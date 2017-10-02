В 1 сезоне 150 серии сериала «Улица» Лариса очень хочет порадовать Андрея, а Энн стремится порадовать себя. Именно по этой причине она тратит важную заначку. Светка понимает, что в ситуации с Максом не все так однозначно. Виталик идет на свидание.