Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 1960

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 1960

Site NBC Studios
Date 20 June 1960
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Ralph Berger, Frank T. Smith For episode "Untouchables".
Winner
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Ralph Berger, Frank T. Smith For episode "Untouchables".
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
John J. Lloyd
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Charles Lisanby
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Charles Straumer For episode "Untouchables".
Winner
All nominees
77 Sunset Strip 77 Sunset Strip
Ralph Woolsey For episode "Secret Island".
The Lawless Years The Lawless Years
William Margulies For episode "The Morrison Story".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics
Winner
All nominees
Playhouse 90 Playhouse 90
Startime Startime
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
The Untouchables The Untouchables
Ben Ray, Robert L. Swanson
Winner
The Untouchables The Untouchables
Ben Ray, Robert L. Swanson
Winner
All nominees
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Man From the South".
General Electric Theater General Electric Theater
Danny B. Landres
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Children's Programming
The Huckleberry Hound Show The Huckleberry Hound Show
Winner
All nominees
Mr. Wizard Watch Mr. Wizard
Quick Draw McGraw Quick Draw McGraw
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
Lassie Lassie
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in the Field of Music
Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Moscow Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Moscow
Winner
All nominees
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
The Green Pastures The Green Pastures
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
For episode "The Music of George Gershwin".
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Bud Yorkin
The Jack Benny Program
Winner
Ralph Levy
The Jack Benny Program
Winner
All nominees
Seymour Berns
The Red Skelton Hour
Sheldon Leonard
The Danny Thomas Show
Primetime Emmy / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Robert Mulligan
The Moon and Sixpence
Winner
All nominees
John Frankenheimer
Startime For episode "The Turn of the Screw".
Phil Karlson
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Untouchables".
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead or Support)
Robert Stack
The Untouchables
Winner
All nominees
Richard Boone
Have Gun - Will Travel
Raymond Burr
Perry Mason
Primetime Emmy / Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead or Support)
Jane Wyatt
Father Knows Best
Winner
All nominees
Loretta Yang
The Loretta Young Show
Donna Rid
The Donna Reed Show
Primetime Emmy / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
The Revlon Revue The Revlon Revue
Herri Belafonte For "Tonight with Belafonte".
Winner
All nominees
Another Evening with Fred Astaire Another Evening with Fred Astaire
Fred Astaire
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Dinah Shore
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
Playhouse 90 Playhouse 90
Winner
All nominees
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "Ethan Frome".
The Moon and Sixpence The Moon and Sixpence
The Untouchables The Untouchables
Startime Startime
For episode "The Turn of the Screw".
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
Art Carney Special Art Carney Special
For episode "Very Important People".
Winner
All nominees
Father Knows Best Father Knows Best
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of News
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Winner
All nominees
The CBS Evening News CBS Television News
Journey to Understanding Journey to Understanding
For coverage of Nikita Khrushev's visit to the U.S. (September 15-27, 1959)
Chet Huntley Reporting Outlook
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Public Affairs and Education
The Twentieth Century The Twentieth Century
Winner
All nominees
CBS Reports CBS Reports
For episode "The Population Explosion".
Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics
Meet the Press Meet the Press
Small World Small World
Primetime Emmy / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
The Fabulous Fifties The Fabulous Fifties
Winner
All nominees
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Another Evening with Fred Astaire Another Evening with Fred Astaire
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
The Revlon Revue The Revlon Revue
For episode "Tonight with Belafonte".
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support)
Laurence Olivier
Laurence Olivier
The Moon and Sixpence
Winner
All nominees
Lee J. Cobb
Lee J. Cobb
Playhouse 90 For episode "Project Immortality".
Alec Guinness
Startime For episode "The Wicked Scheme of Jebal Deeks (#1.6)". (Shown within Startime (1959)).
Primetime Emmy / Outstanding Single Performance by an Actress (Lead or Support)
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Startime For episode "The Turn of the Screw".
Winner
All nominees
Julie Harris
The DuPont Show of the Month For episode "Ethan Frome".
Teresa Wright
Sunday Showcase For episode "The Margaret Bourke-White Story".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Winner
All nominees
Father Knows Best Father Knows Best
Dorothy Cooper, Roswell Rogers
The Ballad of Louie the Louse The Ballad of Louie the Louse
Nat Hiken
Father Knows Best Father Knows Best
Dorothy Cooper, Roswell Rogers
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in Drama
The Twilight Zone 9.0
The Twilight Zone
Rod Serling
Winner
All nominees
Startime Startime
James Costigan For episode "The Turn of the Screw".
Playhouse 90 Playhouse 90
Loring Mandel For episode "Project Immortality".
Primetime Emmy / Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field
CBS Reports CBS Reports
Howard K. Smith, Av Westin For episode "The Population Explosion".
Winner
All nominees
The Twentieth Century The Twentieth Century
James Benjamin For episode "From Kaiser to Fuehrer".
Project Twenty Project Twenty
Richard Hanser For episode "Life in the Thirties".
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more