandingPrep & Landing
John Lasseter, Kris Williams, Dorothy McKim, Stevie Wermers, Kevin Deters
Winner
Alien EarthsAlien Earths
Steven Reich, Howard B. Swartz, Dana Berry, Dave Jerrard, Jason Hearne, Ray Villard
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Davy Lauterbach, Matt Warburton, Stephanie Gillis, Oscar Cervantes For episode "Once Upon A Time In Springfield".
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Ryan Quincy, Erica Rivinoja, Jenny Yu For episode "200/201".
The Ricky Gervais ShowThe Ricky Gervais Show
Margaret M. Dean, Ricky Gervais, Bob Higgins, Craig Kellman, Stephen Merchant, Lisa Ullmann, Michelle Papandrew, Karl Pilkington, Nick Bertonazzi Jr., Glyn Hughes For episode "Knob At Night".
