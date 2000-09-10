Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2000

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2000

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 10 September 2000
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Adam Barr, James Burrows, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Jhoni Marchinko, Max Mutchnick
Winner
All nominees
Friends 8.2
Friends
Kevin S. Bright, Adam Chase, Ted Cohen, David Crane, Shana Goldberg-Meehan, Marta Kauffman, Wendy Knoller, Seth Kurland, Greg Malins, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Angell, Maggie Blanc, Peter Casey, Charlie Hauck, Rob Hanning, Sam Johnson, Joe Keenan, Lori Kirkland Baker, Jay Kogen, David Lee, Christopher Lloyd, David Lloyd, Chris Marcil, Dan O'Shannon, Mark Reisman, Jon Sherman
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Jenny Bicks, Michael Patrick King, John P. Melfi, Darren Star
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Kristin Harms, Thomas Schlamme, Aaron Sorkin, John Wells, Llewellyn Wells
Winner
All nominees
Law & Order 8.5
Law & Order
René Balcer, William N. Fordes, Billy Fox, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Lynn Mamet, Kathy McCormick, Barry Schindel, Edwin Sherin, Richard Sweren, Dick Wolf
ER 8.3
ER
Michael Crichton, Penny Adams, Neal Baer, R. Scott Gemmill, Patrick Harbinson, Jonathan Kaplan, Jack Orman, Wendy Spence, Richard Thorpe, John Wells, Lydia Woodward
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Spin City For playing: "Mike Flaherty".
Winner
All nominees
John Lithgow
John Lithgow
3rd Rock from the Sun For playing: "Dick Solomon".
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier For playing: "Frasier Crane".
Eric McCormack
Eric McCormack
Will & Grace For playing: "Will Truman".
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos For playing: "Tony Soprano".
Winner
All nominees
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing For playing: "Josiah Bartlet".
NYPD Blue For playing: "Andy Sipowicz".
Jerry Orbach
Jerry Orbach
Law & Order For playing: "Lennie Briscoe".
Sam Waterston
Sam Waterston
Law & Order For playing: "Jack McCoy".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Winner
All nominees
Malcolm in the Middle For playing: "Lois".
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sex and the City For playing: "Carrie Bradshaw".
Jenna Elfman
Jenna Elfman
Dharma & Greg For playing: "Dharma Montgomery".
Debra Messing
Debra Messing
Will & Grace For playing: "Grace Adler".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Sela Ward
Sela Ward
Once and Again For playing: "Lily Manning".
Winner
All nominees
Amy Brenneman
Amy Brenneman
Judging Amy For playing: "Amy Gray".
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
The Sopranos For playing: "Jennifer Melfi".
Julianna Margulies
Julianna Margulies
ER For playing: "Carol Hathaway".
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos For playing: "Carmela Soprano".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace For playing: "Jack McFarland".
Winner
All nominees
Brad Garrett
Brad Garrett
Everybody Loves Raymond For playing: "Robert Barone".
David Hyde Pierce
Frasier For playing: "Niles Crane".
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Peter MacNicol
Peter MacNicol
Ally McBeal For playing: "John Cage".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Richard Schiff
Richard Schiff
The West Wing For playing: "Toby Ziegler".
Winner
All nominees
The Practice For playing: "Jimmy Berlutti".
The West Wing For playing: "Leo McGarry".
Dominic Chianese
Dominic Chianese
The Sopranos For playing: "Junior Soprano".
Steve Harris
Steve Harris
The Practice For playing: "Eugene Young".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace For playing: "Karen Walker".
Winner
All nominees
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
Friends For playing: "Phoebe Buffay".
Kim Cattrall
Kim Cattrall
Sex and the City For playing: "Samantha Jones".
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Friends For playing: "Rachel Green".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing For playing: "C. J. Cregg".
Winner
All nominees
Stockard Channing
Stockard Channing
The West Wing For playing: "Abbey Bartlet".
