Primetime Emmy Awards 2018

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2018

Site Peacock Theater, Los Angeles, California, USA
Date 17 September 2018
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino
Winner
Atlanta 7.4
Atlanta
Paul Simms, Alex Orr, Hiro Murai, Donald Glover, Dianne McGunigle, Stephen Glover, Stefani Robinson
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Larry David, Mychelle Deschamps, Jeff Garlin, Jon Hayman, Jeff Schaffer, Laura Streicher, Justin Hurwitz
black-ish
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Jonathan Groff, Laura Gutin, Gail Lerner, Michael Petok, Helen Sugland, Stacy Traub, Corey Nickerson, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Sam Laybourne, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Christian Lander
GLOW 7.2
GLOW
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Leanne Moore, Sascha Rothchild, Liz Flahive, Tara Herrmann, Carly Mensch, Nick Jones
Barry 7.7
Barry
Alec Berg, Bill Hader, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Emily Heller
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit, Alec Berg, Mike Judge, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Anthony King, Graham Wagner
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, George Raymond Richard Martin, Christopher Newman, Greg Spence, David Benioff, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, D.B. Weiss, Bryan Cogman
Winner
All nominees
This Is Us 8.0
This Is Us
Steve Beers, Tyler Bensinger, Elizabeth Berger, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, Don Roos, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
The Crown 8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Philip Martin
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss, Margaret Atwood, Mike Barker, Joseph Boccia, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Ron Milbauer, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
The Americans 7.2
The Americans
Graham Yost, Peter Ackerman, Joshua Brand, Joel Fields, Chris Long, Stephen Schiff, Mary Rae Thewlis, Justin Falvey, Darryl Frank, Joseph Weisberg, Tracey Scott Wilson
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Bill Hader
Bill Hader
Barry For playing: "Barry".
Winner
Ted Danson
Ted Danson
The Good Place For playing "Michael".
William H. Macy
William H. Macy
Shameless For playing "Frank Gallagher".
Donald Glover
Donald Glover
Atlanta For playing "Earnest 'Earn' Marks".
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish For playing "Andre 'Dre' Johnson".
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm For playing "Larry David".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Matthew Rhys
Matthew Rhys
The Americans For playing "Philip Jennings".
Winner
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark For playing "Marty Byrde".
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us For playing "Randall Pearson".
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Westworld For playing "Bernard Lowe".
Ed Harris
Ed Harris
Westworld For playing "The Man in Black".
Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia
This Is Us For playing "Jack Pearson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel For playing "Miriam 'Midge' Maisel".
Winner
Allison Janney
Allison Janney
Mom For playing "Bonnie".
Issa Rae
Issa Rae
Insecure For playing "Issa Dee".
Lily Tomlin
Lily Tomlin
Grace and Frankie For playing "Frankie".
Pamela Adlon
Pamela Adlon
Better Things For playing "Sam Fox".
Tracee Ellis Ross
Tracee Ellis Ross
black-ish For playing "Rainbow 'Bow' Johnson".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Claire Foy
Claire Foy
The Crown For playing "Queen Elizabeth II".
Winner
Tatiana Maslany
Tatiana Maslany
Orphan Black For playing "Sarah/Alison/Cosima/Helena/Rachel and M.K., Krystal".
Sandra Oh
Sandra Oh
Killing Eve For playing "Eve Polastri".
Keri Russell
Keri Russell
The Americans For playing "Elizabeth Jennings".
Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood
Westworld For playing "Dolores Abernathy".
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale For playing "Offred".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Henry Winkler
Henry Winkler
Barry For playing "Gene Cousineau".
Winner
Brian Tyree Henry
Brian Tyree Henry
Atlanta For playing "Alfred 'Paper Boi' Miles".
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
The Marvelous Mrs. Maisel For playing "Abraham 'Abe' Weissman".
Tituss Burgess
Tituss Burgess
Unbreakable Kimmy Schmidt For playing "Titus Andromedon".
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Saturday Night Live For playing "Donald Trump".
Louie Anderson
Baskets For playing "Christine Baskets".
Kenan Thompson
Kenan Thompson
Saturday Night Live For playing various characters.
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones For playing "Tyrion Lannister".
Winner
Joseph Fiennes
Joseph Fiennes
The Handmaid's Tale For playing "Fred Waterford".
Mandy Patinkin
Mandy Patinkin
Homeland For playing "Saul Berenson".
Matt Smith
Matt Smith
The Crown For playing "Prince Philip, Duke of Edinburgh".
Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau
Game of Thrones For playing "Jaime Lannister".
David Harbour
David Harbour
Stranger Things For playing "Jim Hopper".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel For playing "Susie Myerson".
Winner
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace For playing "Karen Walker".
Zazie Beetz
Zazie Beetz
Atlanta For playing "Vanessa 'Van' Keefer".
