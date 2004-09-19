Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2004

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2004

Site Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
Date 19 September 2004
Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Arrested Development
Ron Howard, Brian Grazer, Barbie Adler, Victor Hsu, Mitchell Hurwitz, John Levenstein, Chuck Martin, Richard Rosenstock, David Nevins
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Bruce Alden, Adam Barr, James Burrows, Peter Chakos, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Gary Janetti, Tim Kaiser, David Kohan, Gail Lerner, Kari Lizer, Jhoni Marchinko, Max Mutchnick, Steve Sandoval, Bill Wrubel, Jon Kinnally, Tracy Poust
Curb Your Enthusiasm
Robert B. Weide, Larry Charles, Larry David, Jeff Garlin, Tim Gibbons, Gavin Polone
Ray Romano, Tom Caltabiano, Leslie Caveny, Tucker Cawley, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Phil Rosenthal, Mike Royce, Lew Schneider, Mike Scully, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Holli Gailen
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Sarah Jessica Parker, Jenny Bicks, Cindy Chupack, Michael Patrick King, John P. Melfi, Jane Raab, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Antonia Ellis
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Henry Bronchtein, Martin Bruestle, Mitchell Burgess, David Chase, Brad Grey, Ilene S. Landress, Terence Winter, Robin Green, Mettyu Ueyner
Winner
All nominees
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Jerry Bruckheimer, Richard J. Lewis, Josh Berman, Danny Cannon, Cynthia Chvatal, Elizabeth Devine, Ann Donahue, Kenneth Fink, Bruce Golin, Andrew Lipsitz, Jonathan Littman, Carol Mendelsohn, Louis Shaw Milito, William Petersen, Naren Shankar, Anthony E. Zuiker
The West Wing 9.2
The West Wing
Carol Flint, Alex Graves, Kristin Harms, Alexa Junge, Christopher Misiano, Peter Noah, Paul Redford, John Wells, Llewellyn Wells, John Seikret Young, Andrew Stearn, Eli Attie
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier For playing "Frasier Crane".
Winner
All nominees
John Ritter
8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter For playing "Paul Hennessy". Posthumously.
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk For playing "Adrian Monk".
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm For playing "Larry David".
Matt LeBlanc
Matt LeBlanc
Friends For playing "Joey Tribbiani".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
James Spader
James Spader
The Practice For playing "Alan Shore".
Winner
All nominees
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24 For playing "Jack Bauer".
Anthony LaPaglia
Anthony LaPaglia
Without a Trace For playing "Jack Malone".
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos For playing "Tony Soprano".
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing For playing "Josiah Bartlet".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sex and the City For playing "Carrie Bradshaw".
Winner
All nominees
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Friends For playing "Rachel Green".
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond For playing "Debra Barone".
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Life with Bonnie For playing "Bonnie Malloy".
Jane Kaczmarek
Malcolm in the Middle For playing "Lois".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing For playing "C. J. Cregg".
Winner
All nominees
Amber Tamblyn
Amber Tamblyn
Joan of Arcadia For playing "Joan Girardi".
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos For playing "Carmela Soprano".
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit For playing "Olivia Benson".
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Alias For playing "Sydney Bristow".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Frasier For playing "Niles Crane".
Winner
All nominees
Brad Garrett
Brad Garrett
Everybody Loves Raymond For playing "Robert Barone".
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace For playing "Jack McFarland".
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Arrested Development For playing "George Bluth, Sr".
Everybody Loves Raymond For playing "Frank Barone".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Michael Imperioli
Michael Imperioli
The Sopranos For playing "Christopher Moltisanti".
Winner
All nominees
Steve Buscemi
Steve Buscemi
The Sopranos For playing "Tony Blundetto".
Victor Garber
Victor Garber
Alias For playing "Jack Bristow".
Brad Dourif
Brad Dourif
Deadwood For playing "Doc Cochran".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Cynthia Nixon
Cynthia Nixon
Sex and the City For playing "Miranda Hobbes".
Winner
All nominees
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace For playing "Karen Walker".
Kristin Davis
Kristin Davis
Sex and the City For playing "Charlotte York Goldenblatt".
Kim Cattrall
Kim Cattrall
Sex and the City For playing "Samantha Jones".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Drea de Matteo
Drea de Matteo
The Sopranos For playing "Adriana La Cerva".
Winner
All nominees
Robin Weigert
Deadwood For playing "Calamity Jane".