Nancy Marchand
Nancy Marchand
The Sopranos For playing: "Livia Soprano". Nominated posthumously
Tyne Daly
Tyne Daly
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Holland Taylor
Holland Taylor
The Practice For playing: "Roberta Kittleson".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
If These Walls Could Talk 2 For playing: "Edith Tree". For episode: "1961".
Winner
All nominees
Melanie Griffith
Melanie Griffith
RKO 281 For playing: "Marion Davies".
Maggie Smith
Maggie Smith
David Copperfield For playing: "Betsey Trotwood".
Death of a Salesman For playing: "Linda Loman".
Kathy Bates
Kathy Bates
Annie For playing: "Agatha Hannigan".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
James Whitmore
James Whitmore
The Practice For playing "Raymond Oz".
Winner
All nominees
Henry Winkler
Henry Winkler
The Practice For playing: "Henry Olson".
Alan Alda
Alan Alda
ER For playing "Dr. Gabriel Lawrence".
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Touched by an Angel For playing: "Ros". For episode: "Bar Mitzvah".
Paul Dooley
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Beah Richards
Winner
All nominees
Tracy Pollan
Tracy Pollan
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Harper Anderson". For episode: "Closure".
The Practice For playing: "Sally Berg". For episode: "Life Sentence".
Kathy Baker
Kathy Baker
Touched by an Angel For playing: "Ellen Sawyer". For episode: "Buy Me a Rose".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
All nominees
William H. Macy
William H. Macy
Sports Night For playing "Sam Donovan".
Anthony LaPaglia
Anthony LaPaglia
Frasier For playing "Simon Moon".
Tom Selleck
Tom Selleck
Friends For playing: "Dr. Richard Burke". For episode: "The One with the Proposal".
Henry Winkler
Henry Winkler
Battery Park For playing: "Walter Dunleavy". The TV Academy revoked Winkler's nomination after realizing that Walter's Rib (2000) aired after the May 31 cutoff date, burned off after the abrupt cancellation of Battery Park. William H. Macy was nominated instead for his work on Sports Night (1998).
Carl Reiner
Carl Reiner
Beggars and Choosers For playing: "Sid Barry". For episode: "Always Leave 'Em Laughing".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Frasier For playing "Lorna Lenley". For episode: "Big Crane on Campus".
Winner
All nominees
Just Shoot Me! For playing: "Cindy". For episode: "First Date".
Holland Taylor
Holland Taylor
The Lot For playing "Letitia Devine".
Debbie Reynolds
Debbie Reynolds
Will & Grace For playing: "Bobbie Adler". For episode: "Whose Mom Is It, Anyway?".
Bea Arthur
Malcolm in the Middle For playing: "Mrs. White". For episode: "Water Park".
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
Not for Ourselves Alone: The Story of Elizabeth Cady Stanton & Susan B. Anthony Not for Ourselves Alone: The Story of Elizabeth Cady Stanton & Susan B. Anthony
Julie Harris For playing "Susan B. Anthony".
Winner
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing "Stewie Griffin".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Thomas Schlamme For the pilot.
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Allen Coulter For episode "The Knight In White Satin Armor".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
John Patterson For episode "Funhouse".
ER 8.3
ER
John Wells For episode "Such Sweet Sorrow".
ER 8.3
ER
Jonathan Kaplan For episode "All In The Family".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Todd Holland For the pilot.
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
James Burrows For episode "Homo For The Holidays".
Sports Night Sports Night
Thomas Schlamme For episode "Quo Vadimus".
Friends 8.2
Friends
Michael Lembeck For episode "The One That Could Have Been", parts I+II.
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Will Mackenzie For episode "The Christmas Picture".
Ally McBeal Ally McBeal
Bill D'Elia For episode "Ally McBeal: The Musical".
Primetime Emmy / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Mixing
All nominees
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Paul Schremp, Troy Tatzko
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Bob Jackson
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Tim Haines, Jasper James, Tomi Bednar Landis, John Lynch, Mike Milne, Georgann Kane
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Lolee Aries, Larry Doyle, John Frink, Dan Greaney, Ron Hauge, Al Jean, Mark Kirkland, Rob LaZebnik, Tim Long, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Frank Mula, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, David Pritchard, Richard Raynis, Jim Reardon, Richard Sakai, Mike Scully, Matt Selman, Sam Simon, Denise Sirkot, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf For episode "Behind The Laughter".
