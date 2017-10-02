В 1 сезоне 23 серии сериала «Улица» Люба подыскивает новый дом для семьи, пока Таня и Влад готовятся отправиться в совместное путешествие. Леха просит прощения у Ксюши, а Боря тратит деньги на тайский массаж. Виталя принимает тяжелое решение...