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Roseanne For playing "Jackie Harris".
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Saturday Night Live For playing various characters.
Betty Gilpin
Betty Gilpin
GLOW For playing "Debbie 'Liberty Belle' Eagan".
Aidy Bryant
Aidy Bryant
Saturday Night Live For playing various characters.
Leslie Jones
Leslie Jones
Saturday Night Live For playing various characters.
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Westworld For playing "Maeve Millay".
Winner
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Stranger Things For playing "Eleven".
Yvonne Strahovski
Yvonne Strahovski
The Handmaid's Tale For playing "Serena Joy Waterford".
Lena Headey
Lena Headey
Game of Thrones For playing "Cersei Lannister".
Ann Dowd
Ann Dowd
The Handmaid's Tale For playing "Aunt Lydia".
Alexis Bledel
Alexis Bledel
The Handmaid's Tale For playing "Ofglen".
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
The Crown For playing "Princess Margaret".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Ron Cephas Jones
Ron Cephas Jones
This Is Us For playing "William H. Hill". For episode "A Father's Advice"
Winner
Gerald McRaney
Gerald McRaney
This Is Us For playing "Dr. Nathan Katowski". For episode "The Car"
F. Murray Abraham
F. Murray Abraham
Homeland For playing "Dar Adal". For episode "All In"
Jimmi Simpson
Jimmi Simpson
Westworld For playing "William". For episode "Reunion"
Cameron Britton
Cameron Britton
Mindhunter For playing "Edmund Kemper". For episode "Episode 2"
Matthew Goode
Matthew Goode
The Crown For playing "Tony Armstrong-Jones". For episode "Matrimonium"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Samira Wiley
Samira Wiley
The Handmaid's Tale For playing "Moira". For episode "After"
Winner
Diana Rigg
Diana Rigg
Game of Thrones For playing "Lady Olenna Tyrell". For episode "The Queen's Justice"
Cherry Jones
Cherry Jones
The Handmaid's Tale For playing "Holly Osborne". For episode "Baggage"
Kelly Jenrette
The Handmaid's Tale For playing "Annie". For episode "Other Women"
Viola Davis
Viola Davis
Scandal For playing "Annalise Keating". For episode "Allow Me To Reintroduce Myself"
Cicely Tyson
How to Get Away with Murder For playing "Ophelia Harkness". For episode "I'm Going Away"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Katt Williams
Katt Williams
Atlanta As Willy in Alligator Man (2018)
Winner
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
Brooklyn Nine-Nine As Philip Davidson in The Box (2018)
Bill Hader
Bill Hader
Saturday Night Live As Host in Bill Hader/Arcade Fire (2018)
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Curb Your Enthusiasm As Dr. Templeton in Running with the Bulls (2017)
Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Curb Your Enthusiasm As Himself in Fatwa! (2017)
Donald Glover
Donald Glover
Saturday Night Live As Host in Donald Glover/Childish Gambino (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Tiffany Haddish
Tiffany Haddish
Saturday Night Live As Host in Tiffany Haddish/Taylor Swift (2017)
Winner
Maya Rudolph
Maya Rudolph
The Good Place As Judge Jen in The Burrito (2018)
Jane Lynch
Jane Lynch
The Marvelous Mrs. Maisel As Sophie Lennon in Put That on Your Plate! (2017)
Tina Fey
Tina Fey
Saturday Night Live As Host in Tina Fey/Nicki Minaj (2018)
Molly Shannon
Molly Shannon
Will & Grace As Val in There's Something About Larry (2018)
Wanda Sykes
Wanda Sykes
black-ish As Daphne Lido in Juneteenth (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Rick and Morty 7.7
Rick and Morty
Wes Archer, Anthony Chun, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Mike McMahan, J. Michael Mendel, Dan Harmon, Barry Ward, Delna Bhesania, Justin Roiland, Jessica Gao, Ryan Ridley, Nathan Litz, Tom Kauffman, Dan Guterman For episode "Pickle Rick"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Sam Im For episode "Gone Boy"
South Park 7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Put It Down"
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Ian Hamilton For episode "V for Valentine-detta"
Primetime Emmy / Outstanding Short Form Animated Program
Robot Chicken 7.6
Robot Chicken
Seth Green, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Nick Cron-DeVico, Deirdre Devlin, Matt Sheldon, Tesha Kondrat, Scott DaRos For episode "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition"
Adventure Time 8.2
Adventure Time
Robert Alvarez, Michel Lyman, Brian A. Miller, Kent Osborne, Fred Seibert, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Maureen Mlynarczyk, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Adam Muto, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Cole Sanchez, Julia Pott, Tom Herpich, Ashly Burch For episode "Ring of Fire"
We Bare Bears 6.4
We Bare Bears
Robert Alvarez, Brian A. Miller, Randy Myers, Kevin Petrilak, Carrie Wilksen, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Rob Sorcher, Mikey Heller, Manny Hernandez, Sang Yup Lee, Daniel Chong, Sae Chang Kwak, Louie Zong For episode "Hurricane Hal"
Steven Universe
Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Sue Hong Kim For episode "Jungle Moon"
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Family Guy 8.6
Family Guy
Alex Borstein For playing "Lois Griffin/Babs Pewterschmidt/Natalia/Female Hippo/Woman in Car/Female Voice". For episode "Nanny Goats"
Winner
Mickey Mouse Mickey Mouse
Russi Taylor For playing: "Huey/Dewey/Louie/Grandma/The Witch and Minnie Mouse". For episode "The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular!"