Tyne Daly
Tyne Daly
Judging Amy For playing "Maxine Gray".
Stockard Channing
Stockard Channing
The West Wing For playing "Abbey Bartlet".
Janel Moloney
Janel Moloney
The West Wing For playing "Donna Moss".
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Angels in America For playing "Harper Pitt".
Winner
All nominees
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Iron Jawed Angels For playing "Carrie Chapman Catt".
Julie Andrews
Julie Andrews
Eloise at Christmastime For playing "Nanny".
Angela Lansbury
Angela Lansbury
The Blackwater Lightship For playing "Dora".
Anne Heche
Anne Heche
Gracie's Choice For playing "Rowena Larson".
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
William Shatner
William Shatner
The Practice For playing "Denny Crane"
Winner
All nominees
Martin Landau
Martin Landau
Without a Trace For playing: "Frank Malone". For episode: "Shadows".
James Earl Jones
James Earl Jones
Everwood For playing "Will Cleveland"
Bob Newhart
ER For playing "Ben Hollander"
Matthew Perry
Matthew Perry
The West Wing For playing "Joe Quincy"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
All nominees
Louise Fletcher
Louise Fletcher
Joan of Arcadia For playing: "Miss Eva Garrison". For episode: "Do the Math".
Mare Winningham
Mare Winningham
Law & Order: Special Victims Unit For playing: "Sandra Blaine". For episode: "Manic".
Betty White
Betty White
The Practice For playing "Catherine Piper"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
John Turturro
John Turturro
Monk For playing "Ambrose Monk" For episode "Mr. Monk and the Three Pies".
Winner
All nominees
Anthony LaPaglia
Anthony LaPaglia
Frasier For playing: "Simon Moon". For episode: "Goodnight, Seattle".
Danny DeVito
Danny DeVito
Friends For playing "Roy". For episode: "The One Where the Stripper Cries".
Fred Willard
Fred Willard
Everybody Loves Raymond For playing "Hank"
John Cleese
John Cleese
Will & Grace For playing "Lyle Finster"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Laura Linney
Laura Linney
Frasier For playing "Charlotte"
Winner
All nominees
Christina Applegate
Christina Applegate
Friends For playing: "Amy". For episode: "The One Where Rachel's Sister Babysits".
Georgia Engel
Everybody Loves Raymond For playing "Pat"
Eileen Brennan
Will & Grace For playing: "Zandra". For episode: "Flip-Flop".
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Malcolm in the Middle For playing "Ida"
Primetime Emmy / Outstanding Voice-Over Performance
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Dan Castellaneta For playing various characters. For episode "Today I Am A Clown".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Deadwood 8.5
Deadwood
Walter Hill For Deadwood (2004)
Winner
All nominees
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Ryan Murphy For Pilot (2003)
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Tim Van Patten For Long Term Parking (2004)
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Allen Coulter For Irregular Around the Margins (2004)
ER 8.3
ER
Christopher Chulack For The Lost (2003)
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
Arrested Development
Anthony Russo, Joe Russo For the pilot episode.
Winner
All nominees
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Tim Van Patten For episode "An American Girl In Paris", part deux".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
All nominees
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Dana Gould, Dan Greaney, Al Jean, Brian Kelley, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Carolyn Omine, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Jim Reardon, Matt Selman, Patrick Buchanan, Laurie Biernacki, Norman P. Auble For episode "The Way We Weren't".
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
All nominees
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Stephen Campbell, Paul Cross, Rob Harris, Tina Jones, Peter Wenham
Hornblower: Duty Hornblower: Duty
Stephen Campbell, Paul Cross, Rob Harris, Tina Jones, Peter Wenham
And Starring Pancho Villa as Himself 6.5
And Starring Pancho Villa as Himself
Jay Aroesty, Herbert Pinter, Bernardo Trujillo
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Nick Bassett, Jill Cormack, Ralph Davies, Andy McLaren
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
All nominees
Whoopi Whoopi
Garvin Eddy, Donna Hamilton, Ellen Waggett For episode "Sticky Fingers".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "I Do, Oh, No, You Di-in't".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
All nominees
The West Wing 9.2
The West Wing
Kenneth Hardy, Ellen Totleben For episode "Gaza".
Deadwood 8.5
Deadwood
Maria Caso, James J. Murakami, John F. Brown For episode "Deep Water/The Trial Of Jack McCall/Bullock Returns To The Camp".
