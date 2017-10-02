В 1 сезоне 96 серии сериала «Улица» Алисе дают срок, чтобы отдать все деньги. Она не знает, как доказать свою непричастность к делу. Распрощавшаяся с монастырем Вахрушева думает восстановить отношения с супругом, но тут встречает Виталика.