Family Guy 8.6
Family Guy
Seth MacFarlane For playing: "Stewie Griffin and "Brian Griffin". For episode "Send in Stewie, Please"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Dan Castellaneta For playing: "Homer Simpson/Krusty the Clown/Groundskeeper Willie and Sideshow Mel". For episode "Fears Of A Clown"
American Dad! 6.8
American Dad!
Seth MacFarlane For playing: "Stan Smith and Roger Smith". For episode "The Talented Mr. Dingleberry"
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Kenan Thompson, Eli Brueggemann, Chris Redd, Will Stephen For song "Come Back, Barack" from episode hosted by Chance the Rapper
A Christmas Story Live! A Christmas Story Live!
Justin Paul, Benj Pasek For song "In the Market for a Miracle"'
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Mark Rivers For episode "Am I Gay?" and song "Totally Gay"
If You're Not in the Obit, Eat Breakfast If You're Not in the Obit, Eat Breakfast
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For song "Just Getting Started"
The Good Fight 7.9
The Good Fight
Jonathan Coulton For song "High Crimes and Misdemeanors" from episode "Day 450"
If You're Not in the Obit, Eat Breakfast If You're Not in the Obit, Eat Breakfast
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For song "Just Getting Started"
Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life
Steve Martin For song "The Buddy Song"
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Godless
Godless
Carlos Rafael Rivera
Winner
Marvel's The Defenders
Marvel's The Defenders
John Paesano
The Last Tycoon 7.6
The Last Tycoon
Mychael Danna
The Putin Interviews The Putin Interviews
Jeff Beal
The Tick 7.0
The Tick
Chris Bacon
Somebody Feed Phil
Somebody Feed Phil
Michael Calabrese, Bridget Kearney, Rachael Price, Mike 'McDuck' Olson
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino, Robin Urdang For Pilot (2017)
Winner
All nominees
Atlanta 7.4
Atlanta
Jen Malone, Fam Udeorji For Alligator Man (2018)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Nora Felder For Chapter Two: Trick or Treat, Freak (2017)
Westworld 8.1
Westworld
Sean O'Meara For Akane No Mai (2018)
Atlanta 7.4
Atlanta
Jen Malone, Fam Udeorji For Alligator Man (2018)
This Is Us 8.0
This Is Us
Jennifer Pyken For That'll Be the Day (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
The Crown 8.7
The Crown
Stephen Daldry For Paterfamilias (2017)
Winner
All nominees
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman For The Toll (2017)
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Kari Skogland For After (2018)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Matt Duffer, Ross Duffer For Chapter Nine: The Gate (2017)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Matt Duffer, Ross Duffer For Chapter Nine: The Gate (2017)
Ozark 8.7
Ozark
Deniel Sekheym For Tonight We Improvise (2017)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Jeremy Podeswa For The Dragon and the Wolf (2017)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Alan Taylor For Beyond the Wall (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Amy Sherman-Palladino For Pilot (2017)
Winner
All nominees
Barry 7.7
Barry
Bill Hader For Chapter One: Make Your Mark (2018)
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Mike Judge For Initial Coin Offering (2018)
GLOW 7.2
GLOW
Jesse Peretz For Pilot (2017)
Atlanta 7.4
Atlanta
Hiro Murai For Teddy Perkins (2018)
Atlanta 7.4
Atlanta
Donald Glover For FUBU (2018)
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mark Cendrowski For The Bow Tie Asymmetry (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
John Oliver, Liz Stanton, Tim Carvell
Winner
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Strong Island 6.4
Strong Island
Joslyn Barnes, Yance Ford
Winner
What Haunts Us What Haunts Us
Paige Goldberg Tolmach, Frank Marshall, Matt Tolmach, Sarah Gibson
City of Ghosts 7.4
City of Ghosts
Alex Gibney, Matthew Heineman, Stacey Offman, Molly Thompson
Jane Jane
Jeff Hasler, Brett Morgen, Bryan Burk, Tim Pastore, James A. Smith
Primetime Emmy / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
James Corden
James Corden
James Corden's Next James Corden For playing "James Corden".