Primetime Emmy / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
All nominees
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode "MADtv's 200th Episode".
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Deborah Barylski, Geraldine Leder
Winner
All nominees
Monk 8.4
Monk
Meg Liberman, Anya Colloff, Lonnie Hamerman, Amy McIntyre Britt, Cami Patton, Sandi Logan
Frasier 8.3
Frasier
Jeff Greenberg
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Jennifer McNamara
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
24
24
Peggy Kennedy, Debi Manwiller
Winner
All nominees
Deadwood 8.5
Deadwood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
The West Wing 9.2
The West Wing
Laura Schiff
Carnivàle
Carnivàle
Wendy O'Brien, John Papsidera
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Angels in America 7.8
Angels in America
Ellen Lewis, Juliet Taylor
Winner
All nominees
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Lynn Kressel, Pat Moran
Iron Jawed Angels 7.4
Iron Jawed Angels
Kathleen Chopin, Janet Hirshenson, Jane Jenkins, Liz Marks
Traffic Traffic
Stuart Aikins, Steve Brooksbank, Mary Jo Slater
Primetime Emmy / Outstanding Children's Program
Winner
All nominees
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Kevin Clash, Carol-Lynn Parente, Lewis Bernstein, Melissa Dino, Karen Ialacci, Tim Carter
Primetime Emmy / Outstanding Choreography
Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon
Jason Samuels Smith
Winner
All nominees
Malcolm in the Middle
Malcolm in the Middle
Fred Tallaksen For episode "Dewey's Special Class".
Mad TV MADtv
Monie Adamson For episode "9th Season Finale".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
The Soul of a Man The Soul of a Man
Lisa Rinzler
Winner
All nominees
Jockey Jockey
Kate Davis
The Amazing Race
The Amazing Race
Peter Wery For episode "I Could Never Have Been Prepared For What I'm Looking At Right Now".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Donald M. Morgan
Winner
All nominees
Iron Jawed Angels 7.4
Iron Jawed Angels
Robbie Greenberg
American Family American Family
Reynaldo Villalobos For episode "Journey of Dreams: Chapter 1: The Wedding".
And Starring Pancho Villa as Himself 6.5
And Starring Pancho Villa as Himself
Peter James
Angels in America 7.8
Angels in America
Stephen Goldblatt For part II. ("Perestroika").
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter 7.7
8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter 8 Simple Rules
Bruce L. Finn For episode "Goodbye".
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Tony Askins For episode "Ice Cream Ball".
George Lopez George Lopez
Peter Smokler For episode "Bringing Home The Bacon".
Friends 8.2
Friends
Nick McLean For episode "The One With Phoebe's Wedding".
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Camel Filters And Pheremones".
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Carnivàle
Carnivàle
Jeffrey Jur For episode "Pick A Number".
Winner
All nominees
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Phil Abraham For episode "Irregular Around The Margins".
Alias 8.4
Alias
Donald E. Thorin Jr. For episode "Concious".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Frank Byers For episode "XX".
The West Wing 9.2
The West Wing
Thomas Del Ruth For episode "7A WF 83429".
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
The Lion in Winter The Lion in Winter
Consolata Boyle, Rhona McGuirke, Magdalen Rubalcava
Winner
All nominees
Angels in America 7.8
Angels in America
Donna Maloney, Michelle Matland, Ann Roth For part II ("Perestroika").
Iron Jawed Angels 7.4
Iron Jawed Angels
Caroline Harris, Eric Van Wagoner, Carl Curnutte III
Angels in America 7.8
Angels in America
Donna Maloney, Michelle Matland, Ann Roth For part II ("Perestroika").
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
John Mollo, Barbara Rutter For part I.
Iron Jawed Angels 7.4
Iron Jawed Angels
Caroline Harris, Eric Van Wagoner, Carl Curnutte III
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
John Mollo, Barbara Rutter For part I.
And Starring Pancho Villa as Himself 6.5
And Starring Pancho Villa as Himself
Eduardo Castro, Bárbara González Monsreal, Michael R. Chapman
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Series
Carnivàle
Carnivàle
Lucinda Campbell, Terry Dresbach, Linda Henrikson, Ruth Myers, Niklas J. Palm For episode "Milfay" (pilot).
Winner
All nominees
Deadwood 8.5
Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson, Beth Morgan For episode "Mr. Wu".
