В 1 сезоне 96 серии сериала «Улица» Алисе дают срок, чтобы отдать все деньги. Она не знает, как доказать свою непричастность к делу. Распрощавшаяся с монастырем Вахрушева думает восстановить отношения с супругом, но тут встречает Виталика.
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