Winner
Miles Tagtmeyer
Broken For playing "Liam".
Alexis Denisof
Alexis Denisof
I Love Bekka & Lucy For playing "Glenn".
Melvin Jackson Jr.
This Eddie Murphy Role is Mine, Not Yours For playing "Melvin Jackson Jr. and Eddie Murphy".
DeStorm Power
Caught the Series For playing "DeStorm Power".
Primetime Emmy / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Christina Pickles
Break a Hip For playing "Biz Brantly".
All nominees
Diarra Kilpatrick
American Koko For playing "Akosua Millard".
Naomi Grossman
Naomi Grossman
ctrl alt delete For playing "Lorna".
Lee Garlington
Broken For playing "Darlene".
Kelli O'Hara
The Accidental Wolf For playing "Katie Bonner".
Megan Amram
An Emmy for Megan For playing "Megan Amram".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Jeanie Bacharach, Meredith Tucker, Cindy Tolan
All nominees
GLOW 7.2
GLOW
Jennifer Euston, Elizabeth Barnes
Barry 7.7
Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Silicon Valley 6.8
Silicon Valley
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera, Leslie Woo
GLOW 7.2
GLOW
Jennifer Euston, Elizabeth Barnes
Barry 7.7
Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Atlanta 7.4
Atlanta
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
The Crown 8.7
The Crown
Nina Gold, Robert Sterne
All nominees
Westworld 8.1
Westworld
John Papsidera
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Courtney Bright, Nicole Daniels For "The Assassination of Gianni Versace"
All nominees
The Looming Tower 8.2
The Looming Tower
Leo Davis, Avy Kaufman, Moonyeenn Lee, Lissy Holm
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Bernard Telsey, Pat Goodwin
Godless
Godless
Jo Edna Boldin, Rene Haynes, Ellen Lewis
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Bernard Telsey, Pat Goodwin
Patrick Melrose 7.1
Patrick Melrose
Nina Gold, Martin Ware
The Looming Tower 8.2
The Looming Tower
Leo Davis, Avy Kaufman, Moonyeenn Lee, Lissy Holm
Godless
Godless
Jo Edna Boldin, Rene Haynes, Ellen Lewis
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Beyhan Oguz, Gretchen Palek, Ally Capriotti Grant
The Voice 8.5
The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special The Magical Wand Chase
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Jason Diamond, Scott Gracheff, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Alexa & Katie Alexa & Katie
Matthew Carlson, Robert Heath, Gary Murphy, Heather Wordham
Fuller House Fuller House
John Stamos, Steve Baldikoski, Bryan Behar, Robert L. Boyett, Maria A. Brown, Jeff Franklin, Marsh McCall, Thomas L. Miller
A Series of Unfortunate Events 7.0
A Series of Unfortunate Events
Neil Patrick Harris, Barry Sonnenfeld, Rose Lam, John Weber, Daniel Handler
Alexa & Katie Alexa & Katie
Matthew Carlson, Robert Heath, Gary Murphy, Heather Wordham
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Mandy Moore Routines: "Brand New" and "To Make You Feel My Love"
All nominees
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Christopher Scott Routines: "Prism" and "Say You Won't Let Go"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Change is Everything" and "Strange Fruit"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Al Blackstone Routines: "L-O-V-E (The Pizza Dance)" and "The Man That Got Away"
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Chloe Arnold Routine: "Crosswalk the Musical"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Genius 7.2
Genius
Mathias Herndl For episode "Chapter One"
All nominees
Black Mirror 8.3
Black Mirror
Stephan Pehrsson For episode "USS Callister"
Twin Peaks Twin Peaks
Peter Deming For Part 8
The Alienist 7.0
The Alienist
P.J. Dillon For episode "The Boy on the Bridge"
Godless
Godless
Steven Meizler
Fahrenheit 451 5.1
Fahrenheit 451
Kramer Morgenthau
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Gary Baum For episode "A Gay Olde Christmas".
All nominees
The Ranch
The Ranch
Donald A. Morgan For episode "Do What You Gotta Do".
Superior Donuts Superior Donuts
Patti Lee For episode "Grades of Wrath".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Jane Jane
Ellen Kuras, Hugo Van Lawick Van Lawick's nomination was posthumous for his pre-existing photography.