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Patricia Field, Mei Lai Hippisley Coxe, Molly Rogers, Wendy Stefanelli, Mark Agnes, Patricia Trujillo For episode "An American Girl In Paris", part deux.
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Jockey Jockey
Kate Davis
Winner
All nominees
American Experience American Experience
Laurie Kahn For episode "Tupperware! (#16.6)". (Shown within American Experience (1987).)
American Masters American Masters
Susan Lacy For episode "Judy Garland: By Myself".
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Becky Smith For episode "Richard Miller".
Born Rich Born Rich
Jamie Johnson
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Angels in America 7.8
Angels in America
Mike Nichols
Winner
All nominees
The Lion in Winter The Lion in Winter
Andrey Konchalovskiy
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Dzhozef Sardzhent
Prime Suspect: The Last Witness
Prime Suspect: The Last Witness
Tom Hooper
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Robert Harmon
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Winner
All nominees
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For show #2170.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For show #8086.
Bill Maher: Victory Begins at Home Bill Maher: Victory Begins at Home
John Moffitt
Chappelle's Show Chappelle's Show
Neal Brennan, Andre Allen, Scott Vincent For show #204.
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Andy Picheta, Nick Doob, Chris Hegedus, D. A. Pennebeyker
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Andy Picheta, Nick Doob, Chris Hegedus, D. A. Pennebeyker
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
All nominees
Angels in America 7.8
Angels in America
Angel De Angelis, Jasen Joseph Sica, David Brian Brown For parts "Millenium Approaches" and "Perestroika".
The Lion in Winter The Lion in Winter
Martial Corneville, Silka Lisku, Klári Szinek
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Series
Carnivàle
Carnivàle
Louisa V. Anthony, Kerry Mendenhall, Elizabeth Rabe For episode "After The Ball Is Over".
Winner
All nominees
Alias 8.4
Alias
Michael Reitz, Julie M. Woods, Grace Hernandez, Karen Bartek For episode "Unveiled".
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
My Life as a Teenage Robot 6.8
My Life as a Teenage Robot My Life As a Teenage Robot
Seonna Hong For episode "The Wonderful World of Wizzley".
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Elaine Stritch
Winner
All nominees
Tracey Ullman in the Trailer Tales Tracey Ullman in the Trailer Tales
Tracey Ullman
Ellen DeGeneres: Here and Now Ellen DeGeneres: Here and Now
Ellen DeGeneres
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Bill Maher
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Billy Crystal
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Al Pacino
Al Pacino
Angels in America For playing "Roy M. Cohn".
Winner
All nominees
Antonio Banderas
Antonio Banderas
And Starring Pancho Villa as Himself For playing "Pancho Villa".
Alan Rickman
Alan Rickman
Something the Lord Made For playing "Alfred Blalock".
Mos Def
Something the Lord Made For playing "Vivien Theodore Thomas".
James Brolin
James Brolin
The Reagans For playing "Ronald Reagan".
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Meryl Streep
Meryl Streep
Angels in America For playing "Hannah Pitt/Ethel Rosenberg/The Rabbi and The Angel Australia ".
Winner
All nominees
Emma Thompson
Emma Thompson
Angels in America For playing "Nurse Emily/Homeless Woman and The Angel America".
Glenn Close
Glenn Close
The Lion in Winter For playing "Queen Eleanor of Aquitaine".
Judy Davis
Judy Davis
The Reagans For playing "Nancy Reagan".
Helen Mirren
Helen Mirren
Prime Suspect: The Last Witness For playing "Jane Tennison".
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for a VMC Programming
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Matt Firestone, Kieran Healy, George Harvey For episode "Finale".