Winner
All nominees
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Robert Alvarez, Craig McCracken, John McIntyre, Randy Myers, Amy Keating Rogers, Genndy Tartakovsky For Beat Your Greens/Down 'n Dirty (1999).
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Robert Greenfield, James H. Spencer, A. Leslie Thomas
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Love & Money Love & Money
Dahl Delu, Rusty Lipscomb For the pilot.
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "Ben? Her?".
Dharma & Greg Dharma & Greg
Anne H. Ahrens, John Shaffner For episode "Hell To The Chief".
3rd Rock from the Sun 8.4
3rd Rock from the Sun
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episode "Dial M For Dick".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Tony Fanning, Jon Hutman, Ellen Totleben For the pilot.
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "House Arrest".
Judging Amy Judging Amy
Kathy Curtis-Cahill, Michael L. Mayer For episode "Spoil The Child".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "House Arrest".
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Ed Check, Jeremy Conway, Karin Wiesel Holmes For episode "They Shoot People, Don't They?".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 42nd Annual Grammy Awards The 42nd Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Freaks and Geeks 8.5
Freaks and Geeks
Jill Greenberg, Allison Jones, Coreen Mayrs
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
John Frank Levey, Barbara Miller, Kevin Scott
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
RKO 281 RKO 281
Lora Kennedy, Joyce Nettles
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
The Color of Friendship The Color of Friendship
Kevin Hooks, Christopher Morgan, Alan Sacks Tied with Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales (1999).
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
Annie Annie
Rob Marshal
Winner
All nominees
The Drew Carey Show The Drew Carey Show
Jerry Mitchell For episode: "Drew and Kate Boink".
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Doriana Sanchez
Ice Wars 6 Ice Wars 6
Brian Boitano, Marguerite Pomerhn Derricks
Ice Wars 6 Ice Wars 6
Brian Boitano, Marguerite Pomerhn Derricks
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Kim Blank
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Robbie Greenberg
Winner
All nominees
A Christmas Carol 7.4
A Christmas Carol
Ian Wilson
Annie Annie
Ralf D. Bode
Witness Protection 6.3
Witness Protection
Fred Murphy
Dirty Pictures Dirty Pictures
Hiro Narita
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Sports Night Sports Night
Peter Smokler For episode "The Cut Man Cometh". Tied with Richard Quinlan for Spin City (1996).
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Tony Askins For episode "Acting Out".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Mike Berlin For episode "Robert's Rodeo".
3rd Rock from the Sun 8.4
3rd Rock from the Sun
Ronald W. Browne For episode "Dick And Harry Fall In A Hole".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Thomas Del Ruth For the pilot.
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Phil Abraham For episode "D-Girl".
Buffy the Vampire Slayer 8.0
Buffy the Vampire Slayer
Michael Gershman For episode "Hush".
JAG JAG
Hugo Cortina For episode "Boomerang", part II.
Law & Order 8.5
Law & Order
Constantine Makris For episode "Entitled", part II.
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography in Non-Fiction Program
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Robert Pauly, Didier Portal
Winner
All nominees
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Allen Moore, Buddy Squires
The Natural History of the Chicken The Natural History of the Chicken
Steve Arnold
Children in War Children in War
Alan Raymond
Primetime Emmy / Outstanding Classical Music-Dance Program
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Matthew Diamond, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "American Ballet Theatre in Le Corsaire".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Lucinda Campbell, Shelley Komarov
Winner
All nominees
Annie Annie
Patricia McLaughlin, Shay Cunliffe
Arabian Nights Arabian Nights
Giovanni Casalnuovo, Maurizio Millenotti For episode "Part 2".