All nominees
Blue Planet II
Blue Planet II
Gavin Thurston For episode "The Deep"
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Jerry Risius, Tarik Hameedi For episode "Lagos"
Blue Planet II
Blue Planet II
Ted Giffords, Roger Munns For episode "One Ocean"
Chef's Table Chef's Table
Adam Bricker For episode "Corrado Assenza"
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Jerry Risius, Tarik Hameedi For episode "Lagos"
Blue Planet II
Blue Planet II
Ted Giffords, Roger Munns For episode "One Ocean"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Rob Gowler, Danny Day
Born This Way Born This Way
Bruce Ready For episode "Homecoming"
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Ben Staley, David Reichert, Kelvon Agee, Joshua Thomas, Charlie Beck For episode "Battle Lines"
The Amazing Race
The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode "It's Just a Million Dollars, No Pressure"
Queer Eye Queer Eye
Garrette Warner Rose For episode "To Gay or Not Too Gay"
Deadliest Catch
Deadliest Catch
Ben Staley, David Reichert, Kelvon Agee, Joshua Thomas, Charlie Beck For episode "Battle Lines"
The Amazing Race
The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode "It's Just a Million Dollars, No Pressure"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber For episode "10s Across The Board"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Atlanta 7.4
Atlanta
Christian Sprenger For Teddy Perkins (2018)
All nominees
Barry 7.7
Barry
Paula Huidobro For Chapter Eight: Know Your Truth (2018)
The End of the F***ing World 7.9
The End of the F***ing World
Justin Brown For Episode #1.3 (2017)
GLOW 7.2
GLOW
Christian Sprenger For Pilot (2017)
Mozart in the Jungle
Mozart in the Jungle
Tobias Datum For Ichi Go Ichi E (2018)
Insecure 8.6
Insecure
Patrick Cady For Hella LA (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
The Crown 8.7
The Crown
Adriano Goldman For Beryl (2017)
All nominees
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For June (2018)
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Tim Ives For Chapter One: MADMAX (2017)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For Pilot (2017)
Ozark 8.7
Ozark
Ben Kutchins For The Toll (2017)
Legion 7.6
Legion
Dana Gonzales For Chapter 9 (2018)
Westworld 8.1
Westworld
John Grillo For The Riddle of the Sphinx (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
P&G 'The Talk' commercial P&G 'The Talk' commercial
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Lou Eyrich, Allison Leach, Nora Phillips Pedersen, Rebecca Guzzi For "The Assassination Of Gianni Versace: The Man Who Would Be Vogue"
All nominees
This Is Us 8.0
This Is Us
Hala Bahmet, Elinor Bardach For episode "The Wedding"
Empire 6.8
Empire
Steffany Bernstein Pratt, Paolo Nieddu, Jennifer Salim For episdoe "Slave to Memory"
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Expiration Date"
black-ish
black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson, Dolores Ybarra For episode "Juneteenth"
This Is Us 8.0
This Is Us
Hala Bahmet, Elinor Bardach For episode "The Wedding"
black-ish
black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson, Dolores Ybarra For episode "Juneteenth"
Grace and Frankie 6.6
Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Expiration Date"
Empire 6.8
Empire
Steffany Bernstein Pratt, Paolo Nieddu, Jennifer Salim For episdoe "Slave to Memory"
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Zaldy For RuPaul's gowns from episode "10s Across the Board"
Tracey Ullman's Show Tracey Ullman's Show
Helen Woolfenden, Claudia Bassi, Emma Burnand For "Episode 1"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Natalie Portman
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Paul Tazewell, Laaleh Mizani, Rory Powers, Heather Lockard With assistant costume designer Heather Lockard
Primetime Emmy / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Conan Conan
Conan O'Brien, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross For "Conan Without Borders"
The Oscars: All Access The Oscars: All Access
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Shelby Sundling, Meghan de Boer, Kimberly Weisberg
Watch What Happens Live with Andy Cohen Watch What Happens Live with Andy Cohen
Andy Cohen, Deirdre Connolly
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Jane Jane
Brett Morgen
All nominees
Wild Wild Country 7.2
Wild Wild Country
Chapman Way, Maclain Way For episode "Part 3"
The Zen Diaries of Garry Shandling
The Zen Diaries of Garry Shandling
Judd Apatow
The Vietnam War The Vietnam War
Ken Burns, Lynn Novick For episode "Episode 8"
Icarus 7.9
Icarus
Bryan Fogel
The Vietnam War The Vietnam War
Ken Burns, Lynn Novick For episode "Episode 8"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Ryan Murphy For The Man Who Would Be Vogue (2018)
Winner
All nominees
Patrick Melrose 7.1
Patrick Melrose
Edward Berger
Godless
Godless
Scott Frank
Paterno 6.5
Paterno
Barry Levinson
Watch trailer
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Alex Rudzinski, David Leveaux
Twin Peaks Twin Peaks
David Lynch
The Looming Tower 8.2
The Looming Tower
Craig Zisk For 9/11 (2018)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode: "10s Across the Board".
All nominees
American Ninja Warrior American Ninja Warrior
Patrick McManus For episode: "Daytona Beach Qualifiers".
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode: "903".
The Voice 8.5
The Voice
Alan Carter For episode: "Live Top 11 Performances".
