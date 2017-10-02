В 1 сезоне 93 серии сериала «Улица» Алиса хочет незаметно покинуть обитель своего незапланированного кавалера, но тот оказывается не так-то прост. Параллельно Марат и Слава уговаривают Катю поддержать Ирку перед главным событием ее жизни.