Don Quixote 6.1
Don Quixote
Graham Churchyard, Charles Knode, Robert Worley
Geppetto Geppetto
Marcy Grace Froehlich, Hope Hanafin
Annie Annie
Patricia McLaughlin, Shay Cunliffe
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Providence Providence
Sandy Kenyon, Giovanna Ottobre-Melton For episode "Syd In Wonderland".
Winner
All nominees
The West Wing 9.2
The West Wing
Alice Daniels, Lyn Paolo For episode "The State Dinner".
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Patricia Field, Rebecca Weinberg, Molly Rogers For episode "La Douleur Exquise!".
Star Trek: Voyager
Star Trek: Voyager
Robert Blackman, Carol Kunz For episode "Muse".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Kevin P. Faherty, Gail A. Fitzgibbons, Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Commendatori".
Any Day Now Any Day Now
Mary-Anne Aston, Elizabeth Palmer For episode "It's Not About The Butter", parts I+II.
Any Day Now Any Day Now
Mary-Anne Aston, Elizabeth Palmer For episode "It's Not About The Butter", parts I+II.
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Kevin P. Faherty, Gail A. Fitzgibbons, Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Commendatori".
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Helen Hiatt, Bob Mackie, David Cardona
Winner
The Corner
The Corner
Charles S. Dutton
Winner
All nominees
RKO 281 RKO 281
Benjamin Ross
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Martha Coolidge
Fail Safe Fail Safe
Stephen Frears, Martin Pasetta
Annie Annie
Rob Marshal
Fail Safe Fail Safe
Stephen Frears, Martin Pasetta
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety or Music Program
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Winner
All nominees
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Ellen Brown For episode "Show #1770".
Great Performances Great Performances
Matthew Diamond For episode "Crazy for You (#28.2)".
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Beth McCarthy-Miller
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Keith Truesdell
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode "Show #1294".
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Jennifer Bell, Hazel Catmull, Kathrine Gordon, Virginia Kearns, Katherine Rees
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Series
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
The PJs The PJs
Nelson Lowry For episode "How The Super Stoled Christmas".
Winner
Futurama 9.3
Futurama
Bari Kumar For episode "A Bicyclops Built For Two".
Winner
Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales
Maciek Albrecht For segments "Braham's Lullaby" and "Twinkle, Twinkle Little Star".
Winner
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Don Shank For Twisted Sister/Cover Up (1999).
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Eddie Izzard: Dress to Kill Eddie Izzard: Dress to Kill
Eddie Izzard
Winner
All nominees
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Billy Crystal
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Molly Shannon
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Chris Rock
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Cher
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Jack Lemmon
Jack Lemmon
Tuesdays with Morrie For playing: "Morrie Schwartz".
Winner
All nominees
Liev Schreiber
Liev Schreiber
RKO 281 For playing: "Orson Welles".
Beau Bridges
Beau Bridges
P.T. Barnum For playing: "P. T. Barnum".
William H. Macy
William H. Macy
A Slight Case of Murder For playing: "Terry Thorpe".
Brian Dennehy
Brian Dennehy
Death of a Salesman For playing: "Willy Loman".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Introducing Dorothy Dandridge For playing: "Dorothy Dandridge".
Winner
All nominees
Judy Davis
Judy Davis
A Cooler Climate For playing: "Paula Tanner".
Holly Hunter
Holly Hunter
Harlan County War For playing: "Ruby Kincaid".
Gena Rowlands
Gena Rowlands
The Color of Love: Jacey's Story For playing: "Georgia Porter".
Sally Field
Sally Field
A Cooler Climate For playing: "Iris Prue".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic)
Fail Safe Fail Safe
John A. Alonzo, Kim Killingsworth
Winner
All nominees
Arista Records' 25th Anniversary Celebration Arista Records' 25th Anniversary Celebration
Olin Younger
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick S. Steele, Gary Thorns For episode "1738".
