В 1 сезоне 58 серии сериала «Улица» происходит дерзкое похищение, все местные встревожены. Однако жизнь продолжает идти своим чередом. Ксюша не может поговорить с Лехой, а Оля понимает, что сердце Кабана уже давно занято другой девушкой.