The Amazing Race
The Amazing Race
Bertram van Munster For episode: "It's Just a Million Dollars, No Pressure".
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Don Roy King For episode "Host: Donald Glover"
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode "438"
Portlandia 7.1
Portlandia
Carrie Brownstein For episode "Riot Spray"
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Paul Pennolino For episode "421"
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Tim Mancinelli For episode "0416"
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Andre Allen For episode "2061"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
All nominees
Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life
Marcus Raboy
Jerry Before Seinfeld Jerry Before Seinfeld
Michael Bonfiglio
Dave Chappelle: Equanimity Dave Chappelle: Equanimity
Stan Lathan
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Hamish Hamilton
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Wild Wild Country 7.2
Wild Wild Country
Josh Braun, Jay Duplass, Mark Duplass, Chapman Way, Dan Braun, Maclain Way, Juliana Lembi
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
The Zen Diaries of Garry Shandling
The Zen Diaries of Garry Shandling
Judd Apatow, Sara Bernstein, Michael Bonfiglio, Sheila Nevins, Josh Church, Joe Beshenkovsky, Sam Fishell, Amanda Glaze
Mister Rogers: It's You I Like Mister Rogers: It's You I Like
Ellen Doherty, JoAnn Young, John Paulson, Kevin Morrison
Icarus 7.9
Icarus
Dan Cogan, Bryan Fogel, Jim Swartz, David Fialkow
Spielberg 7.7
Spielberg
Susan Lacy, Jessica Levin, Emma Pildes
Icarus 7.9
Icarus
Dan Cogan, Bryan Fogel, Jim Swartz, David Fialkow
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Kate O'Farrell, Emma O'Loughlin For Beyond the Wall (2017)
Westworld 8.1
Westworld
Charlene Amateau, Sharen Davis, Sandy Kenyon, Jodie Stern For Akane No Mai (2018)
Fahrenheit 451 5.1
Fahrenheit 451
Renée Fontana, Cori Burchell, Meghan Kasperlik
Watch trailer
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For Seeds (2018)
A Series of Unfortunate Events 7.0
A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For The Vile Village: Part One (2018)
Westworld 8.1
Westworld
Charlene Amateau, Sharen Davis, Sandy Kenyon, Jodie Stern For Akane No Mai (2018)
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For Seeds (2018)
A Series of Unfortunate Events 7.0
A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For The Vile Village: Part One (2018)
Fahrenheit 451 5.1
Fahrenheit 451
Renée Fontana, Cori Burchell, Meghan Kasperlik
Watch trailer
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Massimo Gattabrusi, Helena Cepeda, Chris Clark, Shay Sanford-Fong, Natalie Driscoll
All nominees
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Samantha Wade, Joann Onorio, Brittany Madrigal, Julie Rael For "Cult"
The Last Tycoon 7.6
The Last Tycoon
Mishell Chandler, Amanda Mofield, Theraesa Rivers, Deborah Pierce, Loretta Nero, Valerie Jackson For episode: "Oscar, Oscar, Oscar".
Twin Peaks Twin Peaks
Clare M. Corsick, Bryn E. Leetch
Genius 7.2
Genius
Judit Halász, Jánosné Kajtár, Alex Rouse, Kate Starr For "Picasso"
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Samantha Wade, Joann Onorio, Brittany Madrigal, Julie Rael For "Cult"
The Last Tycoon 7.6
The Last Tycoon
Mishell Chandler, Amanda Mofield, Theraesa Rivers, Deborah Pierce, Loretta Nero, Valerie Jackson For episode: "Oscar, Oscar, Oscar".
Twin Peaks Twin Peaks
Clare M. Corsick, Bryn E. Leetch
Godless
Godless
Geordie Sheffer, Carmen L. Jones, Megan Daum
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Gabriel Villarreal, Hector Pocasangre For episode: "10s Across the Board".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Pixie Schwartz, Renee J. Vaca, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode: "Night at the Movies".
The Voice 8.5
The Voice
Renee Ferruggia, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Darbie Wieczorek, Derrick Spruill, Alyn Topper For episode: "Live Finale, Part 1".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Tiffany Haddish/Taylor Swift".
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Kevin Maybee, Charles G. LaPointe, Ashley Rae Callahan, Natalie Errthum
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Pixie Schwartz, Renee J. Vaca, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode: "Night at the Movies".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Tiffany Haddish/Taylor Swift".