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Oprah Winfrey, Kate Forte, Jennifer Ogden
Winner
All nominees
RKO 281 RKO 281
Ridley Scott, Tony Scott, Su Armstrong, Diane Minter Lewis, Chris Zarpas
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
, Larry Y. Albucher, Vincent Cirrincione, Moctesuma Esparza, Robert Katz, Joshua D. Maurer
Annie Annie
Neil Meron, Chris Montan, Marykay Powell, John Whitman, Craig Zadan
If These Walls Could Talk 2 7.0
If These Walls Could Talk 2
Ellen DeGeneres, Mary Kane, Jennifer Todd, Suzanne Todd
If These Walls Could Talk 2 7.0
If These Walls Could Talk 2
Ellen DeGeneres, Mary Kane, Jennifer Todd, Suzanne Todd
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
, Larry Y. Albucher, Vincent Cirrincione, Moctesuma Esparza, Robert Katz, Joshua D. Maurer
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
The 10th Kingdom 7.5
The 10th Kingdom
Tim Webber
Winner
All nominees
The West Wing 9.2
The West Wing
Billy Pittard, Mark Johnston
Nature Nature
Billy Pittard, Ed Sullivan, Juan Rosenfeldt
Now and Again Now and Again
Lee Dyer, Earl Bateman, Alexander Lebedev
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Theme Music
The West Wing 9.2
The West Wing
W.G. Snuffy Walden
Winner
All nominees
Call of the Wild Call of the Wild
Hal Beckett
The Pretender 7.4
The Pretender
Velton Ray Bunch, Mark Leggett
Jack of All Trades Jack of All Trades
Joseph LoDuca
Falcone Falcone
Jay Gruska, Ross Levinson
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Arabian Nights Arabian Nights
Diane Chenery-Wickens, Mark Coulier, Duncan Jarman, Daniel Phillips, Anne Spiers For episode "Part 2".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Laverne Munroe, Greg Funk, Cheri Montesanto, Kevin Westmore, Cindy J. Williams For episode: "Theef".
Winner
All nominees
Mad TV MADtv
Susan A. Cabral, Jennifer Aspinall, Courtney Carell, Ed French, Felicia Linsky, Myke Michaels, Julie Purcell, R. Stephen Weber, Randy Westgate For episode "Movie Show".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
Cindy Gardner, Mark Sanchez, Jay Wejebe For episode "Vanstock".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
The Corner
The Corner
Robert F. Colesberry, Nina K. Noble, David Mills, David Simon
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
A Supernatural Evening with Carlos Santana A Supernatural Evening with Carlos Santana
Bill DeRonde
Winner
All nominees
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Grady Cooper
AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends
Barry A. O'Brien, Tim Preston, Sue 'Spyke' Hirshon
Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years
Brian Schnuckel
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Mark Intravartolo, Alexandra Komisaruk, Joan LaDuca, Tom McQuade, Michael Polito, Matthew Sharp, Paula S. Vannucci, Steve Welch, Chuck Workman, Jeremy Workman, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Randy Magalski, Bruce Hepler, Andy Ralston
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Mark Intravartolo, Alexandra Komisaruk, Joan LaDuca, Tom McQuade, Michael Polito, Matthew Sharp, Paula S. Vannucci, Steve Welch, Chuck Workman, Jeremy Workman, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Randy Magalski, Bruce Hepler, Andy Ralston
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Frasier 8.3
Frasier
Scott Maisano, Ron Volk For episode "Something Borrowed, Someone Blue".
Winner
All nominees
Friends 8.2
Friends
Stephen Prime For episode "The One With The Proposal", parts I+II.
Frasier 8.3
Frasier
Ron Volk For episode "Dark Side Of The Moon".
Sports Night Sports Night
Janet Ashikaga For episode "The Cut Man Cometh".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Chakos For episode "Ben? Her?".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
RKO 281 RKO 281
John Altman
Winner
All nominees
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Ben Bartlett
Beyond the Prairie: The True Story of Laura Ingalls Wilder Beyond the Prairie: The True Story of Laura Ingalls Wilder
Ernest Troost
Don Quixote 6.1
Don Quixote
Richard Hartley
Enslavement: The True Story of Fanny Kemble Enslavement: The True Story of Fanny Kemble
Charles Bernstein
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Xena: Warrior Princess 7.9
Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "Fallen Angel".
