Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Amy Sherman-Palladino
Winner
All nominees
7.4
Atlanta
Paul Simms, Alex Orr, Hiro Murai, Donald Glover, Dianne McGunigle, Stephen Glover, Stefani Robinson
8.1
Curb Your Enthusiasm
Larry David, Mychelle Deschamps, Jeff Garlin, Jon Hayman, Jeff Schaffer, Laura Streicher, Justin Hurwitz
Unbreakable Kimmy Schmidt
Tina Fey, Jerry Kupfer, David Miner, Jeff Richmond, Robert Carlock, Dan Rubin, Leila Strachan, Meredith Scardino, Sam Means, Eric Gurian
black-ish
Laurence Fishburne, Anthony Anderson, Jonathan Groff, Laura Gutin, Gail Lerner, Michael Petok, Helen Sugland, Stacy Traub, Corey Nickerson, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Sam Laybourne, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Christian Lander
7.2
GLOW
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Leanne Moore, Sascha Rothchild, Liz Flahive, Tara Herrmann, Carly Mensch, Nick Jones
7.4
7.7
Barry
Alec Berg, Bill Hader, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Emily Heller
6.8
Silicon Valley
Jamie Babbit, Alec Berg, Mike Judge, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Anthony King, Graham Wagner
7.2
6.8
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, George Raymond Richard Martin, Christopher Newman, Greg Spence, David Benioff, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, D.B. Weiss, Bryan Cogman
Winner
8.6
Winner
All nominees
8.1
Westworld
Stephen Semel, Richard J. Lewis, J.J. Abrams, Jonathan Nolan, Michael Polaire, Frederick E.O. Toye, Eugene Kelly, Dan Dietz, Ben Stephenson, Jordan Goldberg, Athena Wickham, Lisa Joy, Ron Fitzgerald, Roberto Patino, Carly Wray
8.1
8.0
This Is Us
Steve Beers, Tyler Bensinger, Elizabeth Berger, Glenn Ficarra, Cathy Mickel Gibson, Ken Olin, John Requa, Don Roos, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Dan Fogelman, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Philip Martin
8.0
The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss, Margaret Atwood, Mike Barker, Joseph Boccia, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Ron Milbauer, Bruce Miller, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
7.3
Stranger Things
Shawn Levy, Iain Paterson, Matt Duffer, Ross Duffer, Rand Geiger, Justin Doble, Dan Cohen
7.2
The Americans
Graham Yost, Peter Ackerman, Joshua Brand, Joel Fields, Chris Long, Stephen Schiff, Mary Rae Thewlis, Justin Falvey, Darryl Frank, Joseph Weisberg, Tracey Scott Wilson
7.3
7.2
8.7
8.0
8.0
Wes Archer, Anthony Chun, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Mike McMahan, J. Michael Mendel, Dan Harmon, Barry Ward, Delna Bhesania, Justin Roiland, Jessica Gao, Ryan Ridley, Nathan Litz, Tom Kauffman, Dan Guterman For episode "Pickle Rick"
Winner
7.7
Winner
All nominees
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Sam Im For episode "Gone Boy"
Big Hero 6: The SeriesBig Hero 6: The Series
Mark McCorkle, Bob Schooley, Jungja Kim-Wolf, Nicholas Filippi, Paiman Kalayeh, Jill Jacobs, Helen Roh, Sharon Flynn, Stephen Heneveld, Ben Juwono For episode "Baymax Returns"
7.9
South Park
Matt Stone, Trey Parker, Frank C. Agnone II, Adrien Beard, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Eric Stough, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Put It Down"
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Kelvin Yu, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Ian Hamilton For episode "V for Valentine-detta"
6.5
7.9
9.3
Seth Green, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Tom Sheppard, Eric Towner, Alex Kamer, Douglas Goldstein, Tom Root, Matthew Senreich, Mike Fasolo, John Harvatine IV, Nick Cron-DeVico, Deirdre Devlin, Matt Sheldon, Tesha Kondrat, Scott DaRos For episode "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition"
Winner
7.6
Winner
All nominees
8.2
Adventure Time
Robert Alvarez, Michel Lyman, Brian A. Miller, Kent Osborne, Fred Seibert, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Maureen Mlynarczyk, Pendleton Ward, Rob Sorcher, Adam Muto, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Cole Sanchez, Julia Pott, Tom Herpich, Ashly Burch For episode "Ring of Fire"
6.4
We Bare Bears
Robert Alvarez, Brian A. Miller, Randy Myers, Kevin Petrilak, Carrie Wilksen, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Rob Sorcher, Mikey Heller, Manny Hernandez, Sang Yup Lee, Daniel Chong, Sae Chang Kwak, Louie Zong For episode "Hurricane Hal"
Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Brian A. Miller, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Sue Hong Kim For episode "Jungle Moon"
8.2
7.4
Teen Titans Go!
Peggy Regan, Eric Pringle, Luke Cormican, Aaron Horvath, Sam Register, Michael Jelenic, Dave Stone, Ken McIntyre, Peter Rida Michail For episode "The Self-Indulgent 200th Episode Spectacular! Pt. 1 and Pt. 2"
6.4
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Jason Jones, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Samantha Bee, Tony Hernandez, Allana Harkin, Pat King
The Late Show with Stephen Colbert
Stephen Colbert, Paul Dinello, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Jon Stewart, Chris Licht, Michael Brumm, Jake Plunkett, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
The Daily ShowThe Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Max Browning, Trevor Noah, Zhubin Parang
The Late Late Show with James CordenThe Late Late Show with James Corden
James Corden, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Matt Roberts, Michael Kaplan, Ben Winston
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Jimmy Kimmel, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Scott Alexander, Lou Eyrich, Larry Karaszewski, Eryn Krueger Mekash, Daniel Minahan, Ryan Murphy, Brad Simpson, Chip Vucelich, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Tom Rob Smith, Nina Jacobson, Eric Kovtun For "The Assassination of Gianni Versace"
Winner
8.4
Winner
All nominees
7.2
Genius
Ron Howard, Brian Grazer, Kenneth Biller, Raf Green, Kelly A. Manners, Gigi Pritzker, Wendy Riss, Sam Sokolow, Rachel Shane, Francie Calfo, Matthew Newman, Noah Pink
Godless
Steven Soderbergh, Scott Frank, Jessica Levin, Michael J. Malone, Casey Silver
7.1
Patrick Melrose
Helen Flint, Rachael Horovitz, Stephen Smallwood, , Adam Ackland, Michael Jackson
7.0
The Alienist
Hossein Amini, E. Max Frye, Steve Golin, Jamie Payne, Marshall Persinger, Eric Roth, Rosalie Swedlin, Chris Symes, Jakob Verbruggen, Cary Joji Fukunaga, Seth Fisher, Ben Rosenblatt
7.2
7.1
7.0
