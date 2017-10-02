В 1 сезоне 168 серии сериала «Улица» Вахрушева применяет «женские штучки», чтобы вернуть Дена, но Ирка готова дать ей отпор. Андрей окончательно ссорится с матерью Ларисы. Рома приглашает Ксюшу на тусовку, не зная, что там будет его бывшая подруга.