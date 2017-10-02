В 1 сезоне 121 серии сериала «Улица» Никольский всеми путями игнорирует Алису и не хочет с ней говорить. Параллельно Лариса понимает, что многое не знала о своем возлюбленном. Полина возвращается на улицу, а Соколов заводит себе девушку.
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