В 1 сезоне 48 серии сериала «Улица» Леха понимает, что его отношения с девушкой оставляют желать лучшего. В это же время доблестный сотрудник полиции Соколов приходит на помощь своим соседям — Влад и Татьяна оказываются в не самой приятной ситуации.