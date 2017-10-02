В 1 сезоне 109 серии сериала «Улица» Алиса, несмотря на большие риски, связывается с полицейскими. Теперь она вынуждена следовать неудобным правилам и бояться за свое будущее. Между Ромой и Кириллом продолжает нарастать напряжение...