Winner
All nominees
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Mark Snow For episode "Theef".
Falcone Falcone
Jay Gruska For episode "Lealta".
Felicity Felicity
W.G. Snuffy Walden, Danny Pelfrey For episode "Help For The Lovelorn".
Star Trek: Voyager
Star Trek: Voyager
Jay Chattaway For episode "Spirit Folk".
Felicity Felicity
W.G. Snuffy Walden, Danny Pelfrey For episode "Help For The Lovelorn".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Annie Annie
Paul Bogaev
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
Little Richard Little Richard
David Sibley
Heroes for the Planet Featuring Special Guest Charlotte Church Heroes for the Planet Featuring Special Guest Charlotte Church
Michael Andreas
Super Bowl XXXIV Halftime Show Super Bowl XXXIV Halftime Show
Dan Stamper
Primetime Emmy / Outstanding Music and Lyrics
Nickellennium Nickellennium
John Kimbrough For the song "Up to You".
Winner
All nominees
AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch For the song "Without You".
Freedom Song Freedom Song
Carole King For the song "Song Of Freedom".
The 14th Annual American Comedy Awards The 14th Annual American Comedy Awards
Glen Roven, Bryus Vilench For the song "My Bill Gates".
Family Guy 8.6
Family Guy
Ron Jones, Chris Sheridan For the song "We Only Live To Kiss Your Ass".
Primetime Emmy / Outstanding Non-Fiction Series
American Masters American Masters
Michael Epstein, Tamar Hacker, Susan Lacy, Karen Bernstein For episode "Hitchcock, Selznick and the End of Hollywood". Shown within _"American Masters" (1983)_.
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Non-Fiction Special
Children in War Children in War
John Hoffman, Sheila Nevins, Alan Raymond, Susan Raymond
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing in Non-Fiction Program
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Nina Schulman, Li-Shin Yu For episode "Cosmopolis 1919-1931".
Winner
All nominees
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Emmanuel Mairesse
The Real World The Real World
Mark Raudonis For episode "No. 812".
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Andrew Wilks, Britt Sjoerdsma
Primetime Emmy / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Carol Littleton
Winner
All nominees
RKO 281 RKO 281
Alex Mackie
Annie Annie
Scott Vickrey
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Alan Heim
The Beach Boys: An American Family The Beach Boys: An American Family
Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland For part I.
Primetime Emmy / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
ER 8.3
ER
Kevin Casey For episode "All In The Family".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Sidney Wolinsky For episode "Funhouse".
The West Wing 9.2
The West Wing
Tina Hirsch For episode "What Kind Of Day Has It Been".
The West Wing 9.2
The West Wing
Bill Johnson For episode "In Excelsis Deo".
The Sopranos 8.7
The Sopranos
William B. Stich For episode "The Knight In White Satin Armor".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Hunley The Hunley
David Bondelevitch, Suzanne Angel, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, G. Michael Graham, Anton Holden, Michael Lyle, Gary Macheel, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Robert Webber
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
Third Watch Third Watch
Rick Camara, Clayton Collins, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Karyn Foster, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Welcome To Camelot".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing in Non-Fiction Program
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Simon Gotel, Andrew Sherriff
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ally McBeal Ally McBeal
Peter Kelsey, Paul Lewis, Nello Torri For episode "Car Wash".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Harry Andronis, Steve Cantamessa, Ray O'Reilly, David John West For episode "First Person Shooter".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
RKO 281 RKO 281
Clive Derbyshire, Mike Dowson, Mark Taylor
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Bob Elder, Ed Greene, Bob La Masney Tied with Cher: Live in Concert from Las Vegas (1999).