Primetime Emmy / Outstanding Made for Television Movie
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Robert W. Cort, Mike Drake, Eric Hetzel, Julian Krainin, David Madden
Winner
All nominees
The Lion in Winter The Lion in Winter
Patrick Stewart, Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Dyson Lovell, Wendy Neuss, Martin Poll
And Starring Pancho Villa as Himself 6.5
And Starring Pancho Villa as Himself
Larry Gelbart, Mark Gordon, Diane Isaacs, Sue Jett, Gary Levinsohn, Tony Mark, Joshua D. Maurer
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Dennis A. Brown, Lionel Chetwynd, David Craig, Delia Fine, Stephanie Germain
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Carnivàle
Carnivàle
Angus Wall, Patrick Murphy, Vonetta Taylor
Winner
All nominees
Angels in America 7.8
Angels in America
Randall Balsmeyer, Jim Rider, Amit Sethi, J. John Corbett
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Eric S. Anderson, Paul Matthaeus, Paul Schneider, Vincent Haycock
Kingdom Hospital 8.5
Kingdom Hospital
Paul Matthaeus, Josh Bodnar, Dade Ogeron, Colin Day
Kingdom Hospital 8.5
Kingdom Hospital
Paul Matthaeus, Josh Bodnar, Dade Ogeron, Colin Day
Angels in America 7.8
Angels in America
Randall Balsmeyer, Jim Rider, Amit Sethi, J. John Corbett
Nicole Kidman: An American Cinematheque Tribute Nicole Kidman: An American Cinematheque Tribute
Jakob Trollbeck, Greg Hahn
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Theme Music
Monk 8.4
Monk
Randy Newman
Winner
All nominees
Monster House Monster House
Dan Mackenzie For episode "Zen House".
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Jeffrey Cain Thompson, Cedric Lemoyne, Gregory Slay
Deadwood 8.5
Deadwood
David Schwartz
Nip/Tuck 8.2
Nip/Tuck
Jeffrey Cain Thompson, Cedric Lemoyne, Gregory Slay
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Grant Geissman, Chuck Lorre
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
All nominees
Caesar Julius Caesar
Luigi Rocchetti, Manlio Rocchetti
The Reagans The Reagans
Stephan Dupuis, Pamela Roth
Caesar Julius Caesar
Luigi Rocchetti, Manlio Rocchetti
American Family American Family
Ken Diaz, Carlos Sánchez For episode(s) "Journey of Dreams".
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Gilmore Girls 8.3
Gilmore Girls
Marie Del Prete, Malanie J. Romero, Mike Smithson For episode "The Festival Of Living Art".
Winner
All nominees
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
John Goodwin, Melanie Levitt, Nicholas Pagliaro, Jackie Tichenor For episode "Assume Nothing & All For Our Country".
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Winner
All nominees
Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise
Michael Westmore For episode "Zero Hour".
Primetime Emmy / Outstanding Miniseries
Winner
All nominees
Prime Suspect: The Last Witness
Prime Suspect: The Last Witness
David Boulter, Rebecca Eaton, Andy Harries
Traffic Traffic
Jay Benson, Colin Cotter, Stephen Hopkins, Ron Hutchinson, Graham King
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine, Emilio Nunez
Hornblower: Duty Hornblower: Duty
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine, Emilio Nunez
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Paul McCartney in Red Square Paul McCartney in Red Square
Zoran Jevremov, Lance Cain
Winner
All nominees
Friends: The One Before the Last One - Ten Years of Friends Friends: The One Before the Last One - Ten Years of Friends
Todd Felker, Sven Nilsson, Stephen Prime, Kenny Tintorri
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Frasier 8.3
Frasier
Ron Volk For episode "Goodnight, Seattle".
Winner
All nominees
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "Golf For It".
That '70s Show 8.1
That '70s Show
David Helfand For episode "Sparks".
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Peter Chakos For episode "Last Ex To Brooklyn".
Friends 8.2
Friends
Stephen Prime For episode "The Last One".
Primetime Emmy / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Winner
All nominees
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "The Model".
Friends 8.2
Friends
John Bickelhaupt, Dana Mark McClure, Charlie McDaniel For episode "The Last One", parts 1 & 2.
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
Eloise at Christmastime Eloise at Christmastime
Bruce Broughton
Winner
All nominees
Helter Skelter Helter Skelter
Mark Snow
The Nazi Officer's Wife The Nazi Officer's Wife
Sheldon Mirowitz
The Last King Charles II: The Power & the Passion
Rob Lane For part II.
Fallen Angel Fallen Angel
Ernest Troost
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Elliot Goldenthal For episode "Lar Lubovitch's 'Othello'".
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise
Velton Ray Bunch For episode "Similitude".
Winner
All nominees
24
24
Sean Callery For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse Of Horror XIV".
Dead Like Me
Dead Like Me
Stewart Copeland For the pilot episode.
Pandemic: Facing AIDS Pandemic: Facing AIDS
Philip Glass For episode "Uganda/Thailand".
Line of Fire Line of Fire
Larry Groupé For episode "Eminence Front".