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Kevin Maybee, Charles G. LaPointe, Ashley Rae Callahan, Natalie Errthum
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Westworld 8.1
Westworld
Connie Kallos, Norma Lee, Lori McCoy-Bell, Joy Zapata, Karen Zanki, Dawn Victoria Dudley For Akane No Mai (2018)
All nominees
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Nicola Mount, Rosalia Culora For The Dragon and the Wolf (2017)
The Marvelous Mrs. Maisel 8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Francesca Paris, Christine Cantrell, Bert Reo Anderson, Cassi Hurd For Pilot (2017)
GLOW 7.2
GLOW
Theraesa Rivers, Jules Holdren, Valerie Jackson, Leslie D. Bennett For Pilot (2017)
GLOW 7.2
GLOW
Theraesa Rivers, Jules Holdren, Valerie Jackson, Leslie D. Bennett For Pilot (2017)
The Crown 8.7
The Crown
Ivana Primorac For Dear Mrs. Kennedy (2017)
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Nicola Mount, Rosalia Culora For The Dragon and the Wolf (2017)
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
RuPaul
All nominees
United Shades of America United Shades of America
W. Kamau Bell
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Jane Lynch
Ellen's Game of Games Ellen's Game of Games
Ellen DeGeneres
Project Runway 7.7
Project Runway
Heidi Klum, Tim Gunn
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Hey Arnold: The Jungle Movie 7.4
Hey Arnold: The Jungle Movie
Stu Livingston
Adventure Time 8.2
Adventure Time
Lindsay Small-Butera For episode: "Ketchup".
The Number on Great-Grandpa's Arm The Number on Great-Grandpa's Arm
Steven Universe
Steven Universe
Patrick Bryson For episode: "Jungle Moon".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Caroline Cruikshank For episode: "Springfield Splendor".
Mickey Mouse Mickey Mouse
Justin Martin For episode: "The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular".
Primetime Emmy / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Anthony Bourdain, Tom Vitale, Michael Steed, Sandra Zweig, Amy Entelis, Lizzie Fox Anthony Bourdain's nomination was posthumous.
Leah Remini: Scientology and the Aftermath Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Elaine Frontain Bryant, Myles Reiff, Leah Remini, Eli Holzman, Aaron Saidman, Devon Graham, Amy Savitsky
My Next Guest Needs No Introduction
My Next Guest Needs No Introduction
Jon Kamen, Dave Sirulnick, Aaron Bergeron, Justin Wilkes, Mary Barclay, Louise Shelton, Tom Keaney
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Brian Lovett, Drew Pulley, Betsy Forhan, Helen Matsos
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Brian Lovett, Drew Pulley, Betsy Forhan, Helen Matsos
Vice Vice
Bill Maher, Beverly Chase, Jonah Kaplan, Michael Kenneth Williams, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
My Next Guest Needs No Introduction
My Next Guest Needs No Introduction
Jon Kamen, Dave Sirulnick, Aaron Bergeron, Justin Wilkes, Mary Barclay, Louise Shelton, Tom Keaney
Vice Vice
Bill Maher, Beverly Chase, Jonah Kaplan, Michael Kenneth Williams, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Primetime Emmy / Outstanding Innovation in Interactive Media
Spheres Spheres
Eliza McNitt
Primetime Emmy / Outstanding Interactive Program
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Samantha Bee, Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
James Corden, Rob Crabbe, Ben Winston, Adam Abramson, Tyler White
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Samantha Bee, Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
James Corden, Rob Crabbe, Ben Winston, Adam Abramson, Tyler White
The Daily Show The Daily Show
Trevor Noah
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Darren Criss
Darren Criss
American Crime Story For "The Assassination of Gianni Versace"
All nominees
Patrick Melrose For playing "Patrick Melrose".
Jesse Plemons
Jesse Plemons
Black Mirror For playing "Robert Daly". For episode "USS Callister".
John Legend
Jesus Christ Superstar Live in Concert For playing "Jesus Christ".
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Genius For "Picasso"
Jeff Daniels
Jeff Daniels
The Looming Tower For playing "John O. Neill".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Regina King
Regina King
Seven Seconds For playing "Latrice Butler".
All nominees
Edie Falco
Edie Falco
Law & Order True Crime For "The Menendez Murders"
American Horror Story For playing "Ally Mayfair-Richards". For "Cult"
Laura Dern
Laura Dern
The Tale For playing "Jennifer Fox".
Michelle Dockery
Michelle Dockery
Godless For playing "Alice Fletcher".
The Sinner For playing "Cora Tannetti".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode: "Kevin Hart/Foo Fighters".
All nominees
America's Got Talent
America's Got Talent
Noah Mitz, Ryan Tanker, Michael Berger, Matt Benson, Charles Dabezies For episode: "The Finals".
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode: "Halloween Night".
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer, Madigan Stehly For episode: "Finale".
The Voice 8.5
The Voice
Oscar Dominguez, Craig Housenick, Ron Wirsgalla, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode "Live Finale, Part 1"
America's Got Talent
America's Got Talent
Noah Mitz, Ryan Tanker, Michael Berger, Matt Benson, Charles Dabezies For episode: "The Finals".