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Jez Harris, Timothy Greenwood, Daren Horley, Alec Knox, Virgil Manning, David Marsh, Mike McGee, Mike Milne, Carlos M. Rosas
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Series
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Deena Burkett, Don Greenberg, Monique Klauer, Bill Millar, Steven J. Scott, Cory Strassburger, Jeff Zaman, Steve Strassburger For episode "First Person Shooter".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Hank Azaria
Hank Azaria
Tuesdays with Morrie For playing: "Mitch Albom".
Winner
All nominees
Klaus Maria Brandauer
Klaus Maria Brandauer
Introducing Dorothy Dandridge For playing: "Otto Preminger".
Danny Glover
Danny Glover
Freedom Song For playing: "Will Walker".
John Malkovich
John Malkovich
RKO 281 For playing: "Herman J. Mankiewicz".
James Cromwell
James Cromwell
RKO 281 For playing: "William Randolph Hearst".
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Miniseries, Movie or a Special
Fail Safe Fail Safe
Theodore Ashton, David Chameides, Gene Crowe, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Hank Geving, Larry Heider, David Irete, David Levisohn, John O'Brien, Wayne Orr, Bill Philbin, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Dennis Turner, Easter Xua
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Politically Incorrect Politically Incorrect
Richard W. Davis, Rick Labgold, Michael J. Schwartz, Donna Stock, Jimmy A Velarde, Terry Clark, Paul Johnson, Thomas Luth For episode "Sp-05". Tied with Saturday Night Live (1975), episode host Christopher Walken.
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope
Winner
All nominees
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Ken Aymong, Marci Klein, Lorne Michaels, Michael Shoemaker
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Comedy Series
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Linwood Boomer For Pilot (2000)
Winner
All nominees
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Michael Patrick King For Ex and the City (1999)
Frasier 8.3
Frasier
Joe Keenan, Christopher Lloyd For Something Borrowed, Someone Blue: Part 1 (2000) & Something Borrowed, Someone Blue: Part 2 (2000)
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Ray Romano, Phil Rosenthal For Bad Moon Rising (2000)
Frasier 8.3
Frasier
Joe Keenan, Christopher Lloyd For Something Borrowed, Someone Blue: Part 1 (2000) & Something Borrowed, Someone Blue: Part 2 (2000)
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Cindy Chupack For Evolution (1999)
Freaks and Geeks 8.5
Freaks and Geeks
Paul Feig For Pilot (1999)
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Ray Romano, Phil Rosenthal For Bad Moon Rising (2000)
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Rick Cleveland, Aaron Sorkin For episode "In Excelsis Deo".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
The Corner
The Corner
David Mills, David Simon
Winner
All nominees
If These Walls Could Talk 2 7.0
If These Walls Could Talk 2
Jane Anderson For episode "1961".
RKO 281 RKO 281
John Logan
Cheaters Cheaters
John Stockwell
Homicide: The Movie Homicide: The Movie
Tom Fontana, Eric Ellis Overmyer, James Yoshimura
Primetime Emmy / Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Eddie Izzard: Dress to Kill Eddie Izzard: Dress to Kill
Eddie Izzard
Winner
All nominees
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Chris Rock
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Conan O'Brien, Chris Albers, Andy Blitz, Louis C.K., Janine Ditullio, Jon Glaser, Michael Gordon, Jonathan Groff, Roy Jenkins, Brian Kiley, Brian McCann, Endi Rihter, Robert Smigel, Brian Stack, Mike Sweeney, Ellie Barancik
Governor's Award
The Teen Files The Teen Files
"The Teen Files" aims to enlighten kids, parents, and educators about the important issues young adults face each day. Since its premiere in May 1998, the seven-part series has documented the responses of teenagers when shown the possible consequences of smoking, drinking, hatred and bigotry, sexual behavior, violence, and drug use. "The Teen Files'" vast outreach campaign is as important as the series itself. Months before each special airs, Arnold Shapiro Productions staff creates a campaign to make sure the series is seen by the people who can get the most from it. Since the programÿs inception, ASP has contacted and involved tens of thousands of teachers, principals, youth counselors, alternative schools, police officials, and non-profit organizations.
Winner
Outstanding Achievement in Engineering Development
Year
Nominations