В 1 сезоне 35 серии сериала «Улица» Никольскому снова поступает тревожный звонок, который сеет настоящую панику в семье. Люба переживает за жизнь своих детей. Вахрушева мирится с мужем и строит дальнейшие планы, а Леха ссорится с Максом.
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