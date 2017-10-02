В 1 сезоне 48 серии сериала «Улица» Леха понимает, что его отношения с девушкой оставляют желать лучшего. В это же время доблестный сотрудник полиции Соколов приходит на помощь своим соседям — Влад и Татьяна оказываются в не самой приятной ситуации.
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