В 1 сезоне 36 серии сериала «Улица» Андрей получает помощь, но ему придется пойти на жертвы. Люба никак не может отыскать младшего сына. Стас попадается на еще одной неприятной истории с несовершеннолетней. Макс оказывается «на ножах» с Юрой.