The Voice 8.5
The Voice
Oscar Dominguez, Craig Housenick, Ron Wirsgalla, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode "Live Finale, Part 1"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode: "Halloween Night".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Alex Gurdon, Travis Hagenbuch, Eric Christian, Kirk J. Miller, Ben Green
The Oscars The Oscars
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Patrick Boozer, Travis Hagenbuch, Michael Berger, Ben Green
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
The 60th Annual Grammy Awards The 60th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker
The 60th Annual Grammy Awards The 60th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker
The 71st Annual Tony Awards The 71st Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz, R.J. Styles
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
The Oscars The Oscars
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Patrick Boozer, Travis Hagenbuch, Michael Berger, Ben Green
The 71st Annual Tony Awards The 71st Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz, R.J. Styles
Primetime Emmy / Outstanding Limited Series
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Scott Alexander, Lou Eyrich, Larry Karaszewski, Eryn Krueger Mekash, Daniel Minahan, Ryan Murphy, Brad Simpson, Chip Vucelich, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Tom Rob Smith, Nina Jacobson, Eric Kovtun For "The Assassination of Gianni Versace"
Genius 7.2
Genius
Ron Howard, Brian Grazer, Kenneth Biller, Raf Green, Kelly A. Manners, Gigi Pritzker, Wendy Riss, Sam Sokolow, Rachel Shane, Francie Calfo, Matthew Newman, Noah Pink
Godless
Godless
Steven Soderbergh, Scott Frank, Jessica Levin, Michael J. Malone, Casey Silver
Patrick Melrose 7.1
Patrick Melrose
Helen Flint, Rachael Horovitz, Stephen Smallwood, Adam Ackland, Michael Jackson
The Alienist 7.0
The Alienist
Hossein Amini, E. Max Frye, Steve Golin, Jamie Payne, Marshall Persinger, Eric Roth, Rosalie Swedlin, Chris Symes, Jakob Verbruggen, Cary Joji Fukunaga, Seth Fisher, Ben Rosenblatt
Genius 7.2
Genius
Ron Howard, Brian Grazer, Kenneth Biller, Raf Green, Kelly A. Manners, Gigi Pritzker, Wendy Riss, Sam Sokolow, Rachel Shane, Francie Calfo, Matthew Newman, Noah Pink
Patrick Melrose 7.1
Patrick Melrose
Helen Flint, Rachael Horovitz, Stephen Smallwood, , Adam Ackland, Michael Jackson
Godless
Godless
Steven Soderbergh, Scott Frank, Jessica Levin, Michael J. Malone, Casey Silver
The Alienist 7.0
The Alienist
Hossein Amini, E. Max Frye, Steve Golin, Jamie Payne, Marshall Persinger, Eric Roth, Rosalie Swedlin, Chris Symes, Jakob Verbruggen, Cary Joji Fukunaga, Seth Fisher, Ben Rosenblatt
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Counterpart
Counterpart
Karin Fong, Zach Kilroy, Filipe Carvalho, Jake Ferguson, Nathan Lee, Kiyoon Nam
GLOW 7.2
GLOW
Chris Harding, Richard Kenworthy, Jason Groves
Altered Carbon 8.4
Altered Carbon
Lisa Bolan, Mert Kizilay, Carlo Sa, Byron Slaybaugh, Thomas McMahan, Yongsub Song
Altered Carbon 8.4
Altered Carbon
Lisa Bolan, Mert Kizilay, Carlo Sa, Byron Slaybaugh, Thomas McMahan, Yongsub Song
Westworld 8.1
Westworld
Patrick Clair, Jose Limon, Raoul Marks, Savva Tsekmes
The Alienist 7.0
The Alienist
Angus Wall, Charles Khoury, Lisa Bolan, Heidi Berg, Yongsub Song, Felix Soletic
Westworld 8.1
Westworld
Patrick Clair, Jose Limon, Raoul Marks, Savva Tsekmes
The Alienist 7.0
The Alienist
Angus Wall, Charles Khoury, Lisa Bolan, Heidi Berg, Yongsub Song, Felix Soletic
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
American Crime Story 8.4
American Crime Story
Robin Beauchesne, Shutchai Tym Buacharern, Eryn Krueger Mekash, Silvina Knight, Ana Lozano, David Williams
All nominees
Twin Peaks Twin Peaks
Debbie Zoller, Richard Redlefsen
Genius 7.2
Genius
Davina Lamont, Hayden Bloomfield, Natasha Lees, Szandra Bíró, Szilvia Homolya
The Last Tycoon 7.6
The Last Tycoon
Kelcey Fry, Lesa Nielsen, Maurine Burke, Cyndilee Rice, Lana Horochowski, Melissa Buell For episode "Oscar, Oscar, Oscar"