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
Great Performances Great Performances
Harry Connick Jr. For episode "Harry Connick, Jr.: 'Only You' In Concert".
Winner
All nominees
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Marc Shaiman, Harold Wheeler
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Primetime Emmy / Outstanding Music and Lyrics
Until the Violence Stops World VDAY
Toni Childs, David Ricketts For the song "Because You Are Beautiful".
Winner
All nominees
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Mike Renzi, Lou Berger For the song "The Street I Live On".
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Alf Clausen, Dana Gould For the song "Vote for a Winner". For episode "The President Wore Pearls".
Futurama 9.3
Futurama
Ken Keeler For the song "I Want My Hands Back". For episode "The Devil's Hands Are Idle Playthings"
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Mike Renzi, Lou Berger For the song "The Street I Live On".
The Fairly OddParents
The Fairly OddParents
Butch Hartman, Steve Marmel, Guy Moon For the song "Wish Come True!". For episode "Abracatastrophe".
The Fairly OddParents
The Fairly OddParents
Butch Hartman, Steve Marmel, Guy Moon For the song "Wish Come True!". For episode "Abracatastrophe".
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
George Feltenstein, John Fricke, Susan Lacy, Roger Mayer, Julie Sacks, Prudence Glass
Winner
All nominees
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Dzheyms Lipton, Alice Siess, John Servidio, Christian Barcellos
Cold Case Files Cold Case Files
Laura Fleury, Bill Kurtis, Michael Harvey, Mike West
Biography Biography
Maro Chermayeff, Steven Hilliard Stern, Dierdre O'Hearn, Eliza Kurtz, Joe Townley
Primetime Emmy / Outstanding Nonfiction Special
Winner
All nominees
Born Rich Born Rich
Fred Rogers: America's Favorite Neighbor Fred Rogers: America's Favorite Neighbor
Michael Keaton, Rick Sebak, Margaret Whitmer, Jocelyn Hough, Robert F. Petrilli, Bill Isler, Joseph J. Kennedy IV
A Decade Under the Influence A Decade Under the Influence
Ted Demme, Caroline Kaplan, Jerry Kupfer, Richard LaGravenese, Gini Reticker, Jonathan Sehring, Alison Palmer Bourke
AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
American Masters American Masters
Kate Hirson, Deborah Peretz, Kristen Huntley For episode "Judy Garland: By Myself".
Winner
All nominees
Primetime Emmy / Outstanding Reality Program
Winner
All nominees
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Penn Jillette, Star Price, Teller, Mark Wolper, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Project Greenlight
Ben Affleck, , Harvey Weinstein, Sean Bailey, Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Chris Moore, Bob Osher, Randy Sacks, Bob Weinstein, Eli Holzman, Tony Yates
Colonial House Colonial House
Nicolas Brown, Beth Hoppe, Leanne Klein, Sallie Clement
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Penn Jillette, Star Price, Teller, Mark Wolper, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Primetime Emmy / Outstanding Reality-Competition Program
Winner
All nominees
Last Comic Standing Last Comic Standing
Jay Mohr, Peter Engel, Rob Fox, Barry Katz, Javier Winnik, Leslie Radakovich, Cori Fry, Brittany Lovett
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Paula Abdul, Simon Fuller, David R. Goffin, Nigel Lythgoe, Ryan Seacrest, Ken Warwick, Simon Cowell, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Charles Boyd, Beth McNamara
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Lee Haxall For the pilot episode.
Winner
All nominees
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Wendey Stanzler, Michael Berenbaum For episode "An American Girl In Paris (Part Une & Part Deux)".
Scrubs 8.4
Scrubs
John Michel For episode "My Screwup".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Jon Corn For episode "The Survivor".
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "Opening Night".
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
24
24
Chris G. Willingham For episode "10:00 AM - 11:00 AM".
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Kevin Casey For episode "Freefall".
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Michael Brown
Winner
All nominees
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Chris Peppe
Angels in America 7.8
Angels in America
John Bloom, Antonia Van Drimmelen For part I (Millenium Approaches).
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Dany Cooper For night 1.
And Starring Pancho Villa as Himself 6.5
And Starring Pancho Villa as Himself
Mark Warner, Edward Warschilka
44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out
William B. Stich
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
All nominees
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Rudi Buckle, Colin Martin For part I.
