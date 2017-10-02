В 1 сезоне 35 серии сериала «Улица» Никольскому снова поступает тревожный звонок, который сеет настоящую панику в семье. Люба переживает за жизнь своих детей. Вахрушева мирится с мужем и строит дальнейшие планы, а Леха ссорится с Максом.