В 1 сезоне 121 серии сериала «Улица» Никольский всеми путями игнорирует Алису и не хочет с ней говорить. Параллельно Лариса понимает, что многое не знала о своем возлюбленном. Полина возвращается на улицу, а Соколов заводит себе девушку.