Something the Lord Made 8.1
Something the Lord Made
Rick Ash, Adam Jenkins, Bruce Litecky
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Alan Decker, Wayne Heitman, Tony Johnson, Tim Philben
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Alan Decker, Wayne Heitman, Tony Johnson, Tim Philben
Primetime Emmy / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Winner
All nominees
The West Wing 9.2
The West Wing
Patrick Hanson, Dan Hiland, Gary D. Rogers For episode "Gaza".
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "Grissom vs. The Volcano".
Alias 8.4
Alias
Robert Appere, Douglas Axtell, Ed Carr For episode "Hourglass".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
All nominees
Jockey Jockey
Kate Davis, Lynne Feldman
American Masters American Masters
Margaret Crimmins, Greg Smith For episode "Judy Garland: By Myself".
Three Sisters: Searching for a Cure Three Sisters: Searching for a Cure
John Bowen
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
All nominees
Caesar Julius Caesar
Suzanne Angel, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Randal S. Thomas, Rusty Tinsley, Dave Tinsley, Charlie Kolander For night 2.
Primetime Emmy / Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Walter Newman, Karen Spangenberg, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Drive".
Alias 8.4
Alias
Mark Allen, Patrick Cabral, Thomas DeGorter, Cynthia Merrill, Christopher B. Reeves, Stephen M. Davis For episode "Resurrection".
24
24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Paul Menichini, Todd Morrissey, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher For episode "12:00 AM - 1:00 AM".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
All nominees
The Amazing Race
The Amazing Race
Troy Smith For episode "I Could Never Have Been Prepared For What I'm Looking At Right Now".
Survivor
Survivor
Heron Alencar, Christina Chin, Terrance Dwyer, Matthias Hoffmann, Jeremy Ireland, Terry Meehan, Jim Ursulak, Bram Tulloch, Mike Ormsby, Rob Rosales, Rob MacKay, Dan Foster, Richard Hill, Chris Kelly, Tony Jensen, Roger Arguello, Jerry Masanky Chabane, Rick Armstrong, Drew Levinson For episode "They're Back".
Failure Is Not an Option Failure Is Not an Option
Greg McCleary
American Masters American Masters
Ed Campbell For episode "Judy Garland: By Myself".
Primetime Emmy / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Sting: Inside - The Songs of Sacred Love Sting: Inside - The Songs of Sacred Love
Don Worsham, Simon Osborne, Nathaniel Kunkel
Winner
All nominees
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Patrick Baltzell, Robert Douglass, Ed Greene, Brian Riordan
Paul McCartney in Red Square Paul McCartney in Red Square
Matt Foglia, Michael Brauer
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Patrick Baltzell, Robert Douglass, Ed Greene, Brian Riordan
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick Lucatorto, Richard Dillon, Ken Gomez, Philip Gebhardt For episode "Live New Year's Eve Show".
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick Lucatorto, Richard Dillon, Ken Gomez, Philip Gebhardt For episode "Live New Year's Eve Show".
Paul McCartney in Red Square Paul McCartney in Red Square
Matt Foglia, Michael Brauer
Great Performances Great Performances
Gregg Rubin, François Lamoureux For episode "Harry Connick, Jr.: 'Only You' In Concert".
Primetime Emmy / Outstanding Special Class Program
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "New York City Ballet - Lincoln Center Celebrates Balanchine 100".
Winner
All nominees
The Dick Van Dyke Show Revisited The Dick Van Dyke Show Revisited
Carl Reiner, Michael Petok, Sal Maniaci
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Vivaldi, Haydn & Yo-Yo Ma".
Great Performances Great Performances
Carl Reiner, Michael Petok, Sal Maniaci
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
All nominees
Angels in America 7.8
Angels in America
Richard Edlund, Don Greenberg, Gregory Jein, Steven Kirshoff, Lawrence Littleton, Michele Moen, Liz Ralston, Ron Simonson, Stefano Trivelli For part II ("Perestroika").
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Aram Granger, Gary Hutzel, Emile Edwin Smith, Lee Stringer, Kyle Toucher, Chris John Jones, Kevin Quattro, Jarrod Davis, Patricia Gannon For night 1.
Primetime Emmy / Outstanding Special Visual Effects for a Series
Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise
Elizabeth Castro, Dan Curry, Paul Hill, Ronald B. Moore, David R. Morton, Sean M. Scott, Chris Zapara, Fred Pienkos, Gregory Rainoff For episode "Countdown".
Winner